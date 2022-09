2022-09-29_Universidades y Masteres II

UNIVERSIDAD, CUNA DEEMPRENDEDORES Los centros se adaptan a marchas forzadas a las exigencias del nuevo mercado laboral. Ya no basta un buen currículum: las empresas buscan jóvenes con iniciativa y carisma y versados en las últimas tecnologías ESPECIAL / UNIVERSIDADESYMÁSTERES II JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

2 Jueves. 29 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN En losprocesosde selección ya no solo tienenen cuenta unexpediente universitario inmaculado, tambiénes importante saber desenvolverse socialmente destacar únicamente en el plano académico, sinoquesequieredar másempaquealapropiapersona, a sus cualidades y fortalezas, buscando así un equilibrio perfecto enlosestudiantesqueseadhieren a estos programas. Muchas veces son programas que se desarrollan a lo largo de todo el grado. Otras, se compacta en un periodomás corto de tiempo, pero lo que todos tienen en comúnesqueseponealapersona en el centro. Así lo afirma en conversaciones con este periódico DavidMartín, director de competencias e innovación social de la institucióneducativaSEK: «El objetivo final de estos programas es garantizareldesarrollodecompetenciastantodelalumnocomodel resto de la comunidad educativa que lo rodea». En concreto, como SEK abarca tanto colegios como universidades y otros centros formativos, laaplicaciónes real en los alumnos desde las etapas más incipientes del colegio (Educación Primaria y Secundaria), hasta los cursos más avanzados de los grados universitarios y de formación profesional. Másque notas Las empresas reconocen que, de un tiempo a esta parte, vienen dandomás importanciaqueotros años a las capacidades y competenciassocialesyhumanasdurante los procesos de selección de personalqueúnicamentealmejor opeorexpedienteacadémico.Obviamente, reconocendesdelabolsa de trabajo de la Universidad Camilo JoséCela, el académicoes un aspecto muy importante a la horadeaspirar aunpuestouotro, peroeldesarrollopersonalysocial de competencias y capacidades que no se enseñan tradicionalmenteen las aulas estáhaciéndoseunhueco,cadavezmásgrande, en los procesos de selección. Las empresas piden algo más que buenas notas No descubrimos el Mediterráneo al decir que las universidades han sido, desde siempre, unsemilleroperfectopara las empresas, que buscan entre los alumnos a sus futuros trabajadores, ya sea a través de prácticas profesionales o en las bolsas de trabajo. Todo este sistema se basa en una compleja red de alianzas entre los centros educativos y formativos y las empresas, que se traduce en un pacto institucional en el que todos ganan: empresas, universidades y otros centros y, por supuesto, los alumnos, que pasan a ser candidatos para aspirar acientosdepuestosde trabajo y acceder a ofertas laborales que, deotramanera, seríandifícilmentealcanzablesparaunagranparte de estos candidatos. Hoy las empresas buscan en los estudiantes unas cualidades innovadoras.Muchos de los puestos que ofertan aún no tienen unabaseacadémicaclara.Eselcasodeldesarrollo y programación de plataformas digitales odesarrolladores del metaverso. Las universidades se afanan, de estemodo, en modernizarsuscurrículosypreparar así a sus alumnos para unmañana aúnpor construir. En este proceso, tal vez, sí que descubramos un nuevo aspecto en estas alianzas si hablamos de programas que, desde hace años, muchasuniversidadesvienendesarrollandoparaofrecerunnuevo enfoque a la hora de buscar la colocación laboral que tanto se ansía. Hablamos de programas de desarrollo humano personal. Pioneros ynovedosos Estosprogramasdedesarrolloestán viviendo sus años dorados. Aunque sigue teniendo una posición de primer orden en los baremos demedición, ya no se quiere ESPECIAL > UNIVERSIDADES YMÁSTERES II Lamentablemente, los programas de desarrollo personal no tienen aún un hueco en los currículos oficiales de las universidadesyentidadesde formación, yes por eso que cada centro tiene el suyo propio. Es curioso, apunta DavidMartín,quesinseralgoobligatorioparacursarungrado, todas las universidades tengan bien planteado e implantado este tipo de programas de desarrollo de competencias. El alumno como centro En la institución educativa SEK existeunprograma,«Lacolmena», a través de la cual se quiere garantizar el aprendizaje de competenciasatravésdecincodimensiones: el aprendizaje para la transformación, la transformación personal, la competencia relacional y organizacional de equipos, la transformación para la sostenibilidad y la transformación para el conocimiento, que se basa en el cambio de paradigma sobre el cual quiere girar la investigación académica (por ejemplo, los doctorados). Perosi hayalgoen loquecoinciden todos los programas de desarrollopersonal esqueel alumnoes el centro de todo. Los datos avalan esta tendencia, y es que la UniversidadCamiloJoséCela,segúndatos de U-ranking, obtiene unos resultados inmejorables de empleabilidad y colocación laboral de sus graduados desde que se aplica en sus grados este tipodeprogramas. Las empresas, por su parte, se muestran confiadas, aunquemoderadamente recelosas, con este niveldeaprendizaje.El retodesus responsableses,comoapuntaDavidMartín, «demostrar este desarrollo mediante mediciones que noestánestandarizadasyque,por tanto,noaportanuncriterioobjetivoyglobalparatodos losprogramas».Sinembargo, losdatosestán ahí,ydemuestranelaltovalorpara las empresas de este tipo de programas de desarrollo personal y social, por encima de universidades que no ofertan estos cursos. Elinforme«QSGraduateEmployabilityRanking2022»,quepublica losresultadosdeempleabilidadde universidades de todo el mundo, destaca este año entre las 100mejoresdelmundoa15universidades españolas. Curiosamente, todas ellas cuentan con programas de desarrollopersonalentresuoferta, POR NICOLÁS SANGRADOR 50.000 alumnos iniciaron un programa de desarrollo personal durante el curso pasado 100% de empleabilidad en universidades que ofertan programas de desarrollo personal 15% de los centros académicos superiores con mejor empleabilidad a nivel mundial son españoles ►Las empresas sonmuy conscientes de la importancia de los resultados académicos obtenidos por los candidatos a entrar en susfilas, pero cada vez más amenudo, las propias empresas demandan a las universidades algomás que un expediente inmaculado. Quieren encontrar personas desenvueltas, resolutivas, ejecutivas. Ya veces estas competencias valenmás que unas buenas notas. Se busca alumno resolutivo y desenvuelto

3 LA RAZÓN • Jueves. 29 de septiembre de 2022 nas y organizativas y, año tras año, cuelganel cartel de«nohayvacantes»ensuscursos, apesardenoser obligatoriosnicontarenelcómputoglobal decréditos cursadospara la obtención de los diferentes grados yposgradosuniversitarios. Con estos datos sobre la mesa, noesdeextrañarquelasempresas hayan empezado a cambiar sus criterios de selección de personal a la hora de acudir a las universidadesenbuscadetalentoynuevos empleados.Elmercadolaboralha cambiado y el viejo paradigma de unexpediente «de 10»únicamente en lo académico está dejando pasoanuevos estándaresde valoración, más humanos, más sociales, más colaborativos y, sobre todo, mejor posicionados para cambiar la sociedad y el mundo. Universidad de Barcelona, Politécnica deMadrid yUniversidad deNavarra destacan en empleabilidad El desarrollo de competencias sociales y organizativas es clave en los programas de desarrollo personal DREAMSTIME UNIVERSIDADES YMÁSTERES II < ESPECIAL fama mundialmente conocida comoelMassachussettsInstituteof Technology(MIT),laStanfordUniversity o laUniversidad de California, en Los Angeles. Estas tres universidadesestadounidenseslideran el rankingmundial de empleabilidady,curiosamente,estostrescentros también cuentan con programasextracurricularesdedesarrollo de competencias sociales, humay son estas mismas las que obtienen mejores resultados, también en los rankings de universidades españolas.Entre lasuniversidades españolas con mejores índices de empleabilidad y colocación laboral, destacan laUniversitat de Barcelona, la Politécnica de Madrid y laUniversidaddeNavarra. Estos centros españoles compiten a nivel mundial con otros de

4 Jueves. 29 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN ESPECIAL > UNIVERSIDADES YMÁSTERES II ALBERTO R. ROLDÁN Ha vivido con intensidad la reforma de la Ley de Universidades con los dos últimos ministros y ahora falta el últimoescollo: suaprobación en elCongreso.Esdelosquepiensaquelasuniversidadesdebentenermásfinanciación,los profesoresuniversitariosunacarreraacadémica definida y cree que es preciso adaptar laformaciónqueseimpartealasnuevasexigencias del sigloXXI sinque pierda calidad. ¿Qué ha aprendido la universidad de la pandemia? Al comienzode lapandemia lasuniversidades tuvieronque cambiar de forma abrupta un modelo de enseñanza-aprendizaje fundamentalmente presencial por otro virtual. Ello supuso un enorme cambio conceptual y procedimental tanto para el estudiantado como para el profesorado y el personal de administración y servicios. Un aprendizaje esencial deesteprocesohasidocomo laenseñanza virtual puede complementar en muchas ocasiones la enseñanza presencial de forma que el valor añadido que supone esta última, gracias a la convivencia diaria entrelosmiembrosdelacomunidaduniversitaria, se veamejorado por los procesos de digitalización que se están implementando en los campus universitarios, haciendo el mencionado proceso de enseñanza-aprendizajemás versátil y eficiente. Unadelascosasqueseestán analizando es la posibilidad de eliminar las prácticas extracurriculares.¿Porquénosedavalor aestasprácticas? Lo que se está haciendo es adaptar el conjunto de prácticas, para que todas las prácticas se hagan bajo condiciones formativas adecuadas. En cualquier caso, estanormativa no es competencia del Ministerio de Universidades, sibiennosotroshemostrasladadoalMinisteriodeTrabajoyEconomía Social nuestras consideraciones sobre una normativaqueaúnhoyendíanoestáaprobada. Tres partidos presentaron enmiendas a latotalidaddelaLOSUensutramitación parlamentaria.¿CreequelareformauniversitariasaldráadelanteenelCongreso de losDiputados? Esperemosquesí.Seabreahoraunperiodo de negociación parlamentaria en el que, desde el Ministerio de Universidades, dialogaremos con los diferentes grupos políticosypondremostododenuestrapartepara alcanzar losmayoresconsensosposiblesen un tema de trascendencia primordial para la sociedadespañola, como loes el servicio de laeducaciónsuperiorquedesde lasuniversidades se presta a la misma. Creemos que es una norma que avanza en muchos aspectos quenopuedenesperarmás tiempo. Quien quiera votar en contra de esta normativavaa tenerqueexplicarmuybien por qué prefiere seguir conuna ley de hace 21 años. ¿Cree que sufrirá grandes modificacionesasupasopor laCámaraBaja? Nunca se pueda saber con seguridad, pero insisto enelmismo argumento anterior. La importanciaque tiene launiversidadenun sociedadmodernayavanzadahadepermitir que se alcancen unos mínimos consensosentreunaampliamayoríade losgrupos parlamentarios que permitan, a su vez, avanzar enunanormativaque, tras20años de su aprobación, ha visto como alguno de sus preceptos ha quedado superado por la realidad social, económica, cultural y científica de la sociedad española. ¿Cree que la regulación que hace la Ley de Universidades en materia de investigación, que obliga a dedicar un mínimo del5%, permitirádarunsalto importanteaEspañaenesteámbito? Nosotros concebimos la universidad como una institución transmisora, generadora y transferidoradeconocimiento,deformaque cumpla de forma eficiente con lasmisiones pleabilidadpara los egresados, hayquedecir que las estadísticas del INE muestran claramentecomolaobtencióndelostítulos degrado,másterydoctoradomuestranuna mejora en los índices de empleabilidad de aquellas personas que los tienen con respecto a los que no los poseen. Si otra de las cosasquelasociedaddemandaeslaformaciónde ciudadanos cultos y de espíritu crítico, launiversidadesunespaciodelibertad y cultura único en el que desarrollar cualidades personales. Losprofesoresuniversitariostendránque hacer un cursoprevio para poder ejercer con formaciónpedagógica. ¿Quiéndebe plantearcómodebeseresecurso,lasuniversidadesoelMinisterio? Se plantea este curso de formación para el desarrollo de la capacidad docente de las profesorasyprofesoresayudantesdoctores, en el primer año de su contrato. En el anteproyectodeLey sediceque las características del curso serán establecidas por las universidades,deacuerdoconsusunidades responsables de la formacióne innovación docente del profesorado. La formación a lo largo de la vida es una cuestióndelaquesehablacontinuamente.¿Encuántotiempocreequelasuniversidadessevanaverdandoesasmicroformaciones para adaptarnos a las nuevas exigenciasdelmercadode trabajo? LaComisiónEuropeahaenviadorecomendaciones a los Estadosmiembros donde se especifica que los Estados deberán implementarunplandedesplieguedemicrocredenciales antes del final de 2023. Desde el Ministerio de Universidades, en colaboraciónconelMinisteriodeAsuntosEconómicos y Transformación Digital, se está diseñando un paquete de actuaciones dirigido aque lasuniversidadesofrezcana lamayor brevedad posible microcredenciales que absorban lademandaexistentedeeste tipo de formación de manera ágil y flexible. No hay que olvidar que las universidades ya tienenciertaexperienciaenestetipodeformaciónnoconvencionalatravésdeldiseño de sus títulos propios. ¿Qué asignatura pendiente tienen las universidades? Unagranasignaturapendienteesrecuperar el nivel de financiación que se perdió hace ya más de una década. Con un nivel de financiación adecuado, una normativa más flexible que permita ofertar titulaciones de modomásrápidoyadaptadasalasdemandasdelasociedad(porejemplo,congrados ymásteres duales), una carrera académica clara y bien definida, un rejuvenecimiento de las plantillas de profesorado y la lucha contra la precariedad existente en algunas de sus figuras, así como unamejor transferencia e intercambio de los resultados de investigación al tejido socioeconómico, se han de sentar las bases para que la universidaddelsigloXXIcumplasusmisionescon lagarantíadecalidadqueunpaís comoEspaña ha de ofrecer a la sociedad. POR ROCÍO RUIZ José Manuel Pingarrón Director general de Universidades Entrevista «Los titulados universitarios tienen mayor empleabilidad» que la sociedad leha asignado. Eneste contexto integral es donde se entiende la necesidad de dedicar una parte del presupuesto de las universidades a generar conocimiento que, obviamente, después se pone a disposicióndel estudiantadopara que alcance unamejor formación. Noobstante, hay que decir que la inmensamayoríade las universidades españolas cumplen sobradamente esterequisitoque, repito, tienecomofinque la investigación se considere como unamisiónesencial de launiversidad. ¿Por qué hasta ahora las universidades nohanestado tanconectadascon loque lasociedaddemanda realmente? Las universidades formanparte integral de la sociedad que, con sus impuestos, pagan las actividades universitarias. Por lo tanto, hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que las demandas de la sociedad se vean reflejadas endicha actividad. Noes tan fácil definir que es «lo que la sociedad demanda realmente». Si es unamejor em-

5 LA RAZÓN • Jueves. 29 de septiembre de 2022 La pandemia nos ha obligado a estar conectados virtualmente y a acelerar el usode ladigitalización en todos los sectores para poder seguirsiendooperativosycompetitivos, demostrando que no hay una vida digital y una vida analógica, sino que ya son la misma cosa.Lasempresasvivenuncurso aceleradodetransformaciónpara responder a nuevas necesidades y en este proceso la digitalización esunanecesidadparalaquetodos debemos estar preparados. La IOT, laInteligenciaArtificial,elBig Dat, el Blockchain o la ciberseguridad son ya aliadas –y parte– de la llamada nueva normalidad. Sin embargo, la falta de profesionales en tecnología es un problema en toda Europa que se ve agravado en España. Tal como indica el informe «La SociedadDigital en España2022»,publicadoporFundación Telefónica, el año pasado España contaba con 72.000 especialistas TIC, lo que equivalía al 3,8%del totaldelempleonacional, frenteal4,8%demediadelaUnión Europea. Únicamente el 17% de las empresas españolas cuenta con especialistas en tecnologías digitalesenplantilla, frenteal 19% de las europeas. Por tamaños, en lasgrandescompañíaslosporcentajes son del 67% en España y del 76% en Europa, mientras que entre las pymes bajan al 16% y 18%, respectivamente. Ahora debemos enfrentarnos a nuevos desafíos, sobre todo digiCampus 42: la tecnología del futuro al alcance de todos Más de 2.000 estudiantes aprenden programación con lametodología innovadora de los campus 42 de Fundación Telefónica POR L.R.M. ARCHIVO Campus 42 es un espacio abierto a los nuevos conocimientos tales.YFundaciónTelefónicaabre una ventana de posibilidades en este campo con sus proyectos de empleabilidad,enespecialconlos Campus42, impulsandolaeducación digital y la formación para el empleo con las que dar respuesta a las necesidades cambiantes del nuevomercado laboral. ¿Qué es campus42? El campus42esel aprendizajedel presentequediseñarálasociedad del futuro. Es un campus de programación con una metodología de aprendizaje innovadora y disruptiva.Elobjetivode42esformar en los perfiles digitales que demanda el mercado laboral y prepararalosparticipantes para ser profesionales en campos como la ciberseguridad, IA, Big data,blockchain,Cloud, etc. El proyecto está abierto a todo tipo de públicos, desde el más joven que apuesta por una formacióninnovadoraydiferencial,alos quebuscanexplorarnuevasvíasy oportunidades, a los desempleados, a aquellos que quieren reinventarse (reskilling) o a los que quierenmejorar sus conocimientos (upskilling). Es un campus sin barreras, adaptado a las circunstancias de cada persona. Gratuito, abierto 24/7, presencial, es un espacio dinámico, sin profesores, sin libros y sin aulas, dondeaprender«hard»y«softskills» y con unas garantías del 100% de inserción laboral. rentes iniciativas para fomentar la presencia femenina, como por ejemplo el reservar el 30%de las plazas parapiscinas, entre otras. Metodología 42usaunametodologíapioneraen elmundobasada enproyectos, en lagamificaciónyenel aprendizaje entrepares.Losestudiantesaprendenasuritmoy«aprendenaaprender». Lo más valioso es aprender del compañeroa travésdel trabajo colaborativo, compartiendo retos y, sobre todo, evaluándose entre ellos.Enesteproceso, losestudiantes no compiten entre ellos, sino queentiendenqueparaavanzaren lametodología tienenquecolaborar y trabajarmanoamano. Se enfrentanadesafíoscomolasolución de problemas, la tolerancia a la frustración, el trabajo en equipo o laflexibilidad cognitiva. Reconocimientos Lametodología de 42 ha sido distinguida, por segundoañoconsecutivo, por encontrarse en el TOP 10 de universidades mundiales másinnovadorassegúnel ranking WURI, y ocupa el tercer lugar, por los valores éticos que transmite, por delante de universidades internacionales con una gran reputación como son las estadounidenses de Harvard, Yale o Columbia. ¿Quédicen los estudiantes? Raquel Cuesta es estudiante de Campus 42 en Madrid, para ella «esto está unpoco fuera de los estándares educativos que conocemos. Por eso, al entrar en42, sentí inmediatamente que erami sitio. Un lugar en el que puedes ser tú y llevar tu propio ritmo». En una límea similar se muestra David Núñez, candidato del Campus 42 deBarcelona.«Fuemuyguay.Fue, yes.Lapiscinafueunaexperiencia espectacular. Y lodivertidoesque fue desde el primer momento. Yo creo que es eso: tener la ilusión, tener lasganasyqueno tedémiedo. Es tirarte a la piscina, nunca mejor dicho. No sabes qué va a pasar, y la gracia es que no lo sepas». ARCHIVO Los estudiantes disfrutan de una enseñanza colaborativa ARCHIVO Campus 42 reafirma su compromiso con la inclusión digital ¿Dónde está? 42 está presente en cuatro continentes con una red internacional de44campusen26paísesconmás de15.000estudiantes. EnEspaña, de la mano de Fundación Telefónica, hay cerca de 2.000 estudiantes en colaboración con otros socios (exceptoMadrid).Ennuestro país lo podemos encontrar en: Madrid, Barcelona, Urduliz (Bizkaia) yMálaga. Además, los estudiantes no debenpreocuparsesinosabennada de programación previamente, esteaprendizajees igual deválido tanto para los que saben, como para los que no. Esa es una de las claves del éxito de 42: está abierto atodotipodepúblicos,esgratuito y aprenden todos, desde el que parte con más conocimientos al quemenos. Actividades paramujeres Fundación Telefónica reafirma su compromisoconla inclusióndigital, contribuyendoaminimizar las brechas de género y al empoderamientofemeninoatravésde laformacióndigital, para que todos los inscritosseanagentesactivosde la transformaciónsocial. Por ello, los campus 42 tienen enmarcha difeUNIVERSIDADES YMÁSTERES II < ESPECIAL

6 Jueves. 29 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN POR ÀNGELS FITÓ BERTRAN La universidad tradicional tiene importantes desventajas frente a la virtual Launiversidadvirtual permiteel acceso aestudios superiores aunperfil deestudiante concargas familiares Enun contextopostCOVID, resiliencia y recuperación sustantivan los deseos –y los mecanismos–compartidosdeun futuro, no muy lejano, de mayor prosperidad. En este imaginario colectivo de superación, el emprendimiento se erige como una de las palancas de generación de nueva y modernizada actividad económica. Una actividad que,apoderser,deberíaapoyarseenlasnuevastecnologíasysinlugaradudascontribuir alosretosdesostenibilidadeconómica,ambiental y social que prescribe la Agenda 2030. Elúltimoinformedelobservatoriointernacional Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2021), que analiza el fenómeno emprendedor,concluyequeen2021laactividad emprendedora reciente (empresas denueva creación que hayan persistido en el mercadomásde3,5años)seharecuperado hasta alcanzar una tasa del 5,5%de la población, a pesar de que elabandonoempresarial tambiénse ha incrementado(2,2%). Esta capacidad de generar nueva actividad en una región se mide a travésdeunaconcepciónecosistémicadonde la vitalidad emprendedora se explica a partirdelainteraccióndeunconjuntodiversodeelementos.Dentrodeestacombinatoriade factores, el compromisode lasuniversidades con el fenómeno emprendedor es un determinante indiscutible que se manifiesta, también, de manera combinada. De lasestadísticasdel informeanalizadosedesprende que en 2021 el 43% de las personas emprendedoras recientes tienen un nivel educativouniversitario,yun17%cuentacon un título de máster. Estos porcentajes aumentansignificativamentecuandoestamos frente a iniciativas con un nivel tecnológico medio-alto(dondeun21%tieneestudiosde máster y un 20% de doctorado). A su vez, cuando se pregunta sobre los aspectos determinantes para emprender, los expertos consultados consideran relevante la actividad de transferencia de investigación y desarrollo desde las universidades al tejido empresarial, así comosucapacidaddeofrecer formación específica en competencias emprendedoras,existiendounarelaciónpositiva entre el nivel educativo y el conocimiento de las fuentes de financiación más adecuadas para llevar a cabo las nuevas iniciativas. Por lotanto, yaseapor suactividadde formación, por su actividad de transferencia e innovación, comoporeldesarrollodecompetencias específicas para el emprendimiento, las universidades son actores relevantes para garantizar este hábitat de generación de nuevas oportunidades. Un hábitat,quemásalláde lafuncióncapacitadora se nutre también de la posición privilegiadaqueocupalauniversidadparagenerar y conectar conocimiento en forma de actividadescomotrabajosfinales, tesisdoctorales,proyectosdeinvestigación,procesos de innovación abierta, que a menudo son embrión de nuevas iniciativas. Un hábitat que sería más que deseable que no reprodujera algunas de las brechas que actualUna universidad online para un futuro laboral sin fisuras Ahora volvemos de nuevo al rol de la universidad. Haciendo esta vez referencia a un informe sobre las vías de acceso a la universidad y las condiciones de aprendizaje publicadopor laXarxaVives, se observaque si bienlauniversidadpresencialatraeunperfil de universitario «tradicional», joven y que accede a través de las pruebas de selectividad, launiversidadvirtualpermiteel acceso aestudiossuperioresaunperfildeestudiantequehace frentearesponsabilidades familiares y laborales y que es más diverso en cuestiones como la edad, el género, la residencia, la trayectoria de estudios previos. Esta información permite concluir que las universidades online constituyenunmecanismo de equidad actuando como dispositivo de segunda oportunidadpara trayectoriasmás complejas. Yllegadosaestepunto,yapodemosconectarlosdeseosderesilienciayrecuperaciónque destacábamos al principio, con el rol de la universidadonline:silasendaparalarecuperacióneconómica,socialyambientalpasapor eldesarrollodenuevasiniciativasemprendedoras comprometidas con los objetivos de desarrollo sostenible, y la actividad universitaria es un catalizador y a la vez un determinante del éxito de estas iniciativas, la universidad online es sin lugar a dudas un garante de laequidadenel emprendimiento. Expresadodesdeotroángulo:sialládonde llegue la conexión, queremos que llegue la oportunidademprendedora,necesitamosla capilaridadde launiversidadonline. mentecondicionanel desarrollopersonal y profesional.Vamosaanalizar, apartirde los datos disponibles, dos de ellas. Enrelacióna labrechadegénero,unaprimera lecturade lasestadísticasmuestrauna tendencia a la paridad, ya que el porcentaje demujeres quehan iniciado recientemente iniciativas emprendedoras (5,6%), es superior a la de los hombres (5,4%).Sinembargo,unanálisismás pormenorizadonos revelaqueesta mayor iniciativa emprendedora femenina respondeaunamayordificultadpara acceder a otras alternativaslaboralesyseconcentramásen sectores de servicios al consumidor o a empresas. Se trata, pues, de empresas más pequeñas,conunamenorinversióninicialque se orientan a propuestas con menor valor tecnológico, menor orientación internacional y por lo tantomenor recorrido. Enrelacióna labrechacampo-ciudad, las cifrasgeneralesmuestrancómolaszonasde mayor dinamismo emprendedor se sitúan en comunidades autónomas con grandes núcleos urbanos como Cataluña y Madrid, mientras que Asturias y La Rioja ocupan las últimas posiciones. A su vez, un análisis especifico de las expectativas en el entorno ESPECIAL > UNIVERSIDADES YMÁSTERES II Por suactividadde innovación, launiversidad esunactor relevantepara garantizar unhábitat denuevasoportunidades rural,muestraunmayorpesimismoante las oportunidades y la posibilidad efectiva de emprender.Unpesimismoquenosesustenta tanto enunapercepciónde faltade capacidades, sino en el propio miedo a fracasar. El resultado es que, si bien la Agenda Rural europeaylaespañolaprescribenelemprendimiento como mecanismo indispensable paraaumentarydiversificarlaactividadeconómica en las zonas rurales, la intenciónde emprender y las iniciativas nuevas sonmenores en los contextos nourbanos. ÁngelsFitó es vicerrectora deCompetitividad y Empleabilidadde la Universitat Oberta deCatalunya y vicedecana del Colegiode Economistas deCataluña

7 LA RAZÓN • Jueves. 29 de septiembre de 2022 Los años de universidad son un momento ideal para concebir y poner en marcha proyectos empresarialesyprofesionalesrevolucionarios que puedan cambiar el mundo y la sociedad en la que vivimos. El nacimiento de startups ha crecido exponencialmente en los últimosaños, sobretodoenelámbito de la investigación académica, y muchas de ellas llegan a convertirseenverdaderasempresas que facturanmiles omillones de euros al año, enriqueciendo el tejido empresarial del país. Banco Santander recompensa este esfuerzo y talento con el PremioSantanderXAward| Spain,un galardón para universitarios emprendedores que este año celebra su segunda edición en España y que pretende promover los mejoresproyectosystartupsespañolas, impulsandoeltalento,lasanacompetitividady laempleabilidad. Los emprendedores recibirán formación,apoyoyasesoramiento,ytendrán la posibilidad de optar a premios dehasta 10.000 euros. Elreto,cuyoplazodeinscripción estará activo en santanderx.com hasta el 24 de octubre, se dividirá en dos categorías: la primera de ellases «Launch», yestádestinada a emprendedores vinculados a la universidad, ya sean estudiantes, profesores, investigadores o funUNIVERSIDADES YMÁSTERES II < ESPECIAL Santander XAward, un premio para universitarios emprendedores La entidad lanza en España la segunda edición del galardón, en dos categorías, destinado a startups e ideas de negocio en fase de proyecto POR L.R.M. ARCHIVO Las startups viven actualmente unmomento dorado de creación y expansión cionarios con proyectos en etapas tempranas y en los que se detecte unimportantepotencialdedisrupción, siendo además altamente escalables. Para ser seleccionados estos proyectos deben disponer además de un prototipo conceptual que permita su correcta validación con clientes potenciales. La segunda categoría del Santander X Award | Spain es «Accelerate»,cuyotargetsonlasstartups universitariasquecuentenconun alto nivel de innovación de base tecnológica. Estas startups deben estar en activo y tener un producto o servicio en el mercado. Por último, no deben haber pasado más dediez años desde suconstitución. SusanaGarcíaEspinel,directora de Santander Universidades y Universia España, ha señalado que «en el contexto actual en el que nos encontramos, el apoyo a la empleabilidad y al emprendimiento es una prioridad fundamental para Banco Santander. Estos son pilares fundamentales para construir sociedades más competitivasyconmayoresoportunidades laboralesyprofesionales para todos». «ConSantanderXAward|Spain 2022, queremos apoyar a los emprendedores españoles, y lo queremos hacer tanto económicamente como con formación, asesoramiento y visibilidad internacional. Así, queremosayudarlesaavanzar en sus proyectos, reconociendoel talentoquesurge de las universidades españolas», añade García Espinel. Fases ypremios Trasel 24deoctubre, loscandidatos pasarán una primera fase de selección en la que un equipo de expertosevaluarálosmejoresproyectos en base a criterios establecidos que hacen que un proyecto destaque sobre otro. Estos criterios abarcan campos como la innovación y el diferencial competitivo, el modelo de negocio o el perfilde losemprendedores.Acto seguido, losproyectosseleccionados van a pasar a una segunda fase, tras la cual se decidirán los diez finalistas de ambas categorías, tanto«Launch»como«Acceleratte». Estos20proyectosentranenese momento en una fase de formación, y tras un proceso dementoring, participarán en una última faseenlaquesuspromotores tendrán que realizar una presentación de sus proyectos ante un juradode expertos de primer orden en la materia, que elegirán a los tres ganadores de cada categoría.Losproyectos podrán optar ahora a premios enmetálico de entre2.000y5.000euros en la categoría «Launch» y de entre 4.000 y 10.000 euros en el apartado de «Accelerate». Llegados a este punto, llega el momentode internacionalizarse, pues los ganadores pasaránauna nuevafaseenlaquepodránrepresentar a España. En esta fase tendrán la oportunidad de competir internacionalmenteconlosmejores proyectos de emprendedores de otros países y representar a nuestro país en el Santander X Award | Global 2022. Apoyo a la educación superior Banco Santander, líder en banca responsable, mantiene un firme compromiso con el progreso y el crecimientoinclusivoysostenible conunaapuestapioneray consolidada por la educación, el emprendimiento y el empleo, que desarrolla a través de Santander Universidadesdesdehacemásde 25 años y lo distingue del resto de entidadesfinancierasdelmundo. Desde su puesta en marcha, el banco ha destinadomás de 2.100 millones de euros y ha apoyado a más de 790.000 estudiantes, profesionalesyproyectosemprendedores a través de acuerdos con cercademiluniversidadese instituciones de 15 países. Sin duda, estas propuestas de desarrollo y reconocimiento ayudanaproyectarel talentoquebrotaañotrasañoennuestrasuniversidades y centros de formación, y pone en el foco a empresas e iniciativas que, de otra manera, no llegarían a tener esta visibilidad y oportunidades.

8 Jueves. 29 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN Lainternacionalizaciónenlasuniversidadesesunaprácticaquecon los años y con la extensa globalizacióndenuestrosdíascreceininterrumpidamente–salvoelparéntesis marcado por la pandemia–. Loscursos«Erasmus»nacieronen el año 1987 como «un programa deintercambioqueofrecíaaestudiantes universitarios la posibilidad de aprender y enriquecerse estudiando en el extranjero», segúnexplica lawebpropiadel programa. Veinticinco años después del lanzamiento, España es el país con mayor número de solicitudes demovilidadpara2022, segúnelSEPIE(Servicio EspañolparalaInternacionalizacióndelaEducación),servicioadscritoalMinisterio de Universidades. Pero la internacionalización de nuestrosalumnosnosequedaahí, yaque tener unaeducación internacional no solo consiste en salir fuera, sinoque los estudiantes extranjerosvengananuestrasaulas, ESPECIAL > UNIVERSIDADES YMÁSTERES II Estudiar en el extranjero vuelve a ser la opción más deseada LaUniversidad Pontificia deComillas y laUniversitat Pompeu Fabra de Barcelona ilustran con datos el cambio de tendencia tras dos años en blanco DREAMSTIME España es el país conmayor número de solicitudes Erasmus en el 2022 con lo que se enriquece así la formación universitaria gracias a los distintospuntosdevistaqueofrecen estos alumnos. Convertido todo ello en cifras, según el informe «Estadística de Estudiantes Universitarios» publicado por el propio Ministerio de Universidades, se matricularon en centros españoles un total de 157.835 alumnosextranjeros.Desgranandoesacifra, 48.431sonprocedentes de laUniónEuropea y 109.404 defueradenuestrasfronterascontinentales. Pero para personalizar estos datos, hemos consultado a dos de las mejores universidades españolas en el apartado de internacionalización, según el ranking «U-Multimark 2021». Estas son la Universidad Pontificia de Comillasy laUniversitatPompeuFabra de Barcelona. ¿Cuál es el objetivo? Paraambasuniversidades, loque tancia de cara al futuro de sus estudiantes. A pesar de estar todavía saliendo en algunos ámbitos de los durosaños sufridospor lapandemia de la COVID-19, en el apartado que atiende este artículo, ambas universidades han dejado claro que en la internacionalización ya sehasuperado. Por ejemplo, en la Universidad de Comillas el curso 21/22obtuvounascifrasdealumnos extranjeros matriculados en sus aulas de 1.305, número muy cercano al del curso 18/19. Según dicen,mismatendenciaquetiene laPompeuFabra,con2.137alumnos enmovilidadde52paísesdurante también el curso 21/22. Encuantoaalumnosespañoles en universidades extranjeras, sus númerossonmuyparejos.DeComillas salieron 1.003 estudiantes, un 10%del total de alumnos en el curso pasado, mientras que de Barcelona fueron 1.061, entre alumnos de grado, máster y doctorado. Para los españoles que deciden salir fuera de nuestras fronteras para estudiar, los destinos principales están enEuropa a través del programa Erasmus. En ambas universidadescoincidenenAmérica del Norte, y en la PompeuFabratambiénlazonaAsia-Pacífico, añadiendo que en su caso un tercio de la movilidad de sus estudiantes es fuera de Europa. Prácticas en otros países Además, los programas de internacionalizaciónteofrecenprácticasenel extranjero, algoqueenriquece los currículums de sus alumnos. En el caso de la UniversidaddeComillas existe laposibilidad de hacer los trabajos de fin degradoymaster fueradenuestro país; y la Pompeu Fabra organiza a sus estudiantes desde estancias de investigación a proyectos de aprendizaje-servicio, entre otras opciones. La internacionalización ofrece una experiencia para todos los alumnos que pueden disfrutarla. «Estosprogramasaportanvalores comoel espíritucrítico, laapertura de mente, creatividad, colaboración, y cooperación», aseguran desde laUniversidad deComillas y la Universitat Pompeu Fabra. POR ARTUROMTZ. CARRASCOSO se busca con estos distintos planes es por supuesto la mejor formación de los matriculados, lo que redunda en el posicionamientointernacionaldesuscampus.Dehecho, para labarcelonesa su principal objetivo es «la internacionalizacióndel currículum a través de la Alianza Europea EUTOPIA, ofreciendo un amplio catálogo de oportunidades demovilidad internacional y participación en programas internacionales»; mientras que en la de Comillas declaran a LA RAZÓN que quieren «posicionar la marca COMILLAS y las submarcas ICADE, ICAI y CIHS en el extranjero, prioritariamente enEuropa y Latinoamérica». EnlaPompeuFabraconsideran quelainternacionalizaciónforma parte del ADN de sus graduados, yaqueel40%dealumnoscuentan con experiencia internacional. Esto da un perfil de trabajador atractivoycompetitivoasusalumnos,algoquedesdeComillasconsideran también de vital imporEn total, 157.835 alumnos extranjeros vinieron a estudiar a España en el curso académico 2021/2022

9 LA RAZÓN • Jueves. 29 de septiembre de 2022 Despuésdediezaños,sonmuchos losavancesquehanidonutriendo la trayectoria de esta institución formativaimpulsadaporAgbar: la apuesta por la formación online hapermitidomultiplicarlosalumnos de máster y posgrado, y muchas empresas del sector han encontrado en la Escuela la mejor opción para formar a sus equipos operativos. El éxito de la FP Dual ha supuesto la extensión de este modelodecolaboración público-privadaconadministracionesycentros educativosamáscomunidades autónomas, y los procesos de reconocimientodeexperiencia profesional han servido para desarrollar soluciones propias de UNIVERSIDADES YMÁSTERES II <ESPECIAL La Escuela del Agua, 10 años compartiendo conocimiento Esta institucióndeAgbar se ha consolidadocomo referenteen el sector del agua y el medioambiente AGBAR Laexperienciadeaprendizaje combinaclasespresenciales, sesionesen remotoycontenidos online transmedia diagnósticodecompetenciasprofesionales.Tambiénlosprogramas deeducaciónambiental suponen hoy una de las líneas de actividad quedefinenlasingular idiosincrasia de la Escuela del Agua, aportando valor social a cada vez más personas. Máster referentedel sector ElMáster enTecnologíayGestión del Agua es el programa de referencia de los profesionales del ciclo del agua, proporcionando una visión integral del mismo y dotando de las competencias para la toma de decisiones alineadasconlosObjetivosdeDesarrolloSostenible (ODS) deNaciofraestructuras utilizadas (plantas de tratamiento y redes de transporte) como desde el punto de vista de los servicios (abastecimiento o saneamiento). PosgradodeDesarrolloDirectivo paraliderar latransiciónverde En el ámbito de la formación ejecutiva, el Posgrado de Desarrollo DirectivoenNegociosSostenibles se consolida como un programa innovador y único en su enfoque. En noviembre dará comienzo la tercera edición de este programa desarrolladoencolaboracióncon laUPFBarcelonaSchoolofManagement (UPF-BSM), el cual proporciona a los ejecutivos un profundo conocimiento del nuevo contextoambiental, y les capacita para impulsar estrategias empresariales y propuestas de valor que contribuyan positivamente a los objetivos de la Agenda global. El programa también pone foco en el emprendimiento e intra-emprendimientoverdeyenlaimportancia de desarrollar actividades innovadorasenfocadasenlamitigación, reducción o eliminación de problemáticas ambientales en la medida en que avanzan los cambios en los patrones de producción y consumo. Digitalizaciónytecnología La digitalización de la sociedad, acelerada durante el último año, ha comportado profundos cambiosenelámbitoeducativo,diversificando las vías y métodos de aprendizaje. En la Escuela del Agua, se ha dado respuesta a este contextomedianteunaprogramaciónmásflexibleycontinuadelos programas, y gracias a un equipo docenteconexperienciaenentornos virtuales. Lametodologíaonline,pensada parafacilitarunaprendizajeautónomo, flexible y orientado a la práctica, está fundamentadaenla resolución de retos reales con los que el participante se encontrará durante su vida profesional. Los contenidos se presentan con formatostransmediaymultiplataforma (programas de radio, reportajes televisivos, manuales con anotaciones, pantallas interactivas) e incorporan la gamificación de los objetivos. Durante estos últimos años, la Escuelahaidoincorporandotambiénnuevas temáticasquenutren losprogramas,conlosprincipales desafíos para las operadoras de agua, las buenas prácticas en el diseño de infraestructuras verdes y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, los clientes y la experiencia del usuarioy ladigitalizaciónal serviciode ciudades inteligentes. La Escuela del Agua culminará la celebraciónde sus diez años en unacto,quetendrálugarenelMuseudelesAigües,elpróximo17de octubre, al queasistiránalumnos, docentesycolaboradores.Durante el evento se expondrán los trabajos finales más destacados y se entregarán losdiplomasa losúltimos graduados. POR R. E. E. nes Unidas en empresas y organismos operadores y reguladores,dandorespuestaalosdesafíosyoportunidadesderivadasde latransformacióndelmodeloproductivoincorporandolas tendencias de digitalización y economía circular. Desde sucreación, el programa está desarrollado conjuntamente por la Escuela del Agua y la UniversidadPolitécnicadeCatalunya (UPC). En sumodalidadonline el itinerarioformativoofrecelaflexibilidaddecursarmódulosdemaneraindependiente,adaptandoel ritmo de estudio hasta obtener la titulación. Consta de 60 créditos ECTS distribuidos en gestión técnicadel aguaygestiónestratégica de empresas de agua. LoscursosdePosgradoque forman parte de estemismo itinerario son programas orientados a la especialización profesional en la gestión técnica de los distintos procesos del ciclo del agua, tanto desde el punto de vista de las inLosprogramas deeducación superior sedesarrollanen colaboracióncon las mejoresuniversidades

10 Jueves. 29 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN La delgada línea que un adolescente atraviesa al cumplir su mayoría de edad, saltando del instituto a la etapa universitaria, es un decisivo punto de inflexión que marca el futuro personal y profesional. Los estudios superiores, para quien los elige, suponen una experienciaúnicayeshabitual escuchar que para escribirla hace falta experimentar la vida universitaria. Pero, ¿qué pasa con aquellos estudiantes que deciden cursar ungrado «online»? ¿No tienen laoportunidaddeconocer, deprimeramano, qué es ser universitario? Sea como sea, la respuesta es sí,porquelaofertaescadavezmás amplia ymás completa y ágil para adaptarse a las demandasmás inmediatas de la sociedad. Unpaís «online» Españasesitúaentrelospaíseseuropeos con más estudiantes universitarios en linea, junto a Dinamarca y Países Bajos, según un informe de OBS Business School sobrelastendenciasyperspectivas de este tipo de aprendizaje. Un granavancetantosocialcomoeconómico para el que se estima un crecimiento notable en los próximos años. Según el mismo informe, se espera que el mercado globalpasedelos185.260millonesde dólaresde2020,a388.230millones en2026.EnEuropa,elcrecimiento ESPECIAL > UNIVERSIDADES YMÁSTERES II La formación superior, sobresaliente en enseñanza virtual España lidera, junto a Países Bajos y Dinamarca, el índice europeo de estudiantes universitarios digitales. La oferta crece cada curso pero no todos se adaptan LA RAZÓN Las claves de lamotivación en los estudiantes en línea se estima en 28.360 millones de dólares entre 2020 y 2024. La digitalización y los avances tecnológicos han ampliado las posibilidades: aumenta la oferta a la vez que las oportunidades de formar.Laadaptaciónde losestudios «online» fue forzada por la pandemia, pero su todavía crecimientodosañosdespués–másde un 28%– insinúa que ha llegado para quedarse. «Una vez regresados a la normalidad se está comprobando que este tipo de enseñanza se valora mucho más que anteriormente», reconoce RicardoPalomo, decanode laFacultad deCienciasEconómicasyEmpresariales de la Universidad CEU SanPabloydelegadode larectora para TransformaciónDigital. La modalidad en línea no solo ayudaa losmás jóvenes, sino tambiénaaquellaspersonasquenecesitancompaginarloconuntrabajo odeseanmatricularseenuncentro alejadodesuresidencia.Unaprácticafacilitadaporlasaulasvirtuales yvideoconferencias,quepermiten conectar a sus participantes independientementedelhusohorario. Diversastecnologíasque,asícomo reconoceJoséCarlosSoto,director deMáster en laUniversidadComplutensedeMadrid,«hanayudado a fomentar el ‘‘networking’’ entre los compañeros» con una cercanía que antes solo se apreciaba en el cara a cara. En este sector se puedediferenciarclaramente a los estudiantes en dosgrupos:aquellosmatriculados en presencial que han tenido, a la fuerza, que adaptarse a la formación«online», y losqueeligendesde un primer momento estudiar desde casa. Lo que sí comparten muchosdeellosesqueutilizanestos estudios como puente hacia otro terrenoprofesional. ¿El estudiante online pierde su motivación al no socializar de manera tradicional? Una de las principales preocupaciones a la horadeelegir si cursardesdecasa es si este método afectará a las ganas del alumno y la calidad o dificultarálaadaptacióndeaquellosqueestánacostumbradosa la presencialidad, donde aprender noessentarseanteunordenador, sino levantar la mano y decir en voz alta tus inquietudes. DavidMorato,estudiantedeIngeniería en Telemática de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), trashabersidopartícipedeambos métodos, está a favor de hacerlo en línea: «Mi motivación ha aumentado, tiene más ventajas que desventajas, puedo lograrmisobjetivos sin atarme a un lugar, permitiéndome estudiar de viaje y ahorrarme dinero en desplazamientos. Es menos agotador», confiesa. Por su parte, Alejandro Carbonell, docente de la URJC, afirmahabernotadodiferenciaen aquellosalumnosquecambiande sistema:«Lamotivacióndisminuyeporquepasanaunmodeloque no están acostumbrados». Motivación y calidad Para incentivar el interés de los alumnos, centros como la Universidad Internacional de Valencia (VIU) dota al profesorado de una formacióncontinuaennuevasherramientasymetodologías:«Tenemosclasessíncronasquepermiten diluirlosdekilómetrosycompartir un espacio virtual de debate y reflexión, así como un programa de tutorización, asistido por orientadores, que permite conocermejor lasnecesidadesdecadaestudiante en cadamomento», destaca su vicerrectordeInvestigaciónyTransferencia,JoséMartí.Pues,asícomo destaca Carbonell, depende en parte «de las técnicas que usa el docenteparallamar laatenciónde los estudiantes». Por ello, las universidades destacan, por encima de todo, que la calidad de sus contenidos es igual o superior tantoenformaciónpresencial, híbrida, como en línea. Es una prioridad hacerlo así: «La competencia obliga a mantenerestándaresdecalidad», confiesa Ricardo Palomo (CEU SanPablo). Undato que corroboraMorato: «Semuestranágiles en elusodenuevas tecnologías,pero hayciertosflecosenel aprendizajede lasmismasquedebencubrir para poder sacarles todo el rendimiento», confiesa. POR MIRIAMR. NOGAL

11 LA RAZÓN • Jueves. 29 de septiembre de 2022 Nos encontramos en el contexto másexigenteentérminos tecnológicosylaborales,enquenoshemos hallado hasta ahora. Esto genera que los profesionales esténobligadosaformarsedemaneracontinua paraelreskilling,elupskllingypara poder cumplir sus metas. Por ello, VIU entiende que es fundamental acceder auna educaciónuniversitariade excelenciaque se adapte a las necesidades de los estudiantes, sinimportarsumomentovital.Una formación que debe ser una experiencia transformadora. Porque la realidad es que hoy, a los profesionaleslesresultamuydifícilcompatibilizar sus obligaciones laborales con sus estudios universitarios, y a los estudiantes adquirir experiengadora es fundamental. Porque les hacenosoloavanzarycrecerensus respectivasáreasdeconocimiento, sinotambiénactualizarsusconocimientosconstantemente. Así,enlos últimos tres años, VIU hamultiplicado exponencialmente tanto los grupos de investigación como la produccióncientíficadelPDI,especialmente conun aumento significativodeartículos JCR. Gracias a las características diferenciales mencionadas hasta aquí, VIU ofrece unaformaciónonlinede calidad, enfocada a potenciar el progreso y el crecimientode sus estudiantes, que se materializa en 92 programas, entremásteres,gradosycursosexpertos,dando a sus alumnos una formación actualizada, en sintonía con los últimos avances de cadaárea. Una formación con un impacto real y tangible: más de 17.400 estudiantes han egresado de las aulas virtualesdeVIUesteaño, enprácticamente todos los puntos del planeta,dotadosdelosconocimientos, herramientas y capacidades para alcanzar susmetas. Más de 17.400 estudiantes han salido este año de las aulas de VIU VIU VIU: 15 años formandoonline a profesionales que cumplen susmetas Una avanzada tecnología en la docencia, la investigación y su premiado campus crean lamejor experiencia formativa quieran. De hecho, el campus virtual de VIU ha sido distinguido como elmejor de España y unode losmejoresdelmundoenexperiencia formativa del estudiante tres años consecutivos por los premios internacionalesCatalyst Awards. El hechode ser unaUniversidad Digital Nativa, es decir que nació online, sindudada aVIUuna ventaja inherente en lo tecnológico. Pero en VIU la tecnología siempre ha sido un medio, la innovación tecnológica siempre está al servicio delaformacióndelestudiante. Por ello, da una importancia capital a su claustro, formado por másde1.500docentesconlaexperiencia necesaria para aprovechar todo el potencial de la tecnología, ofrecer lamejor formaciónposible y un acompañamiento personalizado. A la innovación y excelencia docente, enVIUse sumaunapotente apuesta por la investigación, desarrollada conunpropósitode crecimientoeimpactosocial.Susdocentes están comprometidos con la mejoraconstante,ylalaborinvestiPOR L. R. E. UNIVERSIDADES YMÁSTERES II < ESPECIAL cia laboral al mismo tiempo que asistenaclasespresenciales.Incluso para aquellos que quieren solo formarse, conciliar su formación consuvidapersonal es difícil. Porello,desdeVIUhandiseñado una exclusiva metodología e-learning 100% flexible, con clases en directoquequedangrabadas, yun campus virtual con acceso multidispositivo, que permite estudiar cuando y donde sus estudiantes

