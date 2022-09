2022-09-24_LifeStyle

Bendita moda Looks para estar en misa y repicando OCTUBRE 2022 MIGUEL HERRÁN 100% DE HUMEDAD Llega el maquillaje efecto sauna EL TRIUNFO DEL ‘CASI LUJO’ Las marcas que se hacen valer “Para mí no hay mayor concentración que la desconcentración”

4 LIFESTYLE MAGAZINE / OCTUBRE 2022 POR ANA UREÑA @anaurenasuriani La contraportada Directora La nueva estética ‘no estética’ e venía anunciando desde hace ya tiempo, pero nadie lo creía. Volvemos a la estética de las fotos espontáneas, sin filtros, incluso robadas y, sobre todo, reales. ¿Cómo sé que ha llegado el momento de adoptar esta tendencia sí o sí? Porque me han mandado una nota de prensa con fotos oficiales de la cena en honor a Catherine Deneuve durante el festival de cine de Venecia de Saint Laurent, en la que hay una de Eva Herzigova asomándose estilo espontánea, mirando a cámara, sacando la lengua, desenfocada, difuminada por el flashazo y con el director de cine argentino Gaspar Noé de fondo, mirando de reojo. Un aire más a ‘recuerdo de viaje de Erasmus’ que a evento social con ‘dress code’ de gala. Esta foto marca un antes y un después para el ‘fashion system’. Las firmas de moda cuidan hasta al milímetro todo el material que comparten con la prensa. Si han mandado esto, entre otro más ‘al uso’, es con una intención clara. La de pivotar hacia una estética que tiene más cabida en BeReal que en una editorial cuidada de revista de alta gama. Mi lectura es que la intención detrás de este sutil movimiento es volver a la autenticidad. Y bienvenida sea. Para los que no sepan qué es BeReal, se trata de la nueva red social de la generación Z, en la que suben fotos sin filtros y sin preparación previa (léase embadurnarse de maquillaje ‘borraporos’ y enfundarse un conjunto ultraestudiado). La fotos son espontáneas y 100 por 100 reales, como Eva Herzigova haciendo el moñas en un evento social. En realidad, esta modelo de 49 años cierra un círculo. Porque pensándolo bien, tiene más en común con la generación Z que su generación anterior (la ‘millennial’). Y es que Eva, que pertenece a la denominada generación perdida (la generación X), al igual que sus coetáneas ‘top models’, creció sin internet y sin filtros ‘beauty’ de Instagram. Es por esto que casa tan bien con la nueva (y antigua) estética ‘no estética’. S FOTOS: GTRES, SASKIA LAWAKS, VALERO RIOJA Las ‘top models’ de los 90 vienen de una era en la que no existían los ‘likes’. Sus ‘followers’ recortaban sus fotos de revistas de moda y las pegaban en las carpetas del colegio. No hacen capturas de pantalla que guardan en la fototeca del iPhone. Hablamos de una época incluso pre-Tumblr y pre-MySpace… pretodo. Una época en la que Anna Wintour y Karl Lagerfeld se comunicaban por fax desde Nueva York a París y viceversa, y era considerado el sumun de la tecnología. Es paradójico que cuando las fotos se imprimían en tiendas especializadas –y cada carrete valía lo suyo–, hacíamos muchas fotos espontáneas, mientras ahora, que puedes hacer todas las que quieras, miras hasta el último detalle antes de disparar. La reaparición de las ‘top models’ de los 90 en el panorama ‘fashionista’ representa la vuelta a la tendencia de lo impulsivo. Os dejo documentos gráficos que lo demuestran. Como dicen los zennials en TikTok, “I come with receipts” o lo que es lo mismo, ‘vengo con los justificantes’. Prueba número uno y concluyente: el último desfile de Fendi que tuvo lugar hace unas semanas durante la semana de la moda de Nueva York y que reunió a las modelos icono de los 90: Linda Evangelista (sobre la pasarela), Kate Moss, Amber Valletta, Christy Turlington y Shalom Harlow (todas en el ‘front row’) para celebrar los 25 años de su bolso icónico, el modelo ‘Baguette’. Nadie les hizo sombra, ni la reina de la premeditación: Kim Kardashian. Linda Evangelista cerró el desfile de Fendi. Gaspar Noé y Eva Herzigova en Venecia. La modelo Sharlom Harlow, a la salida del desfile. Eva Herzigova y Carla Bruni, en la cena de Saint Laurent en Venecia. Las ‘top models’ de los 90 Christy Turlington, Amber Valletta, Kate Moss y Shalom Harlow, en el desfile de Fendi en Nueva York.

5 @lft_magazine FOTO: GTRES Moda PAREN ROTATIVAS La modelo Emily Ratajkowski acudió a un evento de la ‘fashion week’ de Nueva York enfundada en un look ‘black and white’, la combinación de colores por excelencia de la ‘rentrée’ preferida por las ‘celebrities’. A destacar el minivestido ‘vintage’ de la época de John Galliano en Dior y que en su momento causó polémica. No es la primera vez que un diseñador usaba un estampado de papel de periódico y lo plasmaba en una tela, pero es que esta colección del creador del año 2000 estaba inspirada –según él– en los sin techo de París que se tapaban con periódicos para no pasar frío. Descubre los looks en b&w, las firmas de ‘casi lujo’ que adoran las ‘fashionistas’ y el auge de la compraventa de ropa de segunda mano y ‘vintage’.

6 LIFESTYLE MAGAZINE / OCTUBRE 2022 Moda uchas son las ‘celebrities’ que optan por la vuelta a lo básico, la vuelta al blanco y negro y con predominio del negro. Pero no te creas que es tan fácil como sacar la ropa negra que tienes en el armario y llevarla aleatoriamente. Por mucho que vestir de negro parezca sencillo, un estilismo ‘total black’ tiene sus propios códigos. Primero y posiblemente lo más importante. Si vas a comprar ropa de color negro, intenta siempre que sea de buena calidad. El negro es de los colores que peor se conservan. Cuanto mejor sea la calidad del tejido, del tinte, etc., más tiempo te durará en buen estado. Y ahora van seis claves de ‘streetstyle’ para añadirle un toque actual a tu ‘look’, dictadas por tus ‘celebrities’ de confianza. m Después del subidón del verano con tonos fuertes y la moda denominada ‘dopamina’, llegamos al otoño con ganas de cambiar nuestro Pantone sartorial. Si los colores te saturan, no eres la única. Por Ana Ureña cromática MONO 1 2 3

7 @lft_magazine FOTOS: GTRES, D.R. 1Réstale peso a tu estilismo ‘total black’ con un toque blanco como hace la modelo Irina Shaik con estos clásicos calcetines blancos. Puedes seguir usando tus mocasines para un acabado ‘college’ perfecto para el mes de la vuelta al colegio. 2 Si no quieres usar trajes de chaqueta para poder lucir lo poco que te queda de moreno en los brazos, la solución la tiene Karlie Kloss, que cambia el ‘blazer’ de toda la vida por un chaleco/top a juego con su pantalón. 3 ¿Tienes jerséis de invierno negros pero todavía hace calor para ponértelos? Llévalos a medias como Bella Hadid con su cuello vuelto extra grueso. Perfecto para los locales en los que se hayan olvidado de bajar el aire acondicionado. 4 Por fin has entendido que los vaqueros pitillo ya no se van a llevar pero no quieres tirarlos. No desesperes y copia a Gigi Hadid convirtiéndolos en bermudas. Recuerda cortar justo por encima de la rodilla –no más cortos– para un largo urbano perfecto. 5Sigues en un lugar de playa y estás harta de los vestidos con estampados de flores. La respuesta la tiene Gwyneth Paltrow. Cambia a una falda negra con top blanco sin mangas y sandalias. Un ‘look’ veraniego pero sobrio. 6 ¿Vestir de negro no es lo tuyo? Apuesta solo por los accesorios. Una buena inversión son unas botas de ‘cowboy’ como las que lleva Emily Ratajkowski, porque este invierno vuelven a ser tendencia. Si vas a comprar ropa de color negro, intenta que sea de buena calidad. El negro es de los colores que peor se conservan 4 5 6

8 LIFESTYLE MAGAZINE / OCTUBRE 2022 Moda Los nuevos caramelos de la moda llevan la firma de marcas cuyo éxito radica en tres factores: su estrecha relación con su público, sus precios y su capacidad de diferenciarse… que al fin y al cabo, es el nuevo lujo. Por Marita Alonso fue el teórico Thorstein Veblen quien exploró el consumo dentro del campo de la moda, el ocio y el derroche ostensible para hablar de la forma en la que algunos emplean el lujo como herramienta de poder que disfrutan mostrando con orgullo. Es ahí donde encajan los icónicos ‘Birkin’ de Hermès, reconocibles a primera vista y auténticos símbolos de estatus que suponen el reflejo de la fórmula opuesta a la que practica el lujo silencioso, una forma de comprender los productos de alta gama para huir del exhibicionismo. Aquí se sitúan marcas de gran calidad y precios astronómicos que no cuentan con logos, por lo que son reconocibles entre los más pudientes, pero no entre el público de a pie ajeno a la moda. La industria de tendencias retoma ahora esa vocación de discreción en sus mecanismos al apostar por firmas ajenas al circuito habitual, que son las que triunfan con una fuerza cada vez superior. Este es el caso de Telfar, cuyos bolsos son conocidos como el ‘Birkin de Bushwick’ al ser la versión preferida de los fashionistas de Brooklyn que no pueden gastarse lo que cuesta un modelo de Hermès, y cuyos precios son realmente asequibles. Comparte con los icónicos diseños de Hermès, eso sí, la dificultad de adquirirlos, aunque en su caso se debe a un estudiado sistema de ‘drops’ que exige que quienes quieren el nuevo modelo tengan que poner una alarma para comprarlo en el instante que sale a la venta. Alexandría Ocasio-Cortez, Dua Lipa y Zoë Kravitz son algunas de las celebridades que cuentan con uno, y la mismísima Beyoncé ha dictaminado en una de las canciones de su nuevo álbum que los ‘Birkin’ han de dejar paso a los diseños de Telfar Clemens. Así es como nace el (casi) lujo silencioso, porque hablamos de marcas de gama media cuyos precios no son los de Inditex, pero Las marcas de gama media –o el lujo silencioso– son reconocibles entre los que de verdad saben de moda Look de la colaboración de Ganni con Levi’s EL TRIUNFO ‘casi lujo’ del

9 @lft_magazine tampoco los de las grandes marcas, y son únicamente reconocibles entre los que de verdad saben de moda. Otro ejemplo es Aimé Leon Dore, que como indica la web de reventa de artículos de lujo TheRealReal en su último informe ‘Luxury Resale Report’, ha aumentado su interés un 114 %. Por su parte, Noah es la firma fundada por Brendon Babenzie, el director creativo de una marca de vocación nicho pero con realidad ‘mainstream’, Supreme. Esta marca de ‘streetwear’ americana enamora a las nuevas generaciones y empuja al resto a hacerse con sus diseños al grito de “¡este jersey pronto costará el triple!”, una expresión que demuestra a su vez que ahora no solo compramos moda teniendo en mente nuestras apetencias, sino también la posibilidad de revenderlas con el tiempo. Pero ¿por qué este renacer de las marcas menos conocidas? Mientras que el lujo se ha especializado en abrazar áreas como el comercio digital o incluso las criptodivisas, las firmas nicho han querido conseguir lo que las grandes, en demasiadas ocasiones, no han logrado: ser diferentes y tener un buen ‘storytelling’ tras ellas. Los nuevos amantes de la moda quieren sentirse vinculados a las marcas, y las redes sociales se han encargado de ser su mejor escaparate. Es el caso de Pangaia, la firma de chándal preferida de las supermodelos y de las instagramers, que lucen sus diseños (que a ojos de alguien no conocedor de la materia, bien podrían ser de Decathlon) con orgullo y como si fueran diseños de alta gama. Sus pantalones chandaleros de cachemira rondan los 300 euros, mientras que los de algodón orgánico se venden a partir de 100 euros, pero su sostenibilidad ha hecho que a sus fans no les importe en absoluto invertir en prendas que hasta ahora podían conseguir por un tercio. Más conocido es el caso de Jacquemus, la marca del momento por antonomasia cuyos bolsos son deseados por todas las fashionistas, con precios mucho más asequibles que los de tantas otras firmas de lujo y que ha reunido en la boda de su director creativo a celebridades de la talla de Dua Lipa enfundadas en diseños de la marca. Ante el ‘boom’ de este fenómeno ganan relevancia firmas como JWAnderson, la marca de Jonathan Anderson, director creativo de Loewe, que ha hecho de los ‘Bumper Bags’ otro de los diseños del momento. ¿El porqué de su triunfo? Frente a los 2200 euros que cuesta el bolso ‘Amazona 23’ realizado en piel napa de ternera de Loewe, el aclamado diseño de Anderson cuesta 590 euros… En nuestro país encontramos casos como el de La Veste, la marca creada en 2018 por Blanca Miró y María de la Orden que se caracteriza por su estética ‘vintage’, su filosofía ‘made in Spain’ y sus apetecibles precios. Tal es el éxito de la firma que ha reeditado sus icónicos estilos con toques divertidos y colores vibrantes en exclusiva para Vault, el nuevo ‘concept store’ de Gucci creado por Alessandro Michele. Rixo, la española Hereu y Ganni, que acaba de lanzar junto a Levi’s una colaboración elaborada a partir de prendas recicladas, pueden presumir de tener tras ellas un imaginario similar al del lujo, pero con unos precios mucho más accesibles y por descontado, por contar con el imprescindible apoyo digital que las redes ofrecen. Hasta ahora teníamos ejemplos hiperconocidos como Coach o Michael Kors para hablar de las prendas ‘deluxe’ de precios medios, pero ahora triunfan firmas menos reconocibles por el gran público pero admiradas por un nuevo tipo de ‘influencer’ que el líder mundial en pronósticos de tendencias de consumo, WGSN, llama ‘Gen We’ en su investigación ‘The Gen Z equation’. “En contraste con la Gen Me, estos ‘influencers’ nicho no triunfan por sus caras conocidas ni por su número de seguidores. En la mayor parte, han emergido de la oscuridad cuidando a una base de seguidores que les quiere no por quienes son, sino por lo que dicen y defienden. Aunque estos ‘influencers’ apenas son reconocibles, el peso de sus mensajes está destinado a generar un gran impacto”, señala. En definitiva, estas marcas nicho (aunque algunas ya rozan la categoría ‘mainstream’) vienen a renovar la industria de la moda, sus prácticas y su filosofía. Tras temporadas en las que los logos querían que la moda gritara bien alto, ahora triunfan esas marcas que funcionan mediante susurros. Estas marcas nicho vienen a renovar la industria de la moda, sus prácticas y su filosofía Camisa de cuadros vichy, de La Veste. La Veste para Gucci Vault. Dua Lipa, en la boda del director creativo de Jacquemus, donde todos los invitados iban vestidos de la firma. Bolso de Telfar, el preferido por las fashionistas de Brooklyn. New Balance x Aimé Leon Dore. FOTOS: GTRES, D.R.

10 LIFESTYLE MAGAZINE / OCTUBRE 2022 Moda Vístase en misa de doce (COMO DIOR MANDA) Pero ¿también persignaban sus ‘followers’ el ‘outfit’? ¿Por catódico o por católico? Jon Kortajarena, por lo pronto, le dedicó un ‘Amén’. Lo cierto es que la pareja de Cristiano Ronaldo se paseó por el templo luso con un vestido ‘midi’ en crudo de patrón ceñido y abertura trasera que hay quien cuestionaría para acercarse al altar, pero con manga recatada para compensar. Complementos de Chanel. Bolso con acolchado de rombos de 1992 y pañuelo estampado en grises a modo de velo. ¿Un guiño de respeto al espacio sagrado? Más bien al culto preconciliar, quizá sin ella saberlo. Sí, porque la reforma litúrgica del Vaticano II dio por superada esta tradición que sí se recogía en el Código de Derecho Canónico de 1917, que obligaba a las mujeres a cubrir su cabeza “especialmente cuando se aproximan a la mesa sagrada”. En cualquier caso, lejos de ser un adorno, aquellas que todavía hoy lo portan, lo hacen como signo de piedad y reverencia. Para rematar, sandalias tipo pala de Hermès, un ‘must’ del verano con la dosis justa de pecado, el de la pereza frente al tacón. En definitiva, posteo de reclamo firmado por Georgina, porque esta escapada pía formará parte de la segunda temporada de su ‘docu-reality’. En la primera también tuvo hueco para lanzar una oración digital ante el Cristo de los Biscós, en la catedral de Jaca, donde vivió su infancia. “Gracias por haber iluminado mi camino”, le imploraba al crucificado, No hay condena al purgatorio para el ‘color block’ o para los chalecos amodo de top en una capilla Tamara Falcó Dos millones de ‘Me gusta’ en Instagram. Y subiendo. Como el precio del aguacate. Georgina Rodríguez se plantó en pleno mes de agosto en el popular santuario portugués de la Virgen de Fátima y las redes la bendicen. En un mundo secularizado que orilla el ‘Jesusitodemivida’, se aprueba su gesto de fervor. “Sigue guiando e iluminando mi camino, virgencita”, clamaba ella en su perfil. Por J. Beltrán enfundada en ‘jeans’ y americana para intentar rebajar el escote de su camiseta ajustada blanca. Eso sí, crucifijo al cuello. No es errado recurso el del ‘blazer’ cuando se prevé el acceso a una iglesia, y se pretende tapar, o al menos dignificar, un ‘look’ más festivo, incluso gamberro. Es un básico dentro de un incunable no escrito sobre moda eclesial femenina que nunca falla cuando se quiere dignificar un ‘look’ sea en una parroquia, ante el ortodoncista o en un notario para una lectura de herencia. Y es que, más allá de las reglas que imponen un ‘dress code’ para un funeral o para las autoridades en las celebraciones litúrgicas –véase la celebérrima excepción del velo blanco para las reinas españolas ante Su Santidad–, no existe manual oficial alguno de cómo ir a misa de doce siendo fiel al Concilio y lo más viral de 2022. O lo que es lo mismo, no hay condena al purgatorio para el ‘color block’ en una ermita o para los chalecos a modo de top en una capilla, máxime si se marida con una blusa. A falta de unas tablas de la ley al respecto, ante la duda consúltese de vez en cuando a la ‘influencer’ María Pombo que sabe de lo que se viste sin dejarse arrastrar por un puritanismo caduco. O déjese llevar por Lady Gaga. Ella que transgrede todo, cuando se confiesa con el padre John, el párroco del Santísimo Sacramento de Nueva York, se enfunda una camisa de leñador ‘oversize’, pendientes de aro, cruz de madera en Georgina Rodriguez en el Santuario de Fátima.

11 @lft_magazine FOTOS: GTRES, D.R. la solapa y cara lavada, quizá aleccionada por la primera carta de San Pedro: “Que vuestro adorno no sea lo exterior, los peinados complicados, las joyas de oro, ni los vestidos lujosos, sino la profunda humanidad del corazón”. Pero sí hay una línea roja. Un solo mandamiento del que se desprenden tantos consejos como se quiera: el respeto a un lugar sagrado. Ya se lo escribía san Pablo a Timoteo: toca vestir “con modestia, con decencia y decoro”. Tres términos tan en desuso dentro y fuera de las sacristías como el extinto logo de Amichi. Dignidad en la indumentaria que, hoy por hoy, se ruega mantener al atravesar el dintel de una parroquia cualquiera. En cuarentena, pues, los escotes, los hombros al descubierto, las transparencias, lo ajustado irrespirable, mejor lo midi que lo mini … Consejos no teologales que actualmente son aplicables tanto a ellas como ellos. Cuando se trata de un lugar de culto turístico, como una basílica o una catedral, ya no se trata de una máxima, sino de normas de acceso, se sea creyente o no. A saber. La catedral de Sevilla, por ejemplo, se reserva el derecho de admisión a quien lleve calzado de playa. De igual manera, con la literalidad que se cita, el Cabildo del templo hispalense decreta que “las señoras no podrán acceder con camisetas sin tirantes y minishorts y los señores con camisetas sin mangas”. Ante la duda, abrigo hasta los pies. Fue la argucia de la que echó mano Kim Kardashian cuando se dejó caer por el Vaticano este mes de julio. Cuando salió de su hotel, romano, se paseó por el adoquinado embutida en un vestido ‘adlib’ trasnochado de encaje con escote barco, aberturas laterales que dejaban al aire caderas y parte del abdomen. Provocación mediática de puertas para afuera. Porque cuando pisó Pero sí hay una línea roja, un solo mandamiento: el respeto a un lugar sagrado el Estado más pequeño del mundo para adentrarse en la basílica de San Pedro y en la Sixtina, su asistente le esperaba con un gabán de cuero negro. “No os preocupéis, he respetado las normas de vestimenta y me he cubierto”, calmó en sus redes a propios y extraños. Tampoco estuvieron acertadas las dos compañeras de reparto que se llevó a su periplo romano: Kate Moss y su hija Lila. La madre, enlutada en una versión declinada de Jackie Kennedy y la pupila, en un satén largo poco apropiado, por mucho que se decantara por un tono nazareno. Kimkar aparte, el Catecismo va más allá para las devotas que no quieran jugarse ni una sola indulgencia: “El pudor es modestia; inspira la elección de la vestimenta. Mantiene silencio o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana; se convierte en discreción”. Y hay quien en Estados Unidos ordena a su modista de turno que, siguiendo esta máxima, le patronee un ‘Marylike dress’, un corte virginal que exige un escote que no pase dos dedos por debajo de la boca del cuello, que cubra los brazos hasta los codos y solo suba un par de centímetros de la rodilla. Ortodoxia en el vestir que, en ocasiones, es lo de menos. Véase Tamara Falcó. Una noble ante el Papa. La marquesa de Netflix ante Francisco. Tamara Falcó ante Jorge Mario Bergoglio. Ella se plantó en el Vaticano con taconazo, pantalones claros, blusa de seda con lazada y abrigo en chocolate. Admisible para una Audiencia General de los miércoles. Una larga fila de fieles en una mañana fría de marzo dentro del Aula Pablo VI. El pontífice está sentado. Su maltrecha rodilla le impide saludar de pie a quienes recibe. Uno tras otro, primero obispos y religiosos, después, cristianos de a pie, realizan una pequeña inclinación como signo de respeto y le estrechan la mano. Hay quien hace ademán de besar el anillo del pescador. Y Francisco, se deja, aunque no es muy partidario del gesto. Y no por motivos pandémicos. Hasta que llega ella. Con un protocolo sacado no se sabe muy bien de dónde, Tamara se arrodilla. Y el Santo Padre se enfada. En dos ocasiones frunce el ceño para hacerla levantar. El enojo papal descolocó a la ‘celebrity’, pero se convirtió en cebo para su docu-reality. Lady Gaga Kim Kardashian, durante su visita al Vaticano.

Moda EN CÓDIGO MONOGRAMA Si las dos F entrelazadas ya levantaban adoración total entre las ‘fashionistas’, ahora, plasmadas en estos dos modelos de la casa Fendi, aún más. Por Ana Ureña. Fotos: Manu Bermúdez 12 LIFESTYLE MAGAZINE / OCTUBRE 2022

Detalles como la doble F o los eslabones de efecto carey los hacen únicos; sus formas, dinámicas y vanguardistas, los convierten en irresistibles FENDI O’Lock Zip En la otra página, bolso con dos asas, una de piel extraíble y la otra de cadena con maxilogotipo O’Lock de metal y plexiglás efecto carey, que permiten llevarlo en la mano o bajo el brazo. Está realizado en chenilla con motivo FF e incorpora la inscripción Fendi Roma en metal dorado. Por dentro lleva un forro de tejido efecto gamuza y accesorios metálicos con acabados dorado y paladio (1900 €). FENDI O’Lock Swing Este modelo de hombro, confeccionado en chenilla con motivo FF en color gris, también incorpora la inscripción Fendi Roma en metal. Su interior está forrado en gamuza y lleva un bolsillo con botón, dos bolsillos planos y accesorios metálicos con acabado dorado y rutenio. Se puede llevar tanto en la mano como en el hombro gracias a las dos asas extraíbles, una corta de piel y la otra de cadena con maxilogotipo O’Lock de metal y plexiglás efecto carey (2600 €). 13 @lft_magazine

14 LIFESTYLE MAGAZINE / OCTUBRE 2022 Pantalón vaquero, de Tintoretto (49,99 €). Gorra con visera, de Latouche (19,95 €). Básicos STREETSTYLE Moda Puedes encontrar todas las piezas en El Corte Inglés. www.elcorteingles.es Kaia Gerber Elle Macpherson Con básicos que se adapten a todas las horas del día. SPORT CHIC La comodidad sobre todo, con prendas confortables para el frío. CASUAL Bufanda camel, de Latouche (109 €). Botines acordonados, de Latouche (160 €). Blazer liso, de Woman El Corte Inglés (79,99 €). Suéter de cuello redondo, de Green Coast (19,99 €). Zapatillas con suela ‘oversized’, de Latouche (99,99 €). Abrigo con solapa, de Tintoretto (150 €). Pantalón vaquero, de Lloyd’s (69,99 €). Jersey de cuello alto, de Southern Cotton (49,99 €).

15 @lft_magazine Falda evasé de tweed, de Tintoretto (59,99 €). Top de tirantes, de EasyWear (7,99 €). En ‘total look’ o combinado con blanco roro o negro, es una apuesta segura. TWEED Zapatos con puntera cuadrada, de Latouche (120 €). Top negro de manga larga, de Green Coast (15,99 €). Blazer (99,99 €) y falda (49,99 €), ambas de Tintoretto. Bolso de cuadros, de Latouche (59,99 €). Bolso con asa de cadena, de Latouche (59 €). Zapato de salón, de Latouche (110 €). Chaqueta de tweed, de Tintoretto (99,99 €). Prints DE OTOÑO Este otoño triunfa el estampado de cuadros en prendas y accesorios. TARTÁN FOTOS: GTRES ONLINE, D.R. Anna Mouglalis Arizona Muse

16 LIFESTYLE MAGAZINE / OCTUBRE 2022 Moda SEGUNDAVIDA Que estamos en los primeros pasos de una transformación completamente radical en el mundo de la moda y el universo del ‘retail’ es algo que ya nadie puede negar. Una pandemia histórica, conflictos geopolíticos, un encarecimiento de las materias primas, la creciente inflación y un despertar masivo de la conciencia ecológica; derivada de un estado agónico del planeta, que ve cómo agotamos sus recursos naturales a cambio de devolverle polución, desechos y desperdicios, ha dejado un escenario donde el gasto en moda ha descendido en Europa hasta tan solo un 2 % del PIB, 4 puntos porcentuales menos que en el mundo prepandemia. La gente se gasta menos en ropa y las nuevas generaciones, además, lo hacen con más conciencia; e incluso como inversión. Este descenso de las ventas viene acompañado además de la irrupción de gigantes asiáticos como Aliexpress o Shein, que están compitiendo de forma directa con los grandes monstruos de la ‘fast fashion’; y por un vertiginoso ascenso del mercado de segunda mano. Esta resurrección de la compra de prendas usadas, ‘vintage’ o incluso nuevas, rescatadas de otras temporadas, viene propulsado, en concreto, Las nuevas circunstancias económicas, políticas y sociales que estamos viviendo en la actualidad están siendo el caldo de cultivo perfecto para el ‘boom’ de la compraventa de prendas de segunda mano. Y todo parece indicar que esto es solo el principio de una revolución. Por JManuel Garrido por la generación Z o ‘centennials’ que, a través de plataformas como TikTok, comparten ‘hauls’ de sus últimas adquisiciones. Más del 42 % de estos jóvenes nacidos entre 1997 y 2012 compró moda o accesorios de segunda mano durante el año 2020. ¿Y que es un ‘haul’? Son vídeos donde los usuarios de las redes sociales cuentan cómo han recuperado la cazadora icónica de los 80 de su padre o enseñan grandes lotes de prendas que han comprado en tiendas de segunda mano. Estos vídeos virales están consiguiendo extender la idea de que reciclar es ‘cool’, y de que se puede tener un armario impecable sin pasar por las tiendas. Esta tendencia a una moda circular, que comenzó tímidamente con la generación ‘millennial’, cuenta cada vez con más adeptos. Según un estudio de Wallapop, uno de los impulsores de darle una nueva vida a lo que ya no queremos ni necesitamos, apunta a que uno de cada tres españoles compra más productos de segunda mano que antes de la llegada del covid, y entre ellos se incluye la moda. Esta economía circular se prevé que genere 1,8 billones de euros para el 2030. Las marcas ‘fast fashion’ saben que la sostenibilidad es el único camino a seguir. H&M o Zara tiene servicio de recogida de prendas para reciclar; Levi’s recicla, reutiliza y transforma los jeans recogidos en sus tiendas, en nuevos productos; y Primark ha ido un poco más lejos, aliándose con la compañía de segunda mano Vintage Company para vender en sus tiendas prendas de marcas como Tommy Hilfiger, Nike, Converse o Dr. Martens. Con este cambio generacional, y según un informe de GlobalData Retail para una de las tiendas de segunda mano más importantes de Estados Unidos, el mercado de este tipo de productos podría disparar su valor de los 28 000 millones actuales a los 77 000, para 2025; y pronostica que para el 2029, la ropa de segunda mano ocupará un 19 % del armario del consumidor, frente al 3 % del 2009. Una de las dos naves de Micolet, donde se organiza la ropa que reciben. “La moda de segunda mano tiene mucho camino por delante, las previsiones dicen que superará a la ‘fast fashion’ a largo plazo” Olatz Elezcano, Micolet

17 @lft_magazine Ecoadicta FOTOS: D.R. Comprar prendas usadas, de otras temporadas o incluso revendidas se conoce como ‘thrifting’ España se suma a la tendencia. Comprar prendas usadas, de otras temporadas o incluso revendidas también tiene su anglicismo: se trata del ‘thrifting’; y en ello son expertos en nuestro país la plataforma Micolet (www.micolet.com); un ‘marketplace’ que está siendo toda una revolución. Con sede en Bilbao, cuenta ya con más de 2 millones de usuarios y opera en media Europa. Su modelo de negocio de moda circular evita 697 900 kg de CO2 a través de la venta de 100 000 prendas cada mes (la compra de prendas de segunda mano reduce en un 82 % la huella de carbono). Durante la pandemia, cuando la imposibilidad de salir a la calle nos hizo mirar nuestros armarios, nos dimos cuenta de que ahí sobraban muchas cosas. La clave del éxito de la compañía es el práctico método con el que trabajan, a modo de consigna. Ellos recogen las prendas en la casa de la persona que las quiere vender y se ocupan del resto. Las marcas que tienen disponibles en su web son muy variadas y van desde Zara y Bimba y Lola hasta Nike o Michael Kors, todas con un descuento de hasta un 90% sobre el precio original. Cuando se venden, el antiguo propietario recibe su beneficio. ¿Comprar o alquilar? El servicio de alquiler de prendas no es nuevo, La más mona o Borow son un claro ejemplo. Pero generalmente este tipo de alquileres va más encaminado a eventos o momentos puntuales. Lo que ofrece Ecodicta (www.ecodicta.com) va un paso más allá. Su objetivo es construir armarios circulares; es decir, que las prendas tengan una rotación continua y poder estrenar novedades cada mes, sin necesidad de comprarlas. Su modelo de negocio es el de la suscripción. Sus clientas reciben mensualmente una caja con el número de prendas elegidas, acorde a sus gustos y necesidades. Esta suscripción incluye envíos, seguros y lavados. Es una nueva forma de alargar el ciclo vital de las prendas. Comprar para vender. La escalada imparable de precios y la creciente inflación están propiciando el nacimiento de un nuevo negocio entre los asiduos a las compras de prendas de segunda mano. Y es que hacerse con una buena pieza, a un buen precio, puede ser un gran negocio. ¿Sabías que hay estudios que afirman que comprar un bolso Chanel es más rentable que comprar una casa? Y es que las prendas y accesorios icónicos de las marcas más exclusivas se revalorizan con los años, incluso multiplicando su valor por 15 en muy poco tiempo. Si además, la prenda en cuestión pertenece a una colección especial o edición limitada, los beneficios están asegurados. 1ORGANIZACIÓN Y CONCIENCIA. Lo primero que hay que hacer antes de adquirir una prenda, ya sea nueva o de segunda mano, es pensar bien si la necesitas. Analiza detenidamente tu armario y chequea qué es lo que falta, pero, sobre todo, qué es lo que sobra. Practica el ‘clean out’, es decir, deshazte de todo lo que no uses. Si seguimos las enseñanzas de Marie Kondo, el método para saber si alguna de tus prendas mantiene el derecho a quedarse en tu armario es cogerla por unos segundos, respirar profundo y ver “si te hace sentir bien”. Si no sientes ni frío ni calor… ¡fuera! Más allá de este método emocional, una sugerencia razonable es ver con qué asiduidad te la pones. Todos tenemos prendas que están en ahí ‘por si acaso’: por si adelgazamos, por si engordamos, por si vuelven a estar de moda, por si un día me animo… Y descansan en nuestros cajones por tiempo indefinido. Si pasa toda una temporada y no te la has puesto, señal de que es hora de decirle adiós. Y si estamos todo el rato hablando de economía circular, por favor, nada a la basura. Hay cientos de asociaciones que recogen donaciones de ropa, y otras decenas de aplicaciones y webs donde ponerlas a la venta. 2CALIDAD. Es la característica más importante de la prenda que vas a comprar. Si está bien confeccionada y sus materiales son resistentes, te aseguras una gran durabilidad y, por lo tanto, una buena inversión. El truco no falla, si la prenda tiene muchos años y está en buen estado, es seguro que te durará unos cuantos años más. 3PACIENCIA. Estamos acostumbrados a que las marcas ‘fast fashion’ saquen novedades cada semana. Eso, sus bajos precios y sus enormes redes de tiendas, ha puesto delante de nosotros una infinidad de prendas asequibles y de compra instantánea que es la culpable de que cuando queremos una cosa, la queremos ya. Hacer una compra de segunda mano inteligente requiere paciencia y mucho trabajo de investigación. La ventaja de esto es que, cuando encuentres ese prenda de la que te enamores, va a ser una prenda especial para ti, de la que no te vas a cansar jamás. No va a ser una de esas prendas que entran y salen del armario como viajeros del metro en hora punta. 4EXCLUSIVIDAD. Seamos honestos. Comprar una prenda de segunda mano de Zara, Mango o cualquiera de las innumerables marcas de moda masiva está muy bien por motivos ecológicos, es probable que te dure dos días. Si quieres que la inversión sea rentable, lo mejor es apostar por una marca premium o de lujo. Las razones son evidentes, la calidad es muy superior, pero además es seguro que será una prenda casi única, por lo que la gratificación por llevar algo exclusivo será mayor. 5MENTE ABIERTA. La búsqueda de la prenda perfecta, de ese Santo Grial de la moda de segunda mano, sólo se puede llevar a cabo desde una mente abierta, sin prejuicios e imaginativa. Tienes que tener en cuenta que no vas a disponer de diferentes tallas ni colores. Cuando la encuentres, será esa y no otra; por lo que hay que tirar de imaginación si no es tu talla exacta o del color que te combina con el resto de armario. Se trata de jugar. Al final, la moda, como la vida, es un juego. Solo hay que estar dispuesto a jugarlo. 5 CLAVES PARAUNA BUENA COMPRA “SECOND HAND”

18 LIFESTYLE MAGAZINE / OCTUBRE 2022 Moda LA CAMISETA DE TIRANTES Ese oscuro objeto de deseo El ‘tank top’ vuelve. Perdón, ha vuelto. Ha vuelto y ha arrasado con todo lo demás. Por Nemolato que… qué es un ‘tank top’? Ya… Pues es la camiseta blanca de tirantes de toda la vida. La estrecha. La de cuello caja. La de canalé. Exacto. La de Marlon Brando, sudado como un pollo, gritando “Stellaaaa” con la epiglotis en todo lo alto en ‘Un tranvía llamado deseo’. O la de Paul Newman en ‘Harper, investigador privado’ (con gayumbo blanco, por cierto, en popelín tieso) o la de Clark Gable en ‘Sucedió una noche’ ante una Claudette Colbert que no se lo puede creer cuando se la quita delante de sus caracolillos. Vamos, lo que en Italia se ha llamado tooooda la vida, la ‘canottiera’ –a conjunto con ‘il costume’, o sea, el Speedo marcapaquete– y que también (y tan bien) lleva Jude Law debajo de una guayabera color mantequilla en ‘El talento de Mr. Ripley’. Tiene gracia que haya que recurrir a los clásicos para dar entidad de moda a una prenda tan común y corriente como denostada. Quizás porque –también volviendo a los clichés–, los extremos se atraen. Y en la camiseta de tirantes confluyen dos arquetipos de masculinidad quizás tan tópicos como falsos pero que, en ningún caso, hacen de esta prenda una prenda… elegante. Por un lado, obviando la ropa interior de tu abuelo, se identifica con una masculinidad pasada, retrógrada, hortera, primitiva, casi salvaje, de polígono y quinqui y por otro, también se considera parte del vestuario –o casi uniforme– de otro tipo de hombre, el del arnés, el cuarto oscuro, Cher, el ‘glitter’ y todo lo que brilla. Porque ni David Beckham, ni Dolce & Gabbana, ni Jean Paul Gaultier consiguieron lo que, sin embargo, sin hacer ruido, Matthieu Blazy ha logrado en su primera colección como director creativo de la casa Bottega Veneta: que la camiseta de tirantes Cualquiera puede ser ‘sexy’ con una camiseta de tirantes blanca. Todo es cuestión de actitud Patrick Schwarzenegger con su novia Abby Champion. blanca y canalé sea un básico tan aceptable, apetecible y seductor como la ‘t-shirt’ o la camisa blanca de algodón. Y a él, como no podía ser de otra manera, le han seguido Prada, Loewe, Celine… recordándonos todos que, al igual que con los perfumes o las gafas, si puedes acceder a su universo de ‘glamour’ con un basiquito, ¿por qué has de cerrarte a todo lo demás? Primero de Marketing, vaya. El caso, que Blazy ha dado en el clavo. Sin recurrir a metrosexualidades (¿os acordáis de este concepto taaaan ‘demodé’?) ni a tipismos raciales mediterráneos ni a sexualidades hiperbólicas o andróginas a lo Pierre et Gilles. La camiseta de tirantes, vamos, el ‘tank top’, logra, como consiguió en los 60 el esmoquin de YSL o en los 70 el vaquero, trascender géneros para, al fin, apoderarse de todos. Cualquiera puede ser ‘sexy’ con una camiseta de tirantes blanca. Da igual la edad, el sexo, la orientación… Todo es cuestión de actitud y sencillez. Y si el hijo de Arnold Schwarzenegger se la calza con un pantalón rosa, dime tú lo tremendo que puedes estar si la combinas con un pudoroso chino beige… Larga vida a la camiseta de tirantes. Firmado: un ferviente admirador. BOTTEGA VENETA BOTTEGA VENETA FOTOS: GTRES, D.R.

19 @lft_magazine Belleza EL ENIGMA DE LA FEMINIDAD Se resuelve en ‘Prada Paradoxe’, la nueva fragancia de la marca italiana, nacida bajo la dirección creativa de Miuccia Prada y Raf Simons, que revela un ‘bouquet’ de flores blancas, con un matiz vanguardista de ambar amderado y almizcle, y redefine la sensualidad femenina a través de expresiones repletas de contrastes. Se presenta en un frasco triangular inspirado en el icónico logotipo original de Prada, ‘Eau de Parfum Prada Paradoxe’ (70 €, 30 ml). FOTO: PRADA Esencia y ser: la nueva fragancia de Prada representa a una mujer en constante evolución pero que no pierde su identidad. Cálida e íntima, floral y ambarada. Pura paradoja: ‘PradaParadoxe’.

20 LIFESTYLE MAGAZINE / OCTUBRE 2022 Recogiendo el testigo del cuidado de la piel, el maquillaje ensalza y prolonga hasta nuevos límites el efecto de una piel jugosa. Este otoño se impone el rostro ‘húmedo’, un ‘look’ que rezuma sensualidad por cada poro. Por Carmen Lanchares sauna Belleza La piel está de moda. Corregimos: la piel sigue de moda. Todo empezó, probablemente, cuando los laboratorios cosméticos consiguieron fórmulas de maquillaje ligeras y livianas que lejos de tapar o anular la piel pretendían fundirse con ella, en un efecto segunda piel, para sublimarla. Unos productos que se ajustaban como anillo al dedo a las propuestas de maquillaje más minimalistas, esas que abogaban por el ‘look’ cara lavada que tan de moda estuvo a finales de los 90 y que nunca se fue del todo. Desde entonces, ya sea en ‘looks’ ostentosos o sencillos, el protagonismo de la piel ha ido ‘in crescendo’. De hecho, en los últimos años, en los desfiles y editoriales, y amplificado por las redes, se observa una obstinada vuelta de tuerca a lo que empezó siendo una piel radiante. Ahora toca hablar de lo que MAC (toda una autoridad en maquillaje y tendencias) ha definido como ‘steamy skin’, algo así como una piel efecto sauna. Y si MAC lo propone, es que por ahí van los tiros. En las pasarelas, los desfiles de Giambattista Valli, Dolce &Gabbana, Altuzarra o Murad en la alta costura se han hecho eco de la tendencia. La ‘steamy skin’ no deja de ser una nueva variación de un mismo tema: el efecto ‘glow’. A partir de esta tendencia que lleva años arrasando se han erigido, con más o menos acierto, otras propuestas que han ido profundizando en el aspecto húmedo de la piel: desde la ‘wet skin’ (piel mojada) hasta la última tendencia viralizada por Hailey Bieber, ‘glazed donut skin’ (o piel glaseada), pasando por la ‘dewy skin’ (como cubierta de rocío), ‘glass skin’ (la piel de cristal de inspiración coreana) o ‘dolphin skin’ (que simula la piel húmeda y brillante de un delfín). Todas, versiones de una piel cada vez más resplandeciente y jugosa. Una nueva dimensión Según Baltasar González Pinel, director artístico para Europa de MAC, la luz sigue siendo el tema con el que esculpir la piel, a través de texturas. “La piel se aleja de los acabados más mates o empolvados y parece cubierta, literalmente, por grasa, aceites o bálsamos”. De alguna manera, prosigue Maquillaje efecto MAC

21 @lft_magazine FOTOS: D.R. Preparar 1. Light reflecting firming serum, suero hidratante y reafirmante con perlas doradas que reflejan la luz, de Nars (75 €). 2. Aceite en Bálsamo de Juventud Reparación Intensa Abeille Royale, bálsamo untuoso con efecto ‘venda’ para reforzar la hidratación y nutrición cutáneas, de Guerlain (210 €). 3. Le Blanc de Chanel, base iluminadora multiusos, que corrige imperfecciones, unifica la piel antes del maquillaje o añade toques de luz en puntos clave tras el maquillaje, de Chanel (46 €). 4. Banana Bright+ Eye Crème, contorno de ojos con un complejo triple de vitamina C combinado con oro para tratar e iluminar la zona, de Ole Henriksen (37,99 €). 5. Brightmud, mascarilla exfoliante de doble acción para maximizar la luminosidad de la piel y mejorar la absorción de la rutina de cuidado en la piel, de GlamGlow (49,99 €). 6. Futurist Aqua BrillianceWatery Glow Primer, aplicado antes del maquillaje, aporta una luminosidad acuosa instantánea y un brillo saludable, de Estée Lauder (45 €). 7. Pre-show glow, tratamiento retexturizante instantáneo para una piel brillante y preparada para el maquillaje en segundos, de Fenty Beauty (36 €). 8. Instant Éclat, primer potenciador de luminosidad con ingredientes activos tratantes, de Sisley (76,50 €). Para las más discretas, crema hidratante e iluminador es todo lo que se necesita para recrear el brillo sutil el maquillador, esta tendencia que se sirve de productos mucho más ricos y fundentes se alinea con el auge del cuidado cutáneo y las rutinas más sofisticadas de aplicar capa sobre capa. “El maquillaje refleja una corriente paralela que es el cuidado extremo que últimamente estamos viendo en los consumidores. Hay un interés muy grande y desde muy joven a cuidarse la piel”. Estas texturas cremosas aportan al maquillaje una dimensión más: el volumen, aclara el maquillador, que tiene claro que para conseguir estos acabados y pasar de una piel mate y bidimensional a ganar una tercera dimensión, o lo que es lo mismo un extra de volumen, son importantes los pasos previos y posteriores al maquillaje en sí. “La tendencia está ahí, para hacerla nuestra”, porque, como advierte Baltasar González Pinel, no se trata de salir a la calle con el rostro como un ‘croissant’ glaseado o una talla policromada. Llevada al terreno de lo cotidiano, esta propuesta se traduce en una piel fresca y muy luminosa: es la mejor forma de irradiar juventud. Para las más discretas, crema hidratante e iluminador es todo lo que se necesita para recrear el brillo sutil. Sin embargo, si se quiere un aspecto algo más húmedo, como un velo de rocío, se puede aplicar una prebase iluminadora, corrector y un fondo de maquillaje (todo efecto ‘glow’) tras una buena capa de crema para marcar las estructuras óseas y dar más volumen a ciertas zonas (parte alta de los pómulos, sienes, bajo el arco de la ceja o en el perfil del labio) con un punto de brillo. Para acabar, una bruma facial fijadora además de mantener el acabado ayudará a prolongar la hidratación de la piel, esencial para conseguir este efecto casi sudado. Asimismo, el maquillador de Beyoncé, Sir John, compartía en TZR su secreto para conseguir un acabado jugoso. El truco está, dice, en aplicar la base, inmediatamente después de la crema hidratante, cuando la piel aún está ligeramente húmeda, con una esponja mojada y en pequeños toques en las zonas que necesitan cobertura. Cuando se absorbe la crema, la base adhiere de una manera orgánica a la piel. En definitiva, cremas hidratantes ricas, aceites, fórmulas ‘glossy’ así como acabados brillantes y nacarados son las claves para realzar volúmenes y eliminar cualquier atisbo de opacidad en la piel. De hecho, todo empieza antes de abordar el maquillaje, incluso antes de aplicar la hidratante, porque una buena mascarilla nutritiva y un suero de efecto ‘glow’ 2 6 8 5 1 3 4 7

22 LIFESTYLE MAGAZINE / OCTUBRE 2022 Belleza El efecto de piel mojada, como sudada, puede elevar el rostro a unas cotas máximas de sensualidad 1. Hermès PleinAir Radiant GlowPowder, iluminador en polvo que realza la tez con un resplandor luminoso, de Hermès (83 €). 2. Beautyful Skin Foundation, base de maquillaje modulable de cobertura media e hidratante que aporta un aspecto hidratante, más terso y brillante, de Charlotte Tilbury (40 €). 3. Magic Luminizer, iluminador en crema con aceites de origen orgánico, de RMS Beauty (41,99 €, en Sephora). 4. Eye Tint Rose Gold, sombra de ojos líquida de larga duración, de Armani (29 €). 5. Gel Cream Blush Dewy peach, colorete en crema modulable hidratante y acabado brillante, de Mary Kay (18 €). 6. Best Skin Ever Glow, corrector iluminador de textura media modulable. de Sephora (17,99 €). 7. Touche Éclat, lápiz corrector-iluminador para esculpir los rasgos del rostro con luz, de YSL (36,61€). 8. Forever Skin Glow, base de maquillaje de larga duración y acabado luminoso, incluso en condiciones extremas, de Dior (54 €). 9. Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation, base de maquillaje ultraligera que aporta un brillo natural y radiante, de MAC (39 €). 10. Rose Perfecto Liquid Balm Pink Nude, bálsamo labial en formato híbrido que nutre, protege y da brillo a los labios, de Givenchy (35 €). 11. On-the-GlowBronze Blush, stick iluminador para contornear y esculpir que aporta calidez al rostro, de Pixi (23,50 €). son dos buenas formas para sentar las bases de este ‘look’. Superposición, sí, pero modulando las cantidades si no se quiere caer en un acabado demasiado oleoso. Esta tendencia, en su versión más brillante, encuentra su mejor razón de ser cuando llega la noche, porque ese efecto de piel mojada, como sudada, puede elevar el rostro a unas cotas máximas de sensualidad, inclusive de erotismo. El gloss no es solo para los labios Para potenciar aún más ese brillo epidérmico, ojos y labios pueden actuar de comparsa. En los primeros, bien con una leve pincelada plateada en el lagrimal como vimos en el desfile de Dior o bien aplicando sombras líquidas de texturas perladas o metálicas que irradian luz. Una tercera opción para crear un efecto húmedo también en el párpado es poner sobre la sombra una capa de ‘gloss’, que añade un sensual toque canalla a la mirada. De hecho, más allá de las pasarelas como escaparate de tendencias, según palabras del maquillador de MAC, en la vida real se observa que la gente está perdiendo miedo a las texturas ‘glossy’. Y ello no se debe solo a lo que se ve en las redes, sino a las propias fórmulas de los productos que “actualmente nada tienen que ver con las lanolinas antiguas que goteaban. Estas nuevas fórmulas aguantan y se mantienen incluso con el movimiento del párpado”. Y si en cuestiones de brillo apostamos por el más es más, no hay que olvidar la boca. Los aceites para labios, los bálsamos, los ‘glosses’ y por supuesto los acabados lacados (mucho más confortables y menos pegajosos que antaño) ponen la guinda al pastel. Maquillar 1 2 4 3 7 8 6 5 9 10 11 FOTOS: D.R.

24 LIFESTYLE MAGAZINE / OCTUBRE 2022 Belleza Con el verano en sus últimos días, es tiempo de abrir el neceser a las primeras tendencias ‘beauty’ del otoño. La lista incluye desde labios atrevidos a pelo de niña buena, ‘gadgets’ para usar en casa y mucha (mucha) inspiración 90. Te contamos todo lo que vas a desear usar. Por Abigail Campos que vas a A QUERER beauty La 3 1. Cepillo ‘Detangling Spa Brush’ (59 €), de Balmain Hair Couture. 2. Cepillo plano ‘Gold Rose’ (28,99 €), de Termix. 3. Secador profesional ‘Creativity 4 you’ (149 €), de Bellissima. VUELVE EL ‘BRUSHING’ tra de las tendencias que rescatamos de los 90 es el ‘brushing’, es decir, el peinado con cepillo y secador de toda la vida. Tras años de reinado de las planchas, en desfiles de la temporada de otoño-invierno 2022-23 como el de Chanel o Louis Vuitton se vieron melenas con volumen y caída natural, espesas, muy cuidadas, brillantes y con forma en las puntas. María Baras, directora del salón Cheska y amante confesa del ‘brushing’, celebra la vuelta de esta técnica de peinado. “La diferencia con las planchas es que se trabaja el pelo de forma más personalizada, porque puedes dar volumen en la raíz, dejar la punta lisa o con un poco de forma, pulir la cutícula… Con una buena herramienta y un buen uso, es un secado saludable, con el que conseguimos un acabado más natural del cabello, con cuerpo y con una textura más brillante y pulida”. A las virtudes del ‘brushing’ se suma también Isaac Salido, director creativo del espacio de peluquería que lleva su nombre. El estilista asegura que, si se hace correctamente, nunca es agresivo para el pelo, logra una duración del peinado “que no tiene comparación” y un movimiento más natural de la melena, frente al efecto estático de las planchas. “Muchas veces nos concentramos en nuestra imagen como si estuviéramos quietos en una fotografía. Pero cuando mejor se aprecia la belleza es en movimiento y especialmente en el cabello. Al moverse, a la mujer debe acompañarle su cabello como una prolongación natural de ella misma y esto solo lo consigue el ‘brushing’”. A excepción de peinados muy concretos, como un ‘bob’ megaliso a lo Cleopatra, el ‘brushing’ es apto para todos los cortes, sostiene María Baras. “Un ‘shaggy’ que necesita volumen y un punto despeinado, un flequillo a lo Farrah Fawcett, un ‘bob’ o’ midi’ con una punta con un poco de textura; una melena muy pulida y con las puntas marcadas hacia dentro… todos estos ejemplos solo se logran con el cepillo y el secador”. Eso sí, admitamos que, para el uso en casa, la plancha es más sencilla. “Peinarse uno mismo con cepillo y secador es mucho más complicado y requiere más tiempo”, advierte Salido. Para hacerlo bien, la directora de Cheska aconseja por su parte aplicar siempre protectores de calor, quitar la humedad con la cabeza boca abajo (así, al mismo tiempo, se logra más volumen), secar primero el flequillo, utilizar cepillos redondos gruesos de madera o cerámica; y especialmente los de tipo pala. O 2 CHANEL 1

