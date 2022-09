2022-09-30_MUVE

Del circuito a la carretera SUPLEMENTO MENSUAL DE MOTOR DE VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 MOVILIDAD URBANA Y VEHÍCULO ELÉCTRICO El fabricante español CUPRA logra el título 2022 del campeonato europeo de turismos eléctricos (FIA-ETCR). Su experiencia se plasma en modelos como el Born cien por cien eléctrico

2 Viernes. 30 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN Las caras de la noticia OLIVER BLUME Presidente del Consejo deDirección del grupoVW Ejerceel cargodesdecomienzosdeestemesy, almismotiempo, seguirá siendoPresidentedel ConsejodeDireccióndePorscheAG, incluso, después deunaposibleofertapúblicadeventadeacciones. Lasalidaabolsade Porscheseproduciráesteotoñoysehabladeunacapitalizaciónde85.0000 millones. NacidoenBraunschweig, se incorporóal grupoVolkswagenen 1994y, desdeentonces, haocupadopuestosdirectivosen lasmarcasAudi, SEAT,VolkswagenyPorsche. ANACARRASCO PilotoMoto3 La piloto española en el mundial de motociclista dentro de la categoría de Moto3, Ana Carrasco, ha sido nombrada embajadora de Midas, la cadena especializada en el mantenimiento integral del automóvil. Con esta destacada piloto, Midas persigue concienciar de la importancia de las revisiones del vehículo y derribar las ideas asentadas en torno a las revisiones oficiales y desterrar los mitos del mundo del motor. FERMÍNSONEIRA Vicepresidente senior de la línea e-tron deAudi Ha sido galardonado con el premio “El Abrazote de Manolo” por los jurados españoles del «Car of the Year», en reconocimiento a su trayectoria profesional, a su labor en la industria automovilística a nivel internacional y al relevante papel que el ingeniero español está desempeñando en el proceso de electrificación de la marca de los cuatro aros. MANFREDDÖSS Presidente del Consejo deSupervisión deAudi SustituyeHerbertDiess, quedimitióel pasado31deagosto. Döss, un experimentado jurista, tambiénserámiembroypresidentedel Comitéde Presidenciaydel ComitédeMediación. Cursóestudiosdederechoysu doctoradoenMainz, Alemania, yen mayode2013asumióel cargode Jefe del Departamento JurídicoyRepresentanteGeneral dePorscheAutomobil HoldingenStuttgart. ALBERTOVÁZQUEZ Director de ventas deNissan España yPortugal Esel nuevodirectordeventasparaEspañayPortugal, dentrodel equipoque lideraBrunoMattucci, el consejerodirector general deNissan Iberia. Nacido enSalamancahace46años,Vázquezcuentacon20añosdeexperienciaen estamarca.Ha tenido responsabilidadesen lasáreasdeposventa, ventas, desarrollode redymarketing, hastaqueen2017setrasladó a lasede corporativade lamarcaenYokohama, Japón. Combinasuexperienciay liderazgodeequiposconunaampliavisiónglobal del negocio. CHRIS TAYLOR Responsable Información digital del grupoStellantis Bajo la dirección del director de recursos humanos, Xavier Chéreau, en este puesto de nueva creación, Taylor ayudará a dirigir la transformación de Stellantis en una empresa tecnológica demovilidad sostenible, impulsando su estrategia y tecnologías digitales. También será responsable demejorar la ejecución de los proyectos de tecnologías de la información y eficiencia organizativa. Chris Taylor posee un doctorado en ingeniería aeronáutica por la Universidad de Glasgowen Escocia. THOMAS ULBRICH ResponsableNewMobility grupoVW Hasidodesignadoparaunpuestoclaveen laestrategiade futurodel grupo alemán. Dentrodel comitéEjecutivo, seráel responsablede la reciéncreada divisiónNewMobility, queaúna lagamadeeléctricosyel áreadesoftware deVolkswagenTurismos. Ulbrichestudió ingenieríade laautomociónen la UniversidaddeCienciasAplicadasdeHamburgoyen 1992comenzósu carreraen la logísticade laplantadeWolfsburg. JOSÉ IGNACIOMOYA Director deAsuntos Públicos y Jurídicos Faconauto Entraenel cargoenunmomentoenel queseestádirimiendoel papel que jugarán losconcesionariosen lanuevamovilidad.Moya, de52años, es abogadoyhadesarrolladobuenapartedesucarreraprofesional vinculado al sectorde laautomoción. Ha trabajadoenbufetesespecializadosen mercantil ydistribución internacional ydesde 1996ejerce lasecretaría general de laAsociaciónEspañoladeConcesionariosPeugeot. Con ocasión de los habituales viajes en cocheduranteelverano, elpasadomes deagostocircularon por las redes una seriede cálculos quemerecieron nuestra atención yquetrataremosderesumirenlas próximas líneas. Exponen la realidad que nos espera si, como está ocurriendohastaahora, losplanes del Gobiernono se cumplen en lo que respecto a la instalación de una adecuada red de cargadores para coches eléctricos, pero, por otraparte,seexigeelcumplimiento de las directrices europeas en cuanto a la implantación de este ¿Qué futuro eléctrico nos espera? Editorial tipo de motorización. Según la DGT, en la pasada operación salida de final de julio y principio de agosto hubo siete millones de desplazamientos. Vamos a suponer que, de esos siete millones, 300.000, una cifra tirando por lo bajo, hacen la ruta Madrid-Alicante o Alicante-Madrid. Un recorrido de 440 kilómetrosa losquesi ademásañadimos las habituales retenciones, agotaránlasbateríasde loscocheseléctricos. De hecho, cada vez es más corrienteverpornuestrascarreteras coches eléctricos a velocidad reducida apurando la parte final de lacapacidadde subateríapara recargara todoeste tráficonecesitaríamos seisdíascompletos. Esto significa que alguno de ellos que iniciara el viernes el viaje, llegaría a Alicante el jueves de la siguiente semana. Es decir, que en el recorrido planteadoentreAlicanteyMadrid, deberemosproveer grandes aparcamientos donde puedan hacer larguísimascolasdeesperamásde un cuarto demillónde automóviles. Y, lógicamente, una infraestructurajuntoaellosderestaurantes yhoteles dondepoder atender a todos esto viajeros que deberán pasar varias horas esperando su turno de recarga. Y esto es solo un ejemplo. Lomismo puede ocurrir en otros itinerarios a Sevilla, Lisboa, Coruña, Bilbao, Barcelona… Y la situación puede ser aún más caótica habida cuenta del retraso que, almenos ennuestropaís, sufreelprocesodeinstalacióndeuna adecuada infraestructura de cargadores potentes. Todoestonoesunrelatodeciencia ficción. Es el futuro que nos espera en el plazo de unos diez años si seguimos las directrices dictadas por el Parlamento Europeo que nos obligarán a viajar en coches eléctricos y olvidarnos de losmotoresdecombustiónactuales. Sevuelveaponerdemanifiesto que los políticos, en general, tienenpoca ideade loquehablan, almenoscuandolegislanentemas relacionados con el sector del automóvil. Claro está que, si conducimos estos coches sin corbata, tal vez consumanmenos electricidad... poderalcanzarunpuntoderecarga. Vamos a admitir que haya cargadores de 150kw, lo cual no es cierto,yaquelamayoríadelospostesinstalados,almenosporahora, no llegan ni de lejos a esta potencia. Peropongámonos en la situación más favorable. Aun así, esto significa que cada coche deberá recargarunmínimodemediahora y que, por lo tanto, cada supercargadorpodríarecargar48cochesen 24horas.Sisuponemosqueeneste recorrido instalamos mil puntos de recarga, que es algo hoy en día impensable, ni siquiera a medio plazo, podríamos cargar 48.000 coches en 24 horas. Es decir, para

3 LA RAZÓN • Viernes. 30 de septiembre de 2022 Tres preguntas a... ERNESTOKO Presidente de YADEA España Laprimeramarcamundialdevehículos eléctricos de dos ruedas por ventas, con13,9millonesdeunidadesvendidasen2021,llegaaEspaña enunmomentodegrandesdesafíos globales. 1¿Cuál es el plan de establecimientoenEspañadeunanuevamarcacomoYADEA? Nuestro principal objetivo es contribuiralatransformacióndelamovilidad urbana de manera activa. Vamosaaportartodanuestraexperiencianacional e internacional en todos los foros institucionales volcados en el desarrollo sostenible; y connuestrapropuestadevehículos eléctricos vamos a impulsar lamovilidadceroemisionesysegurapor toda lageografíaespañola.Nuestro objetivoesposicionarYADEAenel Top3 de lasmarcasmás relevantes en 2025, con una cuota en torno al 12%enelmercadodescooterseléctricos. Como marca generalista, contamosconlagamamáscompetitiva del mercado, de gran calidad deconstrucciónydediseñopropia de una marca conmás de 20 años fabricando vehículos eléctricos y desarrollando nuevas tecnologías. Toda la gama de scooters para España viene equipada, por ejemplo, con baterías del primer fabricante delmundo,ATL,odeLG,ycuentan condiseñosde líneasmodernasde reconocidoprestigio,comoKISKA. Atodoellosesumaunplandetienda física ambiciosoque aportará la cercanía y servicio de valor para el cliente.Tendremosuncanalonline, por supuesto, pero, como valor diferenciador enelmercadodevehículos eléctricos, YADEA se comercializará en tienda física, con un volumenmuysignificativoque formará la mayor red de tienda física YADEAfueradeAsia.YADEAtrabajaparaofrecerel serviciodeventay posventa más cercano y ágil, con plazosdeserviciodepiezasensolo 24horas, inéditoennuestromercado. Confiamos en que el principal protagonista de la movilidad eléctricavendrádelamanodelosusuarios particulares y empresas. Una vez que el canal de «motosharing» hacolocadoenlascallesdelasprincipalesciudadeselnúmerodevehículos permitidos, el turno ahora es del usuario particular y de empresas,quecadavezmásestántomandodecisionesdecomprainteligentes y sostenibles. Nosotrospensamosqueelmercado eléctrico de dos ruedas podría duplicarseen4años y sobre todogracias al canal Particular ydeEmpresas. No obstante, el ritmo de crecimientopodríasermayorsidesdeelGobiernoincluyeraalciclomotor en las ayudas públicas. El ciclomotor tiene un componente democratizador en la transformación de lamovilidad sostenible. Es másasequibleparalosusuarios(alrededordeun30%máseconómico quemotocicletas),yescienporcien urbanodedicadoexclusivamentea trayectosporciudad, convelocidadesmínimasqueayudanapacificar eltráfico.Algunasadministraciones yaloincluyenyloaplaudimoscomo, porejemplo, laComunidaddeMadrid y el Ayuntamiento deMadrid. En la actualidad, tal y como está planteadoelplandeayudasalvehículo eléctrico, por cada ciclomotor vendidosematriculan2motocicletas. Creemos que el ciclomotor deberíallegaramásusuariosyconun plandeayudasextensivosepodrían incorporar3.500usuariosnuevosa lamovilidad eléctrica urbana cada año, segúnnuestrasestimaciones.. 2 ¿Qué modelos van a ser los primeros que llegarán al mercado? Partimos inicialmentede6vehículos eléctricos tipo scooters. Los usuariosparticularespodránelegir entre dos modelos equivalentes al ciclomotor (modelosT9LPlusyG5 Pro)ydosequivalentesamotocicletas(G5SyC1SPro).Porsuparte, las empresas de reparto contarán con elvehículoprofesionalmáscompetitivodelmercado,enversiónciclomotoryenversiónmotocicleta(Y1S –Y1SPro).T9LPluses lapropuesta descootersYADEAmásfuncionaly sepresentacomo lamejor relación calidad/precio del mercado. Equivalenteaunciclomotor (L1, velocidad máxima de 45 km/h), cuenta condosbateríasdelfabricanteATL, loquepermiteaumentarlaautonomíahasta112kilómetros.LasegundapropuestadeciclomotoreselG5 Proyestádirigidaalosusuariosmás exigentes (categoría L1, velocidad máximade45km/h), conunamayorpotenciaqueelmodeloanterior. Estarádisponibleengrisynegro.Por su parte, G5 S constituye la mayor apuestadelamarcaparaEspaña.Es unmodelomuycompetitivoyestarádisponibleennegromate,blanco yplata.Porúltimo,contamosconel modelo C1S Pro, ganador del premio de diseño Reddot y diseñado porKISKA,esunmodelodisruptivo. Destaca su motor lateral de gran potencia (6.000W). Vendrá en dos colores: gris y negro mate. Para el sectorprofesional, losY1SyY1SPro cuentancondoblebateríaextraíble con base de carga externa, con un diseño muy específico. Además, para2023,tendremosdospropuestasdepatinetesYADEA,quedestacan por su gran estabilidad gracias alaapuestaderuedassólidasygrandes (de 10 pulgadas) y a la disposicióndelmotor en la rueda trasera.. 3¿Quépapelvaajugarlamoto eléctrica en lamovilidad urbana? Lamovilidadurbanaestátransitandohaciamodelossosteniblesenun contexto de consecución de desarrollos de entornos saludables, seguros y de cero emisiones y ruidos. Basándonos en el etiquetado de emisioneselaboradopor laDGT, la únicaclasificaciónexistenteenesta materia, pensamosqueel vehículo ligero eléctrico debería tomar un gran impulso para lograr con éxito esta transformación. En esta categoría se incluyen vehículos eléctricosmotos,patinetesobicis,yasean particulares como compartidos. El vehículo ligero eléctrico, junto al peatón, transportepúblicoy lamovilidad esencial (movilidad de reparto, policía o ambulancias…) conviviráncomolasmejoresformas demoverseen lasnuevasciudades sostenibles. Además, las pequeñas dimensiones de los vehículos ligeros eléctricos son esenciales para optimizarlosespaciosylaszonasde aparcamientode las ciudades. El submarino La táctica es siempre la misma. Se lanza un globo sonda para ver cómo reacciona el personal. Cómo la gente se indigna, se dice que no se va a hacer, que la medida queda aparcada. Pero la idea ya va calando y la siguiente vez que se hable del tema, muchos ya lo dan como inevitable y se va ablandando la oposición al proyecto. Hasta que lamayoría termina tragando. Este ejemplo de comunicación lo estamos viendo con el tema de los peajes en las carreteras, que ya empezó a cacarear el añopasado.Larazónargumentadaesquehay que financiar los 1.370millones que cuesta el mantenimiento de las carreteras españolas según cifras del Ministerio de Fomento. Una granmentira, yaque la recaudacióndel automóvil supera los 30.000 millones de euros al año. Tomamos los datos del economista Juan Ramón Rallo: 500 millones de impuesto de matriculación; 5.000 millones del IVA por compra de coches nuevos; 3.000 millones de impuesto de matriculación; 13.500 millones de impuesto especial sobre hidrocarburos; 7.500 millones por el IVA de los carburantes; 600 millones de impuesto de transmisiones de coches de segunda mano, además de la ingente recaudación de laDGT por el capítulodemultasa losautomovilistas.Unavezmás, este Gobierno toma por tontos a todos los españoles. ¿Peajes para qué?

4 Viernes. 30 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN El mundo del automóvil hace ya tiempoqueoptópor laelectrificación como su futuro más sostenible,conelhidrógenoenelhorizonte, pero a largo plazo. Los coches cienpor cieneléctricos estáncada vezmáspresentesenlasciudades. Existen cargadores enmuchos lugares y, poco a poco, los conductores empiezan a pensar en sus opcionesdentrodelmercadopara adquirir un vehículo eléctrico, aunque por el momento lamayoría pasaría por un híbrido enchufable. Pero dentro de unos pocos añosnohabráotraopción.Demomento, lasmarcasmás avanzadas en este sentido han lanzado vehículosdedistintos tamañosynecesidades, sin embargo, ninguno ha usadonombreshistóricosparasus modelos. Se tratadenuevasdenominaciones. Sin embargo, otros hanapostadopor lacontinuidady sus modelos más conocidos han adoptadomecánicascienporcien eléctricas. Es el caso del Fiat 500 y susdistintasversionesllenadepersonalidad, elegancia y tecnología. El nuevo 500 «la Prima by Bocelli» eselprimercocheurbano delmundoequipadoconlatecnología JBL «Virtual Venues», que brinda una experiencia de audio inigualable. Cuenta con el «JBL PremiumAudio»masterizadopor Bocelli: sistema de audio de alta calidadde320Wextremadamente F. Castro. MADRID ► La versión «la Prima by Bocelli» es el primer coche urbano del mundo equipado con la tecnología JBL «Virtual Venues» Un sonido puro para el interior del Fiat 500 eléctrico El «Cinquecento» eléctrico tiene una autonomía de hasta 460 kilómetros con una sola carga en tráfico urbano interior de la guanteradel salpicadero para aumentar la higiene de lasuperficiedelospequeñosobjetos personales (como el móvil, las llavesdecasayotrospequeñosobjetos cotidianos). El cliente puede activarlo colocando los pequeños efectos personales en la guantera, cerrarla y pulsar el botón situado en la consola central. El ciclo de desinfección requiere 3minutos y un indicador azul externo, junto con una señal acústica, informará de que el ciclo se ha completado. El nuevo «tope de gama» también lucevarias «joyas»dediseñoy tecnología: la inimitable capota Monogram FIAT en la versión cabrio yel sistemade infoentretenimientoconpantallatáctildealtadefiniciónde26cm(10,25”), losfarosfull LED, las llantas de aleación de 43cm(17”)diamantadas,elemblemaespecífico«laPrima»e interiores premium con salpicadero de tejidoyasientosdecolorbeigehielo, con la firma FIAT. La nueva versión cuenta con tecnologíapuntaconunaautonomía de la batería de hasta 320 km (cicloWLTP)quealcanzahastalos 460kmcuando seutilizaenel tráficourbano.Además,elnuevo500 es el primer coche urbano con conducción asistida de nivel 2. El 500 la Prima by Bocelli se podrá pedir en tres carrocerías (cabrio, berlinay3+1)yenseiscolores(Negro Onyx, Rose Gold, Blanco Ice, GrisMineral,VerdeOceanoyAzul Celestial). refinado, tanto en construcción comoenrendimiento,peroalavez sencillo e intuitivo de usar. Está perfectamente integrado en el coche sin afectar al habitáculo ni al maletero. Para que el sistema de sonidoJBLseadapteperfectamente al vehículo, FIAT ha recurrido a laexperienciadel MaestroAndrea Bocelli, el tenor vivo más popular delmundo,yhaelegidocomobandasonoradelacampañadecomunicaciónelpróximonuevosencillo del tenor. «El rotundo éxito del Nuevo 500 la Prima, la versión top degamadenuestroiconoeléctrico, noshahechodarnoscuentadeque nuestros clientes desean un producto que sea definitivamente premium, italianoyemblemático. Enpocas palabras, quieren lomejor del Made in Italy», señaló Olivier François, CEO de FIAT y Stellantis Global CMO. «Y es precisamente en Italia donde se puedeencontrarlamáximaexpre- El 500e mantiene toda su personalidad sióndel arte, labellezay lamúsica. Por esta razón, junto con el Maestro Andrea Bocelli, hemos creado lamejor experienciaauditivapara mejorar el silencio de un coche eléctrico. Gracias a la excelente tecnología Virtual Venues de JBL, brindamosanuestrosclientesuna experiencia de audio inmersiva y personalizada. Este revolucionariosistemadeaudiodealtacalidad completa un auténtico icono italiano, creado con orgullo en Italia para llevar el espíritu italianomás auténtico por todo el mundo». El nuevo500 laPrimabyBocelli luce una sofisticada carrocería negra ofreciendo de serie la innovadora guanteradesinfectante.EldispositivointegraunalámparaUVCenel

6 Viernes. 30 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN Estánentodaspartes.Enlasconsolasdevideojuegos,eneldispositivo desdeel queestás leyendoeste texto, y sí, también en los coches. Nos referimosalasbaterías.Sonunode loscomponentesprincipalesdelos L.R.M. MADRID ► Su rendimiento depende de muchos factores. Mantener su carga entre el 40 y el 80% es lo recomendable Todo lo que necesitas saber sobre las baterías de los coches eléctricos Labateríadeun eléctrico tieneunas 300celdas TestCenterEnergy(TCE).Estoselementosformanceldas,lasunidades mínimas de almacenamiento de energía, que facilitan la carga. «Las celdasseagrupanenmódulosque, unidos enpack y junto a la electrónica de control, el sistema de refrigeración y las carcasas, crean la batería final, lista para ser ensamblada en el vehículo», añade Sabaté. ¿Enquésediferencianlabatería deuneléctricoydeunhíbrido? Larespuestaestáenlacapacidadde almacenamientoenergético.«Enel vehículoeléctrico,alnodisponerde unmotor de combustión como en elhíbrido,necesitamosquelabatería tenga más capacidad para desplazarnos la misma distancia», indicael ingeniero.Estosetraduceen unaumentodelasceldas:«Labateríadeunhíbridotienealrededorde 100 celdas, mientras que la de un eléctricoreúnecercade300». ¿Cuálessuvidaútil? «Dependedecómoseutilizael coche:lafrecuenciadeuso,lastemperaturas a las que se lo expone o la cantidad de ciclos de carga», respondeSabaté. Yañade: «Enel caso de nuestros vehículos, gracias a las intensaspruebas a lasque sometemos las baterías, aseguramos un mínimo de 160.000 kilómetros u 8 años de garantía de vida útil». Este testeo incluye condiciones climáticas extremas y modos de uso que ponenlasbateríasallímitedeforma continuada. ¿Cómo se puede alargar su vida? Laclaveresideenmantenerelvehículo en las mejores condiciones posibles: «Es aconsejable minimizar el número de cargas rápidas, porque así evitamos que la temperatura de la batería suba mucho», explica. «Sostener suestadodecarga entre el 40% y el 80% también ayuda a prolongar su vida útil más allá de los criterios de garantíamínimos. ¿Tienenunasegundavida? Unavezalcanzados los160.000km o transcurridos8años, el estadode salud de la batería se encuentra alrededor del 80% de su capacidad. «Estoimplicaqueenelusocotidianodel cochepodemosexperimentarunareduccióndesuautonomía y, por tanto, de ladistanciaquepodemos recorrer» indica Sabaté. «Peronoquieredecirqueesabateríanotengamásutilidad,yaqueese 80%decapacidadpuedeemplearse enotrasaplicaciones. vehículos eléctricos e híbridos, por lo que es común que a muchos usuarios les surjan dudas sobre su funcionamiento. Para hacer frente aestosinterrogantes,unexpertodel Test Center Energy, un centro pionero de investigación y desarrollo de baterías de SEATS.A., responde a cinco preguntas clave sobre las baterías. ¿De qué están hechas las baterías? «La tecnología que usamos en el GrupoVolkswagensebasaenelión de litio, concretamente en la combinación química de níquel, manganeso y cobalto (NMC)», explica Francesc Sabaté, responsable del El centro tiene una superficie de 1.500metros cuadrados En este lugar se realizan 17.500 horas de pruebas de baterías 24 horas al día está en funcionamiento este centro de investigación con baterías. 5 son las cámaras climáticas que existen para probar a temperaturas de 85º 6.000 ensayos completos se realizan al año en el centro de pruebas que SEAT tiene en Barcelona.

8 Viernes. 30 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN Los cambios que se están produciendo en la industria del motor tendránunreflejoinmediatoasimismoenelmundo de las competiciones automovilísticas. Así lohanentendido lasmarcasmás innovadoras, comoCupra, que ya han preparado modelos eléctricos de carreras con los que compite con brillantes éxitos en el campeonato que ha preparado la FIAmirando al futuro. Yhemos tenido la oportunidad de vivir desde dentro las reaccionesdeunodeestosCupra, concretamenteelUrban Rebel. Siempre es unprivilegiopoderse sentarenel asientodeal ladocuandoal volantesehaajustadoel arnés nadamenosque JordiGené.Unpilotocuyopalmarés seha forjadoen todotipodecompeticionesinternacionales, desde la Fórmula 3.000 hasta elMundial de Turismos en el que este piloto de Sabadell cuenta conunenvidiablepalmarés.Jordies ahorapilotooficialdelequipoCupra enestascompeticionesdeeléctricos yacreditaencadacarreraestarentre los más rápidos de la élite internacional a losmandos de su León, en el que ha participado activamente en el desarrollo, dentro del equipo quedirige JaimePuig. El circuitomadrileño del Jarama acogíaunacarreradeestecampeonato(FIAETCR)conlaexpectación de asistir a unas competiciones completamente nuevas dentro del panoramanacional.Enlosboxesse encontrabanespecialistasdelmundode lascarrerasyespectadoresde excepción, como el presidente de Seat,WayneGriffiths, quenoquiso perderseel triunfodesuscochesen lacarreraespañola. Aprovechandoestacircunstancia tuvimos la ocasión de montarnos juntoaGenéenelúltimodesarrollo del departamento de competición deCupra,realizadosobrelabasedel futuro Urban Rebel, el último proyectode lamarcaespañolapresentadorecientementeentrelosplanes defuturoquesemostraronenTerramar. Lo primero que llama la atenciónessuestéticaespectacular, con pasos de ruedas ensanchados, un alerónposteriordegrandesdimensiones y entradas y salidas de aire para la refrigeraciónde las baterías, órgano principal del coche y que ocupatoda lapartebajadel vehículoylazonadelmaletero.Unconjunto de baterías y cables se completa conunentramadodebarrasdeprotección que forman una jaula de C. deMiguel. MADRID ►Jordi Gené nos mostró todo el potencial del Urban Rebel de competición Cupra, el futuro de las carreras es eléctrico Las carreras con coches eléctricos son el laboratorio perfecto para desarrollar esta tecnología leración y la curva Farina, antes de llegaraLeMans,queenuncochede competiciónsiempreesafondo,en elcasodeuneléctricoobligaalpiloto a levantar un segundo el pie del acelerador para romper la inercia del peso del conjunto. Y es que, el volumendebaterías que sehan incluido en el coche hace que el conjuntodéen labásculaaproximadamente 1.800 kilos. Un peso nada despreciable que obliga a una conducciónmuyprecisa. Peronoimpidequeelcochetenga unagranmanejabilidadynoslodemuestra Jordi Gené realizandouna conduccióngenerosaenderrapajes. El UrbanRebel se cruza sinproblemasenlosángulosmáscerradosdel Jarama, como en Varzi, curva tambiénconocidacomo«lasegundade Le Mans». Y es asimismo capaz de llevaracabounatrazadaporlalínea para no perder fuerza en la subida de Pegaso. El conjunto de aceleraciones y frenadas, aprovechando todalaanchuradelapistamadrileña seguridad prácticamente inexpugnable. Algo importante para evitar que,encasodeaccidente,elconjuntodebaterías puedadañarse yprovocarun incendioeléctrico. Laprimera impresiónes lade seguir sintiendo el ruido de carreras. Noporlosmotores,sinoporlatransmisión, que se deja sentir con un sonido muy característico. Tras recorrer a velocidadmoderada el pasillodeboxesypasarelsemáforode acceso a la pista, Gené saca todo el potencial del UrbanRebel antes de llegar a la curva de fin de recta. La aceleraciónesportentosa,yaquesus motores eléctricos rinden toda la potencia sin necesidad de que, comoocurreenlosmotoresdecombustión,seaprecisoquesubaelmotor de revoluciones. Una sensación que te pega al asiento de competiciónyquetemantieneconlaespaldaenelrespaldohastaquelallegada del primer ángulo a derecha obliga alusodeunosfrenospotentesyprogresivos. Lasalidadelvirajevuelveaponer demanifiesto la capacidad de ace-

9 LA RAZÓN • Viernes. 30 de septiembre de 2022 con grandes decapadas, hacen del Rebeleléctricodecarrerasuncoche rapidísimo cuando, como solo el piloto catalán sabe hacerlo, hay alguienqueescapazdesacarelmáximo rendimiento de tracción a los aproximadamente340caballosque rinden los dos motores eléctricos, situadosunoencadaeje. Compartirelasientodeal ladoen este automóvil tan singular fue una experiencia única que nos sirvió paraverdeprimeramanopordonde va el futurodel nuestroautomovilismoyaque,comolacompetición siemprehasidoelbancodepruebas de las innovaciones que luego se aplicana lascadenasdemontaje, el futuroeléctricodelautomóvilseforjará asimismo en los circuitos de la manodeprototipos comoestepreciosoUrbanRebel. Además,porsegundoañoconsecutivo, lamarcaespañolahaconseguido encabezar las clasificaciones de pilotos y constructores de este campeonatoeléctrico.AdrienTamhan hecho podio en cada una de esas seis carreras. Esteesfuerzorealmentemagnífico ha permitido al equipo CUPRA EKS sumar 1.076 puntos y ganar el títulodefabricantesporunadistanciade 330puntos frente al segundo clasificado.«Estaesmiprimeragran victoria. Tengoquedar las gracias a todalafamiliaCUPRAporhacerun trabajo increíble durante todo el año», señaló Tambay. «No podría haber soñado con un mejor 2022, porque además de convertirme en campeón del mundo por primera vez, ¡también voy a ser padre muy pronto!», terminó. «Que Adrien haya ganado y que hayamosconseguidolastresprimerasposicionesabsolutasenelETCR, suponeunexcelente cierrede temporadaparaCUPRA»,comentóBlomqvist. «He disfrutadomuchísimo demiprimeratemporadaenelcampeonato de turismos eléctricos. Esperemos que los aficionados también lo hayan vivido así, porque ha sidounañoemocionante». Xavi Serra, director de CUPRA Racingafirmóque«laperseverancia delequipoCUPRAEKSesclavepara lograr un títulomundial comoeste. Todos los pilotos e ingenieros han hecho un gran trabajo de equipo paraasegurarqueCUPRAconserve su título de fabricantes del ETCR y ocupe las tres primeras plazas en la clasificacióndepilotos». Serra hace balance de la temporada: «Estoy encantado con elrendimientodetodaslaspersonas y con nuestro crecimiento como equipo. No ha sido una temporada fácil porque teníamos rivales muy fuertes y el nivel de competitividad hasidomuyalto, loquenoshaobligado a luchar día tras día. Pero podemos estar orgullosos de haber logrado el título de pilotos y el de fabricantesporsegundoañoconsecutivo», finalizó. CUPRA está centrada en la electrificación de toda su gama sin perder su esencia deportiva Por segundo año, CUPRA ha logrado el título de fabricantes en el Europeo de Turismos eléctricos El equipo español realizó un gran trabajo dirigido por Jaime Puig y Xavi Serra Adrien Tambay se proclamó campeón 2022 con Cupra bay sehacoronadocampeónensu temporadadedebut.Elfrancésllegó alapruebafinaldeSachsenringencabezando la tabla de pilotos. DuranteelfindesemanaganólosCuartos de Final, las Semifinales y la SúperFinaldesugrupo«PoolFurious», lo que le sirvió para acumular un total de 495 puntos y terminar invicto. La doble recompensa que Adrien se lleva a casa es el títulodel campeonatoy lacoronade«Reyde laTemporada». Porsuparte,MattiasEkström,defensor del título de pilotos del año anterior,peleóconvalentíadurante todas las carreras y, a pesar de su sensacionalactuaciónenAlemania, terminóenelsegundopuestoabsoluto, a solo siete puntos de su compañerodeequipo. TomBlomqvistfirmóunespectacular fin de temporada al ganar las carreras de Cuartos de Final, Semifinales y Súper Final de su grupo «PoolFast»,venciendoaTambayen Sachsenring al coronarse como «Rey del Fin de Semana» en virtud deunmejor tiempodecalificación. Esta brillante actuación le permitió asegurarseeltercerpuestoenlaclasificación de pilotos. Finalmente, Jordi Gené acabó noveno en la clasificacióndepilotos,sibienlospuntosqueanotófueronfundamentales paraqueCUPRAganarael títulode constructoresdel ETCR. Balance Así termina otra increíble temporada del campeonato FIA ETCR eTouringCarWorldCup,enlaque el equipo CUPRA EKS se hamostrado imbatible y ha demostrado una vezmás lo rápido y fiableque es el CUPRA e-Racer totalmente eléctrico. Cabedestacarquelospilotosde CUPRAsehancoronado «Reydel Fin de Semana» en cuatro de las seis pruebas disputadas (Tambay enHungría, Ekströmen Francia y España,yBlomqvistenAlemania) yalmenosdospilotosde lamarca

10 Viernes. 30 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN Los fabricantes de automóviles eléctricos estánmarcando la tendencia de futuro, cada vez más presente en la sociedadactual. La electromovilidad vive una etapa de crecimiento a nivel mundial quesehavistoreflejadaenelmercado de este tipo de coches en nuestro país. Tan solo durante el mes de agosto las ventas de vehículos eléctricos aumentaron un 25,73%, conun total de 1.901 unidades matriculadas, de acuerdo con cifras de Anfac. Conmotivo del Día Internacional del Vehículo Eléctrico, que se celebró el 9 de septiembre y que tuvo como objetivo generar conciencia sobre la importancia del uso de este tipo de coches para reducir el volumen de gases de efecto invernadero, XEV, la empresa fabricantedel cocheeléctricoYOYO, explicaporquéestetipo devehículos jueganunpapel fundamental para el futuro de lamovilidad urbana. Actualmente una de las principales preocupaciones de gobiernos e instituciones es reducir el impacto medioambiental de los medios de transporte, para ello el vehículo eléctrico es clave, pues permitereducirlaemisióndeCO', mejorando así la calidad del aire en las ciudades y ayudando a salvarvidas.DeacuerdoconlaAgencia Europea delMedioAmbiente, la polución está relacionada con lamuertedemásde27.000personas al año en España. Con precios al alza de los combustibles como los actuales, el vehículo eléctrico se convierte en una de las opciones más baratas paramovilizarseenlasciudadesy susperiferias.El YOYO, porejemplo, diseñado desde cero para ser eléctrico, tiene un consumo homologado de solo 0.074Kwh/km, consumiendo menos de 2 euros por cada 100 kilómetros recorriJ. Socueva. MADRID ► Los coches y «microcars» cien por cien eléctricos se imponen en las ciudades Urbanos y eléctricos para todos El Citroën AMI es una de las opciones eléctricas preferidas por los jóvenes a partir de 16 años. El XEV Yoyo es otro de losmodelos que destacan en el mercado dos. Se trata de un consumo menor inclusoal deuneléctricoconvencional.Unahorroquesesuma a laexencióndel impuestodematriculaciónque tienen los vehículos eléctricos frente a los de combustión. En la actualidad, la mayoría de las grandes ciudades tienen fuertes restricciones demovilidad, las cuales no afectan a los vehículos eléctricos.Untipodevehículocon el que las personas puedenmovilizarse con total tranquilidad y la comodidad de encontrar aparcamientofácil,puespuedenestacionarse en todas las zonas, además dehacerlodeformagratuita.Tambiénpuedenusar los carrilesbusVAO aun con un solo ocupante, evitando los atascos. Desde los 16años Gracias al reciente anuncio de la Dirección General de Tráfico sobre la próxima introducción en nuestro país del permiso B1, los jóvenes a partir de los 16 años podrán conducir determinados coches en las ciudades, la gran mayoría de los cuales son eléctricos. ElXEVYOYOes, dehecho, unode ellos. Se trata de un carnet que ya existe en otros países de Europa y que permite conducir a los jóvenescochesquecumplandeterminadas características: deben ser cuadriciclospesados (homologados como L7e) con unmotor con unavelocidaddealmenos60km/ h y con una potencia inferior a 20 CV, idealesparaconducciónurbana y periurbana. Se trata de una claraapuestaporlamovilidadsostenible, ya que la mayoría de los cuadriciclos pesados (L7) son eléctricos. Definitivamente la ofertadevehículoseléctricosenel mundoescadavezmayor,ylatendencia hacia este tipo de motorizaciónestácadavezmáspresente. Se ha calculado que para el año 2050 estos vehículos serán el medio de transporte prioritario en el mundo.

12 Viernes. 30 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN LasAdministracionessonmuysuyas, aunqueseannuestras,delosciudadanos, y la línea entre servir a la gente o servirse de ella es ya insoportablementefina:somossujetosderecaudación. Lamedalla de plata en esto, la DGT (la de oro es paraHacienda), ha abusado de su potestad sancionadora hasta que se ha topado, muy a su pesar, con un constante aluvióndecondenasencostasimpuestaspor los Tribunales de Justicia hasta alcanzar nivelesquealcanzanel90%deloscasosenque el conductor demandaal organismo. La condena en costas en procedimientos contenciosoadministrativoseraunararaavis hasta losalboresdel año2000,perosevieron propiciadasporuncambiolegislativode1998 que casi coincidió cuando laDGTdesbordó el vaso del abuso de su poder ejecutivo (de embargar cuentas) y puso por delante de cualquiercosalarecaudación, yasíempezaronalloverlelascondenas:porsuresistencia aatendersusobligacionesenlasresoluciones que, en vía administrativa, emite por los recursos de los conductores. Es decir, por negarse a admitir, como es su obligación legal, quenosiempreactúaconformealoquelaley dicta, establece ydetermina. EseembudoqueseautootorgólaDGTala horadeexaminarlosrecursos(desestimación casi sistemática) le ha servido para esquivar aquellos aspectos del proceso sancionador queleresultabanmásincómodosoengorrosos, que son aquellos que se refieren a sus obligacionesalahorademultar:laDGTsiempre ha considerado un incordio tener que notificarcorrectamenteomantenerlosradaresoperativos conformea ley, porponerdos ejemplos significativos, porque son tareas (obligatorias)queentorpecenelavancedela maquinariarecaudatoria.Unfastidiopara la DGT. Los jueces no pasan una, y en estas dos cuestiones,másqueenningunaotra, losTribunales de Justicia «mojan la oreja» día sí y díatambiénalosdePereNavarro,ylesobliga no solo a devolver el importe de lasmultas y la restitución de los puntos del permiso, si fuerael caso, sino tambiénapagar las costas judiciales,esdecir,eldineroqueelconductor tuvo que gastarse para defenderse de una multa injusta que debió ser anulada en el ámbitoextrajudicial. ¡Ay, los radares! PereNavarro«ama» los radares; por lasnoches, cuando los demás contamos ovejas, Pere,paraconciliarelsueño,cuentalosflashazos de los cinemómetros. El director de lacosacirculatoriahacreadounsistemade recaudación altamente sofisticado y automatizado en el que lasmultas se ponen solas, senotificanincorrectamentelamayoría de las veces y además, toma directamente eldinerodelacuentadelconductor, sinque este, en gran parte de los casos, sepa que unos meses atrás había cometido supuesLos Tribunales multan a la DGT Pedro Javaloyes Opinión tamente un exceso de velocidad. Con este idílico panorama para la DGT ¿para qué se vanamolestarencumplirconsuparte?Porquelasmismas leyesquenosobliganacumplir las normas de tráfico obligan a laDGT a respetar los derechos de los conductores a través de laobservanciadeuna seriedenormas,procedimientos,exigenciasyobligaciones; para laDGTconstituyeun incordio inasumible en su ansia recaudadora: porque si hiciera las cosas conformea la ley, lacaja sonaría bastante poco. Una lata. Y así, pasito a pasito, vamos llegandoa los Tribunales, que sacanloscoloresalaDGTpornohacerloque tieneobligacióndehacer. Por ejemplo, señalizar correctamente la existencia de un radar. UnajuezdeMurciacondenólapasadaprimaveraalaJefaturaProvincial deTráficopornoacreditar la existencia de la limitación de velocidad de80km/hapartirdelacualsancionabacon multas a todos los conductores cazados por un radar fijo situado en plena autovía A-30. «Porque yo lo valgo». Si no hay señal ¿cómo respetarunalimitacióndevelocidadinferior a lagenéricade la vía? O ¿sabías que con determinados tipos de radar, laDGTtiene laobligaciónderemitiral denunciadodos fotografíasdelmomentode la infracción? Lógicamente, dos fotografías de dosmomentos diferentes, en dos puntos distintos,nouna fotorecortadade laoriginal que es lo que, muy cucos, hacen en la DGT. Tambiénhatenidoquevenirunjuezaponer orden: el Juzgado de lo Contencioso AdministrativoNº 5 de Córdoba anuló unamulta captada por un radar fijo de laDGT por «no existir dos fotografías tomadas en diferentes instantes», un procedimiento que rara vez efectúaTráficoyque,porello, condenatambién a este organismo a pagar las costas del juicio. Suma y sigue. Ynohablemos de lo engorrosoque les resulta a los de PereNavarro tener en perfecto ordendefuncionamientoyrevisiónloscomponentesdelosradares;porqueesossistemas tienen su «ITV» específica, igual que los vehículos, sin cuya exitosa inspecciónno puedencircular…¡Quia!¡Reglamentismossuperfluos! Y aquí tenemos otra sentencia: el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº5deMadridestimóun recurso para anular por completo una multa de 300 euros y 2 puntos del carné de conducir a un conductor que fue captadoporunradarenjulio de2020.Elmotivofuequelacabinadel cinemómetro no había pasado su pertinente revisión. También con condena en costas. El quecreaquedesdelapropiaAdministración esto vaya a mejorar se equivoca, en mi opinión. Los ciudadanos solo tenemos una opción: acudir a un tercero independiente, un juez, para defender nuestros derechos. Porque,pocoapoco,somoslegiónlosquehemos conseguidoquelosTribunalesapercibancon severidadallídondemás leduelea lasadministraciones: en los ingresos pormultas. La DGT también tiene que cumplir sus obligaciones legales Varias sentencias han dado la razón a los conductores sancionados EFE ►Recurrir hasta llegar a la vía contencioso administrativa destapa la «mala fe» del organismo en la tramitación de sanciones Pedro Javaloyes Dvuelta

13 LA RAZÓN • Viernes. 30 de septiembre de 2022 La oferta de automóviles eléctricos sigue incrementándosemes ames ennuestropaís,loquecontrastacon la lentitud desesperante de la implantacióndeunareddecargadores eléctricosparaalimentaraestetipo de vehículos. Según las últimas cifrasdisponibles,existenactualmenteennuestropaísinstaladosuntotal de 15.724 cargadores, cuando las previsiones es que estuvieran en servicioalfinalizaresteañountotal de45.000puntosde recarga. Mientras los fabricanteshanrealizado un tremendo esfuerzo de inversiones y de desarrollo de tecnología para poner a punto una oferta amplia de coches eléctricos enelmercadoyasídarcumplimiento a las normativas en estamateria de la Unión Europea, el Gobierno sigue estancado sin favorecer de unamanera activa el desarrollo de una redde recarga, lo que frena las ventas de coches electrificados. Además de no establecer ayudas suficientes para que los eléctricos sean más accesibles económicamente, yaqueaúnexisteunimportante diferencial de precios de esta motorización frente a las unidades Carlos deMiguel. MADRID ► El mercado de este tipo de automóviles no crece por falta de infraestructura. Hay pocos puntos y de potencia insuficiente que ralentizan la recarga y desaniman al conductor España, a la cola de Europa en cargadores para coches eléctricos Hasta el momento en nuestro país existen 15.724 cargadores. La previsión era instalar unos 45.000 a final del año 2022 movidas por combustibles sólidos. En la actualidad prácticamente todas las marcas generalistas y muchasde las «premium» tienenofertasdecochesmovidosúnicamente por energía eléctrica. Y la oferta sigue incrementándose rápidamente. En concreto, en el último mes hemos asistidoa la llegadadenuevosmodeloscomopuedenserelID Buzz, la icónica furgoneta de Volkswagen, el BMW iX1, el Tesla Y, o variosmodeloschinosdelasmarcas BYD, Aiways, Polestar, Link&Co, etc…. Todos ellos con una autonomía que puede superar los cuatrocientoskilómetros teóricos. Pero, pese a estos incentivos, la realidadesqueelmercadodeeléctricos sigue sin reaccionar y solo suponealgomásdel tresporciento del total de las ventas. En concreto, en el pasadomes de agosto sematricularonmilcuatrocientoseléctricos y en el conjunto de los ocho primerosmeses de este año la cifra seelevaaunoscuarentayochomil. Evidentemente,unaciframuyinferior a las previsiones iniciales que estimaban que el ejercicio podría cerrarseentornoa lascientoveinte En 2030 serán necesarios 360.000 puntos de carga llóndehabitantesyenHolandaesta cifraseelevahasta los5.000puntos pormillóndehabitantes. Lamedia europea se sitúa en 600 puntos, es decir,másdeldoblequeennuestro país. Otroproblema adicional es el de lapotenciaderecarga,yaquedelos cargadoresinstalados,algomásdel 80% tienen una potencia de unos 22kw, loquesignificaqueel tiempo de recarga para un coche eléctrico es de unas tres horas aproximadamente.De lospotentes, con150Kw o más, que permiten recargar un coche eléctrico en aproximadamente media hora, solo existen ciento treinta en toda España. Es decir, la infraestructura no solo es escasa,sinoademásraquíticaensu nivel depotencia. Aesterespecto,Anfac,lapatronal delosconstructoreseimportadores de automóviles, presentó en sudía unplan con 16 líneas de actuación paraconseguireldesarrollodelared de infraestructura de recarga eléctrica. Un plan que asimismo contempla el establecimiento de ayudas fiscales y bonificaciones. Hay quetenerencuentaqueelplanpresentadoporelGobiernoestimaque alfinalde lapresentedécadahabrá en nuestro país un total de cinco millonesdevehículoseléctricos,de los cuales tresmillones serán turismos. Y para poder satisfacer la demandadeelectricidaddeestos automóvi les es necesar io ir desplegandounareddecargadores que,alfinaldelpresenteaño,deberíanser almenosunos 45.000puntos rápidos. Un paso dentro de un programa que debería completar unaredde120.000cargadoresenel año2025 y llegar a los ya señalados 360.000enel año2030. La realidades que la faltade esta infraestructuraeslaprincipalrazón que está provocandoun retraso en laelectrificacióndenuestroparque automovilísticonacional.Apesarde que la venta de eléctricos se ha incrementado en un 4,8%durante el último año, la realidad es que este tipo de motorizaciones son muy escasas en el total del panorama nacional,yaqueúnicamenterepresenta el 0.2% del total del parque existente. Para tratar de relanzar el programa de desarrollo de red de recarga,AnfachapedidoalGobiernodiversasmedidasqueincentiven a los empresarios que quieran realizar estas instalaciones. Se proponen ayudas directas, incentivos de los municipios, bonificaciones en las tasas e impuestos, beneficios fiscales temporales en el impuesto sobre la electricidad o planes de ayudasconunadotacióneconómicasuficiente. milunidades.Soloasípodríancumplirse los planes de reducción de emisiones establecidos por la UE. Hasta agosto, el eléctricomás vendidofueelTeslaModel3(1.602unidades),seguidodelKiaNiro(1.246), el Citroën C4 (1.061), el Fiat 500 (1024) y el Hyundai Kona (668). Aunque en agosto, el Dacia Spring fueel eléctricomásmatriculado. Y es que, la realidad es que si se quieren cumplir los objetivos que hamarcado el propioGobierno en cuantoaproducciónyventadeautomóviles eléctricos, en España se necesitaríanentornoa360.000puntosderecargarápidaenelaño2030. Para tener una idea más exacta de nuestro retraso, en España existen 250puntosderecargaporcadamiLos cargadores rápidos son losmás necesarios El pasado mes de agosto el Dacia Spring fue el modelo eléctrico más vendido en España

14 Viernes. 30 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN C. deMiguel. MADRID ►Las operaciones han caído el 4,8% y los que se venden, cada vez sonmás caros y lo peor, cada vez más viejos El mercado de coches de segunda mano, en descenso y sin freno Asturias y País Vasco tienen los preciosmás elevados en coches usados 751 unidades. Por suparte, los híbridos usados invirtieron la tendenciaymarcaronsignonegativo en agosto. En concreto, las ventas de diésel/eléctricos enchufables de segunda mano registraron un total de96unidades vendidasdurante el mes pasado, lo que supone un 7,7% menos; mientras que las de gasolina/eléctricos enchufables cayeron un 1,4%, con un total de 917 unidades. Pero, a pesar de que haymenos oferta en el mercado, quizás por efectos de la crisis económica, la realidades que lospreciosnohan crecido, sino todo lo contrario. En agosto el precio medio de oferta ha sido de 19.853 euros, con un descensodel0,1%respectoajulio. O loque es lomismo, unos treinta euros menos que el mes pasado, loquesignificóuncambiode tendencia. Desde marzo de 2021 el precio medio mensual siempre había subido. De hecho, es elmenor incremento interanual de los últimos 13 meses, desde julio del pasado año. Porque la realidad es que, en los últimos tiempos, los preciossehabíandisparadocomo lo demuestra el hecho de que en agostode2020,esdecir,haceahora justo dos años, el preciomedio de oferta del vehículode segunda mano se situaba en 15.059 euros. Hoy, podría llegar a costar 4.800 eurosmás. Las regiones de España con los preciosmedios de ofertamás elevados enagostohansidoAsturias (21.010 €), País Vasco (20.853 €) y Cataluña (20.487 €). En otras tres comunidades –Madrid, Canarias y Comunidad Valenciana- también han pasado la barrera de los 20.000euros, algoqueparecíaimposible no hace demasiado tiempo. En el otro lado de la balanza, Extremadura (16.763 €), Castilla- La Mancha (18.236 €) y La Rioja (18.453 €) mantienen los precios más bajos. Respecto a lasmarcasmás solicitadas por los compradores, Volkswagen, Seat y Peugeot ocupan lasprimerasposiciones,mientras que los modelos más vendidos han sido el Renault Megane (14 años de antigüedad), el VolkswagenGolf (14,5años)yel Seat Ibiza (14,4 años), losmismosmodelosqueenelacumuladodurante la primeramitad del año. Las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión llevan ya siete mesessinlevantarcabeza.Enconcretocayeronun8,1%enelpasado mes de agosto, hasta situarse en las135.479unidades, segúndatos de las patronales tanto de concesionarioscomodelosdistribuidores independientes. Hasta agosto elmercadodeusadosacumulaun descensodel 4,8%, conuntotalde 1.203.225unidades.Lafaltadecoches disponibles se une a la crisis económica, que ha hecho que la demanda se vaya concentrando enlosautomóvilesmásviejosque son, lógicamente, los de precio más bajo. Así vemos que los modelos conmás de 15 años de antigüedad ya se acercan al cuarenta por ciento de las ventas. Como consecuencia del bajo nivel dematriculaciones registrado, por cada vehículo nuevo se vendieron 2,6 unidades de ocasiónenagosto,siendolosmodelos demás de 15 años los que acapararon el 38,2% de las operaciones duranteelmespasado.Dehecho, las ventas de estos modelos tan antiguosacumulanuncrecimiento del 9,4% en lo que va de año. Y comohemosseñalado,esunatendencia que se ha mantenido durante los últimos meses ya que se nota una tendencia en los compradores para buscar el vehículo más barato que les permita tener una herramienta de movilidad individual. Enopiniónde los profesionales del sector, la escasez de vehículos más recientes continúa penalizando al mercado de ocasión. Ante la falta de producto, las ventas de seminuevos se han desplomado un 26,6% en agosto. Las operacionesregistradasencoches de entre uno y tres años retrocedieronun10,7%,mientrasque las de entre tres y cinco cayeron casi un 3%. Y es que, ante la imposibilidad de inyectar usados procedentes de la renovación de sus flotas, empresas y alquiladoras redujeron sus operaciones en el mercado de ocasión. En concreto, las ventas procedentesdeestoscanalesacumulan unosdescensosdel23%ydel27%, respectivamente en los ocho primerosmeses del año. Las empresas con coches para empleados y los «rent-a-car» están teniendo que retener vehículos en su flota más tiempo del habitual por las tensiones en la cadena de suministro que les impiden comprar VWy SEAT son lasmarcasmás buscadas en el mercado VO coches nuevos. Y por ello, estos vehículos con antigüedad entre uno y tres años no están llegando al mercado de Vehículos de Ocasión. Ante esta situación, los comerciantes siguen recurriendo a laimportaciónparaaprovisionarsedevehículos, loqueexplicaque este canal haya aumentado sus ventas un 29,5% en agosto y acumule una subida del 46,5% en lo que va de año. Los compradores siguen confiando en el diésel Respecto a las fuentes de energía, las operaciones con vehículos usados diésel siguen teniendo muchademandarespectoaloque sucedeenloscochesnuevos,hasta el punto que, aunque se nota una bajada de estas motorizacionesdel 12,1%enagosto, losmotores de gasóleo representaron el 57,3% de las operaciones el mes pasado. Los de gasolina, por su parte, cayeron un 5,4%, hasta situarse en las 49.948 unidades, concentrandoel36,9%del totalde las transacciones. En cuanto a las propulsionesalternativas, losmodeloseléctricospurosdesegunda mano, aunque apenas representan todavía el 0,6% del mercado, crecieronun11,8%enagosto, con

