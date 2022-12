2022-12-04_XX Aniversario A Tu Salud

LA RAZÓN • Domingo. 4 de diciembre de 2022 XXANIVERSARIOANDALUCÍA 3 SUMARIO Artículo de Francisco Marhuenda Artículo de Pepe Lugo Ideas para el futuro DOS DÉCADAS DE BUENAS RAZONES ✦ JUANMA MORENO ¡VIVA LA LIBERTAD DE PRENSA! ✦ JESÚS AGUIRRE RECUPEREMOS LA MEMORIA AUTONÓMICA ✦ ALEJANDRO ROJAS-MARCOS INDUSTRIA PARA ANDALUCÍA ✦ FRANCISCO MARTÍNEZ-COSENTINO JUSTO INNOVACIÓN PARA CRECER ✦ FRANCISCO MOCHÓN AL SERVICIO DEL COMERCIO EXTERIOR ✦ GERARDO LANDALUCE LAS RAZONES DEL CAMPO ✦ VICENTE PÉREZ DE PRADO SURCAR LOS CIELOS DEL FUTURO ✦ RICARDO ROJAS LA ENERGÍA QUE NOS ACOMPAÑA ✦ RAFAEL SÁNCHEZ EL AGUA EN ANDALUCÍA ✦ FERNANDO DELGADO PUERTOS: MULTIMODALIDAD E INNOVACIÓN ✦ RAFAEL CARMONA IMPULSO LOGÍSTICO EN ANDALUCÍA ✦ SAÚL MINGUELA COMUNICACIÓN LIBRE E INDEPENDIENTE ✦ FRANCISCO DE LA TORRE LA JUSTICIA EN 20 AÑOS ✦ LORENZO DEL RÍO TIERRA DE OPORTUNIDADES ✦ LORENZO AMOR ANDALUCÍA DESDE SUS TERRITORIOS ✦ FERNANDO RODRÍGUEZ VILLALOBOS LA UNIVERSIDAD ✦ JOSÉ ÁNGEL NARVÁEZ NUEVA IDENTIDAD CULTURAL ✦ SALOMÓN CASTIEL UNIVERSO GASTRO ✦ IVÁN LLANZA EL DEPORTE ANDALUZ ✦ JOSÉ MARÍA ARRABAL El XX Aniversario de LA RAZÓN en Andalucía LA CELEBRACIÓN EN SEVILLA LA CELEBRACIÓN EN MÁLAGA Los acontecimientos que hicieron historia 20 AÑOS COMPROMETIDOS CON LA ACTUALIDAD Delegado: José Lugo Fotografía: LA RAZÓN Redacción: F. Cárceles, Miguel González Quiles, Juan Diego Márquez, Pedro J. García, Fernando Martí y Elena Genillo Maquetación y diseño: Ana Velasco Publicidad: Domingo Martínez y Cristina Vigara Redacción y edición: Fran Cárceles 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 52 58 64

Domingo. 4 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 4 XXANIVERSARIOANDALUCÍA ESPECIAL > IDEAS PARA EL FUTURO A RAZÓN hizo hace veinte años una apuesta decidida por Andalucía. Dos décadas de periodismo que arrojan un balance más que satisfactorio debido a la importante acogida que nos ofrecieron los andaluces desde el principio. Eso se tradujo en una profunda presencia en todo el territorio y una difusiónmás que notoria. Eso se lo debemos sin duda a todos los lectores que diariamentenosacompañan,perotambiéna las instituciones públicas, empresas y colectivos sociales que nos han facilitado lograr este éxito colectivo que es sacar un periódico cada día. En este tiempo hemos asistido a un cambio de modelo radical enelmundodel periodismo.Unprocesode cambioenel queLARAZÓNparticipódesde el principiocon lafinalidadde llevar a los lectores las mejores noticias con la mayor inmediatez, pero sin perder jamásel rigordel periodismoserio, alejadode las«fakenews»quetantodañoprovocanenlaopinión públicaypor tantoanuestrademocracia.Esosupone desdeluegoungranesfuerzoparatodoelequipoque componenuestrodiario tanto en la ediciónnacional como enAndalucía. Un trabajo que afrontamos desde lacoherencia ideológicaquenoshaconvertidoen uno de los medios referentes nacionales, ajustándonos a unos tiempos en los que los lectores cada vez exigen más y a los que debemos atender dentro de una coherencia que también esperan. Pienso que gran parte de nuestro éxito se basa en mantenernos firmes en este camino, apostando por la calidad de las informaciones y la creatividad de una redacción joven, pero con experiencia. Andalucíasehaconvertidoenunapiezaclavepara eldesarrollodeEspaña.Algoaloquenosomosajenos enLARAZÓN, poresonuestravoluntadescontinuar conuna trayectoria que nos ha propiciadomuy buenos resultados sin defraudar jamás la confianza que cada día nos ofrecen nuestros lectores andaluces. L Francisco Marhuenda

5 LA RAZÓN • Domingo. 4 de diciembre de 2022

Domingo. 4 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 6 XXANIVERSARIOANDALUCÍA ESPECIAL > IDEAS PARA EL FUTURO Cabecera del periódico LA RAZÓN edición Andalucía ue unmedio de comunicación recorra este periodo de tiempo ya es suficiente motivodecelebración.Noestán las circunstanciasparademasiadasalegríasy mantener la «caravana» por el desierto puedecalificarsedeverdaderomilagro. Muchomás si de loquehablamos esde los veinte años de la edición andaluza del diario LA RAZÓN, ni más ni menos que el brazo demar de un periódiconacional tendido sobre todo loque sucede enelsurdeEspaña.Hoymiramosanuestroalrededor y desgraciadamente son escasas las cabeceras que sobrevivieron al tsunami de la crisis financiera de 2008, a la transformación del papel al soporte digital yalrejonazodelapandemiadelCovid19.Seguramentemehabré olvidadode otras coyunturas problemáticas para los medios de comunicación, pero basten estas tres para poner ligeramente sobre la mesa los escollosmás afilados con los que nos hemos encontrado en nuestra trayectoria. Desdequeenel año2002arrancaraesteproyecto editorial y pese a lo anterior, el éxito de estas dos décadasdeperiodismosesustentaenlatenacidadconstantedeunequipovolcadoíntegramenteporacercar a nuestros lectores la mejor información veraz cada día.Lluevaoventee,conuntesónrealmentehercúleo que jamás flaquea, ni en los peores momentos de zozobra, y que acompañado de una profunda profesionalidad, oficio e inteligencia consigue que LARAZÓNse sitúe entre las primeras referencias enAndalucía. De nada hubieran valido las ganas de la Delegación de Andalucía si no hubiéramos contado con el respaldo de los principales responsables del diario,MauricioCasals,AndrésNavarro, ysobre todo con la confianza del director, FranciscoMarhuenda, además del resto de profesionales que integran los distintos departamentos de esta casa. Siempre he sentido que hacer un periódico se parece mucho a rodar un filme, y quizás sea lo quemás me apasiona y motiva para «levantar la persiana» cada mañana. Pienso en el cine porque se trata de un trabajo en equipo,dondenovalennicabenlasindividualidades, ytuslimitacionessiempresonmejoradasporuncompañero que encuentra una perspectiva más amplia que la tuya, que sabe por dónde tiene que ir el tiro y que tiene la generosidad de hacerte, de esa manera, mejor periodista, mejor gestor, mejor persona. «Que unmedio de comunicación recorra todo este tiempo ya es motivo de celebración» Q Pepe Lugo DELEGADO DE LA RAZÓN EN ANDALUCÍA «LA RAZÓN permanecerá fiel a los principios que la sustentan» Me gustaría en este XX Aniversario aprovechar para dar las gracias a todos los que han pasado por LARAZÓNdeAndalucía,puescadaunopusomuchas delasteselasqueformanesteintrincadomosaicoque llamamos periódico con su sabiduría, capacidad y dedicación. Tampoco quiero olvidar a las instituciones, anunciantes y patrocinadores que creyeron y confíanenunsoportefiable,volcadoconlaveracidad de las noticias y comprometido con hacer llegar a la opinión pública una información contrastada y de calidad.Nopuedoasegurarquedentrodeveinteaños sea yo quien escriba que hace veinte años que ya teníamos veinteaños, perode loque sí estoy convencido es quede algunamaneraLARAZÓNpermaneceráfiel a los principios que la sustentan, y volcada con todo loque les sucedaa los andaluces. Como losmarinerosdel«Pequod»nodejaremosdeperseguiraesa ballena blanca, esquiva, a veces dolorosa, llamada periodismosinlaquemuchosdenosotrosnosabríamos entender esto que llamamos vida. F.C.

7 LA RAZÓN • Domingo. 4 de diciembre de 2022

Domingo. 4 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 8 XXANIVERSARIOANDALUCÍA ESPECIAL > IDEAS PARA EL FUTURO Una nube de cámaras en una comparecencia, reflejo del interés informativo L. R. nlaconmemoracióndelvigésimoaniversario de su cabecera enAndalucía, losresponsablesdeLARAZÓNnohan dejado de dar las gracias a esta tierra por la respuesta que siempre ha recibido. Sin embargo, y como debe ser preceptivo en estas ocasiones, en representación de los andaluces soy yo quien da las gracias a todos los que hacen posible que en este tiempohaya tenidopresenciadiaria enesta tierraun mediocomoéste, comprometidoconlaverdadycon el periodismo de calidad. Parallegaraserunasociedadmodernaymadura, como loes laandaluza, es indispensableel papel que juegan medios de comunicación que mantienen su particular pacto con los valores quehacencrecer a la colectividad, como lo son entre otros muchos la veracidad, el rigor y la defensa de los principios constitucionales. Son,por tanto,dosdécadasdebuenasrazones las quecumpleLARAZÓNAndalucíaparacontar conel respeto, lafelicitaciónyelagradecimientodequienes hemosprosperadojuntoscomosociedadtambiénen «Andalucía, al igual que LA RAZÓN, ha sabido estar a la altura de cada ocasión» E las páginas de estemedio de referencia. Porque, a lo largo de estos veinte años, esas páginas han sido testigoactivodealgunosdelosmejoresacontecimientos que hemos vivido enAndalucía, pero tambiénde los peores.Porque,enestetiempo,hanocurridomuchas cosasdelasquenospodemossentirorgullososcomo sociedad, pero lamentablemente tambiénotrasmuchas de las que no. Sin embargo, incluso de estas circunstancia se puede hacer una lectura en positivo. Porque, como dijo un sabio una vez: mares tranquilos no hacen buenosmarinos;yAndalucía,al igualqueLARAZÓN, ha sabido estar a la altura en cada ocasión. Desde el execrable episodio de los ERE, que colocó a Andalucíaen los titularesmásnegros, hasta lapandemiay la peor crisis del último siglo, de la que seguimos sufriendo sus efectos sin solución de continuidad. Sonmomentos cruciales, que hanmarcado para bienoparamal lahistoriadelaregiónmás importante de España. Hechos determinantes para ser lo que hemos llegado a ser como pueblo, al igual que lo ha sido por ejemplo la alternancia en el Gobierno por primera vez desde su creación. Un cambio que ha propiciado que los andaluces hayan podido recupeJuanma Moreno PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA rar una parte de la autoestima y de la ambición por ser mejores que se habían vistomermadas tras años de malas noticias para la imagen, la economía y el prestigio de Andalucía. Hoy esta tierra aspira al liderazgo al que siempre debió optar, como la regiónmás poblada de España, pero también la que cuenta sin duda con mayores potencialidades,diversidadytalento.Hoy,Andalucía igual que lohaceLARAZÓN, tiene laambicióndeser mejor y de lograr ser vista con admiración y como motor de cambio del resto de España. Y, al igual que LARAZÓN, con el mismo compromiso con el trabajo bien hecho, con lealtad siempre a la Constitución y los valores que ésta consagra. Nos felicitamos por dos décadas de buenas razones, pero lohacemosmirando también al futuro con laperspectivadeadaptarnosalasnuevascircunstancias: las que determina la coyuntura económica y social, tanto nacional como internacional, como el cambio enel ángulode visiónque ahora tieneAndalucíarespectodesusposibilidadesydesushorizontes. Un cambio que nos lleva a contemplar ese futuro desde una posición de liderazgo. De la misma forma que LA RAZÓN Andalucía ha acompañado a los andaluces estos últimos veinte años, confío en que pueda hacerlo al menos otras dos décadas más formando parte del día a día de una tierra que sigue necesitando de medios críticos, profesionales y comprometidos con el buen ejercicio de la información veraz para lograr el objetivo común que nos marcamos como sociedad: ser cada díamejores.

9 LA RAZÓN • Domingo. 4 de diciembre de 2022

Domingo. 4 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 10 XXANIVERSARIOANDALUCÍA ESPECIAL > IDEAS PARA EL FUTURO El trabajo de los informadores es fundamental en la sociedad actual L.R. elicidadesatodoslosquehacéisposible la edición del periódico LA RAZÓN de Andalucíapor cumplir 20 años de vida, convertidoenunreferenteyencunade grandes periodistas y articulistas que, conespíritucrítico,hananalizadosobre el papel la realidad de nuestra tierra. Una realidad repletadecambiosdurante lasdosúltimas décadas que han posibilitado el crecimiento de Andalucía como comunidad autónoma, convirtiéndose en uno de los timones de España y con el fin último de dotar de lasmejores condiciones de vida a todos los andaluces y andaluzas. Losmediosdecomunicaciónsoismásnecesarios que nunca ennuestro día a día. Aportáis seguridad a la democracia y espíritu crítico y constructivo a la sociedad en unos tiempos en los que es muy fácil confundir entre el rigor de las televisiones, las radios y los periódicos profesionales, y los bulos y la desinformación que, en infinitas ocasiones, nos llegan a través de las redes sociales. Internet, con muchas cosasbuenas, tambiénnosha traídoun«todovale» a la hora de usar Twitter o Facebook. Cualquier persona con un teléfono en sus manos es capaz, en pocos segundos, de originar una información falsa. Y ante esto es cuando hay que alzar la voz en defensa de la labor profesional y capacitada que,medios comoLA RAZÓN, realizáis desde vuestras redacciones. Estome llevaaresaltar loque todos sabemosdesde hace bastante tiempo: la libertad de prensa es la columna vertebral de la democracia, así como la libertad de expresión. Y en defensa de ambas libertades, lasinstitucionespúblicasdebemosestarsiempre conlosojosbienabiertos.Yalodiceelartículo207del EstatutodeAutonomíadeAndalucía, ensuapartado referido al derecho a la información: «Los poderes públicos deAndalucía velarán,mediante lodispuesto enel presenteTítulo, por el respeto a las libertades y derechos reconocidos en el artículo 20 de la Constitución, especialmente los referidos a la libertad de expresión y al derecho a una información independiente, veraz y plural». Qué sería del Parlamento de Andalucía y de la actividad de todas sus diputadas y diputados si no existieranlosmediosdecomunicaciónparadifundir, analizar y contrastar todas las medidas que emanan de la casa del Legislativo andaluz. Es indudable que la labor que sehaceenel antiguoHospital de lasCin- «LA RAZÓN ha superado las adversidades con nota muy alta» F co Llagas se complementa con el trabajo de los profesionalesdelperiodismo.Yenestasdosdécadas,LA RAZÓNsehahechoimprescindiblereflejandoensus páginas todoloquehaocurrido, justodesdequesacó suprimeracabeceradelasrotativascoincidiendocon la ya lejana VI Legislatura, en la que el presidente del Parlamento era Javier Torres Vela. Han sido años en los que Andalucía ha ido afianzandosucrecimiento,yapuntalandoyreforzandoesas basesdemocráticasquenacieronconel ansiadoEstatuto de Autonomía. Precisamente durante este 2022 estamos celebrando los 40 años de la constitucióndel primerParlamentoandaluz,unmomentocrucialque supusoelreconocimientodefinitivodelasingularidad Jesús Aguirre Muñoz PRESIDENTE DEL PARLAMENTODE ANDALUCÍA histórica, cultural y territorial de donde vivimos. Andalucía siempre ha sidouna tierra orgullosa de loque fue, y aúnmás debe serlode loque es en la actualidad yde loque seráenel futuro.Una tierradeoportunidades que aspira a convertirse enelmotor deEspaña. NoquieroacabarsinfelicitaraLARAZÓNporalgo quetienemuchísimomérito:cumplir20añosdevida en el mundo de los medios de comunicación no es nadafácildebidoalasgrandes transformaciones tecnológicas que han llegado a las redacciones en ese periodo de tiempo. El pleno desarrollo de Internet supuso un enorme varapalo para el periódico de papel, algo que han sufrido todas las redacciones. Ante esas circunstancias, unas no tuvieron más remedio queecharel cerrojoyotrasdecidieronseguir luchando. LA RAZÓN no sólo ha sabido adaptarse a tantas adversidades, sinoque las ha superadoconunanota muy alta, garantizando su presencia en los kioskos y abriéndoseuncaminobrillanteenlosnuevos formatosde la informaciónparaque sus lectoresmásfieles esténinformados las24horasdeldíaatravésdetodos los dispositivos posibles. ConcluyodeseandoaLaRazónya todos susprofesionales y trabajadores que estos primeros 20 años se conviertan enmuchos 20 años más ejerciendo un periodismo riguroso, preciso y veraz. Yque enAndalucía sigamos siendo testigodeellos. ¡Muchas felicidades! «Los medios de comunicación aportan seguridad a la democracia»

11 LA RAZÓN • Domingo. 4 de diciembre de 2022

Domingo. 4 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 12 XXANIVERSARIOANDALUCÍA ESPECIAL > IDEAS PARA EL FUTURO La pizarra verde que recogió los datos del referéndum del 28F del año 1980 LA RAZÓN s sabido que la Historia la escriben los vencedores. Es habitual que los vencedores usen y abusen de su poder, para asegurar un torcido relato histórico. Es seguro que, cuando ese poder se prolongaexcesivamente, laesclerosissocial que genera coloque losas impenetrableseinamoviblessobreloquerealmenteocurrió. Es natural que, cuando ese poder finalice, se abra la oportunidaddehacer justicia, recuperando laverdaderamemoria histórica. Exactamente este es el momento que vive Andalucía. Cuarenta años deun, evidentemente, excesivo podersocialistahanfijadounfalsorelatohistóricode laautonomíaandaluza,dondeelPSOEaparececomo casiúnicoprotagonista.Ahora,desaparecidoesecasi omnímodopoder, losandalucestienenlaposibilidad «La reivindicación original de la autonomía nace, en los años 60, del PA» E de conocer la verdad ocultada durante casi medio siglo, especialmentereferidaadoscuestiones fundamentales: la reivindicación original de la autonomía de Andalucía y su logro definitivo. La reivindicación original de la autonomía nace, en los años sesenta, del denominado Partido Andalucista, rechazadainicialmentepor lasrestantes fuerzas democráticas, que solo la reconocían para Cataluña, Euskadi y Galicia, y asumida después por la izquierda y la derecha, a partir de lamasivamanifestación del 4Dde 1977, y reclamada por ambas desde los nuevos Ayuntamientos democráticos. Alejandro Rojas-Marcos FUNDADOR DEL PA Y EXALCALDE DE SEVILLA «Hágase justicia al extraordinario poder andaluz expresado en la calle el 4D de 1977» Más tarde, UCDy PSOE, en vísperas del 28F, pactanelbloqueoautonómicoimponiendocondiciones prácticamente imposibles, que llevan al resultado legalmentenegativodel referéndumandaluz,apesar del masivo apoyo del pueblo andaluz y del escandaloso choque entre un PSOE arrepentido y una UCD recalcitrante. El logro definitivo de la autonomía surge por iniciativa del Partido Andalucista que, la misma noche del 28F, no se resigna a su indiscutible fracaso legal, como hicieron los restantes partidos políticos. Finalmente,elPartidoAndalucistaarrancaelarrepentimiento del Gobierno de Adolfo Suarez y el día 17de septiembredeesemismoaño, segúnconstaen el acta de sesiones del Congreso, pacta la autonomía plena del artículo 151 de laConstitución, a través del artículo 144, que permite validar el referéndum del 28F. Estepactoesfinalmenteasumidopor lapráctica totalidaddelCongreso, eldía23deoctubresiguiente, segúnconstaenlaProposicióndeLey,firmada,entre otros, por Miguel Herrero (UCD), Alfonso Guerra (PSOE), Santiago Carrillo (PC) y MiguelÁngel Arredonda (Partido Andalucista). Hágase justicia y reconózcase al Partido Andalucista como vanguardia de la lucha por la autonomía, razónevidentedequesoloAndalucíahayaconseguido equipararse a Cataluña, Euskadi y Galicia, lo que no han conseguido las restantes Comunidades, a pesar de estar presentes enellas losmismos partidos políticos españoles que en Andalucía. Hágasejusticiayreconózcaseque, sinelapoyodel PSOE, la UCD y el PC, la autonomía no hubiera sido posible. En ese apoyo, hay que subrayar el extraordinario papel que desempeñaron grandes políticos de la izquierda y laderecha, comoAdolfoSuárez, Felipe González, Santiago Carrillo, Rafael Escuredo y Manuel Clavero. Hágase justicia, sobre todo, al extraordinario poder andaluz expresado multitudinariamente en la calle el 4D de 1977 y confirmado en las urnas el 28F de 1980, sin el cual nada se hubiera podido hacer.

13 LA RAZÓN • Domingo. 4 de diciembre de 2022

Domingo. 4 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 14 XXANIVERSARIOANDALUCÍA ESPECIAL > IDEAS PARA EL FUTURO La industria es esencial en el desarrollo económico L. R. A. engo el honor de participar en los actos conmemorativosdelXXAniversariodel diario LA RAZÓN y felicito a todos sus responsables por la iniciativa. Quiero aprovecharparaexponermivisiónsobre laindustriaenAndalucía,conelconvencimiento de que mis compañeros de tribunatratarándeformabrillantetodoslosotrostemas relevantes para el bienestar de los andaluces. No vivimos tiempos fáciles. La situación geopolítica del mundo nos recuerda la importancia que la industria debiera tener para Europa. Hemos pasado décadas de cierto descuido, perdiendo el control sobre las cadenas de suministro y con grandes dependenciasdeEstadosnosiempredemocráticos.Hemos abdicadolaproducciónenChina, laenergíaenOriente Medio y Rusia y el acceso a materias primas en India,Turquíayotros.Esdecir,hemoshechodescansarnuestraeconomíay, por tanto, nuestroEstadodel Bienestar, en actores que no compartennuestros valores. Es hora de despertar de nuestra ingenuidad, entender que política y economía son interdependientesy,comoconsecuenciadeello, reindustrializar Europa para sermás fuertes y resistentes. Españatienequejugarunimportantepapeleneste proceso, recuperando la ambición por ser una de las fábricas del nuestro continente. Se dan las bases para ello: buena formación, importantes infraestructuras, culturapositivadel trabajo y estabilidad institucional. En los últimos años, debemos reconocerlo, hemos perdido el foco, confundiendo las prioridades y gastando mucho esfuerzo en asuntos menores, cuando no partidistas y hasta extravagantes. Lo primero debe ir antes. Sentar lasbasesdenuestromodeloeconómicoydenuestrofuturoindustrialesdevital importancia y estamos enunmomento idóneopara replantear las prioridades. Y poder configurar así un proyecto en comúnpara las generaciones venideras. En este contexto, nos encontramos conuna situación interesante en nuestra tierra, Andalucía. Hay un despertar de la sana ambición, unamayor cohesión y un nuevo impulso. Somos ahora más conscientes de «El futuro de Andalucía pasa por aumentar el protagonismo de su industria» T nuestrasventajascompetitivas,quenosonpocas:profesionalidaddenuestragente, riquezanatural ycultural, ubicación estratégica, diversos atractivos para la inversión (clima, calidad de vida), potente red de ciudades, empresas líderesmundiales en diferentes sectores, por citar solo algunas potencialidades. Cuando unopiensaenlugaresatractivosparainstalarindustria, nohay tantosenelmundoquereúnanseguridad jurídica, talento sólido, buenas comunicaciones. Tomemosconcienciadeelloyaprovechemoslaoportunidad que senos abre, sin complejos, sin temores. Francisco Martínez-Cosentino Justo PRESIDENTE DE GRUPO COSENTINO «Pensemos más en lo que podemos hacer juntos que en las pequeñas diferencias» No obstante, lo anterior, sería un error caer en la complacenciaycerrar losojosanuestrasdebilidades. Citaré algunas importantes: exceso de burocracia, divorcio entre la oferta y la demanda de empleos, amenaza climática, sequía, tardanza en infraestructuras que necesitamos –con el ejemplo claro del Corredor Mediterráneo–. Podemos y debemos hablar deestosproblemas con libertadpuesnos interesana todos y así estaremos en el camino de su solución. Afrontar los temasyaesunaparte importanteparasu solución. Llegar aunconsensoamplioenel diagnóstico es el primer paso. No podemos acertar en las recetas sin acordar antes cuáles son nuestros principales problemas. Piensoqueel futurodeAndalucíapasaporseguir siendo un referente en turismo y, a la vez, aumentar el protagonismo de su industria. Para ello, consideroquehay ciertas palancas quedebemos activar: (i) pedagogía de la empresa, la ciudadanía debe conocer mejor su tejido industrial porque no se puede querer lo que no se conoce; (ii) reforma profunda y urgente de nuestra FP y Universidad duales para formar trabajadoresque tenganoportunidades reales de progresar; (iii) incentivo a la reinversión de beneficios, ya que nuestras empresas necesitan ganar tamaño para ser más innovadoras y exportadoras y, en suma, más competitivas; (iv) replanteamiento de los procedimientos administrativos para impedir que la inacción y los retrasos arruinenbuenos proyectos de inversión. Mi visión de Andalucía es optimista. Tras haber viajadopormediomundo, tengolaconviccióndeque no somosmenos capaces que nadie. Son ya décadas enlasqueCosentinoproduceenAlmeríaparaexportar amás de ochenta países. Gente de los cinco continentes confía en nosotros, cada día. Decenas de ejecutivosandaluces lideranunidadesdenegocioen multitud de países, desde Canadá a Nueva Zelanda. De verdad creo que a nuestro reconocido prestigio como lugar de cultura y ocio, podemos unir unaproyección industrial brillante. Pero esto no caerá del cielo, será fruto de un convencimiento colectivo, de nuestro afán de superación y de un trabajo, mano a mano, de administraciones y empresas para conseguir un desarrollo sostenible y sostenido. Pensemos yactuemosmás en loquepodemoshacer juntosque en las pequeñas diferencias. Prioricemos, enfoquémonos.Evitemospolémicasestériles.Estaesmivisión y mi deseo para nuestra querida tierra. Andalucía tambiénes industriaydebeserlomásymásparabien de nuestros hijos y nietos.

15 LA RAZÓN • Domingo. 4 de diciembre de 2022

Domingo. 4 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 16 XXANIVERSARIOANDALUCÍA ESPECIAL > IDEAS PARA EL FUTURO La I+D+i es una herramienta que permite a las empresas ser más competitivas M.G. nlasdosdécadasdevidadeLARAZÓN enAndalucía que se conmemoran con este libro, la regiónha dadoun saltodiferencial enI+D+i,pasandodeungasto en innovación de 585,66 millones de euros que suponía el 0,6% del PIB en 2002, a 1.627,24 millones de euros en 2020, con un peso en el PIB del 1,08%. Sin embargo, todavía estamos por debajo de la media española y muy lejos de lamedia europeadel 2,2%y tambiénde algunos de los principales países desarrollados. La transformacióndel tejidoproductivoandaluzhasido muysignificativaenestos20años, congrandesejemplos de empresas innovadoras y capaces de sobresaliranivel internacional entecnologíaspunteras,pero todavía existe una brecha respecto a una gran parte de empresasmás rezagadas. Es necesario acelerar el esfuerzo en innovación. La I+D+i es una palanca de crecimiento porque, entreotrascosaspermiteproducirmásconlosmismos recursosy,cuandolaproductividadaumenta,mejorará lacompetitividadyconella, laposibilidaddecrearempleo de calidad. Por lo tanto, la innovación impulsa la creaciónderiquezaybienestar.Anivelmicroeconómico, laI+D+i suponeparalasempresasunaherramienta paraadaptarsealoscambiosdesuentornoyparacompetir, puesto que les permite diferenciar sus productos yserviciosyatraer talento.Anivelmacro, la innovación es una herramienta para impulsar el crecimiento económicoyel bienestarde regiones ypaíses. Pero,¿quéclaveshacenqueunaempresatengaéxito gracias a su apuesta por la innovación?Hay algunos elementos estratégicos para una gestión de la I+D+i exitosa. En primer lugar, es esencial disponer de una estrategia establede I+D+i conectada con los objetivos generales de la empresa y un compromiso económico sostenido en el tiempo. La innovación es una apuesta rentable en el medio y largo plazo, no un experimento puntualdelquepuedanesperarseresultados inmediatos.Sinosedisponedelaexperienciayelconocimiento necesario para diseñar esa estrategia, es fundamental buscar asesoramientoexpertoexterno. En segundo lugar, es importante orientarse a la innovaciónabiertaocolaborativa, yaquelavelocidaddel cambio tecnológico hacemuy difícil que una empresa tenga dentro de su estructura el personal experto, el conocimientoylascapacidadesparaadoptarlasnuevas tecnologías que van surgiendo. Resulta mucho más efectivo estar abierto a colaborar con otros agentes del ecosistemadeinnovaciónquerodeaalaempresa:otras empresas complementarias, startups, universidades, administraciones…Existenmúltiples oportunidades a travésdeproyectosdeI+D+icolaborativa(comolosque financiaCTA),planesdeinnovaciónabierta,deprogramasdeCompraPúblicade Innovación, etc. «La innovación es una apuesta rentable en el medio y largo plazo» E Lastendenciastecnológicasquedirigenelesfuerzo eninnovacióndelasempresasandaluzasestánmarcadas en la actualidad, fundamentalmente, por la transformacióndigital yecológica,nosólopor ser lasprioridadesdelasayudasprocedentesdeEuropa,sinoporque son las exigencias del futuro. En la transformación digital, la innovación se está enfocando a aplicar a los diferentes sectores las nuevas tecnologías disruptivas que pueden transformarlos y generar nuevas oportunidades. Piénsese, por ejemplo, en tecnologías como gemelodigital,machinelearning,blockchain, IA(InteligenciaArtificial), robótica, sensórica, IoT(Internetde las Cosas)…En cuanto a la transformación ecológica, muchas empresas estánenfocando la I+D+i a implantar la Economía Circular (alargamiento de la vida útil delosrecursos)omejorarlasostenibilidaddelnegocio, pero tambiéna sumarse a la transiciónenergética. Especialmente las empresas del sector energético están acelerando el proceso a través de I+D+i enfocada a la mejoradelaeficienciaenergética, laintegracióneficaz de las renovables, infraestructuras eficientes ydigitalizadas, nuevos sistemasdealmacenamiento, el usodel hidrógenoverde comovector energético… Francisco Mochón PRESIDENTE DE CTA (CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA) CTA(CorporaciónTecnológicadeAndalucía)nacióenlaregiónpocodespuésqueLARAZÓN,en2005, y ha sido un revulsivo de la I+D+i y la transferencia tecnológicaenAndalucía. Enestos17años, hafinanciadomásde760proyectosdeI+D+iempresarialcon 189millones de euros en incentivos que hanmovilizado más de 552 millones de euros. Ha ayudado a acelerar la I+D+i de cientos de empresas, ha fomentado la transferencia de tecnología desde las universidadespúblicas y sehaconvertidoenunejemplode cooperación público-privada. Presta servicios avanzados de apoyo a la I+D+i de startups, empresas de todos los tamaños, administraciones, universidades, centros de investigación y cualquier otra entidad innovadora, pero también ha desplegado una potente actividad internacional, convirtiéndose en un socio habitual en proyectos financiados por la Comisión Europea, desde los que ayuda a que Andalucía y sus empresas participen en tendencias tecnológicas de vanguardia. Lasmásde170empresasmiembrodeCTAsonun ejemplode la grancapacidadde innovacióncon sello andaluz: aglutinan empresas andaluzas digitalizadas e innovadoras, pero también empresas españolas y multinacionalesquedesarrollanI+D+idesdeAndalucía.DesdeCTA, estamosconvencidosdeque laspáginasdeLARAZÓNpodránrecogerenlospróximosaños unnuevo salto exponencial de la economía andaluza graciasalesfuerzoeninnovaciónyestamosdisponibles para apoyar a todos los agentes implicados.

17 LA RAZÓN • Domingo. 4 de diciembre de 2022

Domingo. 4 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 18 XXANIVERSARIOANDALUCÍA ESPECIAL > IDEAS PARA EL FUTURO Imagen de unos contenedores para exportaciones situados en un puerto L.R. os20añosde laediciónandaluzadeLA RAZÓNque estos días celebramos nos sirveparareflexionarcómohemosevolucionadoestasdosdécadasengeneral yenelPuertodeAlgecirasenparticular. Parecequefueayercuandoenelañoen el que empezamos a utilizar el euro o Brasil ganaba el Mundial de Fútbol en Corea del Sur, elPuertodeAlgecirascelebrabaunos tráficosmagníficos: 55millones de toneladas, 2,2millones de Teus y 150.000 camiones y semirremolques en las líneas del Estrecho, que le situaban como líder del Sistema PortuarioNacional. Puesbien, enestasdosdécadasestosnúmerosno sólo se hanmultiplicado incluso por tres, como es el casodelostráficosdelEstrecho, sinoquehanaumentado su valor añadido. El Puerto de Algeciras ha pasadodeserunpuertoeminentementede transbordo aconvertirseenunactoresencialdelasexportaciones andaluzas y españolas. Tanto es así, que nuestros muelles, han alcanzado en los últimos años el podio del tráficoimport/exportnacional.Enlosúltimosdiez años el tráfico de contenedores de importación/exportación ha crecido un 142%, destacando como principalesmercadosChina, EEUU,Marruecos, Brasil,CostaRicayTurquía,eirrumpiendonuevossocios comerciales como Filipinas o Bangladesh. La producción andaluza de aceite de oliva, vino de Jerez, legumbres y hortalizas en conserva o tomate preparado lideran los productos de exportación, mientras que el textil protagoniza cada vez mas la mercancíadeimportaciónquerecibeEuropaatravés deAlgeciras.Éstaúltima,quecreceun70%enlosque va de año, está apostando por el tren para llegar hasL ta los centros logísticos de Madrid y Zaragoza. Para nuestros clientes es la opción elegida para reducir la huella de carbono de sus mercancías, lo que permitirá alcanzar este año los 1.200 trenes demercancías conel interiordelaPenínsula,volumenaúnpendiente de inversiones en el Ramal Central de los corredoresmediterráneo y atlántico. Por él circulará laAutopistaFerroviariaAlgeciras-Madrid-Zaragozaquenos permitirá dar un nuevo y definitivo salto estadístico, de calidad y de sostenibilidad. En loque llevamos de año, apesar de la inestabilidadmundial o los indicadoresderecesión, entreotras dificultades, el Puerto de Algeciras sigue creciendo y prevécerrar el ejerciciocon450.000contenedores llenos de import/export, otros 400.000 camiones en el enlaceAlgeciras-TángerMedyunTráficoTotaldenuevopor encimade los 100millones de toneladas. Gerardo Landaluce PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS «Los puertos han demostrado su papel esencial para la cadena de suministro» Eneseengranajeparaqueunpaís funcioneenun mundo globalizado, hacer frente y adaptarse a los diferentesescenariosqueenlosúltimosañoshansido de todo tipo menos previsibles, los puertos han demostrado su papel esencial para el buen funcionamiento de la cadena de suministro. En el caso del PuertodeAlgeciras nopodemosmás que aplaudir el enorme esfuerzo y profesionalidad de trabajadores, empresas e instituciones que han hecho posible la presenterealidadquenoesotraqueserelpuertomás eficiente de Europa según el informe Container Port Performance Indexdel BancoMundial tantoen2020 como en 2021. Alcanzadoestehito, trabajamospor el siguiente: la ecoeficiencia. Para ello trabajamos junto a las compañías que invierten en el Puerto de Algeciras para desarrollar nuevas energías verdes que permitandescarbonizarel transportemarítimo, laoptimizaciónde escalas que nos ha llevado a reducir hasta un 10% las emisiones, o múltiples proyectos como el OPS, es decir, la conexión eléctrica de los buques cuando están atracados en el muelle, reduciendo humos, ruido y vibraciones de la flota cuanto estén enpuerto. El retoes hacerlomanteniendoen lomás altonuestracompetitividad, conectividadymejores tiempos de tránsito del mercado. Si cualquiera de estos factores flaquea, también lo hará la mejor herramienta logística que tieneAndalucía para exportar. Por todo ello desde el Puerto de Algeciras llevamos trabajando casi dos años para que la Comisión y el Parlamento Europeo redefinan el paquete de medidas FIT FOR 55 que afecta al transporte marítimo. De no modificarse, paradójicamente, nos llevaría a que las emisiones del transportemarítimo a nivelmundialaumentaranalaparquepuertoscomo Algeciras, por su cercanía con puertos no comunitariosdonde lanormanoesdeaplicación,perderían competitividad. Es el denominado ETS (Emission Trade System) del que estos días se habla en el Parlamento Europeo y en el que confiamos prevalezca el criterioecoeficienteparapoder seguir ejerciendo de herramienta muy competitiva al servicio del comercio exterior de España y Europa.

19 LA RAZÓN • Domingo. 4 de diciembre de 2022

Domingo. 4 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 20 XXANIVERSARIOANDALUCÍA ESPECIAL > IDEAS PARA EL FUTURO Plantación de tomates en un invernadero de Almería EP elebrar los 20 años del nacimiento de unmediodecomunicaciónsiemprees motivo de alegría porque en tiempos inciertos para el periodismo es de valientesseguirapostandoporlalibertad deinformación, lalibertaddeprensay, en definitiva, el derecho a la información. En momentos de fakes y de clickbait sólo nos quedan las fuentes fiables para atajar tanto ruido informativo.Asíque loprimeroesdar laenhorabuenaal equipode profesionales del periodismode LaRazón. Ahora vamos a mancharnos los pies de barro y llenarnos loszapatosdepergañasparahablardecuáles han sido los últimos 20 años del campo. Nuestra agriculturaynuestroshombresymujereshanestado marcados por los designios de Europa, con su PolíticaAgrariaComún, laconocidacomoPAC,queesuna de las políticas predominantes de Europa. Ese gran principio, nos tiene que decir mucho. Nació como una herramienta de soberanía alimentaria tras la II GuerraMundial, lanecesidaddeproveernos,después llegaron los cambios y la agenda 2000 supusoungiro radical en la que aparecieron, hace 20 años, conceptos tan demoda ahora como losmedioambientales. Y el sector supo adaptarse a todos ellos y aceptó la condicionalidadyposteriormenteelgreeningquesólo serecibíasi secumplía lamáximade lasostenibilidad. Por tanto, el sector, con formación, profesionalidad y tecnología se ha puesto al día para, no sólo producir sinohacerlobajotodosycadaunode lospreceptosde Europaencuantoalmedioambienteaunqueparaello, haya tenidomás deunquebraderode cabeza. El campo ha cumplido con su parte, de hecho, el campo andaluz es líder en la producción ecológica –más del 25% de la superficie útil y los primeros en ganadería–, somos referentes en la Producción Integrada con 500.000 hectáreas y otras tantas con el sistemadeconservaciónde suelos. Por tanto, estáblancosobrenegro, losprofesionalesdel campo llevan20 años siendo colaboradores reales y «nodepostureo» de lamejora del medioambiente. AhoranosencontramosconunaPACnuevaencima de lamesaque va aponer en seriopeligro el trabajode tantos años yprevemosunos 500millones depérdidas para el campo andaluz, un campo que se ha comprometido,sehareinventadoysehatransformadocadavez que Europa lo ha pedido. Hay contradicciones que en «El campo andaluz ha cumplido su parte y es líder en la producción ecológica» C Andalucíaestánfueradelarealidadagraria,porejemplo, catalogan en tan sólo ocho tipos las explotaciones de España y en explotaciones como las de regadío sólo consideran un tipo de tierra de regadío cuando aquí cadaexplotaciónesunmundodependiendode laaltitud, la pendiente, el tipo de tierra o la pluviometría. Y sóloesunejemplo, haymuchos. Esta PAC, en su diseño, no contó, nadie lo habría hecho, con situaciones que hacen tambalearse los cimientos de la economía mundial como la Guerra deUcrania. EstaPAC, lodicenmuchos informes técnicosyeconómicos, traeráposiblespérdidasdecompetitividad y subidas de precio de los alimentos. Y es quesediseñó,al igualquelosfondosNextGeneration en unos momentos diametralmente opuestos a los que tenemos ahora mismo. Ambas políticas se fraguaron enunmomento en el que se había trabajado haciaelmedioambiente, el sector lohizo,peroresulta que la actualidad nos ha dado a todos un tortazo derealidadyunaguerracomoladeUcranianospone los pies en la tierra y nos damos cuenta de la dependenciaque tenemos enEuropa conpaíses comoRusia (el gas, el cereal, los insumos) y eso nos coloca en un escenario completamente diferente. Por tanto, ante las prisas por sacar adelante esta nueva PAC y hacerla efectiva en enero, tal vez debeVicente Pérez de Prado VICECONSEJERO DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA ríamos plantearnos, al igual que en los Next Generation, en qué momento está Europa y si queremos cumplir con eco-regímenes o evaluar si lo verdaderamente importantes es dejar a los profesionales del campohacer loquemejorhacen;produciralimentos sanos, seguros y saludables, que además, incluyen la conservación de paisajes como la dehesa y el monte mediterráneo. Ahí es nada. Enel casode losNextGenerationes lomismo, ¿es el momento de acondicionar los edificios o esmejor emplear esos fondos en colaborar en la preparación deAndalucíaparalasequíaconunainversiónpotentequenodesperdicieunagotadeagua, reutiliceagua ydesaleagua?“Entiempodedesolación,nuncahacer mudanza”, palabras de San Ignacio de Loyola que ahoranosvienenmuybienparahacernosreflexionar. Estamos, indiscutiblemente en tiempos convulsos por lo que hay que atender a lo primero, la rentabilidad y la seguridad alimentaria. Mucho dañan los atajos que ponen al campo comomoneda cambio y que nos dejan indefensos con productos de otros países queno cumplen con los pliegos de seguridad, sostenibilidadymedioambienteconlosquecumplimos nosotros, por no hablar del nulo respeto que tienen a los derechos humanos. Ahora es el momento de apoyar a los agricultores y ganaderos de Europa y hacerlo por derecho, flexibilizando al máximo posible la nueva PAC. El sector, no lotengoquedeciryoporquelagentelovioenelCovid, está siempre comprometido, vive comprometido. Yesperoqueel tiemponosdé laRazónmáspronto que tarde.

21 LA RAZÓN • Domingo. 4 de diciembre de 2022

Domingo. 4 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 22 XXANIVERSARIOANDALUCÍA ESPECIAL > IDEAS PARA EL FUTURO La sostenibilidad es clave en el futuro de la aviación M.G. EROe es el reflejo de la principal ambicióndeAirbus: liderar ladescarbonización de la industria aeronáutica sacando al mercado un avión de cero emisiones para 2035. El ser humano ha tenido un sueño recurrentealolargodelahistoria: llegar más altoy volarmás lejos. Surcar los cielos seha convertidopara la sociedadenparte esencial de la vida y del bienestar de las personas. Gracias a la aviación, millonesdepersonasentodoelmundoseencuentran adiarioyculturasdiversasconfluyenyaprendenunas de lasotras, ademásde impulsar el comercioglobal y laprosperidadeconómica, favoreciendoeldesarrollo de los países. Muestradeellopodemosverloennuestraeconomía. EnEspaña, Airbus contribuye en granmedida a la generación de riqueza, especialmente en el sector aeroespacial, generando 1 de cada 379 € del PIB de España en 2021, lo que representa el 50%del PIB del sectorde laconstrucciónaeroespacial yel 1%del PIB generado por la industriamanufacturera. Más allá de sus beneficios económicos, la aviación posee un claro valor para la sociedad, desempeñando unpapel clave enalgunas de lasmisionesmás críticas. LosavionesAirbus,porejemplo,hanbrindadoapoyoa nuestrossociosentiemposdecrisisatravésdelaayuda humanitariadelaFundaciónAirbus.Proporcionaraviones, imágenes por satélite y otros servicios cuando los equipos de ayuda están trabajando contra reloj, puede suponerunadiferenciaabismal enunacrisis. En Airbus sabemos que lomás importante es ser una fuerza motriz por el bien colectivo. De hecho, garantizarunfuturosostenibleparanuestraindustria se ha convertido ennuestra prioridad, especialmente tras los retos a los que nos enfrentamos durante la pandemia. Como líderesdel sector, tenemosunpapel destacadoeneldesarrollodeaeronavessostenibles.Enese sentido, sehaavanzadoenel caminohacia laneutralidad de carbono que la industria se ha propuesto alcanzar en 2050. En los últimos 60 años la aviación «Estamos comprometidos con el desarrollo de sistemas de propulsiónalternativos» Z hareducidosuconsumodecombustibleyemisiones de CO2 por asiento-kilómetro enmás de un 80%, las emisiones de NOx en un 90% y el ruido en un 75%. Pero no queremos quedarnos ahí. Paralograr lasceroemisionestenemosqueirmás allá y trabajar colaborativamente con todos los actores implicados en el ecosistema aeroespacial. Este retopodremos lograrlomediantelainnovación,centrándonos en la tecnología, las operaciones y las infraestructuras, los combustibles sostenibles y los sistemasmundiales de compensación de carbono. SibiennuestraInvestigaciónyDesarrolloponeel foco en mejorar la eficiencia de nuestros aviones, incluyesacaralmercadoelprimeravióndeceroemiRicardo Rojas PRESIDENTE DE AVIONES COMERCIALES DE AIRBUS ESPAÑA siones en 2035. Es por ello que estamos comprometidos conel desarrollo, laconstruccióny lapruebade sistemasdepropulsiónalternativos,parapermitirque la industria de la aviación comercial reduzca drásticamente las emisiones de CO2. Mientras tanto, los combustibles de aviaciónsostenibles (SAF por sus siglas en inglés) ejercen como palanca para cambiar las tornas en el corto plazo. Actualmente,nuestrosavionespuedenvolarconuna mezcla del 50% de combustible sostenible y esperamos lograr la certificación del 100%para 2030. Tantoconel SAFcomoconel hidrógeno, esnecesario un sistema industrial viable que produzca y comercialice estas fuentes de energía cerca de los centros clave de todo el mundo. Se perfila un futuro prometedor y estimulante a nivel de diseño para lograr el avión del futuro que cambiará tangencialmente el transporte aéreo. No serásencillo,peroprecisamentelainnovaciónocurre cuandoconvergengrandesideas,personasydesafíos como el que ahora tenemos por delante. Laindustriaaeroespacialespañolallevacienaños haciendo historia desde que CASA pasó de ser la semilla de una idea a germinar enuna sucesiónde éxitos, innovación y experiencia. Ahora, para seguir siendo pioneros e iniciar la nueva etapa del mundo aeroespacial, seguiremos fomentando la innovación que nos caracteriza para traducir ideas innovadoras en avances aeroespacialesmás rápido que nunca. Clara muestra de esta preparación para el futuro la encontramos enCádiz, donde la consolidaciónde actividadesenunúnicocentropermitiránosolomantener la competitividad de la planta, sino aumentar laresilienciade lamismaysuposicionamientoestratégico, manteniendo el equilibrio entre los negocios de defensa y de comercial. Nos centraremos en tecnologías con alto valor añadido para crear un centro tecnológico a futuro. Con esta perspectiva, aquel sueño del que hablábamosalprincipiovaunpasomásallá.EnAirbusqueremosnosoloviajar lejos yvolar alto, sinohacerlocon el orgullo de saber que los productos que estamos creando hoy serán un legado para que las nuevas generaciones surquen los cielos de forma sostenible.

23 LA RAZÓN • Domingo. 4 de diciembre de 2022

Domingo. 4 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 24 XXANIVERSARIOANDALUCÍA base en la soberanía energética del sol y el viento, principalmente, conalianzasdecolaboraciónpúblico-privada. Debemos fomentar la autonomía energética, apoyándonos en la tecnología y en el talento autóctonocomoelementosdiferenciadores,además deenunode los recursos energéticosmáspreciados en nuestro entorno europeo, el sol, ese que nos ha posicionado como referentes en el turismo y en la agricultura y que ahora nos ofrece una nueva oportunidad. El contexto geopolítico actual, con la guerra en Ucrania, haaceleradoyconstatado,más si cabe, esta posición de ventaja que tenemos en Andalucía que sería una solución a largo plazo de los retos de hoy en día. Desde Endesa ya estamos trabajando para ello, somos la entidad privada que más invierte en la región y lo hacemos con la finalidad de crear una Andalucíamás sostenible y autosuficiente. En Andalucía ya hemos cerrado la última central de carbón en el territorio, Litoral en Carboneras (Almería),yestamosdesarrollandounproyectodeacompañamiento a sudesmantelamiento circular, para seguir creando riqueza en el municipio y ofreciendo oportunidades socioeconómicamente sostenibles. Además,estamosdesarrollandoelmayordespliegue de inversiones en energías renovables en términos absolutos de la compañía para instalar en el corto plazo nuevos 42 proyectos en el territorio, respetuososconelentorno,quesupondránmásde2.173 MW (megavatios) de potencia. Pero, en Endesa somos consciente de que esta revoluciónnoes factible si a todoeste impulsogeneradornose leacompañaconunareddedistribución adaptada a las nuevas necesidades de una generación distribuida y no gestionable. Por ello, estamos adaptando nuestra red de distribución, digitalizándola y haciéndola más resiliente a través de nuevas tecnologías y la aplicación del Big Data. Además, estamos trabajando en los sectores difusos como el transporte, los edificios, las ciudades para seguir contribuyendo a hacer real la transición energética y la descarbonización de la economía. Paraello impulsamos la transformaciónverdede los puertosdenuestrolitoral,estamosproyectos lanzando iniciativas de ciudades sostenibles y renovables en eCitySevilla y eCityMálaga, adelantándonos 25 años a los requerimientos de laUniónEuropea para las ciudadesdel futuro, yofreciendouna reddepuntos de recarga que sumarán en breve más de 1.000 puntos por toda Andalucía. Ojalá dentro de 20 años podamos celebrar el 40 aniversario de LA RAZÓN Andalucía destacando el papel transformadordeAndalucía,graciasalabuena gestióndenuestros gobernadores y aentidades amigas y buenas compañeras de viaje como Endesa. Rafael Sánchez Durán DIRECTOR GENERAL DE ENDESA EN ANDALUCÍA, EXTREMADURA, CEUTA Y MELILLA determinante para que dos décadas después La RazónAndalucía seaunmedioconsolidadoenel territorio y un garante de los valores plurales de nuestra sociedad. Endesa tomó la misma determinación hace 128 años, momento de despliegue industrial en el territorio que nuestra compañía no dudó en apoyar e impulsar, ofreciendo soluciones a las necesidades energéticasdeaquel entonces.Andalucía tomóventaja y predominio con un despegue industrial muy significativo,aportandoel18%delaactividaddelpaís amediados del siglo XIX, con el auge de actividades productivascomolasiderúrgica, latextilalgodonera, la química o laminera. Ahora, más de un siglo después, Andalucía vuelve a tener la oportunidadde brillar dentro del panoramanacional, yeuropeo,porsusrecursosnaturales, por su ubicación estratégica, por su capacidad de generar energía de forma sostenible, para que la decisión que tomemos hoy sea reconocida y alabada por las próximas generaciones en el futuro. Endesa está totalmente convencida de ello y totalmentevolcadaenaportar laenergíanecesariaque sigaacompañandoaestaregiónparaquedespliegue todosupotencialgeneradoryqueliderelatransición energética. Ahoramás que nunca es el momento de fortalecer laindependenciaenergéticadelexterioryfomentar un sistema energético descarbonizado que se C «Andalucía vuelve a tener la oportunidad de brillar en el panorama nacional y europeo» uando echas la vista atrás y piensas en dónde estábamos hace 20 años tomas conciencia de la importancia del paso del tiempo,perosobretodode lodeterminantequesonlasépocasquenoshan tocadovivirydecómolasdecisionesdel presente influyenenel devenir futuro. Sin lugar aduda la creacióndeLARAZÓNAndalucía fue una de esas iniciativas que han dejadomella en nuestro pasado reciente y en nuestro futuro cercano, ya que ha contribuido a vertebrar nuestro territorio, a ofrecer una visiónmás plural de nuestra sociedad y a conformar una conciencia más democráticadetodos losquetenemos la fortunadedisfrutar de Andalucía día a día. En ese momento, 2002, alguien apostó por este proyecto, visualizando las posibilidades y capacidades latentesdelaregiónysabiendoencontrar laenergíanecesariaparaponerloenmarcha. Esehecho fue L. R. Unos aerogeneradores que producen energía sostenible ESPECIAL > IDEAS PARA EL FUTURO

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=