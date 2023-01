2023-01-27_MUVE

Jeep y la era eléctrica: más sostenible, más fuerte SUPLEMENTO MENSUAL DE MOTOR DE VIERNES 27 DE ENERO DE 2023 La marca americana lanza su primer modelo cien por cien eléctrico y mantiene intacta su filosofía MOVILIDAD URBANA Y VEHÍCULO ELÉCTRICO

2 Viernes. 27 de enero de 2023 • LA RAZÓN Las caras de la noticia GERARDO PÉREZ Ha sido elegido por unanimidad presidente de la Alianza de Concesionarios y Reparadores Europeos deVehículos. Gerardo es presidente de Faconauto desde 2017 y ha desarrollado toda su carrera empresarial vinculado a la distribución y reparación de vehículos. Es presidente del Grupo Autogex, que comercializa 6.000 vehículos al año de las marcas Renault, Alpine, Ford, Kia, Mazda, Dacia y Mitsubishi, ymiembro del comité ejecutivo de la CEOE. BORJA SEKULITS Aunque el mercado premium tuvo una caída del 3,5%en el pasado año, lamarca DS que dirige Sekulist en España creció un 4,3 al alcanzar 2022, un total de 4.791 matriculaciones. Algo que le permiten subir un puesto en el ranking de este segmento, situándose en sexta posición. Sumodelo más vendido fue el DS 7 y en especial sus versiones híbridas enchufables, que obtuvieron 1.277 matriculaciones en 2022, que le sitúan en cuarta posición en el mercado PHEV español. RALF HOFFMANN Es el nuevo director de relaciones públicas y comunicación en la región de Europa, OrienteMedio y África (EMEA) para el área de neumáticos de repuesto de Continental. Hoffmann ha ocupado diversos cargos en la división de neumáticos de esta marca durante 34 años, el último como jefe demarketing para el mercado alemán. Sucede a Timo Röbbel, quien asume ahora el cargo de director de marketing del área de neumáticos de reposición de Continental Tires Alemania. GIANLUCA DE FICCHY Será, apartir del 1 de febreroel director general deMobilize. Hasta ahora ha sidodirector deComprasde laAlianzay director general de laOrganizacióndeComprasde la Alianza. Enestecargo, asume la responsabilidadde las marcasMobilizeFinancial ServicesyMobilizeBeyond Automotive, conel finde fortalecer lacooperaciónentre lasdosentidades yconfirmar el desarrollodel grupoenel campode las nuevasmovilidades, respaldadopor los serviciosfinancieros. Paraello, contaráenparticular con João Miguel Leandro, Director General deMobilizeFinancial ServicesyFedraRibeiro, DirectoraGeneral deMobilize BeyondAutomotive. FRANÇOIS PROVOST Es el nuevodirector deCompras del GrupoRenault y director general de laOrganizaciónde Comprasde laAlianza. Reportará a LucadeMeo y también conserva sus responsabilidades actualesenel áreadeAsuntos Públicos. Nacidoen 1968, es diplomadopor la École Polytechnique y la Écoledes MinesdeParis. Comenzó su carreraen Franciaenel MinisteriodeEconomía y Finanzas paradespués ser nombrado asesor industrial del MinisteriodeDefensa. Se unió a ladireccióncomercial de Renault en 2002, primerocomo gerentede sucursal y luego comodirector regional. En 2020, Provost fue nombrado director dedesarrollo internacional del grupoRenault. JUAN LÓPEZFRADE Ha recibido la Insignia de Oro de la Real Federación Española de Automovilismo por su implicación y labor de promoción de los rallyes en España a lo largo de quince años. El presidente de Suzuki ha sido uno de los grandes animadores de los campeonatos nacionales y ha dado la posibilidad a decenas de pilotos de competir al máximo nivel. Se echarán de menos a partir de ahora tanto a sus equipos oficiales como su presencia en las carreras. Parecía que el hidrógeno podría ser una solución válida de futuro para la movilidad. Una alternativa creíble a los problemas que puede presentar la electricidad ante la falta de infraestructuras de recarga que está lastrando su desarrollo. Pero las recientes opiniones de expertos en la materia auguran un futuro más bien oscuro a este combustible que, por otra parte, presenta asimismo muchos problemas de abastecimiento debido a la falta de las llamadas «hidrogeneras» y el coste que puede suponer la construcción de una instalación de este tipo. Se habla de un desembolso en el entorno de unmillónde euros. Es decir, diez veces másqueeldeuncargadoreléctricosdemáximapotencia.Aunque El hidrógeno no parece la solución Editorial también es cierto que el surtidor dehidrógenosolucionalarecarga deunvehículoenmenosdecinco minutos. Como si fuera gasolina. Perolasopinionesde losexpertos quehemosoídoúltimamenteponen en duda la viabilidad del hidrógenocomosoluciónamedioy largoplazoparaeldesplazamiento de vehículos. Fermín Soneira, el español que ha llegado a ser el responsable de la electrificación de la gama Audi, pone en duda la eficiencia energética de esta fuente y la compara con otras alternativas. Explica quemientras que en el caso de las energías renovables solaroeólica, el 95%de laenergía obtenidallegaalpuntoderecarga y solo pierde en el transporte aproximadamente un 5%, en el caso del hidrógeno, hay que generarloporelectrólisis, conloque perdemos ya casi la mitad de la energía renovable que habíamos generado, a loquehayqueañadir laspérdidasenel transporte,más la que se produce en el coche al volver a obtener del hidrógeno energía eléctrica que es la que se utilizaparapropulsarelmotor.En total, del 100%de laenergíarenovablegeneradaenuncocheeléctrico aprovechamos más casi el 75% para movernos, mientras queenunodehidrógenono llega al 25%. Por otra parte, el francés StéphanedeCreisquer,eldirector de loscamionesyautobusesMan paraEspañayPortugal, afirmaba en una reciente entrevista a un periódico económico que con el hidrógenonosalenlascuentasen el transportepor carretera, precisamente por las pérdidas anteriormenteapuntadasporSoneira y estima que el futuro se inclina más por el caminode la electricidad ya que el peso de las baterías noreducirá lacapacidaddecarga de los camiones y además indica que la normativa de laUniónEuropeapermitiráaumentarenuna tonelada lamasaautorizadapara circular por carretera, llegando a 43 toneladas, paraasí compensar elmayor pesode las baterías. Eso sí, insiste De Creisquer en la urgente necesidad de incrementar la red de recarga para camiones eléctricos si queremos un transporteporcarreteralimpiodeemisiones. Estima que serían necesarios unos 15.000 puntos de recarga para industriales en el año 2.025 y hasta 50.000 en 2.030. Al ritmo quellevaesteGobiernolosplanes de expansiónde la red de electrificación, estas cifras son impensables. Un eléctrico aprovecha un 75% de la energía renovable generada En un coche alimentado por hidrógeno la cifra se reduce al 25%

3 LA RAZÓN • Viernes. 27 de enero de 2023 Carsharing Tal vez debiera disculparme por encabezar el artículo con esta palabra inglesa, pero tendremos que admitir que, sobre todo en la actividad comercialfinanciera, el inglés se ha impuesto en el mundo, así que no tenemosmás remedio que irnos acostumbrando a esta palabrita, como lo hacemos con «cash», «leasing», «renting», etc. Normalmente,estas nuevasformasdeprestar unos servicios que tradicionalmente se hacíandeotramanera, suelen ser, además de innovadoras, más prácticas y eficientes que las que las quehacíamos habitualmente, pero como pasa siempre, unas modernidades son buenas y otras no tanto. Si vamos al diccionario; «carsharing», lo podemos entender como una forma de compartiruncoche.Bien, lode compartir, en principio,suenabien,esmás, podríamos decir que es ideal, sublime, progresista y cosas así. En una civilización más avanzada, sobrarían coches, chalets, pisos, inclusodinero,policías y juzgados, si tuviéramos el nivel de educación necesario como para poder estar tranquilos, sabiendo que nuestro vecino nos va dejar el piso, coche o chalet en perfecto estado, pero este es el problema, porque, hasta que noalcancemoseseniveldecivismoque obviamente, hoynotenemos, delamisma forma que no concebiríamos que el camareronos sirvaenunamesasinque Firma invitada antesnos lalimpieynoscambieelmantel que tenían los anteriores clientes, o queenunhotel nosden unahabitación, sin haber cambiado las sábanas, aquí, nuestraaplicacióndecarsharing,nosva permitir el acceso a un vehículoqueloacaban dedejar, sinqueexista una mínima revisión ni siquiera limpieza, disponiéndonos aponerlo en marcha sin saber nada del anterior conductor o conductora, del tiempo que llevaba con él, de su salud, de sus costumbres, de su educación, ni de su oficio. Reconozco que esta actividad se ha puesto de moda, sin que entendamos demasiado en qué consiste el negocio, y han prolifera do las aplicaciones de «carsharing»: Car 2 go, Zity, Free2,Wible, etc., y últimamente, Voltio, con miles de coches estacionados por las calles,almenosdeMadrid. Sé que estamoda es unprogreso ynoquiero que me digan que no soy progresista, faltaría más, pero creo que un servicio público que, al fin y al cabo, por mucho que lo digamos en inglés, es el carsharing, tendría que tener como mínimo, un nivel de supervisión y control, que, con mucho menos riesgo, exigimos a un bar o a un hotel. Sobra la DGT Al revés de lo que creemos, apoyarnos en cifras para defender argumentos suele ser unejerciciobastante inútil. Es mucho más fácil compartir o rechazar una opinión que memorizar las cifras que la sostienen. A menos que la idea sea provocar una sedación semiconscientealpersonal conunainterminable retahíla de números. Como cuando la DGT presenta sus balances de siniestralidad. Como el último de ellos, a manos del ministro de Interior (en solitario, sin Pere Navarro), que desgranócifrasyporcentajes de 2022 como si no hablara de siniestros, de muertos y de heridos. Como siempre. Por eso mismo, para que no nos perdamos en números y veamos loquehavenidosucediendo ennuestra red decarreterasenel año recién terminado, prescindamos de tanto guarismo. Ha habido más accidentes, másmuertosymásheridos. Bastantes más de todo. Es un triste resultado para toda una reforma de la Ley de Seguridad Vial que se supone que venía paramejorar laseguridad vial, como su nombre indica, con perdón del pleonasmo. Así que no es menester mencionar cifra alguna para decir que la reforma de la Ley ha fracasado en su cometido. Además, es imposibleconocerel alcance de una sus medidas más abracadabrantes: la supresión del margen de velocidadparaadelantar envíasdedoble sentido. Solo sabemos que la inmensa mayoría de los fallecidos han Firma invitada sido en ese tipo de vía. El ministro dijo que esperará a que se cumpla el año de la entrada en vigor de la medida para evaluar su resultado. Quedan tres meses y muchos muertos, aunque no sabemos si los suficientes como para que se rectifique la peor decisión sobre seguridad vial jamás adoptada en España. También dijo el ministro que el incremento de las víctimas se debe a que hubo más desplazamientos. Máscochesenlacarretera. Tiene toda la lógica, pero surge una objeción: cuando los desplazamientos son inferiores (menos cochesen lacarretera), la DGT y el ministro se atribuyenelmérito.No tienenempachoenhablar de «vidas salvadas» por el carné por puntosoloqueseaque se haya legislado. La paradoja cuantitativa, para la que tampoco hacen falta cifras, es que, si, como es natural, hay más muertos cuando suben los desplazamientos por carretera, ymenos cuando bajan, ¿para qué sirve la DGT? «Oh, wait!»: recaudación. Algunos ya proponen desmantelar la DGT (algún interés tendrán enello) y sustituirlaporotracosa. Esperemos que no sea para borrar el rastro de la dramática ineptitud de unos gestores para quienes los fallecidos en carretera son el coste de la movilidad. Y por eso quieren acabar con ella. Pedro Javaloyes DVuelta Ramón Canal PlanCar «En 2022 hubo más más accidentes, más muertos y más heridos» Es un triste resultado para la reforma de la Ley de Seguridad Vial Es un servicio público que debe tener un mínimo de supervisión Echo en falta un servicio de limpieza como el exigido a un hotel o un bar Es una fórmula cuyo funcionamiento depende mucho del grado de civismo El submarino La guerra contra el automóvil comomedio de transporteindividualyquegarantizalalibertad de movimientos de cada persona ha entrado en una nueva fase. Nadamenos que 149 localidades españolas y unos 25millones deusuariosseveránafectadospor laimposiciónde las llamadasZBE, esdecir,ZonasdeBajasEmisiones. Algo que afecta a los municipios de más de 50.000 habitantes y a los que tengan una población superior a 20.000 personas si superan los valores límites de contaminantes regulados. De esta forma, se trata de restringir la entrada al núcleo urbano de aquellos coches másantiguos,peronosegarantizalareducción delapolución,yaquenoseabordanotrosfocos mucho más importantes que el automóvil, como,porejemplo, lascalderasdecalefacción. Se calcula que actualmente hay cuatro millonesdevehículossinetiquetamedioambiental. Aelloshayque sumar los 9,4millonesde vehículos con etiqueta B y los 9,6millones con etiqueta C, según Anfac. Se estima que el 33,2% de los vehículos que actualmente circulan en España tienenprohibida laentradaaestosnúcleos urbanos. Y en algunos casos, como es el deMadrid al incluir una vía de circunvalación comoes laM-30,nopodráninclusodesplazarse de un pueblo a otro. En plena crisis económica y con el coste que tienen los coches eléctricos, el automóvil va a convertirse en un medio de transporte solo accesible a los más ricos que además pueden tener un punto de recarga en su casa. Es lo que hay… Todos contra el automóvil

4 Viernes. 27 de enero de 2023 • LA RAZÓN En lospróximos años lamovilidad eléctrica será toda una realidad. Y eso implica un cambio de hábitos quepocoapocoseiránimponiendo.Unvehículoeléctricoes lomás parecido a un teléfono móvil, ya que tenemos la conciencia de recargarlo cada día e incluso es común transportar connosotros baFran Castro. MADRID terías portátiles. Si tenemos un coche eléctrico y la posibilidad de tener unpuntode recargaencasa, enel garajecolectivooenel centro detrabajo,elhechodenopasarpor la gasolinera y poder cargar en cualquiera de estos sitios supone un hecho diferenciador. Para las personasquehaganrecorridospequeños, de unos 10 minutos alrededor yotros 10paravolver, con la mayoría de vehículos que existen enelmercado laoperacióndecargar solo será necesaria hacerla un par de días a la semana. A menos que estemosmuy avanzados enel manejo de aplicaciones en el teléfono móvil y sepamos programar la recarga en el momento que nuestra tarifa seamás barata. Porqueesosí.Conduciruncocheeléctrico y poder desenvolverte con solturay la libertadqueofreceuno de combustión requiere manejar distintas aplicaciones en el teléfono.Porqueparausaruncocheeléctricoesnecesariotenerbienplanificada la ruta. Y si no es así, tener a mano las apps que nos muestran loscargadoresquehayalrededoro en nuestra ruta. El otro requisito importanteantesdesalirdecasaes tener instaladas un buen número deappsenel teléfono.Nosepuede ir auncargador ypagar contarjeta siestenofuncionaytienesqueacudir al siguiente, que estará a cierta distancia. Recientemente, la UE aprobólapropuestalegislativaque recogequeenlospaísesdelaUnión deberá haber cargadores para vehículos eléctricos cada 60 kilómetros y estaciones de repostaje de hidrógenocada100kilómetros.De este modo, se ha acordado imponer objetivos nacionalesmínimos paraeldesplieguedelainfraestructura para combustibles alternativos y los países de la UE tendrán hasta 2024 para presentar sus planes para conseguirlos. En 2026, deberá haber al menos una estación de carga para vehículos eléctricos cada 60 kilómetros en las principalescarreterasdelbloquey el mismo requisito será de aplicación para camiones y autobuses, pero solamente en algunas vías queformanpartedelasredestranseuropeas (RTE-T) y con estaciones más potentes. No obstante, habrá excepciones para las regionesultraperiféricas, islasycarreteras con muy poco tráfico. Con el respaldoaestapropuestalegislativa,elParlamentoiniciarálasnegociaciones con los Estados miembros sobre la formulación definitivadeltexto.«Noscomplace que los eurodiputados hayan inyectadomás ambición en este reglamento, aumentando losobjetivos nacionales tanto para los puntos de carga como para las estaciones de servicio de hidrógeno en comparación con la propuesta de laComisión», señalóladirectora general de la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA), Sigrid de Vries. Sin embargo, destacó que la directiva AFIR «soloproporcionaráuna red mínima de infraestructura» y opinó que deberá complementarse con iniciativasporpartedel sector privado. Puede que parezca algo complicado lo de cargar, sin embargo, la experiencia de conducir un coche eléctrico hará que no quieras volver a conducir uno de combustiónamenos que sea algo muymuy deportivo. de crédito. Hay que tenerla configurada en cada aplicación al igual quelacámaraautorizadaparaque el teléfono pueda reconocer los códigosQR.Porsupuesto,elcargador no admitedinero enmetálico. Otras compañías permiten una tarjeta rfid que simplemente con acercarla pone en marcha el procesodecarga,algoqueresultamás sencillo y rápido. Pero cada tarjeta es compatible con su compañía y no con las demás. Existen coches quevananunciandoenlapantalla central la presencia de puntos de recarga, sin embargo, no todos lo hacen. Y cuando viajas en uno de estos,seempiezaaecharenfaltala clásica señalización física, como ocurreenpaísescomoPortugal,en elquelos indicadoresdepróximas estaciones de servicio ya ofrecen informaciónsobresihayonopuntos de recarga para coches eléctricos. Las apps ofrecen diferentes filtrosalahorademostrarnoslared de recarga que hay a nuestro alrededor, pero esto a veces no resulta suficienteparaquitarnosla«ansiedaddelaautonomía».Porejemplo, para hacer un viaje es necesario tener un plan A, plan B y plan C. Muchas apps indican si los cargadoresfuncionanoestánocupados, pero en otros casos no es así y no puedes plantarte delante de un cargadorsinalgodeautonomíapor ► La mayoría requieren darse de alta en distintas apps y asociar la tarjeta de crédito. Las tarifas también varíanmucho ¿Cómo funcionan los puntos de recarga? Enmuchos casos los precios dependen de la velocidad de carga Las apps ofrecen filtros para buscar los tipos de cargadores Los cargadores solo funcionan a través de apps en el teléfono móvil o tarjetas rfid específicas

5 LA RAZÓN • Viernes. 27 de enero de 2023 ► El modelo lidera el segmento A. Su responsable en España afirma que es necesario aumentar la infraestructura de recarga Fiat lidera la movilidad eléctrica urbana con su 500e El Fiat 500 cien por cien eléctrico tiene una autonomía superior a los 300 kilómetros Graciasalabuenaaceptaciónque ha tenido en el mercado español, así como en el resto de los países europeos, la versión totalmente eléctricadel 500, Fiat lidera lamovilidad eléctrica urbana desde hace seis años. Pero, en opinión deldirectordelamarcaitalianaen nuestro país, Alejandro Noriega, «el gran problema con el que nos enfrentamos es la cobertura eléctrica».Yesque,esnecesarioincrementar los puntos de recarga si queremosquesepromuevalautilización de motorizaciones eléctricasennuestropaís.Noriega,que definióal500ecomo«cabrio,eléctrico, único y con un diseño con historia», destacó que es un modeloquecombina lasencillezcon la diversión y con relevancia social. Se refirióasimismoaalgunas iniciativas especialmente atractivasqueseestánponiendoenmarcha,comoporejemploelMobility e-Gap,queesunsistemaderecarga a domicilio a través de una app en el teléfono. O la recarga por placas solares y el futuro de los Fiat eléctricos como sistema dealmacenamiento de energía para otros servicios. La electrificación de Fiat y el éxito del 500e, el segundo vehículo eléctrico más vendido en España, ha provocado que la firma italiana ya sea la cuarta marca que más eléctricos vende en nuestro mercado, solo pordetrásdeTesla,KiaeHyundai. La gama eléctricadeFiat también se extiende a la división de vehículos comerciales, denominada Professional, con modelos como Dobló, Scudo o Ducato, a los que se incorporará el Ullyssebev enel primer trimestre del año que viene.Enelsegundotrimestrellegará otradelasnovedadesmásesperadas, que seráel 500Abarthenversióneléctrica.Ofreceráaltasprestaciones e incluso un sonido personalizadoparamantener esa parte deportiva que impregna a todos los modelos de la firma del escorpión. El Fiat 500 ha sido uno de los grandes protagonistas del año en elmercadoespañol.Sualternativa 100% eléctrica ha cerrado 2022 como el segundo turismo «cero emisiones»másvendidoenEspaña,con1.867 unidadesmatriculadas, loquesuponeunincremento del 96%respecto a las cifras registradasen2021. Entotal, el Fiat 500 halogrado15.999matriculaciones en2022,sisetienenencuentatanto sus versiones eléctricas, híbridas, gasolinaydiésel, undatoque le convierte en el sexto modelo más vendido en España, cuatro posicionespor encimadel puesto obtenido el año anterior. Además, lasmatriculacionesdel Fiat500, sumadasaladelFiatPanda, convierten a la firma italiana en la marca líder en el segmento A, con 20.571 unidades matriculadas, que representan una cuota demercado del 60,3%en España. 2022 ha sido el año en el que Fiat haconsolidadoconéxitosuestrategia de electrificación. La marca turinesa se ha alzado a la cuarta posicióndelmercadodeturismos eléctricos,enelquehadobladosu volumendeventasparallegaralas 2.249 unidades matriculadas, un 116% más que el año pasado. En menos de un año, Fiat ha pasado de ser la 7ªmarca enel rankingde vehículos comerciales con una cuota de mercado del 4,5% en el primer trimestre a quedarse a las puertas del podio con un 6,4%de penetración. Para Fiat, 2023 será un año de crecimiento y novedades, con la electrificación como gran protagonista. En primavera, el Abarth 500BEVdemostraráque la tecnología eléctrica no está reñida con las prestaciones ni con el temperamentodeportivo.Paralatemporada Otoño-Invierno, Fiat tiene previsto lanzar nuevos modelos en segmentosmuy diversos, pero conlaelectrificaciónconelemento común. Además, la marca expandirásuredcomercialenEspaña para pasar de los 102 concesionarios actuales a 112 puntos de venta. Interior de la versión RED del Fiat 500 J. S. MADRID

6 Viernes. 27 de enero de 2023 • LA RAZÓN Yaseestádistribuyendoenalgunos paíseseuropeos y llegaráaEspaña estaprimavera.El ID.Buzzpromete ser una revolución dentro del panorama de coches eléctricos y nosrecuerdaalmitoquesupusola California, icono de deportistas, especialmente del surf, y de todos los que quisieran disfrutar de la naturaleza. Algo más posible aún conestenuevomodelo,impulsado por susmotores eléctricos de cero emisiones. Un automóvil de todo uso que estará disponible en dos versiones:elID.Buzzcomomonovolumen para pasajeros y el ID. Buzz Cargo como furgoneta. Ambos son puramente eléctricos. A bordo se dispone demucho espacioparahacervida,viajarytrabajar. Ycontamos conhasta418kilómetros de autonomía, que se pueden recargarenunos30minutosenuna estacióndecargarápida.Uncoche devanguardiaparafamilias,personas activas y empresas. En el ID. Buzz se fusionan las característicasdeunvehículopara todo uso con uno de los diseños másexitososdetodoslostiempos. Lapropulsióneléctricade150kW, equivalentes a 204 caballos, proporciona inmediatamente su par máximo de 310 Nm. El resultado esunarespuestamuyrápidayágil. Gracias a la tracción trasera, algo que copia del Bulli T1 original de antaño, tampoco hay interferencias con la propulsión. La batería de 77 kWh, integrada en el suelo del coche, baja el centrode gravedad y reduce al mínimo losmovimientos debalanceoapesar de la elevada estructura de su carrocería. El peso se distribuye de forma C. deMiguel. MADRID ► Volkswagen recupera el mito de la furgo California con un vehículo cien por cien eléctrico ID. Buzz, la forma más divertida de moverse centralizadaenel vehículo, loque garantiza un comportamiento de conducción neutral. El radio de giro esmuy corto, de tan solo 11,1 metros,contribuyendoaqueel ID. Buzz sea el compañero urbano ideal. Entodos loscocheseléctricosel apartadode la recarga es de especial atención. En este caso, carga hasta 170 kW. En el ciclo combinado laautonomíadel ID.Buzzes dehasta418kilómetrosyenlaversión Cargo, de 414 km. La batería se puede cargar en casa, en el trabajo o en puntos de carga de corrientealternapúblicoscon11kW. En las estaciones de carga rápida decorrientecontinua, lapotencia aumenta hasta 170 kW. Con esta potencia, la recarga se completa en 30 minutos (del 5 al 80 % de la capacidad de la batería). Ambos modelos tambiénpuedencargarse de forma sencilla a través de «Plug&Charge» en estaciones de cargarápidadecorrientecontinua El coche tiene una autonomía superior a los 400 kilómetros compatibles; secomunicanconla columna de carga a través del enchufe de carga: la activación y la facturación son automáticas, sin tarjetas de carga ni aplicaciones. Ambasversionestienenunalongitud idénticade4.712mm. Labatalla, de 2.989 mm, es muy amplia y en la carroceríaCargo se consigue una altura de entre 1.927 y 1.951 mm, según el equipamiento. En anchura, ambos ID. Buzz miden 1.985mm sin retrovisores exteriores.Comovehículodecincoplazas estamos ante un monovolumen espacioso,adaptadotantoalusoen tiempode ocio como al usoprofesional. El conductor y el acompañante se sientan en asientos individuales, equipados de serie con reposabrazosajustablesenel interiordelvehículo.Enlapartetrasera, se utiliza un asiento de tres plazas quesepuedeabatirenunaproporción 40:60. Además, los dos elementosdel asientosepuedendesplazar hasta 150 mm de longitud El interior mantiene una gran amplitud para generar más espacio para las piernas o para el equipaje, según sea necesario. Las dos puertas corredizasvienendeserie.Detrásdel gran portón trasero —con cinco personasabordo—,seabreunmaleterode1.121 litros cargadohasta el borde superior de los respaldos de la segundafiladeasientos. Si se abatelasegundafiladeasientos,el volumenaumentaa2.205litros. La presentación oficial de este nuevo modelo se llevará a cabo a principios de marzo y su comercialización será inmediata. El coche llegará a España en el mes de marzo y de momento se desconocen los precios En un punto de recarga rápido emplea 30 minutos en pasar del 5% al 80% de la batería

7 LA RAZÓN • Viernes. 27 de enero de 2023 Peugeotpresentaráunaretrospectiva de su «serie 4» en el Retromobile de París 2023, el 401 hasta el flamante 408, modelos que han marcado la historia de la marca galaporsuaspecto,susinnovaciones y sus prestaciones. En 2022, Peugeot causó sensación al desvelar el 408, con una carroceríafastbackúnicaenelmercado que se inspiraba en la mejor tradicióndeldiseñoautomovilístico. Desde hace casi 90 años, el estiloy la innovaciónsonimprescindibles en todos los modelos del fabricante francés nacidos con el número «4». El PEUGEOT 408, el más recientede la gama, nos lo recuerda.Lacompañíademuestrala inventiva de sus equipos proponiendo una silueta fastback única en el mercado actual para lo más exclusivo del segmento C. Esta nuevarazademodelosofrece,ademásdesuporte felinoy suaspecto exclusivo, la excelencia de una ingeniería sofisticada centrada en la eficiencia, con una electrificación J. Socueva. MADRID ► La marca francesa reunirá en el evento galo algunas de las mejores versiones de la serie 4, incluida la nueva generación Peugeot: pasado y futuro en el Retromobile 405 Mi16 para celebrar la victoria de la marca en las 24 Horas de Le Mans de 1993. Utiliza el motor de 2litrosy16válvulascon160CVdel Mi16 «normal» y cuenta con tapiceríadecuero/alcántara,llantasde aleación de 15 pulgadas, etc. A lo largo de 2023, Aventure Peugeot organizaráunaseriedecelebracionesparaconmemorarel «número sagrado» de Peugeot que se lanzó comercialmente el 24 de febrero de 1983. Los festejos comenzarán en el Retromobile con la exposición de un raro 205 GTI Griffe de 1991, una serie especial equipada conunmotorde1,9litrosy130CV. El constructor siempre ha sido un proveedor internacional de soluciones de movilidad, tanto sobre cuatro ruedas como sobre dos. La marca expondrá en su estand de Retromobile una moto Peugeot P 515 «WorldRecords»de1934, una máquina que batió nueve récords mundiales de velocidad. París La exposición de Retromobile 2023 tendrá lugar del miércoles 1 al domingo 5 de febrero en el Parque de Exposiciones de la Puerta de Versalles de París, Francia, de 10:00a19:00horas(contrasnoche hasta las 22:00 horas los días 1 y 3 de febrero). Con esta celebración, el fabricantefrancésdemuestraquesigue estandoalavanguardiaenelmercado con una gama de éxito que cada día está más electrificada. Muchos de sus modelos son verdaderosmitosde laautomocióny en este sentido, solo unos pocos elegidos pueden estar presentes eneventos tan importantes como Retromobile, una reunión en la quesedancita losmejoresdeuna industriaenlaqueperduraresuna misiónmuy difícil. inteligente y la vista puesta en el placer de conducir. Los diseñadores e ingenieros que han ideado el 408 recogieron brillantementelaantorchallevada desde principios del siglo XX por suspredecesoresque,durantesiete generaciones de los Peugeot «serie 4», nuncahandejadode innovar.EnelRetromobile, lamarca presentará seis modelos emblemáticos de su «serie 4» junto al flamante Peugeot 408. El primer modelo de la «serie 4», la berlina 401 (1934-1935), innovó con sus ruedasdelanterasindependientes, mientrasqueel401Eclipse(1935), el primer coupé-cabriolet de producción,dejósuhuellaenlahistoria del automóvil. El 402 (19381942) es recordado por su innovación: agrupar los faros detrásde laparrillapara racionalizar el diseño, y también la aerodinámica, que estaba en pañales. Por su parte, el 403 Cabriolet (19561961)sehizofamosoensuversión cabrioletporelinspectorColombo yessolounadelasmuchasvariantesde la familia403(berlina, familiar, furgoneta y pick-up), además de un gran éxito comercial. Igualmente,el 404Coupé (19621968),consubellezalatina,esobra dePininfarina, cuya colaboración con Peugeot estaba en su apogeo. El 405 Mi16 Le Mans (1993) fue una serie especial del legendario Retromobile comenzará el próximomiércoles 1 de febrero en París

8 Viernes. 27 de enero de 2023 • LA RAZÓN Renault Megane E Tech: un eléctrico que da confianza ► Tiene una autonomía notable en ciudad y más que suficiente en carretera. Probamos uno de los coches más innovadores de su categoría en el mercado Fran Castro. MADRID El fabricante galoRenault fueel primeroen España que comercializó coches cien por cien eléctricos. Fueallápor2011cuandoapareció elFluenceytambiénotrollamado Twizy.Losdosmodelosseadelantaronasutiempoysuéxitocomercial no fue el esperado. Eso sí, la marca ya había empezado la carrera que hoy muchos tratan de ganar. El pasado año, algo tarde, Renaultpresentósu«primer»modelocienporcieneléctricoenuna etapa en la que sus competidores ya tenían varios productos y con mucha aceptación. El fabricante francésnopodíaerrar el tiroycon el Megane E Tech no lo ha hecho. Despuésdeconducirelcochealgo másde1.500kilómetroslassensacionessonbuenasyelcochecumpletodaslascondicionesposibles. Circular en ciudad y también hacerviajes.Launidadquepudimos probar era la más equipada e incorporaba la máxima capacidad para cargar en cualquier tipo de punto compatible. Anuncia una autonomíade454kilómetros,una cifraquepodríaacercarsealarealidadenciudad, peronoencarretera en circunstancias normales, es decir, rodando a 120 km/h. Avanzado El coche tiene una estética que llama la atención. Está a medio camino entre un compacto con toque de todocamino, algo que sorprende. Por dentro es más pequeño de lo que parece, sobre todo, enlasplazas traseras,donde una persona con una altura que supere el 1,80 no irá del todo cómoda. Por el contrario, las plazas delanterasresultanmuyconfortablesylosasientostienenundiseño que se ajusta muy bien al cuerpo y hace que los viajes no se hagan pesados.Tieneunalongitudde4,1 metros y el maletero firma un volumende389litros,unacifrajusta, pero con unas formas muy aprovechables. Además, tiene un fondo para guardar el cable de recarga y algunos objetos pequeños. Una vez en marcha, el Megane sorprendepor susuavidad, sucomodidad, pero sin abandonar el toque deportivo que puede tener casi cualquier Renault. El volante tieneformasrectangularesyelsalpicadero está presidido por dos enormes pantallas que muestran toda la información posible. Su funcionamiento es eficaz, rápido Detalles de autonomía y tiempo de carga ► La navegación es cosa deGoogle, que está integrado en el coche y con el funcionamiento del motor y las baterías. Al introducir un destino muestramucha precisión para indicar el nivel de carga con el que llegaremos a destino (incluso con el de vuelta), siempre que no hagamos una conducciónmuy agresiva. Si no fuera posible, indica dónde parar a cargar. Alcanzar el 100%de carga requieremás de una hora en lamayoría de puntos.

9 LA RAZÓN • Viernes. 27 de enero de 2023 El Megane tiene una autonomía superior a los 400 kmen ciudad yde fácil lectura, todo locontrario que las pantallas que formaban parte de la gama reciente de la marca. Sin duda, es un gran paso adelante. ¿Quése lepuedepedira este coche? Con su nivel de consumo y su capacidad de carga, podemos ir a cualquier sitio. No tienelímitesenesesentido.ElMeganeesuncocheenelquesepuede viajar sin demasiados «dramas». Con la batería cargada al cienpor cienyhaciendounaconducción tranquila en carretera, rodando a 120 o 130 km/h, el cochepuederecorrertranquilamentecasi 300kilómetros. Esosí, llega alpuntoderecargaconapenas4050 de autonomía o reserva por si el cargador estuviera fuerade serviciouocupadoy tuviéramos que usar otrocargador a ciertadistancia. Enunpuntode 50 kwhpuede recargar 50 kilómetros a gran velocidad,enapenas10-12minutos, perosinecesitamoscargarde10% al 100% empleará casi una hora. Nosotros loprobamosendiferentes cargadores, casi todos de 50, y eltiempofuecasielmismo.Elconsumo que hace en carretera es de 17 kwh, una cifra muy buena que mejoraenciudady,portanto,alargasuusomuchotiempo.Alahora de viajar el Megane cuenta con la ayudadeGoogle.Digamosalgoasí como que Renault pone el coche y Google la tecnología en cuanto a navegación y sintonía con el vehículo. A la hora de abordar un viaje ymarcar el destino la aplicación te indica con qué nivel de batería llegarás al destino, pero también con el nivel con el que puede llegar. De primera reduce el nivel de ansiedad y conforme fuimos haciendo varios trayectos porautovíaycarreteraconvencional sorprendió el nivel de precisión que tiene el sistema. Otros coches de la competencia, más caros,noofrecenestainformación con tanta perfección. No se trata deGoogleMaps que puedes aplicar desde el móvil con Android Auto o Apple Car, sino uno específico que incorpora el Megane. Práctico El coche alcanza una velocidad máximade160km/h, acelerade0 a100en7,4segundosyestracción delantera. No tiene una aceleracióntansecay«brutal»comootros eléctricos, ni siquiera en el modo Sport, pero lociertoesque resulta divertido y fácil de conducir. El motor rindeunapotenciaequivalentea218cvyengeneral tieneun comportamientomuybueno,algo a lo que ayuda una suspensión tirando a dura y los grandes neumáticos anclados en llantas de 20 pulgadas. ¿Esuncocheinteresante? Sí. Cumple su función, como coche principal incluso, aunque el precio, que supera los 45.000 euros, sigue siendo elevado. Eso sí, cuando llevas con él muchos días, regresar a la conducción de un vehículo con motor de combustión se hace raro e incómodo. El eléctrico es pura suavidad, silencioyesalgoquegeneramenos estrés que un turismo convencional. El cuadro de instrumentos es digital ypuedeteneratodapantalla el navegador, algo que resulta muypráctico.Esosí, sorprendeen un coche repletodedetalles el escaso interésmostradoa lahorade diseñar el botóndearranque, que nopuede sermás sencillo tirando a pobre.

10 Viernes. 27 de enero de 2023 • LA RAZÓN Desde su aparición en elmercado delamanodeSilence,SEATconsu modeloMÓhaqueridoirmáslejos. Para ello ha lanzado una nueva propuesta: la125Performance,un escútereléctrico,sí,peroconvocación de ir más allá de los entornos urbanos gracias a unas buenas prestaciones, tanto en velocidad punta como en aceleración, pero también en lo que respecta a su agilidaddinámicay, por supuesto, en sus acabados. Así, todo el conjunto se conforma como un vehículoidóneoparaafrontarconéxito cualquier tipoderecorrido, seaurJorge Botella. BARCELONA ► El nuevo scooter eléctrico de la marca combina a la perfección su indudable uso urbano con unas prestaciones interurbanas más que evidentes Seat MÓ 125 Performance: vatios con prestaciones bano ono. Esta nueva versiónque completa la gama SEAT MÓ, está propulsadoporunmotoreléctrico integrado en el cubo de la rueda traseraqueaporta7,5kWdepotenciayqueademáspuedellegar,gracias al sistema eBooster, a los 11,5 kW,unacifraquenoestánadamal tratándosedeunamoto,unescúter eléctrico. Subatería, fácilmenteextraíble, tiene una capacidad de 5,6 kW ofreciendounaautonomíadehasta 137 kilómetros con tres modos de conducción: Eco, City y Sport. Larecargasecifraentre6y8horas enunenchufedetomadoméstica. Lasmayoresprestacionesdelmodelo125Performanceconrespecto al 125 estándar, no solo se limitan a una mayor potencia y, por tanto, a unas mayores prestaciones. También se ha trabajado en sus suspensionespara lograr trasladar al asfaltoesteplusdepotencia y darle unamayor agilidad dinámica.Laamortiguacióntrasera seconfíaaunmonoamortiguador de lamarcaÖhlins totalmente regulablemientras que la horquilla delanterahasidooptimizadadestacando por su acabado en dorado,ajuegoconlabotelladelamort iguador trasero. Para los neumáticos se ha acudido a los prestigiososPirelliAngel desarrollados para este tipode vehículos. No podemos olvidar el apartado frenos. En este sentido el MÓ 125 Performance, utiliza discos y pastillas de alto rendimiento de la firma Galfer que proporcionan una mayor potencia de frenada con un tacto excelente. Como escúter eléctrico que se utilizará en entornos urbanos, tampocoenSEATsehanolvidado del confort.Paraellose lahadotado de un nuevo asiento doble tapizado en tejido alcántara elaborado en exclusiva por la firma Shad.Encuantoaldiseñoengeneral, sibienrecuerdaa laSilence, en la nueva 125 Performance ya se pueden ver novedades propias de SEAT que no hacen más que añadirle cierto atractivoypersonalización. Por ejemplo la nuevapantalla frontal opaca, el círculo en pintura mate en la cubierta de la batería y los topes del manillar.Tambiéndestacael carenadobitono que le confiere un cierto aire sport. Enc ima de ella,sorprende su agilidad en el ámbito urbano gracias a la altura de su asiento,quese acomoda a cualquier talla de usuario. Pero donde realmente se observan sus prestaciones esenloquedenominamosrecorridosinterurbanos,sinuososono.Es ahídondeutilizandoelmodoSport podremosemplearelsistemaeBooster. Solo bastará presionar un botón y, de pronto, la 125 Performanceaportará todosupotencial, eso sí: solodurante 20 o treinta segundos, los suficientes para acometer un adelantamiento o, si se desea, dejar a la zaga en las salidas de curva a quien nos pretende seguir. Tras esos segundos de máxima potencia, deberemos esperar unosminutos,entrecuatroycinco, para volver a utilizarlo. Su precio: 8.350euros, seconviertenen6.350 aplicandolasventajasdelPlanMoves. Este scooter eléctrico emplea elementos de especialistas deportivos como Galfer, Öhlins y Pirelli

11 LA RAZÓN • Viernes. 27 de enero de 2023 Comoenlamayoríade lasmarcas del grupo Stellantis, la electrificación va amarcar el futurode Jeep, que desde hace ochenta años es un icono dentro de la movilidad 4X4.Unamotorizaciónquemejoralasprestacionesdetodoterreno de losmodelos Jeep, queaceleran demaneramásefectivaquelosde combustión y consiguenmejores prestaciones fuera del asfalto, ya quemultiplica sus habilidades en este campo. Esta es la opinión de Paolo Garelli, director general de esta firma para España y Portugal. Garellianunciórecientementela llegada del nuevo Cherokee 4Xe, que estarádisponible en la segundamitaddel añopróximoconuna potenciadehasta380cv., así como otros nuevos modelos como pueden ser el Wagoneer S, con una mecánicatotalmenteeléctricaque consigue una aceleración portentosa, yaquepasadeceroacienpor horaensolotressegundosymedio y susbaterías ofrecenunaautonomíade600kilómetros.Oel Recon, otroejemplode4X4eléctrico.Además, se cuenta con la incorporacióndelatecnologíae-Hybridtanto en el Jeep Compass como en el JeepRenegade.Dentrodeesta política de electrificación, anunció que entre el 2025 y el 2030 toda la gama de Jeep será electrificada, parallegaralfinaldeladécadacon el objetivode cero emisiones. Pusoademáscomoejemploque yalamitaddelasventasdeJeepson versiones electrificadas y destacó el buen momento de esta marca americanaqueyaposee11centros de producción en todo el mundo, loquehahechoquesusventas,que se hanmultiplicado por cuatro en los últimos años, no sean ya casi una exclusiva del mercado americana, sino que su presencia se ha extendidoportodoelmundo.Algo aloquehancontribuido, sinduda, losmásdemil clubsde seguidores endiferentespaísesyqueagrupan amillones de afiliados. El Avenger ya está aquí Dentro de esta política de electrificación, ya se ha iniciado la comercializaciónenEspañadelnuevo Jeep Avenger, primer vehículo conversióndeceroemisiones.Un nuevomodelodiseñadoyfabricado en Europa, que destaca por su línea moderna y compacta, con una longitud de 4,08 metros. Un coche dirigido a posicionarse en el segmento B, que consigue en C. deMiguel. MADRID ► Con la propulsión eléctrica mejora la capacidad de tracción de sus coches. El Avenger será el primero El futuro de Jeep también es eléctrico para mejorar sus prestaciones más radicales de Jeep. En algunos mercados, como España e Italia, dondelaredderecargaaúnnoestá enelnivelde laEuropaComunitaria, Jeepofrece la alternativadeun motor de gasolina, tres cilindros y 1,0 litros que da una potencia de ciencaballos. El preciodeestaversiónesde199eurosalmes,conuna entrada de 5.800 euros. Incluso, antes de llegar al mercado, el Jeep Avenger ha obtenido el premio a mejor «Cochedel año» enEuropa, un galardón reservado a coches que logran sorprender a un reducido grupo de especialistas. Es de lospocosqueconsiguenelpremio sinhaber salido aúnalmercado. El precio del Avenger eléctrico arranca en 39.000 euros, ayudas no incluidas Europa un 20% del total del mercado y que va a contribuir a ampliar la base de clientes de lamarca. Y, además, es el primer Jeep que se comercializa con una versión cien por cien eléctrica. Bajo el capó, cuenta con unmotor que desarrolla 115 kW, equivalentes a 156 caballos, con un par máximo de 260 Nm. Sus baterías ofrecen unaautonomíade400kilómetros en carretera, que pueden llegar hasta los 550 en recorridos urbanos y en 245 minutos recargan el 80%de su capacidad. Su equipamiento es muy completoysesitúaenel nivel 2deconducción autónoma. Esto significa El interior conserva el espíritu de lamarca americana que cuenta con multitud de controles y ayudas a la conducción, comoasistenteparaatascos,detección de ángulo muerto, mantenimiento de carril, sensores de estacionamiento360ºyunacámarade visióntraseraquerepresentaelentornodelvehículo«avistadedron». Ya se puede reservar la edición de lanzamiento,quecadaclientepuede personalizar con diseños propios en carrocería, llantas, parrilla frontal, etc…Algomuy habitual en la marca americana, que ofrece una amplia lista de accesorios de su filial Mopar, especialista en el mundo del todoterreno y responsable de algunas de las variantes

12 Viernes. 27 de enero de 2023 • LA RAZÓN Sihayunamarcaquehasignificado una revolución en la automoción de nuestro país, sin duda, es SEAT. Muchas generaciones de españoles han aprendido a conducir con automóviles salidos de las cadenas de montaje de la factoría deMartorell. Y resulta difícil encontrar una familia en España quenohaya tenidouncochede la SociedadEspañola de AutomóvilesdeTurismoenalgúnmomento de su vida. En la mente de todos estánmuchosdelosmodelosque, desdeel principiode losaños cincuenta,hanpobladolascarreteras denuestrageografía.Graciasauna visiónde futuropocohabitual, todosestosvehículospuedenseguir viéndose y siguen funcionando a la perfección. PorqueSEATmantieneintactos sus 70 años de historia en la Nave A-122,ubicadaenlafábricaque la compañíatieneenlaZonaFranca, en Barcelona. El equipo de Isidre López, responsable del departamentodehistóricos,seencargade mantenervivalahistoriadelaúnicamarcaautomovilísticaespañolaydeotorgar tantoa losmodelos deserie,comoalos«conceptcars» y vehículos de competición más emblemáticos de la compañía, unalargavidaynuevosretosautomovilísticos para deleite de los aficionados.Los4.000metroscuadradosde laNaveA-122permiten verycomprender latrayectoriade la marca a través de sus modelos. En total hay 356 vehículoshistóricos guardados, de los cuales 170 estánenexposición.Todocomenzó el 9 demayo de 1950 con la firma del acuerdo entre el Instituto Nacional de Industria (INI) y la compañíaitalianaFiat, trasel cual se constituye SEAT, Sociedad Española de Automóviles de Turismo. El 1400 EnlaNaveA-122sepuedeadmirar el1400,primermodelocomercializado en noviembre de 1953, un elegante vehículo de gama alta, que tuvo diferentes versiones y se mantuvodurantecasiunadécada enelmercado,hasta1964.Durante el primer año trabajaban 900 empleados en la factoría de la Zona Franca y se fabricaban 5 cochesaldía.DelSEAT1400sefabricaron 99.043 unidades. Entre sus versiones, destaca el 1400 C de 1960, conuna carrocería completamentenuevaqueseutilizaríaen el siguientemodelo de gama alta: C. deMiguel. BARCELONA ► SEATmantiene unmuseo con todos sus modelos, desde los de producciónmasiva hasta los prototipos de salón o los que triunfaron en las competiciones Revivir una parte entrañable de nuestra historia dadura y el confort demarcha, así como el espacio del habitáculo, muchomásgrandequeloscoches degamamediaquehabíadesarrollado SEAT hasta la fecha. Este modelotuvomultituddevariantes de carrocería y motores y solapó su comercialización con el 1430 que tan famoso se hizo en la gran pantalla. Se han guardado varios ejemplares y versiones no muy comunes, como la unidad unmillón del 124, que fue el vehículo producido número un millón, desde el nacimiento de la marca. El coche se sorteó y, curiosamente, el ganador no tenía carné de conducir, así que SEAT se quedó conelcochey,acambio, seleofreció su valor económico. En1972apareceel127parasustituir al 850, que constituyó el primer modelo de lamarca conmotorytraccióndelanteros,comolos coches de hoy día. Gozó de un granéxitoennuestropaís. Seconsiguieronvender50.000unidades en los primeros seis meses y se produjeron casi 1,3 millones de unidades a lo largo de su vida co- La Nave A-122 acoge gran parte de la gama de lamarca desde sus comienzos el 1500 de 1963. Antes del 1500 apareció el 600, uno de los protagonistas de la Colección de CochesHistóricos de Seat, que revolucionóeiniciólamotorizaciónde la sociedad española. Nació el 27 de junio de 1957 y se convirtió en el fenómeno del año. Prácticamente cualquier familia de clase media podía adquirir uno por unas 65.000 pesetas y viajar a lo largoyanchodenuestrageografía, lo que supuso acercar pueblos y familias por primera vez. El 600 tuvo cinco versiones –N, D, E, L y L Especial–, y permaneció en el mercado hasta el 3 de agosto de 1973, con nada menos que casi 800.000 unidades vendidas. Partiendo del mismo concepto mecánico del 600, nace el 850 en 1966, quemejorabael habitáculo, su maletero y las prestaciones. Este modelo fue el primer utilitarioespañolenofreceralosclientes múltiplesversionesdecarrocería: dos puertas, atractivas versiones deportivas Coupé –primer SEAT equipado con frenos de disco–, Sport Coupé y Spider – biplaza descapotable–, así como versiones de cuatro puertas. En1968llegael124,elcocheque demandaba la emergente clase mediadesentimientoeuropeísta, ya quemejoraba la calidad de ro-

13 LA RAZÓN • Viernes. 27 de enero de 2023 mercial; consiguió ser el modelo más vendido de la compañía española hasta la llegada del Ibiza. Seremodelóen1977tantoenacabados como en mejoras técnicas y, al año siguiente, presentó una grannovedad: elmotor de gasolina de bajo octanaje. Elsiguientemodelo,el132, llegó en1973yrecogióel testigode«cochederepresentación»enlagama; un año después, el 133, con una carrocería propia sin equivalente en Fiat; en 1975, el Seat 131, una berlina de clase media-alta y en 1976 se lanza el 1200 Sport, más conocido como «Bocanegra» por el frontal con los parachoques de goma en negro, que supuso un hitoparalamarcaporserelprimer modelodesarrolladoíntegramente en el Centro Técnico deMartorell, inaugurado en 1975. Precisamente, el 1200 Sport es unode los modelosqueSEATHistóricosutiliza en sus participaciones en las pruebasderallyesderegularidad, tantoanivel nacional comoeuropeo.EnelmismoañoqueelBocanegra se lanzó el 128, modelo hatchback de tres puertas que compartía motores con el Sport 1200yel1430.ElSEATRitmollega en1979, connuevos códigosestéticos,claramentedeunautomóvil denuevageneración.Unañodespuésel Panda recogeel testigodel 127paraconvertirseenelutilitario demodayunodelosmodelosmás vendidos de lamarca española. Y en1982 se lanzael Ronda, unmodelo quemostró almundo la propia personalidad de SEAT, con novedades tecnológicas importantescomoelmotorSystemPorsche, con el que consiguieron una culata monoárbol con tanques hidráulicos que evita el mantenimiento periódico del reglaje de balancines. Fueel primermodelo en exportarse fuera del país, en concreto a Holanda bajo una red propia de concesionarios. Este modelo vivió uno de los momentosmás trascendentales de la historia de la marca a raíz de la marcha de Fiat que, tras 30 años de colaboración, no acude a la ampliación de capital de la empresa destinadaaunambiciosoplande reestructuración. Así, todos los modelosnuevos fueronrevisados para iniciar una nueva andadura como marca independiente y, el Ronda, tuvo que demostrar ante el Tribunal Europeo de Arbitraje, enParís, todas lasmodificaciones que lo diferencian del modelo de la marca italiana. Para ello, SEAT utilizó una unidad con todas las piezas pintadas en amarillo y neBarcelona 92, así como todas las generaciones del mítico modelo. Llega 1985 con elMálaga, sustituto del 131, que fue Coche del Año en España un año después. En 1986 aparece el Marbella, una adaptación moderna del Panda. Yaenlasiguientedécada,en1991, secomercializaelToledo,unaberlina de gran maletero con quinta puerta, que fueel primervehículo delamarcaespañoladesarrollado totalmente dentro de la órbita del Grupo Volkswagen. En laNave A122seguardanunidadestanespeciales como el Toledo Podium, concebido como una versión especial para homenajear a los ganadores de la medalla de Oro en losJuegosOlímpicosdeBarcelona ’92. En 1999 llega el lanzamiento delaprimerageneracióndelLeón, el compacto que tantos éxitos le ha brindado a la compañía española hasta la actualidad. gro para mostrar las novedades propias de la marca, dando así el Tribunal la razón a la compañía española.Dichaunidadpermanece entre la Colección de Coches Históricos de la compañía, ymarcó claramente un antes y un después en la historia de Seat. En 1981 aparece el SEAT Fura, sustituto del 127 y que obtuvo un gran reconocimiento entre el público.Unañomástardesepresenta en el Salón del Automóvil de París la primera generación del Ibiza;elprimerproductodesarrollado íntegramente por SEAT comocompañíaindependiente,y el modelomás carismático y vendido de la historia de la marca. Entrelasdistintasversionesquese guardan en la Nave A-122, destacan el Ibiza 1.5 SXI con motor de inyección de 100 caballos y una imagendeportiva,unodelosIbiza Olímpicos de las Olimpiadas de La competición estuvo y estámuy presente en lamarca española El 850 Coupé fue uno de los primeros deportivos de la compañía El 1.200 Sport sorprendió por sus formas deportivas El SEAT Fura se convirtió en un urbanomuy divertido de conducir Coches especiales y de carreras ► Un lugar especial dentro de estemuseo está reservado a losmodelosmás exclusivos, así como los vehículos de competición. Entre los primeros, caben destacarmodelos únicos como el Seat Panda convertido en Papamóvil para la visita deSuSantidad Juan Pablo II a España en el año 1982, un Ibiza de primera generación que fue entregado al Príncipe de Asturias, actual Reyde España, FelipeVI, un 1400 Visitas, con el que se trasladaba a los visitantes en la fábrica deZona Franca, o el Toledo Eléctrico, presentado en los JuegosOlímpicos de Barcelona 1992. Entre los coches de competición que tantos éxitos han brindado en las distintas categorías destacan el Fórmula 1430, protagonista de la copa nacional de monoplazas quemontaban el motor de esta cilindrada yque se convirtió en la mejor escuela de pilotos españoles del momento, así como la réplica del Seat 124 Especial 1800Grupo 4que consiguió un tercer y cuarto puesto en el Rallyde Monte-Carlo de 1977, con los pilotosAntonioZanini y Salvador Cañellas, respectivamente. El Panda 45 Grupo 2de 1982, el primer coche oficial del doble campeónmundial, Carlos Sainz, es otro de los protagonistas. Seat desarrolló un coche con dosmotores, uno para cada eje, destinado al Campeonato de España de Rallyes de Tierra, el Ibiza Bimotor de 1986. Otro de los vehículosmás destacados de la colección es el ToledoMarathon de 1992, con el que se disputaron distintas pruebas deRally Raid todoterreno. En los años 1996, 1997 y 1998, el IbizaKit Car se proclamó Campeón del Mundo de Rallyes en la categoría de 2 litros, además de conseguir un gran número de victorias y podios; unmodelo que dio origen aCupra ydel que se guardan dos unidades, el Evo 1 y el Evo 2. Posteriormente, en 1998, se desarrolla el CórdobaWRC, con el objetivo puesto en la categoría reina del Mundial deRallyes, ydonde consiguió varios podios entre los campeonatos de 1999 y 2000. Por último, cabe destacar el León TDIWTCC de 2007, que logró la victoria en losCampeonatos del Mundo de Turismos de 2008 y 2009.

