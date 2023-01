2022-03-02_Aula2022

Miércoles. 2 de marzo de 2022 • LA RAZÓN 2 AULA 2022 Vuelve AULA, el referente nacional de la oferta educativa Saberaquédedicarse enel futuro cada vez resulta más complicado, la oferta educativa cada vez es mayor y demejor calidad, a la vez queelmercadolaboralesmásexigente y específico con el perfil de trabajador que busca, estando continuamenteadaptándosealos cambiosdel contextoglobal y tecnológico en el que nos encontramos, y obligando al trabajador a reinventarse dentro de su profesión. Para ayudar tanto a las nuevas generaciones a elegir, como a los trabajadores quenecesitanadaptarse al nuevo contexto profesional,existeAULA,elSalónInternacional y de Ayuda al estudiante, que regresa un año más para dar respuesta a todas las dudas en el terreno educativo. Tras el paréntesis obligado que tuvieron el año pasado, donde hubo que reinventarse y adaptarse a las nuevas condiciones que ofrecía la pandemiacelebrandola Semana de la Educación LIVEconnect, Aula 2022 recupera la presencialidad, en la que esperan batir las cifras que tuvieron en 2020, donde reunieron a 115.342 visitantes, procedentesde33países;329empresasy109marcas,dondecelebraron cerca de 350 actividades. Esteaño,además,elSalónInternacional del Estudiante y de la OfertaEducativacumpleel30Aniversario, donde su objetivo principalsiguesiendo«continuarofreciendo a la comunidad educativa el mejor evento de este sector de España, con una fuerte vocación iberoamericana, y con un perfil claramenteorientador,ayudando aestudiantesy familiasenlatoma dedecisiones educativas, yquees precisamente uno de los rasgos distintivos de esta Feria frente a otros eventos», afirma Lola González, Directora de Aula 2022. El evento tendrá lugar en IFEMA, y se celebrará del 2 al 6 de marzo,contandoconlaparticipación de las principales instituciones y entidades educativas, tanto públicas como privadas, para así poder ofrecer una mayor diversidad de ofertas a los futuros estudiantes. Además, en cada uno de los stands se ofrece orientación personalizada para ayudar a analizarlosmejoresitinerariosformativos para cada alumno. Tras el éxitoque tuvo la edición digital de 2021, este año también cuentanconunCanalDigitaldela Feria, Liveconnect, que permite estarinterconectadodurantetodo Del 2 al 6demarzo podrá visitarse en IFEMA, de manera presencial, el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa para recibir lamejor orientación formativa el año con la comunidad educativa, adquiriendounamayorvisibilidad. Esta plataforma se inscribe en el proceso de creciente digitalización que Ifema Madrid viene implementando en todos sus eventos. Esta feria cuenta con una gran trayectoria y experiencia en el sector de laorientaciónprofesional, por lo que conocen a la perfección las necesidades de los más jóvenes a la hora de elegir la rama en la que seguir su formación, al igual que conocen el perfil y las exigencias formativas de aquellos profesionales que quieren seguir adquiriendo conocimientosdesusector.Estaedición mantendrá lo que ya viene funcionando bien desde hace tiempo, espacios y actividades participativas para estudiantes en las que conocer las propuestas de manera dinámica y vivencial es de vital importancia, tales como POR MARÍA CABADÍAZ Tras la pandemia, la feria recupera la presencialidad LUIS DÍAZ

LA RAZÓN • Miércoles. 2 de marzo de 2022 AULA 2022 3 IFEMA LolaGonzález, directora de Aula 2022, hace un recorrido por las principalespreocupaciones de los jóvenes estudiantes,asícomopor lasgrandes novedades de esta edición. -¿Cree que la situación política y social que tenemos puede afectarnegativamentealaeducaciónde los jóvenes? Estamos experimentando grandes retos y cambios que también afectanalentornoeducativo,que, por ejemplo, han impulsado la formación virtual y mejor uso de las herramientas digitales. Los tiemposactualesmarcan lanecesidad de ir hacia una enseñanza activa, innovadora y en cierto modo disruptiva, que supone transformar la escuela en consonancia al proceso de enseñanzaaprendizaje impulsar la flexibilidad, innovación, más flexible, colaborativo,personalizadoycercanoalmundolaboral,queesmás global y variable. Esunmomentoenelquedebemosdestacaryapoyar laactividad docente, claramente necesaria para el bien de la sociedad, y sin duda hemos de escuchar, involucrar y colaborar con la juventud, verdaderos agentes de cambio, imprescindibles para lograr un mundo sostenible y justo. -¿Qué novedades ofrece Aula 2022? Estaediciónpondráespecialatenciónenlaeducacióndentroyfuera del aula, a lapromociónde laeducación artística y STEM; al aprendizaje a lo largo de la vida y, sobre todo, en dar mayor visibilidad al papel de las familias en la educación, yaquesomosconscientesde que la participación de la familia vincula mejor al alumno con el centro educativo y aporta beneficiosmúltiples a sus hijos ehijas. Con tal fin celebramos el «Día de las Familias» el sábado de feria, y contamos con el apoyo en AULA de asociaciones de familias como Ceapa,ConcapaoCofapa,quehan participadoactivamenteenelasesoramientode propuestas Unavezmás,seránclaveslasiniciativas para la promoción de la igualdad y la convivencia en el entornoeducativo.Unosobjetivos alineados con los marcadosporelMinisterio de Educación y FormaciónProfesional, impulsordela Semana de la Educación y con la vista puesta en la Agenda 2030 de NacionesUnidas. El SalónInternacionaldelEstudiante y de la Oferta Educativa AULA2022cumpleesteaño su30 -¿En qué medida estos eventos ayudan a los jóvenes con su futuro? Enel casodeAULAyelmarcomás amplio de la Semana de la Educación, diseñamos un proyecto con la plena participación de familias, centros, estudiantado, y en especial,profesionalesdelaorientación educativa, a fin de poder dar respuesta a las necesidades de información y orientación y que como ya indicaba, constituyeunode sus principales rasgos distintivos, suponeunagranayudaparalosjóvenesquebuscansufuturoprofesional y su inserción en el mercado laboral,ypoderelegirdeacuerdoa susfortalezasycapacidadespersonales. La orientación educativa se ha demostrado que disminuye el porcentajedeabandonoacadémicoyaumentalasatisfacciónpersonal. En la Feria, hay una implicación y participación de toda la comunidadeducativa,parageneraroportunidadesdeaprendizaje, dentro y fuera del aula, para todo el alumnado mediante una educación inclusiva y equitativa de calidad -¿Cree que en España tenemos calidadeducativa? Sinduda,nuestropaíscumpleuno de losmás altos estándares de calidad en su sistema educativo, en todos sus niveles, como se puede comprobar encada curso. España en su compromiso con la Agenda 2030 tiene asumido el cumplimiento del ODS4 que busca «Garantizarunaeducacióninclusivay equitativa de calidad y promover oportunidadesdeaprendizajepermanente para todos». Aun así, hemos de comprometernos como sociedad en impulsarmedidas que eliminen las disparidades de género en la educación y que permitan el accesoigualitarioa todos losniveles de la enseñanza y la formación profesional en especial para las personas vulnerables. -¿Qué medidas de seguridad contra la covid-19 va a tener el evento? La Feria se desarrollará en un entornocompletamenteseguro,graciasalaampliabateríademedidas antiCovid, que IfemaMadridvieneaplicandoentodossuseventos, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. En este sentido, quiero recordar la exitosa celebración, el pasado mes de enero, de un evento de la dimensióninternacionalcomoes FITUR, con visitantes venidos de todo el mundo, así como el resto de ferias que, desde entonces, se han venido desarrollando en nuestras instalaciones. Aniversario, marcando así una edición muy especial, que junto conel 26º Salón Internacional del Material Educativo y V Congreso de Recursos para la Educación, InterdidacEspacioR.E.D. (3 al 5 demarzo); el 13º Salón Internacional de Posgrado y Formación Continua (3al 5demarzo); Expolearning(3y4demarzo),ylacuarta edición de «Schools day», «Día delasFamiliasylosColegios»-día 5-, configurarán la séptima edición de la Semana de la Educación. POR MARÍA CABADÍAZ Lola González Directora de Aula Entrevista «Nuestro país cumple uno de los más altos estándares de calidad» son Robotic Aula, los Talleres de Programación, el Aula de Igualdad, el Escenario y la Zona de Orientación con atención personalizada y gratuita, entre otros. Además, en los stands se repartenvariosprofesionalesdel sector con sus respectivas especializaciones, los cuales podrán dar una perspectivaglobal tantode laprofesión, como de los estudios previos, asimismo, muchos de los alumnos que actualmente se encuentran cursando los estudios podránrealizarunasesoramiento de las asignaturasque seencuentran en el itinerario durante los años que dure la formación. Por otra parte, Aula también cuentaconlapresenciadeempresas privadas que facilitan a los estudiantes la inmersión lingüística en el extranjero ya que, actualmente, saber idiomas se considera una habilidad imprescindible en el futuro empleado, o incluso para muchos trabajadores que hanvistocomoensutrabajoseha vuelto una herramienta imprescindible para poder seguir desarrollando su profesión. Aula fue el primer salón en nacer, pero su calidad en la oferta educativa fue ampliándose poco apocohasta convertirse enun referente nacional en la educación como es hoy. Y todo gracias a la incorporación de convocatorias como el Salón Internacional de Posgrado y Formación continua, destinado a los mayores de 18 años,yaqueincluyedesdelosprogramas de máster y doctorados, hasta el aprendizaje a lo largo de lavida, paraaquellosquequieran seguir ampliando sus conocimientos sobre susector empresarial y haciendo su perfil profesional más competitivo. Sin duda, AULA es el mayor escaparate del sector educativo del país y representaunade lasmejoresplataformasdeservicioyorientación al estudiante, mostrando una vez más la gran oferta y calidad educativa que tiene actualmente España. El Canal Digital LIVE CONNET permite estar interconectado durante todo el año con la comunidad educativa Asisten las principales instituciones y entidades educativas tanto públicas como privadas

Miércoles. 2 de marzo de 2022 • LA RAZÓN 4 AULA 2022 Muchas empresas no encuentran personas con las competencias profesionales necesarias DREAMSTIME España está inmersa en lamayor estrategia conocida para la modernización de la Formación Profesional Anteloscambiospermanentes y los desafíos que ofrece la cuarta revolución industrial, comoelcambioclimático, las desigualdades o el envejecimiento de la población, tenemos ante nosotros uno de los retos más complejos y transformadoresenlasáreassocial, económica,productivayparaelempleo:construir un nuevo modelo de crecimiento basado en el conocimiento. La empleabilidad de las personas, y la productividad y competitividad de cada empresa dependerá de la cualificación. A ella queda supeditada nuestra posición como país en el escenario económico y la capacidaddeaprovecharlasoportunidades de la nueva economía. Laspróximasdosdécadasprometenuna revolución a gran escala en las vidas laborales. La formación inicial yano es garantía de empleo, este reclama una actualización y formación permanente para un ejercicio profesionalacordeconlasdemandasactuales. Todos los estudios insistenenlaimportancia de invertir en formación profesional para intensificar la creación de valor, asegurar la calidad del empleo, y, con ello, mejorar el crecimiento potencial de la economía. Las previsiones para España identifican que, almenos, el 50%de los puestos de trabajo requeriráncualificación intermedia, y laactual estructura formativaespañoladisponede lamitaddeesteporcentaje.Almismo tiempo, las empresas no encuentran personasconlascompetenciasprofesionalesnecesarias.Estedesajustelimitalacapacidad para sacar el máximo provecho de la innovación. Por otro lado, la demanda de empleo de jóvenes con titulaciones de formaciónprofesional supera a otras y la convierte en la vía de éxito ante el desempleo. Solo 12 de cada 100 jóvenes sin trabajo disponen de un título de Formación Profesional; los88 jóvenesdesempleados restantes, bienno tienenninguna titulación, bien tienen otras. España está inmersa en lamayor estrategia para lamodernización de la formación profesional que se conoce en nuestro país; conectada,anivel legislativo,conelproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. El La FP: la oportunidad de conseguir un empleo y potenciar la economía nuevosistemasitúaalapersonaenelcentro y ofrece lamáxima facilidadpara acceder y componer, de manera modular, la formaciónque cada cual necesita, desde las «microformaciones» a los títulos y másteres profesionales, siempreenconstanteactualización. Es tanflexible, quepermiteacualquiera cualificarse y recualificarse al ritmo de sus necesidades, demodoque formarse deje de ser un obstáculo para pasar a ser percibidocomoalgoconnaturalal itinerario profesional. Laimprescindiblerelaciónconlaempresa durante la formación se concreta en la corresponsabilidad y la colaboración del centroconesta,comopilarparaunaformaciónde excelencia. Toda la formaciónpasa a tener carácter dual: ningún estudiante obtendrá una titulación de formación profesional sin pasar por la empresa, en dos intensidades, general e intensiva. Un sistema moderno ha de atender a aquellosquesehan formadoporotras vías. Es el caso de casi la mitad de la población actores de la transformación del sistema. Tenemosunhorizonteclaro: formara los profesionalesconlamejorofertaformativa, disponerdelosperfilesquenecesitaelmercado laboral del siglo XXI, garantizar el acceso a empleos de calidad, en definitiva, mejorar el bienestar económico y social. Para ello, la formación profesional ha de consolidarse como una herramienta de oportunidades asociada al talento, a la innovación, al emprendimiento, a la empleabilidad, y a lamejorade la competitividadde las empresas, dondeel reskillingyel upskilling formen parte de las agendas de los países. Nosencontramosanteunaapuestaestratégica que determinará el futuro de varias generaciones yel éxitoeconómicodel país, y que requiere una flexibilidad en la administraciónqueagiliceyhagaposiblelaadaptaciónde las actuaciones a las necesidades de formación permanente, sin las rémoras de tiempos yobstáculosde tramitacióndecimonónicos. Perder onoperder el trenparaqueEspañaestéenelgrupodepaísesquetienenalgo que decir en la economía, solo depende de la formación. activaespañola,quehaadquiridosuscompetenciasprofesionalesabasedeejercersu profesión, pero no puede acreditarlas. Una anomalíadenuestrosistemaque fragilizaa estaspersonasyal «mapadetalento»desus empresas. Se establece la acreditación de las competencias profesionales acumuladas a lo largo de la experiencia laboral, de modo que cada persona tendrá acceso digital a su Informe Formativo-Profesional que reconozca sus competencias profesionales, cualquiera que sea su forma de adquisición. Lacomplejidaddeestanueva realidad laboral exigeunsistemadeorientaciónprofesional abierto, al servicio de la ciudadanía, quefaciliteinformaciónyacompañamiento en la toma de decisiones sobre el itinerario formativo. Unsistemadestinadoa jóvenes y a trabajadores quehande actualizarse. Toda esta modernización del sistema de formación profesional requiere construir puentesconinterlocutoressociales,empresaysindicatos,organizacionesnogubernamentales, administraciones educativas y laborales,centros,profesorado,ytercersector.Lacolaboraciónpúblico-privadaesuno delosprincipiosbásicosdelaspolíticaspúblicas en estamateria y por ello, elMinisterio de Educación y Formación Profesional impulsóen2021laAlianzaporlaFormación Profesional, una estrategiadepaís para aunar esfuerzos y tejer redes con todos los Clara Sanz López es Secretaria General de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional POR CLARA SANZ LÓPEZ

LA RAZÓN • Miércoles. 2 de marzo de 2022 AULA 2022 5 La educación juega un papel fundamental y a lavezcalidoscópicoen nuestras vidas: debe garantizarnosunacceso al conocimiento desde principiosdeexcelenciayequidad,debe dotarnosdelasherramientas funcionales y emocionales para desenvolvernos satisfactoriamente en sociedadydemanera armónicaconel entorno, debecontribuir a forjar en nosotros una ciudadanía responsable y crítica, y tambiéndebeformarnosparaserprofesionales con oportunidades de éxito en el contexto laboral, económico y tecnológico presente y futuro.Abundandoenesteúltimo aspecto, son varias las reformas que pretenden abordar el gran retode la formaciónprofesionalizadora ennuestro país: el plan de modernización y la nueva ley orgánica de la Formación Profesional, así como la formación dual universitaria. El mercado laboral se transforma continuamente. Ymás en una época marcada por la constante evolución tecnológica. El sector del aguaesclavepara laeconomía verde, genera confianza y contribuyealdesarrollodeotrossectores ejecutando proyectos para avanzar en el desarrollo sostenible y actuando ante la emergencia climática. Esto se traduce ennuevos puestos de trabajo y, por tanto, se abren horizontes diferentes para caciónprofesionalparagarantizar la adquisición de nuevas competencias y la adaptación al nuevo contexto verde y digital», explica Lluc Pejó Climent, director de la Escuela del Agua y director de Talento de Agbar. Para adquirir y desarrollar estas nuevas competencias se deben incorporar nuevos contenidos, perotambiénmetodologíasymodelos de trabajo. Es importante poner el foco en la innovación y tecnología, en el trabajo por proyectos con metodologías ágiles enseñando a aprender y emprender en la empresa, para que los alumnos lo puedan aplicar en sus proyectosyasí llegarconunamentalidad más innovadora y participativa. Tal y como se afirma en el estudio «Los desafíos para el futurode la FP en España», promovido por la Fundación COTEC, la FP tiene que habilitar hacia la profesión, peronosolodesdelapartetécnica: en la enseñanza se ha de trabajar anticipadamente la resiliencia, la flexibilidad y adaptación al cambio, la necesidad de aprender a lo largode lavida, el trabajoenequipo, el liderazgo...Hayque tener en cuenta también cómo va a ser el mundo laboral de estos alumnos: movilidad geográfica, necesidad de formación continua, teletrabajo y colaboración con equipos remotos; enfrentándose a retos que todavía no conocemos. Otro aspectoclavedel éxitoen formación profesionalizadora es la conexión entre centros de formación y empresa,estableciendomecanismos deespecializacióndelprofesorado para que obtengan conocimiento directo de la práctica profesional. «Sonimportanteslasestanciasdel profesorado en las empresas para formarse e identificar las necesidades de aprendizaje de los puestosde trabajo, agilizando laactualización de los currículos», afirma Lluc Pejó. Desde la Escuela del Agua se apuesta por la cualificaciónde todoslosprofesionales,extendiendo la FP Dual a nivel territorial e incorporando modelos de aprendizaje profesionalizador también a la formación superior. A su vez, la Escuelaacompañaaprofesionales y empresas en los procesos de acreditación de competencias profesionales, loscualestomanun papelprotagonistadentrodelPlan de Modernización de la FP. Además, laEscueladel Aguaparticipa en distintos consorcios europeos paralaidentificacióndelasnuevas competencias profesionales clave para acompañar la transiciónverdeysutransferenciaalasempresas a través de la excelencia en la formaciónprofesionalizadora. El mercado laboral se está transformando por la evolución tecnológica AGBAR El retodeconectar la formacióncon laempresa La Escuela del Agua de Agbar ofrece formación profesionalizadora para todos los perfiles y es referente en FP Dual los estudiantes. Por esto, es vital que la formación esté adaptada a las necesidades de las empresas y la FP Dual puede contribuir a ello. Paraabordarlosnuevosretosde laeconomía y laocupaciónverde, equitativa y de calidad, Agbar apuestapor laformaciónycapacitacióndelosprofesionalesdelsector que permitan adaptarse a las necesidadesdetecnificacióneimpulsar las competencias entorno al ciclo integral del agua. Desde2012, laEscueladelAguaInstitución de Agbar, que ahora cumple diez años, promueve el desarrollo de la Formación ProfesionalDual,unmodelodeéxitoen colaboraciónpúblico-privada,con las distintas administraciones y centros educativos conel objetivo degenerarocupacióndecalidady mejorar la empleabilidad e los jóvenes encentros deCataluña, Galicia,Madrid,Murcia, Andalucía y Canarias. Esta trayectoria de diez añoshasidoreconocidaconelpremio FPCAT por su compromiso con la FormaciónProfesional. Planificaciónydemanda Además de las innovaciones en cuanto a las metodologías y los contenidos de los aprendizajes, la formaciónprofesionalizadora tiene como premisa una correcta planificacióndelaofertaenbasea la demanda del mercado laboral. En lo que se refiere a la formación profesional inicial es necesario, además, mejorar la orientación, sensibilizandoenedades tempranas sobre las nuevas tendencias y capacidadesadesarrollarparahacerlasmásatractivas,demodoque sirva para tomar decisiones con conocimiento.«Setratadedesplegarcontoda potencialosmodelos integrados de formación y cualifi- ►La Escuela del Agua es la institución de Agbar para compartir todo el conocimiento y experiencia con las personas que quieren contribuir desde su excelencia profesional a la gestión avanzada y sostenible del agua y el medio ambiente. Además, diseña y acompaña en la elaboración de planes de formación específicos para las empresas del sector, proporcionando itinerarios formativos especializados para el desarrollo continuo del talento. Desarrollo del talento

Miércoles. 2 de marzo de 2022 • LA RAZÓN 6 AULA 2022 Vivimos en un mundo cambiante donde es necesariaunaactualizacióncontinua.Estar obsoleto ya no es una opcióny, sin lugar aduda, el dicho «elsabernoocupalugar»tienemás sentido que nunca. Nuevosmétodos de aprendizaje, nuevas profesiones y mayor accesibilidad a fuentes de información..., ¿pero el sistemaeducativoactual está realmente preparado para el futuro?, ¿seadapta laformacióna lasnecesidadesglobalesdelmercadoydel entorno enel que vivimos? Nos situamos enuncontextoen el que se estima que no se conoce el 70%de los empleos que ocuparán las futuras generaciones enun futuro. Siguiendo esta línea, sehablapocodequecada100estudiantes hay 20 que no acaban el bachillerato, otros 20 que sí lo acabaran pero que no quieren realizar estudios universitarios y de los 60 restantes que escogen como opción la universidad, 20 la dejaran el primer año y de los 40 que finalicen la carrera, solo 20 realmente obtendrán un sueldo en base a lo que han estudiado. Elegirunacarrerainadecuadaes un hecho muy frecuente entre los jóvenes y uno de los principales factores que conducen a la deserción universitaria. Los jóvenes están continuamente buscando su propia identidad personal, se hacen preguntas constantemente: ¿quiénsoy?,¿dóndeestoy?y¿hacia dónde voy?. Deben saber identifición que se basa principalmente en ayudar al estudiante a decidir eficazmente su futuro formativoy profesional.Atravésdeunaoferta de centros educativos y formativos, entidades y empresas de servicios se busca dar respuesta a las necesidades de formación de estudiantes(de4ºdelaE.S.Oenadelante)queacudenaelegirelcentro enelqueformarseparaaccederal mundo laboral. Lola González, directora de AULA2022, consideraque«Elobjetivo es el de continuar ofreciendo a la comunidad educativa el mejor eventodeeste sectordeEspaña, con una fuerte vocación iberoamericana, y con un perfil claramenteorientador,ayudando aestudiantesy familiasenlatoma dedecisiones educativas, yquees precisamente uno de los rasgos distintivos de esta Feria frente a otros eventos». La orientación educativa se ha demostradoquedisminuyeelporcentaje de abandono académico y aumenta la satisfacción personal. Y aunque enmateria de educación Españamantiene su compromiso con la Agenda 2030 y el cumplimientodelODS4,quebusca «garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos», en orientación estudiantil seguimosdandopasosdetortuga. «Sedebería invertirmás enorientación, actualmente no es suficiente el abordaje, de ninguna de las maneras», comenta Xavier Martí. Charla de orientación académica en un centro educativo DREAMSTIME Martíafirmaque«esimportante preparar a los jóvenes a la economía y la innovación, a estar listos para lasoportunidadesque surjan más que a la orientaciónprofesional como tal». Haymucho joven que se frustra en el bachiller, o en la escolaridad engeneral.De100estudiantessolo el 20% acaba satisfecho con el sistema educativo que le damos. Ahí tenemos unproblema. Laorientaciónprofesional tiene como objetivo la intervención de este problema social y por ello se debe desarrollar en amplitud. Generar toda la información posible paraque los jóvenes elijanenbase a ello y que los padres sepan que esa informaciónestádisponible. Sedebepropiciarqueseanellos mismosagentesactivosdesupropio cambio y lograr la adaptación a las situaciones cambiantes que traeconsigoelpasoalavidaactiva. EnFinlandia,paísconmayornivel educativo según el informe PISA, este debate lo tuvieron hace 40 años. De hecho, con 11 años los estudiantesfinlandesesyaempiezan a tener conversaciones con orientadores y a partir de los 13 pueden escoger entre estudios vinculados a lo técnicos o bachiller. EnEspaña sonmuy pocos los centros que ofertan charlas de orientaciónasusalumnosycuando éstas se realizan se enfocan mayoritariamente al ámbito universitario, dejando de lado otras opciones igual de válidas. En contraposición a los centros educativos aparecen proyectos como AULA. Una feria de educaOrientación, la asignatura pendiente Elegir una carrera inadecuada es un hecho frecuente. Tener una buena directriz frena el abandono académico larsehaciauna vidapróspera. Xavier Martí, country manager de EF Education First, puntualiza la importancia de la orientación: «creemos que no está suficientemente implantadanimodernizada. Como empresa de educación estamos preocupados por la orientaciónqueseestáproporcionando». Se debe hacer hincapié en ayudar a losalumnosa tenerunperfil conel quepuedanaprovechar las oportunidades. Aunque más que orientación profesional, deberíamos centrarnos en la orientación en general. Al hablar solo del ámbito profesional lo estamos cerrando a una definición concreta y como se ha puntualizado anteriormente es muy complicado definir lasprofesiones a lasque se podrían dedicar en un futuro los estudiantes. POR ALICIA MINAYA car loscambiosdesuentorno: culturales, sociales y económicos. Pero realmente no saben que enfoque dar a su educación, ni sus padres como ayudarles. Aquí entra en juego la orientación: ¿qué es la orientación? Enprimer lugar,haytres niveles de orientación: profesional, vocacional y educacional. Laorientaciónprofesional, estrictamente hablando, es proporcionar asesoramiento, informaciónyguíaparaque lagente en diferentes niveles puedamejorar en su empleabilidad (si es que estándesempleados)oelegirunos estudios (universitarios o no) que les haga y permita tener una vida plena. En resumen, consiste enayudar a personas a reinventarse o vincu-

Miércoles. 2 de marzo de 2022 • LA RAZÓN 8 AULA 2022 42, un campus sin libros, sin clases y sin límite de edad ¿Qué es 42? Es un campus presencial de programación sin clases,sinlibros,sinlímitedeedad, abierto24/7ygratuito.Sellama42. Un concepto innovador y disruptivo,quellegóaEspañadelamano de Fundación Telefónica en septiembre de 2019, con la apertura del campusdeMadrid, enDistrito Telefónica. ¿Y para quién? Para todas las personas mayores de 18 años que aspiran a convertirse en profesionales digitales de alto nivel. No senecesitade titulaciónni formación previa. Solo ser perseveranteytenerganasde«aprender a aprender». 42 es gratuito y está abierto las24horasdeldía, los365 díasdelaño,paraquelosestudiantes puedan trabajar y aprender a suritmo. Sinprofesores, sinlibros, sin horarios. 42 es mucho más que un campusdeprogramación. Esunaacademia de valores, de actitud y de aprendizajede «hardy soft skills». Unlugardondeseplanteaunmodelodisruptivodeformaciónpara todos los retos y perfiles digitales demandados por el mercado laboral. Y todo, rompiendo esquemas y paradigmas con unametodologíabasadaenlagamificación y aprendizaje entre pares, una filosofía centrada en «aprender a aprender» y un espacio en el que se fomenta la creatividad, el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. Con todo esto, 42 es el aprendizaje del presente. Desde 42 Madrid se impulsan iniciativasparamotivar lainscripciónyparticipacióndelasmujeres en la academia y fomentar las vocacionestecnológicasconelfinde romperlabrechadigitaldegénero. Además de reservar una cuota de plazas del 30% para las piscinas que se celebrandurante el año, se Es gratuito y no se precisa titulación ni formación previa, solo tener ganas de aprender. Está abierto las 24 horas los 365 días del año en Madrid, Urdúliz (Vizcaya), Málaga y Barcelona organizanactividades específicas dondesedavozareferentesfemeninos en el sector STEM. El proyecto de 42 se engloba dentro de la estrategia de acción social de Fundación Telefónica, dondedesdehacemásde20años, se trabajaenproyectosde innovacióneducativayempleabilidad.El propósito de la fundación es contribuir a las personas a que mejoren sus competencias de empleabilidadenestasociedaddigital para que nadie se quede atrás. La misión de 42 es formar para el empleo, es decir, formar a las personas en el talento digital que las empresas están buscando y contribuir así a la transformación digitalqueelmundoestáviviendo. Todoelmundomereceunaoportunidad para conseguir sus sueños, independientemente de sus conocimientos y recursos económicos. Por ello, 42 es un campus deprogramacióngratuito, gracias a la acción social de Fundación Telefónica. ¿Cuántos campus hay? Traseléxitodelprimercampusde programación42enParísen2013, se creó una red global de 42 alrededor de todo mundo, la 42 Network. En la actualidad, son 35 los campus en 22 países de todo el mundo, entre los abiertos y los anunciados.Larevoluciónnodeja de crecer: Ámsterdam, Tokyo, Roma, Moscú, Bangkok, Wolfsburgo, Bruselas, Adelaida, Sao Paulo, Quebec… Fundación Telefónica, tras la gran acogida del campus de 42 Madridquesepusoenmarchaen 2019, ha apostado por expandir estemodeloenEspañayjuntocon otrosaliadosha llevadoel proyecto a otros puntos del territorionacional: · 42 Urduliz (Bizkaia), en funcionamiento desde abril de 2020juntoconlaDiputaciónForal de Bizkaia. ·42Barcelona,enmarchadesde septiembre de 2021 junto con la Generalitat deCataluñayelAjuntament de Barcelona. · 42Málaga, que abrió sus puertas estemes de febrero, junto con el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la colaboración de la Diputación Provincial deMálaga. Conestosnuevoscampus,Fundación Telefónica y sus socios estratégicos dan un paso más y se anticipanalescenarioprofesional del futuro. Todo con el fin de dar respuesta a las necesidades del mercado laboral y preparar a la sociedadparalasnuevasprofesiones digitales. 42 nace con la idea de convertirse en un referente de innovación en los distintos territorios del país y con el firme compromiso de captar talento tecnológico y apostar por la formación digital para toda la sociedad. Enlaactualidad, haycasi 47.000 personas inscritas, deellasmásde 34.000paraocuparunadelas1.000 plazasquetieneel campusdeMadrid,ocasi5.000inscritasenUrduliz para 600 plazas disponibles. Desdeelmesdejunioestánactivas también las inscripciones en los campus deMálaga, con 3.700 inscritos y Barcelona, con más de 4.000 (datos febrero 2022). ¿Cómo se aprende en42? 42 es una metodología «peer-topeer learning» o de aprendizaje entre pares, donde lomás valioso es aprender del compañero/a. El aprendizajeentreparesesunmodelo educativo en el que los estudiantes aprenden unos de otros a travésdel trabajocolaborativosuperando, compartiendo retos y, sobre todo, evaluándose entre ellos. Los estudiantes no deben preocuparse si no saben nada de programación previamente, este aprendizajees igualdeválidotanto para los que saben como para losqueno.Esaesunade lasclaves del éxito de 42: funciona para todos y aprenden todos, el quemás sabe y el que menos. En este proceso, lomás importanteesque los estudiantes no compiten entre ellos, sinoqueentiendenquepara avanzar en lametodología tienen que colaborar y trabajar mano a mano. Por otro lado, 42 es un aprendizajebasadoenproyectos.Enél, los Lamisión de 42 es formar a las personas en talento digital estudiantes obtienen un conocimientomásprofundodelatecnología a través de la exploración activadedesafíosyproblemasdel mundo real. Aprenden haciendo y pensando críticamente en lugar de seguir instrucciones y memorizar. ¿Qué se estudia en42? El proceso de aprendizaje suele durar tres años de media y sigue una metodología basada en proyectos de las diferentes ramas de laprogramación.42esuncampus vivo, en la actualidad existenmás de100proyectosquevancreciendo y actualizándose constantemente. Estos se organizan como un árbol de programación con 21 niveles al cual los estudiantes se enfrentan,comosideunvideojuego se tratase, superando las fases Plantea unmodelo disruptivo de formación para todos los retos y perfiles digitales que demanda el mercado

LA RAZÓN • Miércoles. 2 de marzo de 2022 AULA 2022 9 TELEFÓNICA y adquiriendo conocimientos competenciales. Una vez se supera una parte obligatoria común a todos los estudiantes, estos pueden elegir su camino dentro del cursus seleccionando la rama de especialización más específica acorde a sus intereses.Haymuchasramaspara elegir. El plan de estudios incluye programación orientada a objetos, programación móvil, programaciónfuncional,ciberseguridad, inteligencia artificial, ingeniería inversa,códigomalicioso,programación de kernels, Big Data, programación de redes, programación 3D ymuchomás. ¿Cómo se accede a42? Hayque superar dos fases: un test dehabilidadesonlinededoshoras y 15 minutos como máximo y un períododeselecciónpresencialde 26díasconsecutivosenelcampus llamado «la piscina». Esta última prueba del proceso de selección consiste en 26 días consecutivos de trabajo sumergido en 42 y donde hay que «tirarse alapiscina».Esdecir,hayqueatreverse.Suponeunainmersióntotal enelmundodel códigodonde los que más saben nadar enseñan a losquemenossabenyentretodos tratan de llegar hasta el final. No hace falta saber programar, solo atreverseaintentarlo.Suponeproyectos diarios que brindan la oportunidad a los candidatos de obtener una base sólida en lenguaje C mientras aprenden a trabajar junto a sus compañeros. Programaciónsietedíasalasemana,díaynoche.Paramásinformación: fundaciontelefonica.com. Entrevistas ¿Percibes más efectivo el modelo educativo de 42 que el de loscentros tradicionales? Sí. Creo que es un método más exigente. No por la materia de estudio, sinopor la responsabilidad que te hace sentir. El vértigo delalibertadensuexpresiónmás genuina. No existe la figura del profesor al que culpar convenientemente. Requiere una mayor predisposiciónproactiva. No sé si esto es bueno. Quizás el mundoquieraqueledigancómo aprender. Yo prefiero aprender a aprender. ¿Visualizas un destino laboral másclaroyseguro? Sí. 42 no garantiza prácticas. Sin embargo, la envergadura y el reconocimientodelquegozaelproyectoatraenanumerosasempresasquebuscancubrirpuestoscon cada vez más demanda. Aunque el destino laboral seguro sea un oxímoron, laflexibilidadinherente de los proyectos te da una definidaperspectivadeenquéramas quieresespecializarte.Escogesun proyectoy, si no tegusta,mañana puedes trabajar enotro. Carlos Díaz Florencio «Yo prefiero aprender a aprender» Almarcar tú tuspropias jornadas, ¿Cuántotiempolededicas a lasemana? Pensé que esta laxitud de horarios solo podría traducirse en un decrementodemi interés,peroel sistemaestádiseñadoparamantener al margen a las personas quesesientenasí.Cuestaencontrar un impulso más contagioso e inspirador. ¿Qué expectativas en cuanto a materia de educación ha cubierto42? Empezamos la primera promocióndel cursohacemes ymedio, así quequizásesunpocopronto, pero sobre todo lo que me estoy llevando es una forma diferente de afrontar el aprendizaje y de organizarme, ya que es todo por proyectos y te tienes que buscar lavidacomopuedaspararealizar las tareas que te piden. ¿Animaríasa jóvenesyadultos aestudiar en42? ¿Quésentíasquetefaltabadurante tus dos años cursando la carrera universitaria de Ingeniería Informática? Principalmente diría dos cosas. La primera, la motivación. En la universidad iba a clase más por compromiso con mis estudios que por ganas de aprender, en cambio ahora, al no tener horarios, el tiempo que le dedico es por gustoyganasdeavanzar yde aprender. La segunda, la actualización. En la universidad sientes queparacambiaralgotienenque pasar años y ser aprobado por entidades, en cambio en42, desde que entré, ya han actualizado yañadidocontenidosenfunción de la actualidad. ¿Quétellamólaatenciónde42 paradecidir dejar lacarrera? El retoque suponeyel cambiode sistema educativo. Pienso que la mayoría nos hemos quejado en algúnmomentodelossistemasen los que hemos estudiado, pero cuandodaselpasoydecidescambiar no sabes si va a funcionar realmente. Como todos, cuando leemosquenohayprofesoresnos Juan Rodríguez Secades «Compartimos el conocimiento y aprendemos con todos» impacta, pero cuando llegas aquí tedascuentadequecadacompañeroesalguiendequienaprender, sientesquecadadíaestasrodeado de expertos. ¿Consideras de forma positiva el cursode tuaprendizaje? Esmuybeneficiosoparaelaprendizaje, ya que compartes todo tu conocimiento con el resto. Sinduda.Tedesmontalaformade aprender totalmente. Es una experiencia muy diferente a la que estaba acostumbrada ya que requiere, no solo tu propio conocimiento, sino del apoyo en tus compañeros para avanzar más eficientemente. El compañerismoyamistadquesecreasonmuy enriquecedores,yaquehayalumnosdetodaslasedadesyconvidas muydiferentesquequizásdeotra manera nunca nos habríamos juntado. Laspruebasdeaccesoa42son Patricia Quintana Barcelona «El compañerismo y la amistad son muy enriquecedores» consideradas “duras”. ¿Cómo lasafrontaste?¿Estássatisfecha? Tuvequeponermi vidaenpausa ese mes y dedicarlo exclusivamente a 42. Fue complicado no poder ver ami familia,mis amistades y mi novia porque venía todos los días denueve anueve e incluso losfinesdesemana. Pero al final hamerecido la pena.

Miércoles. 2 de marzo de 2022 • LA RAZÓN 10 AULA 2022 Durante los últimos años, los avances tecnológicoshanido ganando terreno dentro del ámbito educativo. Esta repentina intrusión ha provocado que la educación haya tenido que reinventarse y adaptarse a esta nueva era dentrodelentornodigital.Unode estosnotables cambiosha sido la educación a distancia como opciónformativa.Tras lapandemia, es cierto que tanto la educación como losentornos laborales, han optadomásquenuncayhancontinuado manteniendo el trabajo y/o la educación a distancia. Estos cambios no son algo nuevo que ha traído la crisis generada porel covid-19sinoqueyavenían gestándose desde hace años. Perocentrándonosenlaeducación,hanidoapareciendodiferentes modalidades de formación como el denominado «blended learning» o lo que es lomismo, la enseñanza que combina dos entornosdeaprendizaje,porunlado el entorno presencial y por otro lado, el entorno virtual. El primero hace referencia al sistema tradicionaldenuestrossistemaseducativos, mientras que el segundo alude a aquel en el que el alumno siguesuformaciónonlinehaciendo uso de las tecnologías. Ambos sistemas han sido siempre polos opuestos dentro de la formación, pero el blended learning ha conseguidocombinarlosyconformar un nuevo modelo de estudio que estárevolucionandolaeducación a distancia y enriqueciendo la calidaddelaeducaciónsemipresencial con la integración de nuevos recursos. Numerosos estudios apuntan a que el blended learning surge principalmente de la enseñanza tradicional que conocemos debidoacausaseconómicas.Decierto modo, este modelo se plantea comounasoluciónaestosproblemas pero con el objetivo y la necesidad de conseguir una mejora en la calidad. Y no solo en la educación, sinoque trasladado al entorno laboral, numerosas empresas se han hecho eco de este sistemaquetambiénhanimplaneste modelo de enseñanza mixto pretendepor encimade todomejorar la calidad de los resultados del aprendizaje. Esto quiere decir que pone el foco en el alumno, quien tendrá que desarrollar habilidades y competencias para llevar hacer que la enseñanza sea realmente efectiva. Algunas de estas habilidades son también el trabajo en equipo, la toma de decisiones tanto individual como conjuntamente o la búsqueda de recursosporsímismo,entreotras. Sihayalgoquefomentaelmodelo de enseñanza semipresencial es quecadaunocreasupropioestilo de aprendizaje lo que les lleva a desarrollar las competencias exigidas. Para que este modelo obtenga realmentesusfrutosyseaempleado de una forma correcta es importantequeexistaunaadecuada organización entre el docente y el alumno. Al tratarse de unmodelo mixtohayquetenerencuentaambas posiciones sin dejar de lado unauotra(presencialovirtual).El escenario tecnológico tiene que estar perfectamente definido y dotado de todas las herramientas necesarias.Endefinitiva,estemodeloestáenfocadoal presenteyal futuro,queirácambiandoamedida que se vayan integrando nuevosavances.Loimportanteesque todos esténenfocadosa lamejora y actualización de la educación. Alumnos en un curso «Blended learning» DREAMSTIME «El “Blended learning” pretendemejorar la calidad de los resultados del aprendizaje» «Blended learning», el modelo post covid que se impone La fórmulamixtadeaprendizaje mejora gracias a los avances tecnológicos. Poneel focoen el alumno, quedesarrolla nuevas competencias tado en sumodelo de trabajo. Si hay algo que caracteriza al blendedlearningesquetieneuna tendencia muy marcada dentro delámbitodelaPsicologíaeducativa. Distingue «aprendizaje» y «enseñanza» como dos términos totalmente diferentes. Muchosautoresrecuerdan que el aprendizaje es el que diseña el propio alumno y la enseñanza es la que imparte el docente. Por esoel desarrollodelblendedlearningse compone de ambas partes ya que el alumno tiene el apoyo del docenteytambiénsupropiaautonomía para diseñar su aprendizaje basadoenlaenseñanzaqueleimparte el profesor. Estemodelomixtoaportavarios aspectos importantes a la enseñanza. Por un lado la flexibilidad encuantoal tiempoyespacio.Numerosos alumnos combinan sus estudios con el trabajo, por loque este sistema les facilita poder seguirconsuformacióndesdecualquier lugar. Entre losdocentes yel alumnado se crea una nueva formade interaccióny comunicación, lo que provoca unamayor responsabilidad por parte del alumno junto con laautonomía. También facilita las opciones de acceso a recursos que sirven de gran ayudaalestudiante,ademásdelos queyadisponeporpartedel tutor. Establece una importante conexión con la tecnología lo que favorece la constante conexión conelentornodigitalcadavezmás en auge. El blended learning resulta un modelo muy innovador ya que, tanto para la enseñanza presencial como para la no presencial, POR JUDIT MOLINA puede suponer el desarrollo de numerosas habilidades por parte de los estudiantes. Este modelo plantea nuevos escenarios didácticosenlosqueconfluyenconjuntamenteelalumno, loscontenidos o materias que se imparten, y el docente. Todo ello conforma un entornoque tienepresente la tecnología y junto a ésta, el aprendizaje autónomo que en ocasiones también puede ser colaborativo entre los propios alumnos. Pero, ¿por qué es realmente tan importante el blended learning? Como ya veníamos comentando,

LA RAZÓN • Miércoles. 2 de marzo de 2022 AULA 2022 11 LaUniversitatObertadeCatalunya nació en 1995 con unmodelo de aprendizaje propio. Pionera en el uso de internet, proponía estudiar, mediante un campus virtual, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Veintiséis años después, la UOC tiene un nivel de experiencia que le permite ofrecer una formación superior de calidaden líneayasesorar aotras universidades yotrospaísespara ampliar los sistemas de educación superior por medio de los estudios no presenciales. LaUOC tiene 87.500 estudiantes y sumamásde95.000graduados y graduadas. Actualmente ofrece 26 grados, 53 másteres universitarios, 8doctoradosy198 especializaciones y posgrados y 75másteres yposgradospropios. La oferta oficial, acreditada por las agencias de calidad, se complementaconseminarios, cursos de idiomas, cursos de formación profesional, asignaturas libres y MOOC. Como universidad global conunmodelonopresencial de aprendizaje, la UOC prepara al estudiante para afrontar los retos de una ciudadanía global. La UOC: universidad de excelencia, pionera y de impacto El modelo de aprendizaje está centrado en el estudiante, que puede elegir qué aprender, en qué orden y a qué ritmo novadoras, es decir, que nunca antes se habían ofrecido en la universidad. La UOC destaca, precisamente, en el último U-Ranking por la media de cotización de sus graduados, quesesitúaen los32.559 eurosyalcanzael 80,5%en la tasa de afiliación. A todas las herramientas de las que se vale la universidad para conocer las deLas profesiones que sobrevivirán a la pandemia son digitales, globalesyambientales. Laúltima edición de U-Ranking, un informe elaborado por la Fundación BBVAyel InstitutoValencianode Investigaciones Económicas (IVIE), demuestra que a lo largo de esta década han surgido más de 1.700nuevas titulaciones. Y el 13% de ellas se define como inmandas del mercado, debe sumarseotradecaráctermáshumano que tecnológico: el asesoramiento. La UOC ha creado un Vicerrectorado de Competitividad y Ocupabilidad, con un servicio sobre orientación y carrera profesional con el fin demejorar laempleabilidadde losestudiantes y los titulados. Los expertos coinciden en que cuanta más formación se reciba másopciones laborales surgirán. Porque empaparse de conocimientos y adquirir habilidades son ingredientes que ayudan a afrontar el futuro con mayores garantías. No es casualidad que los altos niveles de cualificación esténdirectamente relacionados conel gradode colocaciónde los estudiantes. En la próxima década, las posibilidades de conseguir empleo para los jóvenes españolesdependerán, sobre todo, de lo bien cualificados que estén. Preparación La UOC ha cumplido 25 años de experiencia y es unauniversidad pionera, tecnológica y con un modelode aprendizaje centrado enel estudiante, dondeéstepuede elegir qué aprender, cómo hacerlo, en qué orden y a qué ritmo. La Universitat Oberta de Catalunya se caracteriza por un modeloeducativopropio, basadoen una metodología online de calidad donde el estudiantado aprende forma activa. Susistemaeducativogarantiza laflexibilidad, lapersonalización y la interactividad, así como el trabajo colaborativo. Todo ello gracias a la tecnología, a la investigación en e-learning y al eLearning Innovation Center. LaUOCcuenta con14áreasde conocimiento: Artes y humanidades; Ciudad y urbanismo; Ciencias de la salud; Competencias digitales; Comunicación e información;Cooperación;Diseño y creaciónmultimedia; Derecho y ciencia política; E-learnig, educación y TIC; Economía y empresa; Executive education; Informática, Multimedia y telecomunicaciones; Psicología y ciencias de la educación y Turismo. Habilidades interpersonales «El perfil de nuestro estudiantado está muy valorado en el mercado de trabajo por sus competencias digitales, organizativas y colaborativas», asegura Àngels Fitó, vicerrectora de Competitividad y empleabilidad de la UOC. Jordi Gutiérrez, director de UOC Corporate, la división de la universidad que ofrece soluciones de aprendizaje para las empresas, tiene claro que la univers i dad debe promove r e l desarrollo de competencias específicas para el empleo que hoy sonimprescindiblesencualquier puesto de trabajo. Gutiérrez se refiere a habilidades interpersonales o blandas (conocidas por su nombre en inglés, soft skills) como la inteligencia emocional, el trabajoenequipo, lacapacidad de comunicación y de adaptarse a los cambios, el liderazgo y la resolución de conflictos. La UOC cuenta con 25 años de experiencia UOC «Los profesionales con más oportunidades laborales serán del entorno digital, ciencia, ingeniería y salud» Los nuevosmodelos de vida junto a los cambios económicos y sociales, han ido provocandopocoapocodiferentes visiones del trabajo y las actuales necesidades. Todo ello ha contribuido a dar impulso a la aparición de nuevas profesiones dentro del entorno laboral. Adeactualización en los perfiles profesionalesquedebenser capaces deadaptarsea los futurospuestos de trabajo. Por lo tanto, el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías, supone un elemento esencial para la mayor parte de los trabajos. Algunos aspectos claveque caracterizarán las nuevas profesiones son la necesidad de de formación constante, es decir, mantener los conocimientos actualizadosentodomomentoserá indispensable para poder responder a las necesidades que se presenten. Esto requiere perfiles profesionalesflexiblesdispuestos a adaptarse a los cambios. Actualmente, entre los perfiles más demandados del momento se encuentran algunos como los Especialistas en Inteligencia Artificial, Especialista en Ciberseguridad, Ingeniero de Datos, CommunityManager,Coordinador de bienestar y salud. El futuro de las nuevas profesiones La tecnología ha llegado con fuerzas al mundo laboral rísticas de los trabajadores. Laapariciónycreacióndenuevos empleos está directamente ligado a la formación de los profesionales que están ocupando o van a ocupar estos nuevos puestos de trabajo. Aquí es donde las universidades o centros de educación superior juegan un papel fundamental: dar respuesta a estas nuevas demandas. En el caso de España, los centros educativosdecadaComunidadAutónomase encargan de aumentar la oferta educativa y ofrecer estudios adaptadosa lasnecesidades oportunas de cada comunidad dentro del mundo laboral y las nuevas demandas profesionales. Por otro lado, el impacto de los avances tecnológicos dentro del mercado laboral también ha fomentado la llegadade los nuevos empleos. Esto ha provocado una POR JUDIT MOLINA más, estas nuevas ocupaciones han traído consigo otros requisitos y exigencias que deberán cumplir los nuevos perfiles de trabajadores que se dediquen a ellas. Las nuevas profesiones nacen conel objetivodecubrir lasnecesidades sociales que se han ido dando con el paso del tiempo y que necesitan ser atendidas. Algunas de estas ocupaciones aún no existen, yaquecomoapuntábamos anteriormente, no se sujetan a un periodo de tiempo concreto, sino que aparecen a medida que surgen necesidades y la demanda crece. Además, la presentación de las mismas, en muchas ocasiones favorece a la modernización de ocupaciones tradicionales y por lo tanto, se crean actividades formativas adaptadas a las nuevas profesiones y por supuesto a las caracteProfesional trabajando online

