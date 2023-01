2023-01-28_LifeStyle

FEBRERO 2023 Nos vamos de after… en la nieve LAMODA APRÈS-SKI Adriana Ugarte y Rubén Ochandiano El dúo que no teme al lobo (feroz) Ya en la gran pantalla Desde agitadores gastronómicos hasta desperdicio cero LAS NUEVAS TENDENCIAS GASTRO EL FENÓMENO UGLY SHOES Los zapatos feos que son bonitos

Mecenas principal energético Administraciones Públicas Mecenas principal tecnológico Mecenas Mecenas principales

3 @lft_magazine febrero ENTREVISTA Adriana Ugarte y Rubén Ochandiano nos cuentan sus papeles en Lobo Feroz. Foto: Manu Bermúdez. En portada: Adriana, esmoquin, de Parosh. Collar y brazalete Coco Crush en oro amarillo de 18K, de Chanel Joaillerie. En el rostro, Nº1 Sérum, Nº1 Essence Lotion Revitalizante y Nº1 Bálsamo para labios y mejillas Nº5 Lively Rosewood, todo de Chanel. Rubén, camisa de raso, de Mans Concept, y pantalón, de Gant. Reloj Boy Friend en oro beige y piel, de Chanel. En el rostro, Nº1 Sérumy crema revitalizante; base de maquillaje Boy de Chanel Le teint nº30, todo de Chanel. 5 BELLEZA ‘MADE IN SPAIN’ La cosmética española goza de muy buena salud y gana fieles dentro y fuera de nuestras fronteras. ALERTA, NIEVE La moda alpina se convierte en la gran tendencia esta temporada, por si vuelve Filomena. 26 LOUIS VUITTON PUCCI 17 SUPERNORMAL Hablamos con Miren Ibarguren, tan divertida y ocurrente como sus personajes. 56 44 THOM BROWNE DE VIAJE POR ESTAMBUL El Gran Bazar, la Mezquita Azul, Galataport, un interesante recorrido por una de las ciudades más inspiradoras del mundo. Presidente: Mauricio Casals Consejero Delegado: Andrés Navarro Audiovisual Española 2000 SA Directores: Miguel Ángel Martínez (Financiero). Juan Castro (Técnico). Rafael López (Marketing). Javier Pérez Parra y Manuel Torres (Publicidad). Noemí Herreruela (Distribución). EDICIÓN LIFESTYLE Directora: Ana Ureña Jefa de Producto Lifestyle: María Borrel (mborrel@larazon.es) Jefa de Coordinación: Chelo Corrochano (mcorrochano@larazon.es) Diseño Gráfico: Elena Fernández-Gallardo Edición: Pepa Barnusell Coronado. Colaboradores Redacción: Miriam Rubio, Tatiana Ferrandis, Carmen Lanchares, Abigail Campos, Rubén Ochandiano, Marita Alonso, Patricia Cerezo, Fran Castro, Jose Luis Diez-Garde Fotografía: Manu Bermúdez, Gonzalo Pérez Mata. Estilismo: Enol Blasco. D.L M-6358-2012

4 LIFESTYLE MAGAZINE / FEBRERO 2023 POR ANA UREÑA La contraportada Directora Naked iPhone T FOTOS: GTRESONLINE, VALERO RIOJA, INSTAGRAM, D.R. a más de uno le ha dado disgustos algún hacker malintencionado. Si pensáis que exagero y que es solo una foto saliendo de su clase de pilates, un día tonto, que no le dio tiempo coger la bolsa de deporte, estáis equivocados. Os presento otro documento gráfico, esta vez de Hailey, acompañada de su amiga Bella Hadid, en una escapada en barco por la costa de California, las dos con maxibolsos y las dos sujetando sus móviles en la mano junto a la taza de matcha latte para llevar de su cafetería orgánica de confianza. Tengo una teoría. Lo hacen para alertar sobre su situación amorosa. Esto les ayuda a lucir sus anillos de compromiso –o no– dependiendo del estado de su relación, como quien no quiere la cosa. Sujetando todo en la mano, destacando el anular. Otra hipótesis más rebuscada es que quieren hacer ver que necesitan un bolso para ser invitadas a las fiestas del excéntrico rapero estadounidense 6ix9ine (pronunciado «six-nine»). Si no habéis visto los vídeos que sube en su cuenta de IG, os los resumo. Invita a cenar a sus amigas y les regala bolsos Birkin de Hermès de colores. Lo puso de moda Kanye West hace un año cuando compró este modelo de bolso paras las amigas de su entonces novia Julia Fox. Los Birkins los adquieren en tiendas de reventa, nuevos, y en este caso en Privé Porter, con sede en Miami. En el último happening se gastó 300 000 dólares en total en más de 30 unidades. Si vas a una de sus cenas, sin duda puedes ir con todo en la mano, y volver con ello en tu nuevo bolso. engo un nuevo desencadenante de ataques de ansiedad. Es el ver a famosas sujetar siete cosas en una misma mano, una de ellas siendo un iPhone… y para más INRI, un iPhone sin carcasa. Vamos por partes. Necesito que alguien me explique por qué, teniendo una parte de sus vestidores dedicada solo a exponer bolsos, declinados en colores, no utilizan dichos accesorios para lo que sirven realmente. Culpo en parte a la fiebre de los microbolsos del 2019 (capitaneada por el modelo Le Chiquito de Jacquemus), en los cuales no cabe nada, ni siquiera buenas intenciones. Quizás nos hayan obligado y acostumbrado a llevar parte de lo que no entraba en los bolsos a cuestas, cargándolo todo. Y ahora las mujeres hemos desarrollado una nueva habilidad, la de sujetar 32 765 cosas en una mano. Inciso: cómo será que en TikTok existe una cuenta que hace parodias imitando a las Kardashian y los cómicos salen siempre sujetando un móvil más otro objeto inverosímil en una misma mano… una vela aromática encendida, una lámpara de mesa, un rodillo… Volviendo al tema bolso, poco después del momento nanobolso, se normalizó el usar más de un bolso a la vez y este año vuelven los bolsos XXL como el Icare de Saint Laurent entre otros. Entonces ¿por qué Hailey Bieber sigue llevando todo su ajuar en su mano izquierda? Y cuando digo ‘todo’ es ‘todo’, desde la botella de agua reutilizable de acero, pasando por el termo de café, un jersey de algodón sostenible y el móvil, que sujeta precariamente con dos dedos (ver foto a la izquierda). Sufro por ese teléfono, desnudo, sin funda protectora, a la intemperie, abandonado a su suerte. Desde luego, en Los Ángeles, los de La Casa de las Carcasas no harían negocio. Existe un rumor que dictamina que llevar el iPhone a pelo es un símbolo de estatus. O lo que es lo mismo: transmite que te da igual si se cae y se rompe porque te compras otro. Lo que sí protegen bien es la nube, que Hailey Bieber, junto a Bella Hadid, con las cosas que no les caben en el maxibolso en la mano Hailey Bieber El rapero 6ix9ine, en pleno reparto de Birkins de Hermès @anaurenasuriani

5 @lft_magazine Moda FOTO: JIMMY CHOO MODAALPINA Inspirada en la ropa deportiva vintage, la chaqueta tipo plumas en degradé de Jimmy Choo funciona igual de bien dentro y fuera de la pista de esquí. Ante el temor de nevadas intensas, la moda activa su alerta antiventiscas con colecciones ‘après-ski’ que han convertido las ciudades en auténticas estaciones de esquí.

6 LIFESTYLE MAGAZINE / FEBRERO 2023 Moda Naty Abascal, en la Giorgio Armani Neve’s High-Altitude Tour, en St. Moritz ski? ¿Por qué nos gusta tanto la ropa de icen que el esquí es más que un deporte, que es todo un estilo de vida. Temporada tras temporada, esta máxima sobre la afición más invernal del mundo se convierte en realidad al comprobar como son muchos los que abandonan la ciudad los fines de semana para acudir raudos y veloces a las diversas estaciones que pueblan nuestro país (cuando no el extranjero) para pasar horas deslizándose por pistas infinitas. La libertad que se experimenta sobre estas dos finas tablas y la soledad de la bajada resulta suficiente recompensa para todos los minutos de coche, o de esperas, que son necesarias para conseguir el objetivo final: esquiar desde que sale el sol y hasta que el cuerpo aguante. Según WWD, una de las publicaciones de referencia en el mundo de las tendencias, la moda de nieve posee uno de los grandes índices de crecimiento en la actualidad. Tanto es así, que se prevé que solamente las chaquetas de esquí tengan un incremento en ventas de un 3,2 % anual durante la próxima década, alcanzando cifras de vértigo para 2031. Y parece que las previsiones de esta cabecera no van muy desencaminadas, ya que solo este invierno se han multiplicado exponencialmente las cifras de búsquedas en internet. Así, se ha conseguido incrementar las consultas sobre la moda de esquí en más de un 100 %, vinculado, al parecer, a la seguridad de poder viajar libremente en 2023, tras la crisis experimentada por la pandemia. La gente quiere hacer turismo y el esquí se presenta como una de las actividades con más seguidores y más atractivas para comenzar el año. Las firmas de moda tienen claro, por tanto, que este es un sector en crecimiento donde todavía hay parte del pastel para repartirse. Esto convierte de esta manera al esquí en un territorio D 1 2 1. Casco de esquí, de Fendi (1100 €). 2. Pareja de esquís con motivo monograma, de Balmain x Rossignol (3900 €). 3. Guantes de esquí DiorAlps, de Christian Dior (650 €). De la pista a la pasarela, la moda alpina se convierte en la gran tendencia esta temporada. Por Jose Luis Diez-Garde 3

7 @lft_magazine por conquistar, fomentando así una batalla fashion similar a la que tuvieron hace más de cien años Roald Amundsen y Robert Falcon Scott para ser los primeros en llegar al Polo Sur. Pero que nadie se lleve a engaño, el esquí no es una novedad para las casas de moda, ni mucho menos. UN LUJO DE DEPORTE Desde sus inicios, el deporte del esquí ha estado vinculado a las clases más adineradas de Europa y Estados Unidos. Ellas fueron las primeras que comenzaron a concebir esta actividad como un pasatiempo para sus momentos de ocio y, así, casas como Redfern lanzaron sus primeras líneas deportivas destinadas a este sector a finales del siglo XIX. Después, tras la I Guerra Mundial, no se concebía deslizarse por alguna de las exclusivas pistas de los Alpes o de Estados Unidos sin un jersey de cuello vuelto de Elsa Schiaparelli (incluso la hija de la diseñadora fue una esquiadora de referencia). Y la creadora italiana no fue la única. Madeleine Vionnet, Hermès o Jean Patou fueron otras de las maisons que se hicieron un hueco en los armarios más prestigiosos de las mujeres de aquel momento, que acababan de cambiar la falda por el pantalón emulando a Coco Chanel y que se dejaban ver esquiando tanto en Gstaad como en Sun Valley, la capital estadounidense de este deporte a principios del siglo XX. Uno de los datos más curiosos al respecto de la historia de la moda alpina es la de la casa Pucci, que comenzó, curiosamente, vinculada a la montaña. Prácticamente al mismo tiempo que Christian Dior imponía el New Look en los salones de la alta costura parisinos en 1947, los originales y coloristas estampados de la casa italiana se empezaron a ver sobre la nieve y, a día de hoy, la casa sigue conservando este espíritu, que le ha llevado a colaborar con la prestigiosa casa Fusalp, creando una de las colecciones más buscadas de esta temporada. Desde monos multicolor hasta orejeras, sus propuestas demuestran que todavía le queda mucho de la herencia alpina en su ADN. Manoplas degradé, de Jimmy Choo (325 €). Traje de esquí estampado (1390 €) y orejeras, de Pucci x Fusalp (220 €). Kylie Jenner Casas como Redfern lanzaron sus primeras líneas destinadas al esquí a finales del XIX Kendall Jenner, con snowboard de Dior LOUIS VUITTON

8 LIFESTYLE MAGAZINE / FEBRERO 2023 Moda Gafas de esquí redondas DiorAlps, de Christian Dior (c.p.v.). Botas après-ski, de Thom Browne (c.p.v.). individualización es donde las grandes marcas de moda han encontrado un filón más de negocio. De esta manera, son muchas las firmas que están aprovechando el buen momento que vive la moda de montaña para conquistar las pistas de esquí con su logo. Lo hizo Prada de la mano de Aspenx y, también Giorgio Armani, que incluso llegó a trasladar la pasarela a una pista de nieve para presentar su propuesta para esta temporada. La estación de St. Moritz acogió este desfile donde se pretendía rememorar los Juegos Olímpicos de Invierno de 1928 y 1948, que se celebraron en esta ubicación y, de paso, dar inicio así a la Giorgio Armani Neve’s HighAltitude Tour, que llevará esta línea de moda deportiva a otras ciudades como Megève, Verbier o Courchevel. Celebrities como Naty Abascal o Pepe Barroso estuvieron allí para contemplarlo, convirtiendo así más chic si cabe la cita. Está claro, por tanto, que cualquiera que haya sido testigo de la moda esquí de los últimos años ha visto como se han ido sumando cada vez más marcas de high-fashion a este mercado, intentando así conseguir una parte de este suculento pastel, consolidándolo como una parte destacada de su cuenta de resultados. Perfect Moment es quizás el mejor ejemplo de esto. Fundada a finales de los año 90, la firma vivió una delicada existencia hasta que el matrimonio Gottschalk la adquirió en 2011 con un claro propósito: convertirla en una marca de referencia. Y para ello se valieron de las redes sociales creando un producto de inspiración vintage, con un toque muy sexy y que ha arrasado en Instagram. ¿El resultado? Actualmente es una de las firmas más buscadas, con un posicionamiento muy elevado y un precio mucho más competitivo que el resto de la competencia. SELFIE EN LA NIEVE Hablando de redes sociales, no podemos negar el atractivo que tiene esta actividad para nuestra vida en el metaverso, y prueba de ello son el sinfín de celebrities que aprovechan para subir GIORGIO ARMANI Balenciaga presentó en 1949 un tejido pensado para proteger a sus clientas de la humedad de la nieve universo por sí mismo destinado a conquistar antes o después las pasarelas. La popularización de este deporte, que hasta hace relativamente poco tiempo estaba destinado sobre todo a las clases más acomodadas, ha provocado que no baste solo con lucir un mono de esquí para diferenciarse. Como bien decía el filósofo George Simmel, nos vestimos para reconocernos en un grupo, pero también para diferenciarnos de él, y en esta búsqueda de la Manoplas, de Kenzo (102 €). Pero Pucci no fue la única. Otras como Balenciaga también lanzaron sus colecciones para la nieve por esas fechas. El creador vasco presentó incluso un tejido pensado para proteger a sus clientas de la humedad de la nieve en 1949, y el propio Hubert de Givenchy creó alguno de los diseños más icónicos para Audrey Hepburn en la película Charada. Esto último sucedía en los inicios de la década de los 60, cuando la moda de esquí se comenzaba a perfilar como un

9 @lft_magazine a sus distintos perfiles los días de descanso en las montañas, a sabiendas de que la moda esquí, además, es una aliada para pasar desapercibidas. Dentro del equipaje básico para la nieve encontramos las gafas de ventisca y los cascos y gorros, que nos cubren totalmente el rostro, consiguiendo así la máxima discreción cuando se trata de disfrutar de nuestra afición. Quizás por esto son tantos los famosos que optan por el esquí para disfrutar de la libertad de sentirse desconocidos de nuevo: vestir de incógnito sin que tus fans sean realmente conscientes de que intentas pasar desapercibido. Este detalle suma por tanto un punto más en la cuenta de «pros» de esta actividad que se ha convertido en un sinónimo de una vida «muy chic». En la pista de esquí es, posiblemente, el único lugar del mundo donde las hermanas Kardashian son unas desconocidas, o así por ejemplo nos lo demuestran las imágenes de Kylie o Kendal, donde hay que hacer un acto de fe para creer que son realmente ellas las que se esconden tras sus uniformes de nieve y la tabla de snowboard de Dior. Pero no todo en esta vida es bajar pistas cubiertas de nieve y ejercitar las piernas y los glúteos. El esquí también ofrece momentos de ocio y de fiesta que son otro de los atractivos de esta actividad. Y eso las marcas de moda también lo saben, permitiéndose así diseñar una línea de complementos que destaca por su versatilidad, ya que son prácticos para el après ski, pero también han conquistado las calles de las ciudades. Esto lo podemos ver en elementos como la presencia que la piel tiene esta temporada en distintos complementos, como son los bolsos o mochilas que presenta Gucci (que se estrena este año en la moda de nieve) o Louis Vuitton, dos de las firmas que más fuerte han apostado esta Gabrielle Caunesil y Riccardo Pozzoli, en el desfile de Armani en St. Moritz Pepe Barroso, en la Giorgio Armani Neve’s High-Altitude Tour, en St. Moritz GUCCI temporada por conquistar este territorio blanco. Ir de shopping también se adivina como una afición perfecta cuando se dejan apartados los esquís, de ahí que sean muchas las firmas que abren pop up stores de temporada en las distintas estaciones. Es el caso de Chanel en Courchevel, en lo que se considera ya todo un clásico, o la reapertura de la tienda de Louis Vuitton en la estación de Cortina d’Ampezzo, lo que viene a confirmar el buen estado y el futuro que tiene la moda esquí. ¿Vamos pidiendo pista? 1. Gafas máscara de esquiar, de Louis Vuitton (c.p.v.). 2. Botas de après-ski, con logo, de Gucci (890 €). 3. Chaqueta con cremallera, de punto con efecto borreguito, de Louis Vuitton (3500 €). 4. Guantes LV Snow, con motivo de picos nevados que evoca un tejido de punto y el logotipo LV Initials, de Louis Vuitton (615 €). 1 2 3 4 Muchas firmas abren «pop up stores» de temporada en las distintas estaciones FOTOS: GTRESONLINE. CORTESÍA GIORGIO ARMANI (FOTOS DE NATY ABASCAL, PEPE BARROSO Y GABRIELLE CAUNESIL Y RICCARDO POZZOLI), D.R.

10 LIFESTYLE MAGAZINE / FEBRERO 2023 Cultura Rami Malek, con el nuevo Tank Française de Cartier, en una de las 26 202 fotos tomadas durante el rodaje en París Catherine Deneuve y Rami Malek son los embajadores y protagonistas del film rodado en París, donde el nuevo Tank Française de Cartier hace su esperado debut. Por Pepa Barnusell TANK FRANÇAISE CITA EN PARÍS

11 @lft_magazine FOTOS: CARTIER us orígenes se remontan al año 1917, fecha que vio nacer el primer boceto del reloj Tank, por obra y creatividad de Louis Cartier. No fue hasta 1919, año en el que comenzó a venderse, cuando empezó su carrera hacia el éxito, que se culmina en 2023 con el lanzamiento del nuevo Tank Française, presentado por primera vez en 1996. En una perfecta interpretación del reloj de pulsera, ha heredado su atemporalidad y el estilo francés de su predecesor y se impregna de una sencillez que lo hace más sofisticado, una paradoja solo asumible en piezas que desde su nacimiento impusieron sus códigos y marcaron la diferencia. Masculino y femenino, el Tank Française hace referencia a un espíritu muy francés, entre el clasicismo y la libertad estilística. Su diseño sigue los parámetros del Tank originario, inspirado en un tanque militar visto desde arriba, donde las dos angarillas paralelas –que definen la firma característica de este modelo– representan las orugas y la caja, el habitáculo del vehículo. En aquel momento, el brazalete de metal se integraba perfectamente en la caja, lo que supuso toda una innovación, que ahora Cartier reinterpreta con un estilo más radical. Un nuevo enfoque, tanto estético como ergonómico, donde las angarillas son más abombadas y los acabados más satinados, con una esfera que presenta un efecto rayos de sol y un brazalete que forma una cadena compacta y flexible. S Los actores Rami Malek y Catherine Deneuve son los embajadores del nuevo Tank Française TRAS LAS CÁMARAS Desde su comercialización, el Tank fue el preferido de actores, artistas y deportistas. Hoy, la evolución del primer reloj rectangular con silueta redondeada, los números romanos y las agujas de acero azulado sigue siendo el elegido por los amantes del arte y la cultura. Y París, paradigma de la libertad y la creatividad, fue la ciudad escogida para presentar el nuevo Tank Française de la mano de Guy Ritchie, director del cortometraje protagonizado por Catherine Deneuve, leyenda viva del cine y el estilo francés, y el oscarizado y polifacético Rami Malek. Cientos de momentos llenos de complicidad y alegría sobre el puente Alexandre III, donde el azar y los giros del destino provocan un encuentro entre ambos actores desde un lado y otro del río. Un homenaje al cine y a la libertad creativa que comparte Cartier y que certifica que aunque los tiempos cambien, la elegancia del Tank Française permanece inalterable. El Tank Française presenta un brazalete de metal en perfecta continuidad con la caja Tank Française de Cartier. A la izq., de oro amarillo con diamantes y caja de 25 mm y a la dcha., modelo XL masculino de acero.

12 LIFESTYLE MAGAZINE / FEBRERO 2023 Moda uando nos hemos acostumbrado a hablar de ugly shoes para referirnos a una tipología de calzado, queda claro que el adjetivo feo ha sido completamente despojado de cualquier pincelada peyorativa. ¿El motivo por el que los zapatos que antes eran denostados se han convertido en los favoritos de las que de verdad saben de moda? En primer lugar, porque encierran ironía, que es el accesorio preferido de los fashion insiders, que acostumbrados a ser mirados por encima del hombro y a ser tomados por seres banales, disfrutan teniendo siempre un as en la manga. En segundo lugar, la moda ha entrado en el goblin mode, que es el término que según la Oxford University Press mejor reflejó nuestra actitud en 2022 y que se caracteriza por la dejadez y la vagancia. Piensa en el look con el que te ve el repartidor cada vez que le abres la puerta un domingo tras un sábado movidito… Sí: ESE es tu modo Goblin, y sin duda las UGG, las Birkenstock (con calcetines, a poder ser) y las Crocs son algunas de las marcas que mejor reflejan esta estética. El presidente ejecutivo de Crocs ha señalado que las ventas de este controvertido calzado aumentarán un 17 % anualmente para alcanzar un cinco mil millones de euros en ventas en 2026. No es de extrañar el éxito de este calzado tan controvertido si atendemos a razones psicológicas, pues las siluetas redondeadas nos hacen sentir calidez y confort, algo que es más necesario que nunca en tiempos convulsos, y por eso esta temporada preferimos modelos que responden a estas siluetas, en lugar de esos modelos afilados con piezas metalizadas que han triunfado en momentos anteriores más calmados. En tercer lugar, hemos de tener en cuenta el poder de las colaboraciones, que han sido esenciales para elevar este tipo de zapatos. En 2017, Christopher Kane se alió con Crocs, y ahora Balenciaga ha dado un giro más al modelo con los mule Crocs Madame de 80 milímetros de caucho en rosa. Por su parte, Dior se ha asociado C UGLYSHOES ¿Por qué nos obsesionan los La primera vez que los ves te horrorizan, pero terminas por comprarlos… Analizamos el fenómeno del amor por los zapatos ajenos a los cánones estéticos habituales. ‘Welcome to the ugly side!’ Por Marita Alonso Rosalía, luciendo unos Crocs de Balenciaga

13 @lft_magazine FOTOS: GTRESONLINE, INSTAGRAM, D.R. con Birkenstock para reinventar dos diseños icónicos: el mule Tokio y la sandalia Milano, y Camper se ha aliado con la firma berlinesa Ottolinger, fruto del trabajo de Christa Bösch y Cosima Gadient, para lanzar unas botas altas naranjas de lana con tratamientos repelentes al agua y suelas de PU que han entusiasmado a los amantes de la moda. En cuarto lugar, hay que tener en mente que este tipo de zapatos ayudan a las estilistas a generar cierta tensión entre la feminidad de determinados diseños o el clasicismo más canónico y el carácter disruptivo de estos diseños. La moda quiere que nuestros pasos funcionen como el reflejo perfecto del momento en el que nos encontramos, y por eso pasamos del universo onírico de Loewe, con sus zapatos ensoñadores y escultóricos, a los diseños que abrazan la comodidad extrema y que huyen de los cánones estéticos normativos. También es importante tener en mente la nostalgia, esa a la que nos aferramos al recurrir a modelos que nos recuerdan a nuestra adolescencia y a una era en la que la incertidumbre que hoy triunfa no era la triunfadora. Por eso regresan con fuerza las Dr. Martens, que ahora proponen su icónico modelo de zapato 1461 con plataforma quad y la bota sinclair de cremallera con una edición especial confeccionada en charol agrietado y detalles en oro envejecido. Otro ejemplo de que el pasado vuelve es que ahora las sinergias se elevan, como es el caso de los míticos botines Half Cab de Vans y las botas Euro Hiker de Timberland, que se han reinterpretado para crear un nuevo modelo que combina el calzado de skate con las botas de montaña. Del ‘gorpore’ pasamos al après-ski, porque las celebridades y las influencers disfrutan de glamurosos retiros en la nieve en los que combinan sus exquisitos monos de Perfect Moment (por cierto… ¿sabrán en realidad esquiar o se limitarán a beber champán al lado de la chimenea?) con las botas de Moon Boots que ya tienen iconos de estilo como Dua Lipa. Por cierto, amigas de la cantante, como las supermodelos Gigi y Bella Hadid, han apostado esta temporada por las UGG, que ahora son las preferidas de las redes sociales gracias al modelo Ultra Mini con plataforma. Firmas como Camila’s lanzan las «no Ugg» de plataforma Elliot, ideales para apostar por esta estética en clave asequible. Al final, la decisión de llevar zapatos ajenos a las convenciones estéticas supone un golpe sobre la mesa y a su vez, una apuesta por nuestra propia personalidad. Supone estar tan seguras de nosotras mismas que nos dé absolutamente igual lo que digan de nuestro armario, una apuesta por el movimiento man repeller que abandona la mirada masculina y que demuestra el poder de llevar lo que nos venga en gana. También manda el mensaje de que somos tan maravillosas que podemos hacer que cualquier zapato lo que sea, pero al margen de esta clausura tan Mr. Wonderful que nos estamos marcando, no podemos dejar de pensar en cómo la industria de la moda es siempre capaz de absorber lo diferente para convertirlo en una etiqueta más destinada a transformarse en tendencia. Llega un momento en el que lo feo se convierte en estiloso, y es entonces cuando es despojado de esa disidencia inicial. La moda es experta en devorar los símbolos y vaciarlos de contenido, pero tampoco hemos de olvidar que las prendas sirven para entablar conversaciones, y sin duda unos zapatos ajenos a las normas son perfectos para hablar y para abrir debates. Quien apuesta por los ugly shoes no apuesta por la dejadez, sino por un presente más comunicativo en el que las normas están para romperse… ¿Y acaso hay algo menos ugly que eso? Quien apuesta por los ‘ugly shoes’ no apuesta por la dejadez, sino por un presente más comunicativo Zuecos Traktori, de CamperLab Gigi Hadid, con UGG PARATODOS LOS GUSTOS 1. Mules Tokio de lana afieltrada bordada, de Dior by Birkenstock (1600 €). 2. Botas altas naranjas de lana para mujer, de Camper x Ottolinger (415 €). 3. Botín Classic Mini Platform camel, de UGG (c.p.v.). 4. Bota rosa, de Timberland x Pangaia (240 €). 5. Zuecos abiertos en la puntera de Crocs (c.p.v.). 1 2 3 4 5

14 LIFESTYLE MAGAZINE / FEBRERO 2023 Moda i tienes un espíritu libre que dice no a lo establecido, que se salta las reglas y que vive con pasión, alegría y amor desmedidos, eres Coco Crush: la colección de joyas de Chanel Joaillerie, que es sobre todo una actitud, un impulso que dice sí a la pasión, a la libertad y la creatividad. Un estilo que va más allá de las modas preestablecidas y sigue sus impulsos, al más puro estilo de Gabrielle Chanel, libre, independiente, apasionada y hecha a sí misma. La colección se amplía con piezas exclusivas que Chanel presenta a lo grande a través de sus nuevas musas: la actriz y embajadora de la Maison Margaret Qualley y la actriz Amandla Stenberg, que se unen a la embajadora de Chanel, la cantante surcoreana Jennie. En aras del confort y la libertad, Chanel adopta el motivo matelassé –clásico del mundo ecuestre, que la propia Gabrielle utilizó para crear su bolso de piel acolchada en 1955, el 2.55, y emblema de la Maison desde entonces–, S Chanel Joaillerie presenta las nuevas piezas de la coleccción de joyas ‘Coco Crush’, de la mano de las actrices Margaret Qualley y Amandla Stenberg, junto a Jennie, cantante y embajadora de la firma. Por Pepa Barnusell Coco Crush EN BUSCA DE TU Amandla Stenberg lleva: anillo grande de oro amarillo de 18 K. Anillo mini en oro blanco de 18 K y diamantes. Anillo mini en oro amarillo de 18 K y diamantes. Pendientes de oro blanco de 18 K, oro amarillo de 18K y diamantes. Brazalete de oro amarillo de 18 K. Todo, de la colección Coco Crush de Chanel Joaillerie. Maquillaje realizado con la línea de productos Les Beiges de Chanel. 1

15 @lft_magazine FOTOS: CHANEL JOAILLERIE LA COLECCIÓN DE JOYAS COCO CRUSH ESTÁ INSPIRADA EN EL MOTIVO ACOLCHADO ‘MATELASSÉ’, EMBLEMA DE CHANEL DESDE 1955 2 3 1. Colgante Coco Crush con motivo matelassé, en oro beige de 18 quilates (2660 €). 2. Pulsera Coco con motivo matelassé, en oro beige de 18 quilates (1780 €). 3. Pulsera Coco con motivo matelassé, en oro beige de 18 quilates y diamantes (2340 €). donde las suaves líneas, grabadas con un rápido movimiento, imitan el patrón del diamante del motivo matelassé, se multiplican y se entrecruzan sobre el oro, que en Coco Crush se declina en oro beige, oro amarillo y oro blanco. El pulido a mano de cada pieza sublima el reflejo de la luz y las formas redondeadas, los contornos lisos y los arcos consecutivos conforman unas piezas que exploran los sentidos, respiran suavidad al tacto y a la vista. UNA COLECCIÓN IMPRESCINDIBLE La sencillez de las nuevas creaciones de Coco Crush brota de un estudiado trazado de líneas que consiguen el efecto acolchado característico de la Casa, en anillos, collares, brazaletes y pendientes, realizados en oro de 18 quilates con o sin diamantes, cuya elegancia, delicadeza y depurada técnica hablan a través de cada pieza. Su forma de llevarlas puede definir ese espíritu independiente y de libertad del que hace gala Coco Crush, que invita a combinar varias piezas a la vez: dos o tres anillos en versión mini en un mismo dedo; o a mezclar los diferentes tamaños, mini, pequeño y grande, y a jugar con los diferentes oros, con o sin diamantes. Tú eliges la forma de llevarlos. De la misma forma, los pendientes se pueden llevar en el lóbulo, pero también están adaptados para lucirlos en la parte superior de la oreja, retirando las varillas. No en vano, la creatividad y la libertad definen a Coco Crush, que con el lanzamiento de sus nuevas piezas, llama a todos los espíritus libres a llevarla. Margaret Qualley: anillo Coco Crush versión pequeña en oro beige de 18K. Anillo Coco Crush mini en oro blanco de 18K y diamantes. Pulseras Coco en oro beige de 18K. Pulseras Coco en oro blanco de 18K y diamantes. Todo, de Chanel Joaillerie. Maquillaje realizado con la línea de productos Les Beiges de Chanel. Jennie: anillos mini en oro amarillo de 18 K y diamantes. Anillo versión pequeña de oro blanco de 18 K. Pendientes de oro blanco de 18 K, oro amarillo de 18 K y diamantes. Pendientes de oro amarillo de 18 K. Todo, de la colección Coco Crush, de Chanel Joaillerie. Maquillaje realizado con la línea de productos Les Beiges de Chanel.

16 LIFESTYLE MAGAZINE / FEBRERO 2023 Las grandes firmas hacen de la nieve la pasarela con looks que gustan hasta a los enemigos del esquí. Por Marita Alonso APRÈS-SKI ¿Moda o postureo? Moda n el instante en el que bajan las temperaturas, las redes se llenan de modelos (como Hailey Bieber, que cambia las clásicas botas Moon Boot por un diseño de Loewe), celebridades e influencers ataviadas con looks tan exquisitos que sirven tanto para esquiar como para una velada mágica. En más de una ocasión nos hemos preguntado si todo el mundo tiene las habilidades de Blanca Fernández Ochoa o si en realidad, las fashionistas pasan más tiempo disfrutando de una copita de champán (o de un chocolate caliente) en una de las exclusivas cabañas que las marcas preparan para que las famosas inmortalicen sus escapadas en la nieve… Virginie Viard tiene en cuenta a ambas categorías con The Chanel Coco Neige 2022/23, una colección diseñada tanto para hacerse con las pistas como para disfrutar del après-ski con siluetas que aúnan los emblemáticos códigos de la maison con e los deportes de invierno. No es la única enamorada de la nieve, pues Jimmy Choo presenta botas hasta la rodilla ideales para las bajas temperaturas, Gucci Cosmogonie hace un guiño a la ropa de montaña con divertidas bufandas con capucha y la colección cápsula DiorAlps demuestra que los accesorios de nieve son tan irresistibles que incluso los que fantasean con playas paradisíacas desean sus propuestas. Y tú, ¿prefieres la pista de esquí o la chimenea en la cabaña? La moda après- ski funciona con accesorios streetwear Hailey Bieber con abrigo y bolso de Saint Laurent y botas de Loewe The Chanel Coco Neige Gorro de la colección cápsula DiorAlps (790 €). Botas Yeda, de Jimmy Choo (950 €) Bufanda con capucha y bolsillos, de Gucci (2100 €) FOTOS: GTRESONLINE, CHANEL, D.R.

17 @lft_magazine Belleza NEGRO SOBRE NEGRO Adriana lleva body con detalle de lazo, de Chanel. Pendientes Coco Crush en oro amarillo y oro blanco de 18K y diamantes, brazalete en oro beige de 18K y colgante Coco Crush en oro amarillo de 18K, todos de Chanel Joaillerie. Nota de belleza. Nº1 de Chanel Sérum y Nº1 de Chanel Essence Lotion Revitalizante, en el rostro; Nº1 Bálsamo para labios y mejillas Nº5 Lively Rosewood, y Le Vernis 885 Anthurium, en las uñas. Rubén: esmoquin, de Gant. Pendiente Coco Crush en oro de 18K, de Chanel Joaillerie. FOTO: MANU BERMÚDEZ Leyendo esta entrevista a Adriana Ugarte y Rubén Ochandiano, te van a entrar las prisas por ir al cine a ver ‘Lobo Feroz’, una película tan inquietante como adictiva, que saca lo mejor de estos dos grandes de la interpretación, maquillados para esta sesión por Chanel.

18 LIFESTYLE MAGAZINE / FEBRERO 2023 Belleza ice el refrán que no es tan fiero el lobo como lo pintan. Y si nos referimos al animal, las opiniones pueden variar desde Félix Rodríguez de la Fuente hasta el infinito, pero si en algo hay un cierto consenso es en que, si lo extrapolamos a las personas, de lobos más que feroces está poblada la constelación de seres humanos que habita el planeta. Unos con piel de cordero, otros con aspecto feroz pero incapaces de morder y otros, quizá los peores, indetectables y por ello mucho más temibles. Y de eso trata precisamente la película que ha unido a Adriana Ugarte y a Rubén Ochandiano en un proyecto tan inquietante como adictivo, porque en esta cinta nada es blanco o Adriana Ugarte y Rubén Ochandiano Hablamos con los dos actores sobre el proyecto que les une y que se estrena este fin de semana, ‘Lobo feroz’. Una película en la que nada es lo que parece, ni tan siquiera ellos. Por Miriam Rubio. Fotos: Manu Bermúdez. Estilismo: Enol Blasco ¿Quién teme al LOBO FEROZ? D TRABAJO EN QUE CADA VEZ ME ENFUREZCA MENOS TODO

19 @lft_magazine negro. Su escala de grises es tan amplia que existe la duda razonable de quién es culpable durante los 105 minutos que dura la película. Lobo Feroz, que se estrena en cines este 27 de enero, y relata el cruce de caminos entre una madre en busca de venganza (Adriana Ugarte) y un policía con métodos poco ortodoxos (Javier Gutiérrez) que deciden tomarse la justicia por su mano y hacerle pasar las de Caín al personaje interpretado por Rubén Ochandiano. Y hasta aquí podemos leer, porque como decimos, todo se pone en duda escena tras escena. Lo único que queda claro es que Hobbes tenía razón cuando decía aquello de que el hombre es un lobo para el hombre. Con estas reflexiones, y con la dificultad de hablar sin desvelar lo importante de la trama, nos reunimos con Ochandiano y Ugarte en una sesión de fotos divertida e intensa. En ella los dos actores desprenden luz y magia para presentarnos, en contrapartida, los que son probablemente los personajes más oscuros de sus carreras. UN RODAJE EN CONDICIONES DIFÍCILES La película tiene ese poso de negrura, que viene impuesto por la propia historia, pero hay que decir que la época en la que rodaron ayudó a alimentar ese clima de inquietud e incertidumbre en parte porque, básicamente, era lo que se sentía en muchos lugares. Fue en 2021, en plena época de restricciones por el covid en diversas comunidades autónomas. Ellos rodaron en Cádiz, donde el movimiento estaba limitado. Y eso afectó al rodaje, al ambiente y también a la percepción del tiempo y el espacio de Rubén. «Yo entré en un bucle temporal que iba de la cama a lo más duro del rodaje y de ahí a la cama», cuenta el actor sobre aquellos días. Para sobrellevarlo, intentó llevar ese inconveniente a su terreno: «Yo sentía que todo lo que me pasaba me venía bien si podía hacer el ejercicio de ponerlo a favor de la historia». Así alimentó al personaje y lo dotó de aristas, de dobleces, para complicar más aún al espectador la posibilidad de descifrarlo. «En lo que más atención puse fue en acompañar al espectador, en ser consciente de que tenía que jugar hasta el final a no tener claro si yo era o no un asesino, pero que en un segundo visionado de la película no hubiera trampa. Que fuera coherente con si lo era o no, eligiendo bien cómo expresarme en cada momento para que se pudiese generar esa ambigüedad”. Y lo han logrado, porque la película hace dudar de todo, pero, sin hacer spoiler, su personaje sufre y bastante. «Le someten a unas condiciones en las que él lo pasa mal». Y claro, Rubén «entraba en maquillaje y nos reíamos porque era como entrar en una especie de constante estado de jetlag». Dice que lo llevó de una manera tan estoica que al finalizar el rodaje todos le felicitaron. «Para mí fue muy importante que al final, Javier Gutiérrez, el ayudante de dirección y mucha gente del equipo vinieron a decirme que hubiera sido muy fácil entrar en la queja teniendo que hacer este personaje, pero que yo había sido militar y no se me había oído quejarme nunca. Me emocionó mucho». Esa fue la despedida de un personaje que seguramente le dé más de una alegría esta temporada. «Por primera vez en esos dos meses sentí que había acabado y que mis compañeros habían visto el trabajo. ALBERGO LA FANTASÍA DE SER EL PRIMER JOKER LATINO Y TAMBIÉN DE INTERPRETAR A UN VAMPIRO ESPIGAS YTWEED Traje de espiga, de Mans Concept; mocasines, de Jimmy Choo. Collar Lyra plateado de perlas de Majorica. Nota de belleza: en el rostro: Nº1 de Chanel loción revitalizante y base de maquillaje Boy de Chanel Le teint nº30. En la otra página, chaqueta de tweed, de Chanel. Anillos Coco Crush en oro blanco y oro amarillo de 18Ky diamantes, de Chanel Joaillerie, y reloj Code Coco, de Chanel. Nota de belleza: en el rostro, Nº1 de Chanel, fondo de maquillaje en tono 20; Nº1 Bálsamo para labios y mejillas Nº5 Lively Rosewood, y Le Vernis 885 Anthurium, en las uñas. Todo, de Chanel.

20 LIFESTYLE MAGAZINE / FEBRERO 2023 EFECTO METALIZADO Camisa azul metálico, de Sandro. Pendientes Coco Crush en oro amarillo de 18K, de Chanel Joaillerie. Nota de belleza: la piel de Adriana se ha preparado con la crema revitalizante Nº1 de Chanel. En la tez, Nº1 de Chanel, fondo de maquillaje en tono 20 y Nº1 Bálsamo para labios y mejillas Nº2 Healthy Pink. En los ojos, Les Les 4 Ombres nº937 Ombre de Lune. Todo, de Chanel. Belleza

21 @lft_magazine A MI PERSONAJE NO LO VEO MALO NI BUENO, LO VEO COMO UN SUJETO COMPLEJO, COMO A TODAS LAS PERSONAS. POR ESO NO NECESITO SALVARLO NI MAQUILLARLO Me entró una llorera y me fui paseando al hotel por la playa durante la puesta de sol. Sentí que ritualizaba ese cierre». No fue el único premio a su esfuerzo, porque cuenta, casi entre risas, que «el último día de rodaje la productora me regaló una sesión de spa y me dijo: ‘No se te ha oído quejarte y te hemos torturado’. Me dieron una sesión de masaje y de spa». SINTONÍAY CERCANÍAANTE LAS CÁMARAS Pasado todo aquello, reunimos de nuevo a Adriana y a Rubén, que sonríen, posan y bromean entre ellos en buena sintonía. Pero el proceso de rodaje de esta película fue tan complejo que sus personajes fueron un escudo entre ellos. «Creo fue algo intuitivo. Esta relación que se ve ahora se dio durante los dos últimos días de rodaje», reflexiona Ochandiano. «Amí me recordaba un poco a lo que había leído de la relación de Jodie Foster y Anthony Hopkins rodando El silencio de los Corderos», comenta divertido. «Nos pasamos dos meses en los que nos dábamos calambre, éramos muy cordiales y educados, pero no nos encontrábamos. Al final hicimos un ejercicio de desnudez, de cuidarnos y de saber lo que habíamos sostenido. Y creo que eso nos ayudó mucho, la verdad».Y eso parece, porque al verlos juntos, posando en sintonía, nadie pensaría en lo tortuoso de la relación entre sus personajes. Pero es que, efectivamente, los papeles que interpretan se las traen. YAdriana cambia completamente de registro y hasta de manera de andar. El suyo es un personaje torturado para el que ha contado con varias referencias de las que coger ideas para darle una vida. Quizá la más sorprendente de ella sea «la inspiración en el movimiento corporal del tiburón. Desplaza todo el cuerpo hacia un lado y luego hacia el otro y se mueve hacia adelante». Casi nada. Pero aún hay más. «Yo le fui sumando cosas al personaje a lo largo del rodaje. Me apetecía muchísimo que fuera encorvada, con las piernas muy abiertas, que tuviera un movimiento de dedos extraño, como una cosa rara en las manos, y también la mandíbula. Había cosas que me iba pidiendo la situación», explica Adriana. Cuenta que para preparar el papel no vio la primera versión de la cinta. Porque Lobo feroz es el remake de la película israelí Big Bad Wolves, un largometraje dirigido por Aharon Keshales y Navot Papushado en 2013. «Yo no la quise ver», dice Ugarte categórica. «Siempre me pasa igual que con historias que he hecho que están basadas en novelas o en otras películas. Intento no ver el original». Cuenta que lo hace para partir de cero. «Es que, sin querer, vas a reproducir algo que has oído o que has visto, así que yo lo prefiero. A lo mejor después, o cuando ya el personaje está muy integrado, pero al principio prefiero que surjan cosas que a mí misma me sorprendan. Que haya un proceso creativo intenso pero que sea sobre todo un proceso virgen. Eso me ayuda». En este caso le tocaba lidiar con un personaje también complicado, sobre todo para entenderlo y darle veracidad. ¿Cómo se conecta con un personaje con el que no tienes nada en común? «Empatizas con su necesidad», responde tajante Adriana. LOS LOBOS INTERIORES, EL ENFADO Y LA CONTENCIÓN En su caso, Matilde, que es como se llama la complicada mujer a la que da vida en Lobo Feroz, tiene unas necesidades quizá no muy diferentes de otras personas, pero es su gestión de la situación la que determina la acción. Y para interpretarla, a Adriana le sucedió un poco como 2 4 1 5 6 7 8 9 10 3 UNA PIEL DE CINE Con la línea N° 1 de Chanel, que combina tratamiento, maquillaje y agua perfumada, con la camelia como centro de sus fórmulas, y la línea de maquillaje y tratamiento para hombre Boy de Chanel. 1. Les 4 Ombres nº 937 Ombre de Lune (50 €). 2. Fondo de maquillaje revitalizante Nº1. Ilumina e hidrata (70 €). 3. Bálsamo de labios Boy de Chanel, hidratante sin efecto brillo (58 €). 4. Crema revitalizante Nº1. Alisa, rellena e ilumina (98 €). 5. Maquillaje Boy de Chanel, resultado imperceptible (70 €). 6. Loción revitalizante Nº1. Afina y rellena (60 €). 7. Lápiz para las cejas Boy de Chanel, waterproof y larga duración (40 €). 8. Bálsamo para labios y mejillas Nº1. Realza el color, nutre y rellena (45 €). 9. Sérum revitalizante Nº1. Previene y corrige la aparición de los 5 signos de la edad (138 €). 10. Crema para el contorno de ojos Nº1 de Chanel, antiojeras y antibolsas (68 €).

BIEN ENCAJADO Camisa de encaje rosa empolvado, de PHIX. Pendiente-joya Coco Crush en oro blanco y oro amarillo de 18K y diamantes, de Chanel Joaillerie. Nota de belleza: en el rostro, Nº1 Sérum y crema revitalizante; base de maquillaje Boy de Chanel Le teint nº30; y Baume à lèvres de Chanel. 22 LIFESTYLE MAGAZINE / FEBRERO 2023 Belleza

ASIMETRÍAS Jersey en punto bicolor, de Chanel. Pendientes Coco Crush en oro beige de 18K, de Chanel Joaillerie. Nota de belleza: en el rostro, Nº1 de Chanel Sérum, Nº1 de Chanel Essence Lotion Revitalizante y Nº1 Bálsamo para labios y mejillas Nº5 Lively Rosewood. Todo, de Chanel. 23 @lft_magazine ME DA PENA ESTA NECESIDAD QUE TENEMOS DE CONTROLAR LA REALIDAD Y DE NO ACEPTAR QUE LO ÚNICO QUE PERMANECE ES EL CAMBIO

24 LIFESTYLE MAGAZINE / FEBRERO 2023 CRUCE DE CADENAS Camisa vaquera negra, de The Kooples, y vaqueros, de Diésel. Reloj Première Chaîne Iconique, de Chanel. Nota de belleza: en el rostro, Nº1 Serum y crema revitalizante; Stylo Sourcil Deep Brown en las cejas; base de maquillaje Boy de Chanel Le teint nº30, y Baume à lèvres, todo de Chanel. Maquillaje: David Bello para Chanel. Producción: Ana Ureña. Ayudante de fotografía: Adrián Campos. Ayudante de estilismo: Paola Sarabia. TENGO UNA VOCACIÓN CASI RELIGIOSA, LO QUE MÁS ME APETECE SIEMPRE ES TRABAJAR Belleza

25 @lft_magazine a Rubén, que hizo un ejercicio de introspección y construyó una especie de protocolos que repetía cada vez que tenía que meterse en su piel. «Lo manejé con muchísima concentración. Casi no miraba, iba hacia abajo. Tenía una serie de rituales físicos para meterme en ese lenguaje corporal de manos, de dedos, de piernas...». Todo para transmitir sin hablar, con ese lenguaje no verbal, la ira con la que su personaje viaja por el mundo. Como un lobo enjaulado a punto de perder los estribos constantemente. Dice Adriana que quizá todos tenemos ese animal interior que se despierta al enfadarnos. «Lo tenemos. Yo pienso que lo tenemos», reflexiona Adriana. Ella confiesa que está intentando domarlo. «Yo trabajo en que cada vez me enfurezca menos todo. Es que desde el enfado no funciono bien», se justifica. «La mente está demasiado turbia, y yo trabajo en tenerla más desintoxicada y limpia para poder responder con más calma. Porque noto que cuando respondo con calma, hago y digo lo que tiene más que ver con mi voluntad genuina y quiero acercarme a eso». Pero, como le sucede a todo ser humano, hay asuntos que pueden alterar esa paz. ¿Qué cosas hacen cabrear a Adriana Ugarte? «Pues hay cosas que me indignan y que no me gustan. Como las noticias sobre el abuso de poder, el chantaje psicológico, no aceptar los límites de los demás, tener que ser complaciente…», relata y añade: «No aceptar los límites de nuestros seres queridos cuando te dicen que algo no les apetece. Cuando parece que una hermana, una hija, una madre, tiene que estar siempre ahí. No. Ni siempre ni nunca. O igual la intolerancia, que es algo que también está mucho en mí. Porque yo tengo que trabajar mucho», comenta. Ella se esfuerza en eso y en aceptar algo que podría evitarnos muchos dolores de cabeza a todos si fuéramos conscientes de ello: que lo que nos rodea y la propia existencia no son inmutables. «Me da pena esta necesidad que tenemos de controlar la realidad y de no aceptar que lo único que permanece es el cambio. El cambio es lo único que no para de existir, es lo único que permanece y siempre será así». SER JUEZ Y PARTE Y OTROS PROBLEMAS AL INTERPRETAR Una de las cosas más complicadas de este rodaje para los actores ha sido trabajar en personajes tan duales. Lo son el de Adriana y el de Rubén, pero también el de Javier Gutiérrez, que da vida al tercer vértice de esta historia casi triangular. Para llegar a esa complejidad, dice Adriana que estos personajes hay que abordarlos «sin juzgar. Eso es un error y para mí es un punto de partida». Pero ojo, que no es solo algo aplicable al cine. «Lo creo en general, con el personaje y con las personas. Se trata de no juzgar». Sin embargo, no nos dejemos llevar a equívocos. «Eso no significa salvar a mi personaje a toda costa ni querer mostrar que sea buena», porque si la revistiera de una bondad que puede o no tener, «la estaría encasillando. Es decir, la quiero mostrar como buena porque la veo mala. Pero no la veo mala ni buena, la veo como un sujeto complejo y compuesto por muchísimas aristas, como sucede con todas las personas del mundo. Y por eso no necesito salvarla ni maquillarla». DE LICÁNTROPOS, VAMPIROS Y BATMAN Su labor es bastante similar a la que hace Rubén con sus personajes, y ya lleva una buena retahíla de papeles duales. Algunos con problemas mentales para los que ha buscado una suerte de diagnóstico para saber por dónde abordarlos. Pero no le asustan los papeles complejos, al contrario. «Un personaje que me atrae es el Joker. Albergo la fantasía de ser el primer Joker latino». Puntualiza que en la primera versión televisiva en la que aparecía el archienemigo de Batman, el actor que lo interpretaba tenía raíces latinas, pero si lo lograra, sería el primero en hacerlo en la versión cinematográfica. Todo un reto que seguro que abordaría con la diligencia que le caracteriza en un set de rodaje. «También fantaseo mucho con hacer un vampiro», nos cuenta Ochandiano sobre trabajos que le interesan. Curiosamente se apunta a las sagas con murciélagos, pero lo suyo, curiosamente está más relacionado con los lobos y no solo por el título de la película que estrena estos días. El vínculo lupino se extiende también a su propio apellido, de origen vasco, que según algunas teorías significaría algo así como ‘gran lobo’. Y una coincidencia más: Rubén nos cuenta su última gran aventura, una que, además, poco tiene que ver con el cine, pero en la que ha disfrutado mucho: un reality. UN NUEVO FORMATO EN PANTALLA El programa se llamará finalmente Traitors España, pero está basado en un popular juego de cartas que se conoce popularmente como Los lobos o Los hombres lobo de Castronegro y en origen se barajó que ese fuera también el nombre del formato. Hubiese sido hasta gracioso este triángulo lupino en 2023, que es también cuando se estrena el formato televisivo. Cuenta Rubén que al principio tuvo sus dudas sobre participar, pero que ahora está encantado con la decisión. «Yo en principio tuve una reacción esnob de ‘¿Yo haciendo no ficción? ni hablar’. Pero me moría de ganas de hacerlo». Finalmente lo consultó con su entorno y todos le animaron, así que allí se fue. Sobre su participación en un juego que dará mucho que hablar dice: «Yo entré a partirme la cara. Soy supercompetitivo y me encanta jugar». Su actitud ha sido la de ir a disfrutar y lo ha hecho, aunque no es probable que le veamos en formatos de no ficción muy a menudo, porque lo suyo es la actuación. «Tengo una vocación casi religiosa, lo que más me apetece siempre es trabajar. Lo que me apetece es seguir recibiendo proyectos», dice con una sonrisa. Y, por suerte, trabajo no le falta, aunque hay quien ve en él una suerte de Leonardo DiCaprio español. «Ojalá», dice Rubén. Participa en infinidad de proyectos, los colegas de la profesión alaban su buen hacer, pero los premios se le resisten. «Me nominaron hace 20 años y nunca más. Te mentiría si te dijera que no importa. Durante un tiempo me ha hecho daño porque eso me hacía sentir de alguna manera no acogido o, digamos, no abrazado con calor. No podía evitar preguntarme por qué, si vota la profesión y todo el rato se me hace saber que trabajo bien, nunca hay una caricia en la espalda en ese sentido. Según van pasando los años, de alguna manera he tenido que hacer el ejercicio de quitarle importancia, pero reconozco que es algo que me haría mucha ilusión». No es la única ilusión que tiene, porque son varios los trabajos que tiene pendientes y los proyectos que quiere encaminar, entre ellos, su propia película. «Sigo intentando levantarla. Y tengo un par de proyectos para dirigir teatro en la temporada 23-24, y proyectos para el verano. Estoy con ganas de seguir haciendo personajes e historias». ¿Qué queda de aquel niño que empezó en el cine hace ya un par de décadas?, le preguntamos. «Casi todo», responde reflexivo. «Sobre todo, en lo que respecta a la vocación y el trabajo, porque, por más que, en algunos aspectos, la vida me haya pasado por encima y en el curro haya habido un par de momentos difíciles, como en cualquier carrera, sigue resultando el amor de mi vida. No, no ha aparecido nada ni nadie que me conecte tanto, que me importe y que me inspire más». EL ÚLTIMO DÍA DE RODAJE LA PRODUCTORA ME REGALÓ UNA SESIÓN DE SPAY ME DIJO: ‘NO SE TE HA OÍDO QUEJARTE Y TE HEMOS TORTURADO

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=