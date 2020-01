2020-01-17_GDP_CIRUJIA

Independientemente de la interven- ción que realice, ¿sobre qué pilares fundamenta sumétodo de trabajo? El método se basa en el trabajo en equipo. Todos los pacientes son valora- dos antes de la cirugía por un radiólo- go y por un anestesista de la clínica. Además, en intervenciones complejas faciales hacemos un estudio oftalmoló- gico previo. En el postoperatorio tam- bién somos un equipo: una enfermera, una auxiliar encargada de masajes y drenajes linfáticos, otro cirujano plásti- co y un médico estético para, entre to- dos, guiar a nuestro paciente en el pro- ceso de curación. ¿El punto de partida para la efica- cia de cualquier tratamiento se ba- sa en una buena relación médico- paciente? Sin duda, la parte más importante de la consulta consiste en explicar en qué consiste el tratamiento, qué senti- rá nuestro paciente en el postoperato- rio y qué podemos conseguir con la cirugía. También tenemos que hacer el esfuerzo de entender lo que nues- tro paciente espera de nosotros. Si la relación médico-paciente es funda- mental en cualquier rama de laMedi- cina, en cirugía plástica y estética al- canza niveles máximos. Un paciente de cirugía estética es una persona sa- na que pone su salud y su belleza en nuestras manos, por eso nosotros queremos ser su “equipo de confian- za”, que es el lema de la clínica: equi- po porque es un tarea conjunta de va- rias personas, desde la secretaria, la auxiliar, la enfermera, los médicos; y, de confianza, porque es justo lo que pedimos que depositen en nosotros. ¿La salud y la seguridad deben ser siempre las prioridades en una inter- vención de cirugía estética? La seguridad es fundamental. Nuestros pacientes no solo requieren un estudio preoperatorio exhaustivo, sino que además necesitan un trata- miento hospitalario correcto que mini- mice las complicaciones. Para que te hagas una idea, en cirugías corporales complejas, como en las de las secuelas de obesidad mórbida, utilizamos me- dias de compresiónneumática durante las primeras 24h, varias noches de in- greso, varias analíticas postoperatorias, deambulación precoz en planta, 7 días de tratamiento con heparina, masajes postoperatorios, control ecográfico a la semana... La cirugía no acaba enquiró- fano. Todas estas medidas disminuyen la probabilidad de complicaciones y permitenque, cuando surjan, las poda- mos tratar precozmente. Uno de sus principales campos de trabajo es la cirugía mamaria, ¿cuáles son las claves para conse- guir unos resultados naturales en aumento de pecho? Las claves son la técnica quirúrgi- ca y la selección del implante. La téc- nica tiene que ser atraumática, que no sangre nada. Para eso, utilizamos bisturí eléctrico con punta de colora- do siguiendo la técnica 24h recovery. Por otra parte, el implante no debe ser excesivamente voluminoso si buscamos un efecto natural y, por su- puesto, recomiendo utilizar una mar- ca de prestigio. Se habla mucho del plano de coloca- ción del implante, de la vía para in- troducirlo, de dónde es preferible que quede la cicatriz…¿Cuál es su postu- ra al respecto? Es un tema complejo y no tiene una respuesta fácil. Me gusta individualizar los tratamientos. Si mi paciente no tie- ne prácticamente pecho, prefiero la ci- catriz axilar y un implante liso que le dé un aspecto natural a la mama, con algo de movimiento y una cicatriz vir- tualmente invisible. Si mi paciente tie- ne bastante pecho pero quiere rellenar la parte superior, prefiero un implante microtexturado, que se mueva menos y con la cicatriz en el surco submama- rio. Si tenemos el pecho tuberoso y la areola grande, seleccionaremos un im- plante anatómico por la areola y redu- ciremos la areola. De todos modos, las posibilidades son infinitas, al igual que las preferencias de cada cirujano. Las técnicas para eliminar el exceso de grasa del abdomen y remodelar la figura han evolucionado mucho en los últimos tiempos, alejándose de la liposucción convencional … ¿Cuáles son sus propuestas? La liposucción de alta definición. Consiste en liposuccionar todo el cuer- po de forma global marcando las inser- ciones musculares y dejando grasa en vientres musculares, incluso infiltran- do grasa dentro de los músculos que llamamos de fuerza: deltoides, pecto- rales, bíceps y tríceps. Antes de liposuc- cionar la grasa, hacemos un tratamien- to con ultrasonidos que se llama Vaser: permite licuar la grasa, disminuye el sangrado y mejora la retracción cutá- nea. La clave de la liposucción de alta definición es que sea un tratamiento global. Lo más importante es dejar to- do el cuerpo igual de definido. No tie- ne sentido marcar el “six pack” del ab- domen y dejar grasa en brazos, espal- da, pecho, etc. Otro avance muy interesante es la combinación de liposucción Vaser de alta definición con abdominoplastia, especialmente útil para tratar las se- cuelas de un embarazo. Consiste en combinar la reparación de la diástasis de los rectos, eliminar el exceso de piel y marcar la línea alba y los oblicuos. Los resultados son realmente impresio- nantes. www.doctorforcada.com “Si la relaciónmédico-paciente es fundamental en cualquier rama de la Medicina, en cirugía plástica y estética alcanza nivelesmáximos” “Un paciente de cirugía estética es una persona sana que pone su salud y su belleza en nuestrasmanos. Por eso queremos ser su ‘equipo de confianza’” “La seguridad es fundamental. 