2022-10-03_II Premios Bienestar y Calidad de Vida

2 Lunes. 3 de octubre de 2022 • LA RAZÓN La Calidad de vida y el Bienestar, el ADNde España Elpasado27deseptiembresedioelpistoletazo desalidaalaunanueva temporada de eventos de LA RAZÓN con la entregade los IIPremiosBienestar y Calidad de vida. En un salón de actosabarrotadopor los representantesde lasempresasmás importantesdeestesectorennuestropaís y sus acompañantes, se esperaba conansiael arranquedeuna tarde muyespecial para todos. Lamaestradeceremonias fue laperiodista MarinaMonzón, quien, enprimer lugar, resaltó la figura de España como lugar de bienestar. Y es que, según el Índice de progreso social realizado por Social Progress Imperative, nuestro país ocupa el puesto20delmundo enBienestar yCalidadde vida. Una vez hecha la introducción, fueelmomentodelaspresentacionesde losprotagonistasde lagala. Comorepresentantedelasinstituciones, acudió Elena Mantilla, directora general de Inspección, Ordenación y Estrategia Sanitaria delaComunidaddeMadrid.Junto a ella en la mesa principal se encontrabanAndrésNavarro,consejerodelegadodeLARAZÓN,Francisco Marhuenda, director del periódico; y el co-fundador de LUDA Partners, patrocinador del evento, Daniel deCarvajal. Hechas todas las presentaciones,MonzóndiopasoaFrancisco Marhuenda para que diera el discurso de apertura. En el mismo destacó«lomaravillosoqueesEspaña como país, el cual es sinónimodebienestarycalidaddevida». Además, resaltó «a los españoles comosociedad,asudietamediterránea, ladiversidadque se respira fruto de unos ciudadanos integradores y abiertos, donde la LA RAZÓN celebró el éxito de nuestras empresas del sector en la segunda edición de los Premios Bienestar yCalidad deVida socia fundadora, Gloria Sabater, fue quien lo recogió. El Premio Compañía Líder en Soluciones Auditivas fue para Resound. Su directora de marketing de GN del sur de Europa, Elisa de Amescue, subió al escenario en representación de la firma. Joan Casadesús Escudé, cofundador y director comercialdeASNL,recibióelPremio I+D en Soluciones Terapéuticas. TICAP logró el Premio a la clínica de Reedensificación capilar y la Investigación y Desarrollo de Servicios de Tricología, subiendo al estrado su director, José Miguel Ligero García. El siguiente galardón fue para La Cruz Azul, que se llevó el Premio al Liderazgo en Calidad en Asistencia Domiciliaria a Personas Mayores. SuCEO, Manuel Gordillo, recogió el trofeo. Con el siguiente premiado se llegó a otro momento destacado de la entrega, ya que el director general adjunto de MGC Mutua, reconocidaconel PremioTrayectoriayCompromisoconelCuidado de la salud, Xavier Plana, destacó la gran labor de muchas empresas, pero denunciando a aquellas que hacen las cosas mal en un sector tan sensible: «Llevamos 40 años poniendo la calidad por encima del negocio, denunciando que no somos como otras multinacionales que hacen de su trabajo un negocio». TrasMGCMutua,comenzabala rectafinaldelagalaconlosúltimos premiados.HairForever,representada por sus socios fundadores Mónica Caserta y Ariel Cotignola, recogieron el Premio al Líder en Tecnología en Cirugía Capilar. El Dr. PedroTorrecillas se llevó el galardón al Mejor Especialista en Urología del año 2022. El centro MariaNataliaGennaroDellaRoss recibió el Premio Especialista en Medicina Antiaging. Y ya por último, Residencias Emera fue galardonada con el Premio Liderazgo en el cuidado de Personas Mayores. Subióal escenarioa recoger el galardón Javier Romero Reina, director general de la empresa. Con esto, Marina Monzón dio por terminada la entrega de premios y cedió la palabra a Elena Mantilla. «Estos galardones reconocen la innovación, el esfuerzo, la constancia, la investigación, el liderazgo, los cuidados y la cercanía», así empezaba su intervención Mantilla. Después anunció nuevas medidas en sanidad en Madrid encaminadas a facilitar el día a día a las empresas, para terminar destacando la figura del pacienteenlaComunidaddeMadrid, al cual, insistió, ven en el «centro de todo». POR ARTUROMTZ. CARRASCOSO palabra bienestar está impregnada en su ADN». Con estas palabras del director del periódico se dio comienzo a la entregadepremios.Laprimeraen subir al estrado fue la directora de Market Access de Oncología de Daiichi Sankyo, Concha Martínez Cano. Recogió el Premio al CompromisoconlaInnovaciónenOncología. Le siguió laCompañía Líder en Dermofarmacia, Edda InnovaPharma, y recogióel trofeo su general mánager, Ángel Calvo. BlueHealthCare,representadopor su director de la Unidad de traumatología,JoséFélixLópezMartín, obtuvo el Premio al Especialista ReferenciaenMedicinaRegenerativa Articular. El cuarto premio correspondió a Zeus Centro Terapéuticoyno fueotroqueel deMejorCentroenTratamientodeadicciones. Su director, Luis Pérez, recogió el galardón. Durante la intervención del doctor Akram Loubad, que se llevó el PremioalCentrodeCardiología de Referencia ennombredelCentrede Cardiología Loubad & Iriarte, elpúblicoseemocionópor eltestimoniodeldoctor.Elpremiadoesunrefugiadopalestino,ycontó su experiencia. Desde que era niño hasta a cómo llegó a España sinnada, a los 18 años, y gracias al trabajo hoy puede decir que es el directordeunodelosgrandescentros de cardiología deCataluña. Tras este momento, se pasó al sexto premiado. Bouret Clinic, representada por su directora general, Angelica Bouret, Premio Líder en tratamientos dermocapilares. Despuésseconcedióel galardóna laEmpresaLíderenSolucionesde Nutrición Antienvejecimiento. Su «Estos galardones reconocen la innovación, el esfuerzo, la constancia y el liderazgo» «La diversidad de España se ve en su dieta y la variedad de su sociedad. Lleva en su ADNel bienestar» «España esmaravillosa como país. Su sociedad es sinónimo de bienestar y calidad de vida» FranciscoMarhuenda ESPECIAL > II PREMIOS BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

5 LA RAZÓN • Lunes. 3 de octubre de 2022 Daiichi Sankyo es una compañía farmacéuticaglobaldeorigen japonés, con más de 120 años de experiencia científica, que investiga, produce y suministra medicamentos innovadoresentodoel mundoconelobjetivode contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Con foco en oncología y enfermedadescardiovasculares, sus más de 16.000 empleados se basan en el rico legado de innovación de la compañía y en su ciencia y tecnología de vanguardia para desarrollar nuevas terapias que mejoren el tratamiento de las personas con cáncer y otras enfermedades con necesidades médicas no cubiertas en la actualidad. nos a retos, para pensar y actuar de modo diferente, colaboramos ytrabajamosenequiposinperder nunca de vista nuestros valores», apunta Zubeldia. Mirada al futuro Y esta ambición, compromiso y coraje siguen cada día en los planes para el futuro. Así, a medio plazo, Daiichi Sankyoquiere convertirse en un referente en oncología. «Hace un año que unificamos las áreas de oncología en EstadosUnidosyEuropaylasfunciones globales para acelerar nuestra capacidad de respuesta y evolucionar al ritmoque lohacen los patrones de diagnóstico y tratamiento», expone la directora de Oncología. Así, yadisponende 13 centrosdeinvestigacióndistribuidos en ocho países de todo el mundo y destinan el 24% de sus ingresos anuales a I+D, lo que supone unos 11.000 millones de euros para el periodo 2021-2026. «Más a largo plazo, para lo que estamos trabajandoes parahacer realidad nuestra Visión 2030 y convertirnos en una compañía farmacéutica global innovadora que contribuye al desarrollo sostenible de la sociedad». Dicho todo y repasado supasado, presente y futuro, pocos galardones pueden ser tan merecidos como el que se le otorgó en la pasadagaladelosPremiosBienestar yCalidaddeVida al Compromiso con la Innovación en Oncología. Un premio que, para Ana Zubeldia, supone«unreconocimientoa cadaunade las tareasquerealizamos en nuestro día a día. Todos trabajamos con un denominador común, el compromiso con los pacientes. Está impregnado en nuestro lema: ‘Pasiónpor la innovación, compromiso con los pacientes.’ Para ello, nos esforzamos para ir siempre un paso más allá, nos retamos constantemente y lo damos todo para que la innovaciónseaaccesibleytransformadora, es decir, que realmente sirva paramejorar lavidaylacalidadde vida de los pacientes. Nos honra recibirestepremioyagradecemos a LARAZÓN su sensibilidad para ser altavoz de un tema tan prioritario en la agenda de cualquier persona como es la salud». ConchaMartínez Cano, directora deMarket Access de Oncología en España, recogiendo el premio «Daiichi Sankyo vamás allá para desarrollar tratamientos que ayuden a las personas con cáncer» Daiichi Sankyo I+D paramejorar la calidad de vida de los pacientes Premio al Compromiso con la Innovación enOncología, tiene como objetivo convertir la ciencia en valor para los enfermos y ser un referente frente al cáncer «Daiichi Sankyo vamás allá del pensamiento tradicional paradesarrollartratamientosqueayuden a las personas con cáncer, transformando la ciencia en valor para los pacientes con innovaciones como nuestra tecnología de anticuerpos conjugados oADCs, descubierta por nuestro equipo de I+D en Japón. Allí,ennuestroslaboratorios, combinaronlacapacidadde investigaciónde anticuerpos yde ingeniería de proteínas de la antigua Sankyo con la capacidad de investigacióndelaantiguaDaiichi Pharmaceutical para diseñar nuestros ADCs», explica Ana Zubeldia, directora de Oncología deDaiichi Sankyo España. De hecho, fue un investigador del equipo japonés de Daiichi Sankyo quien propuso a la direcPOR L.R.M. ción de I+D reforzar la investigación sobre anticuerpos conjugados. La compañía aceptó el reto y creó un pequeño grupo, que fue creciendo hasta convertirse en el gran equipo que hoy está revolucionandolahistoriadeltratamiento de los tumores. «Esta pequeña historiadicemuchode losvalores de los que formamos parte de DaiichiSankyo:estamoscomprometidos con nuestro trabajo para lograr lomejor para lospacientes, tenemos el coraje para enfrentarUn poco de historia ► La historia deDaiichi Sankyo comienza en Japón. Takamine Jōkichi, el científico que, añosmás tarde, descubriría la adrenalina, dio con la enzima digestiva diastasa, propiciando la creación de SankyoShoten en 1899. Poco después, en 1915, se fundó, en Tokio, Arsemin Shokai, y ambas empresas empezaron a crecer de forma paralela hasta que se juntaron en 2005 formando Daiichi Sankyo. En oncología, hamarcado varios hitos. Uno de los últimos: en 2019 lanzaron una innovación contra el cáncer de mama que un añomás tarde demostró también su eficacia frente al de pulmón y el gástrico. II PREMIOS BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA < ESPECIAL

6 Lunes. 3 de octubre de 2022 • LA RAZÓN Nuestra piel es la barrera natural que nos protege del exterior: contaminación, productos químicos, sal, cloro, el sol… La piel es quien se encarga deque todoellonotraspase más allá de los límites establecidos por nuestro organismo. Por esto, cuidar la piel es cuidarnos a nosotros mismos y,muchas veces, nobasta con evitar dañarla, sino que necesita de nuestra accióndirecta para mantenerse en perfectas condiciones. Y aquí es donde entran los productos dermatológicos y dermofarmacológicos especialmente creados para la salud de la piel. hoyatravésdelafarmacia»,afirma el director general. Por todo ello es por loque, en la pasada gala de los Premios de Bienestar y Calidad de Vida celebrada en la sede de LARAZÓN, la empresa recibió el prestigioso reconocimiento. En declaraciones despuésdelacto,ÁngelCalvodestacó que este galardón «es un reconocimiento a todo el equipo humanoqueformalagranfamilia deEddaInnovaPharma.Unequipo que trabaja día tras día para asegurar la salud de las personas que adquieren nuestros productos. También, por supuesto, es un reconocimiento a los accionistas que han aportado capital». Y, a partir de ahora, el camino deEddaInnovaPharmasigueuna línea clara, que no es otra que la de«continuarampliandonuestra gama de productos, así como introducir nuevos productos enfocados más a lo que son las afecciones en la piel, es decir, los cosmecéuticos», recalcó Ángel Calvo Yagüe, director general y socio de la empresa, quien quiso destacar que «nuestro principal recursoeselequipohumano,unidopor valores comunes: la investigación, emprendimiento y serviciopara asegurar la saludde las personas. Con ellos lo conseguiremos». Ángel Calvo, director general y socio de la empresa, recogió el galardón Edda Innova Pharma El cuidado de la piel, el cuidado de todos PremioCompañía Líder enDermofarmacia, en reconocimiento a catorce años desarrollando productos de lamáxima calidad Uno de los máximos exponentes en este campo es Edda Innova Pharma, un laboratorioespecializado principalmente en productos de dermofarmacia, así como, también,ensuplementosalimenticios y productos de diagnóstico y prevención. Por supuesto, siempreatravésdelCanal Farmacia. Este año 2022, Edda Innova Pharma ha sido galardonada en los premios de Bienestar yCalidaddeVida como la Compañía Líder en Demofarmacia. Yesoesdebidoal granéxitoyeficaciadesusproductosque, más allá de ser cosméticos, son cosmecéuticos, es decir, en Edda InnovaPharmatratanlosproductos de cosmética comoproductos farmacéuticosocomoequivalentes a lo farmacéutico. Para ello, el laboratorio Edda Innova Pharma cuentaconuna fábrica situadaen Madrid y autorizada por la Agencia Española del Medicamento y productos Sanitarios (AEMPS) con la certificación de buenas prácticas de fabricación (GMPs), loque garantiza la calidad y seguridaden la fabricacióndesusproductos. En palabras de Ángel Calvo Yagüe, director general y socio de Edda Innova Pharma, «somos innovación marca España, como esencia, creando valor continuo en todos nuestros productos y categorías. Ya seamejorando líneas existentes, obien, introduciéndonos en áreas y servicios nuevos que el paciente demanda a día de ►Edda Innova Pharma nació como Rueda Pharma en el año 2006. Tras una profunda transformación, doce años después, en 2018, Rueda Pharma evoluciona hasta convertirse en Edda Pharma. «En esemomento teníamos, y seguimos teniendo, una clara vocación de desarrollar y fabricar, con estrictas normas de calidad europeas, productos de dermofarmacia», explica Ángel Calvo Yagüe, director general y socio. El año pasado Edda Innova Pharma fue adquirida por el grupomarroquí Cooper Pharma, líder farmacéutico en África yOrienteMedio. Un poco de historia sobre la empresa La fábrica de Edda Pharma está autorizada por laAgencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios «Tenemos la vocación de fabricar productos de dermofarmacia con estrictas normas de calidad europeas» POR L. R. M. ESPECIAL > II PREMIOS BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

7 LA RAZÓN • Lunes. 3 de octubre de 2022 «Hubo un momento en mi vida, tras varias lesiones deport ivas, en que tuve que decidir entre el deporte de alta competición o la medicina. Quise entender que el universo me estaba mandando señales y así poder ayudar a personas con lesiones articulares. Por eso decidí ser cirujano traumatólogo». Así cuenta el Dr. Félix López lo que le llevó a estudiar medicina. Tras licenciarse con un expedientedematrículadehonor, realizósuformacióndeMédicoInterno Residente en el departamento de Traumatología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, dondeexperimentóelejerciciode la especialidad desde su origen, pues es uno de losmás antiguos y prestigiosos hospitalesdeEspaña. «Durante esos años viví momentos únicosmuy bonitos con compañeros y pacientes, así como otros tan impactantes e imborrables, como fue estar de guardia el día de los atentados del 11-M de Atocha», recuerda. «En la medicina regenerativa articular y cirugía mínimamente invasiva es donde encuentro mi lugar ideal.Meapasionalaideade Esta dedicación, pasión y excelencia han llevado al Dr. Félix López a alzarse con el Premio al Especialista de Referencia en Medicina Regenerativa Articular, otorgadoporLARAZÓNenlagala delosPremiosBienestaryCalidad de Vida celebrada en el salón de actosdelperiódicoelpasado27de septiembre. Un reconocimiento que se suma a los muchos que ya tieneensuhaber. «Premios como este me dan energía para seguir esforzándome por la excelencia médica. También me ratifican que estoy en el camino correcto, a pesar de que, a veces, haya tenido que ir a contracorriente de la norma establecida, ya que las terapias ortobiológicas se están abriendo camino sobre los tratamientos clásicos», afirma el doctor. Esto se debe a que la medicina regenerativaarticularnohahecho másquenaceryempezaragatear. «Estamos comenzando a dar los primeros pasos, pero todavía nos queda caminar, correr y saltar», asegura.Yañadeque«lamedicina clásica entendía la articulación como un simple mecanismo de bisagras y engranajes. Hay que cambiar ese concepto y entender la articulación como un órgano independiente. Ese es nuestro reto: el de poder crear las condicionesbioquímicasdeunaarticulación sana. Además, el cartílago articular es unode los tejidosmás complejos del ser humano y, debido a su complejidad, es altamentefrágilymuydifícildeimitar. Es por eso por lo que en los próximos años lucharemospara intentar, cada vez más, recrear de manera artificial un tejido lo más parecido al cartílago», asegura el Dr. Félix López. LaunidadpioneraenMedicina Regenerativa que el doctor López dirige enBlueHealthcare reúne a un equipomultidisciplinar capaz de frenar el avance de la degeneración articularmediante la creación de tejidos biocompatibles y terapiasortobiológicasparalaplenitud osteoarticular, tanto en pacientes séniors activos como deportistas. El doctor Félix López agradece el galardón desde la tribuna «En lamedicina regenerativa articular y cirugíamínimamente invasiva encuentromi lugar ideal» Dr. Félix López La articulación como un órgano independiente Premio al Especialista deReferencia enMedicina RegenerativaArticular, en reconocimiento al factor humano, experiencia y excelencia de su carrera poderreparartejidosyarticulaciones gracias a la sangre o células propias, simplemente a través de inyecciones opequeñísimas incisiones, evitando las cirugías clásicas y su componente invasivo», asegura el doctor. Y es que el factor humano, la experiencia y la excelencia profesional son los tres factores principales que valoran los pacientes para decidirse a ser tratados por este especialista apasionado por su trabajo. «La seña de identidad de mi práctica clínica es la cercanía y la empatía, así como la oferta de un tratamiento personalizado. Partiendo de la base de que no hay dos personas iguales, tampoco hay dos patologías iguales. Por lo tanto, es obvio que tampoco hay dos pacientes iguales». Teniendo esto enmente, el Dr. Félix López siempre intenta que el paciente sienta que no hay nadamás importante para él que su dolencia, por pequeña que sea, y que hará todo lo que esté en sumanopara ayudarle. Además, siempre teniendo comoobjetivolaexcelenciamédica, «así como la premisa del juramento hipocrático que dice primumnonnocere,quequieredecir ‘lo primero es no hacer daño’». POR L. R. M. Sobre BlueHealthcare ► BlueHealthcareesuna clínicademedicinade precisiónquedesarrollauna propuestabasadaen la gestiónde la salud. Cuenta con losmejoresespecialistasparaaportar soluciones personalizadasyúnicas. El métodoblueevitao retrasa laaparicióndeenfermedadesparamejorar el estado desaluddesuspacientes. BlueHealthcarees la apuestade ladoctoraMaría Cordónpor ofrecer las fórmulasmás innovadoras enmateriadeprevención, longevidadysaludmental. II PREMIOS BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA < ESPECIAL

8 Lunes. 3 de octubre de 2022 • LA RAZÓN Zeus Centro Terapéutico es una institución privada dedicada al tratamiento personalizadodeaquellosque sufren adicción. Su objetivo es que aquellaspersonasenfermas de adicción que no han sido capaces de abandonarel hábitodebidoaunproblemasubyacente,estavezpuedan iniciarunprogramaintrospectivo, donde se resalte el autoconocimiento como modelo básico de terapia,paraafrontaraquellascircunstancias que enfermaron al paciente y en el pasado no fueron resueltas. «En Zeus Centro Terapéutico creemosque lapersonaque toma vez que sufren la enfermedad de la adicción, también sufren un trastorno mental. Y esto es indispensabledebidoa lasconsecuencias que hoy en día está dejando ennuestrasociedadel usodesustancias psicoactivas, la adicción a las nuevas tecnologías y la adicción al juego». Tratamiento personalizado Poresteservicioindispensableen nuestra sociedad moderna y por la excelencia en sus tratamientos, Zeus Centro Terapéutico ha sido galardonadoconelPremioalMejor Centro en Tratamiento de Adicciones.Unpremioque,como afirmóeldirectordel centro, esun reconocimientoaladedicaciónde todoelequipohumanoqueforma Zeus Centro Terapéutico. «En Zeus utilizamos una frase quedice:vivimosdesde,porypara esto. Y es que no es que no sepamos hacer otra cosa, que quizás no, sino que todo nuestro interés estápuestoenqueaquellaspersonasconvarios intentosderecuperación y que en su momento no pudieron rehabilitarse, para que estavez,conuntratamientoadaptado a su condición, puedan hacerlo», comentó Luis Pérez Ginovart tras recibir el galardón en la sede del periódico. Luis Pérez Ginovart, director de Zeus Centro Terapéutico, recibe su premio Zeus Centro Terapéutico: «Viviendo desde, por y para esto» Premio al Mejor Centro en Tratamiento deAdicciones, por ayudar a pacientes con patología dual, que sufren un trastornomental y una adicción drogas lo hace para dar con la ausencia del dolor o la búsqueda de placer», explica Luis Pérez Ginovart, director del centro. Zeus ofrece un servicio del que nuestro país se sentía huérfano, y másenestosmomentos enquelaspantallasylas nuevastecnologíashan irrumpido en el campo de las adicciones. Estecentroderehabilitaciónnace apartir de labúsquedadedarsoluciónauna necesidad: la de atender, de maneraespecializada,alospacientes que sufren una patología dual: la condición de aquellos que sufren un trastornomental y, a la vez, un trastornoporadicción.Casi siempre, estas dos van de lamano. «Lastécnicasholísticasqueempleamos, comoelyoga, laequinoterapiaacompañadadeunpsicoterapeuta especializado en la materia, la floricultura, la arteterapia o las clases de equitación, combinadas con los modelos de psicoterapia y los talleres de prevenciónde recaídasdonde lapersonaenfermadeadicciónconoce el cómoy el porquédeuncerebro adicto, es loquenoshacesingulares.Deestemodopodemoscubrir una demanda demáxima necesidad,enlaquenotodos loscentros se hanpodido adentrar», comenta Pérez Guinovart. Añade que «Zeus Centro Terapéutico cubre una necesidad básica e imprescindible en nuestro país. Impartimos un tratamiento innovador, holístico y adaptado a aquellas personas que a lamisma ►Actualmente, Zeus Centro Terapéutico está formado por tres unidades en régimen de internamiento. Por un lado, ZEUSCT, para aquellos pacientes que necesitan un tratamientomás adaptado a su condición psicológica y emocional. Por otro, ZEUSHERA, para pacientes que también sufren un trastorno de la conducta y necesitan un tratamiento de mayor contención. Y, por último, ZEUSPREMIUM, para pacientes que necesitan un tratamiento aislado y único, donde no interfiera ningún otro tipo de paciente en el tratamiento de este, manteniendo una confidencialidadmáxima y el más alto confort. Diferentes necesidades en cada unidad «Nuestro objetivo es que aquellas personas que de otramanera no pudieron rehabilitarse, ahora puedan hacerlo» Un tratamiento introspectivo resalta el autoconocimiento como modelo de terapia para afrontar las causas POR L.R.M. ESPECIAL > II PREMIOS BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

9 LA RAZÓN • Lunes. 3 de octubre de 2022 En el Centre deCardiologíaLoubad&Iriarte, «el trato humano y próximoalpacientees fundamental.Másque tratar enfermedades, tratamos personas teniendo en cuenta las circunstancias del paciente», explica el Dr. AkramLoubad, director del Centre de Cardiologia Loubad& Iriarte. Elcentrosecomportacomouna clínica: ofrecen a sus pacientes presencia física todos los días de lunes a viernes y, además, estos puedencontactarconsusespecialistas telefónicamente todos los días del año, 365 días, con lo que se les proporciona la máxima seguridad y tranquilidad. LahistoriadelCentredeCardiologiaLoubad& Iriarte se remonta a hace 50 años cuando lo inició el Dr. Iriarte dando cobertura a toda la zona del Vallés Occidental. Posteriormente, tomó el relevoelDr.Loubad,quienhizouna renovaciónintegraldel centroadquiriendo maquinaria de última tecnología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.Tambiénaportó su amplia experiencia hospitalaria, sobre todo en la cardiología intervencionista,queposicionóal centro referencia de especialidad en toda Cataluña, atendiendo incluso muchos pacientes de fuera delacomunidadautónoma.«Disponemos de herramientas de última tecnología e instalaciones bien equipadas y con todos los serviciosnecesariosparalacomodidad de nuestros pacientes», comenta el Dr. Loubad. Asimismo, laextensatrayectoria profesionaldelmáximoresponsable de la institución como cardiómédicos…Yno solo eso, sinoque también los ha hecho merecedores del Premio al Centro de Referencia en Cardiología que otorga LARAZÓN.Enpalabrasdelpropio doctor, este premio supone «un estímulo y un reconocimiento a un trabajo y dedicación de muchosañosenelquehemosprimadolasaludytranquilidaddenuestrospacientes».Paratodos losque componen su equipo, este galardón demuestra que el trabajo y el esfuerzo siempre obtienen una recompensa, y les reafirma en seguir en la misma línea de los últimos años. Yestamismalíneanoesotraque «continuar en lavanguardia, tanto en tecnología como en conocimiento,paraseguirproporcionado a nuestros pacientes el mejor servicio y ser más activos, si cabe, en concienciar a cada uno de ellos sobre la importanciade laprevención de las enfermedades cardiovasculares», concluyeel responsablemédico. El doctor AkramLoubad posa con el premio junto al director del periódico y la directora de Inspecciónmadrileña por lo que ofrecemos la posibilidaddehacerunarevisióncompleta con todas las pruebas necesarias en la misma visita a través de nuestraprestacióndestacadaCardiocheck». Todoello lesdamáximavaloración en las redes sociales, siendo líderes de valoración en Google, TopDoctor, Doctoralia, MasqueCentre Loubad & Iriarte Excelencia de servicio PremioCentrodeReferenciaenCardiología gracias a su tecnología, conocimiento, experiencia y trato personalizado logo intervencionista, habiendo realizado–entreotrasintervenciones–más de 25.000 coronariografías, le permite tener una amplia visión de las enfermedades cardiovasculares. Reconocimiento El Centre de Cardiología Loubad & Iriarte ofrece un trato profesional y cercano con explicaciones detalladas que aclaran todas las dudas de los pacientes. «Nuestro centroprimalaexcelenciamédica y,porello,ponemosadisposición denuestrospacientes laexperiencia profesional avalada por nuestratrayectoria juntoconlasherramientas necesarias de última tecnología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares», asegura el Dr. Loubad. Y añade que «ennuestro centro se prima el diagnóstico y tratamiento precoz cuando la situaciónclínicaloexige.Valoramos mucho la necesidad de ahorrar tiempoymolestiasalospacientes, ►A los 18 años de edad tuvo que huir de su país natal, Palestina, con un sueño: estudiarmedicina. Llegó a España sin nada, hizo la selectividad sin hablar español, y cursó biología para luego poder entrar en medicina. Hoy en día, orgulloso, puede decir que esDoctor en Medicina por laUniversitat Autónoma de Barcelona (UAB) y especialista enCardiología por el Hospital SantaCreu i Sant Pau deBarcelona. También Acreditado Experto en Hemodinámica y Cardiología Intervencionista por laSociedad Española deCardiología, Acreditado Experto en EcocardiografíaDoppler y todas sus modalidades por la Sociedad Española de Cardiología, Máster en Dirección yGestión Hospitalaria yDirector de uno de los centros de referencia como el Centre deCardiologia Loubad& Iriarte. Sobre el doctor AkramLoubad, director del centro POR L.R.M. II PREMIOS BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA < ESPECIAL «Este premio es un estímulo y un reconocimiento a un trabajo demuchos años » «Disponemos de herramientas de última tecnología e instalaciones bien equipadas»

10 Lunes. 3 de octubre de 2022 • LA RAZÓN Bouret Clinic es una clínica dermatológica, demedicinaestéticaytrasplantecapilar. Pero este último, el trasplante capilar, es, sinduda, uno de los tratamientos estrella reconocidos por el 100% del público atendido, a través de sus testimonios, de su expansión boca-oreja y de la lista de espera quevaaumentandodíaadía.Una forma de demostrar que es la opción perfecta. «Uno de nuestros principales objetivos es potenciar la belleza, teniendoencuenta para ello a la persona en su totalidad. Como decían desde la antigüedad ‘‘mens sana in corpore sano’’. Todo comienza con un estudio exhaustivodecadapacienteque, para empezar, va a obtener un diagnóstico, no genérico, sino hecho a su medida. Así nos aseguramos que en todo momento una partemuy importante. Estamoshablandodesuunidadcapilar, que cuenta con un equipo de cinco personas con más de diez añosdeexperienciaentrasplante capilar, yquesecaracterizapor el cuidado exhaustivo de cada unidad folicular para asegurar la supervivencia del folículo, y un seguimiento de 365 días, para, así, garantizar el éxito del trasplante. Al mismo tiempo, y hablando enestecasodemedicinaestética, podríamos destacar que en Bouret Clinic son pioneros en algunos tratamientos. Ejemplo de ello es lahidrolipoclasia aspirativa, que es «un tratamiento no invasivoconel cual podemos eliminarhasta tres litrosdegrasaen una única sesión usando solo anestesia local y sin baja laboral. Así esmuchomás rápida la recuperaciónqueconotras técnicas y elpacientepuedesalirpor supropiopieelmismodía», concreta la Dra. Angélica Bouret. Todos estosdetalles son losque hanconvertido aBouret Clínic en unareferenciadentrodesusector. Una cualidad que además les ha llevado a alzarse con el reconocimientoypremioalLíderenTratamientosDermocapilaresotorgado poreldiarioLARAZÓNenlosPremios Bienestar y Calidad de Vida. Un premio que, como explica la especialista, «es, para nosotros, el resultado demuchos años de dedicación, esfuerzo y entrega. Y todo ello se refleja en la felicidad, mejora de salud y autoestima de cadaunode lospacientesquehemos tratado». De cara al futuro, los planes de Bouret Clinic no distandel camino que han seguido hasta ahora; de hecho, mantienen la misma línea, que no es otra que la de seguir recreando un sueño hecho realidadqueseexpande, quecrece a nivel nacional e internacional, yqueestápendientedecualquier innovación científica para ofrecerla a sus pacientes y en su beneficio. «Queremos seguir potenciando la belleza saludable y conseguir esa sonrisa con la que habitualmente salen los y las pacientes de nuestra clínica», concluye la Dra. Angélica Bouret, su CEO y directora médica. Angélica Bouret, directora general de Bouret Clinic, fue la encargada de recoger el premio Bouret Clinic: detalles 5 estrellas La clínica liderada por la Dra. Angélica Bouret se hizo con el Premio Líder en TratamientosDermocapilares va a tener el mejor tratamiento para él o ella», explica laDra. Angélica Bouret, CEO y directora médica de Bouret Clinic. La diferencia, en los detalles En Bouret Clinic, como en cualquier otro lugar calificado con cinco estrellas, destacan por sus peculiaridades y detalles, tanto ► Nacedel sueñode conjugar técnicas existentescon innovadorasparaconseguir una clínicademedicina estéticay tratamiento capilar decincoestrellas. Desdeel principio, nospropusimosque pudierandisfrutarlos todosycadaunode nuestrospacientes. Como resultado, se sienteencasa. Unacasa llenade lujosydetalles quehacendesuestancia unaexperienciamuy agradable, enel ambienteenel quese respira armonía, profesionalidadysaber hacer. Manteniendonuestro objetivo, queesconseguir elmejorde los resultadosencualquier Como en su propia casa POR L. R. E. ESPECIAL > II PREMIOS BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA «Uno de nuestros objetivos es potenciar la belleza, teniendo en cuenta a la persona en su totalidad» con lospacientes comoconel espacio. Así, la Dra. Bouret destaca un detalle de su trabajo. «Como dermatóloga tricóloga me preocupo en realizar un buen diagnóstico médico para obtener los mejoresresultadosenlosdiferentes tratamientos», nos comenta. Si pasamos a su tratamiento estrella, los detalles también son

11 La Razón • Lunes. 3 de octubre de 2022 Tanto mi hermana –la Dra. Gloria Sabater– como yo, trabajamos durante muchos años enel laboratorio familiar de análisis clínicos. Observamos que, tras recibir los resultados de estudios antiedad, los pacientes, e incluso sus médicos, seencontraban perdidos al no encontrar en España suficientes complementos que pudieran suplir las necesidades de estos pacientes orientadosaproporcionarunenvejecimiento saludable, lo que ahora se conoce como Antiaging», recuerda Cristina Sabater, CEO y cofundadora de Salengei. De esto hace más de diez años. Hoy, Salengei es una empresa familiar que fabrica y distribuye complementos alimenticios enunreferentedentrodeloscomplementosalimenticios,comopioneradelAntiagingyavaladaporlaalta calidadde sus productos. Premio a la plenitud y la salud Por todo ello, el premio a la Empresa Líder en Soluciones de Nutrición Antienvejecimiento no podía recaer enotra empresa que no fuera Salengei. «Este premio representa el reconocimiento de nuestra labor, del esfuerzoy tiempo dedicados para estar donde estamos, y también la constatacióndequeelantienvejecimiento comoformadevida,elcuidadode lasaludyde laalimentación, existe no solo de forma teórica, sino que está dentro de nuestra sociedad», afirmaCristina Sabater. Por sulado, laDra.GloriaSabaterdestacaque«cadavezseesmásconscientedeque,sivivimosmásaños, lo hemos de hacer con salud. Y la nutrición es un pilar básico para conseguir vivirmás años con plenitud y salud». Lanutriciónescadavezmás importante para mucha gente y el mercadode loscomplementosalimenticios está en crecimiento, como demuestran numerosos estudios.Yenestemercado,Salengei seguirá siendounode los protagonistas de ese crecimiento, ayudando a las personas a que entiendan la importancia de la nutrición y la ayuda de los complementos para llevaracaboloquenospreocupaa todos: envejecer con salud. «Estamosalavanguardiadelainvestigación y desarrollo, por lo que nuestros clientes siempre vana tener lo mejor y lo más innovador. Con nuestro equipo, compuesto por médicos, farmacéuticosynutricionistas, trabajamosparadesarrollar ydistribuirlomásnovedosoennutricióny antienvejecimiento». Además, y fruto de la preocupación por la sostenibilidad, los productos de Salengei están incorporando materiales biodegradables, tantoenelenvase(enlaactualidad) como en la etiqueta (enbreve). Porotrolado,ydesdehaceunos años,hanemprendidounproceso de internacionalización, exportando algunas líneas a varios países. Una expansión que quieren seguirtrabajandoenunfuturoque se prevé radiante. Gloria y Cristina Sabater Sales recogieron el galardón Salengei es un referente dentro de los complementos alimenticios como pionera del Antiaging Salengei Lamejor fórmula para envejecer saludablemente Premio Empresa Líder enSoluciones deNutriciónAntienvejecimiento, por su labor para conseguir vivir más años sin renunciar por ello a la calidad de vida focados a personas que quieren envejecer con calidad de vida. «Nuestro objetivo es el mismo que todo aquel que quiere envejecersaludablemente,peronosotros buscamos principios activos innovadores para estar a la vanguardia de las investigaciones y poder ayudar a nuestros clientes a conseguirlo a travésdenuestras fórmulas», comentalaDra.Gloria Sabater, cofundadora de Salengei. Empezando con una pequeñatiendaconproductosque traíandetodoelmundoconsiguieron ser distribuidores enexclusiva paraEspañadealgunasmarcasde primeralíneaquecumplíanconlos estándares de calidad que buscaban. «Durante un tiempo compaginábamos nuestro trabajo en el laboratorioconeldelatienda.Pero POR L. R. M. el mercado de complementos alimenticios crecía año tras año en España,yvimosqueexistíaunhueco para desarrollar una empresa como Salengei. Entonces decidimosdejarel laboratorioparadedicarnos 100% al proyecto». Se trasladaron a una ubicación mayor, contrataron personal, y no solo consiguieron obtener la distribucióndemásmarcas, sinoquetambién empezaron a desarrollar y fabricar sus propias líneas de productos. Actualmente, Salengei es El secreto está en la base ► LoquedestacaaSalengei de loscompetidoreses la calidadde losprincipios activosnaturalesdesus productos. Éstosposeen estudiosclínicosque demuestransueficacia. Además, laDra.GloriaSabater, graciasa suconocimientoenbioquímica, genéticay nutrigenómica, utiliza la sinergiade los ingredientes paradesarrollar soluciones. Esdecir, «másquehablar de productos, nosgustahablar desoluciones. Así seevita queel pacientecompre muchos ingredienteso complementospara conseguir resultadosy, por ello, nuestrosproductosson muchomáseficaces», explicaCristinaSabater, CEOycofundadora. ii premios bienestar y calidad de vida < Especial

12 Lunes. 3 de octubre de 2022 • LA RAZÓN ReSound pertenece a Grupo GN, empresa líder en soluciones auditivas. Una organización que cuenta con 150 años de experiencia, así como con capacidades y conocimientossuficientesparaproducir algunos de los mejores y más innovadores dispositivos de audio del mundo. Su cartera de productos única de soluciones de audio médicas, profesionales y para el consumidor, y la profunda experiencia en investigación y desarrollo detrás de esta gama de productos, da a susmarcasventajassinprecedentes en el campo de la tecnología médica, los accesoriosdeaudición y el audio inteligente. «Peronuestro objetivo, y nuestra motivación principal, es el de ayudar a las personas, ayudarles a comunicarse con otras personas,ayudarlesaoírmejor.Es un auténtico placer trabajar con este objetivo sabiendo que tenemos la última tecnología en audífonos, yque, por tanto, ayudamos comocompañíaycomoprofesionales», aseguraba Elisa de Amescua en unmomento previo a gala de entrega de premios. Un futuromarcado Para conseguir estos objetivos, el camino ya lo tienen marcado. A corto plazo, en lo que queda de 2022, llegarána loscentrosauditivosquetrabajanconReSoundtres productos nuevos para satisfacer lasnecesidadesdediferentestipos de usuarios. Unos audífonos casi invisibles, otros recargables y hechos a medida, y, por último, un nuevomodelo:ReSoundOMNIA, con una tecnología puntera que permite a los usuarios de audífonosentenderenruidosinesfuerzo alguno. A medio y largo plazo, «seguimos investigando para crear soluciones auditivas cada vez mejores, seguimos estudiando el cerebro para entender su funcionamiento y la relación directa entre el oído y el deterioro cognitivo; y seguimos invirtiendo en aplicar las últimas tecnologías a nuestras soluciones de audio inteligentes», asegura su responsable para el sur de Europa. Elisa de Amescua, directora demarketing de Grupo GN del sur de Europa, posa con el premio «Estemes lanzamos nuevos audífonos a medida, recargables y que parece que llevas un casco demúsica» ReSound transforma vidas a través del sonido PremioCompañía Líder en SolucionesAuditivas. Fabrica audífonos inteligentes para personas con pérdida auditiva cadadíaalaspersonasaconectarse», comenta Elisa de Amescua, directorademarketingparaEspaña y Portugal de GrupoGN. ReSoundsiempresehacaracterizado por intentar crear sector, ayudándoloacrecer ya sermejor. Pero dentro de este sector, si por algodestacaReSound, yde loque estánorgullosos, espor serpioneros en conectividad, para facilitar la conexión de sus audífonos con la televisióno losmóviles, y de todos los productos que sacan al mercado. «Por ejemplo, este mes lanzamosnuevosaudífonosamedida y recargables, y que parece que llevas un casco de música en lugardeunaudífono.Losusuarios podrán comprarlos a partir de octubre en España», explica De Amescua.Perootracosade laque se sienten orgullosos es de fabricar en España y cada uno de los trabajadores que hacen posible todo el proceso: «Estamos orgullosos de fabricar en España con unequipodepersonasquetrabajan con pasión y con el objetivo de, cada día, de ayudar amás pacientes», confiesa. Así,porestapasiónyorgullopor lo que hacen, ReSound ha sido laureada por LA RAZÓN en los Premios Bienestar y Calidad de Vida con el galardón a la CompañíaLíderenSolucionesAuditivas. «Cualquierpremiorefuerzatutrayectoriapasada.Loagradecemos, lo valoramos muchísimo y se lo hacemossaberanuestrosclientes. Pero seguiremos trabajando de acuerdoconnuestra formadehacer, y, ojalá, eso nos lleve a la consecución, primero de nuestro objetivodemejorar lacomunicación de laspersonas, y, segundo, como consecuencia, a seguir creciendo POR L. R. E. ► Fundada en 1869, ReSound es una de las principalesmarcas del grupo GN, empresa con más de 7.000 empleados en todo el mundo, que cotiza en NASDAQ Copenhague, diseña y vende sus productos en más de 100 países. La aventura empresarial de GN comenzó en Dinamarca, emprendiendo en un nuevo territorio, para cambiar después la comunicaciónmundial con el establecimiento de una línea de telégrafo pionera en China, y uniendo Europa con Asia. Hoy en día, sus soluciones auditivas continúan transformando la comunicación global en el lugar de trabajo, beneficiando a la industria de la tecnologíamédica y conectando el mundo al consumidor, tenga o no pérdida auditiva. Los orígenes deGrupoGN yReSound ESPECIAL > II PREMIOS BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

13 LA RAZÓN • Lunes. 3 de octubre de 2022 Contribuiral bienestar de la Sociedad aportando soluciones terapéuticas a base de complementos alimenticios es un objetivo elevado. Y más cuando se empieza desde la rebotica de una farmacia de un pueblo (Casserres, Barcelona) de milhabitantes.Peroesaeralaimagenque teníanenmenteToniRoset, farmacéutico, y Joan Casadesús, gestorpúblicoespecialistaen sanidad, cuando en 2012 fundaron ASNL. «Los dos socios teníamos amplia experiencia en la industria farmacéutica por vías diferentes y juntamos conocimientosyexperienciasparallevar acaboestagranaventuraqueestá siendo ASNL (Advanced Sports and Nutritions Lab)», recuerda JoanCasadesúsEscudé, cofundador de ASNL y su actual director comercial. Desdeeseañofabricancomplementos alimenticios con efecto terapéutico,esdecir, inventanfórmulas a partir de productos que son alimentos para hacer unos preparados con intención de paliar los efectos de algunas enfermedades, como son la artritis y la tendinitis, la fibromialgia o patologíasrelacionadasconlapérdida demasamuscular asociadaal envejecimientooalainmovilización por lesión o intervención quirúrgica. «Trabajamos con la colaboración de médicos de primer nivel mundial.Ellosnos dicen qué les gustaría tener para tratarmejorasuspacientesy, junto con ellos, empezamos a dar forma a los nuevos productos: estudiamos la patología, vemos los mecanismos de acción, estudiamos la vía de administración, valoramos las absorciones, biodisponibilidad, etc. Estudiamos y seleccionamos los principios activos, buscamos la mejor dosis, diseñamos la mezcla, decidimos la forma final –sobres o pastillas-, hacemos pruebas de disgregación… Y luego los fabricamos en laplantadeproduccióndeCasserres», explica Casadesús. Estos productos, después, se distribuyen por todo el mundo. La diferencia que destaca Si algo hace sobresalir a ASNL de suscompetidoresesquesoncientíficos: el equipo de I+D de ASNL estáformadopormédicos, farmacéuticos, biólogos, bioquímicos e ingenieros.Ytodosellosapuestan por la calidad. «Formulamos los productos con el compromiso de sa: «Utilizaremos el premio como trampolín a la hora de promocionar las investigaciones que tenemos en marcha en patologías emergentes sinsolución terapéutica clara, como son la sarcopenia ylafibromialgia.Enestosmomentos tenemos ensayos clínicos nacionales e internacionales para validar el efecto positivo de nuestros productos en estas patologías». A corto plazo, su estrategia es seguir con el plan de internacionalizaciónenelmercadocentroy suramericanoyempezarunanueva aventura en el mercado asiático,concretamenteenChina,donde ya tienen negociaciones muy avanzadas con el posible distribuidor que van a utilizar allí, nos adelantaba Casadesús, para seguir expandiendo ANSL. Joan Casadesús Escudé, cofundador de ASNL, agradece el galardón desde la tribuna «Trabajamos con médicos de primer nivel mundial. Ellos nos dicen qué esmejor para tratar a sus pacientes» ASNL Seguridad, calidad y eficacia Premio I+DenSoluciones Terapéuticas por sus productos basados en complementos alimenticios no generar ningún perjuicio a los pacientes,evitandoalmáximolos efectos secundarios, apostando por las cantidades mínimas con efectoterapéuticoypromoviendo los beneficios para tratar varias enfermedades.Delmismomodo, buscamosutilizarprincipios activos novedosos para que no interactúenconlaposiblemedicación que ya tome el paciente, velando por su seguridad, y promovemos ensayos clínicos de nuestros productos para certificar científicamentesuseguridadysueficacia», comenta el director comercial. Una vez realizados los ensayos clínicos, lospresentanenprimicia en congresos médicos y después los publican en revistas internacionales de impacto. «Esto es la garantía máxima que podemos ofrecer anuestros clientes, yaque para presentar un ensayo clínico enuncongresotienequeseraceptado por el comité científico. Esta exigencia también se da con las publicaciones,quedebenserevaluadas por un comité editorial formado por médicos de reputaciónmundial». Lafabricaciónensusinstalaciones es también la diferencia con los competidores, ya que tienen los recursos acreditados para poder fabricar medicamentos, y tener los permisos para poder exportar a todos los continentes, condiciónéstaqueesunagarantía quenotodospuedenofrecer.«Podemos garantizar la trazabilidad de cada componente, seguimos unos protocolos de fabricación validados y certificados con ISO 9001:2015 de calidad y las GMP (Good Manufacturing Practices) de correcta fabricación de medicamentos.Además,conlacalidad, precio y las garantías que ofrecemos,somoslamejoropcióncostebeneficio del mercado», añade. Un premio para el futuro Por todo esteminucioso trabajo y por lo que aportan a la sociedad, ASNL ha sido galardonada con el Premio de I+D en Soluciones Terapéuticas, un premio que para Casadesús se identifica al 100% conlafilosofíaquesiguelaemprePOR L.R.M. ► Amedio plazo, ASNL tiene la intención de presentar los resultados de los nuevos ensayos clínicos enfibromialgia y sarcopenia en congresos internacionales y publicarlos para poder mostrar a la comunidad científicamundial que los pacientes que padecen estas enfermedades aún pueden tener esperanza de ser tratados con algo nuevo que ha demostrado que es seguro y eficaz. «A medio-largo plazo, la intención es comercializar los dispositivos médicos de diagnóstico que actualmente están en desarrollo. A largo plazo, intentar que la síntesis de la nueva molécula sea el primer medicamento deASNL ymarque un nuevo hito en la historia de la compañía», augura Joan Casadesús Escudé, cofundador deASNL y su actual director comercial. Los objetivos deASNL amedio y largo plazo II PREMIOS BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA < ESPECIAL

14 Lunes. 3 de octubre de 2022 • LA RAZÓN Seráporlasredessociales, por la presión socialoporelmiedomás antiguodel serhumano: envejecer, pero nuestra imagen, tanto laqueperciben los otros como nosotros mismos, es algo que nos atemoriza cuandonoestáacordeconnuestras expectativas. Pero también nos dibujaunasonrisaenelrostrocuando mejoramosynossentimosbiencon nosotrosmismos. Una de las mayores preocupaciones a nivel estético es el pelo. Solo es necesario recordar un dato: el 50%de lapoblaciónespañola reconoce cierta preocupación por la caída del cabello. Y, de hecho, losúltimos estudios publicados muestran un aumento de la pérdida del cabelloen lapoblación española. Para solucionarlo, caros tratamientos o viajesapaísesextranjeros sinninguna seguridad. ¿Ohay otra solución? Esto mismo se plantearon los fundadores de TICAP, hace siete años, en una reunión en Hong Kong. «Ahí descubrimos que el problemaconelpeloestabagenerando diversos trastornos personalesyque,pordiferentescircunstancias, el 90%de la poblaciónno disponía de los tratamientos adecuados. Además, uno de los principales escollos a superar para el que intentaba acceder a ellos, era que no podía asumir sus costes», relata José Miguel Ligero García, director general de TICAP. Así que se pusieron el mono de faena y plantaron la semilla de lo que hoy es Ticap (Tratamiento Injerto CAPilar: un equipo humano que trabaja para mejorar la salud capilar y la imagendecadaunode sus pacientes. «En TICAP trabajamoscadadíaparasolucionarcualquier tipodealopecia, seacual sea yenelgradoenelqueseencuentre. Además,lohacemosconunosprecios accesibles a cualquier persona», comenta Ligero. JoséMiguel Ligero García, director de TICAP, tras recoger el galardón «Trabajamos cada día para solucionar cualquier tipo de alopecia, en el grado en el que se encuentre» TICAP Clinics Solucionar los problemas capilares a buen precio Premio a la Innovación en Tratamientos ySaludCapilar. Surgió frente a los elevados costes de los tratamientos capilares y hoy es referencia del sector Cadenas de producción en las queeresunnúmeroopacientede unpaísextranjeroquenovolverás apisar.Deunamanerauotra, son pocas las cínicas capilares que realmenteofrecenun tratopersonalizadoenelquetepuedessentir cómodoybienatendido.Yaquíes dondeTICAPtambiénqueríadestacar, siendo, como podríamos decir, el centro capilar de cabecera. «Creo que la mayor diferencia conel restoesque lagranmayoría de nuestros pacientes son personas próximas a nuestros centros, conloquelespodemosofrecerun servicio cercano, directo y personal. Esto también nos lleva a un seguimientocasidiariohastaconUn premio, una sonrisa ► TICAP recibió el premio a la Innovación en Tratamientos ySalud Capilar en los premios Bienestar yBelleza de esta publicación. Después de recoger el premio, al bajar del escenario, JoséMiguel LigeroGarcía, director general, confesó que para su empresa y todos sus trabajadores era un honor, pero que «recibimos premios cada día. Y estos premios son las sonrisas de nuestros pacientes cuando ven los resultados. Esto es lo que realmente nos anima a seguir trabajando en esta línea. Eso sí, no cabe duda de que un premio de este calibre nos ilusiona. Yamí, en especial, me alegra que reconozcan el trabajo y el esfuerzo que este equipo realiza cada día», declaró. trolar sualopeciayque su imagen sea la deseada. Tenemos que entender que la alopecia es una enfermedad, y que esta debe tener un seguimiento». Y es que devolver la sonrisa de laquehablábamosalprincipiono es sencillo, pero es un trabajo y objetivo que en TICAP tienen marcadoafuegoensuADNyque, comotodoloquehayenlosgenes, marca «nuestro pasado, presente y futuro. «Nuestra idea para el futuro, nuestra visión, es la misma que el primer día, sacar sonrisas a cuantas más personas mejor», describe el director general. Pero no con los mismos sistemas, sino evolucionando y mejorando con las nuevas técnicas y tecnologías. Para José Miguel Ligero, los retos de la profesión están claros: «Poder seguir dibujando sonrisas, tenemos que continuarmejorando los tratamientos para los diferentes tipos de alopecia, insertar nuevosmétodos de diagnóstico y reducir un 60% los tiempos de intervención». POR L.R.M. ESPECIAL > II PREMIOS BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

