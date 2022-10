2022-10-11_Premios Derecho 2022

2 Martes. 11 de octubre de 2022 • LA RAZÓN «Sin Derecho no hay democracia» El pasado 4 de octubre destacadosdespachos y firmas especializadasendistintasramas delDerechosereunieron en la sede de LA RAZÓN en Madrid para celebrar la primera edición de los Premios Derecho, con los que el periódico quiere reconocer el trabajo de los más destacados juristas en las distintas ramas de la profesión. El director Francisco Marhuenda fue quien pronunció unas palabras de bienvenida en nombre de LA RAZÓN, representada también por su consejero delegado, Andrés Navarro. EnriqueLópez,juezyactualconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, presidióel acto. «Me encanta poder entregarle unpremio aungranamigo, Pedro Ramón yCajal –PremioEspecial–, un gran jurista, como todos ustedes», afirmó. Además, compartió que se siente muy afortunado de podercombinarlaprofesiónperiodística con la que llamó «unamodesta carrera académica», como profesordeDerechoPúblico.«Digo jurista expresamente», explicó Marhuenda, «porque en las facultadesdeDerechosiemprehaexistido la polémica sobre si hay que formar abogados, jueces, fiscales, directivos de empresa y magistrados,obien: juristas,quesonpersonas con una visión mucho más amplia». «ElDerechoesalgomaravilloso» –continuó–.Siemprecomienzomis clases explicando cómo impregna nuestra vida cotidiana. Algo sencillocomosubiraunautobúsimplica una serie de actos contractuales que solo son posibles gracias a un Derechoqueestápresenteentodas nuestras actividades». Tras escuchar estaspalabrasdel director, AngieRigueiro, presentadora del evento, dio comienzo a la entrega de los galardones. El primero fue para Pedro Ramón y Cajal, Premio Especial del Derecho ESPECIAL > I EDICIÓN PREMIOS DERECHO PremiosDerecho 2022: un reconocimiento de LA RAZÓN a prestigiosos juristas y despachos que contribuyen a la creación de una sociedadmás justa 2022. Este agradeció el reconocimiento con humildad. En España haycasi160.000abogados,dijo,por lo que «seguramente al menos 10.000 podrían haber dicho que son merecedores del premio», y entre ellos todos los que trabajan en el despacho. Ramón y Cajal explicó: «Nuestra penetración en la sociedadesimportantísima.Nuestracapacidaddecomponer yaminorar los problemas, de hacer que lagenteseentienda, esesencial en unasociedadqueresuelvesusproblemas de manera pacífica de acuerdo con un ordenamiento jurídico. Esto tiene que valorarlo la sociedadespañola,lamagistratura, los gobiernos y los medios de comunicación». El siguientepremiadofueMarco Lamberti, director ejecutivodeEspañayPortugaldeCoutot-Roehrig, despachoespecializadoenla localización de herederos y entrega de herenciasentodoelmundo,quien recibió el Premio al Mejor DespachodeGenealogíaSucesoria. Posteriormente, se otorgó el correspondiente al Despacho ProfesionalLíderenDerechoFinanciero a Arriaga Asociados. Jesús María RuizdeArriaga,CEOysociofundador, aprovechó momento para lamentar la lentitud de la Justicia en España,ycompartióconelforoque su despacho recientemente envió una carta al Defensor del Pueblo para comunicarle que hay un juzgado como el 101 Bis de Madrid,conelquetrabajanconstantemente,que tarda hasta cuatro años enresolversentencias, lo cual es faltaralderechoa la tutela judicial efectiva. Esto afecta a decenas de miles de personas,yeslaintencióndeArriaga Asociados reivindicar ese derechopara losmadrileños. Raimon Royo, director general adjunto de Arquia, fue el siguiente ensubir al escenariopara recibir el Premioal LiderazgoenSoluciones Financieras para el Sector de la Abogacía. A continuación, Arnaut FiscalyLegalfueeldespachogalardonadoconelPremioLíderenAsesoramientoFiscalyTributario,que recogió Basilio Ramírez Pascual, socio administrador de la firma. EstediopasoaFidelitisConsultoría, quien en esta primera edición de los galardones fue reconocido con elPremioDespachodelañoenDerecho Laboral y Seguridad Social, querecogió LorenzoPérezMenéndez, supresidente. Después, subió al estrado Alicia García Sánchez,CEOdeRepara tu Deuda, a recoger y agradecer el premio Despacho Líder en la Aplicación de la Ley de SegundaOportunidad. Miguel Ángel Garrido Riosalido, presidente de Garrido, recibió el PremioalaTrayectoriaProfesional enAsesoramientoLegal. Yactoseguido, hizo lo propio María Jesús Barreñada Muñoz, presidenta de Are2 Abogados, con el Premio al DespachoProfesionalLíderenDerechodeFamilia. FranciscoMarhuenda, director de LA RAZÓN Enrique López, consejeromadrileño de Presidencia, Justicia e Interior FranciscoMarhuenda Director de LA RAZÓN El Derecho es algo maravilloso, impregna toda nuestra vida cotidiana» Enrique López López Consejerode laComunidaddeMadrid Una nación debe ser capaz de garantizar la estabilidad. La Justicia nos protege de la arbitrariedad» POR MARÍA BOLIO

3 LA RAZÓN • Martes. 11 de octubre de 2022 I EDICIÓN PREMIOS DERECHO < ESPECIAL cal-Mercantil y Global Services de OBN&, reconocidos conel Premio al Despacho Profesional Líder en AsesoramientoEmpresarial. Paracerrarelevento,ofrecióunas palabras el consejero Enrique LópezLópez,quienagradeciólaoportunidad de entregar unos premios que«arrancanconbrillantez»,dijo, conestaprimeraygranedición.«La abogacía, dentro de la Justicia, es parteesencialdelavida.Losquese dedican a cualquiera de las ramas delDerechorealizanunaprofesión vital. «Los abogados son el núcleo de la Justicia. Los jueces bebemos de la calidad de los escritos de los abogados», dijo antes de recordar que en estas fechas, hace cinco años, el Rey Felipe VI, habló y defendió la estabilidad y el Estado de Derecho.«Unanacióndebeser capaz de defender la estabilidad. La Justicia es lo que nos protege de la arbitrariedad». «Sin Derecho, sin ley no hay democracia», añadió, paraacontinuacióndar laenhorabuenaatodoslospremiadosyaLA RAZÓN. FOTOS: JESÚS G. FERIA / ALBERTO R. ROLDÁN Los premiados posaron junto a Enrique López y Andrés Navarro Pedro Suárez, FranciscoMarhuenda, Pedro Ramón y Cajal, Enrique López, Andrés Navarro yManuel Torres LasiguientefueCarmenFernández-Bravo García, CEO del despachoquellevaelnombredesufamilia, Fernández-Bravo Abogados. Acompañada de sus hermanos, acudieronaLARAZÓNa recibir el Premio Despacho Profesional Referente en Derecho Sanitario. La CEOde lafirmahablóde cómo las nuevastecnologíaspresentannuevosdilemasjurídicos,yqueaunque hoyparecenserocasiones extraordinarias, lasdemandas, denuncias y disputas relacionadas con negligencias médicas o bioética serán cadadíamás cotidianas. Después,AngieRigueironombró a Alberto Sanjuan Bermejo, socio deCorpAbogados&Economistas, para recibir el PremioalDespacho ProfesionalLíderenAsesoramiento Legal Multidisciplinar. A continuación,AntonioMarotoMartínez, sociodirector deÓperaAbogados, recogióyagradecióel PremioDespacho Profesional Referente en Derecho Penal. Por último, entre aplausos, se levantó de su asiento SamuelLorenteNavarro, socioFis-

4 Martes. 11 de octubre de 2022 • LA RAZÓN JulioMartínez, Ágata Viloca, Raimon Royo, Álvaro Visairas y Javier Peña TeresaMartín y Lorenzo Pérez Marco Lamberti y Gonzalo Gil Francisco García, JesúsMaría Ruiz de Arriaga y Alejandro López Andrés Navarro, Enrique López López y FranciscoMarhuenda Marisol Henao, Basilio Ramírez y AnaMaría Ramírez Juango Ospina, AntonioMaroto y Gabriel Martín ESPECIAL > I EDICIÓN PREMIOS DERECHO

5 LA RAZÓN • Martes. 11 de octubre de 2022 Pedro Ramón y Cajal Samuel Lorente de OBN& Hermanos Fernández-Bravo y, de negro, María del Mar Pontón Detalle de los premios Diego Baldovín, Alberto Sanjuan, Carlos Camo y Ricardo Chueca Alicia García y EmmaMorón DomingoMartín Alberquilla yMaría Jesús BarreñadaMuñoz José Luis Encinar, Pablo Gutiérrez, Belen Latas, Miguel Ángel Garrido y Francisco Conde EFE I EDICIÓN PREMIOS DERECHO < ESPECIAL

6 Martes. 11 de octubre de 2022 • LA RAZÓN Pedro Ramón y Cajal, Mauricio Casals y FranciscoMarhuenda ESPECIAL > I EDICIÓN PREMIOS DERECHO Marco Lamberti (izq.) y Basilio Ramírez Los premios se convirtieron en el mejor punto de encuentro entre juristas Miembros del bufete Fernández-Bravo Abogados, antes del inicio de la gala JesúsMaría Ruiz de Arriaga con Juango Ospina y AntonioMaroto Vista general de la sala con los galardones en primer plano

7 LA RAZÓN • Martes. 11 de octubre de 2022 I EDICIÓN PREMIOS DERECHO < ESPECIAL (centro) y acompañantes Angie Rigueiro compartió fotos con los invitados Los premios congregaron a un centenar de prestigiosos juristas Miguel Ángel Garrido, en el centro, y acompañantes Mesa de Ópera Abogados La presentadora y periodista Angie Rigueiro fue lamaestra de ceremonias

8 Martes. 11 de octubre de 2022 • LA RAZÓN PedroRamón yCajal, prestigioso experto en Derecho procesal,mercantilypúblico,hasido elprimerprofesionaldistinguido por este periódico con el remio Especial del Derecho. Abogado del Estado y socio fundador del bufete Ramón y Cajal Abogados, ha destacado en los distintos ámbitos donde ha ejercido su profesión, que incluyen varios cargos en la Administración y las más importantes empresas de este país. -LARAZÓNha querido reconocer con el galardóntodasutrayectoria,jalonadade éxitos profesionales, pero entre todos ellos, ¿cuálesdestacaría? Pues sin ninguna duda la fundación del DespachoRamónCajal Abogados, que iniciamos tres personas hace 36 años y hoy es unDespacho de cerca de 200 abogados. La clave para haber llegado hasta aquí, en mi opinión,hasidoelegir juristas igualesomejores que yo y compartir con ellos. -¿De qué forma le hamarcado en su carrera un apellido tan ilustre de... médicos? Es verdad que formo parte de una ilustre familiadecientíficosymédicos,peronunca tuvevocaciónpara laMedicina.ElegíDerechoporquedelasHumanidadessevivemal o no se vive. Creo que el apellido Ramón y Cajal hamarcadomi carrera enmuy poco. PiensequelafiguradeCajal está muy olvidada en España, siendo así que es el padre de la Neurociencia. Fue comparadopor el director del Instituto TecnológicodeMassachusettscuandoinauguró una exposición de dibujos científicos de Cajal,conPasteuryDarwin,porsusgrandes aportaciones a la Humanidad en el siglo XIX. En mi vida cotidiana, no ha supuesto gran cosa. En una ocasión, hace años, me preguntaron si era «pariente del torero» y, más recientemente, un agente tributario conmotivodelaentregadeunanotificación preguntó «si yo era el de los hospitales». Al hilo de esto, creo que las autoridades y las instituciones tienenque redoblar el esfuerzo para que se conozca la aportación de SantiagoRamónyCajalydelaEscuelaNeurológica española. -Ustedsehadefinidoenalgunaocasión como «abogado del Estado», lo es, pero estambiénelfundadordeunodelosdespachosmásimportantesdeestepaís.Ha tenido responsabilidades públicas, ha sido profesor, ha estado en diferentes consejosdeadministración... Ha vistoy ejercido la profesión desde muchos ángulos. ¿Qué cambios destacaría entre losque ha vivido la profesión? Empezandoporelfinaldesupregunta,creo que la evolución ha sido absolutamente parabienentérminosgenerales.Hoy laformaciónenDerechoesmuchomáspráctica ydinámica,permitedisfrutardelaprofesión casidesdelosprimerosañosdecarrera.Antes, la carrera de Derecho servía también para desarrollar la virtud de la paciencia… Hace años los Consejos de Administración incidíanenocasiones sobre la gestiónde la empresa, hoy sonórganos de supervisióny de control que no condicionan la gestión. Por ejemplo, en Atresmedia, el Consejo de Administración es informado una vez al trimestre de los contenidos, pero nunca hace sugerencias al respecto. En loqueatañe a la profesión de abogado, podemos seguir definiéndola como el «arte de la composición», pero se ejercita hoy de una manera mucho más despersonalizada, al menosenelDerechodelosnegociosoMercantil en general. -¿En qué campo o faceta estamos más desvalidos los ciudadanos españoles frente a la ley? Verá, en España, entre ejercientes y no ejercientes, hay más de 150.000 abogados. Este datosignificaqueel nivel depenetraciónen la sociedad de la Abogacía esmuy considerableyque,enconsecuencia,elniveldeaselucha contra las inmunidades del poder. En unademocraciaconsolidadacomo lanuestra, los poderes públicos no son inmunes, aunque algunos gestores públicos puedan creérselo.Loquesíesciertoesqueperdemos libertad a causa de normas de control y de regulaciónqueno tienenningúnsentidoen la actualidad como, por ejemplo, tener que presentar el DNI para viajar enAVE. -Desdetodasuexperiencia, ¿cómocontempla la polémica no renovación del CGPJ, Tribunal Supremo, etc.? Me preocupa mucho el daño que se está realizando al concepto de Justicia con el ataqueasusinstituciones.Lanorenovación del CGPJ y la norma que cercena las facultades de este organismo en la situación actual y su continuidad en el tiempo, solo puedentenercomofinalidadladestrucción de la independencia del Poder Judicial, y ello es intolerable en una democracia consolidada. Es una situación vergonzosa que nos aproxima a Polonia y Hungría, y que tiene atónitas a las instituciones europeas. -¿Ylaguerraentrelospartidospolíticos por el control del poder judicial? Mire usted, después de 52 años dedicado al Derecho,todavíanoheaprendidoadistinguir entre jueces conservadores y jueces progresistas. Esta distinción no es sino un traslado de la concepción política de derechas e izquierdas almundo judicial y es falsa, porque un juez de carrera es, solo y únicamente, un juez, independientementedequeformeparte de una asociaciónde laMagistratura ono. Tildardeprogresistaaunjuezporquehasido propuestoporunpartidodeizquierdas,esuna simplificaciónestúpida.Obviamentelospartidos tratarándecontrolar a losórganos judiciales en la medida en que tengan la mala concienciadehaberhecholascosasmaly,de unamaneraigualmenteestúpida,trataránde tenerjuecesquenolespuedanencarcelar.Por suerte, ese es un empeño imposible en una democracia,ymáslesvaletener juecestécnicamentecompetentes,quejuecesafectos.En una palabra, todos los ciudadanos, políticos ono,debemostenerclaroquesidelinquimos acabaremos siendo procesados y condenados, porque en nuestra democracia no hay impunidad salvo para el Rey. Volviendo a la lucha contra las inmunidades del poder, el único campode batalla que seme ocurre en estos tiempos es precisamente la independenciadel Poder Judicial yde los jueces. -¿Conoce la fórmula para acabar con esta batallade años? Es verdad que el artículo 117 de nuestra Constitucióndiceque la Justiciaemanadel pueblo, peroestonosignificaqueel pueblo haga Justicia, porque la Justicia seadministra en nombre del Rey por jueces y magistrados independientes e inamovibles. Por tanto, son las instituciones del Poder Judicial las que deben elegir a los jueces y, en ningún caso, los Órganos Legislativos, en definitiva, en ningún caso, los partidos políticos. La partitocracia es un parásito de la democracia. POR J. A. ALONSO PREMIO ESPECIAL DEL DERECHO 2022 PEDRORAMÓNYCAJAL «Los poderes públicos no son inmunes, aunque algunos gestores lo crean» La no renovación de los órganos judiciales solo puede perseguir destruir su independencia, y eso es intolerable» soría en Derecho seamuy suficiente. Cuestióndistinta es el desvalimientodenuestros inmigrantes, envueltos en una burocracia cruel y sin sentido que conduce a que no puedan ejercer sus derechos como trabajadores y comopersonas enmuchos casos. -¿Creeque,comodenuncianciertossectores, la libertad individual ha perdido garantías frentea lospoderespúblicos? No. Yoviví durante22años enel régimende Franco y entonces tenía todo el sentido la ESPECIAL > I EDICIÓN PREMIOS DERECHO

9 LA RAZÓN • Martes. 11 de octubre de 2022 E l momento de la resolución de una herencianodebería sermás que un trámite, pero en ocasiones puede llegar a serunproblema. Llegado el momento, es necesaria la ayuda de verdaderos profesionales que, gracias a su experiencia y control de las leyes y su aplicación, puedan lograr los objetivos de sus clientes. En este sentido, el despacho Coutot-Roehrig juega con ventaja,puessuamplísimaexperiencia enel sector esunodesusgrandes avales, ya que muy pocos despachos pueden contar con más de cien años de experiencia. Desde su fundación, en el año 1894, el despacho Coutot-Roehrig consigue que cada año más de treinta mil personas reciban con garantías una herencia de la que, en ocasiones, no tenían constancia. La búsqueda y, en su caso, localizacióndeposiblesherederosdesconocidos o la demostración de que, en efecto, no hay herederos, es el punto fuerte de este despacho, y el mot ivo por el que Coutot-Roehrig es conocidointernacionalmente, siendo referencia mundial en este sector, puesnohayconstanciade otra empresa que se dedique a esta actividad con la experiencia y recursos con las que cuenta Coutot-Roehrig. El trabajoyesfuerzodiarioshan hecho a este despacho merecedor de numerosos premios y reconocimientos. El pasado 4 de octubre, en la sede de este periódico en Madrid, Coutot-Roehrig rencia y la fiabilidad en toda su actividad hace que los juristas o profesionalesinmobiliariosconlos que trabajan sientan la total confianzayseguridaddequesihayun heredero, lo localizarán. Ejemplo a seguir GraciasadespachoscomoCoutotRoehrig, laprimera ediciónde los Premios Derecho de LA RAZÓN ha alcanzado un nivel de calidad que, con toda seguridad, supondráunretoparafuturasediciones. Unasedicionesenlasqueseverán premiados despachos y bufetes que hoy trabajan con el objetivo de, algún día, parecerse a empresas tan notorias como CoutotRoehrig, cuyo servicio a la sociedadesvaledordereconocimientos y premios tan preciados como el recibido por Coutot-Roehrig el pasado 4 de octubre en la gala de entregacelebradaenlasededeLA RAZÓN, enMadrid. Marco Lamberti, director ejecutivo de España y Portugal de Coutot-Roehrig, recogió el galardón «Es una especial alegría recibir este premio en el décimo aniversario de la llegada deCoutotRoehrig a España» Coutot-Roehrig La experiencia como garantía de éxito Premio al Mejor Despacho de Genealogía Sucesoria por su eficacia y su trayectoria centenaria en la localización de herederos fue galardonado con el Premio al MejorDespachoenGenealogíay Sucesión, en la gala de los Premios Derecho LA RAZÓN, que celebraban este año su primera edición. Unospremiosquenacen con una clara vocación de continuidad a lo largo de los años. MarcoLamberti, director ejecutivodeEspañayPortugaldeCoutotRoehrig, acudió en su representación a recoger el premio. Durante sus palabras de agradecimiento, Lamberti expresó la importancia de la colaboración y trabajo en equipo para alcanzar el éxito: «En Coutot-Roehrig trabajamos codo concodoconabogados,notariosy juristas reconstruyendo historias delpasadoparasolucionarproblemas del presente». Historia reciente y retos El recorrido de Coutot-Roehrig en Españaes, sinembargo, reciente si lo comparamos con suhistoria. Se cumplen ahora diez años de la llegada a nuestro país de este despacho, que fundó Amédee Coutot en París en1894. Que este premio se otorgueenestafechatan señalada «supone para toda la familia de Coutot-Roehrig una especial ilusión», argumentó Lamberti en sus palabras de agradecimiento, a la vez quemostró su entusiasmo con la expansión en nuestropaísconlaaperturadeotros despachos, así como enPortugal y otros países dehablahispana. Gracias a suexquisito tratoprofesional y a su nutrido equipo de expertos genealogistas, CoutotRoehrighadesarrolladounaestrategiaquegarantizael 95%deéxito en los expedientes que tramita. Estos datos son solo posibles cuando se trabaja unilateralmenteyconelúnicoyclaroobjetivode tener siempre al cliente en el centro de todas las operaciones. Este es el verdadero núcleo de Coutot-Roehrig,quecuentaconla confianza de cientos de miles de personas, gracias a la amplia red de sucursales con presencia en más de 20 países, entre los que destacan, entreotros, Francia, España, Italia, Estados Unidos, Suiza, Bélgica o Polonia. Además,Coutot-Roehrigcuenta con las certificaciones internacionalesmásprestigiosasdelmundo, comolaISO9001, lanormadegestión más importante del mundo, queacreditalacalidaddelosservicios en todos los procesos. La labor de Coutot-Roehrig está basada en unos pilares sobre los quesedesarrollatodasuactividad. El rigor deontológico, la transpaPOR NICOLÁS SANGRADOR El despacho tieneenel centrode toda su actividadal cliente, lo quehaceposibleel éxito en susoperaciones I EDICIÓN PREMIOS DERECHO < ESPECIAL

10 Martes. 11 de octubre de 2022 • LA RAZÓN Laabogacíaesunode los sectores más presentes en la vida de las personas.Muestradeelloson las muchas ramas de esta profesión que, siendo una de lasmásantiguas,siemprehatenido unaclaravocacióndeservicio, tantopersonal comoa la sociedad. Una de esas ramas, de hecho una de las más solicitadas, es el Derecho financiero. Son muchos los que acuden a profesionales y expertos juristas para lograr unos objetivos que, deotramanera, serían inalcanzables. Undespachoquedestacasobre el resto en este aspecto es Arriaga Asociados, que el 4 de octubre recibió el Premio al Despacho Profesional Líder en Derecho Financiero en la gala de la primera edición de los Premios Derecho LA RAZÓN. Un galardón que supone para ellos un honor y un reconocimiento a la gran labor que sus trabajadores desempeñan a diario, y cuyo objetivo es ofrecer serviciosjurídicosdecalidad,contando para ello con procesos innovadores,siempreconelobjetivo tes es seña de identidad del despacho. Como ejemplo podemoshablar de los casos relacionadosconlacláusulaIRPH.EnArriagasiguenmuydecercalasituación deabandonoquesufrenlosciudadanosalretrasarselagestióndesus demandas y procedimientos por años en determinados juzgados, comoel 101BisdeMadrid, ycuyas sentencias, por falta de recursos, salen «con cuentagotas», lo que atenta contra el derecho de tutela judicialefectivadelosciudadanos. «Nuestra postura es compartida pormuchosjueces,abogadosyexpertos», aseguraRuiz deArriaga. Retosde futuro Arriaga Asociados es el despacho de referencia en Derecho Financierodelconsumidor,conproductos como preferentes, deuda subordinada, bonos convertibles, cláusulasuelo,hipotecasmultidivisa, gastoshipotecarios, cártelde cochesotarjetasRevolving.Sured deoficinases lamayordeEspaña. Incluso, destacan, tienen presencia en centros comerciales. Se logra así unamayor cercanía y contacto con la ciudadanía. EstaproximidadhacequeArriaga Asociados esté muy cerca del ciudadano de a pie, y queconozcadeprimera mano sus problemas e inquietudes, sobre todo en estos tiempos de crisis económica. El objetivo a corto y medio plazo del despacho es asegurarqueloscontratosconentidadesfinancierasseantransparentes ynocontengancláusulasabusivas. En esta línea de defensa al consumidor, trabajatambiénenlasalida de personas que han sido incluidas, erróneamente, en ficheros de solvenciapatrimonial, solicitando la justa indemnizaciónpor ello. Con estos objetivos, seguro que ArriagaAsociadosvolveráarecibir premios como el de los Premios Derechode LARAZÓN. JesúsMaría Ruiz de Arriaga junto a Enrique López y FranciscoMarhuenda, en el momento de recoger el premio ArriagaAsociados posee lamayor redde oficinasdeEspaña, con el objetivodeestar cerca de laspersonas Arriaga Asociados Servicio jurídico de calidad Premio al Despacho Profesional Líder enDerecho Financiero, por su importante labor y dedicación diarios, siempre en apoyo de la ciudadanía de lograr el éxito de sus clientes. Arriaga, como la abogacía misma, tiene una clara vocación de servicio.Así lodestacóensuspalabrasdeagradecimientotrasrecibir el premio Jesús María Ruiz de Arriaga,CEOyfundadordeArriaga Asociados: «La Justicia pertenece a los ciudadanos y, por ello, puede ser sencilla, ética y cercana». En este empeño, el equipo deArriagaAsociados«no desfalleceantelainjusticia, y son incansables en afrontar cualquier reto que afecte a nuestros clientes o a nuestro despacho», aseguróRuiz deArriaga. Con estas premisas, los resultados son más que meritorios: 294.000 personas representadas, 193.000sentenciasganadasy2.000 millones de euros recuperados parasusclienteshablanporsísolos de un trabajo y dedicación que no trae otra recompensa que el éxito rotundo. Por estos motivos, no es extraño que Arriaga Asociados se hayahechoconestegalardón,ademásdemuchosotrosantes.Suímpetua lahoradefenderasusclienPOR NICOLÁS SANGRADOR «Trabajamos a diario para que la voz del consumidor sea escuchada y sus derechos defendidos» ESPECIAL > I EDICIÓN PREMIOS DERECHO

11 LA RAZÓN • Martes. 11 de octubre de 2022 Arquia Banca es una entidadespecializada en el servicio a profesionales, cuya finalidad es responder a sus necesidades concretas a través de una atención y asesoramiento personalizado. Arquia lleva 40 años promoviendo un modeloúnicode bancadeproximidad, desarrollando iniciativas destinadas a promover nuevos segmentos de negocio y avanzar en sus objetivos. DesdeArquia,elPremioalLiderazgo en Soluciones Financieras parael Sector de laAbogacía, «supone un reconocimiento a la gestión de la entidad y al trabajo en equipo, el cual está centrado en ofrecer un servicio diferencial de calidad a los profesionales». Además, añaden que para ellos este galardón es el camino a seguir, ya que demuestra que pueden ofrecer soluciones adaptadas al día a día y al ejercicio de los abogados. «Todo ello nos impulsa a seguir mejorandoyaesforzarnostodavía más para convertirnos en la entidad de referencia del colectivo jurídico», recalcan. Pero lo que tienen claro es que, para haber llegado a este premio, se necesita diferenciarse del resto. En su caso, se caracterizanporlaespecialización y ofrecer un trato personalizado a cada uno de sus clientes, alejándose de la estandarización. «Somos una banca de proximidad basada en un modelo de servicio al cliente, en el que ofrecemos un ampliohorariode atenciónal público, sinrestriccionesdeoperativa ni necesidad de cita previa», señalan. También resaltan su objetivo, el cual no es otro que diseñar soluciones financieras para responderalasnecesidadesreales de sus clientes, proporcionándoles un servicio integral que contemple sus particularidades en el ámbito personal como en el profesional. «Estamos comprometidos con los clientes, con sus proyectos y objetivos». Lo que demuestra esa diferenciaciónsonlosnúmerosdeArquia Banca. Gracias al grado de satisfacción de sus clientes, la entidad ha ido extendiendo sumodelo de negocio, que comenzó para dar servicio a los arquitectos hace 40 años. Pocoapoco fue creciendoa sectores como el farmacéutico, ingenieros,economistas,gestores y en 2018 abogacía; impulsando así una línea dirigida a directivos Ciñéndose al sector de la abogacía,graciasasuexperienciacon profesionales en general, y el sector jurídico en particular, les permite conocer sus necesidades financieras y diseñar así una gama de productos y servicios adaptados a sus necesidades. «Creamos productos específicos pensados para ofrecerles soluciones en el desarrollo diario de su actividad profesional». El Grupo Arquia además cuenta con acuerdos de colaboraciónconcolegiosdeabogadosdetodaEspaña,quelespermitequesusempleadosycolegiados«sebeneficiendeuna líneade productos y servicios financieros encondicionesespeciales», señalan. Con vistas al futuro, desde Arquia dicen que invertirán sus esfuerzos en seguir adaptándose al contexto social y económico actual, acompañando a sus clientes enel impactodeunentornocambiante. «Continuaremos apoyándolesparapoderseguircreciendo, potenciando la innovación en los productos y servicios». En este sentido, la entidad ha adoptado importantes medidas de ciberseguridad para fortalecer el control de riesgos cibernéticos y ha realizado formaciones a toda su plantilla.Actualmente, laseguridadde los datos es de vital importancia para las empresas, ydesdeArquia seguirán avanzando en ese campo. Centrándose enel negocio, su intención es seguir ampliando su especialización en profesionales de primer nivel. Para terminar, su intenciónes«avanzarennuestros objetivos de crecimiento conservando la esencia y valores con los que se creó Arquia. Seguiremos teniendo en el eje central al cliente, manteniendo la atención personalizadaypróximaquesiempre nos ha caracterizado», sentencian. Por todo ello, Arquia recibió el PremioalLiderazgoenSoluciones Financieras para el Sector de la Abogacía. Raimon Royo, director general adjunto, tras recibir el premio Arquia La excelencia bancaria especializada para los profesionales Premio al Liderazgo enSoluciones Financieras para el Sector de laAbogacía, por su trayectoria de 40 años en el mundo de las finanzas y ejecutivos, que disfrutan de un servicio personalizado. Arquia, dicho por ellos, «es un banco que entiende las particularidades del cliente. Somos capacesdeofrecer soluciones a su medida, por ello contamos con un alto grado de fidelización; nuestros clientes lo suelenseralolargodesuvida».En números,elGrupoArquiacerróel ejercicio2021 conunvolumende negociodemás de 3.500millones POR A.M.C. I EDICIÓN PREMIOS DERECHO < ESPECIAL deeuros,uncoeficientedesolvenciadel16,8%(muyporencimadel exigido por el Banco de España), unaliquidezestructuraldel259,6% y un beneficio neto de 10,4millones de euros. «Seguiremos teniendo en el eje central al cliente, manteniendo la atención personalizada y próxima»

12 Martes. 11 de octubre de 2022 • LA RAZÓN Basilio Ramírez tenía unsueñoensuinfancia y juventud: crear una empresa con el apellidodesuabuela. Undeseoqueañosmástardelogró cumplir y del que nació un reconocidodespachodeasesoramiento jurídico en el panorama nacional. Arnaut Fiscal y Legal se creó endiciembrede1990conel finde ofrecer y desarrollar la actividad profesional de asesoramiento tributarioenlaqueRamírezsehabía especializado.Crecimiento,diversificación, desarrollo y vocación empresarial. Desde pymes hasta multinacionales, el trabajo de ArnautFiscalyLegalbuscalaeficienciaenunaplanificacióntributaria legítima y garantiza la seguridad jurídica en los procesos de donación o sucesión. Primerospasos Remontándonos varias décadas, Ramírez cuenta orgulloso cómo comenzóaformarseArnautFiscal y Legal en su cabeza, recordando a su principal respaldo: «Su influenciafuemásprofunda,yaque, deniño, llegóamismanosunlibro de su propiedad sobre contabilidad y partida doble. Hijo de agricultores, sin ninguna vinculación conelmundode lasempresaso la contabilidad,paramí fueunregalo que seguro marcaría un futuro profesional», relata. Unosescritosqueleacompañarondesdesuniñezhastasujuventud,cuandocomenzósusestudios de Administración y Comercio. «Estaobra, que resistiómis tropelías de niño, marcómi vocación y creó parte de la decisión de formarmeenestasmateriasyconseguirserunprofesionalreconocido en el sector», confiesa Ramírez. Y así fue,pues32añosdespuéscontinúa en lomás alto de su sector. Unmétodoúnico Lasempresas familiarespasanpor diversos baches e imprevistos a lo largo de su historia. Son años de esfuerzo para sus dueños, que peleanparaquesusueñosemantengaeltiempo.Paraconseguirlo de la forma más naturalyeficaz,numerosos clientes llevan décadasconfiandoenArnaut Fiscal y Legal. Especializado enempresas familiares, el despacho contribuye activamente en el desarrollodeestetipodesociedades, haciéndolasmásrentablesyresolviendo problemas que pueden encontrarseenelcamino,comola sucesión, la venta o las crisis. en torno al desarrollo estructural de las empresas familiares», adelantan desde el despacho. Además, continúan su desarrollo en Madrid y Marbella, y dando los primeros pasos en Valencia. Una expansión que ya forma parte de susplanesmás inmediatos: «Queremos implantarnos de forma importanteenMadridyAndalucíaen coalición con algunos despachos importantes, para formarunequipomultidisciplinardeprimernivel enEspaña», afirman. Ejemplo de superación y lucha porhacerrealidadsusambiciones profesionales,BasilioRamíreztrabajadía adíapor ofrecer sumejor experiencia a cada uno de los clientesquedepositansuconfianzaenél.Unalaborquerealizadesde la más pura profesionalidad y por laqueharecibidoel Premioal Despacho Profesional Líder en AsesoramientoFiscalyTributario en los Premios Derecho celebrados por LA RAZÓN, recogido en personaporel fundador.«Lospremios contribuyen a reactivar la ilusión, quees la fuentedel éxito», confiesan desde la empresa. Basilio Ramírez, socio administrador de Arnaut Fiscal y Legal, recogió el galardón Arnaut Fiscal y Legal Un sueño de juventud convertido en realidad Premio al Despacho Profesional Líder enAsesoramiento Fiscal yTributario, creó una sociedad alejada del sistema tradicional sumen, seruna inversiónproductiva,envezdeunacargaparatodos nuestros clientes», detallan. Crecimientonacional Estasociedadhaprestadosusservicios desarrollando el despacho líder en La Rioja, Navarra y País vasco ARNAUT& IBERBROKERS ASOCIADOS,S.L.sitoenLogroño. Pero su ambición por seguir creciendo los está guiando hacia otros puntos del mapa donde aportar su relevante oferta. «Se están implementando diferentes actividades como la promoción del Derecho tributario conpublicaciones en España y América hispanohablante, ponencias y presentaciones y la investigación POR MIRIAMR. NOGAL ESPECIAL > I EDICIÓN PREMIOS DERECHO Para ello, Arnaut Fiscal y Legal utilizaunmétodoúnicodetrabajo denominado ARNAUT EFO (Estructuras Fiscales Óptimas), «un novedososistemadeplanificación fiscal para la empresa familiar». Una labor, clave de su secreto, del que Basilio Ramírezesautoryconel que demuestra sus más de 30 años de experienciaenel sector, unidos a la ambición de «ir un paso por delante de los aspectos estructurales». Además, todo ello lo realiza su equipoaportandoasusclientes la seguridad, mejora en la toma de decisionesyunvalorañadidoque incrementa la confianza: «En re-

13 LA RAZÓN • Martes. 11 de octubre de 2022 Los derechos del trabajador son una de las grandes preocupaciones de empresas y administración. Los ciudadanos, muchas veces, se encuentran indefensos en situaciones en las que desconocen los procesos que deben seguir para que sus derechos no sean vulnerados. En este punto, contar con unadefensasolventeydeconfianza es primordial. Así les ocurre a los clientes de un despacho que trabaja siempre con el ciudadano enelcentrode toda su actividad. HablamosdeFidelit i s, que el pasado 4 de octubre fue galardonadoconelPremioalDespachodelAñoenDerechoLaboral y Seguridad Social, en la gala de entrega de los Premios Derecho LA RAZÓN, que este año celebró su primera edición. La gala tuvo lugarenelsalóndeactosdelasede del periódico, y reunióa losprofesionales de la abogacía y juristas másdestacadosdelpanoramanacional. Lorenzo Pérez, presidente za en los profesionales de la abogacía del despacho, casi 20.000 el pasadoaño. Eneste sentido, lafirmeapuestapor laexcelenciaenel tratoconcadaunode losqueacudeal despachoenbuscadeayuda legal, pero se vale también de los másavanzadosprocesos tecnológicos. La apuesta por la innovación, unidaalaexcelencialaboralyprofesional,hacenestoposible.«Queremos mantener la calidad en el servicio al cliente, pero no queremos por ello renunciar al crecimientoqueexperimentamosdesdehacevariosaños.Poresohemos hechouna fuerteapuestaporuna tecnologíapropia quenos permitaatender con losmejoresniveles de calidad a todas y cada una de laspersonasque, adiario, depositan su confianza en Fidelitis», apunta Lorenzo Pérez. Ensuclaravocacióndeservicio alciudadano,Fidelitisformaparte de un grupo de despachos que conformaunexcelenteequipode profesionales, líderescadaunoen su campo. Además de Fidelitis, expertoenDerechoSociolaboral, hay dos despachos más. Uno experto enDerecho Civil, Reclamatodo, y otro en Derecho Penal, Presunto Inocente, con lo que se cubrengranpartedelasnecesidades del espectro jurídico más demandado por el ciudadano. Retosde futuro Fidelitis semantiene innovando y apostando por la excelencia y la calidaddesusservicios.Pero laexpansiónesotrodelosgrandesretos queafrontaconentusiasmo.Según Lorenzo Pérez, «en un futuro cercano queremos abrir oficinas en países de Europa». Estas nuevas oficinas se unirán a la sede de España, queel añoquevienecelebra sudécimoaniversario,yaladePortugal, que abrió el añopasado. Los resultados avalan la gran labor que desarrolla Fidelitis gracias a todos los profesionales que trabajan a diario para ofrecer los mejores servicios. En palabras de LorenzoPérez,«graciasasutrabajopodemoshablardequeFidelitis es el despacho de referencia en nuestro sector a nivel nacional». Con estas expectativas no sería de extrañar que pronto volvamos a ver a Fidelitis recibiendo galardones como el Premio al Despachodel AñoenDerechoLaboral y Seguridad Social que este despacho recibió en la gala de entrega de la primera edición de los Premios Derecho LA RAZÓN. Sus resultados para con los clientes hablan por sí solos. Lorenzo Pérez, presidente de Fidelitis, junto a Enrique López y FranciscoMarhuenda, tras recoger el premio Fidelitis Un despacho donde el ciudadano es siempre «el rey» Premio al Despacho del Año enDerecho Laboral ySeguridadSocial, por su defensa del trabajador y sus derechos y su eficiente relación con la Administración deldespacho,TeresaMartín,Sofía CabezayEduardBighiuacudieron alagalaenrepresentacióndeldespacho. Este galardón supone, como destacóLorenzoPérezensuintervención tras recoger el premio, «unestímuloparaseguiradelante en la lucha diaria para que se reconozcan los derechos de nuestros clientes. Es una forma de saber que algo estamos haciendo bieny,por lotanto, refuerzanuestra motivación y ganas de seguir peleando por ellos». El cliente es «el rey» En Fidelitis todo gira en torno al cliente. Quizá este sea el punto diferenciador de este despacho frente a otros bufetes, pues «empatizamosconellosyconsusproblemas», apuntaPérez.Estavocación de servicio de Fidelitis tiene su fruto en el gran volumen de clientesquedepositansuconfianPOR NICOLÁS SANGRADOR I EDICIÓN PREMIOS DERECHO < ESPECIAL «En Fidelitis trabajamos día a día para defender los derechos de nuestros clientes»

14 Martes. 11 de octubre de 2022 • LA RAZÓN La posibilidad de aportar una nueva oportunidad a personas que acumulan deudas es, en muchos casos, una utopía. Sinembargo, haycasos en losqueestonosoloesposible,sino que, además, puede llevarse a cabo demanera exitosa. Desde el año 2015 existe en España la Ley de Segunda Oportunidad, una normaquehaceposible empezar de nuevo, quedando las deudas completamente perdonadas. Han pasado siete años, y desde entonces, el despacho Repara tu deuda se ha encargado de dar a conocer esta ley, instruyendo a la sociedad en una filosofía que, en paísescomoEstadosUnidos, lleva más de un siglo instaurada. Este exquisitotrabajo,graciasalesfuerzoydedicacióndiarios, fueelmotivo por el que Repara tu deuda recibió el pasado 4 de octubre el PremioDespachoLíderenlaaplicacióndelaLeydeSegundaOportunidad, durante la gala Premios DerechoLARAZÓN,celebradaen el salón de actos del periódico, donde se reunieron cerca de un despacho uno de los más valorados. OtropuntoadestacardeRepara tu deuda es el firme propósito de susresponsablesdellegaratodoel mundo y ponerse a su servicio. «Noshemospropuestoayudaralas cincomillones depersonas que se encuentranatrapadaspor lasdeudasenEspaña,graciasaestrategias anticomerciales que, en el fondo, son perjudiciales para el cliente», apunta Alicia García. Y es que en Repara tu deuda utilizan un sistema de economías de escala que permite al despacho ganar dinero porvolumendecasos,peroalavez obtener muy poco beneficio por cadacasoconcreto,permitiendoel acceso al procedimiento de la ley desegundaoportunidadsinprovisión de fondos, sin adelantos de dineroparapoderavanzar,etc.Este modo de actuar hace posible que cualquier persona pueda acceder aesteprocedimientoy,enmuchos casos, tener una nueva oportunidadde empezar de cero. Retosde futuro Repara tudeuda tienesurazónde serennuestropaís,dondeaúnhay muchotrabajoquehacerencuanto a la aplicación de la Ley de Segunda oportunidad se refiere. Gracias al compromisoyladedicación diariosdelamplioequipodeprofesionalesque forma este despacho, y al apoyo recibido de personalidades tan conocidas comoBertínOsborneoJavierCárdenas desde el primer momento, el futuro de Repara tu deuda se presentamuyfavorableyconmuy buenas expectactivas de consolidarse y crecer aún más. No es de extrañar, por tanto, que en un futuro cercano veamos de nuevo a Repara tu deuda recibiendo premios y reconocimientos tan merecidos como el otorgado en la primera edición de los Premios Derecho LARAZÓN. Alicia García, junto a Enrique López y FranciscoMarhuenda, tras recoger el premio «Somos el despacho quemás ha crecido en los últimos años, tanto en facturación como en número de empleados» Repara tu deuda Una segunda oportunidadde acceso universal PremioDespacho Líder en la aplicación de la Ley deSegunda Oportunidad, por el conocimiento de la ley y la defensa de sus clientes centenardeprestigiososprofesionales del Derecho y la abogacía. Estepremio, enpalabrasdeAliciaGarcía,CEOdeRepara tudeuda, supone el mayor reconocimiento que un despacho de abogadospuede recibir, teniendo encuentanuestra juventudya los millones de personas que hemos ayudado en estos últimos siete años. Es unorgullopara todoelequipodemásde 300 personas que forman Repara tu deuda». Especialización Este despacho, que en pocosañossehaconvertidoenun referente nacional dentro de su rama de la abogacía, cuenta con un punto fuerte frente a otros bufetes. «Consideramos que cada despachodebeserespecialistaen un tema en concreto, y a partir de ahí desarrollarse y crecer para ofrecer a sus clientes los mejores servicios», apunta Alicia García. En ese sentido, Repara tu deuda encuentraunpuntodiferenciador importante, que se une, además, a otros factores que hacen de este POR NICOLÁS SANGRADOR «Queremos ayudar a los cincomillones de personas que viven atrapadas por las deudas en España» ESPECIAL > I EDICIÓN PREMIOS DERECHO

15 LA RAZÓN • Martes. 11 de octubre de 2022 Tres décadas de excelencia y compromiso son las que Garrido lleva ofreciendo los mejores servicios legales, lo que la ha convertido en una firma líder en el mercado de los negocios en España. Garrido nace en 1992 de la ambición de Miguel Ángel Garrido, abogado y economista, y auditor decuentaseInspectordeHacienda del Estado en excedencia. Una firmalegalespecializadaenorigen enDerechoTributarioyFiscal a la que se ha dedicado con plenitud y convencimiento para ofrecer cada día el mejor de los servicios. «El buen trabajo conduce al éxito y el éxito provee del trabajo más destacado del mercado», afirma sufundador.Porello, han logrado cumplir su gran reto: prestar un servicio legal excelente y totalmente involucradoen lasnecesidades de sus clientes. Demandantes de servicios y peticiones en los que prima tanto la cercanía como la implicación personal y profesional de cada uno de sus trabajadores. «Gestionamos sus problemas como si fueran nuestros», afirmansus responsables, con el fin de obtener los resultados más impecables. Tantos han sido los buenos resultadosqueGarridohaobtenido alolargodesutrayectoria,queLA RAZÓNha querido reconocerlos otorgándoleelPremioalaTrayectoriaProfesionalenAsesoramiento Legal de la Primera edición de sus Premios Derecho. El propio Miguel Ángel Garrido acudió a la gala para recoger el galardón y cada una de las áreas en que trabaja la firma. «Queremos seguir prestando nuestros servicios con el mismo estándar de excelencia que nos ha hecho llegar hasta dondeestamos, loquenospermitirá continuar con la línea constante de crecimiento en facturaciónquevenimosmanteniendoy que nos ha colocado entre las firmas más potentes del mercado», dicen. «Prestamos servicios en todo el territorionacional ya todo tipode clientes,desdeempresasdetodos los tamaños y sectores, hasta personas individuales, estén o no establecidos en España», y si bien hastalafechanohasidonecesario el establecimiento de delegaciones o sucursales al margen de la sede central en Madrid, «no hay ninguna puerta cerrada a la expansiónterritorial si lasnecesidades de la firma lo requirieran», aseguran. Miguel Ángel Garrido posa con el Premio Derecho de LA RAZÓN «No hay ninguna puerta cerrada a la expansión territorial si las necesidades de la firma lo requirieran» Garrido Un servicio legal excelente para sus clientes Premio a la Trayectoria Profesional en Asesoramiento Legal. Lamayoría de los profesionales del equipo cuenta con doble formación: jurídica y económica agradecerelapoyorecibidodesde su creación: «No seríaposible sin todo loque nos han apoyado. Sobre todogracias a los clientes que han confiado, confían y espero que sigan confiando», agradecía durante su discurso. Sin duda, una distinción por la que se sienten «muy honrados y orgullosos» y que consideran «un reconocimiento al esfuerzo desarrollado duranteestos30añosdetrayectoria profesional». Amplitudde conocimientos El equipo de Garrido está formado por abogados y economistas. La mayoría de sus trabajadores cuentanconunadoble titulación en Derecho y Economía, lo que les permite ofrecer un servicio más completo, eficiente y profesional asusclientes.Doselementos que, a día de hoy, se consideranesenciales en la empresa: «Es fundamental para enfocar adecuadamente los problemas y las solucionesempresariales que generalmente requierennuestrosclientes», afirman. Sueficazmétododetrabajoestá además guiado por la excelencia y el compromiso: «El servicio a medida de las necesidades de los clientes y la excelencia en su desempeño son nuestras señas de identidady,posiblemente,unade lasclavesdenuestroéxito». Necesidades que, actualmente, también demandan el uso de nuevas tecnologías, con las que aseguran estar involucrados: «Estamos constantementeanalizando, proponiendo y aplicando soluciones tecnológicas que facilitanymejoran la calidad de nuestros servicios», destacan, asegurando que «apostar por las últimas novedadestecnológicasesunanecesidad existencial». Firmamultidisciplinar A la pregunta de qué planes tiene Garridoensufuturomáspróximo, sus responsables responden que consolidarsecomofirmamultidisciplinar. Garrido presta servicios ennumerosasáreas,contandocon profesionales especializados en Concursal, Corporate Compliance, Derecho Público, EconómicoForensic,EntidadesNoLucrativas, Gestión de patrimonios, Family Office, Laboral, Litigación Civil y Arbitraje, M&A-Transacciones, Mercantil-Societario o Penal Económico y Delitos Económicos, másalládesuespecialidaddeorigen, el Derecho Fiscal. Su objetivo es alcanzar el mismo nivel de desarrollo en todas y POR MIRIAMR. NOGAL «Ser especialistas en Derecho y Economía es fundamental para enfocar lasnecesidades empresariales» I EDICIÓN PREMIOS DERECHO < ESPECIAL

16 Martes. 11 de octubre de 2022 • LA RAZÓN La cercanía y la atención personalizada de los despachos de abogados se ganan la conf ianza de sus clientes.Are2Abogadosconoceel secreto del éxito, por eso lleva más de dos décadas trabajando con un servicio único que los ha convertido en líderes del sector. María JesúsBarreñadaMuñoz, letrada en ejercicio en el Ilustre Colegio de Abogados deMadrid, emprendió la fundación de Are2Abogados en 2002. Un bufetequenacióde«lailusióndecrear un despacho de abogados especializadospormaterias, especialmente en el ámbito del Derecho de familia y de sucesiones», con el que ofrecer un amplio abanico de soluciones para sus clientes, que llevanyamásdedosdécadas confiando en ellos. Su ingrediente: laempatía Are2Abogados suma un logro más a su carrera al ser reconocidos en los I Premios Derecho de LARAZÓNconelcorrespondiente al Despacho Profesional Líder enDerecho de Familia. Un galardón que la propia María Jesús Barreñada recogió. En su discurso de agradecimiento confesó la realidaddesudíaadía: «Nosconvertimos en esponjas de los problemasquetienennuestrosclientes», aseguró. «Cada vez nos olvidamos más de las personas y nos preocupamos más por los problemas económicos.EnelDerechodefamilia nosdamoscuenta,díaadía,enlos problemas que las personas tienen con sus familiares, lo cual es muydoloroso, porque si es trabajoso con un vecino, es más doloroso y ocasionamás traumas psicológicos cuando se trata de la familia», reconocía. «No se trata solo de conocer las leyes, a veces terminamos siendo psicólogos», añadió, agradeciendoel apoyode su familia y el de su equipo, que llevaañoshaciendoposibleelcrecimientodeAre2Abogados: «Gracias al equipo es como conseguimosnuestrosobjetivos», confesaba Barreñada. Barreñada destaca queungranhándicapal que se enfrentan en su día a día es el temor del cliente a acudir al abogado. Ella trata de apartarlo asegurando: «Desde Are2Abogados damos solución a cualquier tipo deproblemasdederechodefamilia que puedan tener nuestros clientes con la máxima calidad jurídica». que la transparencia y la resolución integral del problema. Mirandomás allá, gracias a sus facilidadesdepago, siempre tendrán a un profesional que los clientes puedan permitirse: «Le garantizamos un presupuesto cerrado y facilidadesdepagocon laposibilidad de financiar los procedimientos, si fuera necesario», indican en su página web. Continuocrecimiento Su amplio abanico de servicios está centrado en la actualidad en Madrid, aunque al hablar de una posibleexpansiónterritorial,María JesúsBarreñadaconfirmaque no se cierran a salir de la capital. Pretendencreceranivelnacional como uno de sus primeros objetivos, sumando cartera de clientes y éxitos a su trayectoria. Por ello, el reconocimiento que reciben cadadíapor su trabajo y premioscomoel deLARAZÓNnoes más que «un impulso de ánimo para seguir creciendo y defender a nuestros clientes con eficacia jurídica de forma integral», aseguran. María Jesús BarreñadaMuñoz, presidenta de Are2 Abogados, acudió a LA RAZÓN para recoger el premio Are2Abogados Cercano, eficaz y con una atención personalizada Premio al Despacho Profesional Líder enDerecho de Familia, destaca por la transparencia y la resolución integral de los casos ta la separación, pasando por el divorcio, la patria potestad, la guardia y custodia, el régimende visitas, la vivienda familiar, liquidacióndeganancialesyextinción decondominio, lapensióndealimentos, lapensión compensatoria o indemnización patrimonial por diferencia de patrimonio entre marido y mujer, entre otros temassolicitadoshabitualmente. Un trabajo que desempeñan adaptándosea losavances tecnológicosyconunaamplia«eficacia jurídica», loquereconocencomo la fórmula que les permite obtener los mejores resultados. ¿Qué diferencia a Are2Abogados del restode bufetes? Además de la eficacia jurídica, aseguran POR MIRIAMR. NOGAL El despacho que dirige tiene el orgullodelucharydefender–asegura– los interesesdesusclientes demanera íntegray transparente contotal eficacia jurídicayendistintas áreas del sector: derecho civil, de familia, administrativo, mercantil, penal monetario, así como laboral y Seguridad Social, donde se encargan, entre otras cosas, de la reclamaciónde indemnizacionespor daños y perjuicios. Aunasí,Are2Abogadosreconocen en su carta de presentación que la familia es su especialidad. Pero, ¿qué entra dentro de esta rama? Desde el matrimonio hasESPECIAL > I EDICIÓN PREMIOS DERECHO

