2022-04-29_PREMIOS LIDERES EUROPEOS 2022

Viernes. 29 de abril de 2022 • LA RAZÓN 2 I EDICIÓNPREMIOS LÍDERES EUROPEOS La AEDEEC celebró la entrega de los premios Líderes Europeos El emblemático Hotel WestinPalacedeMadrid se engalanó una vez mas para acoger, el pasado viernes 22 deabril,unexclusivoeventoorganizadopor laAsociaciónEuropea de Economía y Competitividad (AEDEEC). Un escenario perfecto que acogió la I Edición de los Premios Líderes Europeos y que convocó a unaseleccióndeprofesionalesde losmás diversos sectores. En este contexto, la AEDEEC concedió el citado galardón en el marco de una exclusiva cena que tuvo comoobjetivo poner en valor lalaborrealizadapor losdistintos actores, favoreciendo así las múltiples formas de entender el liderazgo e invocar el éxito, desde el reconocimiento al esfuerzo y a la proyección del talento. Elacto,conducidoporlosperiodistas y comunicadores Ana García Lozano y Santi Acosta, tuvo comoescenarioelreconocimiento a la extraordinaria labor realizada por los distintos sectores premiados. La apuesta por el trabajo llevadoacaboyelesfuerzodedicado, dejó patente en el evento la involucraciónycompromisoportodos los premiados en sus funciones. La velada La galadiocomienzocon la llegada de los premiados -que fueron obsequiados con un cocktail de bienvenida- y las autoridades en el hall del Hotel Westin Palace. Duranteestetiempo, losinvitados tuvieron la oportunidad de conocerse y realizar «networking». Tras el ineludible paso por el photocall, los protagonistas fueron conducidos al SalónMedinaceli, donde dio comienzo el acto de entrega de la I Edición de los Premios Líderes Europeos. Los periodistas y presentadores, Ana García Lozano y Santi Acosta,abrieronlaveladainvitandoal escenarioal Presidentede la AEDEEC, JoséLuisBarceló,quien dedicó unas palabras de agradecimiento a los galardonados. Los premiados De esta forma, la velada comenzaba conel primerode los condecorados, JesúsCimarro,presidentedelaAsociacióndeProductores y Teatros de Madrid, que ha producido y distribuido más de 200 espectáculos. Fue considerado como una de las 100 mentes más creativas de nuestro país por la revista Forbes en 2018. El siguiente premio lo recibió Ignacio Campoy Aguilar, CEO en Formación Universitaria, que se ha consagrado como uno de los «coach»másprestigiososdelmerEl evento tuvo lugar en el Hotel TheWestin Palace. La Asociación celebró el pasado viernes 22 de abril la entrega de los galardones en el transcurso de una cena de gala Los premios entregados a los condecorados cadoempresarial y sehaespecializadoenel desarrollode talentoy en el espíritu emprendedor. Seguidamente subió al escenarioCelestinoGarcíaCarreño,abogadoespecializadoen Derechode Consumo, quien tiene casi un 100%decasosfavorablesdefendidos con éxito, entre las que destacan 3.000 sentencias favorables a sus clientes contra bancos y entidadesfinancieras, lograndodevoluciones superiores a 25.000 euros. El siguiente galardonado fue Roberto Úrbez. Vicepresidente europeoydirectorgeneraldeBristol-Myers Squibb (BMS) para España y Portugal, ocupa el mismo cargo en el Consejo General de Farmaindustria. Licenciado en Veterinaria, y conespecialización en Cirugía yMedicina por la Universidad de Zaragoza, lo avala un prestigiodemás de 30 años de experiencia en la Industria Farmacéutica.Entrelostítulosqueposee se encuentran los referidos a EstrategiadeMarketingCompetitivo por laWharton School, de PensilImágen de los invitados durante la cena de gala

LA RAZÓN • Viernes. 29 de abril de 2022 I EDICIÓNPREMIOS LÍDERES EUROPEOS 3 REPORTAJE FOTOGRÁFICO: GRUPO CADENAMEDIA vania o el Máster en Dirección Comercial yMarketing,porel Instituto de Empresa. A Úrbez le siguió Carlos Barón $aidigsmann,concasi40añosde carrera profesional. En la actualidad es director general de JCDecaux España, una de las mayores empresas de publicidad exterior del mundo. Durante ocho años ejerciócomo «chief financialofficer»deFCCAguayEntornoUrbano.Posteriormente, fueascendido a director deDesarrollo CorporativoydirectordeExpansiónInternacional, logrando la difusión a nuevos mercados de Europa y América. Farouk Hamed fue el siguiente premiado, cuyo galardón recogió Alberto Pérez en su nombre. Hamed, CEO deOni FoodsOverseas -empresa dedicadaal trading internacional de alimentos congelados y que, en laactualidad, operaenmásde 50 países- ha focalizado sus 20 años de trayectoria en el comercio internacional especializado en Oriente Medio y África Occidental. Acto seguido, recogió supremio Javier Viada Arroyo, CEO y socio fundador de Rental Advance, con dilatada experiencia financiera como director en Acfin, Banesto y Banco Santander. Se trata de una gestoradeactivosinmobiliariosen alquiler,creadaporOscarMartínez Lacarra (CMO), Isidro Pérez Rosique (COO) y Javier Viada (CEO), conel objetivode gestionar los activos adquiridos a través de los vehículos propios fondeados por inversoresparticulares,familyoffices e institucionales. El siguiente enserdistinguidofueJoaquínRiera Buendía, director de Argus Control Security desdehace7añosydonde ha puesto enmarcha susnocionesdeinvestigaciónydesarrollo de software enmateria de seguridad. Subió a recoger el premioRodrigoQuiñonesensunombre.Entresuslogrosseencuentrala creacióndeSTA,unsistemadealertasmédicasentiemporeal quecoLos periodistasAna GarcíaGarcía ySanti Acosta abrieron la gala en el hotel TheWestin Palace POR BEATRIZ YUBERO «Sigamos apostando por el liderazgo de empresas españolas en los diferentes mercados» munica al centro médico y al paciente. Su compromiso y empeño por seguir mejorando la vida de la ciudadaníahacenquegocedeuna reputaciónquelehavalidoel reconocimientodel sector. El cierrede laveladalacondujo, de forma online, Juan González Herrero,presidentedeBlacksmith CapitalSICAV,puestoquecompagina con el cargo de CEODelegado en Olsen and Lancaster Partners.Además,esasesorfinanciero enCréditoHipotecariopor laUniversidadPolitécnicadeValenciay cuentaconunrecorridodemásde 20 años en puestos directivos del sector bancarioy asegurador. Herrero resaltó durante la clausura «el trabajo de todas aquellas personas que han hecho posible la celebraciónde esta gala, considerando ésta como una gran iniciativaparaeldesarrolloempresarial europeo y, por supuesto, dar la enhorabuenaatodosloscandidatosypremiados,yaquetodosellos sonparte fundamentalparaeldesarrollode la sociedad ymotor de la economía». Juntoaél, tambiéndeformaonline, se encontraba Fernando BotellaAntón,CEOde$ink&Action, consultorainternacionalespecializada en desarrollo de talento y transformación,quereúneaclientes de grandes multinacionales. De hecho, esta empresa cuenta con una prestigiosa cartera de clientes, entre las que se encuentran Bayer, Repsol, Desigual o Inditex, entre otras. Botella es responsable del diseño, creación e implantación de las escuelas de liderazgoyprogramasdedesarrollo y ha mostrado tener una reconocida reputación con directores generales del sector y comités de dirección de grandes empresas. Por su parte resaltó al cierre de la gala la importancia de que «sigamosapostandoporel liderazgo de empresas españolas en los diferentes mercados, y por las personas que forman parte de nuestros equipos. En la creatividad e innovación radica el secreto de poder ser sostenibles y tener éxito en el presente volátil y en el futuro». Foto de grupo de los galardonados en los premios

Viernes. 29 de abril de 2022 • LA RAZÓN 4 I EDICIÓNPREMIOS LÍDERES EUROPEOS Muchos de los teatros que la capital española ofrece en sus calles parecen tener nombre y apellido: Jesús Cimarro.Productorydistribuidor de centenares de espectáculos teatrales, es considerado una de las 100mentes creativas más importantes de nuestro país, según Forbes, gracias a su gran labor y al trabajo que lleva tanto tiempo ofreciendo a la cultura. Los años deproyecciónque Jesús Cimarro ha puesto en la industria teatral hansidoreconocidos por el periódico LA RAZÓN en los Premios Liderazgo Europeo, convirtiéndole en protagonista y otorgándole uno de los galardones más representativos de la ceremonia. Así, el papel queD. JesúsCimarro representa le llevó a ser nombradopresidentedelaAsociación Teatro La Latina y el TeatroReina Victoria deMadrid. Su entusiasmo y empeño por crear y el crecimiento de las artes escénicas le ha hecho ocupar la direcciónde uno de los festivales más prestigiosos del mundo: el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, donde lleva más de diez años ejerciendo el puestomásalto. Además, hadirigido los Premios Ceres, donde se galardonan a lo mejor del teatro español del último año. De esta manera y haciendo un repaso por sus logros, a lo largo de su larga trayectoria profesioal, Cimarro ha conseguido numerosos premios que le han llevado a convertirse en un reconocido profesional. Ha ganado lospremiosMaxalMejorEmpresarioPrivadodeTeatro, elpremio honoríficoPalma deAlicante, así como los Premios Empresariales CIT, y laMedalladeOroalMérito en el Trabajo de la Asociación Europea de Economía y Competitividad.Reconocimientosquele hacen permanecer donde está y le ayudan a seguir creciendo, a pesarde laexperiencia. SiMadrid tienearte, sinduda, engranparte es gracias a D. Jesús Cimarro. D. Jesús Cimarro, premiado como líder europeo por la AEDEEC Jesús Cimarro Una proyección de las artes escénicasmadrileñas Presidente de laAsociación de Productores y Teatros de Madrid, ha llevado a cabomás de 200 espectáculos de Productores y Teatros de Madrid y director gerente de Pentación Espectáculos, a través del cual ha llevadoacabomásde200 espectáculos. Así, el reconocido empresario comparte este cargo con la presidencia de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza de España. Éxitos que le han guiado a convertirse en lo que es hoy una de las figurasmás relevantes del sector. Múltiples talentos Las metas profesionalesdeCimarroparecen ir más allá del sector teatral, pues en la actualidad compagina la dirección con la escritura y la docencia. Es autor del libro «Producción, gestión y distribución del teatro en España», que desde su publicación en el 2000 ha visto la luz de cuatro ediciónes; y ha colaborado como redactor teatral de variosmedios. Además, es profesor del MBA de Gestión Cultural de la Universidad Complutense de Madrid, donde muestra sus conocimientos a jóvenes artistas. Enlaactualidad,D. JesúsCimarro es director de varios teatros: conduce el Teatro Bellas Artes, el POR MIRIAMR. NOGAL Autor del libro «Master Coach Empresarial» ofrece una visión futura de liderazgo para las empresas El espíritu emprendedor, la enseñanza y la potencia del talento son algunas de lasarmasqueD. IgnacioCampoy Aguilar utiliza para guiar a todos aquellos que quieren convertirse en líderes del mercado. Casi dos décadas en lomásaltode laempresa, D. Ignacio Campoy Aguilar es CEO en FormaciónUniversitariadesde2002. Su larga trayectoria le ha permitido especializarse en el desarrollo del talento y del espíritu emprendedor, consagrándose así como uno de los coach con más prestigio del mercado. Especializado en la gestión empresarial, Campoy es experto en el mundo cado en 2019, año en el que también editó «Metaliderazgo»; y su publicaciónmás reciente, «Máster Coach Empresarial». En este último, traslada sus conocimientos a los lectores aumentando el interés en la gestión de equipos y da una visión transformadora de liderazgo tanto en las empresas como en sus trabajadores más ambiciosos. Además, trata con ello de eliminar los obstáculos cotidianos a los que pueden enfrentarselasorganizaciones,dando soluciones y aumentando su rentabilidad. Presente y confianza Decenasdeprofesionalesyaconfíanenlashabilidadesyenseñanzas deCampoy. Suapuestapor el «coaching» ha obtenido el reconocimiento de sus clientes, que han visto superar obstáculos que impiden el desarrollo del negocio. Este empeño lo ha situado como una de las voces más reconocidasdelmundoenestesector, logrando posicionarse como un profesional independiente en el «Council Member for Projects» de Estados Unidos. Un cargo que ocupa desde 2020 y con el que completa una larga carrera hasta la actualidad. Ignacio Campoy Aguilar Talento y espíritu emprendedor CEOen FormaciónUniversitaria, un reputado coach del sector empresarial Europeos, celebrada en el Hotel PalacedeMadridel pasado22de abril. Sus publicaciones D. Ignacio Campoy traslada su proyectocomocoachdediferentes maneras. Una de ellas, sus libros.El coachesautor de«El libro del Neuroemprendedor», publiPOR MIRIAMR. NOGAL del «coaching», del liderazgoyde las disciplinas ymetodologías de desarrollo humano, aplicadas tanto en la empresa como a nivel personal. Una habilidad del presente que él mismo considera como esencial para el futuro líder. Consutrabajo,Campoy busca convertir a los profesionales más ambiciososenlíderesdesu sector a través de sus conocimientos, permitiéndoles superar todas sus espectativas. Por todoello, el esfuezo y ladedicación de Ignacio Campoy ha sido reconocido por el periódico LA RAZÓN, nombrándole como unode losprotagonistasenlaprimera entrega de Premios Líderes D. Ignacio Campoy es reconocido con el premio Líder Europeo

LA RAZÓN • Viernes. 29 de abril de 2022 I EDICIÓNPREMIOS LÍDERES EUROPEOS 5 Una de las profesiones con mayor demanda en los últimosdeceniosenEspañaha sido lade laabogacía. Así lo confirman las numerosas escuelas universitarias que han incorporado estas titulaciones a sus programasdeestudio.Sinembargo, aún teniendo un alto número de profesionales, son muy pocos los abogados quepuedenpresumir de haber obtenido prácticamente el 100% de sentencias favorables durante su carrera profesional. Es el casodeCelestino García Carreño, abogado que dirige un despacho homónimo en Asturias, y que fue uno de los premiados en la exclusiva gala y posterior cena que se celebró en el HotelWestinPalacedeMadrid el pasado 22 de abril. Y es que es AsociaciónEuropeadeEconomía y Competitividad, la presencia de galardonados como Celestino García Carreño aportó, sin duda, unmatizdeexcelenciayprofesionalidad a la gala y posterior cena de la que gozaron tanto los premiados como sus acompañantes, yque supusoel brochefinal auna velada perfecta. Celestino García Carreño, durante la entrega de premios Celestino García La ética en el Derecho como imagen demarca Director del despachoCelestinoGarcíaCarreño, recibió el premio por su carrera en el sector del Derecho de Consumo páginas de diarios de tirada y reconocimientomundial como e New York Times. LaAsociaciónEuropeadeEconomía y Competitividad no tuvo duda alguna en premiar la carrera en la abogacía de consumo de Celestino García Carreño, y así quedó demostrado en las palabras que sobre él se dijeron durante la gala, en la que se demostró la calidad, el esfuerzo y la profesionalidadde su trabajo, así como las del resto de premiados. Losdatosobtenidosduranteaños de trabajo son elmejor aval de su recorrido. García Carreño puede presumirdehaberseconsolidado en el sector gracias a los casos de reclamaciones de comisiones bancarias yderechoal honorque ha llevado a cabo. En el marco de la solemne entrega de premios que organizó la POR NICOLÁS SANGRADOR imposiblehablardeldespachode abogados que dirige Celestino GarcíaCarreño sinquepodamos asociarlo, casi automáticamente, a la ética profesional. Cerca de 3.000 sentencias favorables a sus clienteshablanpor sí solas. Sobre todo son casos contra bancos y entidades financieras, logrando devoluciones superiores a 25.000 euros en casosde tarjetasde crédito revolving. La implicaciónpersonalencada caso como si fuera el único es uno de los secretos de su éxito, prácticamente absoluto. Y, por si no fuera suficiente, el despachodeGarcíaCarreño cuenta con una sentencia favorable del Tribunal Supremo en 2020 a este respecto, que hizo que el caso gestionado por este despacho asturiano saltara a las El despacho que dirige CelestinoGarcía Carreño cuenta con cerca de 3.000 sentencias favorables La larga y nutrida carrera profesional de Roberto Úrbez ocupa gran parte del mapa. Desde España, pasando por Europa, África, Estados Unidos y OrienteMedio, la representación del actual vicepresidente europeo le ha llevado a consolidarse como uno de los empresariosmás importantesdesusector, convirtiéndole así enunode los premiados en la primera edición de los Premios Líderes Europeos celebrada por el periódico LARAZÓN. Además de vicepresidente europeo, en la actualidad, Roberto Úrbez ejerce, desde 2014, como director general de la sede farmacéutica Bristol Myers Squibb (BMS) para España y Portugal. Con la adquisicióndeCelgene en 2019, en loque fue una de lasmayores operaciones financieras en lahistoriadelsectorfarmacéutico, BMSseconvirtióenlaquintacompañía farmacéutica a nivel mundial. Desde entonces, su papel al frentedelanuevaOrganizaciónha sido determinante a la hora de construir la estructura de una referidos enEstrategiadeMarketing Competitivo por laWharton SchooldePensilvaniaoyunmásterenDirecciónComercial yMarketing por la IE Business School. A lo largode sudilatada trayectoria en el sector farmacéutico, Úrbez ejerció el cargo de Vicepresid e n t e d e Op e r a c i o n e s Comerciales para el Sur de Europa en Gilead Sciences, con base en Londres. Previamente había sidoelDirectorGeneraldeGilead Sciences en España. Con anterioridad, Roberto fue nombradoDirector de laUnidad de Negocio de Oncología y Hematología en Roche Farma en España, trasasumirdeformaprogresiva roles de responsabilidad en España, EMEA y Estados Unidos enMerck Sharp &Dohme. La voz deBMS Úrbez representa a BMS en algunosde losprincipalesórganosdel sector, como Farmaindustria, la patronaldelaindustriafarmacéutica en España, donde ocupa la vicepresidencia del Consejo General. También es miembro de la Junta de la Cámara de Comercio AmericanaenEspaña(AMCHAM), en laque representa a la americanaBMS aportando la visiónespañola de la compañía. Roberto Úrbez Líder en la investigación demedicamentos Vicepresidente europeo y director general de Bristol Myers Squibb (BMS) en España y Portugal nuevaCompañíaenfocadaenser líder en sus áreas terapéuticas (inmuno-oncología, hematología, cardiovascular e inmunociencias). Una labor que, en sus propiaspalabras, «solohapodido ser posible gracias al esfuerzo, compromiso y dedicación de todos y cada uno de los empleados que forman parte de BMS en España y Portugal». Unagran preparación Licenciado en Veterinaria con especialización en Cirugía y Medicina, por la Universidad de Zaragoza, Úrbez cuenta conmás de treinta años de experiencia en la industria farmacéutica. Una vivencia y preparación que le han permitido convertirse, a día de hoy, enunprestigiosoprofesional dentro del sector. Así, entre sus títulos se encuentran además los POR MIRIAMR. NOGAL Roberto Úrbez recoge el premio al líder europeo

Viernes. 29 de abril de 2022 • LA RAZÓN 6 I EDICIÓNPREMIOS LÍDERES EUROPEOS De vez en cuando, en el ajetreo propio en el que estamos inmersos día a día, hay algúnmomento de lucidez en el que los ciudadanos salimos de nuestro propio túnel y elevamos la vista al mundo que nos rodea. Es en esosmomentos cuando los soportes publicitarios de JCDecaux hacen su aparición. Y es que, de un tiempo a esta parte, es difícil imaginar un mundo sin publicidad exterior, ya sea por las clásicasmarquesinas de las paradas de autobús, los cartelones de los andenes de tren y metro o las inmensas vallaspublicitariasquepueblan los arcenes y terrenos aledaños a las carreteras o, en casos aún más llamativos, las fachadas enteras de algunos edificios. En todas ellas hay un elemento común, lejos del contenido puramente tinPalacedeMadrid, en reconocimiento a su espí r i tu de esfuerzo, constancia y pasión por el trabajo ampliamente demostradospor el galardonadoen tantos años y tan diversos ámbitos profesionales. Carlos Barón Thaidigsmann fue uno de los asistentes a los Premios Líderes Europeosquemásatenciónatrajo durante el selecto cóctel de bienvenida que se ofreció a los asistentes y sus acompañantes, durante el cual se pudo ver una interesante labor de networking entre los premiados. Actualmente, JCDecaux es la mayor compañía a nivelmundial en soportes publicitarios externos. Los tres pilares sobre losquesedesarrolla su trabajo y actividad avalan este éxito: innovación, creatividad y calidad y servicio. Desde su fundación , en Francia en 1964, JCDecaux ha sido siempre un referente internacional en el ámbito publicitario, y estos logros han sido posibles en parte gracias a excelentes trabajadoresyprofesionalescomo CarlosBarón,queconsuesfuerzo y dedicación han llevado a sus compañías a lo más alto de los ránkings mundiales en su sector. Carlos Barón Thaidigsmann, en unmomento de la gala Carlos Barón Un premio para un modelo clásico ymuy vigente Director general de JCDecaux España, fue reconocido por sus más de cuatro décadas de trabajo y dedicación publicitarioqueanuncian. Al pie de todos estos soportes hay un nombre escrito: JCDecaux. Enesteámbitosedesarrollaactualmente la carrera profesional de Carlos Barón 'aidigsmann, director general de JCDecaux España, y que ha sido premiado en la gala de los Premios Líderes Europeosorganizadospor laAsociación Europea de Economía y Competitividad.Sindudaalguna, unmerecidogalardónenhonor a una larga trayectoria enfocada y desarrollada en la estrategia empresarial, que dio sus primeros pasos en1983, recién terminados los estudios universitarios deDerecho y Económicas por la Universidad de Oviedo. A partir de ese momento, lavidaprofesional de Carlos Barón Thaidigsmann no ha hecho más que ir en aumento, en empresas cada vez con mayor renombre internacional, comopor ejemplo Arthur Andersen, Saatchi &Saatchi o FCC. LaAsociaciónEuropeadeEconomía y Competitividad tuvo muy claro que Carlos Barón 'aidigsmann sería uno de los premiados en la gala que se celebró en el exclusivo Hotel WesPOR NICOLÁS SANGRADOR La supervisión personal es uno de los factores de éxito en la carrera de FaroukHamed, CEOde Oni FoodOverseas Ha desarrollado una dilatada trayectoria en el comercio internacional especializadoendichas regiones, lo que le ha otorgado parte de su prestigiopor su experiencia y conocimiento en dichas áreas. Estudió Administración de Empresas en la UniversidaddeElCairoyse especializó en la EUDE Business School. Comenzósucarreracomo supervisordeventasen ElCairoyelAltoEgipto, pero una vez dados los primeros pasos ensucarrera fuecreciendo poco a poco. Tras este periodo inicial estuvo trabajando como GerentedeComercio internacional enEgygreen Limited, y contióptimo de estrategias de marketing y diseñar promociones, y supervisa todos losmercadosposibles en África y Oriente Medio para identificar posibles oportunidades comerciales. Farouk Hamed se autodefine comounhombremetódico, creativo,muydinámico, organizadoy conunagranhabilidaddecomunicación, lo que le ha llevado a ganar el prestigio internacional del que disfruta allá donde va en la actualidad. Por todo ello la Asociación Europea de Economía y Competitividad tuvo a bien premiar esta jovenperoexcelente carreraprofesionaldeunvisionariodel trade dealimentosanivelmundial,una proyeccióna laque, sinduda, aún le quedan muchos éxitos y retos que conquistar. Lamentablemente, FaroukHamed no pudo asistir a la gala de entrega de los Premios Líderes Europeos de la AEDEEC, ni tampco disfrutar de la exclusiva cenaservidaacontinuaciónenel majestuosoHotel WestinPalace, enlaquenopudoestarél.Noobstante, sí que hubo una persona, Alberto Pérez, que acudió en su nombre, y en el de toda la compañía Oni Food Overseas para recoger el premio. Farouk Hamed Buenas relaciones Oriente Occidente CEOdeOni FoodOverseas, recibió el galardón por su trayectoria profesional En solo sus dos primeros años ya movían aproximadamente unos 30 millones de euros de facturación anual. Para ello, y como CEO, Farouk Hamed se encarga de supervisar todas las transaccionesdeventas yrevisatodas lasrespuestasde los clientes, brinda capacitación al equipo,quieregarantizarunnivel POR ARTURO MARTÍNEZ CARRASCOSO nuó escalando hasta trabajar como export manager en distintas multinacionales en España, Alemania y Noruega. Desde el año 2015 hasta la actualidad, desempeña su trabajo como CEO de Oni Foods Overseas, empresa afincada en Málaga dedicada a importaciones y exportaciones de productos congelados, principalmente carne y pescado de diferentes países y rincones del mundo. OniFoodshaconseguidounfuerte posicionamiento en los diferentes mercados donde proveen susproductos, yaquecuidanhasta el último detalle la calidad del producto que le llega al cliente. Alberto Pérez acudió en nombre de Farouk Hamed

LA RAZÓN • Viernes. 29 de abril de 2022 I EDICIÓNPREMIOS LÍDERES EUROPEOS 7 Desde hace varias décadas, el mercado inmobiliario ha sido uno de los protagonistas empresariales por excelenciaenEspaña, seapor loscontinuos altibajos o «burbujas» que haexperimentado, seapor lacrecientedemandadecompraventa y alquiler de inmuebles, tanto para uso personal comopara inversión de negocio, particular o empresarial. Eneste sentido, no son pocas las personas que, consuesfuerzoydedicación en el trabajo diarios, han visto el mayor auge y despegue de sus empresas y compañías desarrollando su área de negocio en este sector, no exento demuchos altibajos. Es el caso de Javier Viada Arroyo, CEO y co fundador de Rental Advance, una empresa siRental Advance. La AEDEEC no tuvo dudas a la hora de otorgar el galardón a Viada Arroyo, por su trayectoria profesional y su impulso a iniciativas particulares como Rental Advance, una empresa que, sin duda, tiene por delanteun futurocargadode éxito fruto del trabajo de sus fundadores y su equipo profesional. Javier Viada Arroyo, en unmomento de los Premios Líderes Europeos Javier Viada Distinción a una trayectoria de trabajo y éxito CEOy co fundador de Rental Advance, su proyecto fue uno de los más interesantes de la gala de la AEDEEC de la gestión y el riesgo de impago. El objetivo de Rental Advance es, por tanto, gestionar losactivos adquiridosa travésde losvehículos propios fondeados por inversores particulares, family offices e institucionales. Estemodelo de negocio, fundado en 2020, ha atraído laatencióndenumerosos inversores desde entonces. El premio que recibió Javier Viada Arroyo en el marco de los Premios Líderes Europeos, organizados por la Asociación Europea de Economía y Competitividad en el Hotel Westin Palace de Madrid,poneenénfasis latrayectoria de más de veinte años en el sector financiero, pasando por grandesempresas comoBanesto o Santander, y que vive en estos momentos supuntomásaltocon la fundación, hace dos años, de POR NICOLÁS SANGRADOR tuada en Zaragoza dedicada a la gestión de activos inmobiliarios en alquiler. El equipo fundador de Rental Advance está formado por Óscar Martínez Lacarra (CMO), Isidro PérezRosique(COO)y JavierViada Arroyo (CEO) y, juntos, han desarrollado y sacado a la luzunproductodiseñadotantoparaclientes particulares que tienen activos en alquiler, de los que no quieren asumir ni el riesgo del impago ni los problemas que les genera la correcta gestión del inquilino, como para pequeños, medianosygrandes inversoresde activos inmobiliarios en alquiler, que buscan el anticipo de hasta tres años de las futuras rentas de alquiler para seguir creciendo y nopreocuparsede la ineficiencia Rental Advance está diseñado para clientes particulares e inversores con activos inmobiliarios en renta La ciberseguridad es uno de los aspectos empresariales de losquemás sehahablado durante los últimos años. No es extraño encontrar noticias y proyectos relacionados con este campo de desarrollo que, si bien ha saltado a la actualidad en los últimos años, es una disciplina quevienedesarrollándosedesde hace varias décadas. Es, precisamente, el sector en el que Joaquín Riera ha desarrollado su carrera. Concretamente, este economista dirige desde hacesieteañosArgusControl Security, compañía dedicada a dar soluciones enmateria de seguridad con gran prestigio. Argus ControlSecurity,empresaafincadaenExtremadura, sededicaa la ingeniería, creación, desarrollo, integración y mantenimiento de diversos sistemas informáticos multiplataformadedicados al diseño, desarrollo e impulso de ciudades inteligentes, cuya objetivo es llegar a crear Smart Cities, dando comodicenellos a las ciudades soluciones innovadoras, queoptimicenelusode los recursos para mejorar la calidad de vida de la gente. Su oferta abarca desde programas para empresas hasta aplicaciones para dispositivos móviles. basados en la sostenibilidade inteligencia. Estos procesos de seguridad y software de gestión de datoshan llevadoa JoaquínRiera y a Argus Control Security a los puestosmás altos en los ránkings mundialesenel sectorde laciberseguridad. Los datos hablan por sí solos, pues el Premio Líderes Europeos noeselprimeroquerecibepor su excelente labor y trayectoria profesional. LacarreradeJoaquínRieratiene aúnretosquesuperar.Noobstante, y por todo ello, además de su compromisoyempeñopormejorar la sociedad, hacen que Riera tengaunareputaciónque le ha valido toda clase de reconocimientoscomoel que la Asociación EuropeaDeEconomíayCompetitividad le otorgó la pasada noche del 22 de abril en el Hotel Westin Palace deMadrid. Lamentablemente para el resto de asistentes a la exclusiva gala ofrecida por la AEDEEC, Joaquín Riera no pudo asistir a la entrega delgalardón,yfueRodrigoQuiñonesquien,ennombredelpremiado y en representación de Argus Control Security, subió al escenario para recoger el premio. Joaquín Riera Investigación y desarrollo de software seguros Director deArgusControl Security, lleva siete años desempeñando trabajos de vanguardia en ciberseguridad Peroactualmente la investigaciónde JoaquínRieraBuendía le ha llevado a patentar productos como Caronte que es “una solución multiplataforma on-line que engloba el control y la gestiónde la seguridadvial y ciudadana, así como la tramitacióny gestión de las posibles sanciones derivadas de ese control” o Argus CVG. Esta última es una aplicación que permite acelerar la peticiónde auxilio en casos de violencia machista y hacer así que las Fuerzas de Seguridaddel Estadopuedan intervenir antes. Otrode sus grandes logros es el sistemaSTAquepermite teneren tiempo real comunicados al centro médico con su paciente. Los principiosdesusproductosestán POR ARTURO MARTÍNEZ CARRASCOSO Rodrigo Quiñones acudió a la gala en representación de Joaquín Riera

Viernes. 29 de abril de 2022 • LA RAZÓN 8 I EDICIÓNPREMIOS LÍDERES EUROPEOS JuanGonzálezHerreroesasesor financiero en Crédito Hipotecario por la Universidad PolitécnicadeValencia.Licenciado en Económicas por la Universidad de Oviedo, posee estudios en Derecho y Ciencias Políticas por la UNED. Cuenta con más de 20 años de experienciaenpuestosdirectivos del sector bancario y asegurador. Empezó su carrera como asesor financieroenSantalucíaSeguros. Además ha sido Responsable territorial en el Banco Santander desde2006hasta2011,momento enel que ingresócomoPresidente de Herrero Brigantina, empresa enmarcada en el sector de la mediaciónaseguradoraqueseha posicionado como un referente. Además este cargo lo comparte conel deCEODelegadoenOlsen andLancaster Partners, firma incarrera profesional en la que ha sabido aplicar en su trabajo todo su conocimiento, valía y experiencia, lo que, sin duda, le ha llevadoaserel líderqueesactualmente. En el marco de una trayectoria profesional como lade JuanGonzález Herrero, la Asociación EuropeaDeEconomía yCompetitividadnoha tenidoningunaduda en premiar su carrera y futura proyección, pues no cabe duda dequeaún lequedamuchorecorrido por delante, y aunque este premiadonopudoestar presente la noche de la entrega de premios en el Hotel Westin Palace de Madrid, sí quiso dejar unas palabras de agradecimiento por medio de un video que se proyectó en la sala, y en el que daba las gracias «al trabajo de todas aquellas personas que han hecho posible la celebración de esta gala, considerando ésta como una gran iniciativa para el desarrollo empresarial europeo y, por supuesto, dar la enhorabuena a todos los candidatos y premiados, yaque todosellosson parte fundamental para el desarrollo de la sociedad y motor de la economía», señaló González. Juan González Herrero, presidente de Black Smith Capital SICAV Juan González Unmerecido premio para una gran trayectoria Presidente de BlacksmithCapital SICAV, fue uno de los premiados que cerró la gala ternacional queproporcionaservicios legales y de consultoría, conjugándose tradición, experienciayespecializaciónsectorial porpaíses, teniendopresenciaen Europa,ReinoUnido,AsiayAmérica.Aestosdosúltimos se leañade su nombramiento más reciente como Presidente de Blacksmith Capital SICAV, compañía que tiene como objetivo conseguir una revalorización de capital, asumiendo riesgos acordes a los activos que se invierte según dicen ellos. En la actualidad también ejerce como economista colegiado con un gran prestigio. Además la labor de JuanGonzálezHerrero gira entorno a la innovación de un mercado en evolución continua, al ser un sector de rabiosa actualidad y continuomovimiento. JuanGonzález tiene la certificación del «Fintech Programme» de la Universidad de Oxford, el programa paraConsejosenAdministración por ICEA, programa de consejeros de ESADE y como «Financial RiskManagement Products» por el World Bank Group. Todo lo explicado hasta ahora lo ha logrado durante toda una POR ARTURO MARTÍNEZ CARRASCOSO Habitual de los congresosyencuentros, másde 12países se han interesado por su experiencia Es socio fundador y CEOde (ink&Action, consultora internacionalespecializada endesarrollodetalentoytransformación de organizaciones. Esta empresa cuenta con una prestigiosa cartera de clientes, donde se encuentran grandes multinacionalescomoBayer, Repsol, Desigual o Inditex, entre otras empresas. También es responsable de diseño, creacióne implantaciónde lasescuelasdeliderazgoyprogramas de desarrollo. Este profesional del business trainer ha mostrado tener una reconocida reputación con directores generales del sector y comités de dinovación, la creatividado el liderazgo . Destaca por su capacidad de innovación, comunicación y conexión con el público. En el terreno de la enseñanza, sus actividades y responsabilidades sonmúltiples y de grannivel. Es director y profesor del Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE)de laEscueladeOrganización Industr ial (EOI) . También es profesor y coordinador del Módulo de Marketing y Ventasen losprogramasExecutive MBA, Part-time MBA y Postgraduate MBA de la misma escuela. A su vez imparte formación en diversos organismos públicos comoel InstitutoNacionaldeAdministraciones Públicas, la SEPI, Navantia o el Misterio de Defensa, y es profesor invitado por la Universidad Central de Florida del College of Business Administration Executive Development Center en Orlando. Además, es miembro del USA NeuroLeadership Institute y del seminarioEducation&Technology en laUniversidaddeHarvard y ha publicado «La fuerza de la ilusión», escrito junto al mago Jorge Blass, en el que presenta el conceptode ilusionismo empresarial a través de juegos demagia. Fernando Botella Socio fundador y CEOde Think&Action Fernando Botella, liderazgo como recurso para un camino de éxito definitiva,atesoraunaextensatrayectoriacomodirectivoocupando diferentespuestosdeestenivelen lasáreasdeMarketingy Ventasen la industria farmacéutica. Es un reconocido speaker en temasrelacionadosconlagestión y el desarrollo de personas, la inPOR BEATRIZ YUBERO rección de grandes empresas. Habitual de los congresos y encuentros,másde12países sehan interesado por su talento y experiencia. Licenciado en Ciencias Biológicas yDoctorado en Fisiología del Consumo por la Universidad de Valencia, también concentra una experiencia directiva demás de 20 años en la industria farmacéutica en los departamentos de Marketing y Ventas. Sus habilidades en liderazgo, talento ymanagement lehan lanzado a la docencia, puesto en el que imparte clases desde hace más de 15 años en universidades nacionales e internacionales. En Fernando Botella, socio fundador y CEO de Think&Action

