2022-05-04_PSM

Miércoles. 4 de mayo de 2022 • LA RAZÓN 2 II PREMIOS 2022 SOSTENIBILIDADYMEDIOAMBIENTE Los invitados visitando las instalaciones del periódico Angie Riguiero se encargó de dirigir la gala el que fuegalardonadaconel Premio Primer Programa Online de Fotovoltaica 360º. El Director del MásterFULL360ºyCEO,LuisCancelaRubio, subióal estradoarecoger el galardón. El PremioLiderazgoenSoluciones Sostenibles de Protección de CultivosfueparaLainco,unacompañía dedicada a la investigación, desarrollo,fabricaciónycomercializacióndeproductosfitosanitarios y farmacéuticos. Su director de Marketing,HugoCoresAragunde, recogió el galardón y remarcó que recibir este premio es «un honor y unhito». JordiCerqueda, presidentede la promotora La Querola d’Ordino, fueel encargadode recoger el PremioalMejorProyectoInmobiliario Sostenible del Principado de Andorra por su trabajo en la construccióndecasassosteniblesenun «lugar idílico», tal y como apuntó. Intec Revestimientos, empresa dedicada desde hace más de 25 añosa ladistribucióne instalación de pavimentos y revestimientos II Premios Sostenibilidad yMedioambiente La nueva edición de los premios distingue a quince empresas que luchan por recuperar el medioambiente a través de la economía circular El martes 26 de abril el Salón de Actos de LA RAZÓN acogió la segunda edición de los PremiosSostenibilidad yMedioAmbiente.El acto, llevado a cabo con la colaboración de Naturgy, contóconlapresenciade Paloma Martín Martín, Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid,quefuerecibidaporFranciscoMarhuenda, director del periódicoyAndrésNavarro, consejerodelegadode LARAZÓN. LaperiodistaAngieRigueiro fue lamaestradeceremoniasdelagala, a la que asistieron representantes delasquinceempresaspremiadas juntoasusacompañantes,quepudieron disfrutar de una cena durante el evento. Laaperturadelactocorrióacargo del propio director Francisco Marhuenda,quealudióalestreno «de la nueva sede del periódico, quenospillóenplenapandemia», señaló, y tuvopalabrasdeagradecimiento aNaturgy, patrocinador del evento, «una compañía comprometida con el medio ambiente». «Yo aún recuerdo cuando en mi tierra lagente tiraba losdeshechosal río,algoqueerarepugnante». No obstante, «cuando de pequeño acompañé a mi padre a Suiza,me impresionómuchoque la gente no tiraba colillas al suelo, ni papeles; me sorprendió la limpieza,elcuidadoporelmedioambiente, que es un elemento clave y fundamental», afirmó. Tras las palabras de Marhuenda se dio paso a la entrega de premios. Sergio Cabellos, Director Regional de PreZero España, subió en primer lugararecogersugalardón. PreZero, una de las principales compañías del sector de servicios medioambientales, se llevó el Premio a las Mejores Soluciones Medioambientales para la Re- ducciónyel ReciclajedeResiduos. El segundopremiadoensubiral escenariofueMiguelSánchez,PresidenteyCEOdePAPRESA,unade las mayores empresas de fabricación de papel de España, que fue galardonada con el Premio Sostenibilidad y Compromiso MedioambientalenFabricacióndePapel 100%Reciclado. Acontinuación,BraulioFrancisco Moreno Molino, presidente de BiotechnologyBiopolym,empresa que emplea procedimientos naturales de bajo coste para la pro- ducción de alimentos saludables, viables y sostenibles, recogió para su empresa el Premio al Liderazgo enSoluciones deBioestimulantes. La siguiente empresa premiada fue+eMVPolarReference, que se dedica a la realización de cursos online de fotovoltaica, motivo por LA RAZÓN abre sus puertas a los premios más sostenibles

LA RAZÓN • Miércoles. 4 de mayo de 2022 II PREMIOS 2022 SOSTENIBILIDADYMEDIOAMBIENTE 3 Pasado el ecuador del acto, la empresacanariaProtisaProductos Tinerfeños, representada por su CEO,RaquelMaloSerisa,recibióel PremioGestiónSostenibleyContribución con la economía circular en reciclados.Protisaes laúnicaempresaenlasIslasCanariasde fabricaciónymanipulaciónde celulosa y de papel 100%reciclado. En el caso de LafargeHolcim fueron dos las personas que quisieron representar a su empresa. Mariano García Hoyos,DirectordeSostenibilidad, y Verónica Martín Martínez, Directora de RRHH y Comunicación, subieron arecogerelPremioalLiderazgoen Soluciones Constructivas InnovadorasySostenibles.LafargeHolcim esunacompañía líder enmateriales de construcción. DesdeAlicantellegóAidisaSolar, empresa dedicada a la instalación depaneles solaresenempresasya particulares,quelogróelPremioal Liderazgo en Instalaciones FotoLas quince empresas galardonadas inauguraron con estos premios el salón de actos de La Razón Los premiados posan junto a la Consejera PalomaMartín, el Consejero Delegado de La Razón, Andrés Navarro, y el director del periódico FranciscoMarhuenda POR ARTUROMTZ. CARRASCOSO La sostenibilidad ha pasado de ser unmero compromiso a una necesidad vital para las compañías Andreusemostrómuycontentoy reconoció que para ellos «es un orgullo ser premiados». LaintervencióndePalomaMartíncerróel acto. LaConsejera felicitó y agradeció a todos los premiados por «poner cada uno su granito de arena para que los sistemasdeproducción, lasmaterias primas y, sobre todo, para que todo lo que obtenemos pueda retornardealgunamaneraalmedio ambiente», ehizohincapiéenque la idea de sostenibilidad «ha entrado de lleno gracias al impulso de la economía verde. Si algo ha puesto de manifiesto la crisis es queamayorsostenibilidad,mayor competitividad». Además, afirmó que «la sostenibilidad ha dejado de ser un mero compromiso, un complemento en la empresa, y se ha convertido en una necesidad vital para las compañías». Traslaspalabrasdelaconsejera, Angie Rigueiro puso fin al acto y todos los ganadores se hicieron una foto de familia en la sede LA RAZÓN. voltaicasparaAutoconsumoResidencial e Industrial. Su director general,JuanCarlosGarridoGarrido, recogió el premio. El Premio Líderes en Tecnología de Ozono lo recibió Eco Advance, una compañía que ofrece maquinaria de ozono para limpiezaydesinfección.Enestecaso, Younes Brousserhane, Jordi Rocas y Alejandro Raya recogieron el galardón. Refracta, líder internacional en el desarrollode refractariosparael sector del cemento, recibió el Premio al Compromiso con la SostenibilidadyEficienciaEnergéticaen GestióndeMateriasPrimas,entregado a Pedro Fajardo, presidente de esta empresa valenciana. Porúltimo,Agrosingularity recibióel últimoreconocimientode la tarde, el Premio al Compromiso con la Economía Circular en Alimentación. Su CEO y fundador, Daniel Andreu, no pudo asistir a la cita presencialmente, pero envió unmensaje grabado en video que se proyectó durante la gala. ligeros, se llevó el Premio CompañíaLíderenRevestimientosSosteniblesyEcológicos.Fuesugerente, AntonioGonzálezGonzález,quien recogió el galardón. En sus palabras de agradecimiento elogió a la Consejera ya que, según el propio González, «la Comunidad de Madridempiezaahablarnuestrolenguaje, por lo que nos sentimos gratificados». IñigoSampereGorostiza, CEO de Eco-Agua, empresaquesededicaa la instalaciónde fuentes purificadoras de agua tanto a nivel industrial comoaparticulares,recogióelPremioMejorAlternativaEcológicaal ConsumodeAguaEmbotellada. La Estación de Vallnord-Pal Arinsal se llevó el Premio Apuesta por el Ecoturismo y el Desarrollo Sostenible.Vallnord-PalArinsal es un lugar dedicado al esquí y a la bicicleta,enplenoPirineoandorrano. El galardón fue recogido por PedroMoránOrtigosa,Directorde Marketing de la estación. FOTOS: KIKO HURTADO

Miércoles. 4 de mayo de 2022 • LA RAZÓN 6 II PREMIOS 2022 SOSTENIBILIDADYMEDIOAMBIENTE La gala de los II Premios So s t en i b i l i dad y Medioambiente comenzó con el tradicionalphotocallalaentrada y posterior cocktai l de bienvenida, en el que los premiados pudieron conocerse mejor y charlar sobre las diferentes soluciones en materia de sostenibilidad implementadaspor sus compañías. Posteriormente, los invitadospasaronalsalóndeactos de LARAZÓN, que acogía de esta maneralaprimeragalaensus instalaciones. Todo estaba listo y, tras las presentaciones de las autoridades presentes y la bienvenida a los premiados, llegó el momento de presentar al primer galardonado de la tarde: PreZero. Recogió el premio el director regional de PreZero en España y Portugal, Sergio Cabellos. Esta empresa fue fundada en 2009 bajo el nombre de GreenCycle y, desde entonces, ha crecidohastaconvertirseenladivisión medioambiental del Grupo Schwarz. Desde 2021, PreZero estápresenteenEspañayPortugal ofreciendo soluciones enmateria degestiónmedioambiental, tratamiento de residuos y servicios urbanos y está presenteenmultituddelocalidades. Desde su inicioha trabajado para el desarrollo e implantacióndeprocesos de gestión de residuos sostenibles y respetuosos con el medioambiente, lo que le ha valido ganar una experiencia y una posición más que respetables en todos los lugares en los que aportan sus servicios y procesos de trabajo.SergioCabellosagradeció laconfianzadepositadaenPreZero de todos sus clientes y colaboradores y, de manera especial, agradecióaJesúsMoreno, alcalde de la madrileña ciudad de Tres Cantos,enlaquePreZeroestápresenteen lagestiónde los servicios urbanosytratamientoderesiduos, su presencia en el acto. El éxito de esta compañía es el puntode vistadesde el que trabajan en todos los servicios ofertados. Y es que donde la gente ve residuos,ellosvenrecursos.Todos los empleados de PreZero tienen el mismo objetivo: disminuir el consumo de recursos naturales, reducir laproducciónde residuos ydiseñarunfuturoconsoluciones sostenibles y eficientes. Gestión360 PreZero no se limita únicamente a los servicios urbanos y a la gestiónderesiduos, sinoquesuestrallo de PreZero con el Premio a las mejores soluciones medioambientales para la reduccióny reciclajederesiduos,dentrodelmarco de los II Premios Sostenibilidad y Medioambiente. Cabellosdejóbienclarodurante las palabras de agradecimiento, tras recoger el premio, que empresas conel ADNdePreZero son imprescindibles para construir un futuromás verde y sostenible. Asimismo, tras lapresentación, la Consejera de Medioambiente, Vivienda y Agriculura, Paloma Martín Martín, acompañó al director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda, en el estrado para la entrega de los premios a las quinceempresasgalardonadasenesta edición. Sergio Cabellos, durante su discruso de agradecimiento tras recibir el premio PreZero es líder en servicios urbanos, gestión del medio ambiente, tratamiento de residuos y reciclaje PreZero Gestión de residuos eficiente para unmundo verde Premioa lasmejores solucionesmedioambientalespara la reduccióny reciclajedeResiduos Fueel primer galardonadode la gala tegia empresarial es completa y toca todos los palos y también presta servicios de consultoría desde 2018, consolidándose así como compañía líder internacionalmente en este sector, ocupando los puestos más altos en los rankings de empresas dedicadas a los servicios urbanos. Sostenibilidad e innovación PreZerocuentaconmásde30.000 personas trabajando en toda Europa. El empeño de estamultinacional es participar activamente en la transición hacia una economía circular, oferciendo soluciones innovadoras para la re- ducción, reutilización y reciclaje de residuos. Como explicó Cabellos en su intervención, en este punto esmuy importante la colaboración entre instituciones públicas yempresas,momentoenel que agradeció la presencia en el actodePalomaMartín,Consejera de Medioambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid. De estamnera, continuó Cabellos, sepuedenimplementar y aunar esfuerzos para, entre todos, conseguir que el futuro sea más sostenible, más verde y respetuoso. Esto no implica, de ningunamanera, renunciar a las tecnologíasmásavanzadasypunteras del mercado. A este respecto, Cabellos coincidió con las palabras del director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda, que en sus palabras de bienvenida señaló la importancia deserconscientesdequenotenemosunplanetaderepuesto, yque esresponsabilidaddetodostrabajar día a día en desarrollar procesos de producción con los que consigamos la descarbonización total, algo con loquePreZero está enperfecta sintonía, comoquedó claro gracias a las palabras de Cabellos. El primer premiado de la tarde ponía sobre lamesa toda una declaración de intenciones, y no es extraño, por ello, que LA RAZÓN reconocieralaactividadydesarroPOR N.S.A. ►PreZero dispone de un departamento propio de I+Den el que se desarrollan losmás innovadores procesos de reciclaje. En sus plantas ofrecen tratamientos específicos a cada residuo según su tipología y características, para convertirlos en productos reutilizables en otras actividades. Cuentan conmás de cincuenta instalaciones propias de selección y triaje para la correcta gestiónmedioambiental de los residuos. La principal planta de reciclaje es una instalación que se encuentra en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), y tiene capacidad para la gestión y procesamiento de cerca de50.000 toneladas de residos al año de España, Portugal y Francia, el equivalente a las necesidades de5 millones de habitantes. Líderes en reciclaje en España y Portugal

LA RAZÓN • Miércoles. 4 de mayo de 2022 II PREMIOS 2022 SOSTENIBILIDADYMEDIOAMBIENTE 7 PAPRESA es una empresa de fundación 100% española. Sus orígenesseremontan a la segunda mitad del siglo XIX, en 1868, cuando abrieron la primera fábrica de papel en Rentería. Actualmente su expansión es tal que ellosmismoshanproducido el papel que tiene usted en sus manos. Son pioneros en la fabricación de multitud de formatos de papel, todos ellosconmateriales100%reciclados. Por estemotivo recibieronel PremioSostenibilidadyCompromisoMedioambiental enfabricación de papel 100% reciclado. Hoy en día es uno de los principales fabricantes de papel de Europa, yes líderenlafabricación completamente reciclada y sostoneladas de papel al año, una cifranadadesdeñable.De lamisma manera, estos datos son un reto lanzado al resto de fabricantes, pues queda claro que puede fabricarse papel de la más alta calidad a partir de elementos reciclados y de manera sostenible. Prueba de esta calidad es que el papel en el que se imprimien estas páginas ha sido fabricado por PAPRESA.ComoapuntóSánchez ensuintervención,elprimerpaso para lograr este objetivo es que tanto sociedad como institucionesesténconcienciadosyeducados en el modelo del reciclaje, la sostenibilidad y la economía circular. Con estos datos en la mano es difícil -por no decir imposible- encontrar un competidor que haga sombra a PAPRESA, por lo que su propuesta como ganador delPremioSostenibilidadyCompromiso Medioambiental en fabricación de papel 100% reciclado ha sido una clara garantía de éxito. La consecucióndeestepremio es frutodel esfuerzoydedicación de todos los empleados de PAPRESA, que mantiente una clara voluntadde seguir avanzandoen su compromiso con la sostenibilidad y el medioambiente. Estos dos aspectos, como quedó claro despuésdelaspalabrasdeMiguel Sánchez, son parte del ADN de PAPRESA. Tras recibir el galardón, Sánchez agradeció la organización y concesión de estos premios, así como el trabajo de todos los empleadosdePAPRESA, apuntando que esmuy importanteque «instituciones yempresas vayande la manoencuestiones como la sostenibilidad», conel objetivode, a largo plazo, lograr un cambio en la mentalidad de la sociedad, motivoporel cual agradeciótambién a Paloma Martín Martín, Consejera de Medioambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, su presencia en el acto. En sus palabras de clausura, la ConsejeraPalomaMartínapuntó la gran importancia que tiene la labor de las compañías premiadas, pues son ejemplo para el resto de tejido empresarial, no sóloanivelnacional, sinoentodo el mundo. Miguel Sánchez (centro) recibe el premio junto a FranciscoMarhuenda y PalomaMartín Sostenibilidad y medioambiente son dos conceptos que están muy dentro del ADNde PAPRESA PAPRESAReconocimiento amás de 125 años en vanguardia Premio Sostenibilidad yCompromisomedioambiental en fabricación de papel 100%reciclado Su fábrica ubicada en Rentería es referente a nivel mundial tenible de papel. Esto le ha llevado a los ránkings más altos del sector a nivel mundial. Miguel Sánchez, presidente y CEO de PAPRESA, recogióel premioenel marco de la gala celebrada en las reciéninauguradas instalaciones del salón de actos de LARAZÓN, y agradeció a este periódico la «inclusión en estos premios de empresas que mantienen un compromiso firme con el medioambiente». Esel casodePAPRESA, que gracias a su impulso y su actividadpionera enel sector está a lavanguardiade lasostenibilidad en la producción de papel. Uno de los máximos exponentes de estecompromisoesqueestaempresanohablade sostenibilidad, sino que es sostenible. El 100% del material utilizado POR NICOLÁS SANGRADOR en la fabricaciónde susdos especialidades (papel newsprint, el utilizado para periódicos, y packaging) es recuperado. Durante décadas, esta compañía ha estado situada en la vanguardia de la fabricaciónde papel prensa y ahora está inmersa en un proyecto de diversificación hacia el papel para embalaje. Esta forma de ver el negocio y de desarrollar de manera más profesional el trabajo ha logrado conseguir fabricarmásde400.000 Concienciación social, lo primero de todo ► Durante las palabras que pronunció tras recibir el premio, Miguel Sánchez hizo hincapié en que lo primero que hayque conseguir para lograr un mundomás sostenible y verde es concienciar y educar a la sociedad en la cultura del reciclaje. Yes que, según apuntóSánchez, en PAPRESA «todos nuestros productos nacen gracias a que hemos dado una segunda vida a los residuos de papel y cartón que han sido depositados por los ciudadanos y empresas en el contenedor azul». En este sentido, Miguel Sánchez agradeció la presencia de laConsejera deMedioambiente, Vivienda yAgricultura.

Miércoles. 4 de mayo de 2022 • LA RAZÓN 8 II PREMIOS 2022 SOSTENIBILIDADYMEDIOAMBIENTE Laprotecciónvegetal, la gestión de los subproductos y los residuos, así como la abolición de los problemas productivos derivados de las sustancias químicas, son algunos de los puntos con los que trabaja Bio- technologyBiopolym. Una empresa fundadaporBraulioMoreno a principios de los 90, con una visión futura de evolución y crecimiento profesional. «El trabajo que desarrollamos en agricultura pretende, con los mediosanuestroalcance,mejorar la vida de quienes residen en las zonas de producción eliminando restos de cultivos, evitando su quema laproduccióndehumos y la contaminación de aguas», afirmenta la calidad y los recursos naturales, favoreciendoelcuidado de lanaturaleza yde los que viven enella.Porello,LARAZÓNlaconsidera una empresa clave a favor de la sostenibilidad gracias a los eficaces resultados a través de los productosqueutilizanenel trabajo de sus tierras, y reconoce su labor otorgándoles el premio al liderazgo en soluciones bioestimulantes en los II Premios Sostenibilidad y Medioambiente. El encargado de recoger el galardón fue el propio Braulio Moreno, su presidente, que aseguraba orgulloso sus deseos de aumentar la visibilidaddelasmásdetresdécadasdetrabajodesuempresa: «Esperamosqueestepremioconsiga hacer nuestra contribución más visible», confesaba. Tres sectores El medioambiente, la agricultura ylaveterinariasonlostressectores conlosquetrabajaBiotechnology Biopolym, y que son importantes diferenciar.SegúnconfirmaBraulioMoreno, en el entornomedioambiental laempresadestacapor «la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero», aportando soluciones durante la producción y evitando el consumo de hidrocarburos. Por su parte, en la agricultura prefieren llevar su trabajo a un nuevo concepto productivo en el que los objetivos principales son la conservación y la mejora del suelo. Este primer cuidado guía a lossiguientespasos,mejorandola fisiología vegetal y fomentando cambios significativos enel crecimiento de las plantas. Un procedimientoqueseextiendeal sector ganadero, puespartendealimentosanimalesdeorigenagrariomás sostenibleysaludable.Así, las instalaciones y camas de crianza dondeseencuentranlosanimales estántotalmentehigienizadoscon bioproductos naturales certificados: «Se aplican prebióticos de origen vegetal y probióticos que mejoranel tránsito intestinal y las propiedades reológicas de los subproductos». El abanico de soluciones que ofrece, así como el continuo, directo y estrecho contacto con las empresas colaboradoras,marcan la diferencia de Biotechnology Biopolym. BraulioMoreno recoge el galardón en los II Premios Sostenibilidad yMedioambiente «Reducimos el empleo de sustancias fertilizantes, produciendo alimentos más saludables» Biotechnology Biopolym Agricultura cuidando la naturaleza Premio al liderazgo en soluciones bioestimulantes, naturalizan las fincas agrícolas, devolviéndolas a su estado inicial como un ecosistema eficiente ma Braulio Moreno al definir su trabajo. ElprincipalobjetivodeBiotechnology Biopolym es buscar soluciones para cuidar los suelos evitandoelusodesustanciasnocivas que las dañen. Es decir, que los La divulgación de sus técnicas ► La promoción y extensión de las técnicas sostenibles es un importante punto a tratar por Biotechnology Biopolym. Desde la empresa, su principal plan de futuro es extender su proyecto tanto a nivel nacional como a losmercados exteriores. Aunque quieren centrar su apoyo en la producción local más cercana: «Se trata de ofrecer apoyo a explotaciones demenor tamaño, productos y servicios de gran valor para explotaciones ecocertificadas, huertos y granjas con mercados cercanos y locales», confirma su presidente, BraulioMoreno. agricultores puedan producir alimentosdecalidadsinusarsustancias fertilizantes o productos químicos, antes considerados imprescindibles, pero recientemente demostrado que su uso solo empeora los resultados. «Reducimos el empleo de sustancias fertilizantes de síntesis o químicas,eliminamoselconsumo de agroquímicos y mitigamos la huella hídrica al reducir y optimizar el consumo de agua, todo ello ayudando a la descarbonización denuestrosentornosyproduciendo mayor cantidad de alimentos más saludables y de mayor calidad», destaca. De esta manera, tratan de devolver la naturaleza a su estado inicial. Pero, ¿cómo lo llevan a cabo? BiotechnologyBiopolymdispone deunbancodemicroorganismos, técnicas de extracción de sustancias vegetales y nanomerización demineralesymetales.Elementos con losquehan logradoreducir el consumo de estos fertilizantes químicos y el agua de riego en ratios superiores al 50%. Biotechnology Biopolym auPOR MIRIAMR. NOGAL

LA RAZÓN • Miércoles. 4 de mayo de 2022 II PREMIOS 2022 SOSTENIBILIDADYMEDIOAMBIENTE 9 Laenseñanzaenfotovoltaica ha dado un giro de180º.Todoprofesional del sector debe saber las innovaciones, secretos y desarrollo de esta gran ramadelaindustriay"eMPVSolarReference ha encontrado la solución gracias a los cursos que ofrecen. LuisCandelaRubio, director de TheMPVSolarReference, creó la empresaen2020, frutodeunaobservada necesidad por formar abiertamente a los profesionales, nutriéndoles de conocimientos. Una enseñanza alejada de la simple teoría, donde la experiencia y los valores se sitúan en lo alto de sus pilares, y que LA RAZÓN ha convertido en protagonista otorgándoleselPremioSostenibilidad y Medioambiente al primer programa online de fotovoltaica 360º gracias al máster FULL360º. Este galardón supone un hito paralaempresayelperiódicotuvo elplacerdepresentar asudirector, encargado de ofrecer unas palabrasdeagradecimientodurantela ceremonia: «Estamos muy contentos, sin embargo, no hay que olvidar que no estaríamos aquí si no fuera gracias a los expertos que co l abo ran en nuestraformación y a la comunidad que ha confiado en nosotros». Losprofesionalessonlosverdaderos protagonistas del proyecto. Tanto alumnos como profesores son trabajadores del sector, dispuestos a mostrar los errores, aciertos, éxitos y fracasos que se han encontrado por el camino. «Aprovecharsedelasexperiencias de quienes se han convertido en unreferentees laúnicamanerade acelerar la carrera eneste sector», afirma Luis Candela, asegurando además que «para salir adelante en la fotovoltaica no es suficiente con aprender un par de fórmulas de cálculo». La fotovoltaica es esfuerzo, trabajo y superación. Las clavesde su enseñanza Puede acudir almáster FULL360º cualquier persona interesada en lamateria,desdeaquellosquedesean actualizarse, hasta los que quieren profundizar en sus técnicas. «La mayoría de los alumnos son técnicos -aproximadamente el 60%-, el resto son abogados, electricistas, licenciadosenadministración y dirección de empresas, instaladores, etc.». Algunos empiezan de cero y otros tienen hasta diez años de experiencia en el sector, pero todos tienenunobjetivo en común: su interés por la fotovoltaica. marcha del sistema fotovoltaico completo, idealparainstaladores, técnicos y comerciales, que permiteconocer a fondoel producto. En palabras de Luis Candela: «Es un ‘‘learning by doing’’ -aprender haciendo- y no un ‘‘ven y mira cómo lo hago yo’’». Así, latecnologíaayudadirectamente a que la calidad-precio de loqueofrecelaempresasesostenga. «Las tecnologíasnospermiten ahorrar costes que podemos emplear en actividades que al alumnorealmentelesseanútiles»,confiesan desde la compañía. Loscursosde"eMPVSolarReference han cruzado el charco. Han impartido formaciones no soloenEspaña, sinoencasi todos lospaíseshispanohablantes, además de Italia y Portugal. Así, buscanextenderseofreciendocursos deespecializaciónquegaranticen unmayor nivel. Su objetivo es convertirse en referentes en formación fotovoltaicay,apesardesusescasosaños devida,parecequeestánacercándose, sin miedo, a conseguirlo: «Ser reconocidos por las propias empresasque formanesteecosistemaes lamejor certificaciónque se puede tener». Luis Candela Rubio, director del máster FULL360º y CEO de TheMVPSolarReference «Son clases que enganchan, con un componentemotivador muy destacable», asegura el director TheMPVSolarReference Enseñanza, experiencia y valor sin barreras Premio al Primer ProgramaOnline de Fotovoltaica 360º Una visión del oficio, desde la experiencia, digirido a quienes quieren aumentar sus conocimientos en el sector Durante sus clases, se tratan todos los ángulos del oficio vistos desdelaexperiencia,conclasesde 15minutos, directas, útilesparael día a día del profesional y totalmente adaptables a sus horarios laboralesypersonales.«Sonclases que enganchan, con un componentemotivadormuydestacable», asegurandesdeelcentro.Además, el trato es personal, sin barreras entreel alumnoy laempresa. «No pensamos en que la gente pague a cambio de una formación, sino en darle al estudiante lo que realmentenecesitaparaviviryprogresar en fotovoltaica». Ademásdelmáster,"eMPVSolasReference tiene a disposición de los alumnos un programa presencial, el llamadoRealExperience. Un curso de dos días en el que el alumno experimentará, de primeramano, una instalación fotovoltaica. Un plan en el que montarádesdecerohastasupuestaen ► Todo son ventajas con TheMVPSolarReference. Además del máster FULL360º y la «Real experience», si quieres saber cómo funcionan sus clases o están empezando en el mundo de la fotovoltaica, la empresa ofrece cuatro cursos gratuitos con los que podrás aprender lo básico en lamateria. Una introducción a la fotovoltaica 360º, microcursos de fórmulas y cálculos, un minicurso de PVSYST y unminicurso de emprendimiento. Además, cuenta con un portal de empleo para aquellos que estén buscando trabajo en la industria. Oferta de cursos de introducción gratuítos POR M. R. N.

Miércoles. 4 de mayo de 2022 • LA RAZÓN 10 II PREMIOS 2022 SOSTENIBILIDADYMEDIOAMBIENTE unpuntodepartidaparaunanueva forma de trabajar dentro de la empresa. Una evoluciónque, facturando 42 millones de euros en 2021, leshapermitidoinvertirmás de 7millones en I+D con el fin de adaptarse a las necesidades más recientes que reclama el sector. «La inversión en nuevas tecnologías es un punto clave para el crecimiento y lamejora de la empresa»,asegura,conelfindedisponer de herramientas con las que aumentar sueficacia, productividad y sostenibilidad. SENSATIO, único en elmundo Una de las novedades más destacadasconlasquetrabajaLAINCO eselprocesodelanzarSENSATIO, un aceite esencial de eucalipto con el que pretenden acabar con las bacterias que afectan a la agricultura. Un producto innovador que se consideraelúnicoanivelmundial que lucha contra la «Xylella fastidiosa», una bacteria que provoca la muerte masiva de cultivos de gran importancia como la vid, el olivo o los cítricos. La expansión de esta bacteria podría suponer pérdidas millonarias para el sector, no solo en España, sino en Europa, y LAINCO parece haber dado con la fórmula para su abolición.Deestamanera, losproductos naturales y respetuosos con el medioambiente con los que trabaja la empresa –como SENSATIO–jugaránunimportantepapel en soluciones contra plagas y enfermedades dentro de la agricultura a nivel mundial. El marco geográfico por el que LAINCOtrabajaestácentradoen el mercado nacional –su punto más importante–, aunque su exportación supone un 40,9% del total desusventas (2021).Actualmente, están presentes en los cinco continentes y enmás de 35 países,marcandoenelmapapaísescomoEEUU,Brasiloel Sudeste asiático para su próxima hoja de ruta. Empresa química de investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos fitosanitarios y farmacéuticos, LAINCO lleva más de ocho décadas desarrollando nuevos medios de defensa fitosanitaria marcados por la innovación y la calidad de su trabajo. LosprimerospasosdeLAINCO se remontan a 1934, cuando José Antonio Serrallach funda un pequeño laboratorio de especialidades farmacéuticas. Años más tarde, enladécadade los50, agregaron el compromiso agrícola creando laDivisióndeProductos para la Agricultura, con el fin de proporcionar soluciones innovadoras a la agricultura española. Convirtiéndose, al poco tiempo, en una empresa pionera en la introducción de nuevos medios de defensa fitosanitaria en nuestro país. Los esfuerzos y dedicación que LAINCO ha puesto sobre sus proyectos a lo largo de los años, y la incorporaciónde una sostenibilidad cada vez más presente, ha permitidoqueLARAZÓNleotorgue el premio liderazgo en soluciones sostenibles de protección de cultivos en la segunda edición de los Premios Sostenibilidad y Medio Ambiente, celebrados por el periódico. HugoCores Aragunde, director de marketing de la empresa, fue el encargado de recoger el galardóndurante la ceremonia. Una apuesta por la innovación Unir tradición e innovación es la clavedesuéxito: dosvalorescontrarios, pero complementarios. LAINCOmarcasusdirectricesen un proyecto basado en satisfacer las necesidades de la población actual, adaptándose a los cambios y nuevos desafíos que se plantean en el sector: «Cada día es un reto. Actualmente nos encontramos inmersos en una diHugo Cores, director demarketing de LAINCO námica de cambio hacia un modelo de producción mucho más sostenible, ecológico y respetuoso, tanto con el medio ambiente como con el consumidor final», aseguran desde la empresa. Para ello, es de vital importancia tener bien definidas sus líneas de trabajo. «Hace años que decidimos establecer un cambio de rumbo en el I+Dque realiza la empresa, enfocando nuestras nuevas líneas a productosecológicos,sinresiduos y respetuosos con el medio ambiente»,confirmaHugoCores.Un cambiodeparadigmaquesupuso LAINCO Tradición e innovación por la protección de los cultivos Premio liderazgo en soluciones sostenibles de protección de cultivos, han creado SENSATIO, el primer producto que lucha contra la «Xylella fastidiosa» «De la granja a lamesa» ► Sonmuchos los avances quemarcan el camino de la necesidadde tener un compromiso con el medioambiente. «El cambioclimático, unamayor conciencia social, los planes de educación ambiental, entre otrasmedidas, han logrado que el cuidado del medioambiente sea una realidad para la población actual», afirman desde LAINCO. Por ello, destacan la importancia de la creación del reciente plan europeo «De la granja a lamesa», creado en 2020 con el fin de alcanzar el 25%de superficie de tierras agrícolas de manera ecológica para el 2030. Un programa que la empresa implementa en su día a día, desde el comienzo de su producción hasta el agricultor final. POR MIRIAMR. NOGAL «Estamos inmersos en una dinámica de cambio hacia unmodelo de producciónmás sostenible» «Hace años que decidimos establecer un cambio de rumbo en el I+Dque realiza la empresa»

LA RAZÓN • Miércoles. 4 de mayo de 2022 II PREMIOS 2022 SOSTENIBILIDADYMEDIOAMBIENTE 11 Elsectorinmobiliarioes unodelosmáspresentes cuando el tema de conversación gira en torno a la sostenibilidad y al medioambiente. No son pocos los promotores inmobiliarios interesados en crear hábitats quereduzcanelconsumodeenergíaexterna, tenganmenos impacto en el medioambiente y reduzcan la huella de carbono. En este sentido La Querola D’Ordino es un referente a nivel mundial, a pesar de proceder de unode losestadossoberanosmás pequeños del mundo. Desde el Principado de Andorra handesarrolladounproyectode viviendas únicas y exclusivas que, en símismo, es una obra de arte. Sin descuidar un solo detalle ni dejar de lado el lujo, el confort y la calidaddesusacabados, esteproyecto ubicado en la parroquia de Ordino, a 1.300 metros de altitud sobre el nivel delmar, hablapor sí mismo. Jordi Cerqueda, promotor del proyecto, destacó en su intervención la doble condiciónque se les presentóa lahorade aprobar este proyecto: «Teníamosquehacer50 viviendas en pleno Pirineo, pero no podíamos alterar el paisaje ni tampocoimpactarnegativamente sobreélconemisionesocontaminación». mordial a la hora de reducir el uso de energía externa y hace al proyectodeOrdinoaúnmás sostenible. Toda la promocion está enmarcada en un ambientemonolítico espectacular. Estos motivos han sido decisivospara la inclusióndeLaQuerola D’Ordino en los II Premios de Sostenibilidad y Medioambiente,concuya celebración se inauguraba, además, el salón de actos de LA RAZÓN. Un entorno perfecto para reconocerypremiarlalabordecompañías comoLaQuerola que, con proyectoscomoeldesarrolladoen elPirineoandorrano,sacanalaluz que es perfectamente posible un sector inmobiliariosostenible, integrado, más verde y ecológico. Equiposmultidisciplinares LaQuerolatrabajaconunconcepto que, según apuntan, es una de las líneas principales de su desarrollo. El objetico está en las personas, en sus necesidades y sus deseos.Peronoporellodescartan el lujo y la comodidad. Es la definición de la «simplejidad», una nuevamaneradevivir el lujo,mediantelaoptimizacióndelespacio y del entorno mediante la creatividad, sostenibilidad y la integración paisajística. Lograrunobjetivotanambicioso en un entorno de ensueño como es el Pirineo andorrano sólo es posible mediante las sinergias obtenidas gracias al trabajoydedicacióndeequiposmuy diversos. Jordi Cerqueda tuvo unas palabras de recuerdo y gratitud para todos ellos. También agradeció lapresenciaen lospremios de la Consejera de Medioambiente, ViviendayAgricultura de la Comunidad deMadrid, Paloma Martín, y detacó la importanciadequegobiernosyempresas trabajen para lograr que generaciones futuraspuedandisfrutarde losentornos yproyectos que se idean y ejecutan actualmente. Sin duda, La Querola D’Ordino fue uno de los premiados más atractivos, y en los corrillos que se formaronal finalizar el actosehabló mucho de estas viviendas integradas en el idílico paisaje en el que están ubicadas. Jordi Cerqueda (centro) recibió el premio demanos de FranciscoMarhuenda y PalomaMartín «Somos y estamos hechos para las familias y lo demostramos en nuestras acciones con los clientes» La Querola D’Ordino La vivienda como una obra de arte Premio al Mejor Proyecto Inmobiliario Sostenible del Principado deAndorra Una promoción de 50 viviendas genuina Teniendobienclaroel planteamientoinicial, seempezóatrabajar y se puso sobre la mesa este ambicioso proyecto, y es que en elADNdeLaQuerolaestánsiempre muy presentes las personas, la sostenibilidad y el medio ambiente. En todo lo que realizan y contratan tienenvisióny concienciaecológicapor encima de todo. Y esa misma visión y conciencia la exigena lasempresasconlasquecolaboran en sus proyectos, creando así un flujo de economía circular igualmente sostenible y respetuosoconelmedioambiente. Realmente, esta manera de visualizar y poner enmarcha iniciativas urbanísticas sólo puede traer consigo el éxito. Integración Los elementos naturales tambiénsonunactivo importanteen la creación de estos espacios exclusivos. La iluminación natural de los espacios está siemprepresente. En el proyecto de Ordino, además, las viviendas cuentan conun sistemade geotermiadotado de 120 pozos de 100metros de profundidad cada uno, además de salas de maquinaria independientes para cada casa, diseñadas exclusivamente para este proyecto. Este punto es priPOR NICOLÁS SANGRADOR Personas ymedioambiente, en el centro ► Jordi Cerqueda fuemuy claro a la hora de explicar el proyecto de LaQuerola D’Ordino. Es una promoción de viviendas en un entorno único, y esas dos premisas son lasmás importantes. En el centro del ADNde La Querola están siempre las personas, sus necesidades. Sin olvidar, por supuesto, el medioambiente y el entorno en el que se desarrolla el proyecto. LaQuerola D’Ordino cumple al 100% estas dos premisas, y por eso es un éxito, semire por donde semire. Estas viviendas son de lujo porque el punto de partida es que están ubicadas en un entorno único.

Miércoles. 4 de mayo de 2022 • LA RAZÓN 12 II PREMIOS 2022 SOSTENIBILIDADYMEDIOAMBIENTE Existenmultituddeempresasquedesarrollan su actividad profesional en el sector del revestimiento, pero una deellasdestacanotablementepor encimadel resto. Es el casode INTECRevestimientos, una compañía que ofrece servicios de consultoría y asesoramientoaempresas de diseñoyecologíaindustrial,conespecialénfasis en el sector de la construcción. Este lugardestacadotienemuchotrabajodetrás, yesque,desde2008, INTECesuna empresa pionera con certificado ISO de calidad y sostenibilidad. Así lo recoge en conversaciones con LA RAZÓN su gerente, Antonio González, quien argumenta que«el factordiferenciadordeINTEC respecto a otras empresas es nidaddeMadrid,yFranciscoMarhuenda, director de LARAZÓN, y al término de sus respectivas intervenciones pudo verse la compenetración de instituciones y empresarios enmateria de sostenibilidad y ecología. Tanto AntonioGonzález comootros premiados agradecieron mucho la presenciaylaspalabrasdelaConsejera Paloma Martín, porque, decían, sonlosgobiernosylas institucionespolíticasquienestienen que legislar primeramente para conseguir una concienciación y educación de la sociedad. Enestesentido,Gonzálezapuntó que «hoy vivimos un buenmomentoparalasostenibilidad,porque los políticos están dando pasos y subvenciones para esto». La sostenibilidad -continúa González-noes soloposible, si noque es imprescindible. Esmuy importante legislar sobre este tema, y apoyar a las empresas que trabajan en esta línea, señala. Sobre la razón por la que otras compañíasnoseguíansuejemplo, Gonzálezfueclaro:«Lasempresas no reciben nada a cambio de ser sostenibles, y este proceso de adaptación esmuy caro». El reconocimientoaestetipode empresas pone de manifiesto la necesidad de sacar a la palestra a compañías como INTEC que, de estamanera, venrecompensados tanto esfuerzo y trabajo a lo largo de los años. Antonio González González, gerente de INTEC Revestiemientos, recibe el premio junto a FranciscoMarhuenda y PalomaMartín INTEC Revestimientos Calidad y sostenibilidad certificadas PremioCompañía Líder en Revestimientos Sostenibles y Ecológicos Un reconocimiento al trabajo de esta empresa conmás de 35 años de experiencia lacertificaciónISO.EnINTECRevestimientos recibimos la certificación incluso antes que algunos fabricantes europeos. INTEC seleccionaalos fabricantesentrelos más vanguardistas para sus colaboraciones.EselcasodeInterface, empresa americana que trabaja en la reducción de la huella de carbono desdehacemásde25años. Enel ámbitode laconstrucción, INTEC colabora con Construcia comoempresamuyimplicada en la economía sostenible. Así es nuestro compromiso con la sostenibilidad y el medioambiente. Mientras que otros competidores no se hacen cargo de los residuos ymateriales obsoletos o retirados, INTEC sí que se ocupa del reciclaje y posterior reutilización del material». Tanto es así que, según González, el 100% de los residuos generadosenunhogar sonreciclables. Por estos motivos se otorgó a INTEC Revestimientos el Premio Compañía Líder en Revestimientos Sostenibles y Ecológicos en el marco de la gala de entrega de los II Premios de Sostenibilidad y Medioambiente,celebradoselpasado26deabrilenelsalóndeactos deLARAZÓN, instalacionesinauguradas conmotivo de estos premios. «Tenemos que recuperar la culturadelconocimientoydelhacer las cosas para siempre. Elmodelodeusar y tirar estáobsoleto, y tardeotempranosevolverácontra nosotros», apuntóGonzález. ElactoestuvopresididoporAndrésNavarro, consejero delegado de LA RAZÓN, Paloma Martín, ConsejeradeMedioambiente,Vivienda y Agricultura de la Comu- ►Lejos de conformarse con ser una empresa sostenible en la prestación de sus servicios y en el desarrollo de sus diversos proyectos, INTECRevestimientos está trabajando actualmente en la transformación a unmodelo autogestionable, verde ymás sostenible, si cabe, pormedio de la instalación de placas solares. INTECRevestimientos estudia cómo producir energía verde en sus instalaciones y desarrollar así un modelo de economía circular en la reutilización de pavimentos viejos, dándoles de esta manera una nueva vida, puesto que, como apuntaGonzález, «el mejor reciclaje es la reutilización». Revestimientos sostenibles y muchomás «INTECes la única empresa, desde 2008, con certificados ISOde calidad y sostenibilidad» «El primer paso lo tienen que dar los gobiernos, educando y concienciando a la sociedad» POR NICOLÁS SANGRADOR

LA RAZÓN • Miércoles. 4 de mayo de 2022 II PREMIOS 2022 SOSTENIBILIDADYMEDIOAMBIENTE 13 consumo del agua sin contacto con lamáquina. Es así comonace ECO-SAFE, que cuenta con una máxima área de dispensación para no tocar la boquilla. En su primera versión del proyecto incorporabapedales,añadiendolos sensores en una segunda versión actualizada de la máquina. «ActualmenteECO-SAFEeslamáquina más demandada por nuestros clientes». Dehecho,desdequelaempresa nació en el año 2009 hasta ahora han instalado más de 5.000 fuentes en todo tipo de empresas e instituciones públicas. «Trabajamos a nivel nacional, dando servicio diariamente a oficinas, comedores, universidades, canal HORECAycadenashoteleras,entre otros. Este ha sido hasta ahora nuestro principal consumidor. Compañíasquenecesitanofrecer a sus clientes y trabajadores una solucióndesuministrodeaguade calidad en red, que les permita ahorrarcostesyeliminarelusode plásticos»,señala el CEO de la compañía. Además,desdehaceuntiempo, Eco-aguahadetectadounaumento en la demanda del servicio de usuarios particulares, que buscabanunasoluciónparaelconsumo de agua en su hogar. Particulares concienciados con el medio ambiente, que quieren dejar de consumirplásticosyevitarcargarpeso en el transporte de botellas del supermercado a casa. Y así es como, en febrerode2022decidieron abrir el canal B2C y lanzaron lamarcaEco-AguaHome, la serie de fuentes para el hogar, completando el círculo del servicio tanto a empresas como particulares. Además, hayque tener el cuenta el cambio climático, «que es evidente y la escasez de agua será unodelos factoresdeterminantes para los movimientos de personas. El agua es un bien escaso y solo si todos somos capaces de concienciarnos de que esto es así y se adoptan medidas urgentes y radicales, y lohacemos tambiéna nivel personal, educando a las nuevas generaciones, podremos conseguirlo» señala a LA RAZÓN Sempere. Por ejemplo, el mercado del consumo de agua en bidonesdeplásticoconsumeunagran cantidaddeaguatansoloparahacer el bidón. Significado del galardón el trabajo», afirma Sempere a este periódico. ECO-SAFE Juntoconunequipode técnicos e ingenieros, la compañía diseña e incorpora la tecnología para un fuenteECO-SAFE.Lallegadadela pandemia en 2020 supusoun importanteretoparanuestracompañía, yaquenos encontramos ante la necesidad de ofrecer una solución que garantizara la seguridad enel usode las fuentesdeaguaen PremioMejor Alternativa Ecológica al Consumo deAgua Embotellada La empresa, nacida en 2009, ahorramás de 100 KL de agua al año Eco-agua La tecnología que protege el planeta «La llegada de la pandemia en el año 2020 supuso un importante reto para la compañía» Íñigo Sempere, CEO de la compañía, durante la gala junto a FranciscoMarhuenda D esde el principio la prioridad de Eco- aguahasidocuidaral máximo la salud de susclientes,ofreciendo un producto de calidad y medioambientalmente sostenible. «Latecnologíaqueempleamos se basa en un sistema innovador en la configuraciónde lafiltración. Nuestroequipo técnico analiza el agua de cadalocalidad yadaptala fuente al tipo de agua de cada zona, ajustando cada filtro para purificaryconservar todos losminerales necesarios para el consumodeaguamássaludable.Hemos desarrollado diferentes sistemas de filtración que imitan al ciclo natural del aguaenla tierra, esdecir,quepodemosobtenerunagua como si en el lugar de consumo existiera unmanantial», explica a LA RAZÓN, Íñigo Sempere, CEO de la compañía. A lo largo de más de 10 años la compañía ha incorporado tecnología al servicio de la salud, como son los rayos UV en la salida del agua de las fuentes, una solución que tiene efecto esterilizador y elimina todo tipo de virus, bacterias ymicroalgas; o la tecnología para el ahorro de energía como la «función noche», que permite el apagado automáticodelamáquinacuando no se utiliza, evitando así un consumo innecesario de energía. Pero «si tenemos que destacar un hito en nuestra trayectoria en laapuestaporunasolucióntecnológicaadisposicióndelasaludese ha sido, sinduda, lacreaciónde la POR B. Y. ► «Para nosotros es un premiomuy importante, que nos anima a seguir trabajando en nuestra apuesta por unmundo libre de residuos plásticos. Ver reconocida nuestra labor esmuy gratificante, el fruto del trabajo del equipo humano que forma EcoAgua. Sin ellos, sin su esfuerzo ydedicación, no hubiese sido posible llegar hasta aquí. Además, es un premio que queremos hacer extensivo a todos los clientes que han confiado en nosotros», señalóSempere tras la recogida del galardón. No hayque olvidar que la empresa consigue ahorrar un total de 100KL de agua al año.

Miércoles. 4 de mayo de 2022 • LA RAZÓN 14 II PREMIOS 2022 SOSTENIBILIDADYMEDIOAMBIENTE L a estaciónde esquí Vallnord-Pal Arinsal está enclavadaenplenocorazón de Andorra, a tansoloseiskilómetros del centro del país. Este maravilloso lugar de descanso está formadopordossectores:Pal yArinsal. En total son más de sesenta kilómetros de pistas, las cuales estánadisposicióndelusuarioun total de diez meses al año. Durante los meses que la estaciónestáoperativa, sus visitantes pueden disfrutar en ella de numerosasactividadesparaadultos y niños: esquí, pista de trineos, simuladorvirtualdeesquí, elparque de cuerdas entre otras, así comovarioscircuitosderaquetas denieveoesquí demontañapara quien lodeseedurante losmeses deinvierno,quevandediciembre a abril. En verano, de mayo a octubre, laestaciónseconvierteenunode losmejores«BikeParks»delmundo, segúnmarcasprestigiosasdel sector, conmásdecuarentaycinco kilómetros de pistas. Además, ofrece actividades para disfrutar de sus paisajes, como es el senderismo. Va l lnord-Pa l Arinsal es una estación que acoge grandes eventos a nivelmundial, como laComapedrosa Andorra World Cup de esquí de montaña, la Copa del Mundo de BTT y la Skyrace Comapedrosa en verano. Citas que la convierten en especial y todo un referente. Como dicen ellos, «nuestra gran diferenciación es que ofrecemos servicio durante todo el año. Somos inviernopero también somos verano». La oferta que garantiza la estación no se queda en lomeramente deportivo, ya que también se puede disfrutar de su gastronomía a través de los veintiún restaurantes repartidos por todo el recinto. Peroyanosoloesqueestéabierta trescientos días al año, es su formadetrabajar.Loseventosson parte del día a día de la estación. Lo llevan a cabo internamente para poder ser lomás sostenibles posibles, ya que según afirman buscan «neutralizar y compensar la huella de carbono» en todo lo quehacen:«Loscambioscomienzan desde dentro. Por ejemplo, usamos vehículos eléctricos, hemos reducido el uso del papel un 95%, utilizamos detergentes ecológicos. Pero no nos quedamos ahí, yaque tambiéncreemosenla sostenibilidad social, haciendo colaboraciones con asociaciones eneventos, y estamos incluyendo actividades respetuosas, sustitusión positiva económica, social y medioambiental. Eso sí, reconocen que no será fácil lograr ese impacto cero de emisiones, pero trabajaran en ello. Loquesí tienenclaroesquedeben adaptarse a los tiempos que vienen. El cambio climático les puedeafectarymucho.Elaumentodecalorpuedehacerquelanievedesaparezca,poresoestánconvencidos «de que trabajar con la tecnología para llegar a ese 100% en sostenibilidad es la clave para evitar ese futuro», sentencian. La consecución de este premio por la estación de Vallnord-Pal Arinsal pone en la palestra todos los actos y acciones iniciadas por ellos para convertirse en lo que tienen como objetivo: ser una estación de ecoturismo totalmente sostenible. PedroMorán Ortigosa en su discurso al recoger el premio «Nuestro principal desafío es poder convertirnos en una estación 100% sostenible» Estación deVallnord-Pal Arinsal Turismo en el corazón de Andorra Premio a la Apuesta por el Ecoturismo y el Desarrollo Sostenible por combinar turismo, diez meses al año, y sostenibilidad yendo el motor de gasolina por eléctricos como es el caso de las Moonbikes», detallan. A la hora de recoger el Premio ApuestaporelEcoturismoyelDesarrolloSostenible, PedroMorán, Directordemarketing,aseguróen su discurso que «Vallnord-Pal Arinsalesunaestaciónqueapuesta firmemente por la sostenibilidad», poniendo de ejemplo la instalación de un nuevo parque solar en la estación, el cual hubo díasenlatemporadainvernalque llegó a «generarmás energía de la quegastamos»,afirman.Además, Pedro Morán también se mostró orgulloso y reconoció que todo esto lo hacían «por cuidar el medioambiente, a su pequeño país y al mundo». Segúnellos, suprincipaldesafío es el de convertirse en una estación100%sostenible.Actualmente trabajan desde tres ramas de la sostenibilidad para lograrlo: económica, socialymedioambiental. Loquequierenes impactar lomenos posible al cambio climático, porque al final si la temperatura mediasube, significaráquelacota mínimadenieveaumente,provocandounareducciónenlamisma en altitudesmenores. Por eso, su mayor desafío es conseguir la neutralidad cero en sus emisiones de CO2. ¿Cómo? sustituyendo todo aquello que puedaimpactarennuestraatmósfera al implantar el uso de coches eléctricos sin perjudicar al ocio. La estación cambió una actividadqueantesnecesitabanunmotor convencional por otro eléctrico, por lo que consiguen una actividad que tiene una repercuPOR A.M.C. ► La estación de Vallnord es una de las tres grandes estaciones del Pirineo andorrano, y cuenta con una jugosa porción de los kilómetros esquiables del Principado. Pero esta estación esmuchomás que una estación de esquí, y es que durante losmeses en los que no hay nieve en las laderas pirenaicas, Vallnord ha sabido reinventarse y ha desarrollado un completísimo programa de actividades deportivas, entre las que destaca, sobre todo, el Bike Park, un circuito de bicicleta demontaña en el que el descenso es la estrella. De estemodo, se puede disfrutar del deporte y lamontaña no solo en losmeses invernales. La estación cuenta con una amplia oferta para los meses fuera de la temporada de esquí. Deporte de montaña 365días al año «Buscamos neutralizar la huella de carbono en todo lo que hacemos, los cambios empiezan desde dentro»

