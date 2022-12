2022-12-19_The European Awards

LUNES 19 DE DICIEMBRE DE 2022

2 Lunes. 19 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN ESPECIAL > THE EUROPEAN AWARDS La noche concluyó con una actuación musical ofrecida por el grupo Ópera Urbana Pablo Suñer, gerente de Professional and Business Excellence Institute, durante su intervención Pablo Suñer recordó la intención con la que pusieron en marcha este evento, dos años atrás: «Decidimos crear un espacio para el intercambio de conocimiento, para que todos ustedes pudiesen compartir una tarde rodeados de otros profesionales y así nutrirse deléxitomutuo».Además,reservó un momento de su discurso para dedicar unas palabras al director delosPremios,AntonioQueijeiro, que en esta ocasiónno pudo acudir a la gala. «Desde aquí, le envío unabrazodepartedetodoelequipo», concluía Suñer. Los presentadores de la gala, Raquel Castro y Andrés López, entregaronuntotalde18galardoOcho empresas y profesionales españoles fueron galardonados en la segunda edición de los premios, celebrada en el emblemático Ritz Hotel de la plaza Vendôme de París La plaza Vendôme es una de las más históricasdel centrodeParís, una obra maestra de la arquitectura clásica. Luis XIV la eligió como lugar grandioso para encarnar el poder absoluto del centro de la ciudad y una estatuade él reposóen laplaza hasta el año 1792. En 1810, Napoleón sustituyó la estatua del monarcapor lacolumnadebronce que podemos ver en la actualidad, hecha con los 1.200 cañones confiscadosal enemigo tras labatalla en Austerlitz. Sin embargo, después del Segundo Imperio, la plaza, convertida en una joya del urbanismo clásico, cambió la política por el comercio, convirtiéndoseenelcentroneurálgicodelas firmas de lujo. A día de hoy, lamás alta joyería siguepresidiendo laplazaVendôme y, en pleno centro de la octogonal plaza, se encuentra el también histórico Ritz de París, clasificadoentrelosmásprestigiosos y lujosos establecimientos del mundo y que sigue las leyes de la arquitectura clásica de finales del reinado del monarca conocido como el Rey del Sol. Por segundo año consecutivo, el emblemático Ritz Hotel Paris fue el elegido por la organización de The European Awards para acogerlasegundaedicióndeestos premios europeos, que exaltan la excelenciaempresarialenEuropa y ponen en valor a todas aquellas empresas, emprendedores y profesionales que trabajan cada día conpasiónydedicación,marcando la diferencia y traspasando fronteras. Pasadas las 18:30 horas del pasado viernes 2 de diciembre, galardonados e invitados llegaron a la cita. Recibidos por elmajestuosoárbol denavidadquepreside la entradadelRitzHotelParisenesta épocadelaño,pasaronauncóctel de bienvenida donde los miembrosde laorganizaciónhacían las primeraspresentaciones, incentivando el networking entre los invitados. Tras el cóctel, lospremiados y sus acompañantes recorrieron las galerías del hotel parapasaralsalónVendôme,donde tuvo lugar la ceremonia de entrega de los galardones. Velada La velada fue inaugurada por una actuación musical. La cantante gallegaAixaRomayrompióelhieloversionandoa(eBeatles.Después de la actuación, tomó la palabra el gerente de Professional andBusinessExcellenceInstitute, entidad organizadora del evento. The European Awards: una cita anual para el talento europeo

3 LA RAZÓN • Lunes. 19 de diciembre de 2022 THE EUROPEAN AWARDS < ESPECIAL «Decidimos crear este acto para que sirva como lugar para el intercambio de conocimiento» Foto de familia de todos los premiados junto a los presentadores y Pablo Suñer En total fueron dieciocho los premiados, de los cuales ocho eran españoles looks de los miembros de la organización. Lapresentadora, Raquel Castro,lucióunimpresionantevestidodenochedelentejueladorada deldiseñadoralmerienseSergiRegal, que diseña para una mujer fuerte y femenina, adaptando sus creaciones al tipo de ceremonia a la que se enfrente su cliente. Después de la cena de gala, el broche final a la velada lo puso el grupoÓperaUrbana, formadopor la mezzosoprano Catalina Rodríguez, la sopranoVanessaCerayel tenor Bernardino Atienza. Juntos interpretaron distintas óperas y zarzuelas en un fin de fiesta que acabó conunbrindis de todos los asistentes. supuesto, ami familia», dedicaba el doctor Alejandro Acuña desde el estrado. Éxito profesional Sinduda, el eventoseconvirtióen unacelebracióndelos logrosconseguidospor todos losgalardonados: pequeñas y grandes empresas, startups, emprendedores y profesionales con gran experiencia en los más diversos sectores disfrutaron de una velada que les sirvió también como incentivo paraseguirporesecaminoqueles ha llevado al éxito. El toquedeglamourde lanoche lo puso el estilista valenciano TomásSalcedo,queseencargódelos suvalor diferencial. En los discursos de agradecimiento, se repetía unamáxima: laimportanciadeun equipo.Losgalardonadosmostrarondesdeelatrilelagradecimiento a sus clientes y usuarios, a sus familias y, sobre todo, a sus equipos de trabajo: «No podríamos haber llegadohastaaquí sinnuestro equipo», reconocía Sara Bolado, de Grupo Prefor. «Hoy solo tengopalabrasdeagradecimiento para todo nuestro equipo», decía Juan Francisco Restrepo, director de operaciones de Ovoclone. «Quiero dedicarle este premio a mis pacientes, que son lomás importante; ami equipo, que es fundamental en mi profesión y, por nes a empresas y profesionales procedentesdedistintaspartesde Europa:Alemania,Hungría, Italia, Reino Unido, Irlanda, Turquía, España…Entrelascategoríaspremiadasseencontrabanramas tan variadas como Formación Profesional, Consultora, Atención al Cliente, Automatización,Marketplace, Ocio, Servicios Inmobiliarios,BellezayBienestar,Medicina, SostenibilidadoCrecimientoEmpresarial, que fueron galardonadas en una gala celebrada en inglés como lengua vehicular. Lospremiadostuvieronlaoportunidad de presentar sus empresas y proyectos a través de unbreve vídeo,mostrándoles al público

4 Lunes. 19 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN Grupo Prefor es un complejo empresarialdeformacióncon más de 150 profesionales que en globa a tres academias online de alto rendimiento,especializadasenlapreparación de las Oposiciones a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE). Con alcance a nivel nacional, cuenta con miles de opositores que, año tras año, han pasado por sus academias consiguiendo su plaza fija: Academia Prefortia en GuardiaCivil,AcademiaPrepolicía en Policía Nacional y Academia Preprisiones para Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Dichos centros de formación ofrecen un modelo disruptivo de enseñanza aplicando Inteligencia Artificialalametodología,asícomo planes de estudios 100%personalizados a cada uno de susmiles de alumnos. Uno de los valores del centro, y que deja clara su filosofía, visión y misión, es que su equipo docente estáintegradoexclusivamentepor miembros de las FFCCSE correspondientes a cada oposición. Esto permiteunaorientaciónyadaptación integral de los estudios, contenidos ymétodosdeenseñanzaa los requerimientos del propio Cuerpo y suoposición. El grupo formativo tiene como clavesituarasusalumnos,másde 10.000alaño,enelcentrodetodas sus decisiones: «Para nosotros, innovar es estar pensando constantemente en el opositor, para ofrecer soluciones que aporten valor a sus necesidades y las cubranporcompleto»,explicandesde laDirección. Suinnovadormétododidáctico, actualizadoanualmenteporsudepartamentodeI+D+i,estápensado por y para opositores, con el objetivo de optimizar el tiempo que el alumno dedica a la preparación, y conel quehacer frente a la temida curvadelolvidoqueapareceenlos procesosdeaprendizaje.SudepartamentodeAtenciónalAlumnado, con servicio de atención 365 días/24horas, tiene el objetivoestratégico de mantener el contacto constanteconelopositor,ofreciéndoles todo el soporte que necesiten. Este equipo de profesionales seencargaderealizaracadaalumno unplande estudio guiado, que le acerca a su plaza, distribuido mensualmente, y que asegura la correcta asimilación del contenido; consiguiendoque losalumnos solo tengan que dedicarse a estudiar.Dehecho,AcademiaPrefortia, especializada en oposiciones de ingreso y ascensos de la Guardia ritmovertiginoso.Enlaactualidad, cuentan con casi 10.000 alumnos mensualesyestimanqueestacifra se duplique en los próximos años. «Nosólosonnuestrosalumnos los que se multiplican, la academia cuenta actualmente con más de 150empleados»,destacaelcentro, que en el último año ha creado 50 nuevos puestos de trabajo y unas nuevas oficinas de más de 1.000 m2. Prefortia ha sido galardonada hasta en tres ocasiones con el PremioaMejorAcademiadeGuardia Civil por el Foro del Guardia Civil, dado el elevado porcentaje de alumnosaprobadosenlasúltimas convocatorias de Ascensos. Además, en2020recibióelpremioAndalucíaExcelente,categoríaformacióne-learning. Suelevada tasade aprobadosyalumnosconplazalos ha llevadoaser reconocidoscomo la academia líder a nivel nacional, compartiendo el exitoso método de estudio de Prefortia con otros opositores y lanzando nuevas líneas denegocio. Por suparte, la academiaonline Prepolicía sededicaenexclusivaa lapreparacióndeoposicionespara el ingreso a la Escala Básica del CuerpoNacionaldePolicía.Prepolicía nace con el objetivo de cubrir una necesidad demandada por el sector de laoposiciónal CNP, centrando sus esfuerzos en la optimización del rendimiento del opositor y la obtenciónde suplaza. Preprisiones Por otro lado, la academia online Preprisiones, sededicaenexclusivaa lapreparacióndeoposiciones para el ingreso al Cuerpo de AyudantesdeInstitucionesPenitenciarias, contando para la misma con lospreparadores conmásporcentajesdeaprobados yplazas conseguidas por alumnos de España. El compromiso del grupo con sus alumnos va inclusomás allá de lo académico.Durantelosdurosmeses de confinamiento debido a la pandemiade laCOVID-19, el centro se volcó con los alumnos afectados por ERTES, ofreciéndoles descuentos Además, impulsadopor suFundador y CEO, el empresario Juan Díaz, sitúan en una posición neurálgica de su plan estratégico el plan de Responsabilidad Social Corporativa. Para ello, los centros ofertananualmentelasBecasSolidaridad Prefor, iniciativa solidaria enlaqueofrecendeformagratuita los medios necesarios para aquellas personas que deseen opositar y no dispongan de recursos para ello.«Todoelmundotienederecho a cumplir su sueño», recalcan. www.grupoprefor.es Juan Díaz y Sara Bolado posan con el premio Grupo Prefor Formación Profesional The EuropeanAwards premiaron al centro de formación online líder en España para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Sara Bolado durante su intervención junto a Juan Díaz ESPECIAL > THE EUROPEAN AWARDS Civil, se ha convertido en un referente entre los opositores en los últimos años debido a su elevada inversión en I+D+i y sumodelo elearning, abarcando una de las mayores cuotas del mercado dentrodel sector. Desdesus inicios,Prefortiaseha consolidadoenelmercadoacadémico, obteniendo sus alumnos más del 55 % de las plazas en las oposiciones de ascenso a Cabo, Sargento, así como el 88 % en Oficial, tantoen lamodalidaddePromoción Interna como en Cambio deEscala.Además,enesteperiodo, han contribuido al ingreso en la Guardia Civil de más de 20.000 alumnos. Sehaconsolidadocomo una empresa de referencia dentro delsector.Trasiniciarsuandadura en2014, con50 alumnosmensuales, no han parado de crecer a un

5 LA RAZÓN • Lunes. 19 de diciembre de 2022 El Grupo Herrero Brigantina desarrolla su actividad en el sector de la mediación aseguradora desde hace más de una década. Nacieron comocorreduríade seguros,muy orientados a la planificación financiera de las pensiones y la prestaciónsocialcomplementaria pero, en2011, vieron lanecesidad de diseñar un proyecto empresarial que cubriera todo el espectro de servicios que los clientes les demandaban.Lasituacióncoyuntural y las necesidades delmercadodelmomento,permitieronalos fundadoresvisualizarunproyecto empresarial que cubriera todo el espectro de servicios que necesitaban sus clientes. Creen firmemente en que una buena compañía de mediación debe de estar para algo más que para cumplir con sus obligaciones.Poresemotivo,GrupoHerrero Brigantina tiene como lema «Certo in dubium» (certeza en la duda); pretenden ser esa luz que, en losmomentos de duda, avise y prevenga de los riesgos que acechan,comoelantiguofarobrigantino, símbolo de la empresa y de sus orígenes. Su objetivo es proporcionar soluciones que se adapten siempre a las necesidades individuales de cada uno de sus clientes, tanto en elámbitopersonalcomoenelprofesional.«Queremosproporcionar soluciones adaptadas a las necesidades individuales de cada uno de nuestros clientes, en el ámbito tanto personal como profesional. Paranosotros, cadaclienteesúnico y lo más importante. Creemos firmemente que una buena compañía de mediación debe estar para algo más que para cumplir con sus obligaciones», señalan desde el grupo. Expansión En la actualidad, Herrero Brigantinarepresentaunasoluciónintegral en lamediación aseguradora ybancariaanivelnacional einternacional. Aunque de origen berciano, lasedecentraldelacompañía seencuentraahoraenMadrid ysumejoractivoessuequipo, formadopormás de 200 profesionales repartidos en 23 oficinas por todo el territorio nacional. Además, el grupo cuenta con representación en países como Reino Unido,EstadosUnidos,PaísesBajos y China. Ahora, además de trabajar más en la mediación, incluyen otras modalidadesdeproductos yofrecen financiación. El grupo disponedelosmejoresacuerdosconlas JuanGonzálezHerrero, revelóque el plan estratégico de la empresa permitirá aumentar su plantilla hasta los 3.000 empleados en los próximos ochoaños. Para esteobjetivo,lacompañíadestinaráel60% de los rendimientos netos del grupo a su plan de expansión. «El objetivo es además crear empleo de calidad, altamente cualificado y estable»,señalóGonzálezHerrero, que reconoció que la situación mundial nohaceque seaun tiempo propicio para la estabilidad de losmercados financieros. Plan estratégico Además, el presidente insistió en que la velocidad, el alcance y el impactodelasnuevastecnologías tendrán su plasmación en el plan estratégico del grupo, que alcanzará objetivos en 2030 y marcará las líneas generales de actuación de la compañía. Entre los objetivos empresariales del GrupoHerrero Brigantina, destacaneldesarrollotecnológico y digital, la continuación de su proceso de internacionalización, así como el desarrollo financiero quepermitaa lafirmaconvertirse en un operador global tanto en la mediación aseguradora como financiera. Paraello, laempresaconfíaensu equipo humano, su experiencia y susmediostecnológicos,pensados poryparaelcliente.Lainteligencia artificial, el internet de las cosas, la robótica, la realidad aumentada o elbigdatasonlasgrandestecnologías actuales que formarán parte del gran reto al que se ha comprometidoHerreraBrigantina. Enunosañosenlosquelosmercados han dado bandazos constantes, el hecho de proteger, dar solvencia y seguridadal cliente es lacartadepresentacióndelGrupo HerreroBrigantinaquemásgusta al cliente. www.grupoherrerobrigantina. com Juan González, presidente del grupo, posa con el premio Juan González en un momento de su discurso «Queremos proporcionar soluciones adaptadas a las necesidades individuales» GrupoHerreroBrigantina Atención al cliente The EuropeanAwards les premian por ser una solución integral en lamediación aseguradora y bancaria compañías, el mejor posicionamiento para negociar tanto con empresas como con los clientes y su filosofía radica en preservar el capital tanto en sus inversiones internas como en los productos que ofrecen. Enel ámbito internacional,HerreroBrigantinaysugrupodeempresas posee Blacksmith Capital SICAV, nacidaduranteel confinamientoen2020yconunarentabilidad que supera el 14%, a pesar del marco económico y social en el que nació. Además, cuenta con una filial autorizada por el Banco de España para la concesión de préstamoshipotecariosycréditos, así como una entidad de dinero electrónicoconlicenciade laFCA británica en Londres. La compañía dispone en la actualidad de miles de clientes en todoelmundoyelpatrimonioque gestionasecuentapormillonesen lasmássolventesentidadesfinancieras y aseguradoras de índole internacional. La evolución del grupo en estos últimosdiezañoshasidoconstante. Llevan varios años en proceso de expansión, abriendo nuevas oficinas e incorporando plantilla. Algoquenovanadejar dehacer.A principiosdeesteaño,elpresidente del Grupo Herrera Brigantina, THE EUROPEAN AWARDS < ESPECIAL El plan estratégico prevé aumentar la plantilla hasta los 3.000 empleados en ocho años

6 Lunes. 19 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN chamientode laspistasyaumentandolavisibilidad, loqueredunda enuna sustancialmejorade la seguridadparapilotos y espectadores. La barrera, después de los impactos, recupera la posición inicial sin la intervención de los operadores del circuito. Su colorido sirvede señalizacióndel trazadodel circuitosinnecesidadde añadir indicadores o pinturas. Además, permite la instalación en lamisma de lámparas de ledo tiras de iluminación que confieren una gran espectacularidad al trazado. Innovación constante La estrategia de la empresa desde susiniciossebasaenunaconstante innovación y mejora de todos losproductosrelacionadosconsu actividad, convirtiéndose en un referente en el mundo del karting y marcando, especialmente, un antes y después en dos aspectos claveenloscircuitos: laseguridad y la estética de los mismos.Apoyándose en su marca, Racing Dakarthadiseñadoeinstaladosus productos en circuitos enmás de 25 países de los cinco continentes. Entrelosdesarrollosmásrecientes, sepuededestacar el Aquakart, unaembarcaciónligeraconaspecto de kart que traslada al medio acuático las sensaciones del karting, del que incluso se realizóuna motorización eléctrica (2018), así como una configuración biplaza (2019) y versiones adaptadas para discapacitados. Setratadelprimer kartacuáticodelmundoconelque naceunnuevodeporte. Las señas de identidad que lo diferencian de una moto de agua radican en que se maneja cómodamente sentado con un volante y un acelerador. La sensación de estabilidadvienedadaporelpunto de gravedadmás bajo en la posición del piloto y la sujeción que proporciona el asiento, lo que da Jose López Rivas crea la marca Racing Dakart a través de la que implanta del primer circuito permanente de Galicia en el año 1990, en pleno corazón de las Rías Baixas, entre las localidades de Sanxenxo y O Grove, concretamente en Playa Major. En esta ubicación dispone de uno de los recintos de ocio y diversiónmás importantes del noroestedeEspaña, conuna superficiede80.000m2, incluyendoun lago y un circuito de más de un kilómetro homologado para competiciones deportivas, donde se llevaron a cabo más de 70 pruebas puntuables para campeonatos oficiales, a través de su escudería y motoclub. Racing Dakart fue constituida inicialmente con el objeto social de diseño y fabricación de pistas de karting y, desde entonces, su actividad no ha parado de crecer. En la actualidad, Racing Dakart explotaunas instalacionesdekarting en Sanxenxo donde, además de esta actividad, se complementaconotrasopcionesdeociocomo alquiler de canoas, tirolina, rutas en quad, minigolf… Porotraparte,desde2006laempresa se ha centrado en diseñar e implantarcircuitoscompletos«llave enmano» orientados a centros comerciales a través de su marca Racing Dakart, con los mejores productos para la práctica del karting y convirtiéndose en pionera a nivel mundial en la implantación de este tipode circuitos. La clave del éxito de la implantaciónde circuitos en centros comerciales se debe al hecho de haber inventado, patentadoydesarrollado la barrera protectora ProtexKarting, queseconvertiría en la barrera absorbe impactos más segura y estética del mercado.Ocupamuchomenosespacio que las soluciones tradicionales, permitiendo un mejor aprovequeconfiguranelpit lanedeacceso a las embarcaciones y otros elementos que componen los accesoriosnecesariosparaestemodelo de negocio. En la actualidad Racing Dakart deSanxenxoestátrabajandoenun nuevo proyecto que abrirá sus puertas en juniodel año 2023 con la marca Aventura Dakart, que seráunparquemultiaventuraque englobaránumerosasactividades como canoas, minigolf, tirolinas, pasos por cuerdas, puentes tibetanos, rocódromo, bugys, … que se sitúa justo rodeando el lago existente y que ocupará una superficie aproximadamente de 4 hectáreas de terreno. www.racingdakart.com José López Rivas posa con el galardón proyección vamuchomás allá de esta Comunidad Autónoma. Aquakarting consiste en un nuevo concepto de negocio que desarrolla circuitos exclusivos para el producto Aquakart, cuya explotación se basa en una extrapolación de la operativa de los circuitos de karting, pero trasladando la experiencia al medio acuático. Puede llevarse a cabo desde espacios para circuitos con canalesartificialesapartirde2.000 m2, hastacircuitosflotantes tanto en lagos naturales como estanques artificiales de 10.000 m2 de tan sólo 80 cm de profundidad, para lo que se ha desarrollado un sistema de barreras flotantes de P.E., así como diversos elementos Racing Dakart Sanxenxo Ocio The EuropeanAwards les premia por su amplia oferta de ocio y diversión para todas las edades ESPECIAL > THE EUROPEAN AWARDS una sensaciónde gran seguridad, siendo de manejo sencillo y muy divertido, que permite ejecutar giros dehasta 360º con total seguridad, sin salir despedidos, sin volcar y con gran estabilidad. Apartedelosespaciosacuáticos naturales,puedenavegarencanales acuáticos artificiales, en tan sólo 80 cmde profundidad. Este kart acuático tiene origen 100%gallego, tantoensudiseñoy desarrollo como en el montaje. Fue diseñado y patentado mundialmente por el gallego José López Rivas, mientras que el casco de polietileno de alta densidad se fabrica en Boiro, ACoruña. El ensamblaje final también se realiza en Ribadumia. Sin embargo, su

7 LA RAZÓN • Lunes. 19 de diciembre de 2022 150 ventas en 2022 a las que hay que sumar las demás ciudades. También han observado cómo se está moviendo el mercado y se ofrecen a ser el salvavidas demuchas medianas y pequeñas agencias o freelance, a través de su plataforma como ya están consiguiendo,aumentandosunúmero de ventas y la visión sobre el mercado de estos Realtor y agencias que aúnan fuerzas a VipKel. En su catálogo disponen de terrenos, pisos, chalets, locales comerciales, negocios en funcionamiento,parkings,edificios,plantas dereciclajeygasolineras, operandoendistintasciudades.Sucartera de propiedades se muestra en 60 países de todo el mundo a través demás de 120 portales inmobiliariosnacionalesdelosqueson líderes seoe internacionales. Con el resultado visiblededesmarcarse de la competencia, realizan videos promocionales de todas las propiedades, video-tours 3D de las viviendas, así como amplios reportajes fotográficos y, lo más importante,elmodelodeatención en visita. La innovación es unode sus puntos fuertes, finalizado con una parte humana. Apesarde sudestacable juventud, la sede de VipKel Consulting Services en A Coruña cuenta con dosoficinas,alasquesesumauna másenTenerifeyMálaga.Lafirma tienepresenciaenciudadescomo Ibiza, Santiago de Compostela y Lugo.Decaraalospróximosaños, tienencomoobjetivolaexpansión delaempresaamásciudades,con laaperturadenuevasoficinaspropias y franquicias en Madrid, Baleares, Cataluñay suproximaplaUbicada en la ciudad de A Coruña, varios puntos de Galicia, Málaga, Tenerife y, ahora, consuformato franquicia digital en 2023, VipKel Consulting Services es una agencia inmobiliaria con atención de lujo, cuyomodelo de trabajo se centra en la satisfacción tanto de vendedores como de compradores durante todo el proceso de inversión. Para esto, su secreto está en una formación de ventas y emocional propia y única con sello VipKel. La firma nace en 2019 por iniciativa de José Lourido y Alberto de la Torre, a los que se une un ejército con las mejores herramientas para cambiar el sector. Su filosofía radica en la formación y especialización del equipo humano que dirigen. Ellos mismos se encargan personalmente delaprendizajecomercialdecada empleado, que pasa meses formándose durante toda la transición profesional que experimentan. «Nos apasiona formar a profesionales de una manera totalmentenueva»,explicanlosfundadores, que aunaron objetivos y esfuerzos hasta dar vida a VipKel Consulting Services, una agencia que surgió con el objetivo de ser unaplataformainmobiliarialider, basándose en la ética, la seriedad y profesionalidad en las transacciones de bienes raíces, ofreciendo a sus clientes una experiencia única como ellos mismos afirman. AunqueenVipKelsonlíderesen compraventa, consiguiendo sólo en la ciudad de A Coruña más de conpropuestafinal; recuperación deinmueblesensubasta(siempre quelasgarantías,márgenesycondiciones lo permitan); formalización de préstamos sobre proindivisos (operaciones sujetas a estudio previo, en función de la ubicación y calidad de la garantía portadayel porcentajedeparticipación del prestatario sobre el total de la nuda propiedad); operacioneshipotecariassobrefincas rústicas (fincas de recreo o explotaciones ganaderas o agrícolas, como por ejemplo olivares); análisis de operaciones con garantía de suelo urbano; estudio de operaciones con garantía de Estaciones de Servicio Preferentemente, etc. «Queremos dejar claro que cuando se trate de una operación en la que la garantía portada, por calidadyubicación lo justifiquen, estamos dispuestos a aplicar las condicionesdemercadomásventajosas en tipos de interés, plazos deamortización,porcentajesconcedidos sobre valor de tasación y comisiones aplicadas», aclaran desde la compañía. Las opiniones de los clientes de VipKel Consulting Services les avalan. Gracias al esfuerzo y a la perseverancia, unido al buen hacerdesuequipo,puedendecircon orgullo que actualmente, son la inmobiliaria coruñesa con mejor valoraciónenGoogle, conmásde 200reseñasdecincoestrellasyun sinfín de clientes afianzados a la marca. www.inmovipkel.com Alberto de la Torre, CEO de VipKel José Figueira, CEO de VipKel ciones inmobiliariasyfinancieras tantoaclientesparticularescomo a clientes cuyo objetivo final es la inversión. Además, siendo conocedoresde losbajos interesesque los bancos ofrecen por el dinero, brindan la oportunidad de obtener una rentabilidad anual superior al 5%, a través de la inversión en propiedades inmobiliarias. Diversidadde servicios Entrelosserviciosfinancierosque ofrece VipKel se incluye la firma de operaciones con garantía de inmuebles en zonas rurales (bajo una serie de premisas y condiciones);cancelacióndecapitalesprivados (sujeto a condiciones); estudiodeoperacionescomplicadas, planteandounanálisis y solución VipKel Consulting Services Servicios Inmobiliarios The EuropeanAwards les premia por su cartera de propiedades que se muestra en 61 países de todo el mundo THE EUROPEAN AWARDS < ESPECIAL taforma digital en varios idiomas. Conocen a la perfección las exigenciasdelmercado,puestoquese mantienen en constante formaciónconlafirmeintencióndeofrecer a sus clientes el mejor servicio delmercado.Sumodelodetrabajo secentraenlasatisfaccióntantode vendedorescomodecompradores a lo largo de todo el proceso de compraventa, otorgando un valor añadidoacadaoperacióndecompra,ventaoalquiler.Ofrecentodos los servicios necesarios, desde la financiaciónybúsquedadeviviendahasta la reforma. Desde la primera toma de contacto, establecen una estrecha relación con sus clientes, asesorándolos en todo momento, llevando a cabo todo tipo de opera-

8 Lunes. 19 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN El Dr. Alejandro Acuña es unmédico estético de reconocido prestigio internacional que destaca por su dilatada experiencia profesional en el mundo de la medicina estética. Cuentaconamplioconocimiento en diferentes tratamientos y ha dedicadopartedesucarreraprofesional a la formación de otros facultativos. EldoctorAcuñasehaconsolidadoenel sectorestéticograciasalas innovadoras técnicasderejuvenecimiento facial y corporal que ha ido introduciendo en sus clínicas enEspaña.Elespecialistabuscaun tratamiento tridimensional del cuerpo y del rostro del paciente, ofreciendoun servicio 360. El facultativo se licencióenMedicinayCirugíaporlaUniversidad delNorte,Colombia, ycuentacon varias maestrías en Medicina Estética,LiposucciónyLipoesculturaCorporalyOrtostática.Dispone delacertificaciónenGeneralCosmeticSurgerypor laInternational Board of Cosmetic Surgery y ha sidoreconocidocomoacadémico de número por la Academia Ramón y Cajal. Destaca por su aportación al sector, introduciendo sus propias técnicasparael rejuvenecimiento tridimensionaldelrostroconToxina Botulínica Tipo A y Ácido Hialurónico; además de trabajar con la última tecnología en el tratamiento de moldeado corporal, dondeeslíderdeestatécnica,además de ser el pionero en España enelmanejodedispositivoscomo el Vaser y el Renuvion para la retracción de la piel. Pero, realmente, suéxitoestáen complementar la parte facial con lacorporal, lograndodeesaforma, un rejuvenecimiento total en una sola sesión. Y, lomás importante, con sus propias técnicas, que han dado la vuelta a España, ya que es el Key Opinion Leader de laboratorios tan prestigiosos como Galderma, conel cual ha logradouna sinergia que le ha encumbrado a lomásaltode lamedicinaestética europea, además de serlo para dispositivos como Vaser y Renuvion.Enestemomento,elDr.Acuñaesunode losmédicosestéticos que tienemás experiencia en Europa, en el uso del nuevo neuromodulador líquido, que por sus resultados está siendo éxito en el mercado estético. A través de sus técnicas y la tecnología que maneja el doctor, lograproporcionarresultadosnaturales y altamente satisfactorios paraelpacienteenzonasdelcuerpo como cara, papada, brazos, ciasyconocimientosconprofesionalesdelmundoenteroatravésde supropiaacademiay,porsupuesto, de cursos y congresos alrededor del mundo, pero, principalmentepor la geografía española y portuguesa. Última tecnología Su clínica está equipada con la aparatología más avanzada del mercado para lograr los mejores resultados. Entre los serviciosque propone desde AA Clinic destacan, además de lamedicina estética y cirugía cosmética, la atención de otros servicios como ginecoestética, nutrición, estética avanzada, entre otros. Cabe destacar que en los dos últimos años el doctor ha incorporado a sus especialidades el tratamiento de Lipedema, la enfermedad desconocidayolvidada,aprobadacomo enfermedadporla OMSenel2018 ypor laSeguridadSocial enEspañaenel2022,paralocualhaabierto dosunidadesparael tratamiento de lamisma en Alzira-Valencia yenOurense, siendo laprimera la más completa de España conpiscinas de agua fría, aquacycling, cámaras frías y cámaras hiperbáricas, abriendo de esta forma una luz de esperanza a pacientes que sufren esta terrible y dolorosa enfermedad. Además de dirigir AA Clinic, el doctor ejerce también como médico estético en otros centros como Quod Clinic, en Valencia, donde también pone en práctica las técnicas avanzadas en las que es pionero. Su filosofía en consulta se basa enunserviciocercanoalpaciente, conatencióntotalmentepersonalizada. En su clínica estética asesora y guía a los pacientes en el tratamiento que necesitan y que más se ajuste a sus necesidades, con el objetivo de conseguir los resultadosdeseados.Losprofesionales que conforman su equipo sonexpertos endistintas especialidades que se complementan unasaotras, formandounconjuntomultidisciplinar queamplía las posibilidades médicas y estéticas puestasadisposicióndelpaciente, conformando así una atención integral. www.dralejandroacuna.es El doctor con sus hijos en el escenario El Dr. Acuña se ha consolidado en el sector estético gracias a las innovadoras técnicas que utiliza Doctor AlejandroAcuña Medicina Estética The EuropeanAwards, le premia como Key Opinion Leader Internacional en tratamientos faciales pectorales, abdomen, espalda, cintura, cartucheras, entrepierna, pantorrillas, rodillas y tobillos. Sus técnicas faciales, como la aplicacióndetoxinabotulínicaen las placas motoras faciales, y las corporales, como Lipoélite, Microfit 4D y Liposoft 6D, son introduccionesdelDr.Acuñaalmercado español para obtener mejores resultados,deformamínimamente invasiva, posibilitandounpostoperatorio más confortable y minimizando los riesgos inherentes a otros tipos de técnicas. Conestebagaje,desdeAAClinic el facultativo se preocupa, además, por estar actualizado en los últimos tratamientos y tecnologías, en compartir sus experienEl galardonado en el estrado en unmomento de su discurso ESPECIAL > THE EUROPEAN AWARDS

9 LA RAZÓN • Lunes. 19 de diciembre de 2022 Ovoclone de la veteraníadelosprofesionales que conforman GrupoOVO;unequipo demás de 150 especialistasentrelosqueseencuentran embriólogos, veterinarios e investigadores. Hoy en día es uno delosmejoresgruposdemedicina reproductivaycriopreservaciónde células. La clonación es un procedimiento muy novedoso que desarrolla el equipo especializado de Ovoclone gracias a sus laboratorios de investigación. Esta técnica permite clonar un animal genéticamente sano e idéntico a uno ya existente. Dentrodel proyectodeOvoclone, se encuentraOvohorse; servicios de reproducción asistida equina para ayudar a preservar el legado de caballos y yeguas a travésde las técnicasmás avanzadas delmomento como laOPU– ICSI o la implementación de los últimos protocolos de criopreservación de embriones. Gracias a las innovadoras técnicas de reproducción asistida equina que lleva acaboOvohorse, sepuedenobtenerhasta10óvulosentansolouna extracción. Por consiguiente, en un año pueden llegar a conseguir hasta20embriones (aunque todo dependerá de la genética y respuesta del animal). Además, los embrionesobtenidosdeesteprocesopuedenservitrificadosyconservados en nitrógeno líquido indefinidamente en el banco genético para su uso posterior. El equipoespecializadodeOvoclone y Ovohorse, formado por embriólogos, veterinarios e investigadores,halogradoimplementar en España la clonación animal. Estatécnicapermiteclonarunanimalgenéticamentesanoeidéntico a uno ya existente. Para realizar la clonaciónesnecesariorealizaruna biopsia del animal para conseguir las células necesarias para iniciar el procesode réplica.Unavez recibida la muestra, los profesionales queconformanOvocloneseencargande todo el proceso, cultivando y desarrollando las células para conseguir un embrión idéntico al animal original (perro, gato, caballoo camello). Estosprocedimientossellevana cabodemanerasegurayeficiente. Todos los animales clonados son sometidosaexámenesveterinarios para confirmar su buen estado de salud.Altastasasdeéxito,asícomo diversospremios y reconocimientos, avalan la trayectoria profesionaldelGrupoOVOysuaportación a la medicina reproductiva. Además, el grupocuentaconcertificaquesomosespecialistasenreproducción asistida humana”, señala el CEOEnrique Criado. El proyecto combina el knowhowenclonacióny reproducción equina del Dr. Andrés Gambini, director científico, veterinario y pionero en conseguir el primer caballo clonado en Argentina y América Latina, y la experiencia enmedicina reproductiva humana y laboratorio del embriólogo Enrique Criado. Tecnología avanzada Cuentan con un equipo experto y la más avanzada tecnología. Sus laboratoriosdevanguardiadisponende todo lonecesariopara salvaguardar el patrimonio genético de los animales. Además, se trata de un centro de referencia en reproducción asistida, con instalaciones de última generación y técnicas innovadoras. Su banco genético cuenta con un amplio almacenajedecélulaspara la realizacióndelasdiversastécnicasde reproducción asistida. Ovohorse y Ovoclone ofrecen un sistema pionero de transporte de embriones y muestras. Para el envío de estas muestras se emplean contenedores especiales homologados para para el transporte de muestras biológicas por la vía terrestre, aérea o marítima. Este tipo de transporte, es el primeryúnicosistematelemáticode trazabilidad aplicado al envío de células. Ha sido desarrollado por el equipo especializado de I+D+i del Grupo OVO, creado para el seguimiento de cada una de las fases del proceso por el que pasa unamuestraoembrióndesdeque saledel laboratoriohastaquellega a su destino final, siendo posible conocer parámetros específicos comolatemperaturaolaposición GPS de cada envío. Además, graciasalaplataforma de formación Ovolearning, parte del equipo de profesionales de OvohorseyOvocloneimpartenen Marbella cursos teóricos-prácticos de reproducción asistida (OPU-ICSI) conel objetivode formaralosveterinariosenestecampo tan interesante y pionero de la reproducción animal. www.ovoclinic.net Juan Restrepo posa con el galardón «EnOvoclone estamos en constante innovación, desarrollando nuevos procesamientos» Ovoclone Genética The European Awards premia al proyecto por clonar a un animal genéticamente sano e idéntico a uno ya existente dosdecalidadqueavalansuslaboratorios e instalaciones. Este año han vuelto a conseguir la renovaciónde los certificadosde calidad: ISO9001:2015yUNE179007:2013, concedidos por BureauVeritas. Ovoclone, es la combinación perfecta entre tecnología de calidad, personal cualificado y años de experiencia en reproducción asistida. El innovadorproyectoestáliderado por el embriólogo y CEOdel GrupoOVO:EnriqueCriadoScholz. Su trayectoria profesional ha estado marcada por numerosos éxitosenelcampodelareproducciónasistidahumana.Haejercido como embriólogo en las mejores clínicasdeItaliayEstadosUnidos, formándose en las últimas técnicas de laboratorio y realizando investigacionesquehanmejorado los protocolos de congelación de célulasyqueluegoaplicóenclínicas deEspaña, donde fuedirector de laboratorio. “En Ovoclone estamos en constante innovación, desarrollando nuevos procedimientos y mejorando protocolos de laboratorio para optimizar los resultados de preservación genética y clonación animal. Desde nuestro grupo, queremos aportar nuestraexperienciayamplios conocimientos en reproducción asistida y criobiología, gracias a Juan Restrepo en su intervención THE EUROPEAN AWARDS < ESPECIAL

10 Lunes. 19 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN El doctor KelvinManuel Piñaesunneurocirujanoexpertoencirugíade columnamínimamente invasiva, cirugía endoscópica de columna, tumores cerebralesypatologíaespinalcompleja. Se ha doctorado cum laude por laUniversidadAutónomadeSanto Domingo,RepúblicaDominicana, con la tesis titulada «Variaciones anatómicas en la formación del plexobraquial»ysehaespecializado enneurocirugía por el Hospital Universitario Central de Asturias. Además, es doctor en cirugía con mención sobresaliente cum laude por la Universidad de Oviedo, con latesistitulada«Implicacionespronósticasdelarelaciónsubventricular en el glioblastoma multiforme: caracterizaciónclínica,radiológica ypatológica»yhacursadodiversos másteresenNeurociencias,enGestión Sanitaria y en Urgencias y Emergencias. El doctor Piña se caracteriza por mantener una relación directa, abiertaypersonalizadaconsuspacientes, evaluando e informando delasmejoresalternativasterapéuticas. Actualmente, ejerce como médicoadjuntode los servicios de Neurocirugía del Hospital Universitario Central de Asturias, Clínica Asturias, Hospital Begoña, Real Fundación Hospital de la Reina y Hospital San Juan de Dios de León. Enel año2019, el facultativorealizó, en el Hospital Universitario Central de Asturias, la primera cirugía descompresiva de columna medianteendoscopiaaunpaciente de 74 años conmovilidad reducida. Además,eldoctorKelvinManuel Piñaha fundado el InstitutoKonarium,queactualmentedirige.Desdeestecentro, trabajaconelobjetivo de conseguir los mejores resultados en base a las expectativas planteadas, contando con un granequipoprofesionalque incluye: neurocirugía, traumatología, rehabilitación, psicología y nutrición. Se trata de una clínica especializadaenavanzadastécnicasquirúrgicasendoscópicasymínimameny cervical, inestabilidad lumbar o espondilolistesislumbar,implantes de interespinosos, canal espinal estrecho lumbar o cervical y estenosis de canal espinal. ntajas que estas técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas tienensobrelacirugíatradicionalson, entreotras,unpostoperatorioprácticamenteindoloro,conposibilidad dealtadentrodelasprimeras24-72 horas.Asimismo,elpacientepuede reincorporarsealasactividadescotidianas en los primeros días y cuenta conunmenor riesgode infección debido a la mínima manipulación de los tejidos. Además, estetipodetécnicasconcurrencon menos limitaciones en cuanto a la actividad física posterior a la cirugía. El doctor Kelvin Manuel Piña, además de un médico y cirujano especializado en neurocirugía, es neurocientista,divulgadorcientíficoycolaboradordocenteenlaUniversidaddeOviedoen las cátedras deNeuroanatomíayNeuropatología. Actualmente, trabaja con tres líneas de investigación principales. Por un lado, el «Estudiomorfométricolumbareimpactoenlacalidad devidaenpacientesconsíndrome discal adyacente lumbar en el HUCA», que se encuentra en fase de planificación. Por otra parte, el «Modeloderepresentaciónangiogénica tumoral en pacientes con adenocarcinoma pulmonar y metástasis cerebral». Y, por último, peronomenosimportante, las«influenciasdelaevaluaciónenlasala deradiodiagnósticoenelresultado delaradiologíaderodilla»Además, eldoctorPiñatieneespecial interés enladifusióndeconocimientosen el área de las neurociencias, los abordajesmínimamenteinvasivos alacolumnavertebralyenlosprincipios del manejo de las heridas quirúrgicas. En este sentido, Kelvin Manuel cuentaconunaproduccióncientíficaqueincluyemásde30artículos indexadosynoindexadosenrevistas especializadasde índolenacional e internacional, así como más de 40 capítulos de libros y 3 libros publicados. Es revisor envarias revistasdealtoimpactorelacionadas con su actividad y miembro de la Sociedad Española de Neurocirugía. El doctor Piña es reconocido en elsectorporsutrayectoriaprofesional.En2021obtuvoelpremioCantábrico Excelente, otorgado por El SuplementoenlacategoríadeNeurocirugía, y fue nombrado Mejor EspecialistaenNeurocirugíadeLa Columnaen losPremiosBienestar yCalidaddeVidadeLARAZÓN. www.kelvinpina.es El galardonado posa con la estatuilla y el diploma Doctor Kelvin PiñaMedicina The EuropeanAwards le premia por ser especialista en técnicas médicas y quirúrgicas mínimamente invasivas para problemas neurológicos y de columna teinvasivas.Algunasdeellasson:el endoscopio rígido, que permite realizar una variedad más amplia deintervencionesquirúrgicasdelicadas con técnicas mínimamente invasivas;lamonitorizaciónneurofisiológica, que proporciona una mejora en las estrategias quirúrgicas, ofreciendo un apoyo fundamental en lamonitorizaciónde las funciones nerviosas durante las cirugíasmás agresivas; el ecógrafo intraoperatorio, para la planificacióny seguimientodel accesoquirúrgicodelaslesionesintracerebrales, así como la valoración de posibles tumores; la tomografía axial computarizada (TAC), más avanzadaquelasplacasconvencionales, que ofrece un diagnóstico eficazyprecisoencuadrosdelesiones en la cabeza; la resonancia magnéticanuclear(RMN),conposibilidadde realizar, ademásde los estudios básicos convencionales, técnicas de difusión o perfusión, RMN funcional, espectrometría y tractografía (DTI); o instrumental para neurocirugía craneal, que incluyedistintosequipamientos,insEl Dr. Kelvin Piña durante su intervención ESPECIAL > THE EUROPEAN AWARDS trumentalylatecnologíamáscompleja para monitorizar y realizar intervencionesneuroquirúrgicas. Dentro de la cirugía mínimamente invasiva de columna vertebral,elInstitutoKonariumponeen práctica técnicas quirúrgicas percutáneas: endoscópica, microscópica y microendoscópica. Así, tratan patologías degenerativas y traumáticas de la columna vertebral,comoherniasdediscolumbar

11 LA RAZÓN • Lunes. 19 de diciembre de 2022 Ecopilas es una fundación para la gestión medioambiental de pilas y baterías usadas que se creó en el año 2000 como respuesta del sector al principiodecorresponsabilidadde losproductoressobre lagestiónde losresiduosderivadosdeestosproductos una vez llega el final de su vidaútil. LaexistenciadeEcopilasrespondeaunanecesidadmedioambientalquehasidoreguladaypromovida por directivas y decretos nacionalesyeuropeos.Secontemplaelreciclajedebateríasyacumuladores de uso doméstico e industrial. Durante los últimos 15 años, la Fundación Ecopilas ha sido un referenteinternacionaldelreciclaje depilasybaterías,modelodebuen hacer y eficaciaennuestropaís. En la Asociación Europea EUCOBAThadesempeñadodiferentes responsabilidades y desde haceaños, susrepresentantesson recargables, primarias, botón, industriales o de movilidad eléctrica, independientemente de sus componentes. Este reciclaje permite el aprovechamiento de las materias primas secundarias que se obtienen de los residuos que pueden,enalgunoscasos, reintroducirse de nuevo en el proceso productivo de pilas y baterías o, incluso,utilizarseenlafabricación de otros productos. La reddepuntos de recogidade pilasdeEcopilaseslasegundamás ampliadeEuropa, según losdatos de la asociación Europea EUCOBAT, que agrupa a los 21 sistemas colectivos de gestión más importantes de la Unión Europea. Ecopilas cuenta con más de 57.110 contenedores desplegados en los más46.500puntosde recogida repartidos por toda la geografía nacional. El servicio de recogida de Ecopilasparaempresasadheridas ha dado respuesta ya a un total de 41.192 solicitudes de recogida en el ejercicio de 2021. Además,cabedestacarlasiniciativas que organiza la entidad, o aquellasenlasquecolaboradeformaactivaparafomentarelreciclaje de pilas y baterías en nuestro país. Lafundacióncuenta,actualmente, conmásde1.100empresasadheridasysehanrealizadomásde82.500 gestiones a través de su call center duranteel últimoejercicio. Estas cifras representan los diversos sectores de los que proceden las empresas que confían en Ecopilas.Elsectormásrepresentativo es el sector de electrónica de consumo, telefonía e informática, que suponeel 50%del total; seguido por el sector de las pilas y baterías,un13%; el sectorde laelectromedicina, un 10%; el sector de juguetería, ocio, deportes y cuidado personal, con un 9%; el sector del PAE, iluminación y material eléctrico, conun6%; el sector profesional e industrial, con un 5%; sector distribución, con un 4%; el sectordelastelecomunicacionesy radiocomunicaciones, con un 2% y, finalmente, el sector de ofimática, conun1%. Ecopilas representa más del 60% de los productores registrados en el Registro de Pilas y Acumuladores del Ministerio de Industria, consolidándose como el mayor sistemacolectivodepilasy baterías en España. Graciasalconstantecrecimiento desuredde recogidadepilasybateríasusadasyelaltogradodeconcienciacióndelosciudadanos,han superadolacifradelos50millones de kilos recogidos desde el inicio de suactividad. www.ecopilas.es Gonzalo Torralbo, José Pérez y Gabriel García tras recoger el premio Ecopilas CompromisoMedioambiental The EuropeanAwards les premia por ser un referente internacional en el reciclaje de pilas y baterías invitados a participar en los más diversos foros internacionales para explicar su modelo y operativa, especialmente en Latinoamérica. El modelo logístico tiene en cuenta el origen doméstico e industrial, estableciendo distintos caminos a seguir en cada caso. El principal objetivo de la fundación es implantarunsistemade recogida selectiva y reciclaje de pilas y baterías usadas que facilite la adhesión al SCRAP de los productores que lonecesiten. La fundaciónofreceunagestión selectiva de los residuos de pilas, bateríasyacumuladoresatravésde puntos limpios, establecimientos comerciales e industrias, con cobertura en todoel territorionacional, trabajando con gestores autorizados en todas las comunidades autónomas. Ecopilas recicla todo tipode pilas y acumuladores que puedan encontrarse en el mercado, tanto José Pérez durante su intervención THE EUROPEAN AWARDS < ESPECIAL

