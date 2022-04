2022-04-29_MUVE

La revolución que viene SUPLEMENTO MENSUAL DE MOTOR DE VIERNES 29 DE ABRIL DE 2022 MOVILIDAD URBANA Y VEHÍCULO ELÉCTRICO Los volantes tipo avión se incorporan a los coches eléctricos con nuevas tecnologías que aumentan la precisión de la dirección y el confort

V I E R N E S . 2 9 d e A B R I L d e 2 0 2 2 • 2 • Las caras de la noticia ÓSCAROÑATE Director general deCustomer Service de Jaguar LandRover para España yPortugal La carrera profesional deesteeconomista se hadesarrollado fundamentalmenteenBMW GroupEspaña, peroen juniode2008 fue nombradoOperationsGeneral Manager de Lexus España, puestoquedesempeñó hasta su incorporación, a iniciosde2010, a Jaguar España y Portugal encalidaddeDirector General Comercial. El 1 dediciembrede2011 fue nombrado nuevoDirector General deMarketingpara Iberia con la responsabilidadde ambasmarcas, Jaguar y LandRover. JAIME RODRÍGUEZ PUENTES ResponsableContinental segmentoAgrícola Esdesdeel pasadoprimerodeabril el nuevo responsablede lafirmadeneumáticosContinental parael segmento agrícola. Condiez añosdetrabajoen lacompañía, Rodríguezes IngenieroTécnicodeObrasPúblicaspor laUniversidadPolitécnicadeMadridyhasidoduranteseisañosel responsabledeventaspara la zonacentro, habiendopasado anteriormentetambiénpor el departamentodeserviciosa clientes. Continental produceneumáticos radialespara agriculturaensu fábricadePortugal. JULIOGONZÁLEZ COBOS Director general deVentas de Jaguar LandRover para España yPortugal Es IngenieroTécnicoAgrícolaMBAporel InstitutodeEmpresa. IniciósucarreraenToyota, pasandoenel año 1993a Jaguar, dondedesarrolló funcionesde jefedezonaparaposteriormenteasumir laDireccióndePostventa. Enel año2003añadióasus responsabilidades la direcciónde laPostventadeLandRover. En2007,manteniendosus responsabilidadesen España, asumió lasmismas funcionesenelmercadoportugués. Enenerode2010 fue nombradoDirectordel SurdeEuropadePostventade Jaguar LandRover, yen2013 regresóa Españaparahacersecargode laPostventadeambasmarcasanivel Iberia. FÉLIXOLAVARRIETA Director deMarketingde Jaguar y LandRover para España yPortugal Desde el próximomes demayo este licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y destacado jugador de golf será el nuevo Director deMarketing de Jaguar y Land Rover para España y Portugal. Olavarrieta entró en Jaguar en 1997 y ha desempeñado varios puestos en los departamentos demarketing y ventas en España. Desde octubre de 2019 es responsable de la Dirección General deVentas de ambasmarcas con la responsabilidad directa en las áreas deVentas, Desarrollo de Red, Flotas yVO para España y Portugal. AKIHIRODAIDO Responsablede lasdivisionesdeautomóvilesymotocicletasdeHondaen España Hasidodesignadocomomáximo responsablede las divisionesdeautomóvilesymotocicletasdeHondaen Españayde ladivisióndemotocicletasde lacompañíaen Portugal. NacidoenOsaka, es licenciadoenLenguasy EstudiosLocalespor laUniversidaddeEstudiosExtranjerosdeestaciudadysuvinculaciónconHondaempezóen 1992. Enelmercadoespañol trabajódesde 1998hasta 2002comocoordinadordeventasdeHondaAutomóviles España. JOSÉ CARLOSDELVALLE CEOdeClicars Es el nuevo CEO de Clicars, una de las empresas líderes en el mercado de coches de segunda mano a través de internet. Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por Harvard Business School, Del Valle ha sido durante el último año y medio director de ventas, entregas y financiaciones de la compañía. Fundada en 2016, Clicars facturó 250 millones de euros el pasado año, frente a los 90 millones del ejercicio anterior. BENITO TESIER PresidenteComisión deRecambios deSernauto El presidentede laComisióndeRecambiosdeSernauto hapresentadounestudiosegúnel cual la facturación de los fabricantesde recambiosygruposdedistribución aumentóun 11%enel últimotrimestredel pasadoaño, con respectoalmismotrimestrede2020. La facturación total del año2021cerróconun incrementodeun 17%para los fabricantesydel 16%para losdistribuidores, loque significaquesehabríansuperadoya losnivelesprepandemiade2019. Eran una gota en el océano y ahora ya representan mucho más que hace unos años. Pero, por el momento, no lo suficiente. Estamos aún a años luz de las cifras de la Unión Europea y, de seguir a este ritmo, no alcanzaremos los objetivos establecidos por las directivas de la propia UE. Según losúltimosdatosquemanejanlas compañías de seguros, de los 32 millones de vehículos que hay en España, 24,6 millones son turismos.Loscochessedividen, según el tipo de motor, en diésel (14,9 millones), gasolina (9 millones) yotras motorizaciones (674.017). Este último grupo se compone casi en su totalidad por híbridos Un charco enmedio del desierto Editorial y eléctricos. Los motores limpios representan,por lotanto,un2,7% del parque de coches. Con ser una cifra importante, ya que nos encaminamos hacia el millón de unidades buen ritmo, la verdad es que no es suficiente para poder alcanzar los objetivos antes señalados. Y convendría analizar los problemas por los cuales los coches eléctricos no se desarrollan con una mayor velocidad. En primer lugar destacaríamos el precio. Está claro que si no hay unademandamasiva, laproducciónnopuedeser suficientementegrandeparaqueseabaratenlos costesdeproducción.Yloschasis ylasbateríassonelementoscaros, si bien el motor eléctrico es muchomássimple,ypor lotantomás ejercicio, y hasta 340.000 de aquí a final de esta década. Algo que, al ritmo actual, parece imposible de alcanzar. Pero aparte de todos estosdetalles, loqueparececierto es que el primer factor, el del precio, es el más importante para el desarrollo de las ventas. Porque todos los estudios indican que la renta es un factor que favorece la adquisición de un vehículo eléctrico. Esto se confirma al realizar un análisis del reparto territorial de los vehículos limpios. Las provincias y los municipios con mayor PIBsuelenpresentar tasas más elevadas. Otros factores que favorecen la adopción de estos vehículos son el tráfico urbano, ya que los híbridos, híbridos enchufables y eléctricos tienenmás presencia en grandes ciudades frentea laszonas rurales.Porello, si tenemos en cuenta que únicamente menos de la quinta parte de la población española posee unaplazade garaje enpropiedad donde poder instalar un sistema de recarga, urge que las compañías eléctricas realicen las obras de infraestructura necesarias en las ciudades de tamaño medio y grande para que encontrar un cargador de potencia donde recuperar el 80%de labateríaenun plazo de menos de una hora no seaunproblema irresoluble. Sólo así podremos mejorar la imagen del automóvil con vehículosmás limpios. Porque no conviene olvidar que con ello tampoco se resolverá el problema ya que la automociónnoeselprincipal factorcontaminantedelasciudades, como ya se ha señalado en muchas ocasiones. Calderas, aviación o buques en las ciudades de puerto contaminan mucho más, pero tienen mejor imagen en la opinión pública. baratodefabricar,quelosdecombustióninterna.Paraimpulsar las ventasvíaprecio,nuestropaísdeberíaplantearse, comootrosde la Unión Europea, la supresión del IVA para los coches totalmente eléctricos.Ycomotercerdatoatener en cuenta está el apartado de las infraestructuras.Actualmente contamos con 13.411 puntos de recarga, según losúltimoscensos de estos aparatos, de los cuales la tercera parte fueron instalados durante el año pasado, al suavizarse las trabas burocráticas que tuvierony, enalgunas zonas geográficas, siguenteniendo.Perolos estudiosindicanque,parasatisfacer las necesidades del mercado, serían necesarios unos cien mil antesdequefinalizaraelpresente

V I E R N E S . 2 9 d e A B R I L d e 2 0 2 2 • 3 • El submarino Las últimas estadísticas señalan que el número de coches eléctricos o electrificados en nuestro país suponenalrededordel 4%del parqueautomovilísticonacional, apesarde los incrementos quehemosvividoenlosúltimosañosenlasmatriculaciones de automóviles PHEV, es decir, híbridos enchufables. Un reciente estudio de las aseguradorassobreladistribucióngeográficade loscocheslimpiosdesvelaquelasprovinciascon una tasa de vehículos más elevada sonMadrid (4,87%delparquemóvil local),Barcelona(3,66%), Islas Baleares (2,54%), Gerona (2,46%) y Álava (2,42%). Estos territoriosdestacanpor teneruna renta superior a la media española, contar con una gran capital o albergar flotas de vehículos amplias que permiten atender la demanda de movilidadderesidentesyturistas.Lospuestosde cola corresponden a provincias de interior y en lasquelapoblaciónseencuentramásdiseminada, como son Cuenca, Teruel, Jaén, Zamora y Cáceres. En ninguna de estas provincias la presenciadecocheshíbridosyeléctricosllegaaluno porciento.Quedauningentetrabajopordelante para llegar aniveleseuropeos. Los eléctricos siguen siendo una excepción Firma invitada Más puntos, más dinero, más represión… Lo habitual en cada reforma de la Ley de Tráfico o encualquier reglamentoqueseprecieenelque Pere NavarroOlivella, director de la cosa circulatoria, meta la mano. Esto es de lo que se ha hablado. Y mucho, también, de la eliminación delos20kilómetrosporhoraparaadelantar,una medida que no es que sea recaudatoria, que lo es (se sembrarán las carreteras secundarias de radares de tramo), sino que es directamente DGT: «¡Enhorabuena, chaval! Ya puedes beber al volante» peligrosa; unamedida cuya última consecuencia será la prohibición de adelantar, con lo que se asestará otra sonorabofetada a lamovilidad, que significa acortar los tiempos de viaje con margen de seguridad y protegiendo a los usuarios de la vía, no exponiéndolos a martirio circulatorio. De lo que se ha hablado poco o casi nada es de las novedades reglamentarias que aparecen al final, en una especie de «letra pequeña legislativa» que habitualmente reservan paraesconder lasmejoresperlas.Yestaesdelas buenas. La relativa al nivel de alcoholemia de 0,0 para los conductores menores de edad de bicicleta o de VMP, entre los que se encuentran esos microcoches que abarrotan los aparcamientosdemuchosinstitutosyqueseconducen con16años.Unamedidamuysensata,quéduda cabe.Sepodíahaberaprovechadoparaextender la prohibición de beber para todos los conductores,peroenlaDGTmuestranunaincomprensible resistencia a prohibir el alcohol, dejando el asuntoenuna«recomendación»denobeber, pero considerando que existe una cantidad de alcohol en sangre con la que es aceptable conducir.Y, conestosmimbres, loquenosha traído la Reforma de la Ley de Tráfico es que un muchachomanejesumicrocochesinquese lepermitabeber, peroque celebre conunas cervezas eldíaenquesesaqueelcarnéparacoche«grande», cuandocumpla los18. Ypueda legalmente conducir tras la rubia ingesta. Así, lo que le está diciendo Pere Navarro a toda la muchachada conbicis yVMPes queesperena sacarseel permiso de conducir, que ya estarán habilitados para conducir habiendo bebido. Navarro lo ha vuelto a hacer: crear peligro cuando se podía aumentar la seguridad. Pedro Javaloyes Dvuelta. Tres preguntas a... ALAINVISSER CEOde Lynk &Co 1 Lynk&Coesunamarcanueva en el mercado español, pero conocida en el ámbito internacional ¿A qué grupo perteneceyquévolumendeventas tiene actualmente? Lynk & Co forma parte del grupo Geely,marcaglobal líderdeautomóvilesfundadaen1997consede enChinaypropietariadegrandes compañías comoVolvoCars. Desarrollada con tecnología sueca, somos una compañía de soluciones demovilidadflexible para las generaciones hiperconectadas que nació en 2017 del convencimientodequelamovilidadpuede mejorarse y reinventarse. En España,desembarcamosenabrilde 2021 con nuestro disruptivo modelodeaccesoanuestros vehículosmediantesuscripción.Yacontamos con más de 800 coches en circulaciónymásde8.000miembros de nuestra comunidad. Se tratadeuna implantaciónexitosa que demuestra la aceptación del modelo de negocio en España y que tiene lugar sin que hayamos realizado ningún tipo de publicidad. Como parte de nuestra estrategia de implantación a nivel nacional ymuestra de nuestra apuesta por el mercado español, abriremos a lo largo de este año dos clubes en Barcelona y Madrid, que constituiránunainnovadoraalternativa a los concesionarios convencionales. La apertura de los clubes, sin duda, va a suponer un impulso al crecimiento de la compañía en España y una nueva forma de contacto con los miembros. En Europa tenemos más de 101.000 miembros y 12.600 coches en circulación, y nuestras previsiones apuntan a seguir creciendoen los próximosmeses. Ya contamosconclubesenochociudades europeas (Ámsterdam, Berlín,Múnich,Estocolmo,Hamburgo, Gotemburgo, Amberes y Roma), a los que se sumarán las aperturas de Barcelona y Madrid. 2Esta marca ha iniciado en España una nueva fórmula de uso del automóvil ¿Cómo es el sistemapropuesto? En un contexto en el que cada vez (PHEV)esde44.500euros (IVAincluido).Tantoenlafórmuladesuscripción como en la de compra te llevamoselcocheacualquierpuntodeEspaña. Brindamos un nuevo modelo de movilidad basado en la experiencia, en el que los usuarios pueden usar el coche tanto como necesiten, y disfrutar mediante una suscripción«todoincluido»delmodelo “01”: un coche puntero, innovadorysosteniblequeproporciona una experiencia de conducciónúnica. Enesencia,noestamosenelnegociode vender coches, sinoenel de crear comunidades que hagan un uso más eficiente de los recursos. Lynk & Co ha desembarcado en Españapararevolucionar lamovilidad con una propuesta de valor innovadora y sostenible. 3Al ser un coche híbrido ¿facilitan puntos de recarga domésticosalosclientesqueno tengan esta instalación en su casa? Tantoen laopciónde suscripción como en la de compra de coche todos los Lynk&Co «01» incluyen de serie dos cables de carga: uno doméstico y otro de carga rápida. Por el contrario, Lynk & Co no facilitalospuntosderecargadomésticos. más gente quiere moverse en coche pero no tener un vehículo en propiedad, Lynk & Co ofrece una suscripciónmensualde fácil accesoycancelaciónque,por500euros, brindasumodelo«01»híbridoenchufable con todo incluido. Nos gustalasimplicidadtotalynuestros clientessolotienenqueelegirentre el color azul onegro. Aquellos que no necesiten su propio automóvil pueden hacerse miembros de nuestra comunidad de forma gratuita y acceder a los vehículosdeotrosusuariosenmodalidadde«pagoporuso».Deeste modo, los miembros con suscripción mensual pueden rebajar su cuota compartiendo el coche con otros usuarios el tiempo que no lo necesiten. En tercer lugar, ofrecemos también la posibilidad de comprar uno de nuestros coches. El precio del híbrido enchufable

V I E R N E S . 2 9 d e A B R I L d e 2 0 2 2 • 4 • Es la última novedadde Lexus. Se trata del RZ 450e, un nuevo e impresionante SUV eléctrico que es el primer vehículo de lamarca japonesa que se ha desarrollado desdesus iniciosparaserunautomóvilmovidoexclusivamentepor P. García/C. M. MADRID ►El fabricante presenta un nuevo modelo muy avanzado con soluciones sorprendentes Lexus RZ 450e eléctrico: el futuro ya está aquí El nuevo volante, opcional, «conecta» con las ruedas de forma electrónica. Aumenta la precisión de la dirección y el confort motores eléctricos. Algo que se puede ver desde el primer golpe devistaal observareldiseñofrontal que distingue a este RZ. Al no tener que ocupar espacio para montar un motor de combustión interna,elcapósehapodidorebajar y las aberturas de entrada de airesehanreducido.Laparrillade doblepuntadeflechaha sidouno delosrasgosdistintivosdelosmodelos Lexus durante la última década, pero con el RZ, la forma tiene ahora aspecto tridimensional, yseextiendeportodalacarrocería del vehículo. Un efecto que se realza gracias a un nuevo diseño bitono opcional de la carrocería, que extiende la zona negra contrastada desde el techo hasta el capó. OtradelasventajasdelnuevomodelodeLexus es lagrandistancia entre ejes, que llega a los 2,85metros, loque leconfiereuna gran habitabilidad interior. Otra de lascaracterísticasdeldiseñoes el bajo centro de gravedad y el excelente reparto de pesos, lo que repercute positivamente en la estabilidad del conjunto, especialmente en carreteras viradas. La estéticasecompletaconunaspreciosas llantas de 18 pulgadas de diámetro que semontan de serie, ode20pulgadas, en laversiónsuperior.ElRZtienetracciónintegral a través de dos ejes independientes(e-Axles)yfuncionanjuntocon el sistema de control de tracción total denominado «Direct4», gracias a los cuales se ajusta la posición, tracción y distribución de la potencia del vehículo en función delascircunstanciasdelaconducción. La tracción integral es efectiva gracias a la acción de sus dos potentes motores eléctricos, uno por cada eje. Elmotordelanteroproduce150 kWy el trasero 80 kW, dando una potenciatotaldesalidade230kW, El nuevo RZ tiene una autonomía superior a los 400 kilómetros Con una sola vuelta de volante las ruedas del coche estarán completamente giradas

V I E R N E S . 2 9 d e A B R I L d e 2 0 2 2 • 5 • equivalentes a 313 caballos. Sus dimensiones compactas también contribuyenalaspectodelvehículo,yconsiguenquesedispongade más espacio en el habitáculo y el maletero y para alojar la batería EV. ElRZempleaunabateríade ion de litioenunconjuntoqueconsta de96celdas, conunapotencia totalde71,4kW,quelepermitenuna autonomía de hasta 400 kilómetros. Este conjunto de baterías se encuentrasituadototalmentebajo el habitáculo, y forma parte integral de la plataforma. Su posición contribuye asimismo a rebajar el centro de gravedad del vehículo. La durabilidad de la batería fue una de las consideraciones clave y, más concretamente, el nivel de tor comopara el pasajero. Cuenta tambiénconunapantallatáctilde 14 pulgadas. El RZ450e cien por cien eléctrico está equipado con un sistema electrónico de suave apertura de las puertas que funciona con un solo toque. Su funcionamiento está vinculado al control de ángulo muerto del vehículoparaofrecer laasistenciade salida segura, o «Safe Exit Assist», segúnladenominacióndefábrica, que anula automáticamente la aperturadelaspuertassi sedetectaqueseaproximaalgúnvehículo ociclistapordetrás.Unsistemade seguridad desarrollado como innovación mundial, que espera que ayude a evitar el 95 % de los accidentes provocados por la apertura de puertas. El resultado es una respuesta instantánea y un control de la dirección más preciso El volante tipo avión es opcional y prescinde de conexión mecánica con las ruedas rendimientoquesepodíaesperar tras 10 años de uso. Lexus prevé que la batería del RZ puedamantenermásdel90%desucapacidad al cabo de ese periodo. Una de las novedadestecnológicasmásrelevantes del Lexus RZ es el sistema de dirección «One Motion Grip», quecombinaunvolantedediseño revolucionario «Steering Yoke», con la direccióndotada de un sistema por el que las ruedas están accionadas por un sistema electrónico inteligente. No hay conexiónmecánica ni la tradicional columnadedirección;ensulugar, seusaunaconexióneléctricapara enviar las señales del volante a las ruedas. El resultado es una respuestainstantáneayuncontrolde la dirección más preciso. Una de sus grandes ventajas es la precisión y cuestiones como el poco movimiento que hacer para que las ruedas estén completamente giradas. Con una sola vuelta de volante estarán completamente giradas. Esta tecnología permite aumentar laprecisiónal volante y el tactoenladirección.Nohaycolumna ni conexiónmecánica por lo que el conductor no notará esa clasedeimperfeccionestípicasde los vehículos actuales. En el interior del nuevo Lexus destacan dos innovaciones, un techopanorámicoconregulación de la intensidadluminosa, conun revestimientoespecial para reducir laradiacióntérmica, yunsistema de calefacción radiante en el habitáculo, tanto para el conducEl nuevo Lexus RZ 450e acelera de 0 a 100 km/h en sólo 5,6 segundos El coche tiene una longitud de 4,81 metros y sumotor rinde una potencia equivalente a 313 cv

V I E R N E S . 2 9 d e A B R I L d e 2 0 2 2 • 6 • J. Socueva. MADRID ►Los eléctricos puros tienen la ventaja de no tener que someterse al control de emisiones de gases ni de ruidos ¿Cómo paso la ITV si tengo un coche eléctrico? Las ITVmantienen lamayoría de criterios para examinar el estado de los vehículos eléctricos cada dos años y, una vez el coche tenga una antigüedad de 10 años o más , se deberá pasar anualmente. Por otra parte, la documentaciónapresentarenlaITV será la misma que requiere cualquierotrovehículodecombustión. Esdecir,senecesitalafichatécnica de la ITV, el justificante de la cita previa y del pago online -si se hubierarealizadoatravésdelaweb-y el permiso de circulación. Por último,elprocesoITVdeestetipode vehículosfuncionaprácticamente igualaldeunvehículodecombustión, pero con algunosmatices. Existen, sin embargo, diferencias entre un automóvil eléctrico y otro híbrido. La mayor de ellas enelprocesode inspeccióntécnicadeunvehículoeléctricoesque, al no emitir ningún tipo de gases y, además, al ser completamente silencioso, no son necesarias las pruebasdeemisionesni de ruido. Cabe destacar que, aunque se pueda pensar que este tipo de vehículos presentan diferencias constructivas quepuedenconllevar a una inspección distinta a la habitual, sus componentes ya estáncontempladosenelManualde Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV. El casode los taxis Porotraparte, como losvehículos híbridos utilizan tanto motor de combustión como eléctrico, al contrario que los coches eléctricos,debenpasarlapruebadeemisiones y de ruidos. Finalmente, una vez el vehículo, sea del tipo que sea, supera el proceso de inspecciónrecibiráunapegatinaITV que acredita que el coche es apto para circular en condiciones de seguridad. Enel casodeno llevarlavisibleenalgúnpuntodel parabrisas, la infracción puede suponer una multa de cien euros. ¿Cómofuncionaelprocesodeinspección técnica de un taxi? La normativa que regula la actividad de las ITV en la Comunidad de Madridexigequetodosloscentros de ITVdeben disponer de un servicioespecialparalostaxistas,una opción que no está disponible en el restodelasComunidadesAutónomas en las que sólo ciertas estaciones estánobligadas aprestar esteservicio. Encuantoa laperiodicidad, lostaxisdebensometerse a la inspección técnica una vez al año durante los 5 primeros años desdelamatriculacióndelvehículo y, posteriormente, cada 6 meses. Una vez el taxi acude a la estación y entrega la documentación requeridapara el proceso, el vehículo accede a la nave para la revisión del control del taxímetro -en basealainformacióndel fabricante y sus instrucciones-, así como para la prueba de ensayo kilométricoydehorario. Porúltimo, para poder comprobar si el taxi está vigente,seentregaunapegatinaITV, como en el caso de los vehículos privados, que nos indica la fecha delaúltimainspeccióndelvehículo,válidaduranteunaño,asícomo otra pegatina que indica la vigencia del taxímetro. Anteserancasiunaanécdota,pero ahora cada día se venmás coches eléctricoscirculandopornuestras ciudades y carreteras. Según los datosdelaasociacióndefabricantes Anfac, durante el pasado año las matriculaciones de vehículos eléctricos, híbridos y de gas -contando con turismos, cuadriciclos, vehículoscomercialeseindustriales y autobuses- aumentaron sus ventas un 55,2% respecto al año anterior y se estima que, en los próximos años, siga aumentando su utilización. Y también está creciendo significativamente el mercado de segundamano de coches eléctricos. Comoocurreconloscochescon motor de combustión interna, los eléctricostambiénestánobligados a superar el procesode ITVyaque el tipodemotordel vehículonoes excluyente. Es decir, si el vehículo es de uso particular y de combustión, eléctrico o híbrido, la ITV conserva la misma periodicidad, siendo obligatoria la primera una vez hayan transcurrido cuatro años desde la fecha dematriculación. A partir de ese momento y hastalos10años,deberárealizarse El mercado español recibe coches eléctricos desde 2010 Los eléctricos tienen los mismos plazos de revisión de la ITV que los coches de combustión Un taxi, eléctrico o no, debe superar la ITV una vez al año en los cinco primeros años de vida EFE

V I E R N E S . 2 9 d e A B R I L d e 2 0 2 2 • 8 • Lamarca asiáticaHyundai presume desde hacemuchosmeses de ser la única en tener cinco tecnologías eléctricas en sus modelos, desdehíbridos, ahíbridosenchufables, eléctricos puros e incluso vehículosconpiladecombustible de hidrógeno. Pero el avance tecnológico de la compañía va mucho más allá aprovechando el desarrollo del vehículo eléctrico. El fabricante ampliará estas posibilidades con la tecnología «vehicle-to-everything» (V2X), una innovación que permite usar la energíadel cocheenundomicilio en determinadas circunstancias. Hyundai está llevando a cabo dos J. Socueva. MADRID ►Compañías como Hyundai están desarrollando sistemas que permitan al coche almacenar y suministrar energía eléctrica a un hogar en determinadas circunstancias Los coches eléctricos y la tecnología que permitirá «cargar» las casas El avanzado Hyundai Ioniq 5, cien por cien eléctrico, es el coche que está desarrollando el proyecto en Utrecht, Países Bajos proyectos piloto con tecnología V2X en los Países Bajos y Alemania, con varias unidades del modelo Ioniq 5 modificadas y equipadasconsoftwarepersonalizado con capacidad «vehicle-to-grid» (V2G),una tecnologíaquepermite suministrar la energía ya almacenadaen lasbateríasde los vehículoseléctricosaunaredeléctrica, también conocida como «grid». DesdeHyundaihanseñaladoque, con esta tecnología, los propietarios no sólo tendrán la oportunidaddecontribuiractivamenteala estabilizacióndesuredlocal, sino que la tecnología V2G también «contribuirá en gran medida a la estabilización del suministro de energíarenovable», segúnseñalaronsusresponsables.Estosedebe

V I E R N E S . 2 9 d e A B R I L d e 2 0 2 2 • 9 • EFE a que la red distribuye directamente a los usuarios la energía renovable procedente de la energía solar o eólica, y con la aplicaciónde la tecnologíaV2G, laenergíarenovablepuedealmacenarse en los vehículos y devolverse a la red cuando no pueda generarse, por ejemplo, por lanocheocuandonohayaviento,oenhoraspunta. Así, a medida que los países aumenten la variedad de su «mix energético»paraincluirmásfuentesdeenergíarenovable, latecnología V2G ayudará a reducir el impactoclimáticoyaque,enlugar dedependerde las centraleseléctricas de reserva, la red puede depender de la energía almacenada en los packs de baterías de los vehículos. Por ello, la compañía ha flexibles», afirmó. Un ecosistema bidireccional permite utilizar las bateríasdeloscochescomoamortiguadorenunsistemaderedsostenible enel que la energía solar y la eólica son las principales fuentesdeenergía.Sóloconestealmacenamiento a gran escala es posibledesprenderseporcompletode la dependencia de los combustibles fósiles. En este sentido, el Ioniq 5 de Hyundai servirá como coche de producción bidireccional lo que significa que las baterías del modelo se utilizarán a gran escala comoalmacenamientodeenergía sostenible.Sinduda,eldespliegue del coche cien por cien eléctrico significará un antes y un después en lamovilidad y las ciudades. Los conductores contribuirán a la estabilización del suministro de energía renovable A través de la tecnología V2G, el coche puede suministrar energía a una red eléctrica El proyecto se lleva a cabo en colaboración con la compañíaWe Drive Solar Concept Car como este sirven de base para experimentar nuevas tecnologías subrayado que la tecnología V2G nosólobeneficiaalospropietarios de los vehículos eléctricos, sino tambiénasociedadesenterasque compartenunsistemaenergético, por lo que esta iniciativa se ajusta a la visión «Progress for Humanity» deHyundai. Es algo que queda reflejado en el proyecto de movilidad que llevará a caboenUtrecht (PaísesBajos), junto con el proveedor de movilidad We Drive Solar, por el quedesplegará25unidades de su modelo eléctrico Ioniq 5 que podrán almacenar energía sostenible gracias a esta tecnología. Hyundaihaindicadoque, através deesteproyecto,Utrechtpretende convertirse en la primera ciudad del mundo en desplegar esta tecnologíaagranescalayconvertirse enlaprimeraregiónbidireccional delmundo. «Gracias aesta tecnología,WeDriveSolarpodráutilizar los vehículos para almacenar energía sostenible a gran escala, pasando a lo largo de este año de 25 a 150 unidades de Ioniq 5», explicóeldirectordeWeDriveSolar, Robin Berg. «Junto con Hyundai, haremos de Utrecht la primera ciudadyregióndelmundoconun ecosistemaenergéticobidireccional»,añadió. «Estamosmuyorgullosos de poner en marcha este proyecto», expresóel presidentey consejero delegado de Hyundai en Europa, Michael Cole. «En Hyundai, creemos que la carga bidireccional puede convertir los vehículos eléctricos en recursos

V I E R N E S . 2 9 d e A B R I L d e 2 0 2 2 • 10 • inversiones en nuevos coches eléctricos, además de mostrarse muy preocupadas en la instalación de fábricas de baterías para así evitar tener que depender en unfuturode losproveedoresasiáticos. En este sentido, hay varios proyectosimportantesenmarcha. ElgrupoStellantistieneavanzadas variasnegociacionesparalaconstruccióndeestas fábricasdebaterías en varios puntos de Europa, especialmente enFrancia e Italia. España no entra, en principio, en sus planes ante la ausencia de comunicaciónconelGobiernoSanchez, según explicó hace pocas semanas elCEOde lamultinacional, Carlos Tavares. Detodoslosfabricantesmundiales, el que lidera las inversiones en electrificación por el momento es Mercedes Benz, que ha anunciado invertir60.000millonesdeeurosen el próximo quinquenio. Pero no se En 2030 España debería tener instalados 340.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos La industria está haciendo sus deberes; la Administración, no ►Las empresas de automoción invertirán cerca de 300.000 millones de euros hasta el año 2035 para la fabricación de coches cien por cien eléctricos Carlos deMiguel. MADRID La directiva de la Unión Europea queobligaa los fabricantesdeautomóvilesaconstruirúnicamente vehículos movidos por motores eléctricos a partir del año 2035 ha tenido diferentes respuestas. Mientras los fabricantes se han movilizadoyhanpresentadofuertes inversionesyplanesdeelectrificaciónmuyeficaces,partedelos cuales ya los estamos viendoen la ofertademodelosqueactualmentesepresentaanteel consumidor, lasadministracionespúblicas,con excepción de los países nórdicos, han sidomuchomás lentas en su reacción y el ejemplo español es quizás el más claro de toda la UE, conun retraso clamoroso respecto a los planes de electrificación. De poco vale que haya coches eléctricos si no hay cargadores donde alimentarlos. Comoseñalamos, losfabricantes están haciendo los deberes a marchas forzadas. Ypruebade ello son las fuertes inversionesque losprincipales grupos han planteado a un plazo generalmente de cinco años. Cantidades importantes que, si las sumamos,seacercanalostrescientosmilmillones de euros. Y es que, losplazosdadospor laUniónEuropeasonmuycortosparaunaindustria, como la del automóvil, que programa sus inversiones y la vida de sus productos con un horizonte devarios lustros.Unmodelonuevo suele tener varios rediseños para ir adaptándose a las tendencias de cadamomento,pero,porlogeneral, la vida útil de un diseño se sitúa en el entornode losveinteañosomás. Los europeos, en cabeza Porqueprogramaruncocheeléctricoesmuchomáscomplicadodesde el punto de vista de ingeniería que uno de combustión interna, sobre todo,enalgunosaspectoscomoson el chasis o la plataforma. Esta parte del vehículo debe estar preparada para albergar un importante volumen de baterías recargables que, además,pesanmucho.Yrequieren una preparación especial ya que la alta tensión eléctrica que soporta podría darmuchos problemas si el aislamiento no es perfecto. De hecho, hay rigurosos protocolos de intervención en un coche eléctrico encasodeaccidenteyqueelusode herramientasmetálicasenelactode salvaralosocupantespuedeprovocar descargas eléctricas incluso mortales o incendios inesperados. Las marcas europeas son las que van por delante en el tema de las

V I E R N E S . 2 9 d e A B R I L d e 2 0 2 2 • 11 • En España existen 13.411 puntos de recarga y harían falta 100.000 para cubrir la actual demanda están muy retrasados en lo que respecta a la infraestructura de recarga. Unos más que otros. España viaja en este proyecto en el furgón de cola. No sólo en lo que serefierealnúmerodecargadores, como asimismo en el nivel de la potencia instalada. Según las últimas estimaciones, nuestro país cuenta actualmente conuntotalde13.411puntosderecarga,indicanlosúltimosrecuentos. De ellos, unos 4.800 se instalaron duranteelpasadoaño.Perolasestimaciones mínimas para abastecer el número de coches eléctricos en circulaciónylosqueseesperanvender este año, sitúan en cien mil el número de cargadores necesarios antesdefinalizarelpresenteaño.Es decir,hayquemultiplicar losactualespormásdesieteveces.Noparece laborfácil.Ymenosllegaralobjetivo deunos340.000cargadoresqueseríannecesariosalfinaldeestadécalosdosúltimosaños.Contodoslos planes en marcha y que se cumpliránsegún loprogramado tanto porlosplanesdeinversionesaprobados como por los mandatos de las juntas de accionistas, es muy posible que se dé la paradoja de que tengamos en circulación los coches eléctricos, pero que no hayapostessuficientespararecargarlos. Sobre todoenalgunospaíses de la UE. Y es que, mientras el norte del continente ha hecho bienlosdeberes, lospaísesdel sur unavezsehayasuperadoelciclode laelectricidad.Peroyaalargoplazo, aunque algunas marcas, especialmenteToyotayHyundai,disponen demodelosdeserieconestatecnología. Cargadores Lo que parece cierto es que los planes diseñados por las marcas van a cumplirse ya que todos tienen en su programación el findel motor de combustión en Europa entre los años 2035 y 2040. Yalgunas marcas, como Volvo, incluso antes de estas fechas. Dentro de estos planes está, lógicamente, el incremento de las ventas de coches electrificados en todo el mundo.Porejemplo,Toyotaprevé vender unos 3,5 millones de coches eléctricos anuales a final de esta década. Y, en general, todas las marcas han incrementado las entregasdeeste tipode coches en ReyesMaroto, ministra de Industria, responsable del despliegue de puntos de recarga pública Los fabricantes ya han adaptado parte de sus plantas para construir coches eléctricos daparapoderabasteceralademandaquesesuponetendránenEspaña loscocheseléctricos. Otro problema adicional es el de la potencia de los cargadores. La mayoríade las instalaciones tienen unos22kwhytansolopocomásdel 10%superanestapotencia.Siyason raros losde50kwh, losde150omás sonmuy excepcionales. Ello repercute directamente en el tiempo de recargade los coches que, amenor potencia,mayoresperaparaalcanzarlosnivelesmínimos.Porellonos encontraremosconcuellosdebotella difíciles de resolver. Largas colas en las estaciones de recarga para poder acceder a un punto libre ya que, en lugar de los quinceoveinte minutosqueanuncianlosfabricantes para alcanzar un nivel de carga del 80%de labatería, laesperapuedeprolongarsemásdeunahora. Otro inconveniente adicional se deriva de la forma de pago de la energía recibida. Hasta ahora, los automovilistas están acostumbradosapagarsusfacturasdecombustibles en las gasolineras mediante pagoenefectivooportarjetadecrédito. Pero loscargadoresno funcionan así. No tienen terminales para pagarcontarjetaysoloadmitenpagos a través de una aplicación del teléfono, lo cual supone una complicación para una buena parte de los ciudadanos que no están familiarizados con este sistema. Pero, además, es que no todas las terminales funcionancon lamismaAPP, sinoquehayquetenermetidoenel teléfono varias para poder acceder asegúnquecargadorenfunciónde laempresaalaquepertenezca.Yen las APP ha habido que recargar el dinero previamente. Es decir, un sistemacomplicadoqueentorpece aúnmás un futuro incierto. Lo que parece evidente es que el PlanMoves 3 no está funcionando tanto en lo que respecta a la promoción de los coches eléctricos como, sobre todo,alaimplantacióndelainfraestructura de recarga necesaria. Y los fondos del PERTE, que deberían asimismo promocionar la instalacióndenuevoscargadores,seretrasanenel tiempo y se complicanen las condiciones burocráticas para accedera losmismos. Un dato positivo en este panoramahasidoel cambiode legislación aparecidoenelBOEelpasado28de diciembreque simplifica los trámites administrativos para la instalacióndenuevoscargadores.Obligaa las gasolineras a implantar instalacionesenfuncióndesuvolumende ventade carburante. Pero, de todas formas, siguesiendodemasiadofarragoso. destacapormucho,yaqueenelmismo plazo de tiempo el grupo Volkswagen dedicará 52.000millones asus trabajosdeinvestigaciónydesarrollosobrevehículoseléctricosy latecnologíadel«software»necesario para su funcionamiento. En la líneade los treintamilmillones encontramostantoaStellantiscomoa General Motors, aunque el plazo anunciado en este caso es hasta 2025.Ylamultinacional americana yaha anunciadoque esta cifra se le vaaquedar corta. Ligeramentepor encima de los 25.000 millones se encuentran los planes de inversión de Ford y justopor debajo, los de la Alianza Renault-Nissan. Otra japonesa,Toyota,tambiénhaanunciado suinterésconcercade31.000millonesa la largodeestadécada. Paralelamente, la industria del motor trabaja, asimismo, en otras alternativas como la pila de hidrógenoque, paramuchos es el futuro EFE

V I E R N E S . 2 9 d e A B R I L d e 2 0 2 2 • 12 • Elnivel tecnológicoqueestándesplegando marcas como Hyundai y Kia (hermanos empresariales, aunque muy distantes entre sí en todos los mercado que comparten) queda reflejado en su avanL.R.M. MADRID ►El modelo asiático triunfa en todo el mundo gracias a su tecnología, su diseño y su gran rendimiento Y el Coche del Año 2022 en Europa es...el Kia EV6 eléctrico El modelo asiático puede obtener 100 kms de autonomía en apenas unosminutos sar del 10% al 80% en solo 18 minutos. El Kia EV6 ha recibido también los galardones de Coche delAñoenIrlanda2022;Cochedel Año de ‘What Car?’ 2022; Crossover del Año en los premios TopGear.com2021; ganador de la categoría ‘premium’ en los premios Cochedel AñoenAlemania2022; y ganador conjunto de los primeros premios Mejores Coches del Año 2021/2022. «Esungranhonorhaberganado el Coche del Año 2022 con el EV6, el primer Kia que logra este prestigiosopremio.ElEV6esunaemocionante señal de lo que está por venir ennuestra gama electrificada», comentóel presidentedeKia Europa, Jason Jeong, que indicó queelEV6eselprimerode lossietemodeloseléctricosqueKiatiene previsto lanzar antes de 2026. «Es una agradable sorpresa ver que el KiaEV6conquistaestepremio. Ya erahoradequelamarcayelgrupo fueran recompensados, ya que se han esforzado mucho con este coche. El progreso de Kia es impresionante», comentó el presidente del jurado del Coche del Año, Frank Janssen. Junto con el KiaEV6(279puntos), fueronfinalistas seis coches más, todos ellos electrificados. El RenaultMegane y elHyundai Inoq5 le acompañaron en el podio. zadaofertadecochescienporcien eléctricos, una gama que ya está por delante de muchos fabricanteseuropeos.EselcasodelKiaEV6 cienpor cieneléctrico, un crossover que recientemente ha sido galardonadoconelpremio‘Carof the Year’ 2022, gracias a los votos de un jurado de 59 miembros, compuesto por periodistas del motor de 22 países europeos. El modeloEV6 es el primer vehículo eléctrico de Kia desarrollado a partir de la plataforma modular eléctrica global (E-GMP) de la compañía.Ofreceunaautonomía de528kilómetrosyunacapacidad de carga ultrarrápida de 800 voltios, quepermitea los clientespaEl interior del EV6 es amplio y confortable La compañía prevé lanzar sietemodelos eléctricos antes de 2026 528 kilómetros es la autonomía del EV6, una cifra que asciende a 740 en uso urbano 18 minutos puede tardar en cargar del 10% al 80% sus baterías en un punto ultra rápido de recarga

V I E R N E S . 2 9 d e A B R I L d e 2 0 2 2 • 13 • No cabe duda que el sector de la movilidad personal, entendamos estesegmentocomoel de lasbicicletas en sus múltiples variantes deutilización(tambiéneléctricas) yeldelospatineteseléctricos,está en un momento álgido en el que están colaborando las cada vez más estrictas restricciones municipales,perotambiénunasnuevas tendencias de ocio que han convertido ambos productos en algo más que en un simple vehículo para moverse. Con una amplia experiencia en este novedosohorizonte de la movilidad, surge un nuevo actor en el denominado sector de los vehículos demovilidadpersonal (VMP). Se tratade la nueva empresa española Lobito IC que es el resultado de la fusión entrelamarcadebicicletasLobito y la de patinetes eléctricos IC. Las dosmarcasoriginales,LobitoeIC, seguirán manteniendo sus propios logos. Así, la firma Lobito contribuiráconsusactivosyexperiencia técnica en el sector de la fabricación y comercialización de bicicletas convencion a l e s y eléctricas, aportando su amplio catálogode productos que, actualmente, cubren L.R.M. MADRID ► La movilidad sostenible ha provocado que marcas como Porsche adquieran participaciones mayoritarias en compañías especializadas La nueva vida de las bicicletas La bicicleta eléctrica se ha convertido en una pieza fundamental en la nuevamovilidad sostenible dentro y fuera de las ciudades todas las necesidades de este sector: desde modelos de bicicletas urbanas a plegables; de paseo a carretera en sus distintasmodalidades profesionales; las denominadas del tipo gravel y de uso en montaña. Por su parte, IC aporta su experiencia en el campo de los patinetes–scooteres-eléctricosde media y alta gama, pudiendo desarrollar,asuvez,nuevosmodelos parauntipodeconsumidororientadoalocio.Enesteapartadocabe destacar sunovedosoQ10; unpatinete eléctrico de doble rueda delantera que ofrece una mayor estabilidadalusuario,asícomoun curiosopatinetetambiéneléctrico pensado para ser utilizado sobre nieve, en el cual destacan sus esquíes delanteros direccionales y una oruga posterior; un modelo aún en estado de prototipo, pero que enbreve estarádisponible en elmercado.Peronosonlosúnicos porquemarcascomoPorschehan adquirido una participación mayoritaria en el fabricante de bicicletas eléctricas Greyp Bikes. «Porsche es pionera de la movilidad sostenible y está impulsando constantemente su estrategia de electromovilidad», afirmó Lutz Meschke,Vicepresidenteymiembro del Consejo de Dirección de Porsche AG, responsable de Finanzas y Tecnologías de la Información. «Las actividades en el sector de las bicicletas eléctricas ponende relievenuestroenfoque coherente. Porsche ha sido un proveedor líder de híbridos enchufables durante años. En 2019 lanzamoselprimerPorschetotalmente eléctrico -el Taycan- y, el año pasado, uno de cada tres vehículos que entregamos estaba equipado conunmotor eléctrico. Nuestro ambicioso objetivo para 2030 es lograr la neutralidad en la emisióndeCO2entoda lacadena de valor». En marzo de 2021, se amplió aún más la gama, ahora compuesta por dos modelos: Porsche eBike Sport y Porsche eBike Cross, que representan la apuesta de la marca por la exclusividad sobre dos ruedas. En la actualidad, una y otraestáncasi agotadas, gracias a la muy positiva reacción del mercado. Además, Porsche continúa su larga y exitosa co l aborac i ón con Rotwi ld. Ahoraseestátrabajando en la evolucióndeestos modelos. Empresas como Lobito IC seguirán creciendo Porsche cuenta con dos modelos de bicicleta eléctrica: eBike Sport y la eBike Cross La nueva movilidad trae el «resurgir» de la bicicleta

V I E R N E S . 2 9 d e A B R I L d e 2 0 2 2 • 14 • J. Socueva. MADRID ►El nuevo Opel Astra incorpora un sistema que asegura que los ocupantes respiran un aire saludable en el habitáculo Intelli-Air: el sistema que controla la calidad del aire dentro del coche Un emoji en la pantalla informa sobre la calidad del aire que se respira en el interior ción y hacemos lo mismo con el confortysaluddelospasajerosdel Astra. Un ambiente interior agradablecontribuyede formadecisiva al confort y es en este punto en el que el nuevo sistema Intelli-Air juega un importante papel». El Intelli-Air combina distintos filtros de aire y de partículas con un sistema de control que examina continuamente el estado del aire del habitáculo, iniciando automáticamentesurenovaciónantes de que el aire esté viciado. Cuandolacalidaddelaireexterior es deficiente, el sensor de calidad del aire del coche, denominado AQS, cierra la entrada de aire del exterior paraqueasí noentren los elementos contaminantes en el interiordelcoche.Porelcontrario, si es el aire interior el que está viciado o contaminado, por ejemplo, al fumar dentro del coche o por el polvo presente en la ropa, entoncesseabrelaventilacióndel exteriorparaasípodersuministrar a los pasajeros un aire más fresco. Filtros Gracias al Intelli-Air, el aire en el habitáculo del nuevo Astra siempre se mantiene lo más limpio posible. Los pasajeros, incluso, pueden comprobarlo por sí mismos, dadoqueel sistema informa sobrelacalidaddelaireatravésde lagranpantalla táctil a colormostrandounemoji con formade coche que se basa en el índice internacionaldecalidaddelaire(AQI). El colordel emoji varíaenfunción del estadodel aireenel interior. El nivel del aire en el habitáculo se controla mediante un sensor de PM2,5 capaz de detectar partículas de hasta 2,5 micrómetros y la calidad de los filtros cumple con los requisitos más exigentes. El material del filtro es hidrófugo, lo que impide su congelación en inviernooqueseconviertaenhogar de bacterias. A pesar del elevado rendimiento del filtro, la permeabilidad del aire está garantizada. El filtrodebecambiarseuna vez cada 12 meses para asegurar un aire interior limpio durante todoelaño.EnelnuevoOpelAstra un sistema de gestión de filtros informa al conductor cuándo es necesaria susustitución, algoque noocurreentodos loscoches,que esperan a las revisiones. Lanueva generacióndel Opel Astra, ya a la venta en España, llega con una imagen muy acertada, renovadayconmotorizacionesde gasolina, diésel, híbridos enchufables e incluso una versión cien por cien eléctrica que se comercializaráen2023. Suprecioarranca en unos 20.000 euros, o 6.000 máspara las versiones electrificadas. Sunivel de tecnologíaesmuy completo en todos los sentidos, desdeel nivel deconectividada la seguridadactiva ypasiva. Perono es lo único. ElAstraincorporadetallescomo una evolución del Intelli-Air, un sistema de purificación que asegura que todos los pasajeros respirandentrodelhabitáculounaire decalidad. «Duranteeldesarrollo de la nueva generación del Astra, hemosconsideradolacalidadpercibida como una prioridad y, por lo tanto, nos hemos centrado en cadadetalle»,aseguralaChiefEngineer del Astra, Mariella Vogler. «Aumentamos la seguridad de todoslosusuariosdelascarreteras contecnologíasdeúltimagenera- El nuevo Astra ya está a la venta en España El filtro detecta partículas de hasta 2,5micrómetros

V I E R N E S . 2 9 d e A B R I L d e 2 0 2 2 • 15 • La llegada del coche cien por cien eléctricoestásignificandouncambio de hábitos en la forma de entender lamovilidad. El uso de una energíamáslimpianosóloescuestión del motor y las baterías, sino tambiéndemuchoscomponentes delvehículo.Elempleodemateriales más sostenibles es la otra gran batallaquelibranlosfabricantesde automóviles. Y una de las más avanzadasenestesentidoesVolvo. La compañía sueca, a través de su fondo de capital de riesgo Volvo Cars Tech Fund, ha realizado una inversiónestratégicaenlaempresa suizaBcomp,quedesarrollamateriales ligeros de alto rendimiento basados en fibras naturales. Para crearsusmateriales,Bcomputiliza fibras de lino, unmaterial de base biológicaqueofreceun importanteahorroen términosdepeso, uso de energía y emisiones frente a las piezasdeplásticohabituales.Volvo estáestudiandoelusodecompuestos de fibra natural en su próxima generacióndecochescienporcien eléctricos, mientras que su filial Polestar (eléctricos) también pretende utilizar estos materiales en sus futurosmodelos. Fibras naturales Lafirmanórdicayaprobóestaclase de materiales en el Volvo Concept Recharge, cuyos asientos son elreflejodeestaunión.Loscálculos de Bcomp demuestran que, en comparación con las piezas de plásticonormales, loscompuestos basados enfibra natural sonhasta un 50%más ligeros, utilizan hasta un 70%menos de plástico y generanhastaun62%menosdeemisiones de dióxido de carbono (CO2). En el interior del Volvo Concept Recharge se ha utilizado un compuesto de lino para las zonas de almacenamientoinferiores, laparte posterior del reposacabezas y el reposapiés. En el exterior del coche, los parachoques delanteros y traseros, así como lasmolduras de los umbrales, están compuestos de lino. «Estainversiónesunejemplomás de nuestro compromiso con la sostenibilidad y el enfoque estratégicopara reducirnuestrahuella de carbono. Tenemos una larga tradición de asociación con empresas tecnológicas líderes como Bcomp, ya que vemos beneficios conjuntosenayudarlesaescalary desarrollar productos innovadores en los mercados globales», explicó el responsable de Volvo L.R.M. MADRID ► Compañías como Volvo invierten en empresas especializadas en esta clase de tejidos Materiales sostenibles: la otra revolución del coche eléctrico Los compuestos basados en fibras naturales son hasta un 50% más ligeros Volvo emplea material ecológico con una huella de carbono baja y una estética natural CarsTechFund, AlexanderPetrofski. «Nosentusiasmanlasposibilidades queofrecen los compuestos de lino y por eso los hemos utilizadoenel interioryel exterior del Volvo Cars Concept Recharge», afirmóRobinPage, vicepresidente primero de Diseño interior deVolvoCars.«Esunmaterialecológico con una huella de carbono muy baja que también permite una estética atractiva y natural». El objetivo de reducir constantementelasemisionesyconvertirse, antes de 2040 (mucho antes que el plazo fijado por la Unión Europea y otros fabricantes), en una empresa cuyas operaciones En el exterior, parachoques ymolduras están compuestos de lino no tengan ningún impacto sobre el clima, forma parte del plan climáticointegraldeVolvoCars,uno de los más ambiciosos del sector. Yapara2025, laempresapretende reducir en un 40 % las emisiones deCO2del ciclode vidaútil deun vehículo en comparación con 2018.

