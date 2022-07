2022-07-21_XXXVII Torneo de Golf

JUEVES21 DE JULIO JESÚS G. FERIA XXXVII TORNEODE GOLF

Jueves. 21 de julio de 2022 • LA RAZÓN 2 XXXVII TORNEODEGOLF LARAZÓN POR NICOLÁS SANGRADOR Nacho Vizan, llegando al XXXVII Torneo de Golf LA RAZÓN frute.Esunaauténticaexperiencia lanzar bolas en dirección al Monasterio de El Escorial, pues la salida y casi todos los golpes tienencomotelóndefondoesteemblemáticoedificio, que juntoa los robles centenarios antesmencionados hacen de este hoyo la perfectapostaldeundeportequeune elegancia y tradición. Estadodel campo Aunque el Real Club de Golf La Herreríaestásituadoenplenasierra de Guadarrama, esta zona de laComunidaddeMadridnoquedó librede laolade calor queazotó gran parte de la península las últimas semanas, yduranteel torneo se llegaron a registrar altas temperaturas, en algunos momentos superando los 38º C. Sinembargo, estasituación fue bien paliada gracias a los excelentes trabajosdemantenimiento y jardinería de La Herrería, pues enningún tramodel campo se veían zonas de césped seco o encharcado. Una vez se dio inicio al torneo conel tirode salida, conunapuntualidad germánica y precisa, el trasiegodebuggysyparticipantes a pie, los más avezados, llenó de vida y ánimo competitivo las instalaciones del torneo. Laperfectasincronía yconocimiento de este deporte de todos los grupos de participantes hizo que el trabajo del marshal del campo fuera prácticamente testimonial. No hubo necesidad de corregirnidirigira losgolfistasen sujuego, lograndoasíunambientemuy agradablepara lapráctica del golf. La perfecta irrigación de las calles en los dieciocho hoyos del campo hizo más agradable y llevadero el torneo, junto a los diferentes puntos de hidratación relosparticipantesllamólaatención lapresenciademuchos rangosde edad. Podían encontrarse grupos conexperimentadosgolfistasjunto a otros jugadores que apenas llegaban a la mayoría de edad, lo que aportó un tono distendido y diácticoa la jornada, pues losmás veteranosenseñabanalosjugadoresnoveles,aprendiendotodosde todosycreándoseasíungranambiente de camaradería. Para quien no conozca el Real Club de Golf La Herrería, se trata de uno de los complejos deportivosmásexclusivos de laComunida de Madrid. Fue fundado en 1966 y sus instalaciones son únicas. Losdieciochohoyosdel recorrido están rodeados de robles centenarios, pertinentemente registrados, y de fuentes de agua que hacenlasdeliciasde los amantes del golf. Sus calles amplias y largas son perfectas paraunosdrivesholgados y cómodos. Los bunkers están bien situados, y los greenes suponen un autétntico desafío para los golfistas. El hoyo más emblemático de este campoes, sindudaalguna, el número ocho, y en este punto se colocóunpreciosovehículoTesla Model S, aportado por el patrocinador del torneo, la compañía de alquiler de vehículos sin conductor Europcar. Muchos de los participantes en el torneo se pararon cuando pasaban cerca de este exclusivo coche 100%eléctricopara interesarse por las características y datos de consumo, e incluso alguno se aventuró a comprobar el confort y elegancia interiores. El diseño y enclave del hoyo ochodentrodelcampoloconvierten en un verdadero gusto y disEl Real Club deGolf LaHerrería, en San Lorenzo de El Escorial, acogió el XXXVII Torneo de Golf LA RAZÓN, con la participación de sesenta y cuatro jugadores Enlavertientesuroriental de la SierradeGuadarrama se encuentra unode los lugaresmás emblemáticos de la ComunidaddeMadrid.Setratadel pequeñomunicipiodeSanLorenzodeEl Escorial, dominadopor el majestuoso monasterio que hizo construir el rey Felipe II y que hoy esunodelosprincipalesatractivos turísticos de laComunidad. Dentro de este enclave de ensueñoseencuentraotro lugarprivilegiado, tanto por su situación como por su entorno. Hablamos del Real Club deGolf LaHerrería, cuyas magníficas instalaciones sirvieron de escenario para el XXXVII Torneo de Golf de LARAZÓN, que reunióeneste enclave madrileño a un total de sesenta y cuatro aficionados a este deporte. Todos ellos llegaronpuntuales a la cita, y tras el protocolario registroen la recepciónde La Herrería, recogieron sus tarjetas listas para empezar el partido, no sin antes pasar por el ya tradicional photocall instalado a la entrada del Real Club. Lasúltimas jornadashabíanregistradoenElEscorial temperaturas muy altas, pero esto no amedrentóa losgolfistas, quepalosen ristre se encaminaron hacia sus hoyos, esperando el tiro de salida con el que daría comienzo el torneo. Entorno privilegiado Este es el tercer torneo que se celebra tras los dos años de parón marcadospor lapandemiadeCovid-19, y las ganas de compartir una jornada de deporte y sana competitividad eran patentes en todos los golfistas inscritos. Entre Un entorno privilegiado para jugar al golf del programa previsto para esta XXXVIIedicióndelTorneodeGolf LARAZÓN. Cóctel yentrega de premios Una vez completado el recorrido de dieciocho hoyos del Real Club deGolfLaHerrería, losparticipantesdel torneopudierontomaruna refrescante ducha para, a continuación,disfrutardeunmerecido cóctelenelquelosgolfistaspudieron disfrutar de las viandas que ofrecieron otros patrocinadores del torneo. A la sombra de los roblescentenariosysobreunrefrespartidos por todo el campo, que la organización dispuso acertadamente en diferentes puntos del recorrido.Asimismo, cercade lasdocedelmediodía se repartió un almuerzo a todos los participantes, gracias al cual pudieron reponer fuerzas y afrontar la recta final del torneo con energías renovadas. Lasconversacionesyanécdotas se sucedían y, de esta manera, se llegaba al término de la parte deportiva del torneo, y los participantes pudieron refrescarse y cambiarseparaseguirdisfrutando

LA RAZÓN • Jueves. 21 de julio de 2022 XXXVII TORNEODEGOLF LA RAZÓN 3 cante césped, los golfistas se fueronuniendoen tornoa lasmesas. Algunosdelospatrocinadoresque componenelcócteldel torneoson parte de la familia y tradición de estoseventos,comolosamigosde Maestros Jamoneros y sus espectaculares productos ibéricos de bellota 100%, o el puesto de preparación en directo de refrescantes y exóticos cócteles de Truvia. Entre las viandas servidas, destacaron especialmente las racionesdepaellaofrecidaspor LaHerrería, un arroz preparado con maestría con un sabor y textura perfectos. Uno de los golfistas comentó que estos cócteles son el complemento perfecto a una jornada de deporte y camaradería. Entregade premios Una vez las fuerzas quedaron recompuestas, llegó el momento de reconocer los logrosobtenidos sobreel campo. Enunaampliamesa estaban dispuestos los premios y galardones,yunoaunolosparticipantes fueron pasando a recoger los obsequios aportados por otros sponsors y amigos del torneo. Tal esel casode losproductosdemarcas comoPitillos, Jimmy Lion, Royal Hideway, Auara, Álvarez Gómez,Actineck,Albariza,Cantabria Labs,Vit2go,DanielChongoMaestros Jamoneros, además de otros exclusivos clubes y resorts de golf como La Romana, Costa Teguise Golf oGolf Lanzarote. Próximas ediciones Sin duda alguna, los golfistas disfrutarondeunajornadaque, aunqueapriori seadivinabasofocante y calurosa, en ralidad se desarrolló de la mejor manera, gracias al entorno de La Herrería y al ambienteque se creódesde el registro, a primera hora de lamañana, hasta la finalización. No es extraño, por tanto, que todos ellos estén ya esperando con muchas ganas la próxima edición de los Torneos de Golf LARAZÓN. Con la promesa de volver a reunir a tantos o más aficionados a estegrandeporte, pocoapoco los participantes de esta XXXVII edición se fueron dirigiendo a sus vehículos, felices de haber compartido una jornada de deporte y amistad que, seguro, se repetirá próximamente. Eduardo González y PabloMoreno concentrados para dar sumejor actuación en el XXXVII Torneo de Golf LA RAZÓN Julián Guillén y Fernando Tejada María Antonia Herrera con Amparo Jarné Ignacio Castillo con Agustín de los Frailes Enalgunosmomentos se superaron los38ªC, peroel estadoperfecto del campohizomuy placenteroel torneo RamiroParreño, CarlosÁlvarezGagoyDavidMorenoLópez Mónica Díaz Vecino REPORTAJE GRÁFICO: JESÚS G. FERIA

Jueves. 21 de julio de 2022 • LA RAZÓN 4 XXXVII TORNEODEGOLF LARAZÓN Imagen de la salida del Hoyo 8 del Real Club de Golf La Herrería, con el Monasterio de el Escorial al fondo resyjugadorasdetodaslas edades ydedistintosnivelesdehandicap, dandolugaradoscategoríasmasculinas y una femenina. Aesodelasnuevedelamañana, cada jugador ya tenía en supoder el «welcome pack» ofrecido por LA RAZÓN y sus patrocinadores conregalosparacadauno.Apartir de ahí, los dieciséis partidos que conformaron el torneo se repartieron en cada uno de los hoyos que teníanasignados.Estoesporque para facilitar la salida y el orden en el campo, cada partido empezóporunhoyodistinto, realizandounasalida«atiro»,esdecir, con un aviso que se escucha en todo el recorrido. Ya con los jugadores repartidos en sus respectivoshoyosde salida, desdeelmastercaddiesedabaelchupinazode salida al más puro estilo de San Fermín, muy acorde a las fechas en las que estamos, y como si se tratará de la cuesta de Santo DoA pesar del intenso calor que fue constante durante toda la jornada, los golfistas que se dieron cita en el Real Club de Golf La Herrería disfrutaron de una jornada agradable en este prestigioso campomadrileño Bajo el majestuoso Monasterio de San Lorenzo de El Escorial se encuentra El RealClubdeGolf La Herrería, campodondesehadisputado esta XXXVII Edición del Torneo de Golf de LA RAZÓN. Este campoenmarcadoen laSierradeAbantos recibíaa lossesenta y cuatroprotagonistas quedisputaron esta edición. Todos los jugadoresestabancitadosapartir de las ocho de la mañana en la casaclubdeestiloherrerianoque tiene este mítico campo del noroestemadrileño,unamañana la cual hayque resaltar unade las más calurosa de este verano con temperaturas cercanas a los 30 grados a primera hora. Esta edición ha sido la tercera quesehadisputadotras lapandemia de COVID-19, y a pesar de estos tres años sin torneos, la participaciónhasidoaltaconjugadoEl XXXVII Torneo de Golf La Razón abre el verano

LA RAZÓN • Jueves. 21 de julio de 2022 XXXVII TORNEODEGOLF LARAZÓN 5 El jugador PabloMoreno finalizando el swing Reloj quemarcó la hora de salida Un participante prepara el golpe antes de la salida Jugador a punto de embocar la bola en el hoyo La Sierra deAbantos y el Monasterio de El Escorial fueron los espectadores de lujo de esta gran jornada El sol y el calor fueron los invitados de una jornada en la que se alcanzaron los 40 grados de temperatura Continúa en la página siguiente neos de golf consisten en sumar más puntos según los golpes que hagasencadahoyo.Ademáscomo premioscomplementariosestaba el «scratch», el cual se da a aquel que consigamenos golpes totales durante la vuelta. Aparte, el primerhoyodel campo albergó el premio al drivemás largodel torneo. Estepremioconsiste en pegar la salida más larga del día, esdecir, quiendeje labola más cerca del green desde el tee de salida. Esta primera salida se encuentraenunalto, conel green más bajo que ella, lo que proporciona una oportunidad mayor a los grandes pegadores. Tras este, en el hoyo siete se disputaba la bolamáscercana,queconsisteen dejar desde la salida labolapróximaalabanderadeesteemblemático par 3 del Real ClubdeGolf La Herrería. mingo, los jugadores empezaron a salir desde los «tees». El Real Clubdegolf LaHerrería se encuentra en un entorno idílicoconroblescentenarios loscuales ya formabanpartedel bosque del Monasterio de El Escorial en tiempos de Felipe II. Como dato, estecampo fue fundadoenel año 1966paraconmemorar la victoria española en la batalla de San Quintíncontra los franceses. El recorridofuediseñado en sumomento por Lucena y reformado posteriormente por Gancedo, ofreciendo un campo en el que sus calles están inmersas en un bosque de árboles que te sumergen y consiguen aislarte para pensar solo en el juego. Mientras juegas por sus calles loúnicoque escuchas son el sonido de las bolas, lospájarosy lascampanasdel Monasterio de El Escorial, y con rozar los40grados,algototalmente inusual y anómalo enesta zona de la Sierra deMadrid. Por ello, la mayoríadeparticipantes optaron por moverse con buggy, aunque habíaalgunos valientesqueoptaron por un modo clásico con su carro, alguno de ellos eso si, eléctrico. AUARA es una empresa social quepeleaporacabarconlamayor pobreza del mundo, la falta de agua potable paramás de 700millones de personas. Para terminar con este problema, destinan el 100% de sus dividendos a a desarrollar proyectosdeaccesoaagua potableparaquienesmás lonecesitan, vendiendo productos únicos por su diseño y su sostenibilidad. AUARA, estuvo también presente en el torneo, ofreciendo agua a los jugadores para luchar contra el calor. El torneo se disputó enmodalidad stableford. Este tipo de toruna vista única del mismo, de la SierradelGuadarramaya lo lejos el «skyline» deMadrid. Volviendo al juego, lo que tenían claro todos los jugadores es que el campo se encontraba en magníficas condiciones. Según señala José Ignacio Martínez Amorós,unodelos jugadoresque disfrutó de la jornada, «tantolosgreenescomo el campo engeneral estaban espléndidos». Y es que a pesar de la escasez de lluvia en las últimas semanas, y al fuertecalor,elcampopresentóun color verde vivo sin aparente daño por el Sol, gracias a la perfecta hidratación ofrecida por este prestigioso club de la sierra de Madrid, lo que ha propiciado una perfecta práctica del golf. Talycomoavanzabalamañana, subía la temperatura en San Lorenzo de El Escorial, llegando a POR ARTUROMTZ. CARRASCOSO

Jueves. 21 de julio de 2022 • LA RAZÓN 6 XXXVII TORNEODEGOLF LARAZÓN Nacho Vizán, Rafael López, Samuel López y Arancha Criado Viene de la página anterior Imponente imagen del Monasterio de El Escorial vista desde la calle del Hoyo 8 Calle del Hoyo 1 con la casa club de La Herrería al fondo y el monte Abantos Tarjeta de golpes de un participante Jugadora realizando el swing nasterio de El Escorial realmente privilegiadas. En ella, todos los jugadores pudieron disfrutar de un cóctel donde se pudieron degustar, entre otras viandas, unos deliciosos ibéricos de bellota 100%, ofrecidos por Maestros Jamoneros, una empresadeFrades de laSierra(Salamanca), conmás de 25 años de experiencia en el sector, que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos ofreciendo sus exclusivos productos a través de supáginaweb, conenvíos gratuitosatodoel territorionacional. SegúnapuntaNachoRivas, representantedeMaestros Jamoneros, «nosóloes importanteofrecerun producto bueno, también es necesario presentarlo de la mejor manera», razónpor lacual estaba presenteuncortadorprofesional, que ofreció a los participantes buenos platos de jamónde bellota 100% ibérico. 16, 17 y el inicio del hoyo 18. Y es quedentrodelpropiorecorridose pueden ver dos estilos de hoyos distintos. Los mencionados con calles estrechas y mucha vegetación en los laterales, y la «zona alta» con callesmás anchas. Un punto muy favorable a destacar y que se viobien recompensado en la posterior entrega de trofeos del torneo, fue la granpresenciadegolfistasfemeninas.Esto provocóquemuchospartidosfueranmixtos, enlosquesepudieron ver golpes que poco tienen que envidiar a los mejores jugadores del torneo. Con una grata sensación de querer volver a este campo tan retador, pero sobre todomagnífico por el emplazamiento, los jugadores acudieron a la terraza exterior del club social del Real ClubdeGolfLaHerrería,conunas vistas al monte Abantos y al MoEn este momento, con la satisfaccióndehaberdisfrutadodeuna buena mañana de deporte y camaradería, los golfistas comentaban con otros grupos las vicisitudesdel campo, compartiendosus experiencias de este y anteriores torneos con otros participantes. Y es que es fácil encontrar jugadores que repitenmás de una vez en losTorneosdeGolf LaRazón, y los cuales en palabras de los propios jugadores, «estánmagníficamente organizados». Todoestabalistoparalaentrega de premios. Los aplausos y menciones se sucedían, dando así lugar al cierre de una jornada que resultóperfectadeprincipioa fin. Sin duda, una entrada al verano con los Torneos de Golf La Razón por todoloaltoenelmarcodeuno delosclubesdegolfmásprestigiosos de laComunidaddeMadrid y de España. Durante la vuelta, el mayor desafíoalquesetuvieronqueenfrentar los jugadores en este campo, algo que se comentaba en los corrillosenel cóctel despuésdel torneo, son sus calles rodeadas de árboles. Esto hizo que los jugadorestuvieranqueefectuargolpesde salida con el drive, y de calle con las distintas maderas, híbridos y hierros muy efectivos, ya que un errorenelswinglesllevabaatener un golpe de penalidad por bola perdida. Esto lo que provocó fue ver a los jugadores practicar no solo una, si no dos o tres veces el golpe antes de pegarle, ya que un errorasí, lescondenabael resultadodelhoyo.Estacaracterísticatan especial del campo se puede ver sobre todo en la parte conocida como «zona baja», en la cual se encuentran los hoyos 1, 2, 3, 4, 15, Los árboles centenarios que rodean los hoyos fueron el principal obstáculo para los jugadores El campo, a pesar del calor y la poca lluvia de las últimas semanas estaba en unas perfectas condiciones

7 LA RAZÓN • Jueves. 21 de julio de 2022

Jueves. 21 de julio de 2022 • LA RAZÓN 8 XXXVII TORNEODEGOLF LARAZÓN Cualquier aficionado del golf sabe que es un deporte que vamucho más allá del juego: es un estilo de vida José Luis Barranco, PabloMoreno Alonso, Ignacio Castillo, Carmen Rodríguez, Jaime Valentín-Gamazo, Javier Gómez Píoz, Tomás Lavandeira, Alfredo González Gómez Nacho Rivas entrega premio a Álfredo Gónzález Comenzó la premiación La expectativa se podía sentir en el aire. Listos para ver si la suerte había jugado a su favor, los asistentescomenzaronaacercarse a lamesa de premios. Se inauguróel actoconunaspalabrasde bienvenida y agradecimiento, el ambiente fueamenoe incluía un par de bromas. En la primera categoría, en el segundo puesto quedó Jaime Valentín-Gamazo, por obtener 39 LaHerrería,conunahistoriaytradicióndemásde50añosdesdesu fundación en 1966, aunque cada unoprovengadeun clubdistinto, dalasesacióndepertenecerauna familia. Porque eso es loquehace el golf: unir. Desde la llegada en la mañana al saludar a los demás participantes, y ahora, en el momento del cóctel, losparticipantessesentían como si estuvieran en casamientras conversaban entre ellos. aire, un premio deseable para cualquieraquedisfrutecocinar; la icónica colonia Álvarez Gómez o lostradicionalesyexquisitosvinos de Valduero. Además, entre los premios había una bolsa para palosmarca Cleveland o losmodernos zapatos Pitillos. Tampoco podíafaltar lapresencia delosprácticos productos de Artineck. El premio estelar del torneo: cinco noches para dos personas en el destino vacacional paradisíaco Casa de Campo Resort&Villas, en donde se encuentra uno de los mejores campos de golf del mundo. Ibanllegandounoaunolosparticipantesparaunirsealacelebración.Losbuggiesseacercaronala casa club, de donde descendían los competidores, con sudor en la frente pero una gran sonrisa de satisfacción en sus rostros. Despuésdecambiarse, estaban relucientes y listos para festejar, disfrutar deunbuenbocata y una cerveza fría o un tinto de verano para convivir con viejos amigos o forjar nuevas amistades. Laverdades quecualquieraque sea aficionado del golf sabe que este es un deporte que va mucho más allá del juego: es un estilo de vidayunapasión.Además, esuna gran manera de conocer gente nueva. Pero sobre todo, jugar en unclubcomoel Real ClubdeGolf El XXXVII Torneo deGolf celebrado por LA RAZÓN reconoció a los jugadores por su destreza y talento en el campo en un cóctel de clausura La mañana había sido un gusto. El amanecer en San Lorenzo del Escorial fue el acompañante ideal para los jugadores del XXXVII TorneodeGolf enel Real Clubde Golf La Herrería, organizado por LA RAZÓN. Poder salirdeMadrid durante una mañana y sentirse rodeadode naturaleza y de montañas fue un verdadero lujo. Las risas, los amigos, loshoyosentreárbolesadornados dehojas verde veranoy el recorrido por un campo con vista alMonasterio del Escorial, dibujaban sonrisas en los rostros de los golfistas. Sin embargo, aún faltaba la mejor parte. Yesqueal terminarde jugar llegaba el momento más esperado: el cóctel y la premiación. La presencia de los patrocinadores no podíafaltar.Empezabaasubirsignificativamente la temperatura, pero para calmar el calor, los cóctelesdeTruviaeranungranaliado y compañero. El cortador de Maestros Jamoneros deleitaba a los asistentes consuemblemáticojamónyunos bocadillosdeliciosos, idealespara colmar el hambre producida por unamañana de esfuerzo. Deigual forma,estabapresente laelegantemarcadebolsosDaniel Chong; Newlux y sus freidoras de Llegó la hora de festejar: premios para todos POR MARÍA BOLIO BENÍTEZ Jaime Valentín-Gamazo con su trofeo

LA RAZÓN • Jueves. 21 de julio de 2022 XXXVII TORNEODEGOLF LARAZÓN 9 Continúa en la página siguiente Javier Gómez consiguió hacer el Mejor Scratch mientras que Tomás Lavandeira logró el drivemás largo ► MEJORSCRATCH Javier Gómez Pioz ► CABALLEROS CATEGORÍA 1 Primer Premio: José Luis Barranco Segundo Premio: JaimeValentínGamazo ► CABALLEROS CATEGORÍA2 Primer Premio: Ignacio Castillo Segundo Premio: PabloMoreno Alonso ► DAMAS Mejor resultado: Carmen Rodríguez ► DRIVEMÁS LARGO Tomás Lavandeira ► MEJORAPROACH Alfredo Gutiérrez Gómez EL PODIUM Carmen Rodriguez, ganadora demujeres, e Ignacio Castillo Mónica Díaz Vecino y Tomás Lavandeira: el drivemás largo Javier Gómez Pioz ganó una estancia en el Hotel Royal Hideaway por el mejor Scratch PabloMoreno Alonso Ignacio Castillo, primer puesto de la Categoría 2 A continuación, Nacho Rivas, de Maestros Jamoneros, entregó el premiodelMejorAproachaAlfredo Gutiérrez Gómez, quien se fueacasaconunauténticoJamón CincoSoles.Despuésfuemomentodepremiaraldrivemás largo.El ganador, Tomás Lavandeira, recibió unbono de estancia en el HotelLanzaroteGoldPuertodelCarmen, demanos deMónicaDíaz. Siempre hay lugar para un segundo jamón de premio. Esta vez fue para Rafael Cortés, quien obtuvo un total de 34 puntos. Víctor Hormeño y Samuel Lopez ganarondosbolsasdepalosCleveland y dos packs de dos botellas de copas de ValdueroGran Reserva. También, se llevaron a casa dos palos Wedge, en conjunto con otras dos pack de botellas con copasdevinodeValduero, JuanCarlos Gomez y Antonio Troncoso. Enlacategoríadedamas,elmejor resultado lo obtuvo Carmen Rodríguez, con 34 puntos, quien festejó alegremente. Sin embargo, uno de los mayores protagonistas de este torneo fue sin duda Javier Gómez pues recibió un trofeo y un bono de estanciaenelHotelRoyalHideaway de Sancti Petri demanos de Ignacio Castillo, de Europcar. ¿El motivo? Haber sido el jugador del torneo con el Mejor Scratch. puntos. En lamisma categoría, en elprimerpuesto,con42puntos se estaba José Luis Barranco. El trofeo se lo entregó Ignacio Castillo, de Europcar. En la segunda categoría, el primer premio se lo llevó Ignacio Castillo y el segundo fue para PabloMoreno Alonso. Alpasararecogersupremio, los ganadores reían y bromeaban y posaban frente a la cámara para inmortalizar su sonrisa.

Jueves. 21 de julio de 2022 • LA RAZÓN 10 XXXVII TORNEODEGOLF LARAZÓN Samuel López yVíctor Hormeño Mónica Díaz y Carmen Rodríguez José Luis Barranco e Ignacio Castillo dores de uno de los premio más esperado: las freidoras de aire de laprestigiosamarcaNewlux, ideales para cocinar todo tipo de alimentos con muy poco aceite, manteniendotodosusaborycualidades. El primer nombre en sonar fue el de Amparo Díaz, quien se emocionó y festejó el premio con aplausos. LasiguieronlosgolfistasEduardoGonzález,CarlosGarrido, Jorge ÁlvarezRodríguez, PabloMoreno AlonsoyNachoCastillo,querecogieronsus respectivospremiosde la mesa donde estaban expuestos. Siguiendo con premios culinarios, losganadoresdelasplanchas de lamarcaGrill Ceramics fueron MateoCasals, Gonzalo de Frutos, relojdeportivoNeckmarine.Estos golfistasfueron:ÁlvaroGasco,Rafael Lopez, Ignacio Vizan, Javier Sierra,ArantxaCriado,Gonzalode Frutos,MónicaDíaz, CarlosÁlvarez, David Moreno, Ricardo Lavandeira y José Antonio Labarra, querecogieronsupremioconalegría y efusión. De igual forma, también se llevaron a casa un reloj deportivo Neckmarine los soguientes participantesdel torneo:CésarGómez, Pedro Casals, Fernando Tejada, GabrielMalaver, RamiroParreño, Fernando Otaola Ubieta, Lucio Montero, JuanCarlosLavandeira, Ignacio Sancho y Fernando Fernandez. Acontinuación se revelaron los nombresdelosafortunadosganaCarlos de Miguel, Mónica Diez, Javier Pios y Pedros Casals. Para cerrar esta distendida pero muy bien surtida gala de premios, sepusoel brochedeorocon laentrega de los premios más espectaculares. JavierSierraganóunfinde semana en el Hotel Albariza en Sanlucar deBarrameda. Y las cinconoches enRepública Dominicana enelHotel LaRomana fueronparaCarmenRodríguez López, la ganadora. Conestosgalardonesypremios terminólagalay,conella, seponía punto final a este torneo, pero el festejo siguió. Los participantes estaban alegres de llevarse grandes premios, disfrutar un rato agradable, pero sobre todo pasar un día lleno de golf. Luego a Iván Blázquez Serrano, Eduardo González Valdibia, Jorge Álvarez y Aurelia Basagoiti García ganaronunpackdecosméticosde lamarcaHeliocare. Los siguientes premios fueron unpack de perfume y crema de la icónicamarcaÁlvarezGómez,con un kit de cuchillos Newchef, los cuales fueron recibidos con alegría por Carlos Garrido, JuanCarlos Clemente, Fernando Izquierdo, IgnacioHuidobro, JoséIgnacio Martínez Campos, Jorge Suárez, Miguel Prado Peñalver y Óscar Méndez. Enseguida se premió con accesorios de lamarcaDaniel Chong y botellasMibbot, idealesparallevar durantetodoelpartido,puesmantieneperfectamentelatemperatura de los líquidos de su interior, a losparticipantesMateoCasals,PedroCasals, JorgeGonzálezRodilla, Alfonso Aguilera, Agustin de los Frailes, Jesus Rivas, PilarMartinez Santamaria,CarlosdeMiguelEgea FranciscoIguacel de laCruz, Ignacio Sancho González-Mesones, MaríaAntoniaHerrera,CarlosCervigon Palacios, Amparo Jarné, FranciscoCarlavilla,CésarGóngora Escrivá de Romaní, Mariano Campo, Luis Miguel Rubio y FernandoFernández. Los siguientes participantes se llevaron de premio un flamante Las risas aumentaban, los participantes estaban alegres de haber pasado un día fenomenal lleno de golf CarmenRodríguez López fue premiada por su talento con cinco noches enRepública Dominicana Viene de la página anterior L.R.M. MADRID rales, desarrolla y fortalece las defensas. DRINK RECOVERY es una fórmula innovadora que favorece la rehidratación, ayuda a recuperar losnutrientesperdidostraselconsumo de alcohol y evita los síntomas de la resaca como mareos y náuseas. La sinergia de sus ingredientes está detrás de su magia: contiene flor deKudzu, colina, silimarina de cardo mariano, higo chumbo, ginseng, vitaminasyminerales.Paranodesperdiciareldía después de la fiesta. Además de ofrecer productos efectivos, lamisiónde laempresa está vinculada a un sólido compromiso con el medio ambiente. El packaging es sostenible, y se plantaunárbolporcadaproducto vendido gracias a su proyecto «Trees for the Future». Más información y productos disponibles en laweb: www.vit2go.net/es ►Las fórmulas innovadoras de Vit2go ofrecen soluciones inteligentes a los problemas más comunes de hoy en día Optimiza tu vida al máximo con Vit2go Los retosmáscomunesdehoyen díasonaumentarelniveldeenergíayconcentracióny fortalecerel sistema inmunológico. Incluso prevenir los síntomasde laresaca antesdesuaparición. El ritmode vidamodernoesmuyexigente, lo cual a menudo lleva a deficiencias nutricionales. Por eso son importantes los suplementosalimenticios. Vit2go presenta tres productos revolucionarios para convertirnos en héroes del día a día. Las fórmulas son 100% veganas, sin gluten ni lactosa, basadas en estudios académicos y desarrolladasenAlemaniabajolosmayores estándares de calidad. Los ingredientes son seleccionados en distintaspartesdelmundodonde presentan una mayor biodisponibilidad. ENERGY sepresenta comouna alternativasaludablealasbebidas energéticas. Contiene 24mg de cafeína del guaraná natural y extractodeginseng, ademásdevitaminas y minerales vitalizantes y aminoácidos y oligoelementos esenciales. Su fórmula completa ayuda a optimizar el rendimiento físico ymental. IMMUNITY ofrece un cóctel vitamínico diseñado para prevenir y tratar resfriados y gripes de formanatural.Con300mgdevitamina C de la acerola, extracto de jengibre, zinc, vitaminas y mineVit2go presenta tres productos veganos, sin glúten ni lactosa

11 LA RAZÓN • Jueves. 21 de julio de 2022

Jueves. 21 de julio de 2022 • LA RAZÓN 12 XXXVII TORNEODEGOLF LARAZÓN ElXXXVIITorneodeGolf LA RAZÓN tuvo un marco incomparable gracias a las excelentes instalaciones del Real Club de Golf La Herrería, en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), pero sin duda alguna este escenario estuvo bienmarcado por otros amigos que, si bien no estuvieron directamentepresentesenlosdieciocho hoyos del campo, sí que fueronprotagonistasdeexcepción en la rectafinal del torneo. Losproductosqueofrecieronlas marcas para reconocer los logros obtenidos por los participantes en elcampofueronobjetodemuchas miradasduranteelcóctelposterior al torneo, pues el expositor depremiosyreconocimientospresidíala escena.Losparticipantespudieron volveracasadespuésdeunajornada de deporte y amistad con muchos regalos y premios. Destacanentre ellos las estancias ofrecid a s p o r exclusivosyconocidosresorts y clubes de golf como Casa de Campo, de La Romana, en República Dominicana,RoyalHidewayenSanctiPetrioCostaTeguiseGolfLanzarote. Pero también otras marcas relacionadasconelmundodelgolf como Cleveland, que obsequió a dosafortunadosparticipantescon sendas bolsas de palos. Patrocinadores habituales Tambiénhubovariosafortunados quevolvieronacasaconunapieza de jamón ibérico bellota 100% de lamarca Cinco Soles deMaestros Jamoneros,queademásamenizaron el cóctel previo con pulguitas de chorizo y lomo, así como con platos de jamón recién cortado. También hubo otros premios, como freidoras de aire y robots de cocina de lamarcaNewlux, zapatosdelamarcaPitillosounosexlusivos packs de fragancias y perfumes Álvarez Gómez. Truvia también amenizó la jornada durante toda la jornada. A primera hora ofreció café recién hecho a quienes se acercaronpor su stand, y durante el cóctel posterior al torneo ofreció una barra espectacular de cócteles refrescantes, con y sin acohol. EuropcarMobilityGroup, principal patrocinador del torneo, también tuvo una presencia destacadaenel expositordepremios, y en la entrega de galardones se entregaron tres packs de alquiler de vehículos sin conductor. Otras marcas habituales en los Novedosos premios como colofón a la jornada deportiva Torneos de Golf LA RAZÓN también estuvieron presentes en esta edición,comolospacksdeproductos para el cuidado y la protección de la piel frente a los rayos solares Heliocare de Cantabria Labs o las cajasdebotellasdevinodeValduero, que obsequiaron a los participantes con cajas de excelentes caldosD.O. Riberadel Duero. LosamigosdeActineckofrecieron sus productos para una correctahigienepostural decuelloy espaldagraciasaunosalmohadones para corregir la postura en el coche y unas almohadas. Sin duda alguna, el apoyo y acompañamiento de todos estos amigos en los torneos de golf LA RAZÓN no hacen más que aumentarelcachéylafamadelaque ya gozan estas citas, que gracias a lasituaciónsanitariafavorablevan volviendo a llenar las fechas del calendario, retomandolaperiodicidad de la que gozaron antaño, cosa muy agradecida por los participantes,puesparaellostambién son momentos de distensión y sana competencia, dentro de la rutina que nos abruma a diario. Próximas citas En el futuro, con toda seguridad, volveremos a ver a estas y otras marcas que se sumarán a LA RAZÓN en estos torneos en la gran fiesta del deporte golfista. Los aficionados al este deporte pueden estar seguros de que en próximasedicionesdelosTorneos de Golf LA RAZÓN contaremos con estas y otras nuevas marcas que, gracias a suapoyoy compromiso,hacenqueestascitasdeportivas sean un completo y rotundo éxito. AUARA, uno de lasmarcas que aportaron su producto en el torneo Los patrocinadores del torneo aportan sus productos para premiar a los participantes por su esfuerzo y deportividad POR NICOLÁS SANGRADOR El barman de Truvia, preparando en directo un cóctel Unamuestra de los obsequios repartidos a los golfistas Los premios incluían estancias para dos personas Maestros Jamoneros estuvo presente en el torneo

13 LA RAZÓN • Jueves. 21 de julio de 2022

Jueves. 21 de julio de 2022 • LA RAZÓN 14 XXXVII TORNEODEGOLF LARAZÓN La distancia entre ambos campos es de apenas 20minutos, por lo que se pueden combinar España tambiéntiene, y muchos, buenos campos de golf que hacen las delicias de los amantes de este deportequenoquieransalirdenuestras fronteras. Dentro y fuera de la Península Ibérica las opciones sonde lomás atractivas y una de las más exclusivas está en las Islas Canarias y, más concretamente, en la isla de Lanzarote, donde existen dos alternativas de primer nivel rodeadas de un entorno privilegiado, pues la isla, declarada Reserva de la Biosfera en 1993 por la Unesco, es una de las más enigmáticas de Canarias, una isla que enamora a través de sus paisajes, de su clima y de su cultura, pero también de sus campos de golf. Espectaculares Lanzarotesealzacomoundestino privilegiadopara cualquier golfista que quiera ir a visitarla porméritos propios, gracias aque cuenta actualmente con dos campos de golf, Golf Costa Teguise, en elmunicipiocosterodeCostaTeguise, y LanzaroteGolf,enelmunicipiode Tías, a un paso de Puerto del Carmen. Lanzarote Golf, construido en 2008, es uncampode 18hoyos localizado en Puerto del Carmen y con unas vistas espectaculares al Océano Atlántico, la Isla de Fuerteventura y la Isla de Lobos. Se trata de un campo técnico, tipo links de calles anchas y que entretienemucho por su largo recorrido con plantas autóctonas y peculiar ondulación. Este campo hasidoproyectadoporelconocido diseñador norteamericano Ron Kirby, famoso por campos como SalobreGolfyMeloneras,enlaisla deGranCanaria. En todo el diseño se ha respetado al máximo el terreno original y elpaisajetípicolanzaroteñoconsu terreno ondulado y sus muros de Los diferentes campos de golf permiten al viajero disfrutar de su deporte favorito con unas impresionantes vistas resulta suave y muy variado, con numerososdog legsqueprovocan al jugador yobligana jugar con todoslospalosdelabolsa,suponiendo un desafío para el jugador profesional, a lavezqueofreceungolf atractivoyagradableparaaquellos cuya destreza seamás modesta. Y lo mejor de todo es que las calles estáncerradas por unconjuntode másde3.500palmeras, loquetrasladaalgolfistaaunrefugiomágico, másaúncuandosealzalavistahacia el horizonte, ya que tiene unas impresionantes vistas al intenso azul del Atlántico. Dosalternativascercanas La distancia entre ambos campos degolfesdeapenasunos20minutos, por lo que en un mismo viaje es posible disfrutar de ambas opciones en diferentes jornadas de ocio. De hecho, para ponerlomás fácil, existen paquetes de golf ya diseñados en funciónde las necesidadesdecadaviajero,desde una semana, hasta incluso demedia y larga estancia. Para reservar el greenfee de forma sencilla, el viajeropuede realizarlo a través de su página web, donde se detalla toda la informaciónde los diferentes paquetes de golf y tarifas especiales según las necesidades. Un «green» único rodeado de volcanes La isla canaria propone al viajero dos campos de golf complementarios: Golf Costa Teguise y Lanzarote Golf piedraantiguos.Lacéntricaubicación de este campode golf es uno de sus puntos fuertes, ya que se sitúaenPuertodelCarmen, loque hace que sea muy accesible por estar localizado juntoa loshoteles delazonadel surdeLanzarote. Lugar privilegiado Por otro lado, Golf Costa Teguise también se ha convertido en un clásico para los amantes de este deporte, ya que está situadoenunentornoúnico, al pie de un viejo volc á n c o n v i s t a s impresionantesdelOcéanoAtlántico. El campo tiene un recorrido de 18 hoyos diseñados por el británicoJohnHarrisyfueconstruido enelaño1978. Enconcreto, setratadeun recorrido técnicoque entusiasma a los golfistasmás competentes y experimentados. Ynoesdeextrañar, yaque los18 hoyos de este campo transcurren por la falda deunantiguovolcán,entre lava volcánica, cactus y palmeras que conviertenelespacioenunlugar mágicoehipnótico,donde se aprecia lanaturaleza en su máxima expresión, lamismanaturaleza cuidadaymantenidapor elhombre, talycomoCésar Manrique inculcó a todos los lanzaroteños. El diseño de este campo de golf VillasAlondra, exclusivas villas con piscina privada, deMZ Hoteles, es uno de los alojamientosmás próximos Detalle de Golf Costa Teguise POR L. R. M. MADRID

LA RAZÓN • Jueves. 21 de julio de 2022 XXXVII TORNEODEGOLF LARAZÓN 15 Todas las villas tienen piscina Vista deAltos deChavón, una de las visitas recomendadas en las cercanías de La Romana que por otro lado también se da la opción del alojamiento en villas, casas privadas que el hotel renta y que son ideales para familias, gruposdeamigos ygruposdegolf. En cualquier caso, los amantes del deporte verde tienen un infinitoabanicoentre el que elegir a la hora de pasar horas practicando golf,yaqueCasadeCampo tiene tres campos de primer nivel que no dejan indiferente a nadie. Tres recorridos de una calidadindiscutibleycon un mantenimiento de primer nivel: «Teeth of $eDog»eselcamponúmerouno delCaribe,con18hoyos,mientras que«DyeFore»proponealviajero ubicadas en el resort de golf son conocidas por los viajeros más exigentes, grupos de golf y celebridades a nivel mundial y están disponibles para todos los huéspedes. Yesque, conuntotal de90 hoyosdegolf, todosellos creados por el famoso diseñadordecamposde golf, Pete Dye, Casa de Campo es el destino de golf sin igual de laRepúblicaDominicana, ypor extensión,detodoelCaribe. Casa deCampo ofrece dos tipos de alojamiento en el mismo destino. Por un lado, unhotel conhabitaciones que pueden alojar a dos adultos y dos niños o tres adultos, mientras Casa deCampo Resort &Villas está considerado uno de los alojamientosmás exclusivos de República Dominicana El mejor refugio de golf de todo el Caribe jugar tres recorridos variables de nuevehoyos(Chavon,LagosyMarina);porsuparte, «$eLinks»,de 18 hoyos, se trata de un lujo para los sentidos, yaque invita al viajeroajugarmientrasadmiralasmaravillosasvillasquehayenCasade Campo. PeroCasadeCamponoes solamentegolf.Tienemuchomásque ofrecer, pues es posible disfrutar detodaslasactividadesalairelibre que pueden imaginarse, como el polo, la caza o el tenis, así como unazonadefitness yunaplayaen exclusiva, PlayaMinitas, sinpasar por alto la zona comercial con tiendas, pequeños comercios y numerosos restaurantes. Casa de Campo tiene la mejor gastronomíaquepuedeencontrarseenRepúblicaDominicana.Todos susrestauranteshansidoreconocidosentre losmejoresdel país, pues son de alta cocina, con chefs reconocidos y de renombre. Durante el añorealizandiferenteseventosgastronómicosquesonundeleitepara los sentidos. En concreto, Casa de Campocuentaconsieterestaurantes de diversa cultura, entre ellos la cocina dominicana, española, italiana,mexicana,asiáticay,también, cocina internacional. Villas privadas El concepto de Villas en Casa de Campo se traduce en residencias privadas de lujo en el Caribe. Estánubicadas endiferentes localidades dentro del resort de Casa deCampo. Las Clásicas yGarden se distribuyen entre el campo de golf con vistas a los tres campos, mientras que lasOceanfront y las villas Exclusivas tienen una ubicación estratégica, algunas con vistas espectaculares a los Altos de Chavón. Todas ellas cuentan conpiscina, serviciodemayordomía diario y ama de llaves, carritosparadesplazarsepor el resort, traslado a los aeropuertos y otra serie de privilegios. Los diferentes campos de golf de este exclusivo complejo permiten al viajero disfrutar de su deporte favorito con unas impresionantes vistas Después de estos dos añosdepandemiaen losquenohemospodidoviajar fueratanto como nos gustaría, el cuerpo nos pide unmerecido descanso allende los mares. Y para cumplir coneseobjetivonadamejorqueoptarporunodeesosalojamientosquecumplencontodaslas expectativas, tanto de descanso como de entretenimiento con el buen tiempomásqueasegurado. Puestos a elegir un buen lugar, de esos que son pura maravilla para los cinco sentidos, Casa de Campo Resort&Villas en La Romana, enRepúblicaDominicana, es de las opciones que nunca defraudan, pues se trata de uno de los resorts más exclusivos del mundo que se complementa con una oferta espectacular de exquisitas villasde lujo, uncentro turístico y una comunidad residencial de 28,000m/ en La Romana, en la costa sureste del país. Un total de90hoyos Casa de Campo está especialmentepensadopara los amantes del golf que quieren aprovechar sus días de descanso para practicar su deporte favorito, sin prisas ni estrés. No en vano, las villas El resort cuenta con tres campos de golf de primer nivel creados por el famoso diseñador PeteDye POR L. R. M. MADRID

16 Jueves. 21 de julio de 2022 • LA RAZÓN

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=