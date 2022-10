2022-10-07_I Edición Premios Nacionales Carlos V a la excele

2 Viernes. 7 de octubre de 2022 • La Razón Premios Nacionales Carlos V a la Excelencia Empresarial El emblemático Hotel WellingtondeMadrid seengalanóelpasado 30deseptiembrepara acoger un exclusivo eventoorganizadoporlaSociedad EuropeadeFomentoSocial yCultural. Un escenario perfecto que sirviódeescenarioparalaIEdición de los Premios Nacionales Carlos ValaExcelenciaEmpresarialyque convocóauna seleccióndeprofesionales de diferentes sectores profesionales. En este contexto, la Sociedad Europea de Fomento SocialyCulturalconcedióelcitado galardónenelmarcodeunaexclusiva cena que escenificaba una imponente gala que tenía como objetivoponerenvalorlavoluntad de profesionales comprometidos con laexcelenciaensu trabajoyel éxito y calidad de los resultados que ofrecen a sus clientes. El acto, conducido por el periodistaycomunicadorJesúsÁlvarez, que ha desempeñado una trayectoria profesional destacada en la televisión pública española, tuvo como objetivo el reconocimiento a la extraordinaria labor realizada por los distintos premiados. La apuesta por la excelencia del trabajo y el esfuerzo dedicado, dejó patente en el evento la involucración y compromiso de todos los galardonados en sus respectivas actividades. La velada dio comienzo con la llegada de los premiados con sus acompañantes y distintas autoridadesalhalldelHotelWellington. Los galardonados fueron recibidosporelpersonaldelaorganización de la Sociedad Europea de Fomento Social yCultural. Tras el ineludible paso por el photocall y las correspondientes fotografías, los protagonistas realizaron una breve entrevista para después ser conducidos al deslumbrante Salón Claridge, con acompañamiento musical a cargo de un magnífico saxofonista antes de que diera comienzoel actodeentrega de la I Edición de los Premios Nacionales Carlos V a la Excelencia Empresarial. Especial > I PREMIOS NACIONALES CARLOS V A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL La Sociedad Europea de FomentoSocial yCultural celebró la primera edición de estos galardones en una cena de gala en el HotelWellington deMadrid Xabier Sagredo, presidente de BBK, fundaciónbancariadestacada por haber implantado un modelodeempresabasadoenlacompetitividad sostenible. Alfredo Merillas recogió el siguiente galardón, destinado a su padre, AlfredoMerillas, por su labor como director general en Elecox, compañía especializada en instalacioneseléctricasquehasuperado con creces las trabas de la crisis consolidándose enel sector. El siguientepremio lo recogióÁngeles Salgueiro, directora de ExpansióndeGadeaGroup,enrepresentación de Rogelio Antelo, CEO de Gadea Group, que posee la firmaNoMamesWey,compañíaque ofrece una experiencia completa de la gastronomía mexicana por sus platos y restaurantes. SubiódespuésalescenarioFrancisco Cirrincione, administrador único de Cifra Import Export, una firma conmás de 40 años a sus espaldasdándoleunvalorañadidoa residuosydeshechos,ymostrando unfirmecompromisoconlasociedad ymedioambiente. El siguiente premiado de la noche fueAntonioLuisMateos,CEO de Mapesa, consultora que avala laprestigiosacarteradeclientesen la que destacan importantes empresas nacionales e internacionales.Mateosdiopasoal últimopremiado de la noche fue Jorge España,propietariodeClínicaSmy Dent, clínica bucodental que cuenta con el reconocimiento de los pacientes gracias a su equipo de profesionales que priorizan la excelencia. Compartir experiencias TraslasolemneentregadelaIEdición de los Premios Nacionales Carlos Va la Excelencia Empresarial, los galardonados y sus acompañantes disfrutaron de una exquisitacenadegalacontinuadade unasobremesadenetworkingcon barralibre.Cabedestacarqueesta exclusivaseleccióndeprofesionalesdetandistintosyricossectores, representaronduranteaquellajornada tan especial el espíritu de la excelenciayel compromisoconel trabajo bienhecho. Con un presentador de excepcióncomo JesúsÁlvarez, lavelada comenzaba otorgando el primer premio a Genoveva Casanova, que recogía el reconocimientohaciael Cortijo La Motilla, una empresa que mantiene unafirmeapuestaporel impulsosocialycultural del patrimonio nacional. Recibió el siguiente galardón Inmaculada PalomodeLaCasaDesenchufada, del Grupo Index, primera promoción inmobiliaria de España que ha promovido su proyecto sostenible de casa «100% desenchufada» de la red eléctrica. Subióacontinuaciónal escenarioJoséBarroso,maestroartesano de Mazapanes Barroso, obrador conmásdeunsiglodehistoriaque ha logrado que permanezca la artesanía, calidad y tradición de generación en generación. El siguientereconocimientolorecogió POR R. E. Los premios tuvieron como destinatarios a extraordinarios profesionales de distintos ámbitos Detalle de los galardones El periodista Jesús Álvarez ejerció comomaestro de ceremonias

3 LA RAZÓN • Viernes. 7 de octubre de 2022 I PREMIOS NACIONALES CARLOS V A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL < ESPECIAL Los premiados posaron juntos al final de la gala junto al presentador, Jesús Álvarez FOTOS: DAVID JAR Un saxofonista amenizó losminutos previos a la velada Genoveva Casanova, a la izquierda, posa a la entrada de la sala

4 Viernes. 7 de octubre de 2022 • LA RAZÓN ESPECIAL > I PREMIOS NACIONALES CARLOS V A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL Genoveva Casanova es gerente general del Cortijo La Motilla, un proyecto cuya excelencia empresarial acumula grandes logros y reconocimientos, entre ellos el de saber transmitir su firme apuesta y preocupación por el progreso nacional. Hablar del Cortijo La Motilla es asimismo poner el foco en las bondadesyvirtudesdeAndalucía, tierra en la que se ofrece una experienciaúnicaenunenclaveque viene cargado de historia, significadoydeimportanciaestratégica. VolarsobrelavegadeCarmonaen un globo aerostático al atardecer orecorrer laciudadde lamanode guías expertos son dos de las experiencias que se ofrecen en el Cortijo LaMotilla. Esto es tan solo una pincelada de lo que sus invitados y huéspedespuedenvivirdurantesuvisita. Su ubicación se encuentra en un exclusivo paraje donde explorar las raíces de la historia y disfrutar de la magia de un lugar único, en un alojamiento de ensueño. Otra de las apuestas empresariales de la compañía deGenovevaCasanovaes laorganizaciónde eventos, poniendo al alcance del clienteunespacio ideal con todas las necesidades cubiertas, tales comosonunexclusivoserviciode asícomosubúsquedadedistintas víasparalatransformacióndeeste sector. Además, esta empresa se ha convertido en una referencia innovadoracapazdedarprotección al patrimonio cultural, al tiempo quesepreocupapor lapromoción de la riqueza turística del país y el impulso de la industria agrícola. Dehecho, suexcelenciaempresarial también reconoce y recoge la transformación de los mecanismos de trabajo de la tierra y recolección, y en este ámbito han hecho de es ta empresa un prestigioso referente . Labor reconocida Así,gozandel reconocimientopor su labor y esfuerzo durante años, tras habermaterializado el sueño de formar parte de un sector que representayapuestaporelprogreso nacional en todas sus áreas. Entre sus hitos se encuentra la reconstrucción de la antigua posada, quedatadel sigloXVI, la introducción en la oferta en turismo o latransformacióndemecanismos de trabajo de la tierra y recolección, logrando que sea un actor importante en el turismo rural y ejemplodeproductividadagrícola. Cayetano Martínez de Irujo es director general de la empresa. Genoveva Casanova pone su sello al frente del Cortijo LaMotilla La empresa ha sabido potenciar el sector turístico, la conservación de patrimonio y la apuesta por la agricultura catering, decoración y equipo de servicio y modelaje, entre otros. Genoveva Casanova y Cayetano MartínezdeIrujohansabidotrasladar en esta compañía sufirme y convencida apuesta por contribuir al progreso nacional en todo su conjunto, y es que este cortijo recoge el compromiso y esfuerzo de muchos años, ambos son los dos factores quemejor definen el objetivo de este precioso enclave. También se caracterizan por el impulso social y cultural que han sabidodar al patrimonio español, Genoveva Casanova posa con el galardón y el diploma El cliente encontrará en el cortijo una rica oferta de servicios que harán que la experiencia valga la pena El hotel Wellington acogió la gala Uno de los premiados, Xabier Sagredo, con sus acompañantes EFE Antonio LuisMateos, a la izquierda, recibió uno de los galardones

5 LA RAZÓN • Viernes. 7 de octubre de 2022 Inmaculada Palomo es delegada técnico de La Casa Desenchufada, proyecto del Grupo Index, constructora innovadora quehacreadounaviviendasostenibleydediseñovanguardista. Su mayor logroes el dar pasoa laprimera promoción inmobiliaria de España «100%desenchufada». El proyecto estrella del Grupo Index es la nueva Casa Geosolar, la que serálaCasaDesenchufada, loque la sitúa como, probablemente, la casa más eficiente del mundo y que está al mismo precio que la vivienda convencional. El mérito de este ambicioso proyectoeseldecontarconconstrucciones que no dependen de redeléctrica, loquepermiteahorrar más de 200.000 euros en la hipotecadel clienteal acabar con mejorar laeficienciadesusviviendas. Sufirmeapuestapor la transformación social ha sabido transmitirse desde el inicio, conmeses de investigación para dar paso a una vivienda 100% renovable. Sutrabajoyesfuerzopor lasostenibilidadnoacaba aquí, yaque las casas renovables hacen realidad los retos marcados enmateJesús Álvarez junto a Inmaculada Palomo Inmaculada Palomo Una apuesta por las viviendas sostenibles La «CasaGeosolar», 100%desenchufada, es el proyecto estrella del Grupo Index y no dependerá de la red eléctrica cionar con recursos naturales. Esto implica no generar contaminación, además de ahorrar cantidades importantesdedineropara los clientes. Haber materializado esteproyectoes yahablarde futuro, lo que supone también influir enlaformadetrabajardelasconstructoras e inmobiliarias. ¿El resultado?Transformarelconcepto social que entendíamos por casa. Enel ámbitohansupuestounéxitode ventas y la obtenciónde distinciones y reconocimientos medioambientales por su Casa Geosolar®deCarbonoPositivo.En este resultado ha intervenido la apuesta del Grupo Index por el departamento de I+D+i, ya que han implementadocon fuerza todas las innovaciones que proporciona la última tecnología para las facturas eléctricas y energéticas. Un proyecto innovador que se traduce enel ahorrodemás de 600 euros al mes desde el primer momento. Este proyecto de casa es posible gracias a las energías renovables que beben de nueva producción de electricidad, procedente de la energía solar y con un mínimo consumo por la geotermia. Un hito histórico de la construcción residencial que da paso a un hogar 100 % renovable conceroemisiones contaminantes, que logra apartar los carburantes fósiles y apuesta por la movilidad sostenible y unas ciudades libres de carbonización. Grupo Index ha conseguido lo que hace unas décadas era hasta imposible de imaginar: crear una viviendaautónoma,capazdefunI PREMIOS NACIONALES CARLOS V A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL < ESPECIAL ria de decoración. Es decir, cada vivienda se diseña a gusto del clienteyacordeconsusnecesidades, adaptándose a distintas formas,gustosynecesidades.Eneste sentido, cada vivienda recoge detalles minuciosos de distribución einclusodedecoración,nodejando pasar los retos planteados por mínimos que sean. Jorge España es fundador y propietario de clínicas Smy Dent, grupo que actualmente cuenta con cinco clínicas bucodentales en la Comunidad de Madrid.Españacursóestudiosen Dirección y Administración de Empresasen laUniversidadPontificia de Colombia, iniciando su experiencia laboral en 2010, año en el que ya puso el foco en la expansiónnacional e internacional deconocidasempresasdel sector. Una trayectoria que ha sabido plasmar al detalle en las clínicas desde el comienzo. Unodevaloresañadidoseselde apostar continuamente por un servicio de calidad, factor que priorizaunequipodeprofesionalesdotadosdelamáximaespecialización posible. Algo que los pacientes han puesto en valor, depositando su plena confianza enlaatenciónofrecida.Otrodelos reconocimientos que recoge Smy Dent es el de trabajar con la aplicacióndelaúltimatecnología,que es ejecutada tanto en clínica dental comoenel laboratorioprotésico que poseen. Esto da paso a la búsqueda continua de la innovación, ya que trabajan con los últimosavancesentécnicas,materiales y equipamiento, lo que les para convertirse en una de las clínicas bucodentales de referencia, ya que sus especialistas ejecutan unalaborminuciosay lospacientes quedan satisfechos con los resultados.Talesasíqueelequipo sehaganadolaconfianzadecientosdepersonasquehansabidover enlasatencionesdeSmyDentuna profesionalidad única que no se encuentra siempre. Esto pone en valor la importancia de dar con relacionesdeconfianza,enlasque el equipo de especialistas realza todo su conocimiento proporcionando las mayores facilidades desde el primer momento para que el paciente sienta una buena acogida. El laboratorio también está en lavanguardiadetodosycadauno de los procesos digitales del sector dental. Trabajan con los programas de diseño digital más innovadores y la maquinaria más actualizada del mercado. Todo ello les permite ofrecer servicios como: prótesis completas, híbridasderesina,híbridasdecomposite, sobredentaduras, diseño sonrisa o carillas y composite estéticos, entre otros. También son referene en la elaboración de todo tipo de estructuras sobre implantes. Jorge España Ética y tecnología al servicio de la salud bucodental El grupo de clínicas SmyDent se ha convertido en referente de los últimos tratamientos y la atención personalizada permite mejorar continuamente su atención al paciente. Asimismo,todoelprocedimiento profesional viene dado por la preocupacióndemantener la ética en todomomento, con el objetivodepromoverunavisiónrenovadora de la salud bucodental: respetopor lasaluddesuspacientes(prestandoespecialatencióna susnecesidades);actitudcercana; calidadyexcelenciaodontológica, albuscarsuperarelestándardelos servicios odontológicos, entre otras distinciones. Y es que no pasa por alto la garantíade los resultadosobtenidos en toda la cadena de valor de sus servicios, iniciadaporuncorrecto diagnóstico,estudio,planificación yejecucióndelostratamientos,así comotambiéndeunseguimiento posterior. Todo ello les ha valido Jorge España posa con el galardón

6 Viernes. 7 de octubre de 2022 • LA RAZÓN moverlatransformaciónsocialyla competitividadsostenible.Laentidadfinancieraha logradoconsolidarse con paso firme en su forma de entender las cosas, lo que le ha llevado a convertirse enunade las principalesymássolventesentidades del territorio nacional. BBK es uno de los bancos más fuertes y preparados para competir ofreciendo productos financieros y servicios referentes, loque les permite a las empresas seguir contribuyendo enel desarrollodel cambio económico. El cliente se sitúa enel centrode todo,mientrasque losprofesionales lideran el procedimiento contribuyendoacubrircadaunadelas necesidades que este presenta. La creacióndeBBKesaraízde la fundaciónbancariaaccionistadel57% de Kutxabank, que colabora en la promoción de la economía del territorio con su actividad inversora en empresas del entorno. Uno de los últimos hitos de la historia del banco del que forma parte fue en 2020, cuando en su informe de transparencia,laAutoridadBancariaEuropeaanalizólasolvenciade las entidades y situó a Kutxabank como«líderensolvenciadelabanca española». Xabier Sagredo posa con el galardón y el diploma Xabier Sagredo Presidente de la fundación bancaria BBK La entidad apuesta por la competitividad y las inversiones sostenibles que fomenten la economía del entorno XabierSagredoespresidente de BBK, fundación bancariadeKutxabank,quecolaboraen lapromociónde laeconomía del territorio a través de su actividad inversora en empresas delentorno.Conelrendimientode estasdos fuentesde ingresos, lleva a cabo la primera Obra Social del Estado por habitante y la segunda por tamaño. La entidad BBK apuesta por la competitividad sostenible al impulsar valores sociales y culturales, así como por su compromiso con la excelencia. El objetivo promover el progreso social, cultural y económico de la sociedad. La apuestapor el futuroestácaracterizada por una gestión cautelosa que busca lograr una solvencia que garantice la independencia y control financieros, así como las inversiones socialmente responsables y diversificadas que cumplanloscriteriosASGyladecisión denocotizarenbolsa.Sehalogrado implantar unmodelo de compañía preocupada por la competitividad sostenible y en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Su historia es reciente, pero sus logroshansuperadoconcreceslos objetivos iniciales. Este banco español fue creado en 2011 y diez años después sus activos ya superabanlos60.000millonesdeeuros, situándosecomolaoctavaentidad financieradelpaísporvolumende activos. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco, especializado en el área financiera, con posgradosendiferentesmateriasy formacióncertificadasobreriesgos tecnológicos, Sagredo ha logrado hacer frente a todos los retos que teníalaentidadgraciasasutrayectoria y profesionalidad, impulsando los valores sociales yculturales. Su presidencia está marcada por haber diseñado y ejecutado una serie de acciones dirigidas a proJosé Barroso es maestro artesanodeMazapanes Barroso, unobradorpequeñodedicadoal compromisodel buenhacer del mazapán que ha logrado distinguirse en el sector por tener másdeunsiglodeantigüedad, ya que lleva activo desde 1890. Su principalmotoreseldeconservar y potenciar la labor y sabiduría que han acumulado varias generaciones. De hecho, la identidad que mejor define a la compañía se basa en la artesanía, la tradición y la calidad del producto. La tradición siempre ha estado presenteenlaelaboracióndelmazapán al respetarse la misma téceshacerlodehistoriaytambiénde identidadpropia.Todoellohecho mediante la selección cuidadosa de los mejores ingredientes, que suponen la base y el secreto para queelmazapánsigaconservando el sabor de lo auténtico en pleno sigloXXI. Ello lehavalidohacerse con distinguidos premios y reconocimiento, tales como el Superior Taste Award, certificado por los mejores chefs del Instituto Internacional de Premios del Sabor en Bélgica; el International Taste Institute o el Ateneo Científico y LiterariodeToledo, por ladedicación en la elaboración del mazapán desde 1890. Mazapanes Barroso ha sabido tambiéntraspasar fronterasydarse a conocer en otros mercados desconocidos hasta hace pocos años. Un producto identitario de nuestro país que se inicia con la selección cuidadosa de los ingredientesprincipalesde lamasadel mazapán. Suelaboración supone unrecorridopor lahistoriaqueha sabidocolocarseydistinguirsedel resto, llegando a conquistar los paladares más exigentes. En este sentido, Mazapanes Barroso nos da la pista de cuál será su futuro próximo: seguir sumando años y haciendo historia. José Barroso Un maestro artesano del mazapán El obrador que regenta llevamás de cien años conservando la tradición y primando la calidad del producto empresa con esa denominación hasta 1954. Ese año, asume la tradición y actividad José Barroso Aguado,hasta1976.Apartirdeese momento,asumelaactividadJosé Barroso Martín, cambiando su denominación social a Mazapanes Barroso SL, tal y como se la conoce a día de hoy. Hablar de Mazapanes Barroso José Barroso tras recibir el galardón nicayformulaciónartesanalusada por sus antepasados y respetando lagrancalidaddeestedulce.Entre susprioridadesestáladetraspasar el conocimientoprofesional familiar a través de una continua formaciónanuevos profesionales, lo que leha validoalmaestroartesano labrarse un granprestigio en el sector, ya que el cliente identifica fácilmenteel saborde loauténtico del producto. Lahistoria es otrode los valores más significativos de la empresa. Laactividaddefabricacióndemazapanescomenzóamediadosdel sigloXIXbajo ladireccióndeSantiagoCamarasa,ubicadaenelcascoantiguodeToledo.Aprincipios del sigloXXÁngel Barroso adquirió el traspaso del negocio hasta 1931, año en el que fallece. Fue entonces cuando su viuda, Dolores Aguado, asumió la propiedad y prosiguió la actividad. Tras la defunción de Aguado, fueron sus hijosÁngelyJosélosquesiguieron el legadofamiliar,manteniendola ESPECIAL > I PREMIOS NACIONALES CARLOS V A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL

7 LA RAZÓN • Viernes. 7 de octubre de 2022 Alfredo Merillas es director generaldeElecox,compañíaespecializadaeninstalaciones eléctricas, así como el mantenimiento integral en grandes superficies. La idea inicial de Elecox surgió como una apuesta de un equipo de profesionales liderados por su director general, y en 2009 nació como empresa con el objetivo de consolidarse en un mercadoconvulso,quehaidocreciendopese a las adversidades de la crisis económica. En la actualidad esta empresa ofrece instalacioneseléctricasymantenimiento integralasuperficiescomerciales, hipermercados, supermercadoso edificiossingulares, entreotros, lo que ha supuesto ganarse la reputacióndeclientespotencialescon a las nuevas necesidades a la hora deofrecer servicios llave enmano, como son el diseño, ejecución, legalizaciónomantenimientodesus productos. Sus trabajadores seencuentran en continua formación, ya que son uno de los valoresmás importantes de la empresa, y uno de los actores que mejor definen todo el procesode servicio. AlfredoMerillas junto al presentador de la gala AlfredoMerillas Director general de Elecox La compañía está especializada en instalaciones eléctricas y el mantenimiento integral de grandes superficies todo su personal. Su apuesta es por la calidad, dar una respuesta rápida y ágil, haciéndolo desde la honestidad profesional para que elclienteveaunvalordistintivode lacompañía.Esteeligealaempresaporsuserviciointegralalcontar con todos los medios necesarios, tanto humanos como técnicos para desarrollar proyectos integrales con éxito. También por su apuestapor la transparencia, porque Elecox ha logrado basar sus relacionesconelclienteenuntrato personalizado, en los que éste se sitúa en medio de todo el proceso al recibir un trato ágil desde la primera toma de contacto. En la actualidad los retos a los que se enfrenta la compañía son varios,perodestacaeldeadaptarse una actividad que comprende áreas como electricidad, climatización o la megafonía, por ejemplo. El clienteconfíaen la laborde la compañía. La misión que mejor define a Elecox es la de facilitar el completo desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas y mantenimiento integral en el sector específico en el que se especializaron, solucionandoyejecutando todoslosprocesosnecesariospara el buenfinde losmismos: diseño, proyecto, ejecución, legalización y mantenimiento. Respecto a su visión, Elecox aspira a ser una compañía referente en el sector por su alto nivel de especialización,capacidadparaofrecerinfraestructura y la gran formación de La firma destaca por su capacidad de ofrecer infraestructura y por la gran formación de sus trabajadores I PREMIOS NACIONALES CARLOS V A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL < ESPECIAL RogelioAnteloesCEOdeNo Mames Wey, compañía emergente que ya cuenta conunosplanesdeexpansiónbasadosen30 localesenEspañaque estándotadosdelosúltimosavancestecnológicosincluidosentodo el proceso del negocio. Sus aires frescos e innovadores han conseguidodespertargranexpectación, tras cosechar importantes éxitos en otras apuestas del grupo. Las operaciones de Gadea Group alcanzaron una facturación media de 13 millones de euros anuales en 2021, gracias a marcas como Sushimore, PanBao, Kaleka Poke o(e Cup, además deNoMames Wey. ¿Su lema?Ofrecerunaexperienciabasadaencocinatradicionalcombinadaconnuevasapuestas gastronómicas, cautivando hasta los paladares más atrevidos. Otrodesuslogrosfuecosechado en 2020, año de pandemia, en el que registró un crecimiento que continuó en 2021 con 10 nuevas franquicias en Valladolid, Cantabria, Valencia, Canarias o Madrid.Enlaactualidad,hablardeNo MamesWey es hacerlode unplan ambicioso de expansión que pasa por otros mercados: Estados UnidosySudamérica.Yesquelacompañía basa su proyecto en un prode nuevos restaurantes que sean financiadosporinversoresdetodo el mundo. No Mames Wey pone en el foco el taco en unmomento en el que este es un valor seguro precisamente por toda la demanda existente. La empresa también ha puesto el acento en el bajo coste que tendrá el producto final, a través de «dark kitchens» ypuntos de venta de ambiente desenfadado en los que ofrecen tacos, nachos, burritos y quesadillas. Yes que la cadenade taquerías, desde el principio, nació con la ideadeinnovar.EsteproyectosurgiógraciasalaalianzaentreRogelio Antelo, CEO de Gadea Group; Alejandro Casado, fundador de Crudo Bowl; y del empresario mexicanoSamuelSalinas.Adíade hoysiguencreciendoyapostando por nuevas aperturas en distintos puntos clave, estratégicamente hablando, de todoel planeta. Esta ideacomercialhasabidointroducirse y venderse en distintosmercados como un concepto divertido, alegre y atrevido, lo que les ha permitido tener un valor propio que les ha diferencia del resto de restaurantes que ofrecen comida mexicana.Unamarcaconsellode personalidad que no pasa desapercibida. Rogelio Antelo Comidamexicana para los paladaresmás exquisitos NoMamesWey ofrece una experiencia basada en la cocina tradicional combinada con nuevas apuestas gastronómicas ceso de tokenización dirigido a franquicias de restauración, basadoenel conceptode«StreetFood» conelqueofrecenunaexperiencia completa de inmersión en la gastronomía mexicana, tanto por el sabor de sus platos como por la ambientaciónde los espacios. Además de su ambicioso plan de expansión, cuenta entre los méritosqueacumulanesel deser pioneros en usar las criptomonedas a travésdelmodelodecrowdinvesting, una solución de inversiónconlaquebuscanlaapertura Ángeles Salgueiro recogió el galardón en nombre de la empresa Cuenta con 30 establecimientos en todo el territorio nacional y proyecta su expansión internacional

8 Viernes. 7 de octubre de 2022 • La Razón que han sabido aprovechar las sinergiasquehansurgidodesumentalidad polifacética. Todo ello ha contribuido a forjarse una imagen de seriedad allí donde han estado presentes y gozando de una excelente reputaciónempresarial. Susedeprincipalseencuentraen Barcelona,perocuentanconvarias oficinas de representación y partners en ciudades como Madrid, Lugano (Suiza), París (Francia), PescaoBolzano(Italia).Enesencia, Cifra Import Export se posiciona como una exitosa plataforma comercial.Supresenciainternacional sehadadograciasalalabordiferenciadora que ejecutan, ya que su prioridad es la de convertir los desechosenvalorconunpuntoálgido enel combustible recuperado. Por ello, la industria que tiene en los hornos sufundamentoproductivo sehaconvertidoensumayoraliada. Aestegrupopertenecencementeras, papeleras, pequeñas metalúrgicas,otrasfundicionesycualquier plantadecogeneraciónycoinducción.Unalargatrayectoriaenlaque viveunodesusmejoresmomentos comoreferenteenelsectorconuna continua apuesta por la búsqueda de los recursos más sostenibles y eficaces. Francesco Cirrincione posa en el escenario FrancescoCirrincione, administrador único de Cifra Import Export Más de 40 años de compromiso con el medioambiente con una gestión eficiente y productiva de residuos F rancesco Cirrincione es administrador único de Cifra Import Export, compañía quecuentaconmásde40añosdedicados a dar un valor añadido a residuos y deshechos, ofreciendo solucionesparaevitarqueestos se eliminenenvertederos,ymostrandoungrancompromisocon la sociedad y el medioambiente. Las soluciones proporcionadas pasan por toda clase de residuos, tanto sólidos como líquidos, desde no peligrosos hasta especiales. El equipodeCifraImportExportgestionalosresiduosbuscandolamejorvíadegestiónyproporcionando a sus clientes la opciónmás viable y económica. El factor de la competitividady laeficaciason losque permitendiferenciarsedelrestode empresas de la competencia. Lideran todo el procedimiento, pasandoporlabúsquedadelamejor oportunidad de gestión en el ámbito nacional, hasta la tramitaciónde toda laoperativanecesaria enel tráficointernacional.ParahablardeCifraImportExport hayque destacarunaexperienciaqueporla gestióndelosresiduosprocedentes de larecogidaurbanaode laselecciónindustrial.Tambiénsededican al comercio internacional y distribución de productos siderúrgicos. Sinperderdevistaunenfoqueque convierte su conocimiento enparticipacióndemercado. Lacompañíatambiénsediferencia por su excelencia en la calidad humanayprofesional,priorizando el trabajo bien hecho y la satisfacción de clientes y proveedores, a quienes proporcionan un trabajo personalizado. También participa endistintosproyectos juntoaotras importantes empresas en la búsquedadesolucionesparalaindustria de los combustibles alternativos. La vocación de Cifra Import Export incluye el tráfico de mercancías,dondesehansabidoespecializarseysercompetitivos:suma más de 40 años operando como distribuidor internacional, en los Especial > I PREMIOS NACIONALES CARLOS V A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL Antonio Luis Mateos Pérez esCEOdeMapesa,consultora de inversión inmobiliariaqueoperaentodoelterritorio nacional. Una empresa avalada por una prestigiosa cartera de clientes, enlaquese incluyendestacadas firmas de carácter nacionaleinternacional,entrelasquese encuentrangrandeseimportantes marcas como Mercadona, Lidl, Burger King o el grupo Inditex. En Mapesaofrecenserviciosdemáxima calidad y productos fuera de mercado, muchos creados por ellos mismos, que generan un valor importanteencadaoperación, algoqueelclientepercibedesdeel objetivo final? Obtener operaciones con buenas rentabilidades medianteserviciosdelocalización con espacios comerciales. Durante su recorrido profesional han sabido caracterizarse por asesorar ante cualquier duda durante todo el proceso, acompañandoalclienteinclusivedespués de la compra. 15 años en los que Mapesa ha sabido transmitir claramente su objetivo: crear y localizar oportunidades de inversión inmobiliaria.Yesqueestaconsultoríasehadistinguidopor laveracidad y transparencia de todo el proceso, puesto que toda la información se basa en el control de cadaoperación, loquegenerauna relación de total confianza que percibe el cliente desde el primer minuto, con buenas rentabilidades sobre el capital invertido. Tal es así, que sus valores están basados en la calidad de los servicios, ladiscreciónpor losproyectosy la solidezdeunequipoformadopor empleados competentes que garantizan el buen funcionamiento de cada departamento. Sin duda, un trabajo realizado con la máxima minuciosidad y la lealtad por efectuar operaciones estratégicas que buscan beneficiar, en todo momento, al cliente. Antonio LuisMateos Asesor de inversores inmobiliarios Mapesa, empresa de la que es CEO, cuenta con una prestigiosa cartera de clientes en todo el territorio nacional les y suelos vacíos en importantes inmuebles en rentabilidad, recogiendo una clara ventaja competitivarespectoalrestodeempresas del sector. El equipo de profesionales deMapesa trabaja incansablemente poniendo el foco en el cliente y las necesidades que presenta, localizandolainversiónque mejor se adapta a los planes. ¿El El galardonado tras recibir el diploma y el premio primermomento.Alolargodesus más de 15 años de trayectoria han sumado importantes logros al haber identificadonecesidadesen la demanda de inmuebles singulares, llegando donde nadie antes había llegado, debidoa lapocaespecialización que existe en el sector.Desdesus comienzos cuentan conlaconfianzadevariosinversores en su proyecto, inversores que leshanconfiadomásde100millones de euros en operaciones, llegandoaduplicar la facturaciónde sumáximohistóricoenlosúltimos tiemposgraciasa lanotoriedadde Mapesa, lo que le ha permitido liderar significativos planes de expansión de empresas de renombre. Su signo distintivo ha sido el de proporcionarunservicio integral, analizando toda la información y consiguiendo un rápido análisis previo a cualquier toma de decisión, loqueevitapérdidasdetiempoydinero. El paso siguientees el de convertir los locales comercia-

