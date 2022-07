2022-07-19_Premios CEO del Año

2 Martes. 19 de julio de 2022 • LA RAZÓN ESPECIAL > PREMIOS CEO DEL AÑO Ganadores del Premio CEO del Año 2022 con Andrés Navarro y FranciscoMarhuenda, de LA RAZÓN; y Eugenia Carballedo, Presidenta de la Asamblea de la Comunidad deMadrid PremiosCEOdel año: éxitopersonal ydeequipo Los empresarios están cumpliendosusobjetivos, pero la realidad es que no han sido años fáciles para los altos cargos. Los imprevistos, altibajos y el surgimiento de cada vez más innovaciones han obligado a las compañías a adaptarse a la velocidad de la luz, recrearse y luchar porpermanecerenlaindustriaen la posición de líderes que tenían los años anteriores. Aun así, muchas empresas no sólo se han adaptado a la perfección al panorama actual, sino que han visto multiplicada su importancia y rendimiento. Pero, ¿quién son algunosdelosprincipalespartícipes de estos logros? La respuesta es clara: los CEO y su gran trabajo. LosCEO,odirectoresgenerales, son piezas clave dentro de toda compañía. Por ellos pasan muEmpresarios, ejecutivos, directores generales y otros perfiles ejecutivos de una treintena de empresas españolas fueron reconocidos con sendos galardones en la exclusiva gala celebrada en el salón de actos de LA RAZÓN chas de las decisiones que determinaránel cumplimientoonode los objetivos empresariales establecidos. Reconocimiento ydistinción Porello,LARAZÓNquisopremiar su labor dentro de las empresas, reconociendoatodaunasuertede empresarios, CEOy otros ejecutivos que han demostrado haber sabido adaptarse y llevar a sus compañíasaléxito.Dentrodeeste éxito, comobienreconocierontodos los premiados, tienen una importancia destacada las personas que forman sus empresas y divisiones. Sin ellos, concluyeron todos, noseríaposible recoger los frutos de tanto esfuerzo y dedicación. El día de autos, el pasadomiércoles 13 de julio, el salón de actos deLARAZÓNsevistiódegalapara

3 LA RAZÓN • Martes. 19 de julio de 2022 PREMIOS CEO DEL AÑO < ESPECIAL POR M. R. N YN. S. A. celebrar, junto a los premiados y sus invitados, la primera edición de los Premios CEO del año, rindiendo homenaje a los directores ejecutivosdeunatreintenadeempresas de nuestro país. Una gala dirigida por el afamadopresentadorRobertoBraseroyque,asimismo, contó con la presencia de Francisco Marhuenda,directorde esteperiódico,elconsejerodelegadodeldiario, AndrésNavarro,yEugenia Carballedo, presidenta de la Asamblea deMadrid. El acto se inició con el protocolario paso de los premiados y sus acompañantes e invitados por el yatradicionalphotocall,dondeya se pudo observar el gran estilo de los invitados a la gala. Tras unosmomentos de distensión y amenos corrillos, los invitados tomaron asiento y la gala dio comienzo. Brasero agradeció la presencia de personalidades y dio labienvenida y enhorabuena a todoslospremiadosyasusinvitados. A continuación cedió la palabra a Francisco Marhuenda, que quiso agradecer y reconocer la labor de losempresariosenestos años tan complicados para toda la sociedad, reconociendolosaltibajosa losqueseha tenido que enfrentar el sector, con éxito y crecimiento, a pesar de las adversidades: «Hemos encadenado tres crisis seguidas: la de la deuda soberana, la pandémica y la provocada por la guerra, por lo que si conseguimos salirdeestacrisis serágraciasaustedes», destacaba. Tras sus palabras, Roberto Brasero pidió al consejero delegado de LA RAZÓN, Andrés Navarro, y a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo, que subieran al escenario para hacer la entrega de premios. Equiposmuy consolidados Se dio paso de este modo a la entrega de premios. Uno a uno, los premiados fueron recibiendo sus galardones. Todos los premiados coincidieron en la importancia de sus equipos a la hora de cosechar los éxitos en sus compañías, y sus galardones fueron los siguientes: Enrique López (Caledonian), premio a la excelencia en construcción. IgnacioCampoy(Formación Universitaria), premioenel Sector Educativo. Ignacio Elola, (Grupo Lactalis), premio en el Sector Lácteo. Martín Sarobe (Sicpa Spain), premio en Soluciones Digitales Para Identificación y Verificación. TomàsFont(WoltersKluwer),premioenSoftwaredeGestión. Antonio Vallespir de Gregorio (Vertex Bioenergy), premioenel Sectorde Sostenibilidad. Marta Martínez (GrupoAnaya),premioenelSector Editorial. Carlos Borho, (Grupo CHG), premio en el Sector de la Promoción y Construcción Inmobiliaria. DiegoGuardamino (GrupoHafesa), premioenel Sector de Hidrocarburos. Iñigo Arribalzaga, (Majorel), premio en el Sector de Customer Experience. Javier Argente (AR Vision), premio en Tecnologías Inmersivas. AndrésVillegas (Bluesun Consumer Brands), premioenelMercadoEuropeode Productos del Hogar. Celestino García(DespachoCelestinoGarcía Carreño),premioenDerechoBancario.MariodelCampo(Merchanservis), premio en el Sector del Marketing Operacional. Germán Suarez (Astilleros Canarios y Astilleros Santander), premio en el SectorAstilleroNaval.JuanIgnacio Sanz (Ibermática), premio en el Sector TI. Darío Regattieri (Beon WorldWide), premio en el Sector Agencia y Organización de Eventos. SantiagodeVicente (Factor5 ), premio en Operador Logístico. Juan Graña (Neurologyca Science &Marketing), premio como Referente en Medición de Estudios de Neuromarketing. Carolina Molas (Cemevisa), premio en DistribucióndeElectrodomésticosdeConsumo. Álvaro Durán (Aralia Servicios), premio en Servicios Sociosanitarios. José Luis García (Mitie Facilities Servicies), premio en Facilities Services. José Battat (TrendMicro Iberia), premioenel Sector de la Ciberseguridad. Juan Antonio Zurera (Ascendum Maquinaria, SAU), premio en el Ámbito de la Distribución de Maquinaria de Construcción. Jordi Soler (Industrial Ramón Soler), premio enDiseñoyFabricacióndeGrifería Sanitaria. Gregorio Álvarez (Ibereólica Renovables), premio en el Sectorde lasEnergíasRenovables. ElviraConejero(LabitGroup),premio en el Sector Proptech. Juan Ramón Pérez (Grupo Eulen), premio en Servicios Generales a EmpresasaNivel Internacional. SusanaEntero(KelloggEspaña),premio por su Compromiso con la NutriciónSaludable. Tras la entrega de premios, Eugenia Carballedo puso el broche final conundiscursodeagradecimiento, reconocimientoyagradecimiento a la industria empresarial del país. «Anticiparse a los vaivenesdelmercadoeshacerloa los vaivenes delmundo», expresó la presidenta para dar paso a una foto de familia. REPORTAJE GRÁFICO: DAVID JAR Y ALBERTO R. ROLDÁN EugeniaCarballedo: «Anticiparse a los vaivenes del mercado es anticiparse a los vaivenes del mundo» Los equipos humanos son la base sobre la que los premiados han crecido para lograr el éxito de sus empresas Eugenia Carballedo Berlanga, Presidenta de la Asamblea deMadrid FranciscoMarhuenda, director de LA RAZÓN

4 Martes. 19 de julio de 2022 • LA RAZÓN ESPECIAL > PREMIOS CEO DEL AÑO Santiago de Vicente, fundador y CEO de Factor 5, con su equipo Deisy Hervert, Alba Lage, Javier Ortega, Susana Entero y Patricia Fresnada Diego Guardamino, Grupo Hafesa Pablo Borho, de Grupo CHG Blanca Soler, Jordi Soler, Carmen Barasona Hanspeter Mock, embajador de Suiza en España Enrique López Granados, CEO de Caledonian Diane Duperret, Martín Sarobe González, CEO de Sicpa Spain, Paloma del Carre y Fabián Torres

5 LA RAZÓN • Martes. 19 de julio de 2022 PREMIOS CEO DEL AÑO < ESPECIAL Carlos Gómez, Íñigo Onieva, CarolinaMolas, María Eugenia Urrutiaziorraga y Jaime Onieva Juan Graña, CEO de Neurologyca Science &Marketing Juan Antonio Zurera, CEO de Ascendum, junto a su equipo de Ascendum Pere Alonso, MartaMartí, Andrés Villegas, Jessica Villacorta y Álvaro Jiménez Laura Arranz, Isabel Sánchez y Juan Ignacio Sanz, CEO de Ibermática Gregorio Álvarez, CEO del Grupo Ibereólica Renovables Mercedes Rus y Darío Regattieri Fernando Quesada, Javier Argente yMiguel Portal Marta Perona y José Battat, TrendMicro

6 Martes. 19 de julio de 2022 • LA RAZÓN ESPECIAL > PREMIOS CEO DEL AÑO Manuel Iglesias, Gema deMijares, Iñigo Arribalzaga, Francisco Gil y Eduardo Balseiros Pablo Cires, MartaMartínez, Álex Gómez y CarlosMarchena, de Grupo Anaya María Teresa Rodríguez, Leadelis Sánchez, Celestino García, Lidia Escribano y Greta Valencia Mónica Jaulent, Juan Ramón Pérez, CEO de Grupo Eulen, y Ramón Pérez Elvira Conejero Tomàs Font y CarolinaWennberg Andrés Navarro y Eugenia Carballedo María Simón y Henar L. Senovilla

7 LA RAZÓN • Martes. 19 de julio de 2022 Juan Luis Sánchez, Manuel Morales, Germán C. Suarez Calvo y José Carlos Álvarez Roberto Brasero presentó la entrega de premios María Ramón, Mónica Costa, Mario del Campo y Lía Roche JoséManuel Martínez, María del Val, José Luis García, Fernando Bargueño y Juan José Soria Antonio López Perales, Antonio Vallespir De Gregorio e Ignacio García Javier Fernández, Juan Carlos Díaz, Álvaro Durán y ConchaMassa Eugenia Carballedo, presidenta de la Asamblea deMadrid, recibió a los galardonados PREMIOS CEO DEL AÑO< ESPECIAL

8 Martes. 19 de julio de 2022 • LA RAZÓN Dentro del mundo inmobiliario hay un sector que está en boga desde hace varias décadas. Las viviendas de lujo son un aliciente para capitales nacionales y extranjeros, que buscan en nuestro paísunaoportunidaddeampliar su patrimonio inmobiliario. Este es el caso de Caledonian, cuyoslogan«construyendounnuevo estándar de excelencia» es toda unadeclaracióndeintenciones.Su historia comenzó en 1998, así lo expresasuCEOyfundador,Enrique LópezGranados: «Caledoniannació en diciembre del 98, año en el que dejé Single Home, la empresa familiar,paraempezarmivisiónde un proyecto que me pareció revolucionarioe innovador». No obstante, según declaró López Granados, el éxito de una compañíacomoCaledonian, que vio la luz hace casi veinte años, es claro: «El objetivo de Caledonian es laexcelencia,quesebasaenlos recursoshumanosylassoluciones técnicas. La única manera de llegar a la cima es crear una familia: lo que es Caledonian hoy; en la que todoel equipoesté totalmente comprometido y alineado. No es fácil, y cuestamucho crear este equipo». Técnica y tecnología «Laparte técnicaes esencial», declara López. «Está la parte tecnológica, en la que nosotros somos pioneros,ylaquemás impresiona al público. Pero es todavía más importante observar los principios físicos básicos, que hoy se menosprecian. Lo que sintetizamos en Caledonian como el funcionamientodelbotijo,plagiando a Saenz de Oiza. Es de las cosas másinteligentesquesehaninventado. No puede ser más sencillo: enconstrucciónaEnriqueLópez Granados, por su impecable trayectoriay ladefinicióndenuevos estándares del lujo. En Caledonian, destacó López Granados, «buscamos una experiencia excepcional para nuestros clientes enuna casa eficiente y, por tanto, ecológica». Todo lo demás, el diseño, la innovación, la calidad, etc., está al servicio de esta idea, y desde Caledonian trabajan día a día con esfuerzo y dedicación para lograr este objetivo. La consecuencia lógica de todo este trabajoes el logrodepremios como el del CEOdel año recibido por LópezGranados, queno considera «recibir este premio personalmente. Verdaderamente lo siento como un reconocimiento para toda nuestra familia, y así lo saben todos los miembros de mi equipo».Asimismo,LópezGranadosdestacaquecadaproyecto«es el resultado de ese granito de arena que ponemos todos diariamente». Enrique López Granados posa con el galardón durante la entrega de premios Preguntado por los planes de futuro de Caledonian, Enrique López expresa que «nuestra mayor aspiración es llevar los principios y el “know how” de Caledonian a todo el público, creando productos asequibles. Estamos muycentradosenestanuevalínea de productos», destaca López. Gracias a décadas de experiencia se consigue siempre contaminarmenos, utilizando siempre los recusrsos más innovadores para conseguir así reducir la huella de carbono, caminando hacia unmundo más verde, apostando por la descarbonizaciónytendiendoala economíacirculareindependiente de cada edificación y nueva vivienda. Esta filosofía de trabajoha sido un motivo más que suficiente parael juradode losPremiosCEO del año, otorgados por LA RAZÓN, y por ello se entregó el Premio CEO del año a la excelencia Enrique López La excelencia como bandera y presentación PremioCEOdel año a la excelencia en construcción, por su trayectoria y definición de un nuevo estándar del lujo enfríaelaguasinningúnmecanismo y sin posibilidad de avería. Intentamos aplicar este principio a la construcción», declara Enrique López. La finalidad de las casas que construyeCaledonianes,enpalabrasdesuCEOyfundador,«intentar hacer casas excepcionales, pero en ningún caso ostentosas. Nose tratade impresionar a nadie. Buscamos que cada propietario, día a día, seamás conscientedelaexcepcionalidad y valore más la singularidad de nuestras casas». Retos yplanesde futuro «El mayor reto es crear la estructurade empresa y el equiponecesariosparahacerloquehacemos», sentenciaLópezGranados.«Esun desafío constante. Lo demás, las crisis, lasventas,ytodoloquesuele preocupar, lo vamos resolviendo con mayor o menor susto», concluye. ►Caledonian tiene un objetivomuy claro que se destaca en su trabajo: la excelencia, que se basa en dos pilares: los recursos humanos y las soluciones técnicas. Ypara ello enCaledonian existe unafilosofía de familia, en la que todos sus miembros están comprometidos y alineados con los objetivos globales de la compañía. La excelencia que les representa tiene un alto valor referente al trabajo y al esfuerzo, y es que «en nuestros equipos no existe el “así vale” o el “no hace falta”», destaca Enrique López Granados, fundador yCEOde Caledonian. Estemodo de asumir y concebir el trabajo desarrollado enCaledonian hace que sus proyectos sean siempre innovadores, únicos y, además, siempre mejores que el anterior, pues la excelencia siempre es un objetivo al que tender. Objetivos claros y destacados POR N. S. A. ESPECIAL > PREMIOS CEO DEL AÑO

9 LA RAZÓN • Martes. 19 de julio de 2022 Me r c h a n s e r v i s nacede la ideade un visionario, José Antonio del Campo, padrede ario del Campo que es actualmente el CEOde la empresa. Corría el año 1991 cuando el fundador decidió emprender en el mundo del marketing operacional cuando todavía no existía el primer ladrillo del gran edificio queahoraconocemoscomotoda una industria. Mario del Campo creció ymaduró a la par que Merchanservis, y su visiónde negocioy la frescurade ideas lo llevó a ocupar, con el tiempo, la posición de CEO, con laquehaganadoel premioaCEO del Añoenel Sector deMarketing en las que tenemos poca o nula presencia. Todo esto, sin dejar de lado la inversión en I+Dy el desarrollo tecnológico», afirma el CEO. Lagestióndel día a día Actualmente, tienenenplantillaa másde5.000trabajadoresytrabajadoras y, para del Campo, el secretodelcrecimientoconstantede Merchanservis, es su apuesta por la conjugación perfecta entre innovación y experiencia. «A nivel de empresa, busco conjugar la creacióndeoportunidades,conla potenciación de la igualdad, el equilibrio social y la introducción juvenil al mundo laboral. El gran éxito de Merchanservis, y el mío como CEO, es haberme rodeado de personas muy profesionales y con mucha ambición. Para mí es unorgullodecirque tenemosuna plantilladegenteenlaquelosresponsables de departamento son muy jóvenes, conmuy buena formación,pero,sobretodo,congran ambición de crecimiento». Y este crecimiento se fundamenta en una filosofíamuy clara. Primero del CEO, pero que impregna toda la empresa. «Nos regimos por llevar a cabo una gestión cercana, humana, directa y responsable con la otra parte. Somos una empresa con capital 100%familiaryesonoshacemirar cada uno de los servicios que cogemos y prestamos con mucho cariño. Todoesto, alimentadopor la profunda vocación de servicio, la adaptabilidad a imprevistos, la rápida y eficaz resolución de problemas e incidencias, y el uso inteligente de la experiencia». Pero un CEO no sería nada sin lagentequetrabajacadadíayhace posible que la empresa prospere. Y ello, Mario del Campo lo tiene muyclaro.«Creoqueparaquemis trabajadores lleguen a su mayor potencial, deben sentirse cómodos en su vida laboral. Así, deben seguirsupropiaformadeseryhacer, sin romper, por supuesto, con la filosofía de la empresa. Saben que cuentan con mi visión, opinión y ayuda en cualquier punto delproceso,pero,alfinal,sonellos losque tienen ladecisiónúltimay los que la ejecutan». Mario Del Campo, CEO deMerchanservis, fue premiado por su labor en el sector del Marketing Operacional. «Este premio da fuerza a nuestra aspiración de crecer cada día un poquitomás, sin olvidar nuestras bases» Mario del Campo Premio al CEO del año enMarketing Operacional Mario del Campo, ha conseguido un ambiente laboral sano en el que cada persona sabe qué debe hacer y lo trabaja con lamáxima responsabilidad Operacional. «Este premio es, para mí, un reconocimientoa latitánica labor de mis antecesores, mentores y a los miembros de mi equipo. No puedo obviar, sin embargo, sentirme individualmente reconocido y es un gran orgullo para mí, queprovengadeprofesionalesde la talla de Grupo Planeta», agraSobreMerchanservis ► Merchanservis es una agencia especializada en marketing operacional y outsourcingque ofrece soluciones integrales de externalización en el punto de venta a nivel nacional, que garantizan unamejora exponencial en la relación entremarca y público. Eso incluye, servicios de trade marketing, redes comerciales, implantación ymantenimiento de PLV, soluciones de personal, auditorías, gestión logística…para más de 3.000 clientes de un amplio abanico de sectores. dece el CEO. Pero tambiénañade que «para Merchanservis, es un triunfoal trabajoyal esfuerzodiario. Este premioda fuerza a nuestra aspiración de crecer cada día unpoquitomás, sinolvidarnosde regar las bases que nos sustentan y robustecen». Merchanservis quiere mantenerse como empresa líder en el sectordelmarketingoperacional, creciendo orgánicamente en sus servicios insignia. Pero también, como ha hecho siempre, avanza hacianuevos retos.Ahoramismo, su mirada está puesta en el mercado europeo. Ya tiene presencia en Portugal, Francia yAlemania, ybuscancrecer enestospaísesyexplorarnuevas oportunidades de entrada en Europa Central y del Sur. «A nivel de negocio nacional, por un lado, queremosexpandirnosenlossectores bancario, farmacéutico, tabacaleroydeportivo, consolidando nuestro empuje y crecimiento recienteenellos.Porotro,además, y de forma paralela, en el área de core business, queremos aumentarelabanicodeserviciosMSofrecidos a nuestros clientes de confianza, y conseguir presencia en aquellas cadenas de distribución POR L.R.M. PREMIOS CEO DEL AÑO <ESPECIAL

10 Martes. 19 de julio de 2022 • LA RAZÓN Grupo Anaya está llevando a cabo en la actualidad un proceso de transformaciónde acuerdo con suplanestratégicoConstruyendo Futuro. Un proyecto que define susprioridadesparalospróximos años, en el cual están inmersos toda la organización. Comomáxima,sehanmarcado garantizar esta transformación que pasa por dar unamayor relevancia a la innovación; aprovechar la gran variedadde contenidos de los que disponen; aumentar la inversiónenproductos y servicios de acuerdo con las nuevasnecesidadesdelmercado (contenidos, nuevas solucionesy formatos). La digitalización de la compañía, tanto interna como externa mejorando la experiencia de los clientes cuando acceden a los productos digitales; seguir estrechando la relación con sus autores y descubrir nuevos; y, por último, garantizar la sostenibilidad y la diversidad dentro del grupo. Al mismo tiempo que manteniendoel compromisodeofrecer a la sociedad mejores oportunidades a través del aprendizaje y acceso a la cultura. Todo ello al mando de Marta MartínezGutiérrez, CEOdeGrupor LA RAZÓN este año como la CEO del Año en el Sector Editorial. «Estepremioesunreconocimientoalaspersonasqueforman parte de Grupo Anaya y que tienen un papel fundamental en el desarrollo y resultados de la empresa. El equipo es el motor fundamental del cambio que estamos llevando a cabo». Trayectoriade unaCEO Comencé mi vida profesional hace treintaaños y lahedesarrolladoenvarias empresas y sectores, (Grupo Prisa, Grupo Zeta, Macmillan Education). Siempre he estadorelacionada con el mundode los contenidos.Desde medios de comunicación, internet y desarrollos digitales, a empresas de educación, tanto en España como en Europa y Latinoamérica. Me considero una persona afortunada porque he podido aprender en todas las empresas y sectores en los que he trabajado, y he tenido oportunidades paraseguircreciendoyasumiendonuevas responsabilidades.He trabajado con grandes profesionales, tanto compañeros y equipos, como jefes. Hace tres años tuve la oportunidadde incorporarme a Grupo Anaya como CEO. Fue una nueva etapa para mí y para laorganización. Fueungran reto y un privilegio estar al frente de una gran empresa, con grandes profesionales dedicados a la educación y la cultura. Grupo Anaya tiene grandes sellos como Anaya Educación, Algaida, Barcanova,BruñoyXeraisenloscentros escolares; Cátedra, Tecnos o Pirámide en la universidad; y Alianza Editorial, AdN, Contraluz, Larousse, Oberon o Fandom Books. Además, es parte delgrupoHachetteLIvre, el tercer grupo editorial a nivel mundial. MartaMartínez Gutiérrez, consejera delegada de Grupo Anaya, recogió el Premio CEO del Año en el Sector Editorial MartaMartínez Gutiérrez: «Nuestra razón de ser es la educación» PremioCEOdel año en el Sector Editorial para la CEOde Grupo Anaya, quien ha sido parte de la transformación hacia el futuro además del contenido curricular, diversos recursos que facilitan el aprendizaje.En edición general que, adem´s de seguir siendo referente con sellos como Alianza, Larousse o Cátedra y lanzamos Contraluz». «Nuestros planes de futuro pasan por crecer y ampliar nuestra ofertaeducativa, cultural ydeentretenimiento, manteniendo nuestro ADN, que no es otro que el espíritu emprendedor e innovador del fundador de Grupo Anaya, Germán Sánchez Ruipérez, llevado al entorno actual», explica la CEO. Llevarlo a cabo, así como detallaMartaMartínez, debe ser desde la comunicación y la escucha. Y también, «estando cerca del negocio y rodearmedeungranequipomarca mi forma de trabajar. La comunicación con toda la organización, alinear a todos losque formamos el grupo, con nuestras prioridades y los valores de Grupo Anaya queson la transparencia, la innovación, el compromisoy laorientación hacia el cliente. Estos valroes rigen las decisiones que tomamos, en nuestro día a día y la visión de la empresa amedio y largo plazo». MartaMartínezfuereconocida POR L.R.M. ESPECIAL>PREMIOS CEO DEL AÑO «Este premio es para el equipo, que es el motor fundamental del cambio que estamos llevando a cabo» «Hemos renovado toda nuestra oferta educativa. Ahora contamos conmás de 1.000docentes» po Anaya, que se estrenó en el cargo en plena pandemia, pero que, segúnnos cuenta, «esosmeses nos sirvieron para definir y poner en marcha nuestro plan estratégico y definir el futuro que queremos para la compañía». Este futuro pasa por varios puntos clave. «Desde el punto de vista educativo, este año hemos iniciado la renovación de toda nuestra oferta a partir de nuestra experiencia y conocer las necesidades actuales que más de 1.000 docentes nos han compartido en entrevistas personales. Proyeccción hacia el futuro La oferta educativa está disponible en las diversas lenguas oficiales, todosnuestros libros incluyen acceso al proyecto digital que,

11 LA RAZÓN • Martes. 19 de julio de 2022 Ladigitalizaciónempresarial se ha convertido enunelementovitalen tiempos de incertidumbre como los que nosha tocadovivir, y la tecnología sehaerigidoenlagranaliadapara mejorar la competitividad de los negocios.Porello,eraindispensable reconocer al CEO del Año en Software de Gestión. Y este ha recaído en Tomàs Font Zapater, director general de Wolters Kluwer Tax & Accounting en España. «Es un reconocimientoal trabajobienhecho de toda una organizaciónmuycentrada en el éxito del cliente y en la que siempre estamos pensando en el mañana paraadelantarnosasusnecesidades y darles respuestas. Así que mandados y, por tanto, bien acogidos por nuestros equipos». El futuroinmediatodelaempresa pasa por la innovación y la digitalización,palancasclavedeldesarrollo de su modelo económico. Así, enWoltersKluwer quierenseguir trabajando en la misma línea de ayuda a sus clientes con la vista puestaenlassolucionesenlanube yelmodelocolaborativocomoherramientasparaaumentarsucompetitividadenunmercadocadavez más acelerado. «Queremos seguir siendo el referente en soluciones desoftwareyserviciosparadespachos profesionales y empresas. Ayudamos al tejido empresarial a dar el impulso necesario para su transformación, adaptando sus modeloseconómicosyampliando sus oportunidades de negocio», comentaTomàs Font. Yparaconseguirlosobjetivos,un CEO debe rodearse de un gran equipo de profesionales, mantenerlo unido, alineado, motivado y feliz.«Tengolasuertedecontarcon ungrupodepersonasexcepcional ydedicotiempoaescucharlas:hay que saber escuchar y atender sus necesidades,puntosdevistayperspectivas y, sobre todo, me gusta escucharsusinquietudes,visiones yplanes de futuro. Dirigir una empresa puede equipararse, en muchasocasiones,aformarunafamilia. Una de mis responsabilidades es garantizar que cada una de las personas de la organización tiene elentornoyladirecciónadecuados paradesarrollar todosupotencial, porquecreoquelasorganizaciones que funcionan bien hacen lomismoque las familiasque funcionan bien: equipos felices». EnWoltersKluwer,bajolabatuta de Font Zapater, se han conseguidocrear equiposdealtorendimientodispuestosadarlomáximo de sí mismos en cualquier situación. «El talento hay que desarrollarlo, dando oportunidades para el error, dando espacio para el aprendizaje y el descubrimiento. Esta es parte de la filosofía que marca mi gestión. Creo que en WoltersKluwer hemos sidocapacesdecrear el entornoparaqueel talentoquieravenir, desarrollarse y quedarse en una compañía de éxito como la nuestra», concluye Tomàs Font. Tomàs Font recoge el premio en la gala Premios CEO del año «Para dirigir una empresa hay que garantizar que cada persona pueda desarrollarse» Tomàs Font Un lugar para atraer, desarrollar ymantener el talento PremioCEOdel año enSoftware deGestión por su gran labor como director general deWolters Kluwer, manteniendo valorado ymotivado a todo el equipo este premio es un aliciente para pensar que estamos haciendo las cosas bien y para seguirmejorando como equipo». Font llevadesempeñadodistintos cargosdirectivos en lacompañía desde 2008 en las áreas de Innovación, Desarrollo deNegocio, ComercialyEstrategiadeProducto. En 2019 se focalizó en la direcSobreWoltersKluwer ► WoltersKluwer Tax& AccountingEspaña es una compañía líder en el desarrollo de soluciones de software, información y servicios para despachos profesionales y empresas, con soluciones expertas y especializadas en los ámbitosfiscal, contable, laboral yde gestión. En este sentido, ayudan a las empresas a tomar las mejores decisiones combinando el conocimientomás especializado con tecnología innovadora y los serviciosmás avanzados. cióndelasoperacionespara,finalmente, en 2021, asumir la Dirección General. Previamente, había desarrollado su carrera en consultoría para empresas del sector tecnológico. Comodirectorgeneral, losclientes y el equipohumanoque forma la organización son sus prioridades,ytodaslasaccionesquerealiza estánencaminadasaconseguirun valor añadido para ellos. «En relaciónconnuestros clientes, el objetivo principal es seguir siendo el partner tecnológico de los despachos profesionales y las empresas paraayudarlesaadaptarsumodelo de negocio a la transformación digital que el momento actual requiere». Formar una familia Con respecto al equipo, su objetivo es «conseguir equipos fuertes, cohesionados, felices y alineados con los objetivos que nos hemos fijado,potenciandolaspolíticasde igualdad. Todo ello favorece la tomadedecisionesyelcrecimiento como organización. De la misma forma, nos hemos adaptado a la nueva realidad pospandemia con la adopción de modelos de trabajo híbridos que han sido dePOR L. R. M. PREMIOS CEO DEL AÑO < ESPECIAL

12 Martes. 19 de julio de 2022 • LA RAZÓN Kellogg comenzó su actividad en España en 1977, siendo los creadores de la categoría de cereales de desayuno que han liderado durante más de 40 años. Hace 19 dieron una oportunidad en un puesto júnior a Susana Entero. Hoy, seha convertidoen ladirectorageneral paraEspañayPortugal de Kellogg a base de «mucho trabajo duro y esfuerzo». Un esfuerzo y trabajo diario que la ha hechomerecedoradel premio CEO del año por su Compromiso con la Nutrición Saludable. «Este premio es un reconocimiento al trabajo bien hecho de todas las personas que componemos Kellogg España y principal encerealeses continuar impulsando la innovación en alimentación para fomentar que los consumidores tengan acceso a una amplia gama de productos naturales, respetuosos con elmedio ambiente y saludables. «De hecho, en los últimos 10 años hemoseliminado1.700toneladasde azúcaresdeladietadelosespañoles y hemos reducido un 52% el contenido en sal de nuestros cereales, a la vez que aumentamos el contenido de fibra», explica la directora general. En innovación, el ejemplo más claro lo tenemosenel lanzamiento que realizaron recientemente: los nuevos All-Bran® Natural, que sonunoscerealeselaboradosúnicamente con trigo 100% integral, sin azúcares añadidos ni edulcorantes artificiales, haciendo de All-Bran® Natural es el único producto de cereales en el mercado que cuenta únicamente con un ingrediente en su receta. Así, en cuantoaPringles,otradesusmarcas bandera, su objetivo es estar presentesencadaocasióndeconsumoque tengan los consumidoresatravésdevariedadesdesabores, formatos atract ivos e innovación. Por otro lado, quiere continuar desarrollando las iniciativas sociales que han puesto en marcha hasta ahora e incrementar el número de proyectos con los que colaboran para luchar contra el hambre en nuestro país. «En la actualidad, lideramos diferentes programas con FESBAL, y estamos orgullosos de haber cumplido una década ofreciendo desayunos completos, sanos y equilibrados a niños en riesgo de exclusión social con nuestro programa ‘‘Todos a desayunar’’». En 2021, además, ampliaron el programa y lo complementaron con los Campus Social Basket Kellogg’s, encolaboraciónconlos CampusGigantes,dondeenseñan durante el verano los valores del baloncestoaniñosdesfavorecidos a la vez que les ofrecen cuatro de las cinco comidas diarias recomendadas. «La iniciativa fue todo un éxito, por lo que este año hemos repetido y deseamos continuar con ella durante mucho tiempomás». Susana Entero, directora general de Kellogg España «EnKellogg no nos dejamos llevar por las preocupaciones, afrontamos los retos con actitud» Susana Entero Responsabilidad y pasión PremioCEOdel Año por suCompromiso con laNutriciónSaludable. La directora general de Kellogg España destaca por sus beneficiosas iniciativas supone un impulso para continuar avanzando, innovando y ofreciendolosmejoresproductos, con la mejor composición nutricional, bajo nuestras marcas de confianza. El premioesde todos y cada uno de los empleados que formamosesteequipo.Yo,simplemente, tengo el placer de representarles», destacó. El futuro deKellogg: sostenible y social ► El camino a seguir está claro: continuar innovando en su oferta con una gama saludable y respetuosa con el medioambiente. «Respecto al cuidado del planeta, hemos reducido el tamaño de nuestros envases sin reducir el contenido para disminuir la huella de carbono. En cuanto a nuestros productos, nuestro equipo está focalizado en innovar de manera constante para mejorar la composición de todo lo que ofrecemos», confiesaSusana Entero. La gestión de la directora generalsiemprehaestadomarcadapor la responsabilidad, tanto suya como de todos los que forman parte de Kellogg. «Todos somos responsables de los resultados, independientemente del rol que cumplamosdentrodelaempresa, y yo trato de fomentar este valor. Al final, todos remamosen lamisma direcciónpara alcanzar nuestros objetivos y cada uno es responsable de la parte del camino queletoca».Y, juntoconlaresponsabilidad, la pasión. Pasión por lo quehacen,porsuperarsecadadía y pasión por susmarcas. Esto, unido al lema oficioso de quienes trabajanenKellogg,marcalafilosofíadesugestión:«SiempredecimosqueenKelloggnonos preocupamos, nos ocupamos. Estosignificaquenonosdejamos llevar por las preocupaciones, afrontamos los retos con actitud, establecemos planes de acción y nos ocupamos de hacer que todo sea posible». La directora general tiene muy claro por dónde pasa el futuro de Kellogg y se lo marca como objetivos de su gestión. Por un lado, el equipo,paradesarrollarlotodavía más. A nivel negocio, su objetivo POR L. R. M. ESPECIAL > PREMIOS CEO DEL AÑO

13 LA RAZÓN • Martes. 19 de julio de 2022 «Paramí es, por supuesto, un honor recibir este galardón a la labor que hedesarrolladodurantemis últimos cinco años como CEO, donde hemos apostado, entre otros aspectos, por la digitalización, el crecimiento sostenible y la expansión internacional, los criterios medioambientales, sociales y de buen Gobierno y la Ingeniería de Servicios con el diseño de soluciones tecnológicas y sostenibles», declaró Juan Ramón Pérez, CEO del Grupo EULEN, después de recoger el premio como CEO del Año en el Sector de Servicios Generales a Empresas. Y añadió que, para la empresa, «es un reconocimiento a nuestras seis décadas de trabajo y experiencia, ya que este año celebramos el 60 aniversario del Grupo EULEN. Seis décadas donde hemos idoevolucionando y donde han sido muchos los hitos que hemos conseguido y donde seguimos avanzando y ofreciendosoluciones innovadoras a todosnuestros clientes ya la sociedad en general». Con unos valores muy marcados, suobjetivoes el compromiso con las preocupaciones sociales, laborales,ambientalesyderespetoa losderechoshumanos, loque se refleja en su modo de actuar. Estosvaloresenglobanigualmenteaspectoscomoel resultadoeconómico y el desarrollo de los empleados. Para ello, un CEO definido por sus equipos como cercano, comunicativo, que sabe escuchar ydejarseaconsejar, preocupándose por las personas y transmitiendo seguridad en sí mismo, eselCEOideal. “Yodestacaría mi capacidad de gestión de la adversidad, de lapresión, equilibrar resultados y personas, y superarel fracaso.Partedemifilosof ía se basa en l iderar no imponiendo sino convenciendo; EULENysuCEOquierencontinuar apostando por la diversidad geográfica, expandiéndose a nuevos países, utilizando tanto el crecimientoorgánico,comolasfusiones yadquisiciones.«Nosestamoscentrandoenelmercadonorteamericano, pero sin dejar de analizar otras oportunidades enEuropa». Desde el punto de vista del desarrollo de negocio, se posicionarán de forma diferente en el mercado para ofrecer oportunidades más atractivas. Esto tiene que ver con la innovación e implementacióndenuevosmodelos denegocio que continúen marcando la diferenciarespectoalacompetencia. “Queremos potenciar nuevos productosyservicioscadavezmás especializados, diferenciadores y sostenibles, que nos permitan adelantarnosdeunamaneraproactivaconelapoyodelainvestigación y la innovación, ofreciendo soluciones a medida a nuestros clientes en todos losmercados en los que estamos presentes. Nuestrasventajascompetitivasvanmás allá de la innovación y especialización de nuestros servicios. La transversalidad, nuestras más de 90líneasdeactividadolacercanía y el trato hacia nuestros clientes marcarán aún más la diferencia frente a nuestros competidores”. Las más de tres décadas de trabajo en manos de Juan Ramón Pérez le ha llevado a guiar a una empresade renombrecomoGrupo EULEN. Así, el mismo reconocesuesfuerzo:«Heaprendidoque hay varios aspectos imprescindibles a la hora de liderar equipos. Entreellos, tenerunavisiónestratégica y del entorno en el que nos movemos, así como una clara orientaciónaresultados.LosCEO debemos tener capacidad para ilusionar y sabermotivar, además de ser ejemplo permanente de coherencia, sin olvidar de dos puntosimportantes:lainnovación y la adecuada comunicación. Juan Ramón Pérez, CEO de Grupo EULEN nuncadarunabatallaporperdida, no ser conformista; y trabajar en equipo, delegando y confiando siempre en él», confiesa. JuanRamónPérez sehamarcado 3 objetivos clave en su gestión al frente de Grupo EULEN: transmitir los valores, misión y visión de la compañía; definir la estrategia global de la organizaciónmedianteunnuevoPlanEstratégico; y marcar las prioridades estableciendo las líneas de acción más importantes a seguir. Deacuerdoconestoyasufuerte vocación internacional, Grupo Juan Ramón Pérez Gestión que equilibra resultados y personas PremioCEOdel Año en el Sector de ServiciosGenerales a Empresas. La compañía Grupo EULENemplea amás de 90.000 personas en 14 países Un permanente dolor demuelas ► Me incorporé al Grupo EULENen 1991 como director enCataluña y Baleares, época de la que tengo grandes recuerdos y donde aprendí mucho del sector de los servicios. Posteriormente, he ocupado diferentes cargos como el deDirector de EULEN ServiciosSociosanitarios y Director General del Grupo EULENpara España y Portugal, lo queme ha permitido conocer los diferentes sectores y ámbitos en los que desarrollamos nuestra actividad. Actualmente, compagino mi puesto deCEOdel Grupo EULENcon el de Presidente deMedidasAmbientales, empresa referente en el ámbito radiológico. POR L. R. M. «Parte demi filosofía se basa en liderar no imponiendo, sino convenciendo, sin ser conformista» Grupo EULENquiere continuar apostando por la diversidad geográfica, viajando a otros países PREMIOS CEO DEL AÑO <ESPECIAL

14 Martes. 19 de julio de 2022 • LA RAZÓN «To d o s n o s s e n t i m o s muyorgullosos de que seas nuestro jefe». Esta es una frase que regaló una responsable de ventas a Germán Carlos Suárez, presidente y CEO de Astilleros Canafactorías navales asiáticas que, a díadehoy, controlanmásdel 90% de las construcciones de buques que se ejecutan en el mundo», comparte el CEO. Lafilosofíade la humildad Estahumildadcon laque afronta su gestión, acompañada de la gran responsabilidad que siente contodo loquesehaceenelGrupo, es lo que ha hecho valedor a Germán Carlos Suárez de ganar el premio como CEO del Año en el Sector Naval, y quedó claro en las declaraciones que hizo una vez recogió el premio. «¡Es un granhonor! Peroesdirectamente proporcional al gran honor que siento con el hecho de ser consciente de que yo no soy nadie si no fuera por todas las personas que trabajan con nosotros día a díaparasacar laempresaadelante. Yo sólo soy el que recoge este premio en nombre de muchas personas que estuvieron o que están trabajando con nosotros. Y para nuestros astilleros, representa la satisfacción de haber cumplido con el deber de hacer progresar nuestras factorías y contribuiramantenerbienaltoel pabellóndel sectornaval español desdequedecidimos entrar enel mundo de los astilleros en 1989». Y con la mirada todavía puesta en lo que le ha traído hasta aquí, piensaenel futuroyenseguirsiendo un referente en reparaciones navales y transformaciones de cualquier tipodebarcooartefacto flotante.Además,quierenquesus astilleros jueguen un papel transcendental en lasmejoras técnicas o transformaciones que los buques van a necesitar, por exigenciasmedioambientales,apartirde 2023; restaurar la buena reputaciónqueelúnicoastilleroexistente en el Canal De Panama tuvo en el pasado; expandir su presencia internacional; y, añade, «también vamosajugarunpapel importanteenel desarrolloe instalaciónde laEólicaMarinaFlotanteenEspaña. Luego seguiremos con el mismo desarrollo de Eólica Marina Fija y Flotante en otras zonas del mundo, como USA y Latinoamérica», prevé el presidente y CEO. Germán C. Suárez posó con el galardón junto a FranciscoMarhuenda y Eugenia Carballedo «Si algo salemal en el trabajo, el CEOes el que debe asumir toda la responsabilidad por su gente» Germán Carlos Suárez CEOdel año en el sector naval GermánCarlos Suárez, opina que para ser un buen CEO se debe ser humilde y rodearse de personas que seanmejores que unomismo do bien. «Mi padre siempre decía que los profesionales buenos de verdad que ayudan a crecer a las empresas son aquellos que asumen responsabilidades y quieren tener su ámbito de toma de decisiones.Ycuandodascongenteasí, debes darles total confianza y delegar en ellos, porque, de lo contrario, seiránytequedarásconlos que no quieren asumir responsabilidades.Yenesemomentoestás solo y perdido, un CEO no puede hacerlotodo.Seríaunerrorpensar así», recuerda Suárez. Y añade que, «mis predecesores me enseñaron que trabajando todo sale, mejor o peor, pero sale. Y si hay una equivocaciónoalgo salemal, en esemomento el CEO es el que debe asumir toda la responsabilidadporsugente,queloquehacen es trabajar lomejor posible». El Grupo se dedica a la reparación naval estando el astillero en una ruta marítima o puerto muy concurrido, y a la conversión de barcos de muy alta complejidad. «Son un nicho de mercado en el que nuestros astilleros son perfectamente competitivos frente a las grandes POR L.R.M. Autorretrato de los astilleros ► Nuestros astilleros forman parte de un GrupoNaviero integrado a nivel internacional de capital griego y español conmás de 40 años de existencia. En el pasado, ydesde sus orígenes, fueron tres los accionistas de la empresa, siendomi padre uno de ellos. Dentro del Grupo, los accionistas se tenían divididas las responsabilidades de gestión de las distintas áreas de negocio y/o empresas en función de la tipología de actividad o de la localización. ESPECIAL > PREMIOS CEO DEL AÑO rios (ASTICAN), Astilleros de Santander (ASTANDER) y Astilleros Puerto de Balboa en el Canal de Panamá (ASTIBAL). Ycuandolostrabajadoresopinanestoylosresultadosacompañan, esque las cosas se están hacien-

15 LA RAZÓN • Martes. 19 de julio de 2022 CuandoMartínSarobe González, CEO de SICPA Spain, llegó a la compañía, se encontró una empresa basadaenlaproducciónde tintas de seguridad para proteger billetes, pasaportes y otros documentos oficiales, pero, sobre todo, un gran reto por delante. Conél, pasó a ser una compañía l íder en transformación digital (empezando por la propia SICPA anivel global)consolucionesdisruptivas en la identidad digital segura y autogestionada por las propiaspersonasyuna identidad digital segura de las cosas para garantizar su legitimidad y trazabilidad desde su origen hasta su consumo o destrucción final CPA, el CEO asegura que su ánimoestáenayudarahacer latransformación digital de la economía y de las transacciones y servicios B2B,B2C,G2ByG2Centregobiernos, empresas y ciudadanos, siempre de una forma segura, confiable e inclusiva. «Gracias a nuestrassoluciones,quecontemplan esos componentes de seguridad material y digital, creo que estamos en una posición única para ayudar a España a dar ese salto cualitativo y cuantitativo, gracias a los grandes profesionalesconquecontamos, comoestamoshaciendoconéxitoenpaíses de todo elmundo.Me encantaría que las soluciones de seguridad quedesarrollamos yqueestamos poniendo en marcha en muchos países, se implantasen también masivamente en España», aseveraMartín Sarobe González. Martín Sarobe subió a recoger el premio CEO del año Martín Sarobe Un galardón al cambio de lo analógico a lo digital PremioCEOdel año para SolucionesDigitales para Identificación y Verificación, por su gran labor al frente de SICPA Spain (muy alineado con los objetivos de sostenibilidadde la economía circular). Buen ambiente Pero este no fue el único cambio que logró en la compañía. «Estoy orgulloso de haber logrado un ambiente óptimo de trabajo donde se respetan todas las ideasyalcanzamosuna enorme participación de todos losempleados paraconvergerenlosobjetivosde la compañía y vivir y ser protagonistas todos y cada uno de la continuainnovación»,aseguraMartín Sarobe. Yestaevolucióndelacompañía en todos los sentidos es lo que le ha llevado a ser galardonado con el premio a CEOdel Año en Soluciones Digitales para Identificación y Verificación. «Este premio es el reconocimiento de una gran labor de equipo, donde todos y cadaunoaportamos valorque redunda en nuestro éxito. ParaSICPASpainesmuyimportante, ya que queremos que este modelo de empresa atraiga el talento que estamos haciendo destacar a nivel mundial, pues desde España estamos dando una gran visibilidad al trabajo de los grandes profesionales con que contamos, que se codeancon losmejores de las élites anivelmundial de la investigación, la innovaciónyel desarrollo del futuro. Un futuro que desde SICPA vemos claro y al que, paso a paso, vamos a llegar con el rumbo que hemos emprendido», declaró en la gala el CEO. ►SICPAes líder del mercado de tintas de seguridad y principal proveedor de soluciones de autenticación, identificación, trazabilidad y cadena de suministro seguras. Su objetivo es ser el socio de confianza de gobiernos, bancos centrales, ciudadanos y la industria, basándose en soluciones de seguridad material ydigital para proteger todos sus activos, así como productos yfirmas. Sobre SICPASpain «El CEOde hoy debe ser visionario ante los retos de la digitalización y mantener actualizado a todo el equipo» «Hemos logradoun buenambiente, conuna altaparticipaciónde los empleadosen los objetivosde laempresa» POR L. R. M. PREMIOS CEO DEL AÑO <ESPECIAL Para Sarobe, saber rodearse de personas brillantes facilita movilizar a la organización de forma ágilenunmomentodel tiempoen el que las decisiones, siendo rápidas, deben ser certeras. «El CEO dehoydebeservisionarioantelos retos quenos depara ladigitalización y, teniendo ésta tantas vertientes, es fundamental tener equipos de alta especialización tecnológica y también con capacidad de poner la tecnología al servicio de los distintos negocios, ya seannuevos servicios de la administración o nuevas capas de valor digital sobre los productos y servicios de las empresas». Pero si algo caracteriza su gestión es una filosofía abierta y participativa de trabajo en equipo, donde uno más uno no suman dos, sino que llega a tres o cuatro. Todo ello basado en un clima de transparencia, compañerismo, proximidad e innovación «y muchasganas todos losdíasdehacer algo, entre todos, un poquitomejor que el día anterior». Preguntado por el futuro de SI-

16 Martes. 19 de julio de 2022 • LA RAZÓN El medioambiente y la huellaquedejamosen él es una de las principales preocupaciones tanto de los ciudadanos como de las empresas. Por ello, son indispensables medidas que ayuden a mitigar los efectos queproducimosenelplaneta.Así, un premio a la sostenibilidad siempre es motivo de alegría, ya que significa que, poco a poco, vamos haciendo las cosasmejor. En esta ocasión, el premio al CEOdelAñoenelSectordelaSostenibilidad recayóenAntonioVallespirdeGregorio,CEOdeVertex Bioenergy,porsulaboral frentede la empresa y por abanderar las medidasdedescarbonizaciónque están llevando a cabo. «Vertex Bioenergy es una empresa totalmente enfocada a la sostenibilidad, y podemos decir que el desarrollo sostenible está en nuestro ADN: somos parte de la solución en el escenario de la lucha contra el cambio climático. Enestesentido,esmuyimportante ser reconocido como Empresa Sostenible.También,yatítulopersonal,debodecirqueesunorgullo representar a esta empresa y ser reconocidospornuestracontribución a la sostenibilidad», aseguró Antonio Vallespir al hablar sobre lamisión de la empresa. Visiónde futuro Conestefuturo,siempreesimportante contar con un CEO con un gran conocimiento del negocio gracias a sus más de 20 años trabajandoenelsector,perotambién con un equipo coordinado y eficiente.ComonoscuentaVallespir: «son de mi total confianza, me lo demuestran cada día, pero, además, lamayoría llevamosdesdeel principio trabajando juntos». Otrosmotivosquehacendestacar a Antonio Vallespir en su gestión al frente de Vertex son su visióndefuturo,el trabajoenequipo y la retención del talento, como también su capacidad para saber adelantarsealoscambios.«Elsector del etanol y los carburantes es unsectormuy reguladoysenecesita estar muy pendiente de los cambios que pueden venir», afirma el CEO. Además, también tiene muy claras cuáles deben ser las características quedebe tener unapersona para ser un buen CEO. «Lo primero es ser honesto y responsable. Después destacaría el trabajo en equipo y saber rodearte de gente mejor que uno mismo. También ser capaz de transmitir la misión, la visión y los valores a la compañía es fundamental. Y, por supuesto, el entusiasmo por lo que haces». Una trayectoria Al hablar sobre su trayectoria y la historia de su empresa, Antonio Vallespir compartió: «Empecé en Bioenergía hace más de 20 años comodirectordeoperacionescon base en Estados Unidos. Esta experiencia me facilitó disponer de unavisiónyexperienciadelnegocio en ese país, ya que llevanmuchos más años que nosotros produciendo bioetanol como carburante». También compartió a LA RAZÓNsobrelasdiferentesetapapor las que pasó dentro de la empres. «Posteriormente,haceunosquince años, ocupé el puesto de CEO de Europa. Esto me ha permitido centrarme más en la legislación europea, ya que, en lo referente a losbiocarburantes, estabaenpleno proceso de definición, y, por supuesto, en el desarrollo de las políticas europeas en España», explicó Antonio Vallespir. «Haceaproximadamente8años ocupé el puestodeCEOde launidaddenegociodeBioenergía,que mantuve en las diversas transformaciones que sufrió la compañía por laentradadeFondosdeInversión nuevos. Y así, hasta el día de hoy», contó. Antonio Vallespir de Gregorio, CEO de Vertex Bioenergy AntonioVallespir «Ser partede la solución» PremioCEOdel año en el Sector de Sostenibilidad, al CEO de GrupoVertex, quien asegura que su objetivo es enfrentar los problemas medioambientales que vivimos Conocimiento yequipo Vertex Bioenergy es un referente europeoenla industriade losbiocombustibles. Son líderes en la produccióndebioetanolenEspaña y Francia (básicamente en el sur de Europa). También producen otros productos valiosos, como piensos para la alimentación animal (DDGS), electricidad, CO2 capturado y aceite demaíz. «Nuestroobjetivo es contribuir al desarrollo sostenible a través de la producción de carburantesbajosencarbonoparacontribuir a la descarbonización del sectordel transporte», puntualiza Antonio Vallespir. En la empresa están convencidosdequeel futurodel transporte pasa por un mix entre el coche eléctrico y aquellos carburantes que sean neutros en CO2. Por lo tanto, unode los objetivos deVertex es minimizar la huella de carbono de sus operaciones y productos hasta llegar a ser neutros en CO2. Esto supondrá un ahorro del 100% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los combustibles fósiles. Para ello, han desarrollado unplandeproyectosconobjetivos establecidos tanto a corto como medioplazo.«Porotraparte, tenemos el objetivo de transformar la compañíaaunmodelodebiorrefinería,» comenta Vallespir. POR L.R.M. ESPECIAL > PREMIOS CEO DEL AÑO AntonioVallespir: un ejemplo de visión de futuro, trabajo en equipo y retención de talento «Queremos producir carburantes que contribuyan a la descarbonización del sector de transporte»

