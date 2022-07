2022-07-30_LifeStyle

AGOSTO 2022 Manda tu location Restaurantes con puesta de sol, hoteles con spa para desconectar y los rincones más top de Ibiza VER Y SER VISTO Llegan las gafas de posture-oh! ESTÉTICA BARBIE En la moda y en tu melena (accesorios no incluidos) Realizados con residuos marinos, biocerámica o queso suizo LO ÚLTIMO EN RELOJES

3 @lft_magazine CHANEL agosto 7 EN BUSCA DEL DORADO El color y su inspiración. Brillos y tejidos iridiscentes se mezclan con la aridez de la tierra. En portada: La modelo Paulina Paprocka (UNO Models) lleva bómber, bañador y ‘choker’, de Fendace, Versace by Fendi. Foto: Toni Sorvent Estilismo: Maialen de Arroiabe. GAFAS DE POSTUREO Más allá de proteger los ojos del sol, las gafas que se llevan este verano son las destinadas a llamar la atención, gracias a sus diseños nada convencionales. Kim Kardashian y su hija North. LOUIS VUITTON 14 PERFUMES INSPIRADORES Los perfumes abandonan el juego de la seducción y nos invitan a vivir la gran evasión. Captan la esencia de un lugar y nos transportan hasta él con su fragancia. 34 28 SÁCALE PUNTA Vuelven los perfiladores de labios con nuevas normas de uso. Atrévete a probarlos. ESTE VERANO, TODAS RUBIAS Como Barbie, que, gracias al estreno de su película el año que viene, vuelve a estar de moda. Su pelo rubio es el que todas quieren llevar este verano. 23

6 LIFESTYLE MAGAZINE / AGOSTO 2022 POR ANA UREÑA @anaurenasuriani La contraportada Directora ‘Come on Barbie let’s go Party’ o han bautizado como Barbiecore y es quizás la tendencia más inesperada de la temporada, pero a la vez, la más divertida, porque viene directa de nuestra infancia y sin desencadenar traumas. Está impulsada por diseñadores como Valentino que han apostado por el rosa como color estrella de sus colecciones… y en el caso de Pierpaolo Piccioli para Valentino, su único color, porque todas las prendas estaban realizadas en el mismo tono fucsia. Ahora bien, el rosa Barbie, el original, hasta tiene su propio Pantone para las que quieran clavarlo. Se llama ‘Barbie Pink’ y es el tono PMS 219. Seguramente os recuerde al rosa que usaban las chicas de la película del principio de los 2000 ‘Mean Girls o ‘Chicas malas’ con Lindsay Lohan y que popularizó la frase ‘On Wednesdays we wear pink’, que hace referencia al mandamiento sartorial de las chicas populares del colegio que los miércoles vestían de rosa. Pero la película que ha vuelto a poner a Barbie en el mapa es mucho más obvia que una pequeña referencia al color preferido de la muñeca de plástico… es una comedia romántica protagonizada por ella. La película de Barbie. Sí, han leído bien. Tu juguete preferido tendrá su propio homenaje versión Hollywood en el 2023 con la actriz Margot Robbie como protagonista. Entre los ‘looks’ que se han filtrado del rodaje vemos a Barbie patinadora y a Western Barbie. o lo que es lo mismo: la Barbie que parece salida de la serie ‘Dinastía’, si ‘Dinastía’ la hubiese producido el creador de ‘Euphoria’… y por supuesto siempre con su fiel compañero Ken (Ryan Gosling). Desfile de Valentino. Anne Hathaway L Western Barbie y su Ken, en el rodaje. Paris Hilton Iba a escribir ‘con su accesorio’, que lo era, y se compraba por separado, pero hoy en día me lincharían en Twitter. Dicho esto, todos estamos de acuerdo que la Barbie real, la de carne y hueso es Megan Fox. Que por si quedaba alguna duda se acaba de teñir el pelo de rosa a juego con el de su Ken, el músico Machine Gun Kelly. Dicen que el rosa simboliza el empoderamiento femenino. Yo no sé si es un color que empodera, lo que sí sé es que afecta a la psicología humana. Y si no, que se lo digan al investigador científico Alexander G. Schauss, que en los años 70 descubrió que existe un tono rosa palo capaz de suprimir la agresividad en humanos. Por ello, algunas prisiones suizas pintan sus celdas de este tono. Y Kendall Jenner, que no se iba a quedar atrás, forró uno de sus salones de este color, porque según ella te mantiene en calma y también te quita el hambre… Igual este era el truco de Barbie para estar siempre delgada. Para las interesadas en esta excéntrica dieta, el color se llama Baker Miller Pink. FOTOS: VALERO ROIJA, GTRESOINLINE 1. Bolso bandolera de tweed con broche joya, de Chanel (4600€). 2. Gargantilla de cristal tallado, de Swarovski (450 €). 3. Gafas con montura de corazón, de Moschino (c.p.v.). 4. Mules de plexiglás con ‘strass’ de Jimmy Choo (895 €). 1 2 3 4 VERSACE 2 Megan Fox y Machine Gun Kelly.

7 @lft_magazine El esplendor del dorado y el brillo de los reflejos iridiscentes visten este largo y cálido verano. Descubre todo lo que el oro y los colores brillantes pueden hacer por ti. FOTO: TONI SORVENT Moda EN EL RING Camisa estampada y pendientets, todo de Chanel, y shorts, de Custo Barcelona.

8 LIFESTYLE MAGAZINE / AGOSTO 2022 Moda CONTRASTES Top y ‘shorts’, de Sportmax, y gafas, de Hawkers. REFLEJOS METÁLICOS En la otra página, traje, de Cyrana; zapatos, de Ferragamo, y gargantilla, de Swarovski.

9 @lft_magazine busca En del dorado Sobre la aridez dorada del terreno surgen espectaculares los ‘looks’ más brillantes de la temporada: materiales iridiscentes, refulgentes y luminosos que juegan a confundirse con el entorno o se exhiben con colores fuertes y sólidos. Fotos: Toni Sorvent Estilismo: Maialen de Arroiabe

10 LIFESTYLE MAGAZINE / AGOSTO 2022 Moda IRIDISCENTE Vestido, de Adriana Iglesias; sandalias, de Magrit. APLICACIONES BRILLANTES En la otra página, vestido, de Elisabetta Franchi; sandalias, de Jimmy Choo, y pendientes, de TopShop.

11 @lft_magazine

12 LIFESTYLE MAGAZINE / AGOSTO 2022 Moda

13 @lft_magazine BRILLO GALÁCTICO Vestido y ‘leggings’, de The 2nd Skin Co; y gafas, de Carolina Herrera. DORADO MIMÉTICO En la otra página, bómber, bañador y ‘choker’, de Fendace, Versace by Fendi. Modelo: Paulina Paprocka (UNO Models). Muah: Nao Gayoso. Asistente Muah: Marta Atienza. Asistente de fotografía: Tatiana Riofrío. Asistente de estilismo: Ariel García. Retoque: The Black Room Studio.

14 LIFESTYLE MAGAZINE / AGOSTO 2022 Cristales tintados, monturas exageradas y estampados destinados a llamar la atención caracterizan a los modelos que triunfan. Descubre por qué se llevan y sus contradicciones de máxima. Por Marita Alonso el artista creó junto a la marca una colección que partió de la obra de John Berger ‘Ways of Seeing’ para crear una gafa que juega con la fantasía de tener un par de ojos extra. El éxito de las colaboraciones entre diseñadores o artistas de renombre y marcas ópticas ‘mainstream’ es también responsable de que Palomo Spain vaya ya por su tercera colaboración con Multiópticas, que ahora se inspira desde la melancolía en los años 70 al partir Alejandro Palomo de retratos de familiares, o la colaboración de Hawkers con la superestrella del trap y el hip hop latino Anuel AA, que ha dado fruto a cuatro modelos de gafas. Las ‘bold sunglasses’ conviven también con diseños que parecen haber sido elegidos durante un ‘road trip’ en el que una parada Moda as gafas de sol se han convertido desde hace algunas temporadas en un auténtico imán ‘atrapa likes’ elegido por celebridades e ‘influencers’ para impulsar sus ‘looks’ y dotarles de una energía superior. De esta forma siguen la estela de los conocidos como ‘novelty bags’, esos bolsos fantasía que firmas como Judith Leiber y Moschino han convertido en los preferidos de quienes quieren que la moda no solo nos haga soñar, sino también sonreír. Esa es la máxima que ahora siguen también las gafas de sol, una corriente inaugurada por Loewe, cuyas ‘shock shades’ de la colección ‘Paula’s Ibiza’ en coloridas tonalidades se han convertido en las preferidas de Instagram. Lentes ovaladas de colores, monturas cuadradas gruesas y patillas curvas dan forma a unos modelos que han allanado el camino a las firmas para atreverse a innovar y que han puesto de acuerdo a las celebridades más antagónicas del mundo. Posiblemente, algunos de los modelos más llamativos de la temporada son los que forman parte de la colaboración entre Etnia Barcelona e Ignasi Monreal, que lanza el volumen 2 de su cápsula de edición limitada, OJO, Vol. 2. Inspirada por el arte y los movimientos culturales, LOUIS VUITTON Las gafas de sol de dudosa calidad y de apariencia complicada se denominan gafas ‘gas station’ posture-Oh! L Sienna Miller, con gafas de Mango. Anna Wintour, directora de ‘Vogue USA’, con maxigafas de sol de Chanel. Gafas de sol

15 @lft_magazine FOTOS: GTRESONLINE, D.R. obligada en la gasolinera termina con una bolsa de patatas, un refresco y unas gafas de sol de dudosa calidad y de apariencia complicada. Esa estética, denominada gafas ‘gas station’, es la que persiguen ahora firmas como Balenciaga y Gucci, y por supuesto hablamos de una moda que ha sido abrazada por Kim Kardashian y Rihanna. Por su parte, las it girls del momento, como Kaia Gerber y Emma Chamberlain, apuestan por la marca ‘indie’ Lexxola, que se caracteriza por sus coloridas lentes de inspiración Y2K, y Sienna Miller no ha dudado en acudir al Festival de Glastonbury con unas gafas de sol de Mango confeccionadas con residuos postindustriales reciclados que tan solo cuestan 15,99 euros. El afán por abrazar las gafas de sol más sorprendentes es tal que las celebridades han ido un paso más allá y han querido dejar claro que les importa tan poco la funcionalidad de los modelos elegidos que incluso se han aficionado a posar con ellas en la alfombra roja, siguiendo así la estela de Jack Nicholson, que en 1976 recogió el Óscar al Mejor Actor con sus gafas de sol, algo que Glenn Close ha hecho ya en tres ocasiones y que Sharon Stone hizo recientemente en la alfombra roja de Cannes. Pero, ¿por qué este afán por las gafas tintadas y las siluetas Al comprar unas gafas de sol de marca, podemos formar parte del universo de la firma a un precio mucho más asequible que un bolso estrambóticas en las que lo de menos es la funcionalidad? Porque para ver la vida de color de rosa tras una pandemia, lo mejor es ser lo más literales posibles y poner de por medio un filtro rosado o al menos, colorido. ¿Acaso no vivimos a base de trampas en clave Instagram? ¿Por qué no llevar esos artificios y esos trampantojos al mundo de la moda? Como ha dicho Miuccia Prada, “el optimismo está creciendo”, y por eso Versace y sus lentes azul cerúleo y cristales rosas, combinadas con monturas estampadas, así como las maxigafas de sol de Gucci, se encargan de ayudarnos a ver el lado alegre de la vida… O al menos, el que más colores tenga. La creciente obsesión por las gafas de sol se debe a la generación ‘selfie’, que otorga gran importancia al rostro y que por ello ha encontrado en este accesorio una clave fundamental para aumentar la fuerza de nuestra expresión y de nuestras facciones. Otro de los motivos por los que amamos las gafas de sol es que son parte del consumo metonímico. Este fenómeno explica que al comprar unas gafas de sol de marca, podemos formar parte del universo de la firma a un precio mucho más asequible que un bolso. Volviendo al ejemplo del modelo emblemático de las omnipresentes gafas de Loewe, este cuesta 300 euros, mientras que el mítico bolso ‘Amazona’ de ante de la firma cuesta 3200 euros. Por si fuera poco, las gafas de sol no solo son muchísimo más asequibles, sino también aún más visibles que el bolso, y si los ojos son el espejo del alma… ¿por qué no van a ser su complemento por excelencia el mejor reflejo de tu alma estilística? Sin embargo, en ocasiones nos obsesionamos tanto con encontrar unas gafas de sol instagrameables que hacemos del accesorio destinado a diferenciarnos del resto el complemento que nos condena a ir exactamente Gafas de sol con montura diamante ‘Marbella’, de Gucci (330 €). Gafas de sol ‘Sideway’ de Louis Vuitton (546 €). Gafas modelo ‘Aperol Neon Dark’, de Hawkers x Anuel (69,99 €). LOEWE Kim Kardashian con su hija North. igual que todo el mundo. Quizás la próxima vez que nos lancemos a por unas gafas de sol teniendo en mente el postureo por antonomasia, nos convenga pensar que la reina de la moda, Anna Wintour, siempre lleva sus maxigafas de sol de Chanel ajenas a tendencias. Si la que posiblemente es la mujer más icónica de la moda huye de modelos estrambóticos y confiesa llevar siempre gafas “para evitar que la gente sepa lo que piensa”... ¿no será el momento de que cuando elijamos las nuestras, la gente no sepa que lo que estamos pensando es ser los más ‘guais’, terminando finalmente por ser exactamente igual que el resto? LOEWE

16 LIFESTYLE MAGAZINE / AGOSTO 2022 Moda NATURALEZA SUBLIMADA La última colección de Alta Joyería de Cartier, ‘Beautés du Monde’, es el reflejo de la pasión de la firma por la belleza. Observar, preservar y enriquecer en forma de joyas la naturaleza. Por Pepa Barnusell Kim Jisoo, embajadora de Cartier, posa con el collar de la colección Poroca. 1

17 @lft_magazine L ‘Beautés du Monde’ es un testimonio de la fascinación de Cartier ante la diversidad de la belleza a naturaleza no tiene rival. Siempre sorprende su belleza. Después de la lluvia, sale el sol; de una semilla nace una flor; de un cactus, un jugoso fruto… Una mariposa de colores, el pelaje de una cebra, la piel de una iguana, los fondos marinos… Todo este esplendor cobra vida en ‘Beautés du Monde’, la última colección de Alta Joyería de Cartier, que muestra hasta qué punto la Maison sabe admirar la belleza para sublimarla a su vez a través de una visión que se traduce en el diseño, la tensión de las líneas, la geometría o la abstracción. Cien espectaculares piezas para empezar, donde la belleza se transforma en creaciones inspiradas en la perfección natural, como el collar ‘Rituel’, para el que Cartier parte de los efectos de simetría y paralelismo para dar ritmo a la composición. O el modelo ‘Apatura’, con el que la firma continúa con la tradición de las joyas transformables, dando la posibilidad de lucirlo como collar con colgante o sin él, porque al desprenderlo, se puede llevar como broche. Por su parte, la flexibilidad y la discreta ondulación de la montura, que sugiere el movimiento epidérmico de una iguana, son los principios que Cartier aplica para el collar ‘Iwana’, destacando el grano de la piel mediante la concavidad y convexidad de triángulos con pavé de diamantes y tres esmeraldas de Colombia que evocan la espina dorsal. Water Aspis, Recif, Nouchali… son otros sugerentes nombres de los collares que completan la colección ‘Beautés du Monde’, donde el ‘savoir-faire’ y el arte de la ‘Maison’ quedan patentes. Además de estas piezas únicas, Cartier ha creado una colección formada por tres conjuntos de joyas que también rinden homenaje a la belleza del mundo y una colección cápsula de siete anillos que invita a emprender un viaje desde las profundidades de los mares hasta los confines del cielo. Cada uno de ellos concentra, en miniatura, la increíble riqueza del universo. En ellos se recoge la geometría, el movimiento, los contrastes de color y la fauna y la flora. Naturaleza en estado puro. Genuino Cartier. 1. CollarPoroca. Realizado en oro blanco con zafiros ydiamantes. 2. Collar Iwana. La piel de una iguana verde, con su textura y su relieve, ha sido la inspiración para dar vida a esta joya. Su belleza se revela a través de un collar de platino, cubierto de diamantes y esmeraldas. 3.AnilloScilla. De oroblanco con un diamantemarrón, diamantes amarillosy diamantes. 4. Collar Rituel. La simetría y el paralelismo dan ritmo a este conjunto de calcedonias talladas en cabujón. En oro blanco con rubíes, calcedonias, ónix, diamantes. 5. Anillo Amodea. De platino con espinela, rubíesydiamantes. 6. Anillo Tilasm. En platino, con zafiros de color, espinelas y diamantes. Los anillos pertenecen a una colección cápsula de siete piezas. BEAUTÉS DU MONDE 2 3 4 5 6 FOTOS: CARTIER

18 LIFESTYLE MAGAZINE / AGOSTO 2022 Moda Paraguas que no se pueden mojar, zapatillas que se venden destrozadas o bolsos donde no cabe nada: ¿pero en qué mundo de locos vivimos? Por Jose Luis Díez-Garde Secuptatia dolorum, volore sum am, comnis dus vent quibear chilit intur ecordaba la modelo Mayte de la Iglesia al enterarse de que Ángel Schlesser había sido galardonado con el Premio Nacional de Diseño de Moda, que una vez, cuando le avisó durante un ‘fitting’ sobre la estrechez de manga de una chaqueta que no le dejaba moverse, el creador le contestó que lo bueno que tenían las mujeres es que pueden subirse a tacones infinitos o meterse en ropas imposibles sin quejarse. Con la experiencia que tenemos todos, nadie le puede llevar la contraria a Schlesser. Porque, por ejemplo, ¿acaso no es curioso que todas las mujeres sepan que durante una boda antes o después acabarán bajándose de los tacones, pero siempre recurran a ellos para vestirse? Y todavía más, en estos eventos incluso se pone a disposición de las invitadas alpargatas para cuando ya no soporten más sus tacones. ¿Qué sentido tiene entonces el vestirse de manera incómoda? Una de las razones que daremos será lo bien que sientan y otro, seguramente, lo bonito que es su diseño. Y es que aquí reside en parte la gracia de todo este asunto que está reservado para gente que disfruta de la moda como puede disfrutar útil? El lujo ¿tiene que ser del arte. Carrie Bradshaw celebraba sus zapatos cada vez que tenía ocasión y no encuentra problemas en darles el tratamiento de una obra maestra. Ojo, ‘spoiler’: en la nueva versión de ‘Sexo en Nueva York’, titulada ‘And Just Like That…’, la periodista neoyorquina asegura guardar las cenizas de su marido Mr. Big al lado de sus zapatos, dando así por sobreentendido que están en el mejor lugar de la casa. De manera histórica, la humanidad se ha planteado por qué nos vestimos. Cuál es la razón de que escondamos o tapemos nuestro cuerpo. Por una parte, hay una respuesta evidente: el sol y el frío nos afectan. Necesitamos protección tanto de los rayos solares, para no quemarnos, como de las bajas temperaturas, para no congelarnos. Otra de las razones que se aducen es el pudor: la religión e, incluso, la misma civilización del ser humano le ha llevado a tapar su cuerpo. La última es la decoración y es quizás en esta donde podemos encontrar respuesta al título de este artículo. R

19 @lft_magazine Buscamos diferenciarnos del resto, pero también identificarnos con un grupo, y para eso el adorno es esencial Y es que ejemplos de este lujo inútil y contradictorio podemos encontrarlos en muchas firmas. Dolce & Gabbana ha llegado a indicar en sus bañadores que no se podían mojar (¿serían solo para tomar el sol?) y Louis Vuitton presenta en su precolección de otoño de este 2022 unas chancletas (es decir, una zapatilla pensada para el calor) confeccionada con una banda acolchada (un material pensado para el frío). Lo cierto es que en el mundo de los zapatos encontramos quizás la máxima expresión de esta contradicción tan apasionante: los tenis de Balenciaga destrozados que presentaron en mayo o los ‘stiletto’ de Christian Louboutin con plumas que se arrastran por el suelo son también ejemplos de lo que estamos planteando. Alguien que ha sabido también sacar provecho de esta fascinación de lo ‘imposible’ es la firma Schiaparelli, que dirige Daniel Roseberry. Sus desfiles son una sucesión de piezas imposibles que crean más problemas de los que solucionan, pero que resultan de tal belleza que todo el mundo los quiere para el museo particular que puede ser un armario. ¿Tiene solución esto? ¿Es acaso fruto del agotamiento de nuestra sociedad? Continuando con el ejemplo de Schiaparelli, hasta el 22 de enero, el Museo de las Artes Decorativas de París rinde un homenaje en ‘Shocking! The Surreal World of Elsa Schiaparelli’ al particular universo de la fundadora de la firma, toda una experta en plantear piezas imposibles como zapatos cubiertos de pelo o vestidos que hasta el mismísimo Dalí quería presentar manchados con mayonesa. Siempre nos ha gustado superar retos, y si no que se lo digan a la corte española que ha estado detrás de inventos como el cartón de pecho, que disimulaba los senos de la mujer de la corte, o del guardainfante que inmortalizó Velázquez y que Stéphane Rolland ha recuperado en varias de sus colecciones de alta costura. La belleza, el canon, el mero disfrute estético justifica por tanto esta inutilidad que a veces tiene el lujo, pero que nos hace inmensamente felices. ¿Y acaso eso no es lo más útil del mundo? Puede haber pueblos que vayan desnudos, pero es muy difícil encontrar culturas que no se adornen, ya sea mediante joyas, tatuajes o calcificaciones. ¿Y esto es útil? Si un extraterrestre llegara a la Tierra ahora mismo seguramente no entendería por qué modificamos de esa forma nuestro cuerpo, pero al poco de convivir con nosotros, comenzaría a interesarse por su individualización y ahí el adorno sería imprescindible. El sociólogo Georg Simmel aseguraba que el ser humano es esencialmente dual: buscamos diferenciarnos del resto pero también identificarnos con un grupo, y para eso el adorno es esencial. Hace unos días en China saltaba la noticia con un paraguas fruto de la colaboración entre Adidas y Gucci. Por algo más de 1000 euros se podía adquirir esta pieza que, según avisaban en una nota de la web no se podía mojar: “Este artículo no es impermeable y está destinado a la protección solar o a un uso decorativo”. ¿Un paraguas que no se puede mojar? ¿Qué sentido tiene? Efectivamente, la moda muchas veces va más allá. La simple contemplación de la belleza nos puede servir para llenar nuestro espíritu. Y encontramos ejemplos de esos en muchas marcas. Siguiendo con la misma firma italiana, ¿tienen sentido algunas de las prendas que ha presentado en pasarela en su desfile ‘Cosmogonie’? Encontramos un traje de chaqueta con una cortísima minifalda que, sin embargo, lleva aplicaciones de piel en las mangas, entendemos que con la intención de protegernos del frío. ¿Y qué sentido tienen los amplísimos sombreros que casi no dejan ver el horizonte o los cuellos historicistas que nos impiden cualquier movimiento? ¿Y los vestidos de transparencias que no cubren el cuerpo? Solo encontramos una repuesta: la belleza y la experimentación. El que mejor ha entendido esto desde hace ya un tiempo es el creador francés Simon Porte Jacquemus. De sus exitosos bolsos ha llegado a crear el modelo ‘Chiquito’, que, como bien indica, es minúsculo. ¿Qué puede caber en ellos? Nada. ¿Qué sentido tiene entonces comprar unos accesorios pensados para llevar cosas en los que no entra ni un pintalabios? A eso podríamos responder con otra pregunta: ¿y qué diferencia puede haber entre colgar de nuestras paredes una lámina cualquiera o un cuadro de Picasso? Si lo analizamos fríamente, ninguna, solo el placer interior de darnos el gusto de la posesión de algo bello. Polvera-teléfono de Salvador Dalí (1935), expuesta en la muestra ‘Shocking! The Surreal World of Elsa Schiaparelli’. Todas las imágenes pertenecen al desfile de Alta Costura de primavera-verano 2022 de Schiaparelli. FOTOS: SCHIAPARELLI, D.R.

20 LIFESTYLE MAGAZINE / AGOSTO 2022 Moda Materiales baratos, considerados toscos, o técnicas insólitas, se utilizan cada vez más junto a piedras y metales preciosos en relojería con la intención de reciclar, investigar y comprobar sus propiedades. Por Patricia Espinosa de los Monteros Cuando los suizos LAS PILAS se pusieron Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow, de Hublot. icen los maestros que estas combinaciones no desmerecen el resultado en alta joyería. El mestizaje afecta, y bastante, también al precio, que no es que baje precisamente. Pero para el grupúsculo de gente que lo demanda, el mismo que deambula por locales y sitios ‘in’ y que parece que lo tienen todo, resulta que ya nada es suficiente y necesitan novedades. Buscan belleza, lujo, extravagancia, sofisticación y materiales del futuro trabajados por manos artesanas. Materiales como cemento, titanio y porcelana ya se están utilizando en la nueva relojería, pero lo nunca visto y no podemos ni imaginar lo que pensaría el pobre Mr. Harrison (padre de la relojería) si levantara la cabeza: diamantes de laboratorio, Vantablack, residuos plásticos, impresión 3D, restos de algas marinas... ¿Entendéis algo? Ahora os explicamos. PLÁSTICO TOP En los años 70 varias firmas asiáticas decidieron sacar al mercado unos nuevos aparatos (que no relojes) de medir el tiempo a base de un mecanismo con una pila de cuarzo que abarataba ridículamente el precio y conseguía una precisión casi perfecta, de segundos. Los suizos entraron en ‘shock’ y saltaron todas sus alarmas comerciales. Parecía que la primera industria suiza se iba rodando hacia el abismo hasta que apareció el Señor Hayek, un libanés brillante y amante de la relojería, que decidió salvar este sector haciendo uno mejor, más barato y con técnica suiza. ¿Cómo? Reduciendo el número de piezas que tenían los famosos D Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire, de Hublot.

21 @lft_magazine FOTOS: D.R. relojes asiáticos de 91 a 51, utilizando de base un material tan barato y denostado como el plástico y dándole diseño. En poco tiempo, los modelos de Swatch, su marca, se convirtieron en el signo de distinción, objeto de deseo y pieza de colección que todo el mundo quería tener. Con ellos llegó la revolución y reyes, jefes de estado, deportistas de élite o estrellas del rock comenzaron a unirse por las muñecas y a llevar además de su carísimo reloj en la izda, otro, el segundo o ‘second watch’, en la muñeca derecha (señal de que no había que darles cuerda). SWATCH Y OMEGA: EL MOONSWATCH EN BIOCERÁMICA Lo último que han presentado en colaboración con Omega es la colección ‘MoonSwatch’ en homenaje al primer reloj, el ‘Speedmaster Moonwatch’, que pisó la luna, realizado en un material como la biocerámica que habrá que esperar algún tiempo para ver cómo responde y el tantalio, otro material supernovedoso. Está reproducido a la perfección y fabricado en 11 colores que corresponden a cada planeta y con correa de Velcro. H. MOSER & CIE: EL VANTABLACK Y EL QUESO Esta marca famosa por sus modelos provocativo presentó en 2018 un reloj, el ‘Endeavour Perpetual Moon Concept’, cuya esfera está realizada con Vantablack, el revestimiento más negro que existe y que gracias a sus nanotubos de carbono llega a absorber casi toda la luz creando la sensación de un agujero negro que deja visibles tan solo las agujas de color. Un año antes, la casa también había dado la campanada presentando una pieza única que sorprendió a todo el mundo: el ‘Swiss Mad Timepiece’, ni más ni menos un reloj con esfera ‘fumé’, cuya caja combina el ITR2, un material de alta tecnología que contiene nanotubos de carbono, con queso suizo Vacherin Mont-d’Or tratado y endurecido con una resina especial. Así como lo oís. TAG HEUER Y LOS DIAMANTES FALSOS La firma propiedad del grupo de lujo francés LVMH ha provocado un pequeño revuelo al presentar por primera vez un modelo que incluye diamantes de laboratorio, ‘Carrera Plasma d’Avant-garde’. Estos diamantes se obtienen por depósito químico y no se usan para sustituir a los diamantes tradicionales, sino para crear efectos de luz en el centro de la esfera del reloj. CARTIER Y EL 3D Aquí los diamantes sí son auténticos. Pero la ‘Maison’ ha dado un giro hacia la tecnología gracias a la impresión 3D de la nueva colección llamada ‘Coussin’, cuya caja se dobla ligeramente con la presión de un dedo antes de recuperar su forma... de cojín. HUBLOT, TECNOLOGÍAY COLOR La marca no tiene miedo a las novedades, no hay más que acordarse de la revolución que provocaron en las austeras manufacturas suizas cuando en los años 80 lanzaron su modelo ‘Classic Fusion’. Ahora, Hublot presenta el ‘Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow’, la segunda colaboración con el artista japonés. Un fondo transparente a través del cual podemos contemplar tanto la obra de Murakami como la mecánica. Una cara tridimensional emerge de la esfera del reloj, El mestizaje afecta, y bastante, también al precio, que no es que baje precisamente con 12 pétalos que giran bajo el cristal y dan vida a la flor sonriente. El efecto arcoíris se consigue engastando 487 piedras: rubíes, zafiros rosas, amatistas, zafiros azules, tsavoritas, zafiros amarillos y zafiros naranjas. Por su parte, el ‘Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire’ en una iteración exclusiva del zafiro sintetizado, consigue un color totalmente inédito en el campo de la alta relojería: el violeta translúcido. Cada nuevo color proviene de una alquimia que combina una tinción precisa y expresiva de gran complejidad. Este nuevo tono violeta es un compuesto hecho de Al2O3 (óxido de aluminio) y cromo. La correa, de caucho violeta transparente con relieve estructurado, completa el diseño vanguardista. AUDEMARS PIGUET, CERÁMICA NEGRAY ESPEJOS Se trata de una nueva edición del ‘Royal Oak Self Winding’ en cerámica negra realizado en colaboración con Carolina Bucci una diseñadora de joyas florentina, que por el 50 aniversario de este modelo ha creado una esfera única con efectos multicolor de espejo como variedad de los clásicos diseños de Tapisserie característico de los modelos ‘Royal Oak’. BULGARI, EL ALUMINIUM Y SU REEDICIÓN La revolución de Bulgari en 1998 fue el ‘Aluminium’, un modelo realizado con materiales que nadie esperaba en los que se combinaban el acero y el caucho, el blanco y el negro y que se convirtió en el reloj más ‘top’ que había hasta el punto de embridar un avión de Alitalia con su imagen. Más de 20 años después se reedita en aluminio y caucho como homenaje al primero. TISSOT Y EL NUEVO SOLAR El ‘T-Touch Connect Solar’ es un reloj, no un ‘gadget’, ni un dispositivo, ni una minitablet para la muñeca. Es el último de esa generación de relojes táctiles, compatible con los sistemas operativos de IOS y Android. Presenta todas la funciones relojeras de cronometría, altímetro, brújula temporizador de cuenta atrás cronógrafo con función de tiempo fraccionado, segunda zona horaria, calendario perpetuo y alarma, pero en su modo conectado permite llamadas, sms y correos electrónicos. BAUME MERCIER Y EL OCÉANO El último modelo de la marca es el ‘Baume Ocean II’, presentado en junio el día mundial de los océanos, realizado en material reciclado entero de plásticos extraídos del mar en apoyo a Waste Free Oceans y su trabajo para la limpieza y reutilización de la basura marina. Su caja está elaborada con residuos plásticos marinos recogidos en todo el mundo por WFO y luego transformados; su correa azul es 100 % de Seaqual o plástico reciclado a partir de PET recuperado con pespuntes en azul más claro e intercambiable con botones de nuez. T-Touch Connect Solar Tissot Coussin Cartier MoonSwatch Venus Omega x Swatch Carrera Plasma d’Avant-garde Tag Heuer

22 LIFESTYLE MAGAZINE / AGOSTO 2022 Moda Una técnica secular de confección que este verano se vuelve imprescindible no solo en prendas de ropa, sino que zapatos, bolsos y bikinis también se tejen artesanalmente. Por Berta Fernández-Abascal ALBERTA FERRETTI ETRO 1 5 Ganchillo 7 8 3 6 4 2 1. Sombrero ‘Nilo’, de Pardohats (260 €). 2. Vestido con maxilazo, de Pinko (350 €). 3. ‘Shorts’ con cordón y borlas, de Anna Kosturova (197 €). 4. Zuecos con los colores del arcoíris, de Kurt Geiger (155 €). 5. Sombrero de pescador en rafia y piel, de Loewe (450 €). 6. Jersey en tono crudo, de Lloyd’s (69,99 €). 7. Bolso de macramé realizado a mano de Mica Maffei (99 €, en micamaffei.com). 8. Alpargatas multicolor, de Amambaih (345 €). 9. Bolso ‘Twist’ de rafia con asa de cadena y bandolera extraíble, de Louis Vuitton (3700 €). 10. ‘Shorts’ blancos, de Sezane (80 €). 11. Bikini con adorno de conchas, de Zimmermann (240 €). 11 9 10

23 @lft_magazine FOTO: GTRESONLINE Belleza La rubia más famosa del mundo tendrá su propia película en el 2023 y ha vuelto a catapultar este color de pelo al más demandado en las peluquerías. Tu ojos no te están engañando. Si esta foto te recuerda a un juguete de tu infancia, es porque lo es. Es la Barbie patinadora de los 90 completa con su Ken patinador. Y es que desde hace unos meses se está rodando en Hollywood la comedia romántica estadounidense basada en la línea de juguetes del mismo nombre de Mattel, con Margot Robbie y Ryan Gosling como protagonistas.

24 LIFESTYLE MAGAZINE / AGOSTO 2022 1. El acondicionador sin siliconas Amino Acid está recomendado para pelo teñido debido a su gran poder de nutrición. Ayuda a mantener el equilibrio de la hidratación natural del cabello, de Kiehl´s (10,94 €). 2. Champú neutralizador para cabellos decolorados, rubios, blancos y grises, de Frank Provost (8,95 €). 3. Spray acondicionador Insta Cool Blonde Expert con pigmentos azules y violetas para cabello rubio que necesita neutralización, de Indola (15,30 €). Belleza El rubio está de moda. Tras una (breve) temporada con hegemonía del castaño, la tentación vuelve a ser rubia. Y rubia muy clara. Son muchas las ‘celebrities’ que se han apuntado a la tendencia. La omnipresente Kim Kardashian no solo acaparó titulares por presentarse en la gala MET enfundada en el famoso vestido de Marilyn Monroe, sino que también emuló el platino polar de la icónica actriz en su color de pelo, recogido en un moño. La modelo Gigi Hadid ha vuelto al rubio tras sus coqueteos con el cobrizo; y la actriz Millie Bobby Brown, protagonista de la serie ‘Stranger Things’, igualmente ha aparcado su castaño para rendirse al dorado. Otras famosas, como la cantante Billie Eilish o la top Emily Ratajkowski también han pasado por etapas recientes de rubio durante unos meses…Y alguna como Dua Lipa lo ha llevado solo durante unos días, en su caso para la noche de los Grammy, donde impactó con una larga melena platino con raíces oscuras, al estilo de Kristen Stewart. Apostar por el rubio es un ambicioso reto. Deslumbrante, seductor, atractivo y con mucha personalidad, si te decides por rendirte a sus encantos debes saber que este color de pelo que tanto enamora esconde un problema: su porosidad. Y por consiguiente exige cuidados constantes, un aporte extra de brillo y nutrición para combatir el aspecto mate y los cambios de tonalidad. QUÉ RUBIOS (Y PARAQUIÉN) Pero dentro de los rubios, la gama a elegir es inmensa. Este verano se llevan la palma los tonos cálidos. “Rubio trigo, marfil, vainilla, miel e incluso tonos que imitan el dulce de leche en bases castañas Millie Bobby Brown, Kim Kardashian, Gigi Hadid o Billie Eilish. Algunas vuelven a ser rubias tras un tiempo probando otros ‘looks’ y otras se estrenan por primera vez. Si, como ellas, tú también quieres pasarte al rubio muy claro o incluso al platino, te contamos cómo conseguirlo, como cuidarlo y qué hacer si cuando pase el verano te arrepientes y quieres cambiar de nuevo. Por Abigail Campos RUBIAS TODAS quieren ser esteverano 1 2 3 4 5 Margot Robbie, vestida de Western Barbie, en el rodaje de la película.

25 @lft_magazine cabello y el resultado es más natural. Y para lograr un rubio favorecedor es fundamental la personalización del trabajo. Para ello tendremos en cuenta la base natural de la clienta para obtener un rubio natural e incluso con un efecto degradado sin marcas de crecimiento. El cambio de morena a rubia puede seguir diferentes sistemas. Para Yolanda Aberasturi, directora de los salones que llevan su nombre, la mejor opción es aclarar con muchas mechas, dejando casi el 90 % del cabello coloreado. “Esta opción deja muy buena calidad del cabello. Otra posibilidad sería hacer uno o dos barridos (balayage) y después matizar, agrega. MIMANDO EL TONO Si llegas al verano con una flamante cabecita rubia, no puedes dormirte en los laureles. El cuidado del color conseguido a través de química es indispensable, porque el pelo puede volverse muy poroso con la exposición al sol y estropear su aspecto sano y brillante. De modo que, a partir de ahora, va a ser necesario seguir cuidados que aseguren la hidratación y nutrición. En casa, utiliza productos “con tecnologías que creen puentes dentro de la estructura capilar, evitando rotura y daños en el cabello”, aconseja Sita Zoroa, embajadora digital de Indola para España y Portugal. En este tipo de coloraciones, uno de los indispensables es el champú con pigmentos morados o azules, “primordiales a la hora de mantener la luminosidad y el color, así como neutralizar los tonos a los que suele virar un rubio”, explica Noelia Jiménez. Imprescindible también el uso de acondicionador y, una vez por semana, mascarilla. Además puedes usar aceites, queratinas y otros productos sin aclarado después de lavar el cabello, para una mayor suavidad y fuerza. No olvides aplicar siempre un protector térmico para antes del secador, la plancha o las tenacillas. Sita Zoroa aconseja llevar un protector solar en el bolso “para pulverizar durante el día y, en caso de estar en exposición al sol, como en una playa o una piscina, hacerlo con más frecuencia”. También es recomendable visitar el salón de peluquería con periodicidad mensual o bimensual, para tratamientos que maticen el rubio y aporten hidratación y nutrición. Y SI TE ARREPIENTES… Muchas decisiones locas en torno a la imagen se toman en verano, bajo el paraguas de la indulgencia estival. Si pasadas las vacaciones te arrepientes del rutilante platino, se puede conseguir recuperar tu antigua imagen con las técnicas adecuadas. “Si se quiere volver al pelo oscuro, la forma más fácil es hacer brillos morenos y castaños para entremezclar el color, porque si solo utilizamos un tinte para tapar, lo más seguro es que en los primeros lavados nos “escupa” el color, por ser un pelo ya poroso que fija menos los pigmentos. En este caso, tendríamos que utilizar una coloración ácida para sellar mejor el tono final”, concluye Yolanda Aberasturi. Este verano se llevan los tonos cálidos: trigo, marfil, miel… y/o morenas. Los tonos cálidos favorecen a un número muy amplio de mujeres e incluso tienen un efecto rejuvenecedor y de buena cara. Los platinos también son tendencia pero combinados con tonos cálidos”, explica Alejandro Cabanillas, coordinador de cabello de Tacha Castellana. Las personas de pieles caucásicas, con un subtono rosáceo, marfil o ‘beige’ claro; y con ojos color miel, avellana, azules o verdosos son las que mejor lucirán un cabello rubio, según el estudio de colorimetría. Eso no significa que las demás no puedan pasarse a este tono de pelo. “Muchas personas pueden defenderlo, aunque no pertenezca a su gama de colores. Tenemos el ejemplo de todas esas celebridades que en la actualidad lo llevan rubio platino. ¿Su truco? En la ropa usan colores que pertenecen a su gama para compensar y favorecer el aspecto de su piel”, apunta Duduyemi, mentora y ‘coach’ de transformación personal. Un segundo consejo para las que no son rubias naturales es ayudarse del maquillaje, ya que llevar un color en el cabello que no casa con la tonalidad de piel y ojos puede crear o potenciar signos de cansancio, vejez, ojeras, bolsas y marcar pequeñas imperfecciones en el rostro. En todo caso, si vas a ingresar en las filas del rubio, seguro que eres una persona con mucha personalidad. “Quienes se tiñen el cabello de platino tienden a ser extrovertidas, alegres, seductoras, románticas, eclécticas o creativas”, desvela Duduyemi. “A las personas que se atreven a llevar este tipo de rubio les gusta el cambio y sienten que, con ello, su imagen toma más autoridad. Ya simplemente el hecho de atreverse hacerlo les hace sentirse más atractivos. Jugar con la novedad les saca del estancamiento y aburrimiento, que pueden provocar falta de creatividad y confianza en sí mismos”. CAMINO HACIA EL PLATINO Definidas las personalidades y características del rubio, llega el momento de ponerse manos a la obra. ¿Cómo se trabaja un cambio de ‘look’ de estas características? Noelia Jiménez, directora del salón de peluquería y belleza que lleva su nombre, advierte de que se necesita una preparación previa y ponerse en manos de un profesional con buenos conocimientos técnicos. “Para platinar un cabello, inicialmente se necesita que esté sano, ya que si no es así podría llegar a partirse. Cuando preparamos la mezcla de color, debemos siempre añadir un protector del cabello, que su función es la de evitar que se rompan enlaces. Cuando son procesos químicos fuertes, recomendamos hacer días previos un test de sensibilidad tanto del cuero cabelludo como del cabello. Hay que aplicar los conocimientos técnicos y el sentido común, e ir valorando hasta dónde puede llegar ese cabello sin dañarse”, detalla. Ten en cuenta que no será un proceso rápido. De hecho, para pasar de un castaño o moreno a un rubio y obtener un resultado natural es recomendable realizar el trabajo en varias sesiones, explica Alejando Cabanillas, de Tacha. “De esta manera cuidamos mucho más el 4. Spray Go Blonder que aclara e ilumina el cabello de manera gradual entre 4 y 8 tonos en tan solo 3-5 aplicaciones. Se activa con el calor del secador. No se debe usar más de 10 veces, de John Frieda (13,60 €). 5. Champú revelador de luminosidad Yübi Blonde, una fórmula en gel pura con peonía blanca japonesa apta para todos los rubios, de Shu Uemura Art of Hair (37,10 €). 6. Ice Keep My Blonde es una mascarilla que protege el cabello del proceso oxidativo después de la coloración y repara la estructura capilar. Restablece el tono del cabello, de Natura Siberica (9,95 €). 7. Dualsenses Color Repair & Radiance Balm es un bálsamo protector sin aclarado con efecto instantáneo, que refuerza la red de enlaces proteicos y protege el color contra la luz ultravioleta, de Goldwell (23,65 €). 8. El kit para mechas californianas Light Set tiene todo lo necesario para lograr una luminosidad multidimensional, técnica balayage y una mascarilla Toning Mask, específica para para eliminar tonos cobrizos no deseados e iluminar el color (35 €). 9. Masque Cicaextreme es una mascarilla postdecoloración con ácido hialurónico y aceite de flor de Edelweiss, que ayuda a restaurar el cabello intensamente, de Kérastase (43,20 €). 6 7 8 9 FOTOS: COLECCIÓN LUMINOUS GOLD, DE MONTIBELLO CERAMICS COLLECTION SS22, D.R.

26 LIFESTYLE MAGAZINE / AGOSTO 2022 Belleza Llegar al verano con el pelo en perfecto estado nos ahorrará muchos problemas de tonalidades apagadas, encrespamientos indeseados y puntas abiertas. Toma nota de los mejores tratamientos para lucir pelazo en las vacaciones. Por Abigail Campos Tratamientos PREVACACIONES Terapia vegana Es un tratamiento que hidrata y nutre con el objeto de combatir el encrespamiento, alisar el cabello de manera natural, dejarlo manejable y con más volumen, ya que rellena la cutícula, haciendo que tenga el mismo grosor desde la raíz hasta la punta. Contiene una combinación maestra de ácido glicólico, ácido láctico, ácido málico, ácido tartárico, té verde, proteína de trigo, queratina, proteína de seda, extracto de manzana y leche de caña de azúcar. El protocolo, de cuatro horas, comienza con el lavado del cabello para abrir la cutícula y el desenredado. Sobre el pelo húmedo se aplica la mezcla vegana mechón a mechón, y se deja actuar 25 minutos. Luego se aclara y se seca. El siguiente paso es el sellado del producto con la plancha, en mechones muy finitos. Se termina con un nuevo lavado y el peinado habitual. Dónde: Salón Ananda Ferdi (c/ Joaquín Costa, 51, Madrid). Precio: 280 euros. Big Blonde Botanic Un tratamiento indicado para cabellos rubios que ven alterados su color o su brillo por efectos del verano tales como la exposición al sol, al cloro de las piscinas o a la sal del mar. El pelo rubio, con decoloración o con mechas multitono, recupera su aspecto sano y luminoso. Además, después del salón se puede continuar el mantenimiento en casa con la ayuda del champú y mascarillas de color con distintos tonos de rubio de la firma australiana MrSmith, productos de origen vegano, libres de sulfatos, fosfatos, parabenos y con certificado PETA, que se otorga a empresas cuyos productos e ingredientes no son testados en animales. Dónde: Isamar Studio (calle Zurbano, 56, Madrid). Precio: a partir de 30 €, según longitud del cabello. Alta costura capilar Un tratamiento de nanooxigenación capilar personalizado para hidratar, reconstruir y restaurar el cabello. Es ideal para pelo dañado por procesos químicos, el uso constante de secador o plancha o simplemente deshidratado, con encrespamiento o sin brillo. Gracias a su tecnología se consigue que cualquier principio activo con el que se quiera tratar el cabello (ácido hialurónico, colágeno, proteínas, algas...) se introduzca tanto en el cuero cabelludo como en la fibra capilar. Para aplicarlo se utiliza una nanopistola que transforma el agua en un gas, para abrir las cutículas y los folículos del cabello, y así facilitar la penetración de los principios activos. Además se usan distintos aerógrafos cuya función es aplicar esos principios (convertidos en nanopartículas) de manera homogénea y no invasiva. Para finalizar el tratamiento se usa un cepillo especial con el que se realinea la cutícula. Dónde: Tacha (Paseo de la Castellana, 60 y Ochandiano, 35, en Madrid) y Tacha Marbella (Hotel Gran Meliá Don Pepe). Precio: 200 euros/sesión. 800 euros/bono de cinco sesiones.

27 @lft_magazine De color a colorísimo Es el nombre de un tratamiento potenciador del color para poner las melenas rubias a tono en verano, en previsión de los daños que pueda provocar la época de playas y piscinas, con el sol, el cloro y el agua de mar. Se trata de un tratamiento que se realiza en el lavacabezas y apenas dura 10 minutos. La clave está en una nueva línea de boosters de la línea Adapta que se llama Color +, que son protectores frente a la pérdida de color. “Contienen pigmentos seleccionados para el mantenimiento del color y del brillo de las melenas rubias, platinas y/o canosas sin modificar el tono original, ya que no contiene amoniaco en su fórmula”, explican en el salón Ángela Navarro. El protocolo comienza con el diagnóstico del estado del cuero cabelludo y cabello. A continuación se aplican el champú y el acondicionador, cada uno de ellos con el porcentaje adecuado del booster con pigmentos (amarillo para rubias, y violeta para platinas) y por último se peina. Dónde: Ángela Navarro (calle Padilla, 1, Madrid). Precio: 65 euros (tratamiento) y 45 euros (pack Color+ de Adapta para mantenimiento en casa con champú, acondicionador y dos viales de pigmento). HERA CellularCoach de Novasonix La tecnología HERA es un método natural y no invasivo para que el pelo luzca más fuerte y abundante. También aporta grandes resultados en los casos de caída de cabello reversible gracias a su radiofrecuencia de última generación, que aumenta la temperatura del tejido superficial del cuero cabelludo para reactivar la circulación e incrementar el aporte de sangre y oxígeno al folículo piloso. Se trata de un tratamiento a base de sesiones de 30 minutos muy relajantes, ya que la tecnología de HERA produce un calor muy confortable Comienza con unas maniobras con el aplicador a partir de la nuca hacia la coronilla. Luego se separa el cabello en rayas y se va deslizando el cabezal el cuero cabelludo Dónde: Per te (calle Alcántara, 32. Madrid). Precio: consultar en el Centro. Madfry “Especial verano” Este protocolo combina hidratación, ‘peeling’ y efecto ‘antifrizz’ y ha sido diseñado por Nadia Barrientos, CEO de The Madroom. “En tan solo 30 minutos se consigue domar hasta las melenas más rebeldes y tiene un efecto duradero de hasta dos meses”, explica. Para empezar, se vaporiza en seco por todo el cabello una combinación de proteínas reparadoras que consigue eliminar todos los metales de la fibra capilar. Esto hace que el cabello quede libre al 100 % de impurezas, con un efecto ‘peeling’ intenso. El pelo queda puro y listo para recibir una envoltura de colágeno con la se sella la fibra y se restablece la hidratación perdida. Por ultimo, en lavabo se aplica un producto ‘antifrizz’ y agentes reparadores. Este tratamiento se puede emplea tanto en cabellos lisos como rizados. Dónde: The Madroom (calle Villalar, 1, Madrid). Precio: 120 euros.

28 LIFESTYLE MAGAZINE / AGOSTO 2022 Belleza osiblemente, el delineador de labios sea el producto más incomprendido del neceser de maquillaje. Posiblemente, también, sea el más ninguneado e, incluso, vilipendiado. Hasta ahora. Porque parece que el ‘lip liner’ resurge de sus cenizas. Pero las tendencias no se forjan de la noche a la mañana. Primero, hay cierto rumor en ‘sottovoce’ hasta que el eco lo amplifica. Es lo que ha sucedido con los labios perfilados. Tuvieron su ‘boom’ en los 90, con iconos como Pamela Anderson o las ‘tops’, Naomi (Campbell) a la cabeza, definiendo o redefiniendo sin complejos sus labios, pero con la llegada de las huestes minimalistas y el ‘look’ cara lavada del nuevo milenio, la tendencia perdió notoriedad. Sin embargo, hay quien ha seguido usándolo, más o menos a hurtadillas –discretamente, en el mismo tono del labio–, para poner en valor unos labios finos o mejorar la armonía de una boca. Victoria Beckham y Kendall Jenner lo saben. La vuelta del delineador de labios se venía presagiando en el último año, con Kim Kardashian (cómo no) como abanderada. Y Jennifer Lopez, otra ‘impulsora’ de tendencias, lo ha rubricado con su aparición, en junio, en el Tribeca Film Festival. La artista acompañaba sus ya emblemáticos ‘frosted lips’ (labios ultrabrillantes y luminosos en tonos rosados o ‘nudes’) con un delineado en el mismo tono que el ‘gloss’ que amplificaba su sonrisa. Una forma de añadir volumen a la boca sin que el efecto resulte demasiado artificial. P Sácale PUNTA En el perfilado de labios no se trata de volver a los 90. Para actualizarlo lo trabajaríamos difuminándolo 1 2 3 4 5 6 7 Los perfiladores labiales salen de su ostracismo y se convierten en una herramienta imprescindible para poner en valor la boca, añadiendo volumen, redefinir su forma y lograr un efecto de labios carnosos. Por Carmen Lanchares La ‘top model’ Claudia Schiffer, año 2005. INSPO GYM LIPS Kristen Stewart CHANEL 1. Gloss de Hermès, Hermèsistible, un aceite de cuidado infusionado, en tono Beige Sapotille (52 €). 2. Les Pinceaux de Chanel Dual Ended lip 300, brocha para labios de doble punta, la punta en ángulo define con precisión la línea de los labios y el pincel plano los rellena, de Chanel (38 €). 3. Festival Glow waterproof lip liner burgundy haze, lápiz de labios resistente al agua y de larga duración, de Kiko Milano (6,99 €). 4. Brillo de labios Nars Afterglow en tono A lister que hidratay proporciona un acabado brillante (28 €). 5. Lip Balm de Buxom. Una fórmula que aporta volumen y actúa al nivel del pH único de tus labios para revelar un tono coral natural (19 €). 6. Phyto-Lèvres Perfect 3 Rose Thé, lápiz de labios de mina dura, suave y ultradeslizante, con extracto de aloe vera y de aceite de jojoba de propiedades emolientes, hidrata y aporta confort, de Sisley (48 €). 7. Kind Words Matte Lipstick Creatova, labial mate aterciopelado y altamente pigmentado, ultraconfortable y long lasting, de Rare Beauty (22,99 €, en Sephora).

