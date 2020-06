2020-06-05_XTANTOS

MAYO 2020 www.portantos.es ft i x ¿Porquémarcar lacasillade laIglesiaenla declaraciónde larenta? La Iglesia está ofreciendo todo lo que tiene. La calle es el hogar de los que no lo tienen. Ha sido la Iglesia en sus centros de aco- gida la que ha puesto su techo para que todas esas personas tengan un lugar en el que que- darse. Son personas más que ci- fras. PÁGS. 2-3 3 Con lo que ofrece a la sociedad con toda su inmensa y constan- te labor, y también en momen- tos puntuales ante catástrofes humanitarias o ante situaciones límite, la Iglesia ofrece todo lo que tiene y todo lo que es. Su mayor inversión siempre es en las personas. PÁGS. 10-11 3 La Iglesia no es cosa de curas. Todos formamos la familia de los hijos de Dios y, por eso, to- dos somos responsables de su situación y de su destino. Escu- chamos la voz de los que con alegría, hoy, en el siglo XXI vi- ven la fe sin miedo y con liber- tad. PÁGS. 4-5 3 Por primera vez, una institución universal ha abierto puertas, ventanas y micrófonos para que los jóvenes se expresen con li- bertad. En el Sínodo de los jóve- nes se ha hablado el lenguaje de la fe del Evangelio y de Dios. Por más que te alejes, allí está el Resu- citado llamándote y esperándote para volver a empezar . PÁGS. 12-13 3 En las grandes ciudades y en la España vaciada, los sacerdotes siguen entregando su vida con generosidad. Cuántos ratos de conversación, con mayores, con jóvenes, con matrimonios. Es- pecialmente entregados en mo- mentos de dificultad o de sufri- miento. PÁGS. 6-7 3 Ser transparentes es uno de los compromisos de la Iglesia que se ve reflejado en la Memoria anual de actividades que edita la Conferencia Episcopal y la in- formación que cada diócesis ofrece a todo el que está intere- sado en conocer. PÁG. 18 3 Dios es el creador de todo, el creador del universo, de la natu- raleza, del hombre y de la mujer. Debemos estar a la vanguardia del cuidado del planeta, del cui- dado de la «casa común» como el papa Francisco la llama. PÁG. 19 3 No hay nadie que se acerque a la Iglesia y no encuentre res- puesta en forma de compromi- so y de personas que se entre- gan cada día en beneficio de los demás. Y que no se pregunte ni de dónde vienes ni a dónde vas, ni en qué crees. Si necesitas ayuda, la encuentras. PÁGS. 8-9 3 PORQUE SOMOSPERSONAS YNO CIFRAS... PORQUE SIEMPREESTÁ ALLADODE LO QUE SUFREN... PORQUETODOS FORMAMOS LAIGLESIA, EL PUEBLODEDIOS... PORQUELOS JÓVENESTIENEN UNPAPEL PROTAGONISTA... PORQUEES FUENTEDE ESPERANZA PARATODOS... PORQUEESTÁ COMPROMETIDA CONLA TRANSPARENCIA... PORQUEESTÁ COMPROMETIDA CONLA SOSTENIBILIDAD... PORQUEESTAMOS COMPROMETIDOS CONLAS PERSONAS... SI TE INTERESA SABERMÁS, LEEDENTRO

