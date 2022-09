2022-09-20_Oftalmologia 98Congreso SEO

98 CONGRESO SEO MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 2 ¿Qué representa para la SEO una cita como el Congreso anual? El Congreso anual es el acto estrella de la SEO. En él se debaten las principales novedades aparecidas en la especialidad en los meses previos y se presentan la Ponencia Oficial y la Comunicación Solicitada, las dos principales publicaciones que con carácter anual edita la SEO. Es también el lugar donde las casas comerciales presentan sus últimas novedades en lo que se refiere a tratamientos farmacológicos, instrumental y dispositivos diagnósticos y quirúrgicos. Durante el Congreso se conceden el premio Castroviejo, que reconoce toda una trayectoria profesional y el premio Arruga, para especialistas menores de 40 años. Por último, el Congreso tiene un importante papel social ya que es el punto de encuentro personal entre especialistas de toda España. ¿Qué tipo de actividades científicas se programan en el Congreso? El abanico de actividades es muy amplio y diverso. En primer lugar hay conferencias y mesas redondas donde se invita a especialistas contrastados y líderes de opinión para tratar y discutir sobre temas de actualidad en las diferentes parcelas que conforman la oftalmología. También se programan sesiones de comunicaciones libres orales y en panel donde cualquier oftalmólogo, incluso personas con poca experiencia o en formación, pueden presentar sus investigaciones más recientes o exponer casos clínicos o técnicas quirúrgicas de interés. Por último, hay cursos sobre temas específicos presentados por especialistas con gran experiencia en los mismos. ¿Cuál es la afluencia de profesionales que se espera en Pamplona? La asistencia al Congreso en los años inmediatamente anteriores a la pandemia oscilaba entre 2.200 y 2.400 profesionales. Nuestra impresión es que este año la afluencia puede ser incluso mayor, puesto que después de dos años en los que el Congreso se ha celebrado de forma virtual la gente tiene muchas ganas de volver a las reuniones presenciales y recuperar el contacto directo entre colegas. Esperamos en cualquier caso que la situación epidemiológica sea favorable para que estas excelentes expectativas no se vean mermadas. ¿Cuáles serán los temas estrella a tratar en el 98º Congreso? Destacaría la asociación entre estilos de vida y glaucoma, la utilización del láser de femtosegundo en cirugía del segmento anterior, las queratoplastias con láser de femtosegundo, la cirugía refractiva terapéutica, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades paquicoroideas retinianas, la utilización de la angiografía por tomografía óptica de coherencia en las alteraciones retinianas provocadas por la diabetes y la transferencia de la investigación ocular del laboratorio a la clínica. “Tras dos años en formato virtual, hay ganas de recuperar el contacto directo entre colegas” DR. JOSÉ ANDONEGUI NAVARRO Presidente del Comité del Congreso de la SEO El Palacio de Congresos y Auditorio de Pamplona acoge a partir de mañana el 98º Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO). Hablamos con el presidente del comité del congreso, El Dr. José Andonegui, para conocer el evento con más detalle. ¿Quién puede formar parte de la SEO y qué beneficios disfrutan los socios? Actualmente, formamos parte de la SEO unos 3000, incluyendo a los residentes. Todos ellos pueden disfrutar, no solo de nuestro congreso anual en el que ya hay inscritos más de 1100 socios, sino de servicios como la defensa profesional, la información de todas las actividades, el acceso a la web donde dispone de las publicaciones, ponencias, mesas redondas y comunicaciones solicitadas, así como acceso a revistas oftalmológicas de impacto. Y, naturalmente, también pueden acceder al libro virtual de toda la oftalmología realizado por más de 400 socios durante el confinamiento. La idea es conseguir que la formación del médico residente seacerque a la excelencia con los cursos, congresos y reuniones de las distintas subespecialidades. ¿Cuáles han sido sus últimos logros? En estos tres años hemos trabajado en un nuevo Nomenclátor, actualizado, de los distintos actos que realizamos en consultas yquirófano.Ha sidomuybien acogido por OrganizaciónMédica Colegial para poner en valor nuestra actividad diaria frente a aseguradoras. Por otra parte, trabajamos para defender nuestra profesión de las injerencias y empleamos las redes sociales para que la sociedad este informada no solo de lo que hacemos, sino de algunas patologías y de todo lo que rodea a la salud de nuestros ojos. Pensamos que debemos llamar la atención sobre las fake news que nos invaden en materia de patologías, cuidadode los ojos, gafas, lentillas, filtros yunsin findenoticias queenmuchos casos tienendetrás otros intereses. ¿Cuáles son los principales retos que afronta la especialidad de oftalmología actualmente? El más importante es la formación de nuestros jóvenes oftalmólogos y mantener la formación continuada. La oftalmología avanza a un ritmo extraordinario en el diagnóstico clínico y en la cirugía. Hablamos de una especialidad que es, junto a la traumatología, la que suele tener un mayor volumen de consultas y cirugía, demodo que la intención es movernos para mejorar la organización del trabajo en los servicios hospitalarios. Disfruto mucho viendo cómo se está utilizando ya la inteligencia artificial en la clínica y la cirugía 3D, que va a suponer una gran revolución en nuestra especialidad y enmuchas otras. Nosotros trabajamos con muchas imágenes normales y patológicas y bien manejadas aportaran mucha informaciónno solo anosotros comooftalmólogos, sino a otras especialidades. ¿De qué manera trabaja la SEO para darles respuesta? Cuando fui nombrado presidente, no me podía imaginar la cantidad de trabajo que origina la SEO. Hacer las cosas bien pensando siempre en nuestros socios y con la ayuda de la Secretaría técnica que esta formada por un personal excelente. Tenemos en marcha un plan estratégico que nos está definiendo los distintos objetivos en los que ya hemos empezado a trabajar con reuniones presenciales o virtuales de la Junta permanente y los vocales. Es un honor y disfruto trabajando para la SEO. ¿Existe algún tipo de colaboración entre la sociedad y otras organizaciones similares de otros países? Tememos acuerdo de colaboración con la Academia Americana de Oftalmología (AAO), con la Asociación Pan Americana de Oftalmología (PAAO) y con la Sociedad Europea de Oftalmología, entre otras. En nuestro congreso anual tenemos conferenciantes de estas tres sociedades. También tenemos una estrecha relación con las sociedades españolas de nuestras subespecialidades: glaucoma, retina-vítreo, estrabismo, pediatría, superficie ocular, catarata y refractiva, plástica y orbitaria y otras. www.oftalmoseo.com “La SEO trabaja para que la formación del médico residente se acerque a la excelencia” DR. ANTONIOPIÑERO presidente de la Sociedad Española de Oftalmología La Sociedad Española de Oftalmología, que cumplirá 100 años en el 2024, reúne en su seno a los médicos oftalmólogos de este país e incluso a los que están en formación. Para conocer su labor, hablamos con su presidente, el Dr. Antonio Piñero.

98 CONGRESO SEO MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 3 En los últimos dos años, venimos utilizando una nueva tecnología llamada fotobiomodulación con el dispositivo de lumithera, obteniendo muy buenos resultados en diversas patologías, muchas de ellas hasta ahora incurables, como la degeneración macular seca, la degeneración macular húmeda, la maculopatiamiópica, la enfermedad de Stardgart la retinosis pigmentaria, la coroiditis multifocal, las neuropatías ópticas degenerativas, las rupturas coroideas, el ojo seco severo o el exoftalmos. El dispositivo produce una luz Led utilizando 3 longitudes de onda diferentes. El tratamiento no es invasivo y el paciente solo tiene que apoyar la barbilla y la frente y durante 5 minutos por cada ojo y recibir la estimulación. En combinación con otras terapias coadyuvantes no invasivas que utilizamos en pacientes seleccionados conseguimos muy buenos resultados. No están descritos efectos adversos y el tratamiento se realiza durante 9 sesiones, generalmente a días alternos. El mecanismo El mecanismo de acción consiste en la estimulación mediante estas longitudes de luz Led de la enzima citocromo c oxidasa, aumentando la producción de energía (ATP) por las mitocondrias de las células alteradas. La disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo juegan un papel clave en las enfermedades retinianas y del nervio óptico. Los beneficios de la fotobiomodulación en células dañadas e isquémicas consisten en una estimulación significativa de la transcripción de genes involucrados en la cadena de transporte de electrones, una vía mitocondrial crítica utilizada para convertir la glucosa y el oxígeno en energía. El trifosfato de adenosina (ATP) es una forma importante de energía producida en las células, concretamente en las mitocondrias. Las células dañadas tienen menos energía, por lo cual, si son estimuladas, pueden regenerarse, ya que a nivel celular al activarse los componentes de la cadena respiratoriamitocondrial, el resultado es la estabilización de la funciónmetabólica y el inicio de una cascada de señalización, que promueve la proliferación celular y la citoprotección. La fotobiomodulación funciona mediante la absorción de fotones por los fotorreceptores o células dañadas del tejido objetivo. Una vez absorbidos, los efectos celulares incluyen el aumento en la producción de energía y los cambios en las modalidades de señalización, como especies reactivas de oxigeno, óxido nítrico y calcio celular. Estos cambios celulares se producen mediante la activación de factores de transcripción que conducen a la modulación de la síntesis de proteínas, la proliferación y en última instancia, una mejoría de la supervivencia celular. Una técnica bien valorada La fotobiomodulación se está utilizando actualmente en fisioterapia, artritis, reparación de heridas y medicina deportiva y se reconoce cada vez más como terapia para el tratamiento de enfermedades graves y neurológicas que amenazan la vida. Publicaciones científicas recientes han demostrado los beneficios de la fotobiomodulación en la expresión de genes en células heridas, diabéticas e isquémicas. A nivel oftalmológico, las publicaciones multicéntricas que existen explicando estos beneficios son los estudios del sitio web ligtsite 1, 2 y 3. LumiThera Presents LIGHTSITE I Dry AMD Top Line Final Data Study of Photobiomodulation to Treat Dry Age-Related Macular Degeneration (LIGHTSITE II), Study of Photobiomodulation to Treat Dry Age-Related Macular Degeneration (LIGHTSITE III) En los últimos tiempos hemos tratado 500 ojos afectados por diversas patologías, obteniendo unos resultados tanto objetivos como subjetivos muy buenos, consiguiendo que pacientes que hasta ahora no tenían alternativa de tratamiento vean más y sean más independientes. Tanto es así, que en el cuestionario de mejora de calidad de vida todos hanmanifestadomejoría importante. Independientemente de nuestros resultados y la comprobación directa objetiva por la mejoría encontrada tanto en el fondo de ojo como en la tomografía de coherencia óptica, en la medida de la sequedad ocular, la campimetría y la agudeza visual, lo que más nos congratula es que la percepción de mejoría de los pacientes es tal que son ellos mismos quienes, al comentarlo con otras personas, han hecho que actualmente estemos tratando a una gran cantidad de pacientes. Somos conocedores de que enmedicina hay patologías incurables y que por supuesto existen muchos pacientes desgraciadamente ciegos o con muy baja visión, pero gracias a estas nuevas terapias estamos teniendo la experiencia propia de mejoría en todos los pacientes que hemos tratado, que han aumentado su independencia y su calidad de vida, pudiendo realizar actividades que no podían. Algunos incluso han podido volver a leer. Hemos percibido que en estos pacientes que no leían hacemucho es necesario que tengan que volver a aprender a leer, proceso que también hemos desarrollado para poder ayudarles, ya que curiosamente en estos pacientes el proceso de aprendizaje de lectura es diferente. Por supuesto, no todas las patologías que producen ceguera son sensibles a este tratamiento, por lo que siempre evaluamos al paciente con anterioridad, explorándole anatómicamente y funcionalmente los ojos y la vía visual, seleccionando a los que creemos que son susceptibles de mejoría. Dr. Francisco Luque Mialdea. Dra. VerónicaMolina Seoane Clínica CLM: Nuevo tratamiento para enfermedades oftalmológicas degenerativas y otras patologías: la fotobiomodulación Los Dres. Francisco Luque Mialdea y Verónica Molina Seoane emplean en su clínica oftalmológica de Madrid la tecnología de fotobiomodulación para el tratamiento de diversas patologías, algunas de ellas hasta ahora incurables, con excelentes resultados. En el siguiente artículo explican su experiencia. Dr. Francisco Luque Mialdea Dispositivo de lumithera Visita virtual 3D de la cínica CLM en https://matterport.com/discover/space/FNg63std2YG Clínica CLM - C/ Guecho, 8 - 28023 Madrid - 646.237.544 Dra. Verónica Molina Seoane

98 CONGRESO SEO MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 4 ¿Qué prevalencia tiene el glaucoma en España? En España, el glaucoma afecta entre el 2 al 3% de la población y es, junto con la diabetes, la principal causa de ceguera evitable. El principal problema reside en que es una enfermedad infradiagnosticada, en el que sólo la mitad de los afectados sabe que la padece y en consecuencia puede tratarla de manera rápida y eficaz. ¿Existe un perfil concreto del paciente de glaucoma? Es difícil determinar un perfil concreto, ya que se trata de una enfermedad multifactorial en la que encontramos diferentes factores de riesgo que juegan un papel importante en la patología. Es una enfermedad que puede aparecer en cualquier etapa de la vida, aunque es más frecuente en pacientes mayores de 50 años. ¿Cuáles son las causas que inciden en su aparición? El principal factor de riesgo para la aparición y progresión de glaucoma es la elevación de la presión intraocular, que además es el único factor que podemos tratar de una forma activa. No obstante, existen otros factores de riesgo como la edad avanzada, la raza (más frecuente en la raza negra), los antecedentes familiares, la miopía o enfermedades sistémicas como las enfermedades vasculares. ¿Cuáles son los efectos de esta dolencia sobre la visión? En los estadios precoces pasa totalmente inadvertida, por eso se ha llegado a denominar a esta patología como “el ladrón silencioso de la visión”. En este estadio se encuentran la mayoría de los pacientes, por ello la importancia del diagnóstico precoz y para no pasar de estadío. Cuando nos encontramos en una etapa moderada de la enfermedad, la pérdida de visión en el paciente se presentará como una disminución del campo visual, una pérdida de sensibilidad al contraste y una sensación de nube o deslumbramiento con la luz intensa. Los pacientes refieren pérdida de visión muy acusada al pasar de una zona muy iluminada a una zona más oscura (por ejemplo, al entrar en un túnel), y también es muy típico tropezarse con los objetos que se encuentran en la zona periférica de la visión (por ejemplo, roces constantes con las sillas o con las puertas). En la etapa severa de esta patología, a la que, gracias a la terapia médica y quirúrgica, muy pocos pacientes llegan, puede darse una afectación visual incapacitante, pero incluso en esta situación existen tratamientos para mejorar la calidad de los pacientes como nuestro programa Revibe® (Rehabitación visual Basado en la Evidencia) para pacientes con glaucoma. ¿Se puede prevenir? Sí, y de una forma muy sencilla: las revisiones periódicas. Gracias a ellas podemos instaurar un perfil de riesgo para cada paciente y actuar de manera rápida ante una sospecha de glaucoma, por ello es tan importante realizar una exploración oftalmológica completa anual a partir de los 40 años tengamos o no antecedentes familiares positivos de esta patología. Con el diagnóstico precoz de la enfermedad se consigue, en muchas ocasiones, ralentizar o incluso frenar la enfermedad, evitando así la progresión y con ello la pérdida de campo visual. El manejo fundamental, en gran parte de nuestros pacientes, es el control de la presión intraocular y la neuroproteción vascular. ¿Qué opciones hay para su tratamiento? ¿Puede operarse? En la actualidad existen múltiples opciones terapéuticas para intentar controlar la enfermedad. El más frecuentemente utilizado es el tratamiento médico mediante colirios, con los que podemos controlar la presión intraocular y el glaucoma en la mayoría de los pacientes. También existen novedades importantes en relación con el tratamiento láser con la introducción del láser selectivo SLT, que nos permite en muchos casos prescindir del tratamiento médico y reservarlo para etapas posteriores, reduciendo los efectos secundarios que se pueden dar con el tratamiento crónico de colirios (enrojecimiento ocular, sequedad, ojeras…). Donde realmente ha habido una revolución los últimos años es en el tratamiento quirúrgico con la aparición de las cirugías mínimamente invasivas (MIGs). Estas nos permiten de una forma rápida, eficaz, bajo anestesia tópica y con un postoperatorio muy bien tolerado, hacer un control permanente de la presión intraocular. En muchas ocasiones se realiza de forma combinada con la cirugía de la catarata, por lo que podemos resolver el problema visual, refractivo y el glaucoma en una sola intervención. ¿En qué consiste el stent trabecular de micro bypass? En aquellos pacientes en los que la enfermedad se encuentre en un estadio leve o moderado, y asociada o no a la cirugía de la catarata, existen dispositivos como el iStent inject® W (es el implante médico más pequeño que existe) que nos permiten, de manera micro invasiva, un control de la presión intraocular. La principal ventaja frente a la cirugía tradicional es que este tipo de dispositivos se colocan de manera sencilla, a través de incisiones menores a 2 milímetros, bajo anestesia tópica disminuyendo así, el riesgo quirúrgico y postoperatorio del paciente. ¿Qué ventajas aporta este tratamiento con microimplante para el control de la enfermedad? Antes de la aparición de estos dispositivos, el paciente permanecía años con los colirios hipotensores, con los efectos secundarios que estos producen (ojo rojo, molestias oculares, alteración de la película lagrimal...). Gracias al desarrollo de estos implantes podemos ofrecer a nuestros pacientes un control de la presión, en etapas iniciales de la enfermedad, sin colirios, mejorando así su calidad visual y de vida. ¿Qué recomendación haría a los pacientes con glaucoma o que tienen antecedentes familiares? La recomendación principal que nosotros les damos a nuestros pacientes, sobre todo a aquellos con antecedentes familiares, es que acudan a revisiones anuales a partir de los 40 años. El diagnóstico precoz del glaucoma es fundamental para conseguir un control de la enfermedad y con ello frenar el daño en el nervio óptico y la pérdida de visión. www.miranza.es C/Galileo 104, Madrid “El glaucoma se puede prevenir de una forma muy sencilla: con revisiones periódicas” DR AITOR FERNANDEZ YDRA CARLOTA FUENTE Oftalmólogos El glaucoma es una de las principales causas de ceguera evitable. Para conocer la realidad de esta dolencia y cómo tratarla, hablamos con el Dr. Aitor Fernández y la Dra Carlota Fuente, responsables de la Unidad de Glaucoma IOA Miranza deMadrid. Los microimplantes ofrecen a los pacientes un control de la presión en etapas iniciales de la enfermedad sin necesidad de colirios, mejorando así su calidad visual y de vida

98 CONGRESO SEO MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 5 ¿Cuáles son los orígenes de la clínica? La oftalmología me viene de casa. Mi padre fue oftalmólogo y tenía su propia consulta. Así que, en 2007, después de varios años como especialista oftalmóloga, decidí crear Clínica CEMO, una pequeña clínica de 35m2 ubicada en el centro de Vilanova i la Geltrú en Barcelona. En el año 2014, ampliamos las instalaciones hasta 200 m2 e incorporamos diferentes subespecialidades oftalmológicas y otras especialidades médicas estrechamente ligadas a las oftalmología. ¿Con qué estructura cuentan hoy? Actualmente, somos más de 60 trabajadores que compartimos unas instalaciones de 800 m2, con un elegante ymoderno diseño. Es un centro equipado con la última tecnología para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades oculares. Ofrecemos servicios médicos de lunes a sábado y no solo de visitas programadas, sino también de urgencias oftalmológicas. Además del servicio de oftalmología, el centro cuenta con especialistas en medicina general, dermatología, pediatría, cardiología, psiquiatría, psicología ymedicina estética. ¿Cuáles son las principales áreas que trabajan en la especialidad de la oftalmología? En Clínica CEMO tenemos un equipo médico muy capacitado que cubre todas las áreas de la Oftalmología, tanto clínicas como quirúrgicas. Realizamos técnicas quirúrgicas innovadoras como la cirugía refractiva, Lasik, Fentosegundo, faco-refractiva con el implante de lentes intraoculares para eliminar el uso de gafas. Somos especialistas en el abordaje quirúrgico del glaucoma utilizando la técnica microincisional (MIGS) y diversos dispositivos intraoculares con la finalidad de bajar la tensión intraocular y suspender el tratamiento tópico. Disponemos de un área de oftalmopediatría –dedicada al cuidado y tratamiento de la vista de los niños, con su respectiva Unidad de Terapia Visual para trabajar en el desarrollo y el aprendizaje de las capacidades visuales– y ofrecemos también técnicas de oculoplastia para tratar quirúrgicamente la zona periocular con el objetivo de ofrecer soluciones funcionales y/o estéticas como la blefaroplastia o el rejuvenecimiento de la mirada. Si hablamos de retina, contamos con especialistas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y la cirugía para solucionar el desprendimiento de retina. A todo esto hay que sumar técnicas y pruebas diagnósticas complementarias para aumentar la precisión del criterio médico como el test de Shirmer (osmolarímetro para medir la cantidad y calidad de la lágrima), el topógrafo multiusos Keratograph (su información de la superficie ocular nos permite estabilizar y preparar a pacientes para la implantación de lentes intraoculares o para mejorar el confort en pacientes con tratamientos oculares crónicos, como el glaucoma) o el aberrómetro I Trace, usado para estudiar y valorar el ojo de candidatos a cirugía refractiva y determinar la mejor opción de lente intraocular. Naturalmente también ofrecemos el diagnóstico y tratamiento del ojo seco, una subespecialidad actualmente muy demandada en cualquier consulta de oftalmología con su novedoso tratamiento de Luz Pulsada Intensa. ¿En qué consiste la patología del ojo seco? Es una enfermedad multifactorial crónica que se manifiesta, sobre todo, con la sequedad ocular debido a la incapacidad para producir suficiente lágrima o a la baja calidad de la que se produce. ¿Qué síntomas presenta? La sintomatología es muy variada. El paciente puede presentar escozor, picor, lagrimeo, sensación de arenilla, ojo rojo, problemas visuales, malestar en ocasiones inespecífico… Es una sintomatología que puede llegar a ser incapacitante por la creación de úlceras corneales y/o lesiones conjuntivales. ¿Afecta a un determinado perfil de paciente? Puede afectar a pacientes de cualquier edad, pero suele ser más frecuente a medida que se envejece. Casi el 30% de la población en Europa lo padece y es más común en las mujeres, particularmente si ya pasaron la menopausia. Otras causas de ojo seco están ligadas a algunas enfermedades como artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, lupus o los problemas tiroideos. También se relaciona con la inflamación y enrojecimiento de los párpados (blefaritis), el uso de lentes de contacto, patología palpebral como entropión o ectropión, la alta exposición a pantallas digitales, la postcirugía LASIK o la ingesta demedicamentos. ¿Cuál es el tratamiento que ofrecen para esta enfermedad? En la Unidad deOjo Seco de Clínica CEMO, usamos distintos tratamientos paramejorar la condición de ojo seco de nuestros pacientes. El tratamiento, en última instancia, dependerá de las causas y de las características del paciente. Uno de los tratamientos más aplicados, precisamente por los resultados que se obtienen, es el de luz pulsada intensa (IPL). Esta técnica nos permite tratar el síndrome de ojo seco demanera no invasiva, controlada y segura, con el objetivo de frenar y disminuir el proceso inflamatorio de las glándulas deMeibomio. Adicionalmente hay una serie de medidas que ayudan a mejorar la condición de ojo seco. Mantener una buena higiene de la zona palpebral, evitar el sobreuso de lentillas, realizar descansos y pausas delante de la actividad de visión cercana (ordenador) y una buena lubricación agregando lágrimas artificiales, pomadas lubricantes y en ocasiones antiinflamatorios o antibióticos, siempre indicados por el especialista. ¿Qué diferencia a la clínica de otros centros? “Comprometidos con tu salud” es la máxima que comparte todo el equipo de Clínica CEMO. Es la referencia que marca la calidad del servicio que ofrecemos a cada paciente. Cualquier persona que acude a la clínica, ya sea por una urgencia oftalmológica o por una visita programada, puede ser diagnosticada y tratada íntegramente sin necesidad de derivación, gracias al gran abanico de subespecialidades médicas y quirúrgicas y a la avanzada tecnología con que contamos para realizar pruebas diagnósticas. ¿Cuáles son los retos de futuro de la clínica? Consolidar la posición de liderazgo en la zona a través de un excelente servicio al paciente y de una sólida apuesta por la innovación tecnológica para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oculares. clinicacemo.es DRA. MARÍADOLORESMOSQUEIRA DirectoraMédica y Oftalmóloga de Clínica CEMO Durantemás de 15 años, la Clínica CEMO se ha caracterizado por ofrecer a sus pacientes una atención integral en el campo de la salud visual que poco a poco ha ido ampliando a otras especialidades. Hablamos con su responsable, la Dra. María Dolores Mosqueira. Cualquier persona que acude a la clínica puede ser diagnosticada y tratada íntegramente sin necesidad de derivación en el centro “En Clínica CEMO usamos distintas técnicas para tratar el síndrome de ojo seco”

98 CONGRESO SEO MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 6 ¿Qué es la Queratitis por Acanthamoeba? Se trata de una infección corneal, la parte anterior transparente del ojo, poco frecuente pero que puede tener consecuencias desastrosas, como la pérdida de un ojo o la ceguera permanente. Las amebas son organismos microscópicos ubicuos. Pueden aislarse de la tierra y el agua dulce (piscinas, jacuzzis, cenotes e incluso agua potable) y, por ello, son múltiples las oportunidades de entrar en contacto con las personas, pero sólo en una pequeña proporción de los casos producirán daño. Las acanthamoebas son los agentes causantes de meningoencefalitis granulomatosa y de queratitis amebiana. La queratitis amebiana puede producirse por cortes u otros traumatismos oculares, por la exposición a agua contaminada o por mantener una mala higiene ocular. La frecuencia de queratitis amebiana se ha relacionado con el incremento de los portadores de lentes de contacto blandas y de su inadecuada desinfección, así como de las actividades al aire libre. Su incidencia se calcula en un caso por cada 31.000 portadores de lentes de contacto y año, la mayoría (85%) en usuarios de lentes blandas. ¿Se conocen las causas que favorecen esta infección? La causa principal es el contacto con el microorganismo presente en aguas contaminadas y la existencia de un trauma ocular. El caso más común es un portador de lentes de contacto blanda que no sigue los cuidados con su empleo que debería o que duerme con sus lentillas. ¿Cuáles son los síntomas que presenta? Entre los síntomas de la queratitis amebiana se incluyen la sensibilidad a la luz (fotofobia), el lagrimeo excesivo, la mala visión, los ojos rojos, el dolor ocular invalidante y de cabeza o la sensación de cuerpo extraño. Si tiene alguno de estos síntomas y si además es usuario de lentes de contacto blandas y se ha bañado sin quitárselas, acuda a urgencias. Es importante detectarla a tiempo... Sí. Existen tratamientos para la queratitis amebiana, pero el diagnóstico precoz es fundamental; es la diferencia entre la curación sin secuelas y la ceguera. Es muy común confundirla con queratitis herpética. A mis residentes les digo que si tienen a un paciente con algo que parece queratitis por herpes que no cede con tratamiento antiherpético adecuado en una semana y el paciente es portador de lentes de contacto blandas, piensen en acanthamoeba. Si el diagnóstico y por tanto el tratamiento se retrasa semanas o meses, las secuelas serán permanentes. Al principio, las amebas se encuentran en el epitelio corneal, pero si la enfermedad progresa se produce la invasión del estroma (capa más profunda de la córnea). Es característica la desproporción entre los síntomas (lo que el paciente siente) y los signos (lo que ve el oftalmólogo), en otras palabras, duele mucho para lo que el médico observa. ¿Se trata de una enfermedad grave? Sí, lo es si el diagnóstico y manejo es tardío. ¿Afecta a un perfil determinado de paciente? Aunque el uso de lentes de contacto es el factor predisponente con más frecuencia asociado a la queratitis amebiana, la incidencia de esta enfermedad entre los portadores de lentillas no es alta ya que el epitelio corneal (la capa superficial de la córnea) intacto ofrece una barrera frente a la penetración de las amebas en el estroma y el desarrollo consiguiente de queratitis. En los pacientes con antecedentes de traumatismo (por ejemplo, dormir con lentillas), las amebas pueden acceder al estroma. La incorrecta desinfección de las lentes de contacto hace que aparezcan en las mismas y en los estuches de conservación. ¿Es posible prevenir esta dolencia? Debemos seguir siempre las instrucciones de empleo correcto e higiene. Si es usuario de lentes de contacto, podrá reducir las probabilidades de sufrir queratitis amebiana si sigue estos consejos: utilice el método recomendado de higiene cuando limpie sus lentes de contacto, cambie el estuche de conservación cada tres meses, utilice siempre solución de limpieza nueva (nunca rellene solución nueva sobre otra antigua), siga las recomendaciones del especialista para el mantenimiento de las lentes de contacto, no intente ahorrar dinero alargando el programa de reemplazo de las lentes o de la solución de limpieza y no duerma ni se bañe con las lentes de contacto. Es más: evite incluso ducharse con ellas puestas para que las impurezas del agua corriente del hogar no acabe en las lentes. ¿Cuál es el tratamiento habitual? El tratamiento de la queratitis amebiana es, fundamentalmente, médico. No existe hasta el momento un protocolo terapéutico establecido para el tratamiento de la queratitis por acanthamoeba. Se sabe que los antiamebianos más eficaces, hasta la fecha, son las diamidinas y las biguanidas, estas últimas de primera elección. Entre las diamidinas disponibles se encuentran la propamidina al 0,1% y la hexamidina 0,1%. Ambos preparados pueden obtenerse del Reino Unido o Francia respectivamente, mediante solicitud de medicamentos extranjeros. Entre las biguanidas, las más activas son la clorhexidina 0,02% y la polihexanida o polihexametilenbiguanida (PHMB) al 0,02%, que deben prepararse en fórmula magistral. Estos dos últimos fármacos son útiles para la eliminación de trofozoitos y quistes (las dos formas de vida de las acanthamoebas) a la vez que han mostrado escasa toxicidad ocular. El tiempo medio de tratamiento es de 6 meses, aunque en casos de perforación es necesaria la realización de un trasplante corneal. SIFI está desarrollando el primer tratamiento indicado para esta patología. ¿Qué podemos esperar de este fármaco? Grandes ventajas. Es polihexanida formulada al 0,08% en monodosis (sin tóxicos conservantes), por lo que la biguanida está más concentrada (la de fórmula magistral es al 0,02%). Los médicos sabemos que el cumplimiento terapéutico es mejor si se emplea un solo colirio que dos. Además, al estar comercializada, no es necesario acudir a medicamentos extranjeros (a veces no disponibles cuando los necesitamos) ni a formulaciones magistrales. ¿Qué consejo daría a quien note algún síntoma que pueda identificarse con esta enfermedad? A cualquier usuario de lentes de contacto le aconsejaría acudir a su médico oftalmólogo ante cualquier síntoma anormal ya que las lentes de contacto, sobre todo si son mal usadas, pueden causar infecciones corneales por amebas y otros gérmenes. www.sifi.es “La queratitis amebiana puede producirse por cortes, contacto con agua contaminada omala higiene ocular” PROF. BENÍTEZ DEL CASTILLO Catedrático de Oftalmología de la UCM El Prof. José M. Benítez del Castillo es Catedrático de Oftalmología de la Universidad Complutense de Madrid y ejerce su especialidad en el Hospital Clínico San Carlos y la Clínica Rementería. Hablamos con él sobre la queratitis por acanthamoeba, una dolencia que afecta a la córnea con una prevalencia baja pero que puede revestir gravedad. Biomicroscopía con fluoresceina estadio inicial de queratitis por ameba con pseudodendrita Microscopía confocal se observan quiste por amebas

98 CONGRESO SEO MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 7 Septiembre es el momento en que los niños y niñas pasan de estar en actividades lejanas (piscina, playa, campo, montaña…) a actividades cercanas (libros, móviles, tabletas…) y pueden encontrar que su visión no es perfecta. Por ello, hemos querido hablar con el Dr. Javier Hurtado Ceña, oftalmólogo del Instituto Nacional de la Visión (Madrid) pasa saber cómo debemos afrontar este inicio de curso. ¿A qué debemos estar atentos? En las clases, los niños y niñas se pueden dar cuenta de que no ven bien de lejos o de que tienen dificultad para concentrarse o hacer los deberes. También, muchos niños que ya usan gafas o lentillas notan que les falta graduación para ver con claridad. Es por eso que son muy frecuentes las revisiones al principio del curso, como si fueran una «puesta a punto». Son importantes también los antecedentes familiares de problemas oftalmológicos: ojo vago, los dos padres usan gafas, familia de miopes, cirugías en los ojos, glaucoma, desprendimiento de retina… Todo ello hace que el niño tenga más probabilidad de tener algo en los ojos que pueda pasar desapercibido. Y en caso de duda de que pueda haber algún problema, acudir al oftalmólogo. ¿Cuáles son las dolencias más comunes entre niños, niñas y adolescentes? El problema ocurre con los niños pequeños porque el adolescente ya es un adulto. Tiene los mismos síntomas que un adulto y sabe expresarlos…a su manera. Los síntomas más frecuentes son: mala visión de lejos, conjuntivitis (legañas + ojo rojo), orzuelos (grano en el párpado), dolor de cabeza (sobre todo al final del día) o necesidad de entrecerrar los ojos para ver bien. Hablando de miopía, se conoce en el mercado la solución MiSight® 1 day, una lente de contacto desechable diaria, ¿qué ventajas aporta? Por un lado, evita el uso de las gafas. Pero, además, frena el crecimiento de la miopía. MiSight® 1 day está diseñada para que el ojo crezca más lentamente y, por tanto, la miopía se enlentezca. También disminuye el riesgo de infección respecto a otras lentillas. Este riesgo es el único destacable y que a veces frena a muchos oftalmólogos a la hora de recomendar lentes de contacto a los niños. Eso y la falta de experiencia. Cuando manejas niños, te das cuenta de que la lentilla mejora su calidad de vida, les da autonomía, no les limita, les iguala con sus compañeros de clase, les da más felicidad, seguridad en sí mismos y, sobre todo, mejor visión. Otras ventajas es que, al ser desechables, no necesitan productos de limpieza ni estuches de lentillas; mejora el campo visual (es decir, no hay una montura de una gafa que dificulte la visión por los laterales); y permite fácilmente los cambios de graduación: si cambia la graduación del cristal de la gafa, tenemos que cambiarlo con el coste que eso conlleva. Si cambia la graduación de la lentilla, solo tenemos que cambiar esa graduación en la próxima caja. ¿Todos los niños y niñas las pueden usar? En principio, todos los niños con una graduación adecuada pueden ser candidatos para usar estas lentillas. El ideal es el adolescente o el niño que hace deporte y tiene una miopía que va aumentando. “Me preocupa que mi hijo/a se ponga lentillas a tan temprana edad”. Supongo que os habéis encontrado con esta frase… Es una preocupación frecuente. La pregunta suele ser: “¿Se pueden poner lentillas en un niño tan pequeño?”. La pregunta está hecha como si el niño fuera algo pasivo al que se le ponen las lentillas. Como si fuera un muñeco. A mí, me preocupa más cuando los oftalmólogos o los padres decimos: “Si no se va a adaptar…”. La experiencia me dice que los niños están encantados con sus lentillas, se adaptan muy bien a ellas, se sienten orgullosos de usarlas cuando lo comentan con sus amigos y les permite hacer una vida normal. Es cierto que podemos adaptarlas a partir de los 6-7 años, pero a esa edad suelen necesitar ayuda para manejarlas. A partir de los 910 años, los niños se las ponen sin ayuda. Para terminar, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a cuidar de su salud visual? Cada vez hay más niños con miopía porque están cambiando su estilo de vida: hacen más actividades de cerca y salenmenos al aire libre. Lo que tenemos que intentar con nuestros hijos es cambiar esa tendencia para que no perjudique a su salud visual. Estos consejos son gratis, universales e independientes de que nuestro hijo use gafas o no. - Que no se acerquen a los objetos, es decir, que se alejen los libros, la tableta o los móviles. - Que salgan al aire libre al menos 2 horas al día. - Que hagan descansos de las actividades de cerca. Cada 20 minutos mirando algo de cerca, que descansen 20 segundos mirando a 20 metros (regla 20-20-20). - Que comprueben si ven lomismo con un ojo que con el otro. Cerrando un ojo o el otro frente a la televisión, es más que de sobra. - Si usan lentillas, que sean cuidadosos y pulcros al manejarlas. Que no duerman con ellas y no las limpien con agua, sino con los productos adecuados. - Que les cuenten a sus padres los problemas visuales que noten: visión de moscas, visión doble, mala visión por un ojo, dolor de cabeza, legañas, dolor al forzar la vista, distorsión de la visión… www.ControlDeMiopia.com www.institutonacionaldelavision.com “Las lentillasmejoran la calidad de vida de los niños, les dan autonomía, no les limita y los iguala con sus compañeros” DR. JAVIERHURTADO CEÑA Oftalmólogo del Instituto Nacional de la Visión (Madrid) Al empezar un nuevo curso, es un buen momento para que podamos detectar si nuestros hijos e hijas pueden padecer algún problema visual. “MiSight® 1 day está diseñada para que el ojo crezca más lentamente y, por tanto, la miopía se enlentezca” “La experiencia me dice que los niños están encantados con sus lentillas, se adaptan muy bien a ellas” Sobre Coopervision CooperVision es una división de The CooperCompanies que cotiza en la bolsa de Nueva York. Es uno de los principales fabricantes de lentes de contacto del mundo y produce una gama completa de lentes de contacto blandas desechables, diarias y mensuales, que cuentan con materiales y diseños ópticos avanzados. CooperVision tiene un sólido historial de abordar los desafíos de visión más difíciles, como el astigmatismo, la presbicia, la miopía infantil y las córneas muy irregulares, y ofrece uno de los catálogos de lentillas más completo. Además, en España, lleva años siendo líder en el mercado de las lentes de contacto. Sus productos están disponibles en prácticamente el 100% de los centros visuales que se dedican a la adaptación de lentillas.

La reputación de Shamir se basa en su estrecho conocimiento de los desafíos en la visión y en su creatividad en aplicar novedosas tecnologías en la producción de una amplia gama de lentes y tratamientos que son de utilidad tanto a los profesionales de la visión como a los pacientes para cubrir todas las necesidades visuales imaginables, desde lentes de seguridad o específicas para trabajo con ordenador, hasta gafas para deportes. Hablamos con Ester Abad Blesa, Directora de Marketing y Grandes Cuentas de la compañía. ¿Ha cambiado la pandemia nuestros comportamientos visuales? ¿De qué modo? La pandemia ha obligado a todos, cualquiera que sea la edad o profesión, a un mayor uso de los dispositivos digitales, aplicaciones de compra online, plataformas de entretenimiento en streaming, relaciones sociales online…Y eso ha repercutido en un aumento de uso de la visión próxima e intermedia digital. La tecnología Shamir, basada en inteligencia artificial AI Engine, realiza el análisis y actualización permanente de grandes cantidades de datos de miles de participantes de todo el mundo, permitiendo concluir que el tiempo de uso de dispositivos digitales (Tablets, teléfonos, etc) ha aumento un 60% en todas las franjas de edad respecto a 2017, siendo las horas de uso promedio de más de 13 horas, cambio que ha conllevado el aumento de molestias visuales y ergonómicas tales como dolor y fatiga ocular, dolores de cabeza, dolor cervical, hombro, entre otras. Acaban de renovar el diseño de tres de sus progresivos. ¿A qué se debe ese cambio? Todos los datos obtenidos a través de análisis Big Data son fuente de información que permite a la tecnología Continuous Design Tech garantizar que los perfiles de edad visual actualizados se integren perfectamente en un diseño de lente única con rendimiento visual óptimo para cada distancia visual. Además la tecnología Intellicorridor garantiza un cambio de enfoque fácil entre las áreas intermedias y cercanas y una visión más nítida para la zona digital. ¿Cómo afronta Shamir esa variedad que marcan aspectos como la edad o el estilo de vida? Disponemos de una gama de progresivos “Shamir 5 estrellas” desde Spectrum+ TM Hasta Autograph Intelligence TM que permite al profesional de la visión prescribir la lente que mejor se adapte a la edad o estilo de vida de cada paciente, según sea dinámica o estática con amplio uso digital. Disponemos también de lentes específicas para deportistas, de protección, gamers y para cubrir otras necesidades visuales específicas. ¿Existe una fórmula universal para dar respuesta a las necesidades visuales de la sociedad? La fórmula universal es dar un toque personal “Personal Touch” en la relación con el cliente. Shamir ha integrado esta fórmula como uno de sus valores fundamentales, que materializa en la investigación de modelos de uso de la visión y necesidades de los usuarios para ofrecer productos únicos basados en las últimas y más innovadoras tecnologías. ¿En qué consisten los dos nuevos tratamientos lanzados por Shamir? Metaform TM es una tecnología de fabricación de lentes de nanoestructura que permite la producción de un nuevo tipo de lente que actualmente no existe en el mercado, una nueva generación de lentes potenciadas, sin compromiso sobre las características ópticas, físicas y tratamientos incorporados, que aportan al usuario final diversas ventajas. Entre ellas figuran la seguridad (son hasta 18 veces más resistentes que el requisito estándar de la FDA), confort (hasta un 40% más ligeras en lentes negativas que las lentes tradicionales), durabilidad (incluyen un tratamiento endurecido, oleófobo y antiadherente), una estética mejorada (reducción de los anillos de Newton y en lentes negativas hasta un 40% más delgadas que las lentes tradicionales) y respeto del medio ambiente, puesto que son hasta un 80% más eficientes energéticamente. ¿Y en cuanto a Glacier Expressions? Glacier Expressions TM es un tratamiento antirreflejante Premium que permite al usuario ver, sentirse y verse mejor. Ver mejor porque aportan una mayor claridad visual y sensibilidad al contraste ofrecida por la lente. Sentirse mejor por la reducción del ruido visual y el aumento de SNR (relación señal/ruido) que reduce la fatiga visual y proporciona una experiencia visual más cómoda. Y, finalmente, verse mejor por su estética mejorada y porque ofrecen hasta un 70% menos de reflejos de la luz a la que nuestros ojos son más sensibles. En un estudio de mercado en el que participaron 100 profesionales de la visión de todo el mundo y en el que probaron el tratamiento sin recibir detalles de sus propiedades, el 98% mostró satisfacción por la claridad, el 99% satisfacción mientras conducían y un 100% afirmó sentirse más cómodos. ¿Es posible seguir innovando en una materia como esta? En Shamir estamos firmemente convencidos que la experiencia del cliente final siempre es mejorable. Y no sólo con productos y tratamientos, sino también con servicios. Por ejemplo, actualmente trabajamos para reducir el plazo de entrega de lentes Premium de 24 horas –como actualmente está disponible en España con el servicio Inotime– a 3 horas, como hacemos ya en Portugal. ¿Cuáles son los retos de futuro de la compañía para seguir dando respuestas a los cambios en conductas visuales? Seguir colaborando con profesionales de la visión de todo el mundo para que nos acerquen a la evolución de las necesidades visuales de sus pacientes y, con el apoyo del departamento de I&D de Shamir en Israel, desarrollar nuevas soluciones a esas necesidades. shamir.es “Ofrecemos productos innovadores para dar solución a las necesidades visuales de los clientes” ESTER ABADBLESA Directora deMarketing de Shamir Establecida en Israel en 1972 como fabricante de lentes bifocales, Shamir Optical Industry es hoy un fabricante líder en lentes monofocales y progresivos avanzados. Shamir ofrece lentes Premium en 24 horas con el servicio InoTime

