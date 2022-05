2022-05-14_GESTORES ADMINISTRATIVOS

2 Sábado. 14 de mayo de 2022 • LA RAZÓN Auncuando ladenominaciónde gestor administrativodata del siglopasado, en concreto del año 1933, losgestoresadministrativos llevamos desempeñando una labor de colaboración con nuestro entorno desde hace más de 6 siglos. Nuestros antecesores, los solicitadores, ya jugaban un papel importante en la Corte para ayudar a los ciudadanos en sus relaciones con la administración de entonces, convirtiéndose en un elemento tanto más importante cuantomás compleja era la elaboración de los expedientes. Sibienenelderechoportugués y en el británico se mantienen ciertas competencias de los solicitadores quepodríanasimilarse al papel que jugamos losgestores administrativos, no hay en Europani enotrolugardelmundouna profesión equiparable a la nuestra. Tanto es así que hemos decidido acudir al parlamento europeo para poner en valor nuestra actividadyprocurarquelamisma seextiendaen lospaísespertenecientes al tratado. Una iniciativa queparece acogerse con receptividad por la creciente complejidad normativa que la UE está generando en la actualidad. El papel del profesional Para aquellos que en estos momentos todavíanonosconozcan, les haré una breve exposición de quienessomos.Peropermítanme empezar por lo más amplio para ir a lo concreto. Muchos de ustedes, en su papel de ciudadanos que se relacionan con las administraciones para el pago de impuestos, solicituddecertificados, compradecasaocoche, hanacudidoasugestoroasuasesorfiscal paraque lesayudenconunos trámites ciertamente complicados paraquienesnoestánhabituados aellos (lesconfesaréqueamenudo lo son también para quienes lo estamos). Como autónomos o empresarios lo han hecho también, paradardealtasuempresa, pagar los IVA, para las altas y pagos de la seguridad social o para la llevanza de sus libros, también han acudido, con seguridad, a su gestor o asesor. Y si no lo han hecho, seguro que se han cruzado con un conocido en algún momentoque leshadichoque iba«a ESPECIAL > -SAN CAYETANO 2022 POR FERNANDO SANTIAGO OLLERO Presidente de ICOGAM Los gestores administrativos y la colaboración social FernandoSantiagoOllero, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, presenta detalladamente los requisitos para formar parte del colectivo hablar consugestor». Enestepapel de gestor nos encontramos a un amplio elenco de profesionales, con mayor o menor formación (nada hablo de su preparación para el desempeño de la profesión), queofrecensus servicios a terceros de cara a resolver todoopartede los serviciosantes señalados. Sin regulación ni más obligaciones. Aparte, nos encontramos con los gestores administrativos que, dentrodel amplioespectrode los gestores, están sometidos a una serie de requisitos de entrada y para el ejercicio permanente de su profesión establecidos para la protección del cliente. Veremos que tanto requisito también va a servir para dar seguridad a las administraciones en lo referidoa su relación con los ciudadanos a través de estos profesionales del sector. Para ser gestor administrativo, el candidato tiene dos caminos. El primero, parte de contar con DAVID JAR Fernando Santiago Ollero, presidente de ICOGAM

3 LA RAZÓN • Sábado. 14 de mayo de 2022 -SAN CAYETANO 2022 < ESPECIAL una licenciatura en derecho, en ciencias económicas o empresariales o en ciencias políticas. En el caso de disponer de un grado, en lugarde la licenciatura, el candidato deberá haber hecho uno de losmastersuniversitariosadscrito a la rama del conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas y vinculado al ámbito disciplinar de alguna de las licenciaturas antes señaladas. Con este requisito cumplido, podrá acceder a las pruebas de acceso a la profesión convocadas por la Secretaría de Estado de la Función Pública. Una vez superadas, habrádecolegiarseenunode los 22 Colegios de Gestores Administrativos existentes en España. El segundocaminoconsisteen realizar con éxito alguno de los Masters Universitarios en Gestión Administrativa reconocidos por el Consejo General de losColegiosdeGestoresAdministrativos. Así, para ejercer como gestor administrativo, deberá también colegiarse. El requisito de colegiación comporta derechos y obligaciones transcendentales y diferenciadoras respecto al resto de colectivos competidores. Enprimer lugar, supone la suscripciónobligatoria de un seguro de responsabilidadcivil que, encasodeerror o de mala práctica, restituirá los posibles daños causados al cliente. Además, habrá de someterse a un código ético y a comités de disciplina que podrían expulsarles de la profesión. Vemos, por tanto, que la colegiaciónsuponeunavigilancia permanente del buen hacer del gestor administrativo o, en caso contrario, el resarcimiento y/o la sanción disciplinaria correspondiente. Porotraparte, losGestoresAdministrativos, comocolaboradores sociales, llevan años formalizandoencomiendas de gestióny conveniosque lespermitenestablecer canales directos con las diferentes administraciones de cara a facilitar los trámites de los ciudadanos, de forma eficaz y rápiday,enconsecuencia,máseconómica para aquellos, dadas las reducciones de costes que suponen estos canales. El alto grado de conocimiento, experiencia y fiabilidad de nuestro colectivo, permite a las administraciones descansar, cada vez más, en su apoyo en los gestores administrativos,enloquesupone una clara apuesta por la digitalización de las administraciones desde nuestra actividad. El gestor administrativo, intermediario entre el ciudadano y la administración

4 Sábado. 14 de mayo de 2022 • LA RAZÓN Desde la DGT, muchas gracias y felicidades ESPECIAL > -SAN CAYETANO 2022 La relación entre gestores administrativos y administraciones públicas siempre ha sidomuy estrecha. Por eso, desde laComunidaddeMadridtenemosmuyclaro que debemos estar en sintonía y hablar el mismo idioma, siempre en beneficio de los ciudadanos, a los que nos debemos. En los años que nos toca vivir, constantementeocupadosensorHablar el mismo idioma tear dificultades, damos fe de la capital importancia de 6.000 profesionales, 900 en la Comunidad de Madrid, con perfiles multidisciplinares (abogados, economistas…) y acreditada capacidad de intermediación. Porque, afectados como todos por los vaivenes económicos-noolvidemosque la mayoríasonautónomos-, losgestores administrativos han sabido adaptarse y volcar toda su experiencia para acompañar a sus clientes. Además, en la Comunidad de Madrid les reconocemos como agentes autorizados para trasladarnos las necesidades de sus representados. Como profundos conocedoresdelentramadoburocrático, su aportación es esencial ennuestroobjetivode simplificar laadministracióny facilitarque la actividad económica genere riqueza y empleo, contribuyendo a que Madrid siga siendo la región más pujante y llena de oportunidades del territorio nacional, abierta a todos. Para lograr ese objetivo vamos de la mano y hablamos el mismo idioma, por ejemplo, para que el salto a las relaciones telemáticas conlaadministraciónnosuponga unadificultadparanadiealahora de optar a una subvención pública, y así poder ayudar a todos los que madrugan y levantan la persiana de su negocio cada día. Es de alabar también el trabajo de los distintosColegios profesionales, como entidades que aportan garantía y seguridad sobre los servicios que prestan sus asociados a los ciudadanos en sus relacionescon laAdministración. Por todoesoymás, felizSanCayetano de*iene. POR ALBERTOGONZÁLEZ DÍAZ Director General de autónomos y emprendimiento de la Comunidad de Madrid Enprimerlugar,felicidades a losgestoresadministrativos por la festividad de su patrón. Siempre es buenopodercelebraronomásticas y reconocer el trabajo de profesionales con una gran historia y a los que,conunaciertafrecuencia,acudimoslosciudadanosparaquenos realicenalgúntrámiterelacionado con laAdministraciónPública. Como parte de esa administración, y en calidad de director de la DirecciónGeneraldeTráfico,nuestroencargoesdarsoporteadministrativoatodoelsectordelaautomoción,reducirelnúmerodesiniestros de tráficoy las lesionesproducidas porlosmismos,asícomogarantizar unamovilidadseguraysosteniblea fesional quenosvinculaavosotros esunejemplodecolaboracióninstitucional de calidad. La presencia delasalianzaspúblico-privadasresultaimprescindibleparalograr los antesmencionadosobjetivos. Los gestores administrativos se hanconvertidoenuncolaborador necesariodeestaDirecciónGeneral, sobre todo en las zonas de la España vaciada, con la amplia red de gestorías que tienen repartidas por toda la geografía, donde los ciudadanos encuentranunasesoramiento personal y profesional quelesfacilitalostrámitesarealizar con la administración. Por último, quiero hacer una menciónexpresaa la laborque los gestores administrativos tuvieron duranteel estadodealarma, facilitando la vida a ciudadanos y empresas que tenían que realizar trámitesconlaDGT.Fuisteis,sinduda, una prolongación de la Administración. travésdeunaadecuadagestióndel tráfico. Esenesteaspectoadministrativo relacionadoconel sector de laautomocióndondequieroponer envalor vuestra labor. Lamodernización administrativa y la automatización de trámites hacen que ofrezcamos al ciudadano un serviciodecalidad.LacolaboraciónproPOR PERE NAVARRO Director General DGT Existen muchos factores que condicionan la iniciativa y el crecimiento empresarial, como son la competencia, la fiscalidad, los recursos humanos o el acceso a financiación. Sin embargo, lidiar con la excesiva y compleja burocracia es un obstáculo con el que tropiezan muchas empresas al ponerenmarchasuproyecto.Por ello, la figura del gestor administrativo cobra especial relevancia como aliado de la empresa. Los gestores administrativos juegan, por tanto, un papel fundamental para ayudar a empresas,emprendedoresyautónomos a desarrollar su actividad en un El gestor administrativo como aliado empresarial materialice un proyecto empresarial y se convierten, desde el primer momento, en un apoyo esencial para empresarios, autónomos y pymes que, por su estructura, están más expuestos a los obstáculos administrativos. Sin embargo, como representante de los empresarios madrileños, me gustaría subrayar que, pese a la excesiva complejidad burocrática del sistema español, la reciente aprobación de la Ley deMercado Abierto de la Comunidad deMadrid, que disminuye la fragmentación del mercado, supone un impulso para la libertadempresarial quecaracterizaa la región, y que es fundamental seguir trabajando en favor del crecimiento empresarial y seguir contando con los gestores administrativos como aliados de la empresapara facilitar el desarrollo de la actividad. entorno en el que contamos con unaaltacomplejidad legislativay administrativa. El gestor administrativo es conocedor de todos los procesos y trámites necesarios para que se POR MIGUEL GARRIDO Presidente de CEIM

5 LA RAZÓN • Sábado. 14 de mayo de 2022 -SAN CAYETANO 2022 < ESPECIAL EFE El fenómeno o, mejor dicho, los fenómenos migratorios,sonextremadamentecomplejos.Yloson porque, a su vez, son reflejo de la complejidaddel individuo. Enparalelo, en buena parte de las economías desarrolladas, la realidad esque las regulacionesenlamateria son complejas, como también loson los trámites administrativos a los que un ciudadano extranjero se enfrenta cuando recala en un país del queno es nacional. Españanoesajenaaestemodelo.Esenestecontextodondecualquierestrategiaseriaencaminada a facilitar la relación de las personasextranjerasconnuestraAdministración tiene un papel interesante que jugar. Los gestores administrativos, un colectivo profesional siempre Colaboración fiel y recíproca que, profesionales cualificados comolosgestoresverifiquendocumentos oficiales, revisen la documentaciónantesdesupresentación en lasOficinasdeExtranjeríay realicentareasdeinformaciónyasesoramiento.Todoellonosolopermite agilizar la tramitación, reduciendo requerimientos y notificaciones que llevan a retrasos innecesarios, sino que además facilita el trabajo de nuestros funcionarios y aporta unplusdecalidadasutareadeevaluaciónde losexpedientes. Elantesyeldespuésdeestemodelode colaboraciónviene avalado por las cifras: mas de 6.000 puntos de atención que, además, no olvidan su presencia en zonas en declive demográfico, y un númerodesolicitudespresentadasa través de los colegios profesionales que aumenta día a día. abiertoa lamejorade sus servicios y a su adaptación a escenarios dinámicos,hansidopioneroseneste tipodeestrategias. Ejemplodeello es la firma en 2019 del Convenio entre el Consejo General de Colegios deGestores Administrativos y elMinisteriodePolíticaTerritorial. Esta colaboración implica una apuestaclaraporladigitalizaciónen la relación con laAdministración y por el valor añadido que supone POR AGUSTÍN TORRES Director General Política Territorial Para favorecer el empleo y el autoempleo es fundamental que se facilite el día a día de los que lo generan. Hablamos de bajar impuestos y hablamos de eliminar trabas. Hablamos de confiar en los autónomos y, en concreto, de aquellos que viven en sus carnes todos losaspectosqueestecolecEl gestor, cómplice y escudo del autónomo tivo arrastra: los gestores administrativos. El acompañamiento diario de los gestores a todos los autónomos es esencial. Son cómplices de su éxito y escudo en sus fracasos. Los gestores administrativos sufren las trabas en primera persona, pues son los que las identifican. Ninguna medida permea en los autónomos si no se cuenta con el gestor. Hablamos, por tanto, de intermediarios necesarios en esa amalgama de trámites y requisitos formales de la administración hacia el autónomo, permitiendo que este se concentre en lo que es esencial: atender sunegocio. Ungestor es un seguro de vida, pues con él -y gracias a él- ahorras tiempo y disgustos. Pero también es necesario poner en valor la profesión y la profesionalidad.Ademásdeeliminar esas trabas de las que hemos hablado una y otra vez, debemos poner las medidas urgentes para evitar el intrusismoenunaactividad «de riesgo» ante requerimientos y cambios continuos en la normativa y los procedimientos de comunicación con las administraciones públicas. Como cada año, muchas felicidades a todos los gestores administrativos, y que San Cayetano de )iene renueve vuestras energías para que sigáis siendo elmejor apoyode los autónomos españoles. POR LORENZOAMOR Presidente de ATA Los empresarios siempre decimos que la clave para que el sector productivo desarrolle todo su potencial en favor del avance económico y del bienestar generalesquenospodamosdesenvolver en un entorno de confianza y fiabilidad. Enestesentido, la ingente labor de losgestoresadministrativoses de vital importancia, como auténticos profesionales en la promoción, solicitudyrealizaciónde todo tipode trámites, entreotros, con la administración pública, pero también entre empresas. Sobre todo en un entorno tan cambiante como el actual, en el Su trabajo aporta orden, agilidad, seguridad y confianza a los ciudadanosy lasempresas, especialmente a pequeñas empresas y autónomos. Activos todos ellos a los que, en tanto nos acompañan como una red de seguridad en nuestro día a día, no siempre otorgamos la relevancia quemerecen. Tal vez, para entender la relevancia de los servicios de los gestores administrativos, habría que preguntarse ¿cómo podríamos funcionar si no contáramos con su actividad? POR ANTONIOGARAMENDI Presidente de la CEOE El gestor administrativo como aliado empresarial El trabajo de los gestores administrativos aporta orden, agilidad, seguridad y confianza que el proceso transversal de digitalización y la constante actualización normativa suponen una dificultadañadidapara todosa la hora de poder cumplir connuestras obligaciones y poder gestionar nuestros asuntos. El acompañamiento diario de los gestores a todos los autónomos es esencial

6 Sábado. 14 de mayo de 2022 • LA RAZÓN ESPECIAL > -SAN CAYETANO 2022 De directivo a empresario: un gran cambio de vida Soloquiénha tenidoque relacionarse con la administración pública más de la cuentapuede dar fe de la labor impagable que realizan los gestores administrativos en nuestro país. Quienes tenemos que pasar por las «horcas caudinas» del Estado cada trimestre valoramos tanto como cualquier metal precioso el preciso trabajo de nuestro gestor. La época conocida como Renacimiento vino bajo el brazo conel Estadomoderno, unanueva forma de organización política que aumenta la seguridad jurídica de los administrados, pero, al mismo tiempo, llena de complejidades la relación entre ciudadanos y administración. Los guardianes de nuestro tiempo y seguridad jurídica Lejos de amainar, conforme el Estado ha ido creciendo y desarrollándose como ese gran Leviathan –que decía el filósofo británico Hobbes–, la relación entre el gobierno y el individuo se volvió más compleja, árida y tortuosa de lo que había sido nunca. Reconocimiento El gran esfuerzo y labor de los más de 6.700 colegiados que tenemos en España es fundamental a la hora de que los ciudadanos y, en especial, aquellos que forman parte de los autónomos y las pymes, no encallen en el murode laburocracia y, encambio, se pierdan en los recovecos administrativosdenuestrocomplejo y creciente Estado y sus autonomías. De esta manera, al mismo tiempo, la administración se beneficia de una labor que agiliza los trámites de estar al día con la recaudaciónestatal. Unelemento crucial para la supervivencia de nuestro estado de bienestar en un tiempo de constante crecimiento del gasto público. El esfuerzo informativo y de actualización sobre las novedades administrativas, así como su labor de barómetro de la economía son menos conocidas pero muy importantes. El papel del Colegio Oficial de Gestores Administrativos (ICOGAM) se ha vuelto primordial. Gracias a su trabajo, tenemos la oportunidad de obtener datos sobre el estadode las pymes. Podemosconocer susmovimientos en lo que a ventas, beneficios y rentabilidadserefieren, así como sobre la desaparición o la nueva creación de pequeños negocios. En definitiva, si el tiempo es el bien más preciado en nuestras vidas, no podemos más que reconocer esa deuda que tenemos con nuestros gestores administrativos por librarnos de la, tan documentada en nuestra historia y literatura, burocracia española, para dedicar tiempo al desarrollo estratégico de nuestros negocios o, simplemente, ganar tiempoparanuestravidaprivada y familias. POR RAÚL CASTILLO Autónomo Celebro que los gestores administrativospuedan reunirse nuevamente, liberándose de las presiones que las restricciones han supuesto para todos los profesionales del sector. Los gestores administrativos son un apoyo fundamental para laspersonasfísicas–autónomos–y pymes en España. Con su labor, nos ayudan a conocer, prevenirnos y ampararnos ante los crecientes cambios normativos, fiscales, financieros y laborales que suceden a diario en nuestro país, ofreciendo un servicio integral profesional y de calidad. Además, en muchos casos sus conocimientos y títulos van más Un papel imprescindible para la necesaria evolución POR ANTONIOQUEIJEIRO Director de El Suplemento Hasta hace poco tiempo, la mayor parte de mi vida profesional la he desarrollado por cuenta ajena como directivo en diferentesmultinacionalestecnológicas y financieras, aunque he estadocontinuamenteencontacto con diferentes autónomos, pymes y startups. Recientemente decidí invertir en una interesante «fintech» especializada en financiaciónpúblicayprivada. El cambio de vida de directivo a empresario es radical. Aunque en la empresa contamos con un equipo magnífico que trabaja solo, y estamos automatizandopartedel«backoffice», mi papel no ha sido solo como inversor, sinoqueheconsiderado trascendental implicarme en el día a día, tanto de la parte de negocio, comode los estadosfinancieros, los impuestos, las personas, los trámites administrativos y los seguros sociales, entre otras cosas. En definitiva, de todo lo que comporta la administración de la compañía. En paralelo, he tenido que gestionarporprimeravezmisrelacionespersonales con laadministracióncomoautónomo.Conello,he descubierto el papel tan importanteque losgestoresadministrativos ocupan en la vida de las empresas, los autónomos y los emprendedores.ContarconungA de confianzame ha permitido reducir mis riesgos personales y profesionales, restar tiempo a la parte administrativa, importante y delicada, y destinar tiempo ami negocio. Nunca fui tan consciente de su papelhastaquehemosempezado a compartir la gestión de mi empresa. Y, no se confundan, no es untrabajodeadministrativossino un trabajo administrativo. POR MANUEL JULIÁ Senior Advisor de FUNDATTIO altorendimiento,conaltastasasde interacción con personas de diferentesparadigmas,bagajesyconocimientos, capaces de tomar decisiones acertadas en contextos de presión. Equipos que saben que unos necesitan a los otros para alcanzar el éxito profesional o la excelencia, aportando un valor al conjunto y a cada uno. La interdependenciageneraconocimientoy contribuye, significativamente, para poder ofrecer un mejor y actualizado servicio integral. Endefinitiva, losgestoresadministrativos son las piezas necesarias que nos dan seguridad y confianza en este mundo actual en constante evolución, y donde resultan imprescindibles. allá, pues también son abogados, economistasolicenciadosenempresariales. En mi humilde opinión, quiero destacar una de sus principales cualidades: la capacidad de combinar el factor humano con la tecnología, desarrollandoequiposde

7 LA RAZÓN • Sábado. 14 de mayo de 2022 -SAN CAYETANO 2022 < ESPECIAL EFE Durante muchos años, inclusoalgunos hoy así lomanifiestan, noshan contado que quien tiene la información, tieneel poder. Creo, honradamente, que no es así. En la era de la Sociedad de la Información, ésta es accesible desde muchos sitios. Incluso en exceso y, a menudo, de escasa fiabilidad. Por ello,mi apuestaes justo la contraria. Hay que compartir la información, siendo estafiable, decalidadyqueaporte valor. Decía el ajedrecista de origen ruso, Savielly Tartakower, «tácticaes saberquéhacer cuandohay algo para hacer. Estrategia es saber qué hacer cuando no hay Compartir información es poder nada para hacer». Como gestores administrativos, tenemos muy clara nuestra táctica, convertirnos en el principal canal entre ciudadanos y las administraciones para llevar a cabo, por cuenta de aquellos, los trámites correspondientes. Pero había que diseñar, la estrategia. ¿Para qué? o ¿por qué? Nuestro colectivo cuenta con la mejor información relativa a los pequeños y medianos negocios, autónomos o empresas de menor tamaño. Les llevamos la contabilidad, les hacemos los impuestos, les asesoramos jurídicayeconómicamenteen tiempo real. La estrategia, por tanto, se nos aparecía nítida: había que compartir esa información con la sociedad con el objetivo de mejorar la situación del 98% de nuestro tejido productivo y, en consecuencia, del 50% de la población activa. Dos han sido las principales herramientas quenos estánpermitiendo alcanzar los objetivos trazados ennuestraestrategia: el Barómetrode la gA, lideradopor el Consejo General de los ColegiosdeGestoresAdministrativos (muy apoyada por el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid) y el Observatoriode laGestiónPública, lideradopor el propioColegiode Madrid. El Barómetrode la gAnacióde manera sistemática durante la pandemia, enmayode2020.Con una periodicidadde 30 a 60 días, consultamos anuestro colectivo sobre temas que preocupan a nuestros clientes o a la sociedad en general. En mayo de 2020 señalamos quehabíamás de 900.000personas que no estaban cobrando el importeprocedentede losERTE. Hemosanticipadolosproblemas de liquidez y solvenciade los negocios, hemos advertido de los problemas con los Fondos Europeos ode los problemas psicológicos de los propietarios de los negocios comoconsecuenciade la crisis derivada de la pandemia. Por otra parte, después de dos años de elaboración, nuestro Barómetro se ha convertido en un referente en el mundo del pequeño y mediano negocio, a la altura de estudios del Banco de España, OCDE, CEOE, Funcas, etc., generalmente, con un plazo de anticipación considerable. Y es así porque estamos a pie de calle con los negocios, sufrimos y disfrutamos con ellos, no tenemos que esperar a que cierren los ejercicios contables o hacerles una encuesta unosmesesdespués. Somosellos. Somos, creamos y compartimos su día a día económico y jurídico. En cuanto al Observatorio de la Gestión Pública, su concepción y nacimiento es anterior a la propia pandemia. Nace por el vacío que consideramos que existe en la revisiónde los trámites administrativos y sugradode eficacia, en consecuencia, para analizar su impacto sobre el ciudadano. Hoy llevamos a cabo periódicamente una revisión de la cita previa en las administraciones más utilizadas por los ciudadanos: Ministerio del Interior (Policía),Ministeriode Justicia (Nacionalidades), DGT, Hacienda, SeguridadSocial, SEPEyExtranjería, entre otros. Entre sus logros destaca la denuncia realizada hace ya casi un año sobre las dificultades para conseguir una cita con la Seguridad Social de cara a solicitar la jubilación. En breve, verán la luz dos informes relevantes: costede crear una empresa e impacto del COVID en empresas y administraciones. POR FERNANDO SANTIAGO Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid El trabajo de los gestores administrativos aporta orden, agilidad, seguridad y confianza Queremos ser el principal canal entre ciudadanos y administraciones

8 Sábado. 14 de mayo de 2022 • LA RAZÓN Para el Colegio de Gestores Administrativos deMadrid es fundamental ayudar a aquellos que tienenmenos recursos EFE «El aumentode lacargae intensidadde trabajonos llevaa lanecesidadde cuidar nuestramateria prima: el talento» El Estatuto de los Gestores Administrativosaprobadopordecreto el 1 demarzo de 1963 recoge en su artículo 3º que San Cayetano de"ieneserásupatrón.Setrata deunaelecciónbienmeditada,procurando que aquello que caracterizó al Santo se corresponda con los valores de los gA. San Cayetano de "iene nació en Italia el 1 de octubre de 1480, en el seno de una familia aristocrática. En1504obtiene el doble doctorado enderechocanónicoycivilpor laUniversidadde "iene, y a sus 35 años es ordenado sacerdote, renunciandoasuplácidavidadearistócrata. El santo estaba convencido de que la Iglesia debía servir a los pobres. Cayetano eligió vivir alejado de las riquezas y, en su afán por «renovar el clero, predicar la Responsabilidad Social Corporativa en el ICOGAM COVID ha provocado, desde el Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid se llevan realizando acciones sociales enbeneficiodelosmásnecesitados.Oscontaremos algunos ejemplos. Desde hacemás de 10 años, gestores administrativos colegiados elaboran ladeclaracióndeIRPFsincostealgunoparacontribuyentes conrecursos limitados. El «Turno de Oficio de Renta» es una campaña en la que cerca de 25 colegiados especialistas en materia fiscal confeccionan la declaración del ImpuestosobrelaRentadelasPersonas Físicas(IRPF)apersonasconrecursos limitados. Este asesoramiento no tiene coste algunoparaloscontribuyentesycuentacon todas las garantías legales y tributarias. En el plano técnico, el ICOGAM cuenta conunaherramientainformáticadegestión del conocimiento para la elaboración de la Declaración de la Renta con el objetivo de mejorar la calidad del servicio. Se trata de una aplicación de software desarrollada a medida para este Turno de Oficio, y que garantizaunmejorservicioalaciudadanía. Atravésde80preguntas, cuyacumplimentación no lleva más de 5 minutos, el gestor administrativo obtiene información complementaria más allá de la que posee la AEAT. ElColegiodeGestoresAdministrativosde Madrid(ICOGAM) llegóelpasadoañoaun acuerdo con la Fundación Madrina para ofrecer a todas las madres y familias con dificultadespertenecientesa laentidadbenéfica, laposibilidaddequevarios colegiados especialistas en materia fiscal les ayudaran de forma totalmente gratuita en la confección de su declaración de la renta. Estainiciativatuvocomoobjetivoayudar amujeres embarazadas ymadres conhijos de hasta 18 meses que se encontraran en dificultad psico-social, apoyando así el fin social de la fundación: «lapromoción, ayuda y dignificación de lamujer y la infancia, en general, y de la madre y sumaternidad, enparticular, preservándoles frente a cualquier tipo de dificultad, riesgo, abuso, violencia o desigualdad social». Durante losúltimos años, además, sehan otorgado diferentes becas relacionadas con el mundo de la música, para la realización delmásterenGestiónAdministrativa,sehan patrocinado los cursos de El Escorial y otras accionesquehanpermitidomejorarsunivel depreparaciónendiversasdisciplinasapersonas conproblemas económicos. La estrategia del ICOGAM en su política de RSC se centra en mejorar la formación de personas que se encaminan a realizar laborescomoGestoresAdministrativos,así comofacilitarapersonasconescasosrecursosdiferentes trámitesadministrativos, básicamente los relacionados con la presentación de su declaración de la renta. Como SanCayetano, consideramos fundamental ayudar a aquellos que tienenmenos recursosconaquellasherramientasqueestánen nuestramano.Sinolvidarelenormeesfuerzo que durante la pandemia los Gestores Administrativosasumieronparaconseguir que la crisis sanitaria impactara lo menos posible en nuestros clientes. doctrina, cuidar a los enfermos y restaurar elusofrecuentedelossacramentos»seganó el desprecio por parte de los clérigos que querían seguir disfrutando de las comodidades, aunque tambiénobtuvoel apoyode cientosde jóvenes romanosqueseunieron a la vida de Clérigos Regulares queCayetano proponía. Yeseafándeayudaesel que mueve también a los GestoresAdministrativos, desde sus primeros pasos enel sigloXVcomosolicitadores. Ha quedado demostrado,comoactividad esencial, la entrega a los clientes con el objetivode tratar de salvar susnegocios acostadesupropiasalud.Unejemplodeelloha sido el trabajo duro, bajo muy alta presión, solicitandolosERTEennombrede sus empresas. Pero además de los temas puntuales, aunque importantes, que el ESPECIAL > -SAN CAYETANO 2022 POR EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE MADRID

