2022-12-16_Viajes y Navidad

Viajes Navidad & VIERNES 16DEDICIEMBREDE2022 •AÑOXXIV • 8.738 Viajes Navidad & DREAMSTIME

2 Viernes. 16 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN En busca de los tesoros ocultos de AttaMusaesperaa los turistasenunadelas cuevas que serpentean por lasmontañas de arenisca de Petra, unade las principales joyas de Jordania. Hay centenares, pero esta lleva su nombre, o más bien lade su tatarabueloque echó raíces en esta fabulosa conPOR ÁNGEL NIETO LORASQUE Tras los enclavesmás legendarios del país se hallan las historias personales de quienes le dan forma. De su mano descubrimos los secretos mejor guardados de Petra,Wadi Rum, Jerash, As Salt y Amán cavidad donde los minerales como el óxido de hierro y el zinc que se impregnan con la tierra generanestratosmulticolor de fábula. Él vivió enesta cuevahastaque en 1989 el rey Hussein lesofrecióunavivienda en un pueblo cercano para así conseguir que esta localidadde ensueño tallada por los nabateos fuera declarada Patrimoniode laHumanidadpor laUnescoyunade lasnuevasSieteMaravillasdelMundo. «Esaera mi cama –dice señalando a uno de los nichos interiores– y aquí vivíamos mis padres y mis diez hermanos. Lohacíamosunas300 familias en las diferentes cuevas. Esunlugarmágico, dehecho, hay días en los que sigo durmiendo aquí, pero las nuevas generaciones, como por ejemplomis hijos, Jordania prefieren ya otro estilo de vida», comenta a este diario. Él forma parte de la historia de este santuario arquitectónico que es Petra, que supone mucho más que el mítico Tesoro. Si lo visitan optenporhacerel camino inverso al que realiza lamayoría de los turistas. Arranquen su caminata en la pequeña Petra, recorran las montañashastallegaralMonasterio y desemboquen en el desfilaHagan el «Camino de Egeria», la ruta de una monja gallega que en el siglo IV siguió los pasos de San Juan Bautista ESPECIAL > VIAJES Y NAVIDAD- DESTINOS INTERNACIONALES

3 LA RAZÓN • Viernes. 16 de diciembre de 2022 Musa no quiere separarse de este territoriomágico. Lomismo le ocurre a otra de las protagonistas de nuestra ruta jordana, Fátima, quiennos espera en otradelasprincipalesciudadesdel país también declarada Patrimonio de laHumanidad. As Salt, a 40 minutosdelacapital(Amán), lleva másde1.300añosdehistoriaasus espaldas, fue también capital del país y merece la pena pasar una mañana en ella para perderse por el zoco, caminar entre las tres colinas que la definen y degustar uno de los platos que prepara con esmero Fátima, otro de los «tesoros»humanosconlosquenos encontramos en este viaje. Ellacomenzóporsucuenta con un proyecto para activar el trabajo de lamujer y su inclusión en la vida social. Desde hace diez años acoge a turistas alrededor de sus fogones. Y no solo a foráneos, la reina Rania de Jordania también ha estado allí, al igual queMáximadeHolanda: «Rania es unamadre, una hermana, una amiga. Mucho más que una reina. Cuando la vi entrar por la puerta me desmayé», dice mientrassirvesu plato estrella, el mansaf,unade las comidas más populares del país preparada a base de cordero, arroz verduras y yogur. Unadelicia. Lo cocina con la misma dedicación con laqueYusraalHusamyelaborasumaqlubaabasedepollo yarroz. Elladirigeunacomunidad de mujeres denominada Iraq Al Amiraapocos kilómetrosde lacapital jordana. Esta cooperativa fue creada por la Fundación Noor AlHusseinen1993.Esmuyinteresantehacerunaparadaensus instalacionesparaprobarlosplatostípicos quecocinanylaartesaníaqueellas mismas fabrican. Y es que no hay mejor manera pararecorrerunpaísyconocersus lugares más emblemáticos que a través de quienes lo han dado forma, quienes lohanhabitadoysostenido sobre sus hombros. Enesta búsquedaantropológicanostopamos también con una española quedejó suhuellaenTierraSanta. Egeria fue una monja gallega que recorriólazonayesconsideradala primeraviajerayescritoradeEspaña.Estamujercaminódurantetres años en el siglo IVpor estas tierras y documentó con detalle su particular viaje. Ahora, el guía y explorador Óscar Koshebay, ultima la «resurrección»deestaruta, «El camino de Egeria» para viajeros amantes de la historia y la naturaleza. Se trata de un trekking de 35 km en el que se visitan los puntos más populares de la cristiandad queestaperegrinarecorriósiguiendo los pasos de San Juan Bautista: desde las fuentes de Moisés a la orilla del Jordán donde fue bautizado Jesucristo. Experiencia«underground» Antes deponer rumboa la capital, haganunaparadaenelMarMuerto para desafiar a la gravedad y levitar sobre sus aguas saladas, así comoenlaciudaddeJerash,denominada «La Pompeya de oriente» y uno de los destinos favoritos de los ávidos de lahistoria y el arte. El 70% de sus construcciones romanas y bizantinas permanece bajo tierra, pero en superficie se aprecianauténticasmaravillascomolas infinitascolumnas jónicasycorintias, el odeón, varios templos y el anfiteatro. Sobra decir que resulta imprescindible también dirigirse al sur paraconocerelmajestuosodesiertodeWadiRum,enclavedenumerosos rodajes como «Star Wars» o «Marte»,asícomoeldellegendario «Lawrence de Arabia». Es el lugar perfecto para comprobar cómo el silencioseimponeantelafuerzade lanaturaleza.Setratadeundesierto rocoso con dunas puntuales y grandesllanurasenelquelapiedra arenisca se posa sobre el granito dejando senderos verdes en los puntosde fusiónentreambosmateriales,frutodelacanalizacióndel agua.Ensusmásde720kilómetros cuadrados pueden encontrarse más de unmillar de inscripciones antiguas que solo será capaz de detectar el turista más avispado. Presenciarcómoelsolseocultatras lasmontañasalatardeceryrealizar alguna rutaapiepor lasmontañas no tiene precio. Yconcluimoslarutaenlacapital, Amán, donde nos recibe Anas Amarneh, un joven guía que propone una interesante «undergroundexperience»yasídescubrir el espíritude la capital. Nos llevaa Jabalal-Weibdeh, loqueseconoce comoelrefugiodelosartistasycon fuertesraíceshistóricas.Losgrafitis de reputados artistas decoran las fachadas y se entremezclan con pequeñas tiendas con encanto y galeríasdeartistas locales.Pongan elbrochedeoroenel centrocultural de Jadal donde no se paga por consumición, sino por tiempo «consumido». Descúbranlo. DESTINOS INTERNACIONALES - VIAJES Y NAVIDAD < ESPECIAL deroque lesconducea laestampa más fotografiada de este enclave, la fachada del Tesoro excavada en la roca, con más de 43 metros de alto y 30metros de ancho. Aprendan de paso la vida y obra de los nabateos, una tribu nómada que sedesarrollóentre lossiglos IVa.c. yel Id.C. yqueademásdeunlegado arquitectónico moldeando la piedra a suantojopara crear tumbas que en la actualidad visitan millonesdeforáneosalaño,fueron maestros de la canalización del agua,delcomercioylapinturacon estuco.Aquí llegaronavivir50.000 personas, los cuales, incluso, aguantaron la embestida de los romanos hasta el año 106. La llaman también la ciudad perdida porquedurante siglosquedóenel olvido y fue el viajero suizo Jean Louis Burckhardt quien la redescubrió.Ysepreguntarán, ¿porqué se llama El Tesoro a la tumbamás famosa de Petra? Miren arriba y observen un cofre donde los beduinos, siglos después, pensaban quealguienhabíaocultadoallí un tesoro. No dudaron en disparar paratratardeextraerdicharecompensa. Aún hoy se aprecian los restos de los disparos sobre lapiedra. Cuesta creer que tan solo el 35% de los otros tesoros de Petra siganbajotierra.QuizáporesoAtta ►En la imagen de arriba, Fátima, que dirige una asociación en la ciudadde AsSalt, cerca deAmán, prepara uno de los platos más típicos de Jordania, el mansaf, a base de cordero y arroz. Abajo, AttaMusa en la cueva familiar de Petra donde vivió

4 Viernes. 16 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN Del embrujo de Estambul a la magia de Capadocia En laencrucijadadeAsiayEuropa, viajar a Turquía suponedescubrir unode los destinosmás apasionantes del mundo, con paisajes únicos queenganchan Vista al anochecer de lamezquita de Solimán omezquita de Süleymaniye ESPECIAL > VIAJES Y NAVIDAD- DESTINOS INTERNACIONALES

5 LA RAZÓN • Viernes. 16 de diciembre de 2022 Turquía El sol lleva toda la mañana riñendoconuna neblina pegajosa que parece empeñada en no disiparse. Justo cuando desde los minaretes comienza a escucharse lamelódica llamada al rezo del mediodía, el sol se impone por fin y los primeros rayos, todavía tímidos, iluminan las cúpulas de lasmezquitas. Estambul llevahoras poseídapor su frenesí habitual, que lo agita todo, perocon laaparicióndel sol parece animarse aún más. Los vendedores de simit (roscas de pan con sésamo) anuncian su productoconmásentusiasmo;un gato–delosmilesquepululanpor lametrópoli– sedespereza y echa a correr por el parquedeSultanahmet; turistas y devotos aprietan el paso y ponen rumbo hacia la cercana Ayasofya (Santa Sofía): unos para honrar con sus rezos a Allah,otrosparaadmirarse–cuando acabe la oración– conun temploquellevaenpiecasi1.500años y ha tenidomuchas vidas: iglesia, mezquita, museo y, de nuevo, mezquita. Estamos en la llamada península histórica, la porción de la ciudadqueensudíaocupóBizancio y siglos despuésConstantinopla; antes deque los otomanos se hicieranconlaurbeenel sigloXV, aquí, en lo que hoy se conoce como Sultanahmet, se levantaba el Hipódromo, donde se celebraban las carreras de cuádrigas. De aquel gigantesco recinto con capacidad para 60.000 espectadores, hoy apenas quedan tres piezas: el obeliscode Tutmosis III, la ColumnaSerpentinayelobelisco de Constantino. Un pocomásalláestáSanta Sofía,auténticocorazón de la ciudad y templo capaz de causar asombro incluso a los espíritus menos impresionables. Y no es para menos: su gigantesca cúpula, que parece suspendida mágicamente en el aire, es una maravilla de la ingeniería que intentaron imitar los arquitectos otomanos durante siglos. Tanto es así, que no hay mezquita en Estambul –y suman más de 3.000– que no tenga en su ADN algo de Santa Sofía. Esta innegable influencia se aprecia en la mezquita de Suleymaniye, la mayor de la ciudad, y también en ladelsultánAhmet,másconocida comoMezquitaAzul debido a los bellos azulejos de Iznikque adornan su interior. Nomuy lejos se levanta otro de lostesorosdeEstambul:elpalacio Topkapi, construido sobre una colina, justo donde confluyen las aguas del CuernodeOro, el Estrecho del Bósforo y el mar de Mármara. Este majestuoso palacio, compuestoporsucesivospabellones y jardines que se articulan en torno a cuatro patios, cobijó durante siglos a los sultanes que gobernaron el imperio. Hoy es un maravilloso museo que permite descubrir lahistoriadel país recorriendo las antiguas residencias del sultán y su familia, o el nomenos fastuoso harén, entre otros espacios singulares. El GranBazar Antes de cruzar el CuernodeOro, la lengua de agua que separa la península histórica del distritode Beyoglu, merece la pena recorrer el GranBazar, unode losmayores y más antiguos mercados del mundo. Si nos abrumansus 3.000 tiendas, podemos visitar el Bazar de las Especias, última parada de lascaravanasque llegabandelLejano Oriente. Hoy sigue ofreciendo hierbas aromáticas, café, dulces y, por supuesto, una variedad de especias casi infinita. Atravesamos, ahora sí, el CuernodeOro, cruzandoporelPuente Gálata, donde una multitud de pescadores lanza sus cañas día y noche, mientras bajo sus pies, en la planta baja, surge una sucesión interminable de restaurantes y bares donde tomar té o fumar el narguile. El Cuerno ha quedado atrás y estamos enBeyoglu, donde siglos atrás se asentaron genoveses, judíos sefardíes y europeos de distintas naciones. Hoy el distrito posee calles comerciales como la histórica Istiklal –con numerosastiendasybellosedificiosdecimonónicos–, ytambiénzonas con modernos cafés y galerías de arte. Su icono más inconfundible, sinembargo,seremontaalmedievo: es la Torre Gálata, construida por losgenoveses.Consus60metrosdealtura, fueensudíalaconstrucción más alta de la ciudad, y hoypermitedisfrutar deunas impresionantesvistasdeestametrópoli mestiza. Dice Orhan Pamuk, el Nobel de Literatura turco, que «La vida no puedeser tanmalacuando, almenos,unopuededarseunpaseopor elBósforo».Y,enefecto,nohaymejormaneradedescubrir los dominios de la que fuera capital de tres imperios. Los ferrysquezarpande los puertos deEminönüoKabatas permiten disfrutar de un relajante cruceropor el Bósforomientras se contemplan los tesoros que van un pueblo cuyas casas se acurrucan en las laderas que ascienden hastaunsorprendentecastillo. La fortaleza es en realidad un promontorio rocoso natural, compuestode toba, al que la erosión y lamanodelhombrehanterminadopor dar unaspectode fantasía. Ya los hititas emplearon esta estructura para excavar recovecos y cuevas en los que refugiarse de posibles ataques. Con el tiempo, otras culturas la usaron con idénticofin, creandounentramadode túneles quehoradan todoel «castillo», dándole su aspecto actual. Göreme A solo cuatro kilómetros de allí, el visitante encuentra otro rincónno menos singular: el Museo al Aire Libre de Göreme. En este enclave, Patrimonio de la Humanidad, se establecióenelsigloIVunapequeña comunidad de monjes cristianosqueaprovecharonladebilidad delarocaparatallarensusmontañascónicasvariasiglesiastrogloditas.Entretodasellas,destacandos: laKaranlikKilise(IglesiaOscura) y la Tokali Kilise (Iglesia de la Hebilla),ambasdecoradasconpinturas murales de colores vibrantes que representanescenas bíblicas. También sorprende al viajero la estampa que descubre al pasear porlosparajesdelValledePasabagı, uno de los enclaves con mayor concentración de «chimeneas de hadas»,otramuestradelageología fantásticade la región. Sus formas resultanaúnmásasombrosascon lasprimeraslucesdeldía,especialmentedesdelasalturas,abordode uno de los cientos de globos que inundan cada día el firmamento –si el viento lopermite–al amanecer. Otra estampa insólita que ya es, sinduda, símbolode lamágica Capadocia. surgiendo en ambas orillas, la europea y la asiática: el palacio Domalbahçe–hogardelossultanesen las postrimerías del imperio–, la fortaleza de Europa o el barrio de Yeniköy, con sus hermosas yalis, pintorescas casitasque seasoman al Estrecho. Ya de regreso, el atardecerregalaunavistadeEstambul con el sol poniente pintando de tonos dorados las cúpulas de las mezquitas, cuyos minaretes convocanal rezouna vezmás. ImpactanteCapadocia Todo intento de describir con palabras la atmósfera de misterio queenvuelveCapadociaestádestinado al fracaso; incluso las fotografías,máscapacitadasparacaptar la realidad, flaquean ante la tarea de transmitir el embrujo de estaregióndeAnatoliacentral. Lo resumióbienel viajeroPaulLucas en el siglo XVIII, al calificar Capadocia como «la cosa más maravillosa que se puede ver en el mundo».Sihoypodemosmaravillarnos consuspaisajesoníricosysurrealistas se lo debemos a la actividad geológicade laTierra: hacemillones de años, varios volcanes derramaronaquí toneladas de ceniza y lava, cubriendo la zona de tobavolcánica,unarocafácilmenteerosionableporelaguayelviento. Como resultado, Capadocia estásembradadeparajesinsólitos y llenos demagia. Unodeestos lugaresesUçhisar, Capadociamaravilla con sus paisajes oníricos y surrealistas gracias a la actividad geológica de la Tierra El palacioTopkapi, construidodonde confluyen lasaguasdel CuernodeOro, esunode los tesorosdeEstambul POR JAVIERGARCÍA BLANCO Detalle de Goreme, en Capadocia Espectacular interior del templo de Santa Sofía DESTINOS INTERNACIONALES - VIAJES Y NAVIDAD < ESPECIAL FOTOS: JAVIER GARCÍA BLANCO

6 Viernes. 16 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN ►Granada es una de las ciudadesmás bellas del mundo y a través de esta acuarela de viaje deAnaya Touring se descubre una belleza aúnmás impactante, pues está organizado en seis capítulos por unidades de paisaje territoriales, más que por barrios. Granada. Acuarelas de viaje ►Ilustradas conmagníficas fotos, esta obra deAnaya Touring es una verdadera inmersión en el corazón de las 52 ciudadesmás bellas de Europa. Incluye planos, consejos prácticos, direccionesweb, gastronomía, compras y agenda de eventos. 52 Escapadas para conocer Europa ►Dentro de nuestras fronteras hay multitudde posibilidades que nos llevarán a contemplar parajes de ensueño, playas apenas conocidas y un patrimonio cultural e histórico irrepetible y esta nueva obra de Anaya Touring las degrana todas. ►Cada vez haymás personas que comparten su vida con un perro yque no renuncian a su compañía al viajar. Esta obra ofrece tanto información como inspiración de lamano del creador de Pipper On Tour, la primera web española de un perro viajero. España con perro: 200 planes con sumejor amigo 101 destinos de España aún más sorprendentes ►Este libro deAnaya Touring es la crónica sonora de un viajero. Durante años, el autor se hamovido por el mundo con unmicrófono en lamano. Desde este «punto de vista», los paisajes naturales y culturales cuentan un relato diferente. Sonidos del mundo: Viajar de oídas ►Este libro es una guía para amantes de los largos viajes enmoto, pues describe las 10 rutas de larga distanciamás emblemáticas de la península, conmás de 9.000 kilómetros de carreteras reseñados, cartografía detallada y fotografías espectaculares. Las grandes rutas enmoto ►LonelyPlanet selecciona 50 rutas preferidas de sus autores para disfrutar de Europa como nunca. Desde el Grand Tour en coche eléctrico por Suiza hasta un gran viaje en autocaravana por Jutlandia, enDinamarca. Lasmejores rutas de Europa por carretera ►LonelyPlanet ofrece todas las claves para organizar viajes en tren, con numerosas rutas detalladas y consejos de expertos, desde cómo organizar las etapas de una ruta de larga distancia hasta cómo conseguir los billetes de trenmás económicos del mercado. Viajar en tren por Europa ►La nueva guía Explora de Lonely Planet, escrita por autores locales y conmás de 260 páginas, brinda toda la inspiración necesaria para descubrir Escocia…tan solo habrá que adentrarse en sus páginas y decidir ponerse enmarcha. La obra definitiva para vivir la experiencia escocesa ►Por primera vez LonelyPlanet plantea una guía exclusiva para descubrir Serbia y, en particular, su capital, Belgrado, una ciudad cada vezmás demoda y en constante movimiento. Se trata de una obra muy completa con experiencias únicas y fotografías inspiradoras. Belgrado ySerbia de cerca ESPECIAL > VIAJES Y NAVIDAD- GUÍAS TURÍSTICAS Las merecidas vacaciones de Navidad y el parón que implican los días festivos deestaépocaayudan a romper con la rutina, pero tambiéna soñar con los futuros viajes que haremos durante el próximo año. Por eso, resulta imprescindible incluirunaguíaounlibrode viajes en la carta de los Reyes Magos. Así no habrá excusas para que, además de soñar viajando, durante 2023 podamos cumplir esos deseos en una realidad y hagamos las maletas más pronto que tarde. Hayopcionesparatodoslosgustosycadaobraseconvierteenunajoyade las que valen su peso en oro. El parónnavideño es ideal para planificar el próximo viaje. Que no falte una guía bajoel árbol Imprescindibles para soñar viajando

7 LA RAZÓN • Viernes. 16 de diciembre de 2022

8 Viernes. 16 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN Navidad con sabor a mandarina Como si de un Belén viviente se tratara, las luces comienzan a tintinear, una por una, al caer lanoche. El reloj apenas marca las 16:00 horas y la visión desde el café situado al final de los jardines zigzagueantes de la Glorieta de Schönbrunn parece diseñada para hechizar. Con una taza de chocolatecalienteynataentre las manos, la compañía de un apple strudel y una cristalera algo empañada, de la que cuelgan angelotes de porcelana, el entorno no puede ser más propicio para comenzar aescribirunnuevo cuento de Navidaden laciudad de Viena. Enunodelos palacios más visitados de la capital austriaca, la que fuera la imponente residencia de verano de los Ha b s bu r g o , donde nació el e mp e r a d o r Francisco José y el pequeño Mozar t despuntó al interpretar algunas piezas, no podía faltar un mercadillo de Navidad. Ademásde la indiscutiblebelleza barroca del entorno de Schönbrunn y del placer de merodear entre sus diversos puestos, son muchos los que agradecen entonar el cuerpo con una sopa de POR LALI ORTEGA CERÓN Recorrer losmercadillos es una excusa ideal para descubrir laViena más hogareña, que huele a galletas y celebra la vida con vino caliente goulash, ode ajo, servida enel regazo de un panmullido. Cada uno de los 23 distritos concéntricosdeViena,ysus innumerables plazas, cuentan con su propiotributoaestosdíasquecomienzan a prepararse en el mes denoviembre. Es entonces cuando los que disponen de esos bienes llamados tiempo y ganas, compran las ramas naturales en los diferentes mercadillos de la ciudadparadar formaasupropia coronadeAdviento, cuyas velas se irán encendiendo, paulatinamente, hasta el último domingo antes del nacimiento del Niño Jesús. Noobstante, los diferentes puestos ubicados por la ciudad cuentan con todo tipo de diseños. Incluso las hay e c o l ó g i c a s , como las de Parpar Art en el corazón de Maria-Theres i e n - P l a t z , muyllamativas por su olor y por los colores vivaces de las cáscaras de mandarina insertadas entre bayas, ramasdecanelayeucaliptus. Este es, sin duda, uno de los más destacadosaambos ladosdelDanubio, tanto por su ubicación entre la Ringstrasse y los Museos Gemelos, comoporque hasta allí acuden artesanos de todos los ESPECIAL > VIAJES Y NAVIDAD- DESTINOS INTERNACIONALES puntos de Europa. Entre velas, cuadernos artesanales y confituras de frutos silvestres, destaca la simpatía del siciliano Bartolomeo, cuyos artículos de madera procedente de olivo no faltan a esta cita centroeuropea desde hace 15 años. Paraaquellosquenovivenenla campiña austriaca, cumplir con una de las costumbres más arraigadas enel país es fácil.Más caros en el centro y económicos en la periferia, en los mercados de los diversosbarriossepuedenadquirir abetos naturales que oscilan entre los 30 y los 200 euros. Los más codiciados son los grandes. Unavezseextingueelreflejodelas fiestas, se depositan en distintos puntoslimpiosderecogidaenViena,enunintervalodetiempoconcreto. De ahí, su nueva vida será generar energía y calor. Viena

9 LA RAZÓN • Viernes. 16 de diciembre de 2022 Como es de suponer, en las calles de la capital austriaca la música contribuye a este ambiente llamativo. Es el casodel centrode la ciudad, una de las zonas decoradas con más mimo. A las 16:00 horas, un cuarteto de cuerda enciende la noche en el mercado HalewielerChristkindlmarkt, cerca del Palacio Imperial de Hofburg y de las antiguas ruinas romanasde la ciudad. Unamelodía muy espiritual acompaña los pasos de los curiosos entre bollos rellenos de chocolate, verduras frescas o un puesto de quesos de colores rojos y verdes, donde no faltanreferenciascomoelPecorinoounbioDierCäse.Actividades paralelas como teatro, marionetas, talleres de galletas o de coronas, completan una de las tradicionesmásespecialesdelacapital. Noobstante, los que prefieren prepararsepara la Navidad en un ambiente más recogido, también puedendisfrutarde conciertos en diferentes iglesias, como lade la cercana San Pedro. Unpunch entre besos El Palacio del Belvedere Superior, donde «El Beso» de Klimt desafía el tiempojuntoamásde400obras de artistas como Egon Schiele, Kokoschka o Monet, cuenta con un motivo más para descubrirlo: su mercado navideño. No resulta especialmente grande, pero sí lo suficientemente acogedor para ser uno de los puntos de encuentro para tomar un vino caliente o comprar una de las 200.000 bolas mágicas que, desde hace tres generaciones, lafamiliaPerzyelaboraensu fábricavienesa. El secreto de la nieve suspendida sobre innumerablesmotivostrasunjuego demuñeca (desde chupetes y ángeles, hasta jugadores de fútbol y edificiossobresalientesdelacapital), sigue siendo un secreto que embelesaytambiénsebuscaenel concurrido Rathausplatz del Ayuntamiento. Los besos y los encuentros por Navidad también se suceden en los nuevos locales de moda y en otros históricos. Conviene reservar, porque la vida en Viena es especialmente intensa en esta época. Es el caso de Labstelle, en Lugeck 6, un restaurante de diseñomuypróximoalaiglesiadeSan Esteban (cuya oda a la Navidad tiene su encanto), con productos ecológicosypanhorneadoinsitu. Sofisticado, con unas vistas impresionantesyunjardínencantador a la altura de su gastronomía, eselnuevoRestauranteNeueHoheit Brasserie del Hotel Rosewood.Unpocomás lejos, enPraterstrasse 54, con la referencia de la noriainmortalizadaenlapelícula «El Tercer Hombre», acaba de abrir sus puertas un moderno conceptodelchefLukasStagl,mitad posada, mitad carnicería, y 100% sostenible. La huelladeBeethoven Obligada tambiénresulta lavisita a Neo Gasthaus, un edificio protegido en el distrito seis: allí residió Beethoven y se sirve cocina vienesa interpretada con un toquemoderno.Más clásico, situado al lado de la Ópera, el café S c hwa r z e n - berg, fundado en 1861 y fuente de inspiración para el compositor de la Novena Sinfonía, destaca por su ambiente nostálgico. Mirar por la ventana y observar a los caminantes más allá del imponente árbol de Navidad de la entrada, resulta un pasatiempo interesante. Noobstante, si algoimpresiona en Viena son las atmósferas de contrastes, que sin duda habrían inspirado un cuento de Navidad de Dostoievski o Dickens. La primeraenmarcaríaasuspersonajes con un delicioso vino caliente en las manos, con gallegas y castañas, en la terrazadel céntricoHotel Leo Grand. Disfrutarían del momento tapados con unamanta, antes de subir a sus elegantes habitaciones. La segunda sería bien distinta. Tras subir a un carruaje de caballos con orejeras rojas, los protagonistas de su historia solicitarían que su conductor con capa austriaca los trasladara, entre la bruma y el frío del anochecer, al distrito cuatro. Allí observarían a la abuela Susy, que imparte semanalmente cursos paraelaborarpostresolasgalletas Vanillekipferl, típicas en estas fechas, dentro del programa Vollpension, que contribuye a incrementar sus ingresos durante la etapa de la jubilación. Entre un irresistible olor a hogar y familia, es su manera de escribir, un año más, su particular cuento de Navidad en Viena. DESTINOS INTERNACIONALES - VIAJES Y NAVIDAD < ESPECIAL Antes de apagar la última luz navideña y de retomar la rutina, hay fechas clave que se tachan en el calendariodediciembre.Elprimerdíadelmes, seabreunadelas veinticuatro ventanas del calendariodeAdviento. El 6, SanNicolás se cuela en las casas cargado denueces,mandarinasygalletas. Y el 24 de diciembre, se honra el nacimiento de Jesús. Es precisamenteenlaNochebuenacuando, porartedemagia,unacampanilla suenayunárbol saledesuescondite para que los más pequeños de la casa descubran que, a los piesdelabetodel salón,hayalgún que otro regalito. En las familias más tradicionales se lee el evangelio de Navidad y, en general, si alguno de los miembros toca un instrumento, se interpreta y se cantaunrepertoriodevillancicos en el que no falta Noche de Paz. La capital deAustria ilumina con elegancia las calles y los futuros recuerdos de un año que se va El Mercado de Navidad en la Plaza del Ayuntamiento es una visita imprescindible OFICINA DE TURISMO DE VIENA-JULIUS HIRTZBERGER

10 Viernes. 16 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN Cinco pueblos imprescindibles este invierno Historia, patrimonio, gastronomía... El turismo rural en Castilla y León es el cóctel perfecto para desconectar Castilla Burgo deOsma, monumentalidad enSoria ►Se trata de una de las localidadesmás bellas de la provincia deSoria, declarada ConjuntoHistórico yVilla de Interés Turístico. Esta antigua ymonumental ciudad episcopal conserva un interesante recinto fortificado, con restos de sumuralla y una importante lista de edificaciones presididas por laCatedral deNuestra Señora de laAsunción, su plazaMayor o su hermosa calleMayor porticada. ESPECIAL > VIAJES Y NAVIDAD- DESTINOS NACIONALES León y Astorga, viaje a la época romana en la provincia de León ►La bimilenaria ciudaddeAstorga, en la comarca de laMaragatería, rebosa historia en cada calle, plaza y esquina que se esconde dentro de sumuralla. Su pasado romano puede sentirse a través de una ruta turística y su imponente MuseoRomano, mientras que laCatedral deSantaMaría nos deja boquiabiertos. En su PlazaMayor, nadamejor que disfrutar de su deliciosa gastronomía. Candeleda, el techo deÁvila ►Por su situación en llano y con la cobertura que le da el macizo central deGredos, el pueblo deCandeleda es uno de losmás icónicos de la provincia deÁvila, ya que está inmerso en un paraje natural único, en plena sierra, por lo que es ideal para los amantes de las actividades al aire libre, como las rutas de senderismo, el montañismo o los deportes de invierno. Oña, restos del medievo en un bello paraje burgalés ►En esta antigua villa condal, situada en un sugerente paraje natural a orillas del ríoOca, se alza el antiguomonasterio deSanSalvador, uno de losmonumentos más significativos de la provincia deBurgos. Su iglesia conserva pinturasmurales del sigloXIII y un extraordinario crucifijo románico. Además, cuenta con unCentro de Interpretación del Medievo, ideal para viajar al medievo. Toro, paisajes y buen vino en Zamora ►Sobre unameseta que domina un recodo caudaloso del ríoDuero se levanta esta histórica ciudad en torno a sumagnífica colegiata, convirtiéndose en uno de los pueblosmás bellos de la provincia de Zamora. Miradores y parajes increíbles, panorámicas de laVega y su alfoz dan a Toro un enclave privilegiado dentro de la llanura castellana. Además, resulta ideal para los amantes del enoturismo, ya que es la capital de la Denominación deOrigen Toro, con bodegas de gran renombre nacional.

11 LA RAZÓN • Viernes. 16 de diciembre de 2022 El Xacobeo con más peregrinos de la historia La pandemia de la Covid-19 cambióelmundo hace ahora casi tres años, hastael puntode que, incluso, afectó al normal funcionamiento de la celebración de uno de los acontecimientos culturales más importantes de nuestro país, la celebración del Xacobeo. Sin embargo, después de acometer todas las adaptaciones necesariasparagarantizar la salud y seguridad de los peregrinos, este año pasará a la historia comoel añoenel queeste itinerario ha batido todos sus récords, convirtiéndoseenelXacobeocon más peregrinos de la historia y consolidandoaGaliciacomouno de los destinos demoda del 2022. El Camino de Santiago se consolida como una ruta cultural inigualable éxitosinprecedentes sehahecho notarespecialmenteenrutasmenos transitadas queel clásicoCaminoFrancés,quea31deoctubre ya había batido su propio récord al superar los200.000peregrinos. En concreto, más de la mitad de las personas que solicitaron la compostela este añooptaronpor este itinerario, pero cada vez son más quienes prefieren desviarse hacia trayectosmenosmultitudinarios y con una magia especial, lo que invita también a disfrutar de paisajes muy diferentes a pie de costa o entre frondosos bosques a través del Camino Portugués, elCaminoInglés, elCamino de Fisterra y Muxía, el Camino Primitivo o la Vía de la Plata. Para aquellos rezagados que todavía no hayan tenido la oportunidaddecruzar laPuertaSanta este2022,merece lapenarealizar una escapada a Galicia en estos últimosdíasdel añoyvivir enprimerapersona laemocióndelAño Santo. Pero lo cierto es que el 31 de diciembre solo significará un punto y seguido para el Camino, ya que son muchas las actuaciones que están previstas para seguir mejorando la atención al peregrino, laampliaciónde lared públicadealberguesy lacreación de incentivos comoelCaminoen familia o el proyectoPet Camiño, quebuscagarantizar laasistencia veterinariaycrearunacredencial canina. Galicia Las cifras no dejan lugar a dudas, ya que a principios de este mes de diciembre ya se habían entregado más de 430.000 compostelas, loquesignificaunnúmero muy superior al registrado en esemismo periodo de 2019, justo antes de la pandemia. Sonmuchas las razonesqueestándetrásdel tremendo éxito que ha vivido el Camino de Santiago durante este año 2022 y, con él, Galicia como destino turístico único, ya que, además de la celebración del Año Santo, también ha influido el gran despliegue realizado por los alojamientos y por los municipios gallegos por los que discurren las últimas etapas. Buena prueba de ello es que este La imponente Catedral de Santiago es el destino final del Camino Silleda-Lalín DESTINOS NACIONALES - VIAJES Y NAVIDAD < ESPECIAL POR RAQUEL BONILLA Silleda-Dornelas XUNTA DE GALICIA EUTROPIO RODRÍGUEZ EUTROPIO RODRÍGUEZ DREAMSTIME

12 Viernes. 16 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN «Cambio de era», la gran cita del próximo trimestre Córdoba La capital cordobesa es una cita cultural imprescindible para los amantesde lahistoriay del arte. Siempre hay buenasrazonesparadescubrirpor primera vez, o por quinta, las maravillasdeestaciudadyvisitar,una vezmás,laMezquita-Catedral, uno de los edificiosmásbellosysingularesdelmundo,declarado Patrimoniode laHumanidadpor laUnesco. Y si cualquier momento es buenoparavisitarestemonumento, ahorahayunnuevoargumento quevalesupesoenoro,yaqueCórdoba acoge desde hoy 16 de diciembre y hasta el 15 demarzo de 2023 la exposición internacional «Cambiode Era. Córdoba y elMediterráneo Cristiano», conmás de 200 piezas arqueológicas de los siMás de 200 piezas de entre los siglos IV y VI se pueden ver desde hoy en la exposición «Córdoba y el Mediterráneo cristiano» glos IValVI,que incluyenelementos de arquitectura, sarcófagos, lápidas,mosaicos,esculturas,joyería, ajuares, objetosde liturgiaypintura de las principales instituciones nacionales e internacional. A través de obras icónicas del cristianismo mediterráneo, la exposición, que se puede visitar en las sedes del Centro de Creación ContemporáneadeAndalucía (C3A), la Sala Vimcorsa y en lapropia Mezquita-Catedral , propone una visión innovadora quevadesdeelprocesodecristianización del Imperio Romano hasta el complejo desarrollo de la nuevareligiónenelMediterráneo durante los siglos V y VI, coincidiendoconlaconsolidacióndelos reinos bárbaros y el posterior intento de restauración de los territorios del Imperio Romano de Occidente por parte del emperador Justiniano. De esta manera, la MezquitaCatedral participa no sólo como espacioexpositivo, sinocomoun lugardeimportanciaensímismo, ya que hay evidencias del complejo episcopal de esta misma época hallado bajo el subsuelo. Así, la incorporación de la sede de la Mezquita-Catedral correspondeaundobleobjetivo,yaque, por un lado, ayuda a contextualizar e interpretarunaselecciónde materiales expuestos enel actual MuseodeSanVicente, y,porotro, aprovechando las importantes intervenciones arqueológicas que se realizan en el Patio de los Naranjos,permitemostrarelproceso que, en lamoderna práctica arqueológica, conduce desde la excavación a la interpretación y POR RAQUEL BONILLA Laexposición internacional estará disponiblehastael próximo 15demarzoen lacapital cordobesa El visitante viaja al pasado a través de obras icónicas del cristianismo mediterráneo presentación de los resultados históricos, con la ayuda de los másmodernosmétodos. De este modo, la ubicación de la exposición permite integrar en el discurso alguno de los materiales arquitectónicos reutilizadosenel edificioprocedentes,muyprobablemente, del complejo episcopal tardoantiguo y, más concretamente, de la posible iglesia episcopal. EstaexposiciónconvierteaCórdoba,ymásasuCatedral-Mezquita, en una cita ineludible para los amantes del pasado y del turismo cultural durante esta época, ya que, además, se acompañará de un ciclo de conferencias, bajo el marcodelForoOsio,durantetodo el período de la muestra, lo que permite al viajero tener un conocimiento muy detallado de este tiempo de cambio. Algunas de las obras expuestas en las tres sedes que albergarán la exposición. Abajo, vista del espectacular edificio de laMezquita-Catedral ESPECIAL > VIAJES Y NAVIDAD- DESTINOS NACIONALES

13 LA RAZÓN • Viernes. 16 de diciembre de 2022

14 Viernes. 16 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN Enplenodiciembre,Cádiztambiéncuentacon tesorosescondidosque dejan boquiabierto al viajero. Y es que, más alládelasinfinitasplayasdesucosta, enel interiorde laprovincianos topamos con pueblos que dejan huellaenlamemoriapor loespectaculardelpaisajeyloapasionante de sugastronomía. Coronando el Cerro del Castillo (a 300 metros de altitud), Medina Sidonia conserva intacto todo el sabormedievaldelpasado. Fundada por los fenicios, fue una importante colonia romana y capital de la cora musulmana de Sidonia. Pueblos con historia y corazónmedieval El interior de la provincia deCádiz esconde sorpresas comoMedina Sidonia o Alcalá de los Gazules Ahora, declarada ConjuntoHistórico y Premio al Embellecimiento de los Pueblos Andaluces, su rico pasado puede disfrutarse a través de numerosos testimonios artísticos: laermitadelosSantos Mártires es el ejemplodeartevisigodomás antiguo de Andalucía, mientras que de la épocamedieval son las ruinas del castillo, edificado sobre el antiguo alcázar musulmán y el castillo de Torrestrella,(ambosdelosss.XII-XIV).De los numerosos arcos medievales, algunos musulmanes y anteriores a la conquista, destacanel Arcode POR RAQUEL BONILLA la Pastora (s. X), del Sol (ss. X-XIII) yel ArcodeBelén (ss.XII-XV),todo elloenplenoParqueNaturaldelos Arcornocales. Y después de tanta visita cultural,nadamejorquesentarsealamesaadisfrutar de una delicia repostera con Denominación de Origen propia: el alfajor de Medina, a base de miel pura de abeja, almendras, avellanas, harina, pan rallado y especias (cilantro, clavo, matalahúva, ajonjolí y canela). Con forma de canutillo, posee un color tostado al corte y un aroma ligeramente especiado mientras susabor, recuerdaaunamezclade frutos secos ymiel. Losalrededoresdel pueblo invitan a desconectar del mundanal ruido. Y para ello nada mejor que recorrer algunos de los 93 kilómetros que dan forma al Corredor Verde dos Bahías, que discurre íntegramentepor cañadasde laprovinciadeCádiz,siguiendoladirección noroeste-sureste, desde PuertoRealhastaLosBarrios,atravesando los términos de Medina Sidonia y Benalup-Casas Viejas. Otracitaimprescindible por estas tierras del interior de Cádiz eslavisitaaAlcalá de losGazules, una bella ciudad de traza andaluza, con calles empinadas y encaladas que desembocan en ampliasplazas,declaradaConjuntoHistórico. Formapartede la Ruta del Toro está acariciada por el Parque Natural de los Alcornocales, creandounescenario idílico. Muy cerca de la localidad se encuentra la zona recreativa de El Picacho, quecuentaconaulade la naturaleza, zona de acampada y albergue,idealparalosmáspequeños de la casa. Los niños también se quedarán boquiabiertos al descubrir las fortificaciones de laEdadMedia aun palmo, ya que se conserva el torreóndelcastillo(siglosXIIIalXVI), algunos lienzos de muralla y la PuertadelaVilla.EnlaplazadeSan Jorge, más conocida como Plaza Alta, seencuentranlaIglesiamayor parroquial de San Jorge y la Casa del Cabildo. De gran interés son, además de sus fuentes de origen árabe, el pozo de Arriba, el de Enmedio y el de Abajo, el conventodeSanta Clara, el antiguo convento de Santo Domingoyel santuario de Nuestra Señora de los Santos.Paraguardarunbuensabor de boca hay que probar el gazpachocaliente, lasberzas,elestofado y el revuelto, pues son algunos de losplatostípicosdellugar,asícomo adquirir un dornillo de recuerdo (cuencosdemaderade fresnoelaborados de forma artesanal). El ParqueNatural de los Alcornocales es el gran pulmón de la provincia y el escenario ideal para actividades al aire libre A la izquierda, atardecer desde el imponente Castillo deMedina Sidonia. Sobre estas líneas, arco de la Pastora Vista desde la Torre del Homenaje enAlcalá de losGazules Cádiz ESPECIAL > VIAJES Y NAVIDAD- DESTINOS NACIONALES

15 LA RAZÓN • Viernes. 16 de diciembre de 2022

16 Viernes. 16 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN Un refugio natural entre el mar Mediterráneo y lamontaña El invierno ya está a la vuelta de la esquina, pero hay rincones en nuestro país que, a pesar de lo que dice el calendario, pueden presumir de temperaturasdelomásagradables tambiénenplenodiciembre. Es lo que ocurre en el municipio costasoleñodeBenahavís, acaballoentreMarbellayEstepona,convertido en un refugio natural que resulta idealparadesconectardelmundanal ruido enesta épocadel año. NombrarBenahavíses,porméritospropios,hablardegolf,yaque el municipio malagueño cuenta con hasta nueve instalaciones de golf. Buena prueba de ello es que haceapenasunas semanaselmunicipio acogió el final de la temporada del Circuito Europeofemenino,convirtiéndoseasí enunreferentepara losprofesionales de este deporte. Aunque lo cierto es que no hace falta ser un profesional para disfrutar del golf en Benahavís, ya que los amateurs y aficionados también puedendisfrutar de lo lindopracticandosudeportefavoritoeneste marcoincomparable,entreelmar y lamontaña, yaque seencuentra La ciudadmalagueña cuenta con una envidiable temperatura que invita al viajero a disfrutar de su precioso entorno también en pleno invierno POR RAQUEL BONILLA Benahavís seca que hacen de Benahavís un paraíso para golfistas. Sinembargo,nosolodegolfvive el viajero que llega hasta Benahavís, ya que se trata de un destino ideal para practicar actividades al aire libre, como el senderismo, la caza, la pesca o actividades de ocio, deportivas y recreativas. Menciónespecialmereceelparajeconocidocomo laCharcade las Mozas, en Las Angosturas, una hoyaenel lechodel ríoGuadalmina,cuyasaguasformanpeligrosos remolinos, ydeclaradopor la JuntadeAndalucíacomoMonumento Natural, ideal para los más aventureros. Pueblo con sabor andaluz Benahavísesunpuebloconsabor andaluz de calles blancas y estrechas, que ha sido nombrado sede gastronómica de la Solheim Cup 2023, acontecimiento mundial que abrirá las puertas de la Costa delSolamilesdeturistas.Yesque, alosnumerososrestaurantesdela localidad, conocida por su exquisitayvariadacocina,selesumarán unascenasgastronómicasdurante la semana de la Solheim Cup (del 18al 24deseptiembre), enlas que cada noche un cocinero con estrella Michelín deleitará a todo turistaquequieradescubrirlamagia de nuestra cocina. La tradición de este pueblo con raícesárabesdesembocaahoraen un turismomoderno y de calidad quehace lasdeliciasde los amantes del golf, pero no solo de ellos. Si aúnnohapaseadoporestepreciosopuebloblanco,anóteloensu lista de imprescindibles para el año2023:golfistaonogolfista,Benahavís le espera con múltiples opciones y hará las delicias de su visita. Sin duda querrá repetir. Vista aérea del pueblo, rodeado de naturaleza enlas faldasdelaserraníadeRonda, lo que le permite presumir de un escenario verde repleto de naturaleza.Lavariedadderecorridos se adapta a todos los niveles y necesidades, con una calidad indiscutible y una integración total en el paisaje. Quizás los camposmás conocidossonLaZagaleta,ubicado en la exclusiva urbanización del mismo nombre (sede de la PINGJuniorSolheimCup2023), y el resort deVillaPadierna (conun total de tres campos de 18 hoyos: Alferini, Flamingos y Tramores). Pero losamantesdeestedeporte tienen muchos rincones por descubrirparaseguirpracticando conunabuenadosis de emoción: desde La Quinta, los Arqueros o Marbella Club, todos los campos de golf poseen una belleza intrínEl municipio será sede de la PING Junior SolheimCup 2023 y reunirá a los amantes del golf ESPECIAL > VIAJES Y NAVIDAD- DESTINOS NACIONALES

17 LA RAZÓN • Viernes. 16 de diciembre de 2022 Viaje al arte belga con el Museo Carmen Thyssen Cualquierescapadaala ciudad de Málaga merece la pena, pero ahoraqueel fríoarrecia, lo cierto es que lo más apetecible es refugiarse a cubiertoydisfrutardelostesorosque guardalaciudad.Es loqueproponeelMuseoCarmen#yssenMálaga,queenestas fechas, yhastael próximo mes de marzo, trae a la ciudadlasgrandesobrasmaestras delartemodernobelgarealizadas La pinacotecamalagueña acoge 77 obras maestras del artemoderno, desde el impresionismo aMagritte desde finales de siglo XIX hasta mediados del XX en su nueva exposición «Arte belga. Del impresionismo a Magritte. Musée d’Ixelles». A través de 77 obras de 53 artistas, entre los que destacan nombres tan conocidos para el gran público como James Ensor, René Magritte o Paul Delvaux, la pinacotecamalagueña invitaal espectadoraadentrarseenelcautivador panorama del arte belgamedianla fecha en nuestro país sobre el artebelgadefinalesdelXIXyprincipios del XX, encontramos obras como «Dunas», de Louis Artan, expuesta en la primera sección, que ocupa la Sala Noble (planta primera), y es un ejemplo del nacimiento de la modernidad en el paisaje belga; «El gran interior de Jos Albert» (1914), que recibe al visitante en la planta tercera, con su explosión de colores que enlazan alautorconel fauvismo francés; «Lamujerdela sombrilla», de Jan Tooropy «Dunas al sol», de Anna Boch, que son ejemplos del mejor impresionismo producido en la Bélgica del fin-de-siècle; «El donantefeliz»,deMagritte,consu inconfundible siluetadeunhombre con bombín, o el sueño de inspiración clásica de «Las cortesanas deDelvaux». «Del impresionismoaMagritte» plantea,además,unitinerariocronológicamente paralelo al de la colección permanente de la pinacotecamalagueña, lo que permite a los visitantes del museo establecer un interesante diálogo entre el arteespañolyelbelgaenelperíodo mostrado. Desde el realismo y el naturalismo hastacomienzosdelsiglo XX,enelcasodelmuseo, ysiguiendohastalasvanguardias enel de Ixelles. «Esta exposición es unaoportunidadexcepcional para conocer de primeramanolaesencia del arte belga», asegura Lourdes Moreno, directora artística del Museo Carmen #yssen Málaga, que pone en valor que, gracias a estaalianzainternacional,Málaga seconviertaenunescaparatetemporal en nuestro país de estas obrasmaestras». te undiscurso cronológico que se recorre a través de las cuatro secciones en que se ha dividido el relato: el realismo y los orígenes del paisaje naturalista; el impresionismo y sus derivaciones; el simbolismoylasvanguardias fauvistayexpresionistay,finalmente, el surrealismo. En esta exposición, la primera íntegramente internacional para elMuseoCarmen#yssenMálaga y lamás completa realizada hasta «Té en el jardín», de Théo Van Rysselberghe. Arriba, «Dunas al sol», de Anna Boch. A la derecha, «El donante feliz», de RenéMagritte DESTINOS NACIONALES - VIAJES Y NAVIDAD < ESPECIAL Málaga POR RAQUEL BONILLA

18 Viernes. 16 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN Almería Sihayalgoquecaracteriza a Almería es que presume de un tiempo agradable en cualquier momento del año, tambiénenNavidad. Por ello, no hay mejor manera de disfrutar de estas fiestas que con un cóctel completodeactividades al aire libre, aderezado deentretenimientoydiversión, así como una buena dosis de luces y adornos navideños. Para ponerlo fácil, la ciudadcuentaconunprogramade másdeuncentenardepropuestas culturalesydeocio,ademásdemucha actividad en la calle. Gracias a una extraordinaria iluminación (con más de un millón de luces LEDdemáximaeficienciaenergética) por lasprincipales arteriasde laciudadylasplazasdelcentro,que Navidad abierta y participativa con planes para vivir la calle Un centenar de propuestas culturales y de ocio invitan al visitante a disfrutar de estas fechas al aire libre incluye, entre otros, 16 arcos y 80 motivos luminososenelPaseo, así como con otros 30 motivos tridimensionales;15arcosenelObispo Orberá y Avenida Federico García Lorca yunespectacular almendro de seismetros enPlazaSanSebastián, lamagia inunda toda la capital, sacando una emocionante sonrisa a grandes y apequeños. Bajo esta atmósfera, unadelascitasobligadas es, sinduda, laCatedral, donde seubicauncastillo en 3D con embovedados transitables que tiene una altura de cinco metros. Este impresionante juegodelucesymúsicatienepases diarios a las 7, 8 y 9de lanoche. El recorridoimprescindiblepor la Navidad de Almería nos lleva hastaAlmeriPark, pues se tratade otrodelosgrandesatractivosconsolidados tras el éxito del pasado año, gracias a la colaboración del PuertodeAlmería,quesesumade nuevo auna completa programacióndeactividadesqueincluyeun emocionante parque de atraccionesensuMuelledeLevantehasta el 8 de enero que hace las delicias de los más pequeños de la casa, aunque también de los adultos ávidos de descargar adrenalina. Laaventuracontinúaatravésde lasmágicasproyeccionesdeluzen el Parque Nicolás Salmerón, que se celebrarán hasta el 6 de enero bajoel nombrede«Posidonia,Un Mar De Luz», con distintos pases horarios. Y como laNavidad es sinónimo de compras y regalos, la AvenidaFedericoGarcíaLorcaluce duranteestasfechassumejorcara, conunmercadonavideñoquepermaneceráabiertohastael8deenero, además deotras actividades de lo más divertidas, como un tobogán gigante y una pista de hielo. Y comonohayNavidadsinlas tradiciones más clásicas, también merece la pena descubrir algunas de las joyas culturales de la ciudad, comosugranBelénMunicipal,que puede visitarse en el Museo de la Guitarra hasta el 6 de enero. Además, bajoel nombrede «UnPaseo deNavidad»,estazonadelaciudad contará del 22 al 30 de diciembre con juegos, talleres y actividades. A todo este despliegue de actividades en lacalle seañadeuncompleto programa de espectáculos, como la Noche de las candelas en elMesónGitano (día23) o ladoble cita con laOrquesta Ciudad de Almería, conel conciertodeNavidad (día 18 en la Catedral) y el de Año Nuevo en el Auditorio. Más informaciónenturismodealmeria.orgy almeriaciudad.es/cultura. Unparquede atraccionesenel puerto, unmercadillonavideño oel BelénMunicipal esperanal visitante En la catedral se ubica un castillo en 3Dcon embovedados transitables y una altura de cincometros POR RAQUEL BONILLA ESPECIAL > VIAJES Y NAVIDAD- DESTINOS NACIONALES La impresionante iluminación llena demagia la ciudad. Arriba, detalle del espectáculo «Posidonia»

19 LA RAZÓN • Viernes. 16 de diciembre de 2022 «Todocuriosoviajero guarda a Granada en su corazón,aunsin haberla visitado»,escribióWilliamShakespeare. Cierto, laciudaddeGranadacautiva los sentidos aun sin conocerla, ¿quiénnohaoídohablardesuembrujo?Quizásseaporhabersidoun reinomusulmándurante781años —muchomás tiempo que ningún otro territorio de Europa— y por todoloquelelegaronlosReyesCatólicos el tiempo que la habitaron tras suhistóricaconquista, que sus plazas, callejuelas y monumentos son un conjunto de una belleza ecléctica indescriptible. No hay duda, esundestinoobligado. Barrios cargados de un especial encanto y miradores de ensueño sonalgunasdelascosasimprescindibles de ver enGranada. Comenzaremos por el Albaicín, el barrio más antiguo ymítico de la ciudad. Secaracterizapor su intrincado laberintodecallecitasqueeshoyuna identidad multicultural en la que las antiguas puertas, aljibes, baños árabes y cármenes conviven con iglesias cristianas –la mayoría levantadas sobremezquitas–yedificios renacentistas. Es por ello, por suatractivoyvalorhistórico,queen 1994 fue declarado Patrimonio de laHumanidad. Este barrio alberga, en su parte conocida como bajo Albaicín, los «tesoros» de la Ribera del Darro: el Paseo de los Tristes, los baños árabes de El Buñuelo y los restos del antiguo Puente del Cadí, entre Vista panorámica de la ciudad de Granada, integrada en el monte FOTOS: MAICA RIVERA ficiohistórico,unamagníficayacogedora biblioteca expone las primeras ediciones de Cuentos de la Alhambra. En lavisitaa laAlhambraesmuy recomendable recorrer el Generalife,unpalacioindependienteconstruidoenelsigloXIIIparaeldescansodelosreyesnazaríesenlasépocas queseretirabandelavidaoficialde laAlhambra.Ensusbellosjardines, el murmullo del agua, el aroma de las plantas y la belleza del entorno están combinados demanera que miman los sentidos. Después de lamajestuosidadde la ciudad palatina es imprescindiblehacer un recorridopor el casco antiguodeGranada,enplenocorazóndelaurbe.Enestazonaencontraremos la Catedral de Granada, un conjunto monumental que incluye el Sagrario y la Capilla Real; visitarlo es disfrutar del arte en todos sus sentidos. En laCapillaReal descansan los restos de los Reyes Católicos, de su hija Juana I, tambiénllamadaJuanalaLoca,elesposo de esta, Felipe el Hermoso, y el nietode los reyes, el infanteMiguel delaPaz,quemuriósiendounniño. Dentro del casco antiguo, la Alcaicería,antiguozocomusulmándela seda,ofrece,ensumarañadecalles estrechas, multitud de tiendecitas convariadosartículos;otroextraordinario lugar de los que abundan en la ciudad. Todo lo narrado es solo un leve resumendelasvisitasobligadasen unprimerviajeaGranada,perono lleganaserniunamínimapartede lo que esta ciudad, cuya belleza limita con lo inefable, ofrece. El embrujo hecho ciudad La capital de laAlhambra es un destino obligado para todo viajero que se precie por lamagia que desprende otros.EnloqueeselaltoAlbaicínse encuentra la alegre Plaza Larga, siemprellenadevida;elmiradorde SanNicolás, unode losmejores lugares del mundo para contemplar lapuestadesol; laMezquitaMayor delaAlhambra,primertemplomusulmán que se construyó después demásde500añosde laconquista cristiana; y la Placeta del Cristo de lasAzucena. Confundiéndose con los límites del Albaicín comienza el barrio del Sacromonte, moteado de casas cuevas, chumberasypequeñasviviendasencaladasarracimadas en las laderas del Cerro del Valparaíso. Este paisaje urbano y pintoresco es bellísimo y muy peculiar. Al caer la noche, las cuevas gitanas se llenan de turistas y animaciónporqueenellassecelebran las zambras flamencas, inspiradas enlasantiguasbodasmusulmanas; unespectáculoúnico. Otrosbarrios típicos sonelRealejo, que era la antigua judería musulmana; La Chana, la mejor zona para ir de tapeo; y, entre otros,ElZaidín, famosoporalbergar el Festival de Rock de Zaidín, gratuito y público y que marca el final del verano. Si tuviéramos que definir La Alhambra, podría decirse que es un conjunto de antiguos palacios, jardinesyfortalezas,inicialmenteconcebidaparaalojar al emir y lacorte delReinoNazarí,ymástardecomo residencia real castellana y de sus representantes. Su singularidad artística radicaen lasublimebellezade los interioresde los palacios nazaríes, así como su localización y adaptación integrada con la naturaleza preexistente. Es uno de los monumentosmásvisitados del mundo, y a lo largo de sus siglosdehistoriahainspiradoobras tanuniversalescomoCuentosdela Alhambra, creadaporWashington Irving en 1829, quien tuvo el privilegiodealojarseen laellamientras escribía y recopilaba leyendas y cuentos que fueron la génesis del famosolibro.Estallahuellaqueeste escritor estadounidense dejó en Granada que uno de los más emblemáticos hoteles de la ciudad, el ÁureaWashington Irving, está inspiradoensusobras.Ubicadoa400 metros de la Alhambra, literatura, POR MAICA RIVERA DESTINOS NACIONALES - VIAJES Y NAVIDAD < ESPECIAL Interior de la Alhambra romanticismoyconfortsemezclan en este encantador hotel, en cuyas habitaciones y zonas comunes se recreanfragmentosdeesteliterato, lograndosumergiralhuéspedenel romanticismodel sigloXIX. Ypara losmássensiblesalamagiadelarte de laescrituraalojadosenesteediGranada

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=