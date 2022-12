2022-12-17_LifeStyle

NAVIDAD 2022 BELÉN CUESTA «Lo de hacerse mayor te tira más a las raíces» ¿Eres #TeamPapáNoel o #TeamReyesMagos? Aquí, más de 140 ideas de regalos Cultura LAS PRIMERAS NAVIDADES DE CARLOS III …se presentan convulsas Gastro QUÉ COMEREMOS EN EL FUTURO Spoiler alert: hay gildas versión NFT Belleza Desde el contorno de ojos de Brad Pitt hasta la crema de manos de Jared Leto LAS MARCAS DE LOS FAMOSOS, A EXAMEN

4 LIFESTYLE MAGAZINE / NAVIDAD 2022 FOTOS: FENDI, VALERO RIOJA. POR ANA UREÑA @anaurenasuriani La contraportada Directora Derrochando por chat Estas Navidades no quiero nada material. Pero no nos confundamos. No significa que no sea materialista. Todo lo contrario. Lo que quiero es vivir las compras navideñas como un EIC (Extremely Important Client) o EIP (Extremely Important Person). A no confundir con VIP (Very Important Person). Eso ya lo somos todos, o lo que es lo mismo, lo es cualquiera. Lo EICs son mucho más que VIPs. Son los clientes más mimados por las marcas de lujo. No me refiero a que te inviten a una copa de champán mientras sacas dos tarjetas para pagar tu compra dividiendo el coste. Me refiero a que te inviten a una experiencia gastronómica con estrella Michelin en un anfiteatro reconvertido para esa noche, mientras un tenor que ha volado desde Italia para la ocasión entona el Nessun dorma y le ponen una silla a tu lado a tu maltipoo (un cruce entre maltés y caniche) para que te acompañe durante la velada. El masaje de pies tailandés estilo acupuntura –para el maltipoo– es opcional. Este tipo de eventos sucede, aunque no te lo cuenten. Jamás se publicitan y los que asisten no lo comparten en Instagram (eso es una vulgaridad). Yo quiero ser parte de este club, pero sin pasar por caja. Porque para acceder a los beneficios de ser un EIP tienes que gastar, y mucho. Dependiendo de la marca, hay que realizar inversiones anuales casi millonarias. Menos mal que las inversiones pueden ser desde personalizadas hasta rebuscadas. ¿Quieres un vestido de un desfile de prêt-à-porter pero en otro color y en otra tela? El diseñador te la busca y te lo hace a casi a medida. ¿Quieres un bolso para llevar algo en concreto? Le toman las medidas al objeto en cuestión para agradarte y te lo crean. No desvelaremos las marcas, pero las más top se adaptan a sus clientes más exigentes. Da igual el capricho mientras que se llegue a la cuota anual. La mayoría la superan con creces. Ahora bien, no hace falta que inviertas todo en una misma marca. Los que quieren diversificar su porfolio pueden gastar sus ahorros en plataformas multimarca como Net-a-Porter, MatchesFashion o Moda Operandi, entre otras. Ellos también saben cuidar a su EIPs. Según los datos que compartió Net-a-Porter con una revista norteamericana, los EIP formaban un 3 % de su clientela pero representaban el 40 % de sus ingresos. Una vez que pases la cuota establecida, te invitan a entrar en el club. Yo quiero estar, solo por conocer a personas capaces de comprar un reloj de 140 000 euros por WhatsApp (en una conversación con su personal shopper de Net-a-Porter). Es ese tipo de consumidor. El que derrocha un martes cualquiera por la tarde y por chat. Me pregunto si tras el Bizum manda emoticonos. Las firmas de lujo siempre celebran las Navidades con instalaciones sorprendentes. Entre las que más prometen: los abetos made by Fendi del exclusivo destino de esquí de Courchevel, Francia, donde los árboles brillantes hechos de cajas de regalo verde wasabi y versiones coloridas del icónico bolso Baguette se apoderarán de un área dedicada en el hotel de lujo Cheval Blanc.

5 @lft_magazine FOTO: GALERÍA CANALEJAS Regalos Si no sabes por dónde empezar a buscar los regalos de Navidad, este es tu punto de partida: una guía inspiradora de lujo para encontrar el detalle perfecto, sean como sean los destinatarios... foodies, caseros, deportistas, fashionistas o aventureros. ¡Feliz Navidad! La ruta dorada del shopping navideño comienza en Galería Canalejas, donde encontrar regalos de lujo como los icónicos bolsos de Louis Vuitton de la imagen, el modelo Capucines mini con bordados en dorado o la riñonera Coussin.

6 LIFESTYLE MAGAZINE / NAVIDAD 2022 Una selección de lo más exclusivo de la moda, la joyería y los accesorios para aquellos que les gusta el diseño, la calidad y el lujo. Por Berta Fernández-Abascal Fashionistas 1 4 5 6 7 9 10 8 12 1. Bolso Saddle, estampado de pata de gallo, de Dior (c.p.v.). 2. Gorra con logo, de JWAnderson (105 €). 3. Tarjeta American Express Platinum de metal. Accede a un mundo de beneficios exclusivos. La Tarjeta Platinum cuenta con acceso ilimitado a salas VIP, acceso gratuito a Fast Track y Fast Lane en aeropuertos de Aena así como ventajas en compras, viajes y seguros. Descubre más en americanexpress.es/tarjetaplatinum (cuota mensual 65 €). 4. Zapatos de hombre de piel con hebilla, de Lottusse (269 €). 5. Beisbolera de hombre en lana y cachemira, de Tommy Hilfiger Collection (690 €). 6. Gafas de sol, de Isabel Marant (c.p.v.). 7. Eau de Parfum Carine, de Carine Roitfeld 90 ml (220 €). 8. Sudadera de algodón con logo, de Ami Paris (260 €). 9. Reloj Panthère en oro amarillo, de Cartier (22 300 €). 10. Bolso Peekaboo Mini verde menta, de Fendi (c.p.v.). 11 Sandalias Crinastra de satén con aplicaciones, de Manolo Blahnik (995 €). 12. Pendientes de clip en metal y piel de cordero, de Chanel (1090 €). 3 2 11 Regalos

8 LIFESTYLE MAGAZINE / NAVIDAD 2022 Para el hogar, regala las mejores sensaciones a base de velas aromáticas, accesorios cálidos y prendas delicadas y confortables. Por Berta Fernández-Abascal 1 3 2 5 6 4 7 8 11 12 9 10 1. Pack de tratamiento para un rostro más firme, terso y definido que contiene: Micellar Biphasic, desmaquillante de alta tolerancia para ojos y labios; Age Element® Firming Cream, crema para la flacidez en el rostro y crema revitalizante y efecto tensor para la elevación del párpado. Incluye aplicador cerámico con efecto frío, de Mesoestetic (144,70 €). 2. Con forma de bolsa de agua caliente, Homey es botella calefactora eléctrica con tecnología de infrarrojos y batería recargable (temperatura máxima de 42 °C), de Stoov® (84,95 €). 3. Conjunto de lencería de encaje y satén, de Etam (32,99 € sujetador, 18,99 € braguita). 4. Libro de fotografia Bali Mystique, Assouline (95€). 5. Manta de mohair, de Loewe (890 €). 6. Pijama de algodón, de Eberjey (165 €). 7. Vela Baobab Collection (480 €). 8. Cenicero de cerámica blanca hecho y pintado a mano con filo de oro, de Sezè Studio (56 €). 9. Baraja de cartas de poker, de Kem (121 €). 10. Mocasines para casa con interior forrado, de UGG (119,95 €). 11. Lámpara de mesa Socket, de NormArchitects Menu (200 €). 12. Albornoz de rizo, de Tekla (179 €). Caseros Regalos

10 LIFESTYLE MAGAZINE / NAVIDAD 2022 1. Gafas unisex de material sostenible hexetate, con estuche, caja y gamuza de materiales reciclados, de Mó Multiopticas (99 €). 2. Chaqueta acolchada de la línea Recycled fabricada con botellas de plástico recicladas, de Canadian (c.p.v.). 3. Champú sólido purifícante con 99 % de ingredientes naturales, deWisdomOf Qara (16 €). 4. Gorra de algodón orgánico, de Ganni (141 €). 5. Botella de acero con funda hecha amano con plásticos reciclados, de SpaceAvailable (145 €). 6. Calcetines de algodón reciclado, de Thunder Love (25 €). 7. Libro Casi cero residuos en tu vida, de MegeanWeldon Natura (12,95 €). 8. Sudadera 100 % algodón orgánico colaboración con la artista Bailey Elder, de Thinking Mu (89,90 €). 9. Vaqueros de algodón orgánico y teñidos con tintes naturales de origen vegetal, de Levi´sWellthread (130 €). 10. Bolso realizado en Ecowool, proveniente 100% de botellas de plástico de desecho, de Unisa (129,90 €). 11. Nutrizione Ricca Mask, tratamiento de nutrición, que facilita el desenredado y deja el cabello suave, aportando brillo, suavidad y control del volumen (c.p.v.). 12. Bolsa de café solidario, 60 cápsulas compostables y biodegradables 100%Arábica, de Filantrópico.es (20 €). 13. Zapatillas de cuero, goma amazónica, residuos de arroz y goma reciclada, colaboración de Veja XMarni (225 €). 14. Alfombra de algodón reciclado colaboración de la artistaAmélie Lehoux para Slowdown Studio (255 €). Son los regalos perfectos para los que no pasan por alto la protección del medioambiente. Originales y sostenibles. Por Berta Fernández-Abascal Eco 4 7 6 13 14 12 5 2 3 9 8 1 10 11 Regalos

11 @lft_magazine 1. Camisa regular de hombre, de Dustin (35,95 €). 2. Gorra inglesa, de Emidio Tucci (35,95 €). 3. Chaquetón de lana, de Emidio Tucci (229 €). 4. Chaleco Essentials con tejido reciclado acolchado, de Dustin (56,95 €). 5. Gorro de punto canalé, de Dustin (19,95 €). 6. Pantalón sport, de Dustin (35,95 €). 7. Calcetines estampados, de EasyWear (5,99 €). 8. Polo manga larga raya rubgy, de Dustin (35,95 €). 9. Guante táctil de lana, de Dustin (19,95 €). 10. Pantalón cargo fit recto, de Emidio Tucci (59,95 €). 11. Chaquetón de lana azul marino, de Emidio Tucci (229 €). El clásico más sport en tonos marrón, beige y azul se antoja el estilo perfecto para acertar cuando de elegir un regalo de Navidad se trata. Preppy Puedes encontrar estas piezas en todos los centros de El Corte Inglés y en www.elcorteingles.es 3 7 9 1 11 10 4 6 8 2 5

12 LIFESTYLE MAGAZINE / NAVIDAD 2022 Pensados para los sibaritas de la casa, aquellos que disfrutan de lo más exclusivo y singular. Por Berta Fernández- Abascal Foodies 3 4 5 6 9 7 8 1 1. Edición limitada Dom Pérignon Rosé Vintage 2008 por Lady Gaga (450 €). 2. Cafetera La Specialista de bomba tradicional con molinillo integrado, que incluye un kit de barista profesional, de De’Longhi (c.p.v.). 3. Tostador pintado por indígenas australianos, de Sage (250 €). 4. Edición limitada del whisky escocés JohnnieWalker & Okuda San Miguel (c.p.v.). 5. Sistema de preservación de vino Timeless Three, de Coravin (229,99 €). 6. Cazuela de hierro, con diámetro de 27 cm, de Le Creuset (346 €). 7. Cofre con Jamón de Bellota 100% ibérico ‘para capturar el CO2’, de Extrem Puro Extremaduro y la ilustradora Mercedes Bellido (desde 579 €). 8. Barbacoa exterior, de Zara Home (99,99 €). 9. Set para hacer té matcha, de Japan Best en Mr.Porter (520 €). 2 Regalos

13 @lft_magazine 1. Gorro de punto con pompón, de Jo & Mr. Joe (19,95 €). 2. Pendientes silueta cara, de Tintoretto (15,99 €). 3. Sandalias de borreguito, de Énfasis (35,99 €). 4. Cazadora biker de cuero, de Tintoretto (150 €). 5. Llavero Smiley, de Jo & Mr. Joe (20 €). 6. Pantalón recto efecto piel, deWoman El Corte Inglés (39,99 €). 7. Bolso shopper con dibujo de Mickey, de EasyWear (35,99 €). 8. Jersey color block con cashmere, deWoman Limited (169 €). 9. Calcetines con estampado de leopardo, de EasyWear (6,95 €). 10. Botas inspiración militar, de Latouche (110 €). 11. Abrigo largo de espiga, de Lloyd’s (219 €). Todas las ideas para que el cambio de armario llegue por Navidad. Prendas y accesorios listos para armar looks en cuero, en punto y con icónicos detalles. Urbana Puedes encontrar estas piezas en todos los centros de El Corte Inglés y en www.elcorteingles.es 2 8 9 10 11 6 4 3 5 7 1

14 LIFESTYLE MAGAZINE / NAVIDAD 2022 Las prendas y accesorios para hacer deporte han de ser buenos y adecuados. Si, además, su diseño es exclusivo y vanguardista, doblemente buenos. Por Berta Fernández-Abascal Deportista 1 2 3 5 6 4 7 8 10 9 1. Chaqueta deportiva de la colección Selmark Tech by Pilar Rubio. (62,95 €). 2. Body de ciclismo, de Maap (155 €). 3. Pistola de masaje Theragun Pro que alivia lesiones musculares, de Therabody enWowConcept (400 €). 4. Zapatillas de deporte modelo 9060, de NewBalance (160 €). 5. Shorts con malla interior, de H&MMove (29,99 €). 6. Esterilla de corcho y goma, de Casall (99,90 €). 7. Chaqueta impermeable en colaboración con Reebok X Victoria Beckham (160€). 8. Zapatillas de cuero Pillow de piel, de Bottega Veneta (790 €). 9. Gafas deportivas, de Oakley (238 €). 10. AppleWatch Ultra 49 mm, con correa Ocean blanca y caja de titanio (999 €). 11. Funda para raqueta de tenis, de Chanel (c.p.v.). 11 Regalos

16 LIFESTYLE MAGAZINE / NAVIDAD 2022 1. Parka ligero con detalles flúor, de Boston (99,99 €). 2. Manoplas acolchadas Samsoe Samsoe x Gore-Tex (95 €). 3. Reloj Fifty Fathoms, de Blancpain (c.p.v.). 4. Chaqueta de lana de cuadros, deWoolrich (500 €). 5. Cámara de fotos instantánea, edición especial The Mandalorian, de Polaroid (150 €). 6. Gafas de sol polarizadas, de Hawkers (59,99 €). 7. Botella termo con mosquetón, de Prada (100 €). 8. Bolsa de viaje Keepall 50 Fifa en piel de becerro, de Louis Vuitton (4650 €). 9. Orejeras de pelo sintético Dior Snow de la colección cápsula Dioralps, de Dior (690 €). 10. Eau de ParfumTonka Cola, de Mancera, para hombre y mujer (135 €). 11. Silla plegable en colaboración con Deus ExMachina, de Helinox (199,99 €). 12. Botas estilo mosquetero realizadas en caucho, de Chanel (2200 €). 8 Qué mejor regalo que accesorios y prendas para completar su bolso de viaje destino a cualquier lugar inexplorado y salvaje, eso sí, en clave deluxe. Por Berta Fernández-Abascal Aventureros 2 3 6 4 1 5 7 8 11 10 12 9 Regalos

18 LIFESTYLE MAGAZINE / NAVIDAD 2022 10 Artículos inspirados en piezas de museo y de diseño, vajillas de loza u objetos en cristal y lámparas y espejos conforman la lista más exclusiva de Navidad para regalar, decorar y disfrutar. Arte en casa 2 3 4 5 1 8 9 6 7 Regalos

19 @lft_magazine 18 19 1. Flexo Bernini, de El Corte Inglés Home (99,95 €). 2. Figura decorativa cuerpo Helena, de El Corte Inglés Home (39,95 €). 3. Figura decorativa Elegant Room, de El Corte Inglés Home (59,95 €). 4. Tres en raya Heraclio, de El Corte Inglés Home (59,95 €). 5. Jarrón de cebra Animal, de El Corte Inglés Home (39,95 €). 6. Figura decorativa Ari, de El Corte Inglés Home (59,95 €). 7. Macetero pintado a mano Vetro, de El Corte Ingles Home (49,95 €), 8. Cuadro Peine II, de El Corte Inglés Home (165 €). 9. Vela grande dorada, de El Corte Inglés Home (44,95 €). 10. Cubitera en acrílico Mahón, de El Corte Inglés Home (19,95 €). 11. Figura bola del mundo Global, de El Corte Inglés Home (49,95 €). 12. Espejo de pared Noa, de El Corte Inglés Home (95 €). 13. Abridor de metal con ciervo, de El Corte Inglés Home (12,95 €). 14. Jarra de agua Lido, de El Corte Inglés Home (27,95 €). 15. Lámpara de mesa en nácar Capiz, de El Corte Inglés Home (129 €). 16. Tibor Qing, de El Corte Inglés Home (89,95 €). 17. Botellero para 12 botellas Torre, de El Corte Inglés Home (169 €). 18. Manta decorativa Lorian, de El Corte Inglés Home (29,95€). 19. Vajilla por piezas Laponia, de El Corte Inglés Home (piezas desde 6,95 €). Puedes encontrar estas piezas en todos los centros de El Corte Inglés y en www.elcorteingles.es 13 14 11 12 15 16 17

20 LIFESTYLE MAGAZINE / NAVIDAD 2022 No hay límite de edad a la hora de participar en el juego más navideño entre amigos y familiares. ¿A quién te ha tocado regalar? Amigo invisible 1. Máquina de café Vertuo Pop Pacific Blue, de Nespresso (119 €). 2. Perfume Under the Figtree, una fragancia que simboliza la transición de la adolescencia a la madurez, de Daniel Josier (90 €, 50 ml). 3. Jersey con plumas, de P.A.R.O.S.H. (342 €). 4. Gorra Origins Brown, de Oblack (34,95 €). 5. Skinfy Rutina Piel Grasa con Tendencia a Acné, con cuatro productos formulados para la higiene y tratamiento de las pieles acneicas, de Skinfy (29,99 €, en Atida.com). 6. Alta Alella Mirgin Opus 2018, el primer y único cava de paraje del territorio Serra de Mar (32 € 750 ml/ 73,50 € magnum). 7. Caja con juego de naipes de napa bicolor Fendi Roma, de Fendi (750 €). 8. Sérum Bionutryl, de Cristina Galmiche (c.p.v.). Un tratamiento de choque antiarrugas que reafirma y revitaliza las pieles apagadas. 9. Muñeca Karma, de Mattel, de la serie El mundo de Karma (17,99 €. De venta exclusiva en El Corte Inglés). 10. Cofre en edición limitada que combina el cuidado cosmético de la crema con el cuidado del contorno de ojos gracias a los parches de hidrogel y al masajeador Gua Sha, de Casmara (c.p.v.). 11. Vino tinto Nexus One 2018 D.O. Ribera del Duero. (c.p.v.). 12. Mega Vehículo Goo Jit Zu, de Bandai (69,99€). 13. Glitter Art Set, caja creativa para trabajos artísticos, de Carioca (14,99 €). 2 11 12 13 10 6 8 9 7 3 4 5 1 Regalos

21 @lft_magazine Moda CHAPEAU! Chaleco de piel de cordero bordado con motivo ornamental. Blusa de sarga de seda. Sombrero de ala larga Diorodeo. Todo de Dior. Reloj La D de Dior Rose Céleste 25mm en acero y diamantes, de Dior Horlogerie. FOTO: MANU BERMÚDEZ Belén Cuesta, entre el mar de proyectos, terminados o a punto de empezar, en el que se encuentra, nos concede esta entrevista donde repasamos los hitos y los papeles de su carrera.

CONTRASTES Blusa de encaje. Vestido de muselina de algodón. Todo de Dior. Reloj La D de Dior Black Ultramatte 34 mm en acero negro ultramate, de Dior Horlogerie. Moda 22 LIFESTYLE MAGAZINE / NAVIDAD 2022

23 @lft_magazine Tiene arrojo, aunque lo combina con una cierta reserva. Belén Cuesta es una mezcla de atrevimiento y cautela, o al menos eso es lo que transmite cuando posa con seguridad, o cuando elige papeles arriesgados que, sin embargo, medita muy bien antes de aceptar. Estos días, mientras está envuelta en un mar de proyectos, terminados como El cuco, a medio camino, como Cristo y Rey, o a punto de empezar, como Romancero, saca unos minutos para contarnos lo agradecida que está por trabajar en lo que más le gusta, contarnos cómo serán sus próximos papeles y recordar hitos en su carrera, que también lo son en su vida. Vas vestida con las piezas más especiales de Dior, con una colección que tú ya conoces, porque fuiste una de las invitadas a ese desfile en Sevilla que será inolvidable. Sí. Esos días yo estaba rodando muchísimo y era complicado ir, pero me invitaron y no me lo quería perder porque sabía que iba a ser algo especial. Nunca había asistido a un desfile de Dior, y que fuera en la Plaza de España, en Sevilla, me pareció tan bonito... ¿En qué sentido? Por contar la vida de ella, porque hay una historia dura de relatar y momentos muy difíciles. El rodaje fue muy intenso por eso, porque se cuentan diez años de su vida en los que pasan muchísimas cosas. Además, tuve que bailar, cantar y hacer millones de cosas que me supusieron un reto. Estoy agradecida, la verdad, porque eso es una suerte. A nivel energético ha sido duro, pero ha sido fascinante también. Tienes también El cuco pendiente de estreno que es, además, un cambio de registro. Es la primera vez que he hecho una película de miedo. ¡Estoy más asustada por ver qué tal se me ha dado, que de la peli en sí! (risas). Es una cinta de Mar Targarona y he podido trabajar con Jorge Suquet, que hace de mi pareja y que además es uno de mis mejores amigos, con lo cual ha sido una suerte. Es la primera vez que hago cine de género y me apetecía mucho probar. Le estoy muy agradecida a Mar por haber contado conmigo. La tercera es Balenciaga, la serie sobre el modisto español por excelencia, donde haces de Fabiola de Bélgica. Ha sido una suerte volver a trabajar con los Moriarty, que son los directores de La trinchera infinita. Mi papel es pequeño, pero ha sido como volver a casa. En esta profesión trabajar ya es una suerte, pero repetir con gente que te ha dado tanto y de la que has aprendido tanto, más todavía. Y me llamaron para hacer de Fabiola, que fue unos días solo, pero me pareció tan Es que, además, me emocioné muchísimo porque me tocó sentarme justo delante de Alberto Iglesias, que dirigía la orquesta. Estaba fascinada. Estaba en primera línea viendo ese desfile y esa maravilla de colección. Hecha, además, en gran medida por artesanos de tu tierra. Claro, con toda la cosa artesana de Andalucía, con ese cuerpo de baile y ver en directo a Alberto Iglesias dirigir la orquesta. Fue preciosísimo. Es de esas cosas especiales que quedarán para uno siempre. Un sueño. ¿Con qué sueña Belén Cuesta? Yo soñé mucho con viajar. Ahora creo que con viajar y con seguir trabajando. De momento, trabajo no te falta, porque hay tres proyectos pendientes de estreno y hay uno en particular del que lleva meses hablándose, que es Cristo y Rey, la historia de Bárbara Rey yÁngel Cristo. Están montándolo y yo todavía no he visto nada, pero aún tengo la resaca emocional de haber hecho este proyecto, porque ha sido muy difícil. Subimos a la actriz a las tablas de un escenario, aunque a uno bien distinto a los que acostumbra en el teatro y aprovechamos, de la mano de Dior Horlogerie, para charlar con ella sobre cine, moda y del camino que la ha traído hasta las puertas de 2023. Por Miriam Rubio. Fotos: Manu Bermúdez. Estilismo: Óscar García Junco EL ARTE DE VIVIR HAY QUE VALORAR MUCHO EL TRABAJO. Y, A LA HORA DE DECIR QUE SÍ O QUE NO, TIENE QUE SER UNA DECISIÓN MUY MEDITADA Belén Cuesta

24 LIFESTYLE MAGAZINE / NAVIDAD 2022 Moda DIAMANTES Y ESTRELLAS Vestido de encaje con estampado de estrellas. Lencería segunda piel de poliamida. Todo de Dior. Reloj Gem Dior 27 mm en oro amarillo, diamantes y piedras ornamentales, de Dior Horlogerie. Pendientes Dior Tribales de metal con acabado dorado y perlas de resina blanca. Abanico Dior Jardin Botanique de encaje multicolor con la firma de Christian Dior.

25 @lft_magazine CON MANTILLA Top de algodón. Pantalones de gabardina de algodón. Mantilla Dior Jardin Botanique de seda bordada en blanco y negro. Todo de Dior. Reloj Dior Grand Bal Dentelle 36mm en acero, oro rosa, oro blanco y diamantes, de Dior Horlogerie

26 LIFESTYLE MAGAZINE / NAVIDAD 2022 Moda bonito poder hacer de ella y rodar con Alberto... Además, una de las costureras que le hace el traje a Fabiola de Bélgica es una actriz que se llama Olaya Hernández, que es mi amiga del alma. Yo hacía de Fabiola y ella hacía como que me tomaba las medidas. Ha sido muy bonito. Con este ritmo de proyectos, ¿da tiempo a despedirse de un personaje y prepararse? ¿Cómo se desvincula uno de los personajes? Me imagino que cada compañero contará algo distinto y supongo que depende mucho del proyecto y del día de rodaje, porque hay días que a lo mejor uno entiende que va a ser más sencillo y todo se complica y te vas a casa sintiendo que no has terminado de soltar el personaje. Y otros días que, aunque sea una escena durísima, es más fácil desconectar. O a lo mejor si has rodado algo durísimo, como pasa en los momentos duros de la vida, te entra la risa. No sé. Pero en teatro, en El hombre almohada, sentía como que necesitaba ducharme, no solo porque acababa llena de sangre, sino porque era como que se tenía que ir por el desagüe todo lo que se había contado, porque era un texto muy duro y estás ahí como dos horas metida, contando la historia, que era maravillosa, pero dura. En este momento de tu carrera puedes elegir proyectos, pero ¿cómo es ese proceso de elección que prima para elegir? Yo creo que tener trabajo es una fortuna. Y decir que no a cosas a mí me produce un cierto sinsabor. No sé a qué actriz consagrada le oí decir que es el miedo a que te despidan el primer día. Entiendo que es algo que, por más que trabajes, te sigue pasando y decir que no, a mí me produce un cierto vértigo. Hay veces que ves clarísimo que no, pero creo que hay que valorar mucho el trabajo. Y, a la hora de decir que sí o que no, tiene que ser una decisión muy meditada. Si te llega un guion hay que leerlo muy bien y entender por qué dices que sí o que no, hay gente que rechaza proyectos porque quizá se asusta. Hay que meditarlo mucho. En mi caso es así, porque yo creo que en cada trabajo al que dices que sí lo haces por una cosa diferente. Al final te está quedando una carrera con una mezcla de papeles muy interesante. Bueno, un poco loca también. Yo estoy muy contenta de que me hayan dejado hacer lo que me han dejado hacer. ¿Se ven las cosas distintas después de tener un Goya en casa? No. No particularmente. Mi casa se ve más bonita porque hay un Goya (risas). Pero quizá es como si, de repente, hubiera una señal que te indica que lo que quisiste en un momento concreto, pasó. Estoy trabajando en lo que me gusta. Quizá es la manera de decirte que eres afortunada, ¿no? Para que no se te olvide. Atribuyes los éxitos al factor de la de la suerte, pero también hay mucho trabajo para llegar hasta aquí. Sí, claro que tiene que haber trabajo, y esfuerzo y sacrificio. Lo que pasa es que creo que cuando uno se sacrifica y se esfuerza, cuando te gusta lo que haces, pasa de manera natural. Pero ahí entran cosas que ya no dependen de ti, porque yo he estado trabajando de mil cosas, yéndome a ensayar y no durmiendo. Y es un sacrificio y es un esfuerzo, pero es una necesidad también. Al final hacer lo que a uno le gusta... Si pudieras hablar con la Belén que ponía copas en un bar, que iba de un casting a otro, que sufría cuando le decían que no. ¿Qué le dirías? Le diría haz todo lo que piensas que estás haciendo. Creo que no me desvelaría nada, que haría todo exactamente igual y me dejaría con la duda de van a pasar cosas (risas). Un proceso de casting tiene que ser duro. Gestionar el rechazo, la aceptación… Todo eso es durísimo. Porque aparte de ser la entrevista de trabajo, está el sueño y ahí hay un dolor. Yo al principio, cuando vine a Madrid estuve ayudando a Laura Cepeda, que es una directora de casting y aprendí mucho, porque vi cómo iban llegando los compañeros. Ahí pensé en cómo influyen los nervios, cómo hay que quitarse esta cosa de pensar que es la oportunidad de tu vida, porque a lo mejor no lo es. Y como alguien me dijo, no va a cambiar nada si no te lo dan. Si te lo dan a lo mejor sí, pero si no… hay que quitarse ese nervio para poder hacer las pruebas. ¿Cuál dirías tú que es la que ha sido la oportunidad de tu vida? Lógicamente Los Javis. Pero también mis representantes, Elena y Juancho, que llevo con ellos desde que estaba terminando de estudiar Arte Dramático en Málaga. Me vieron actuar y cuando vine a Madrid me reuní con ellos y son los únicos representantes que he tenido. Y es una suerte, porque han hecho la carrera conmigo desde el principio y creo que todo lo que ha pasado sin duda es gracias a ellos también. Me he sentido muy arropada y me han ayudado mucho cuando no he tenido trabajo. Siempre nombro a Los Javis, lógicamente, porque La llamada fue como un trampolín para todo, pero antes de llegar ahí hay elementos que son muy importantes. La llamada también tienes que sentirlo como algo casi tuyo. Es el proyecto de mi vida, sin duda. Sin duda. Y las personas, los Javi y Elena y Juancho. Luego llegó Paquita Salas y te ha convertido en un icono. Tanto que eres imagen recurrente en muchos chascarrillos. Es una suerte que tu personaje haya trascendido así, que la gente se haya quedado con cosas de la serie. Qué bonito que haya pasado eso porque además qué inesperado también para nosotros todo, que yo creo que es cuando las cosas resultan más gratificantes. Ya te has afincado en Madrid, pero decías hace un tiempo que siempre acabas volviendo a Málaga y a ese mar. Siempre. Vuelvo a ese mar, a esa playa y a esa casa cada vez que puedo. Y cada vez más, creo. Lo de hacerse mayor te tira más a las raíces y para mí es fundamental. Es eso de irte al sur para encontrar el norte que dicen, a mí me sirve muchísimo. Y ¿cómo son las Navidades? Estar en casa, con mis padres, mi familia, comer... Yo creo que lo que todos buscamos es estar cómodos, poder ver esa ilusión de los sobrinos. Es bonito estar juntos, estar con mis tías, reírme, comer, volver a comer… hay que celebrar las cosas. ¿Y los premios? Sí, hay que celebrar también los premios. Y yo he estado siempre muy rodeada de la gente que sé que se alegra por mí. Y es una suerte poder celebrar con ellos. SI PUDIERA HABLAR CON LA BELÉN DEL PASADO CREO QUE NO ME DESVELARÍA NADA, QUE HARÍA TODO EXACTAMENTE IGUAL Y ME DEJARÍA CON LA DUDA DE VAN A PASAR COSAS LAS COSAS NO SE VEN PARTICULARMENTE DISTINTAS DESPUÉS DE TENER UN GOYA. MI CASA SÍ SE VE MÁS BONITA

PURO FUEGO Chaqueta de algodón con estampado Fuego. Blusa de popelín de algodón. Pantalones de gabardina de algodón. Todo de Dior. Collar D-Renaissance Reloj La de D de Dior Rose Couture 34mm en oro rosa, ónix y diamantes, de Dior Horlogerie. MUAH: Iván Gómez. Producción: Ana Ureña. Ayudante de fotografía: Adrián Campos. Ayudante de MUAH: María Verano. RR. SS.: Patricia Poncini. Agradecimientos al Corral de la Morería (Calle de la Morería, 17, corraldelamoreria.com) 27 @lft_magazine

28 LIFESTYLE MAGAZINE / NAVIDAD 2022 Moda H UN BOLSO DE LUJO ES UNA PIEZA EXQUISITA Y DELICADA ablar de Pertegaz es hablar de historia de la moda española, pero también de cómo el made in Spain triunfa también fuera de nuestras fronteras, donde celebridades de la talla de Zendaya ya se han enamorado de los diseños que Jorge Vázquez ha creado para la marca, que en su nueva andadura ha sabido mantenerse fiel a la esencia creativa de Manuel Pertegaz. Héctor Jareño, fundador de la marca de bolsos Reliquiae y responsable de marroquinería de la firma, ha logrado superar este reto con maestría gracias a un trabajo creativo en el que el estudio es esencial y el respeto son esenciales. «Los códigos de la marca son sólidos y Jorge Vázquez ha realizado un gran trabajo actualizándolos en lo que se refiere, por ejemplo, a las siluetas, el uso del color o las proporciones. Solo a partir de estos códigos se puede realizar un trabajo riguroso en el que trato de aportar una visión contemporánea de los accesorios que se apoya en la interpretación de las señas de identidad de la Casa Pertegaz y en la alta artesanía», explica el asturiano, que admira profundamente el legado de Pertegaz y la forma en la que junto a Valentino y Cardin, se convirtió en embajador de la moda europea en América. «La visión internacional de Pertegaz está en su esencia. La vuelta al mundo de Pertegaz no es otra cosa que la recuperación de esa visión contemporánea de nuestra cultura, tan apreciada en todo el mundo», asegura. Comparte con el director creativo de la firma esa exquisita capacidad de ofrecer una mirada contemporánea a la cultura gracias al diseño, que asegura tiene el papel fundamental de HéctorJareño externalización era mucho más efectiva, pero me mantuve seguro en la necesidad de hacer la calidad en vez de conformarme con controlarla. No siempre fue fácil, ni barato, ni eficiente, pero los grandes proyectos se construyen mirando al largo plazo. Hoy podemos hacer un producto excepcional precisamente gracias a la apuesta por el oficio», explica Jareño, que señala que cada bolso suma horas de trabajo y pasa por las manos de especialistas en cada parte del proceso. «Un bolso de lujo es una pieza exquisita y delicada que encierra mucho trabajo; es un tesoro, una heredad». Su bolso Couture, una pieza de una enorme sofisticación diseñada a partir del trabajo de Manuel Pertegaz como couturier, se inspira en la superposición de pliegues del trabajo del maestro. «El proceso de confección que vino después fue muy complejo, pero ahí también se encuentra el enorme valor del trabajo de este bolso en el que la piel es tratada como un textil. Es algo único que expresa precisamente esa suma de diseño y alta artesanía que, más allá del precio, define un bolso de lujo», concluye. Hablamos con el responsable de alta marroquinería de Pertegaz sobre cómo la firma recupera la visión contemporánea de la cultura española. Por Marita Alonso ayudar a interpretar aquellos elementos de valor incuestionable y traerlos al lenguaje estético de hoy. «Es un revulsivo, un actualizador, y satisface la demanda de belleza y armonía que es consustancial a las sociedades modernas. Cuando deja de importarnos lo bello y lo auténtico, posiblemente es porque nuestro modelo de sociedad haya entrado en una crisis. Mantengo que el diseño, también en moda, debe ser respetuoso con la tradición y debe aspirar a lo contemporáneo más que a lo moderno, aunque no está mal de vez en cuando darle a la cosa un meneo», dice. La firma es admirada por el trabajo artesanal, el corte, el patronaje y la exquisita selección de tejidos, y precisamente la artesanía es esencial en el trabajo de Héctor. «Cuando inicié mi carrera hace diez años contaba con un patrimonio en forma de conocimiento. El saber hacer del trabajo de la piel lo heredé de mi padre, un excelente tapicero de Gijón. Muy pronto decidí hacer crecer el taller, contratar aprendices y formarlos, recuperar el oficio. Entonces muchos opinaban que la FOTOS: CHARLY CALDERÓN, D.R. Héctor Jareño, responsable de marroquinería de Pertegaz

31 @lft_magazine Q Vive el invierno más cálido y colorido con Roberto Verino uién dijo que los colores son exclusivos del verano? Este invierno, más que nunca, el Pantone se hace con tu armario dispuesto a llenar de energía tu día a día para celebrar que hemos dejado atrás momentos complicados. Roberto Verino deja claro que la moda funciona como el mejor triptófano con propuestas que funcionan como una estilosa sonrisa. Más allá de los tradicionales colores navideños, caracterizados por los verdes, los negros y los rojos, la firma celebra sus 40 años de trayectoria con propuestas de tonalidades optimistas y brillantes. Apuesta por la tendencia del momento, el barbiecore (que hace del rosa el color de la temporada), y dale a tus looks un toque fucsia de la mano de los bolsos y accesorios de la marca. Desde irresistibles abrigos tres cuartos de corte recto en lana, los preferidos de las celebridades más chic, hasta jerséis largos en punto de cuello chimenea que funcionan tanto como vestidos knitwear y como los mejores aliados para elevar jeans o pantalones encerados, el color favorito del momento nos da una lección: que la vida está para ser vivida en rosa. Después de una etapa ardua y ciertamente oscura, ¿quién confía todavía en supersticiones? Este invierno triunfa el amarillo, un color que salta del verano a los meses más fríos para llenarlos de color y optimismo con bolsos, bufandas, abrigos y accesorios con los que dar un guiño smiley a tus outfits. Déjate cautivar por las cazadoras acolchadas de Roberto Verino en tejido técnico color mostaza, que combinadas con pantalones y faldas ceñidos tienen un efecto FOTOS: D.R. La firma apuesta por propuestas repletas de colores y energía con las que demuestra que contra todo pronóstico, el invierno puede ser tan alegre (¡o más!) como la etapa estival. Por Marita Alonso slim irresistible, y apuesta por bolsos de piel acolchada con dibujo geométrico ‘yellow’ de efecto dopamina. ¿El mejor remedio contra los catarros? Un torrente de vitaminas, que es el que imponen los diseños anaranjados que combinan a la perfección con looks marrones o negros. Los jerséis de manga larga en punto color naranja con dibujo de espiga y cuello cisne del diseñador gallego dan un cálido y estiloso abrazo a tus looks invernales, que esta temporada se caracterizan por la elegancia atemporal más vitaminada gracias a esta paleta cromática alegre y dinámica. Para terminar, ¿cómo no hablar de la esperanza y del color que mejor la representa, el verde? Roberto Verino propone este invierno desde su vertiente flúor hasta sus tonalidades verde oliva con amorosas maxibufandas, accesorios irresistibles y plumíferos largos en tejido técnico color verde con cosidos en rombos. ¿Preparada para vivir el invierno más optimista y colorido de tu vida? NAVIDADES A TODO COLOR 1. Bolso de piel acolchada verde (195 €). 2. Abrigo tres cuartos de lana doble faz mostaza (420 €). 3. Mini monedero redondo en piel naranja (49 €). 4. Bufanda de espiga canalé, color teja (89 €) y gorro con ponpóm a juego (69 €). 5. Jersey cuello cisne de punto espiga color fucsia (89 €). Todo, de Roberto Verino. 1 2 3 4 5

32 LIFESTYLE MAGAZINE / NAVIDAD 2022 in duda, ha sido capaz no solo con la oferta de sus operadores más diferenciales como Honna SurfHub y su ola infinita para la práctica de surf; el centro de buceo y apnea Marepolis que ofrece la posibilidad de obtener titulaciones oficiales con la práctica de estas disciplinas en sus dos piscinas, una de ellas la más profunda de España con 20 metros; Climbat y su reconocido rocódromo de 15 metros de altura u Ongravity y sus 3000 m² indoor y outdoor para los apasionados del freestyle. Cuenta además con una oferta de ocio menos habitual ligada a la realidad virtual en VR Airsoft, los juegos de escape de The X-Door o CQB+ para la práctica de airsoft, la práctica del tiro con hacha en El Hachódromo y para los aficionados a los e-sports con Heretics Hub. El gimnasio Fitness Park y Brooklyng Fitboxing completan su oferta deportiva. Para los que les guste el ocio más «tradicional» encontrarán en la galardonada bolera Ozone Bowling, más de 3000 m² y 25 pistas; igual de diferenciales son las salas de Ocine, que ofrecen tecnología y confort con diseño único y sus increíbles salas Urban, donde la experiencia de ir al cine ha dado un espectacular salto cualitativo. El espacio comercial y de ocio propiedad de MERLIN Properties abrió sus puertas en noviembre de 2019 con el objetivo de crear nuevas experiencias difuminando la barrera entre la compra y el ocio. S La frontera de lo que se considera compra o experiencia es cada vez menos clara y sus tiendas están siendo consideradas por el público como momentos de ocio como es el caso de la propuesta friki de X-Madrid, donde encontramos Callejón Madriagón, tienda exclusivamente dedicada al universo Harry Potter, el Super Friki Market, La PokeTienda, o ECC Comics, que hacen que la compra sea toda una experiencia, como sucede en Juguetrónica y su dron & techno Lab, una tienda totalmente experiencial en el que la compra se une al aprendizaje y el ocio. Su oferta comercial está ligada con la oferta de ocio, con tiendas de moda entorno al mundo del surf como Surf Shop, freestyle con las propuestas de Blood Brothers o Grimey y las más ligadas al deporte convencional con Courir, Guess Cuando vas a X-Madrid, lo primero que consumes es el propio X-Madrid. Unavez dentro, las acciones más cotidianas se convierten en toda una experiencia Moda Esta Navidad descubre NUEVOS ESPACIOS: X-MADRID Activewear, Intersport o Munich. Por supuesto, no faltan firmas habituales como Levi’s, Jack&Jones, Pimkie o Women’secret. El salón de tatuajes de La Mujer Barbuda, la barbería de Ikaro Barber Shop, la peluquería de Antonio Rako, Lashes & Go, d-uñas y Clínicas Beleq, completan la oferta beauty de X-Madrid. Sin duda una de sus áreas diferenciales y nunca vista hasta ahora en ningún centro comercial es la zona motor&bike que ofrece no solo las mejores motos como Triumph, Ducati o Harley-Davidson, sino que estas marcas cuentan además con taller especializado y una gran oferta de moda y complementos a la que se suma también Motocard con sus más de 1.100m2, complementan esta zona las exclusivas bicicletas de Trek y establecimientos de movilidad eléctrica. Sin olvidarnos de sus más de 20 establecimientos de restauración con rótulos singulares y diferenciales, como la oferta asiática de Kamado y Sibuya, la comida americana cocinada al carbón de Williamsburg, las pizzas kilométricas de Kilómetros de Pizza, el tardeo terraceo no puede faltar en Cervezas La Virgen o en la ya famosa playa de Xiringuito Madrid y la última incorporación Tropicool, el primer restaurante 100% vegano dentro del portfolio de la compañía. Cuando vas a X-Madrid, lo primero que consumes, que experimentas, es el propio X-Madrid. Así, una vez dentro, las acciones más cotidianas se convierten en toda una experiencia. No es tomar una pizza, es tomar una de las mejores pizzas que hayas probado mientras tus hijos montan en patinete, pasean con su mascota porque X-Madrid es todo un referente como espacio pet friendly o disfrutan de un evento de la amplia agenda de actividades y espectáculos con la que cuenta X-Madrid. No es ir al cine, es ir al cine a disfrutar de los mejores estrenos, con el mejor sonido, la mejor imagen y las mejores butacas. No es ir a comprar o a pasar la tarde: es ir a X-Madrid. (x-madrid.com) FOTOS: D.R.

34 LIFESTYLE MAGAZINE / NAVIDAD 2022 Moda Hablar de las mejores compras de Navidad este año es hablar de Arturo Soria Plaza. El exclusivo Centro Comercial boutique de Madrid, propiedad de MERLIN Properties, reúne la mejor selección de moda y complementos, belleza y restauración junto con una agenda de planes navideños de lo más variada y atractiva para toda la familia. Ven al centro comercial ARTURO SORIA PLAZA y experimenta las mejores compras de esta Navidad las cartas de todos los niños de Madrid que se pasen por Arturo Soria Plaza. Como novedad, este año todas las familias que participen en este encuentro mágico se llevarán un vídeo 360 y un algodón de azúcar de recuerdo. LAS MEJORES COMPRAS NAVIDEÑAS Este año, Arturo Soria Plaza sigue con novedades en su oferta comercial con las incorporaciones de Unnila y KUK. Unnila, situado en planta baja, es el vanguardista Concept Store multimarca de moda, decoración y complementos, que destaca por su concepto dinámico incorporando marcas y productos diferentes cada semana. En cuanto a KUK, en la planta alta del centro comercial abre su nueva tienda especializada en moda casual con las últimas tendencias para un público joven. Quien prefiera la moda responsable, querrá hacer una parada en La Más Mona, la tienda sostenible que arrasa en Instagram y que nace con la visión de proponer moda y tendencia sostenible y responsable a través de un innovador sistema de alquiler y compra de prendas de fiesta. Sin duda, la mejor idea para hacerte con los looks que necesitas para una temporada de fiestas que está a punto de empezar, eso sí, sin gastar una fortuna. Si te decantas por el universo de la cosmética, y te gustan los productos veganos, Arturo Soria Plaza tiene la mejor alternativa en Salad Code, la firma vegana favorita de las beauty lovers, que abrió su primera tienda física en la planta alta de este exclusivo centro comercial. LA EXPERIENCIA GASTRO MÁS COOL DE LA CIUDAD Y para reponer fuerzas, nada como una parada gastro-cool en la terraza secreta de La Txulapona. Su espectacular rooftop en formato invernadero, convierte su terraza en uno de los lugares favoritos de los visitantes para disfrutar de una agradable velada en cualquier época del año. Descubre la mejor experiencia navideña en Arturo Soria Plaza, un espacio único donde no solo podrás disfrutar de una oferta de ocio diferencial, sino que podrás vivir una experiencia gastronómica y de compra al más alto nivel y para toda la familia. En Arturo Soria Plaza ya puedes disfrutar de su famoso portal de Belén, situado en la planta baja; una auténtica obra de arte que se ha convertido ya en una de las tradiciones más aplaudidas del centro comercial por los miles de visitantes, clientes y curiosos que acuden a verlo desde distintos puntos de la capital. Además, este año, se expondrán en la planta alta otros portales de Belén del Mundo, una gran iniciativa del exclusivo Centro Comercial para compartir las costumbres navideñas de otras culturas. Para los amantes de la música y de las tradiciones, todos los miércoles hasta el 4 de enero se ofrecerán conciertos navideños con distintas asociaciones de la zona para amenizar las compras navideñas. Pero el momento estrella de esta Navidad, sobre todo para los más pequeños, es la llegada de Papá Noel a Arturo Soria Plaza. Las fechas previstas son los días 16, 17, 18, 22 y 23 de diciembre en horario de 17:00h a 20:00h, y el día 24 de diciembre, de 12:00h a 14:00h. La plaza de la zona de restauración en la planta alta del centro comercial es el lugar elegido para que los niños se hagan la foto más deseada del año con Santa. A partir del 26 de diciembre y hasta el 5 de enero, los Reyes Magos se convertirán en los protagonistas del Centro Comercial, recogiendo FOTOS: D.R.

35 @lft_magazine Belleza Te ofrecemos toda la inspiración y las mejores ideas del mundo beauty para que encuentres los regalos de Navidad o para que te prepares para la época más brillante y mágica del año. Para los amantes de la cosmética premium, Beauty Gallery By Isolée en Galería Canalejas propone una exquisita selección de maquillaje como el icónico pintalabios de La Bouche Rouge o las paletas labiales, iluminadores y contornos de labios de la prestigiosa firma Westman Atelier, sin duda regalos perfectos para estas fiestas (Plaza de Canalejas, 1. Madrid). FOTO: GALERÍA CANALEJAS

36 LIFESTYLE MAGAZINE / NAVIDAD 2022 Belleza ¿De verdad necesitamos AÚN MÁS a industria de la belleza genera unos 100 mil millones de euros, y se estima que la cosmética mueva alrededor de 177 mil millones de euros en 2025. Las primeras incursiones beauty de las celebridades tuvieron lugar en el universo de las fragancias, en el que Elizabeth Taylor fue pionera y en el que el perfume Glow, de Jennifer Lopez, cambió el devenir de los negocios de las celebs. Pasado el tiempo, el mercado de los aromas con sello VIP comenzó a decaer para darle el relevo a las firmas de maquillaje de las famosas. Rihanna y Kylie Jenner fueron las indudables reinas en este campo, y el siguiente paso fue que las celebridades se lanzaran al universo de la cosmética. Como explica el equipo de Curate Beauty, mayorista de belleza independiente, se lanzan más de 12 000 firmas de belleza cada año, una cifra que no solo resulta ciertamente exagerada y absurda, sino que es tan abrumadora que imposibilita que los clientes investiguen Desde Kim Kardashian hasta Brad Pitt, las celebridades han encontrado en el cuidado de la piel una industria con la que alimentar sus ya de por sí bien nutridas cuentas corrientes. ¿Por qué seguimos cayendo en sus redes? ¿Realmente sus pieles de porcelana se deben a sus marcas? Por Marita Alonso de famosos? MARCAS DE COSMÉTICA L Kylie Jenner, delante del stand de su firma Kylie Skin

37 @lft_magazine FOTOS: GTRES, D.R. en gran parte, es en lo que se basan los regímenes cosméticos», explica en el pódcast It’s Been a Minute la crítica cultural Jessica DeFino. De hecho, resulta curiosa la forma en la que las celebridades se esfuerzan en no vincular sus negocios con cualquier aspecto problemático, y ese es uno de los motivos por los que Kim Kardashian no utiliza en ningún momento la palabra «anti enjevecimiento» al hablar de su marca cosmética, SKKN. Sin embargo, para promocionar su nuevo negocio, aseguró en The New York Times que sería capaz de comer heces con tal de parecer más joven, por lo que la ideología que perpetúa la lucha contra la vejez sigue presente… Si sería capaz de hacer tal cosa, ¿por qué no de mentirnos al asegurar que su rutina cosmética se basa en emplear sus propios productos, de los que obtiene además inmensos beneficios? ¿Qué pasa cuando las mentiras enriquecen? Las famosas tienen acceso a los mejores tratamientos, esteticistas y cirujanos del planeta, y pese a ello, aseguran que han tenido que crear sus propias líneas porque eran incapaces de encontrar los productos que se adecuaban a las necesidades de sus pieles. Por supuesto, llegados a este punto hemos de preguntarnos si personajes multimillonarios realmente confían sus rutinas Las celebridades se esfuerzan en no vincular sus negocios con cualquier aspecto problemático Brad Pitt todas las opciones existentes en un mercado prácticamente inabarcable. «Desde la perspectiva de fundadores de belleza, hemos de decir que hay creadores que ya han investigado de forma realmente exhaustiva el mercado para encontrar sus lagunas. Si realmente estáis interesados en hacer un impacto en esta industria, ¿por qué no os asociáis con nosotros o invertis en nuestras marcas?», se preguntan. Pero entonces, ¿por qué siguen saliendo estas firmas y sobre, todo, por qué seguimos comprándolas? «Hay muchas razones por las que el cuidado de la piel se encuentra en la cúspide. El maquillaje es en ocasiones visto como algo superficial o como una compra impulsiva. Sin embargo, la cosmética lleva asociados valores relacionados con la salud y el bienestar, por lo que es más fácil que la gente sienta que se está cuidando sin estar perpetuando los estándares de belleza, pese a que en realidad, Brad Pitt ha creado Le Domaine Hailey Bieber en una imagen de su propia marca cosmética Productos de Rhode, firma lanzada por Hailey Bieber

38 LIFESTYLE MAGAZINE / NAVIDAD 2022 Belleza de belleza en sus cremas de 60 euros en lugar de en productos de alta gama de precios imposibles que se explican con la investigación científica que tras sus fórmulas existe. También emerge la duda de cómo puede una adolescente tener los conocimientos necesarios para crear su propia marca, como es el caso de Millie Bobby Brown, que con 15 años lanzó al mercado Florence by Mills. Por si fuera poco, publicó un video en sus redes en el que fingía estar poniendo en marcha su rutina nocturna de belleza sin aplicarse en realidad en ningún momento sus productos… «Estoy aprendiendo cuál es la mejor forma de compartir mis rutinas y conocer mejor este espacio, porque no soy una experta. Pensé que al hacer un video de forma rápida en el que explicara mi paso a paso personal, no pasaría nada, pero compruebo que me equivocaba. Entiendo vuestro feedback. Por favor, seguid compartiendo vuestras opiniones, tal y como yo pienso seguir haciendo», aseguró la actriz. ¿Otro elefante rosa en este salón de belleza VIP? En qué momento determinados famosos, como Brad Pitt, se han interesado en el mundo de la belleza. «Le Domaine no pretende ser una marca de famoso. Es una propuesta cosmética antienvejecimiento para cada mujer y hombre», explicaba el actor en la nota de prensa con la que anunciaba el lanzamiento de su firma, que ha lanzado junto a la familia Perrin y cuya crema hidratante cuesta 275 euros. Pitt fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del ex editor de belleza y cofundador de la marca beauty Elth, Sam Freedman, que publicó una carta abierta en la que no dudaba en escribir: «Queridas celebridades: NO tenéis experiencia en esta industria». Esta demoledora frase era la que finalizaba un discurso en el que les echaba en cara que se hubieran adentrado en un terreno en el que otros llevaban toda la vida esforzándose por triunfar, mientras que ellos conseguían visibilidad y éxito de la noche a la mañana tan solo por ser quienes son. Por si fuera poco, las declaraciones de algunos nuevos gurús de la belleza resultan, cuanto menos, controvertidas. Jared Leto ha lanzado su propia marca, Twentynine Palms, que cuenta con 11 productos de cuidado facial, corporal y capilar. ¿El problema? Que aseguró a una conocida revista que jamás ha estado interesado en productos de belleza, y eso lo dice el hombre que acaba de lanzar una marca cuyo contorno de ojos cuesta 87 euros… Kim Kardashian Producto de SKKN, la firma de Kim Kardashian Productos de la firma Florence by Mills, creada por Millie Bobby Brown a los 15 años La mayoría de las firmas de cosmética de los famosos provienen de una suerte de incubadoras que se especializan en crear marcas para otros de forma veloz. El problema es que según aseguran los expertos de belleza, este tipo de compañías están interesadas en la velocidad y en la visibilidad, no en crear firmas a largo plazo. Para finalizar, tan solo comentar que la fundadora de la empresa de investigación Gen Z Planet, Hana Ben-Shabat, señala que tan solo el 19 % de los miembros de la generación Z se dejan influenciar por las celebridades al comprar, pues el 66 % señala preferir escuchar a sus amigos, por lo que puede que el mercado de la cosmética VIP tenga todavía mucho negocio por delante, pero al parecer, las nuevas generaciones van a exigir más que una cara bonita a la hora de gastarse un céntimo… Las nuevas generaciones van a exigirmás que una cara bonita a la hora de gastarse un céntimo Millie Bobby Brown

