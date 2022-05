2022-04-30_LFS

POR ANA UREÑA P FOTOS: VALERO RIOJA, INSTAGRAM, D.R. or un momento parecía que la estética de Instagram estaba cambiando. Todo apuntaba a que los feeds hipercuidados con fotos que podían ser portadas de libros de Taschen iban a desaparecer, para dejar paso a imágenes sin filtros y sin retoques. Pero contra todo pronóstico, las influencers no han eliminado Face app de sus móviles (una aplicación que te cambia las facciones a gusto). Por mucho que se alabe a las personas que enseñan su piel con imperfecciones, sus cuerpos reales y su vida sin editar en sus Stories, ni forman parte de la mayoría, ni son las que se llevan los contratos de las marcas, ni son las más seguidas. El triste lema es: enséñanos tu realidad, pero hazla bonita. Entonces llegó el fenómeno del photo dump, que parecía ser la salvación, liderado por la generación Z. Para entendernos, el concepto del photo dump es subir fotos aleatorias a un carrusel de imágenes, por ejemplo, de un fin de semana, se entiende que sin filtros, para enseñar la realidad en todo su esplendor. Una caja de cartón de pizza vacía, un rostro sin maquillaje con pelo despeinado, un zapato desenfocado, como si compartieras tu rollo de fotos. Por algo será que hasta algunas marcas punteras como Loewe se nutrieron de esta estética desenfadada y escapista para sus fotos de campaña, como las de su colección Paula’s Ibiza por Gray Sorrenti. Pero algo que empezó siendo ser un cajón de sastre de fotos al final acabo sucumbiendo a la edición meticulosa y calculada de fotos que imitan momentos robados sin serlo. Si Instagram siempre será la expectativa, entonces TikTok es la realidad. Es la red social que ha venido a salvar nuestra salud mental, dentro de lo posible. Un claro ejemplo de la bipolaridad de las dos plataformas lo vimos durante la difusión viral de Coachella. La contraportada Directora Contenidos bipolares Mientras Instagram estaba plagado de modelos esculturales enfundadas en microtops de pedrería sujetados por tiras de hilo dental y minifaldas boho paseando por el desierto de California sonrientes, TikTok nos enseñaba las colas interminables en los baños, las tormentas de arena que te exfoliaban las piernas y la espera de dos horas para el Uber de vuelta a casa. Es más, fue gracias a TikTok que se destapó el drama de la mala organización del primer día del festival paralelo de la plataforma de moda online Revolve. Mientras las influencers con contrato de la marca subían fotos esponsorizadas bebiendo tequila en vasos de plástico al borde de una piscina al atardecer, los creadores de TikTok, más resabiados, subían videos del caos desorbitado para acceder a los autobuses que dejó a mucha gente sin ir al evento. TikTok es el lugar perfecto para los que sufren de FOMO en Instagram, el Fear Of Missing Out o lo que es lo mismo, la envidia de no estar ahí. Porque la mayoría de las veces, el estar ahí no es para tanto, ni es como te lo venden. Instagram es la mean girl o la chica mala de la clase y TikTok es tu mejor amiga que cuenta las cosas sin tapujos. Todavía hay esperanza entonces para que las redes sociales hagan el bien, o al menos, hagan. Y una señal de que la estética ultrapulida puede tener sus días contados es el cambio de actitud en los estilismos festivaleros. Mientras algunas influencers pagaron a estilistas profesionales una media de 2000 euros por montarles los looks para el festival, Kylie Jenner y Hailey Bieber se presentaron el primer día con vaqueros anchos, un top blanco y una chaqueta de cuero. Un look con cero preparación, pero toda la intención. Algo que hemos visto en algunos desfiles de otoño-invierno, como el de Bottega Veneta, que dejó atónita a más de una fashionista. El atuendo en cuestión: aparentemente unos vaqueros blancos con camiseta blanca. La propuesta más básica de la historia, como lo que llevaban Kylie y Hailey. Ahora bien, las que estaban en primera fila quizás se hayan dado cuenta de que lejos de ser básico, era una maravilla de costura, porque el vaquero no era de tejido vaquero, era cuero. Un estilismo trampantojo. Parece que no te has esforzado, pero en realidad sí, lo que se conoce como effortless fashion, looks no forzados, pero que funcionan. Como el del conjunto de estar por casa de Kendall Jenner para promocionar su marca de tequila o el de la influencer Emma Chamberlain, sentada en el césped, lejos de la zona VIP, viendo uno de los conciertos en chándal gris y Vans. Igual el año que viene la gente irá a Coachella a escuchar música. siberiasalon.com Kendall Jenner promocionando su tequila. Emma Chamberlain, el último día de Coachella. La nueva campaña de Paula’s Ibiza de Loewe. Hailey Baldwin y Kylie Jenner llegando a Coachella con Fai Khadra. BOTTEGA VENETA 4 LIFESTYLE MAGAZINE / MAYO 2022

5 @lft_magazine CUT OUT Blazer y pantalón, de Carlota Barrera; cinturón, de Elisabetta Franchi; bolso, de Jimmy Choo, y gafas, de Fendi. FOTO: JULIO SANCHO. Más allá del claxon de los coches, el bullicio del centro y el ir y venir de los capitalinos, la ciudad enmarca una pasarela urbana de moda femenina y poderosa, equilibrada y contundente. Moda

6 LIFESTYLE MAGAZINE / MAYO 2022 Entre rascacielos y asfalto, existe un espacio reservado para la armonía y el magnetismo sartorial. Equilibrio y poder en las calles de la ciudad. Fotos: Julio Sancho. Estilismo: Manu Mendi CITY ZEN Moda

7 @lft_magazine BLACK&WHITE Camisa, pantalón, cinturón y gafas de sol, de Prada; corbata, de Hermès, y llavero, de Pandora.

8 LIFESTYLE MAGAZINE / MAYO 2022 VOLUMEN Blazer y falda, de Alexander McQueen; camisa y corbata, de Karl Lagerfeld; bolso de mano, de Kate Spade, y anillo, de Thomas Sabo. Moda

9 @lft_magazine SASTRE Chaqueta y falda, de Balenciaga; top, de Eñaut; zapatos y mochila, de Dr. Martens, y calcetines, de Calzedonia.

Moda

11 @lft_magazine CAMEL YARENA Blazer, de Miu Miu; chaleco, de Coosy; top de punto, de The Kooples; falda y guantes, de Elisabetta Franchi; gafas de sol, de Fendi; bolso, de Reliquiae, y pendientes, de Messika. PONCHO CITY En la página de la izda., poncho y pañuelo, de Gucci; vestido, de Lola Casademunt, y bolso, de Emporio Armani. MUAH: Sandra Makeup. Asistente de MUAH: Jehosua Vögele. Ayudantes de estilismo: Elisa Sanz, Dorian Ruiz. Ayudante de fotografía: Manuela Suárez. Modelo: Marta Marghidanu (Blow models).

12 LIFESTYLE MAGAZINE / MAYO 2022 Moda arc Jacobs adora RuPaul Drag Race, el programa que en España tiene su versión patria de la mano de Supremme de Luxe, Los Javis y Ana Locking, que ha vestido en múltiples ocasiones a Conchita Wurst. Hablamos del show responsable de convertir el drag en mainstream y que lleva tiempo revolucionando tanto la parrilla televisiva como el mundo de la moda. Fue el prestigioso fotógrafo Steven Meisel quien recomendó a Jacobs el programa, y no es el único titán de las pasarelas que ha pasado por el show como jurado. Jeremy Scott, director creativo de Moschino, también lo ha hecho, y ha convertido sus desfiles en un interminable homenaje a la moda drag. De hecho, el maquillaje de la colección otoño-invierno 2018 de la firma italiana, que apuesta por una estética que refleja las teorías que aseguran que Jackie Kennedy era en realidad un alien, guarda un escandaloso parecido con el de Juno Birch, una drag trans que se maquilla de azul. Incluso en su reciente colección de gafas de sol, Moschino apuesta por las conocidas drag queens Gigi Goode y Symone para mostrar sus novedades. Dragspaña: el peso del ‘drag’ en la moda ‘made in Spain’ Mientras tanto en España, Hugáceo Crujiente, conocida por la versión patria del show de RuPaul, ya ha subido a la pasarela de la mano de firmas como Dominnico y Guillermo Décimo. “La magia del drag es que se carga los límites. Mi estética es mi forma de gritar al mundo quién soy. Los límites de lo cómodo y de lo “llevable” se desvanecen en el contexto que engloba la performance que es el drag, que permite expresarse de una manera mucho más libre y radical permiDesde Lady Gaga hasta Katy Perry, son muchas las ‘celebrities’ cuyos armarios se inspiran en el ‘drag’. Descubre cómo la moda se ha ‘drag-ificado’ y qué firmas españolas beben de su estética. Por Marita Alonso M DRAG EN LA MODA La influencia del DOMINNICO

13 @lft_magazine FOTOS: EUGENIO RECUENCO, D.R. tiendo jugar de una forma que un usuario medio de moda no se planteaba. Ahora en los eventos, editoriales y demás sucesos donde la moda está en el punto de mira, cada vez hay más gente que se anima con estilismos más extravagantes, con un mensaje y con más performance. Por su parte, los diseñadores influenciados por la potencia visual del drag, están desfilando con propuestas mucho más atrevidas y llevando más allá este tipo de estética que tanto puede dar de sí”, asegura Hugáceo. Mientras tanto, Domingo Rordríguez Lázaro, director creativo de Dominnico, no duda en explicar su peso sobre la pasarela. “El drag es una forma de expresión y de arte, y poder contar con una figura como la de Hugáceo, en la que outfit, make up y puesta en escena pueden contar una historia que vaya más allá de lo obvio, es muy interesante y necesario. No estamos hablando de un rol o un género en concreto, sino de personas que se expresan a través del arte y la moda”, afirma. Habría sido casi delictivo no hablar también con Ana Locking, empedernida fan del fenómeno drag y orgullosa jurado de la edición española del programa Drag Race, sobre el peso que el fenómeno tiene en sus diseños. “Si la moda es un empeño por sofisticar la realidad, el drag, en su aspecto estético, es una “rebelión visual” centrado en desafiar las normas sociales y ello, en ambos casos, transcurre en el ámbito de lo visual con el objetivo de captar la atención. Este espíritu creativo de poderosa influencia en el uso de la libertad lo integro en mi trabajo desde siempre y es algo que se ha desarrollado a través del storytelling, característica que define todo mi trabajo en moda, reflejado en todas las historias contadas en todos estos años a través de mis colecciones y proyectos artísticos”, asegura. Carmen Farala, ganadora de la primera edición española de RuPaul, se ha encargado de diseñar los outfits con los que Chanel Tejero, representante de Eurovisión, ha subido al escenario su tema, La moda es hoy un reflejo de una sociedad que quiere reivindicar, liberarse y sobre todo, ser SloMo. Señala que la moda sirve como un espejo en el que la sociedad muestra su reflejo y asocia a los movimientos sociales que luchan por la igualdad y la tolerancia la vital influencia que el drag tiene en las tendencias. “Está rompiendo con los patrones de género y animando a la sociedad a ser más arriesgada y libre y a jugar con su propia expresión de género. Hace ya décadas que grandes diseñadores como Jean Paul Gaultier o Thierry Mugler van de la mano del drag, retroalimentándose mutuamente, y hoy día, cada vez más son los diseñadores que rompen estos paradigmas sociales, como por ejemplo Palomo Spain”, asegura Farala, sin dejar de mencionar la innegable influencia drag del armario de iconos del pop como Lady Gaga o Katy Perry. Precisamente en el desfile celebrado en octubre de Palomo Spain, Carmen Farala posaba en el front row junto a Andrea Levy, que disfrutó de las propuestas del diseñador junto a José Luis Martínez-Almeida, una prueba más de que la moda más libre y liberadora se ha adentrado ya en todos los espectros de nuestra vida. La influencia del ‘voguing’ “Para nosotros, los bailes son lo más cerca que estaremos a la realidad de la fama, la fortuna, el estrellato y los focos”, asegura un bailarín en el documental Paris is Burning, que como hiciera Madonna con su tema Vogue, volvió a poner de moda el voguing, un baile nacido de la estructura de los salones de baile con movimientos influenciados por los de las supermodelos, los jeroglíficos egipcios y los movimientos de gimnasia. El voguing ha influido a diseñadores como Riccardo Tisci y Alexander Wang, que beben de los bailes del bailarín de voguing Shayne Oliver. En definitiva, la pasarela, en la actualidad, ha hecho de la moda una forma de expresión sin filtros que celebran diseñadores como Guillermo Décimo. “El drag está en nuestro interior, habiéndonos ayudado a crear y descubrir de la manera más sana y divertida ese lado de nuestro ser que podría haber seguido oculto… Dentro del imaginario de Guillermo Décimo, siempre hay cabida para ese arte que genera belleza y admiración y que te permite ser quien quieras ser, de la manera más resplandeciente posible, y disfrutándolo al máximo”, asegura. En un momento en el que las firmas abogan por la expresión, la cultura del ballroom dance y la moda más extravagante, no cabe duda de que la moda es hoy un reflejo de una sociedad que quiere reivindicar, liberarse y sobre todo, ser. VERSACE Lady Gaga ANA LOCKING LOEWE Dita Von Teese, de Moschino. La ‘drag queen’ Aquaria en el desfile de Moschino.

14 LIFESTYLE MAGAZINE / MAYO 2022 Moda 1. Vestido con volantes, de EasyWear (35,99 €). 2. Caja decorativa Qing, de El Corte Inglés Home (110 €). 3. Blusa sin mangas, de Fórmula Joven (29,99 €). 4. Cuadro Cocus, de El Corte Inglés Home (39,95 €). 5. Short estampado, de Fórmula Jóven (39,99 €). 6. Cojín decorativo Palmier, de El Corte Inglés Home (21,95 €). 7. Sobrecamisa de 100% lino con cinturón, de Lloyd’s (129 €). 8. Pantalón wide leg 100% lino, de Lloyd’ (79,99 €). 9. Vestido de algodón y seda, de Lloyd’s (149 €). 10. Jarrón de cerámica Olas, de El Corte Inglés Home (39,95 €). 11. Pisapapeles Medusa grande, de El Corte Inglés Home (29,95 €). 12. Jarrón Creta, de El Corte Inglés Home (14,95 €). 13. Pantalón semipitillo de pinzas, deWoman Limited (89,99 €). 14. Bolso con asa de cadena, de Latouche (79,99 €). 15. Lámpara de mesa Brisa, de El Corte Inglés Home (119 €). 16. Alpargatas con cuña, de Latouche (69,99 €). 17. Sillón de rayas Porto, de El Corte Inglés Home (595 €). 18. Blazer cruzado, de Woman Limited (159 €). Azul de fondo 1 4 7 5 11 13 16 15 12 18 17 3 9 10 14 8 6 2

15 @lft_magazine 16 Puedes encontrar todas las piezas en El Corte Inglés. www.elcorteingles.es 1. Gorro de vichy, de Latouche (22,99 €). 2. Vela en vaso Carey Roble y Grosella, de El Corte Inglés Home (desde 29,95 €). 3. Camiseta halter, de EasyWear (12,99 €). 4. Pantalón lavanda, de Southern Cotton (39,99 €). 5. Vestido camisero, de Woman El Corte Inglés (89,99 €). 6. Reloj de arena Trujillo, de El Corte Inglés Home (14,95 €). 7. Blusa fluida de manga abullonada, deWoman El Corte Inglés (49,99 €). 8. Cojín Lavand, de El Corte Inglés Home (21,95 €). 9. Set de 4 servilletas de algodón Mimosa, de El Corte Inglés Home (19,95 €). 10. Planta artificial Flores lilas, de El Corte Inglés Home (6,95 €). 11. Pantalón satinado semipitillo, deWoman El Corte Inglés (29,99 €). 12. Pendientes largos, de Fórmula Joven (12,99 €). 13. Bolso con cierrre metálico, de Latouche (49,99 €). 14. Fuente Camille, de El Corte Inglés Home (29,95 €). 15. Vestido floral con volantes, de Southern Cotton (79,99 €). 16. Mantel individual Cassis, de El Corte Inglés Home (6,95 €). 17. Figura decorativa Grillo Ants, de El Corte Inglés Home (9,95 €). 18. Butaca baja Andy Room, de El Corte Inglés Home (595 €). Soleado y floral 3 12 4 7 5 2 9 8 11 10 17 13 15 1 6 14 18

16 LIFESTYLE MAGAZINE / MAYO 2022 Puedes encontrar todas las piezas en El Corte Inglés. www.elcorteingles.es Moda 3 1 2 15 14 12 4 6 8 9 10 5 7 1. Hobo de piel, de Latouche (129 €). 2. Sombrero de papel con cinta, de Latouche (25,99 €). 3. Cesta de bambú Laos, de El Corte Inglés Home (12,95 €). 4. Macetero con aristas Cubo Geo, de El Corte Inglés Home (22,95 €). 5. Espejo de pared Bihar, de El Corte Inglés Home (199 €). 6. Blazer de lino, de Lloyd’s (159 €). 7. Escultura de barras Troya Room, de El Corte Inglés Home (39,95 €). 8. Chaleco de punto, de EasyWear (19,99 €). 9. Cuadro Gurutz I Room, de El Corte Inglés Home (139,95 €). 10. Vestido con nido de abeja vichy, de EasyWear (29,99 €). 11. Bolso saco entramado, de Latouche (79,99 €). 12. Pantalón con estampado africano, deWoman El Corte Inglés (59,99 €). 13. Camisa a juego, deWoman El Corte Inglés (59,99 €). 14. Pantalón de Lloyd’s (79,99 €). 15. Cinturón con hebilla joya, de Latouche (39,99 €). 16. Mesa auxiliar Karol, de El Corte Inglés Home (99 €). 17 Sandalia de tiras, de Latouche (89,99 €). 18. Mesita de noche de mango con 2 cajones Tabriz, de El Corte Inglés Home (295 €). 18 Geometría pura 16 17 13 11

17 @lft_magazine 1 3 5 1. Cojín decorativo Tom, de El Corte Inglés Home (21,95 €). 2. Blusa troquelada de algodón, de Lloyd’s (59,99€). 3. Fuente Persia, de El Corte Inglés Home (12,95 €). 4. Pantalón cargo con bolsillos, de Lloyd’s (69,99 €). 5. Blusa de manga francesa, deWoman El Corte Inglés (59,99 €). 6. Set de 4 servilletas de algodón Indira, de El Corte Inglés Home (17,95 €). 7. Vestido estampado con canesú y volantes, de Lloyd’s (169 €). 8. Taza de té con plato Persia, de El Corte Inglés Home (8,95 €). 9. Pañuelo estampado, de Lloyd’s (59,99 €). 10. Jarrón Herodes Room, de El Corte Inglés Home (19,95 €). 11. Vestido midi, de Lloyd’s (169 €). 12. Blazer con bolsillos, deWoman Limited (159 €). 13. Bolso con asa lazo, de Jo & Mr. Joe (39,99 €). 14. Copa de vino Nancy, de El Corte Inglés Home (5,95 €). 15. Bermudas de lino, de Lloyd’s (55,99 €). 16. Cazadora deportiva, de Southern Cotton (59,99 €). 17. Macetero Rombos, de El Corte Inglés Home (6,95 €). 18. Vestido estampado, de Southern Cotton (49,99 €). Tierra cálida 6 14 16 13 12 4 7 2 10 11 15 17 18 9 8

18 LIFESTYLE MAGAZINE / MAYO 2022 Moda Llega la hora de controlar legalmente el proceso de producción, fomentar el diseño circular y aumentar la transparencia con información obligatoria en las etiquetas de las prendas. Por Nerea Zaballa LANUEVAREALIDADDEL FAST FASHION “La pandemia y la gran visibilidad del cambio climático, con datos verificados, ha hecho resaltar las pocas legislaciones a las que el sector de la moda está expuesto. Otras industrias como el gran consumo, la construcción o el automóvil están muy reguladas por el simple hecho de que sus productos pueden arriesgar la vida y el bienestar del consumidor directamente. La moda estaba fuera de esta realidad”, explica Neliana Fuenmayor, CEO de A Transparent Company y experta en sostenibilidad y trazabilidad en la industria de la moda. Parece que la falta de este sentido de urgencia haya hecho que, hasta ahora, la moda fuera un sector sin ley. Aunque los mensajes apocalípticos tengan más gancho (sí, en el fondo nos encanta el drama), esta vez es interesante poner el prisma en cómo el 2022 abre una puerta a la esperanza. LEYYORDEN EN LAMODA El cerco del la moda rápida se estrecha. Lo que hasta ahora formaba parte de las memorias de sostenibilidad de las marcas, ahora será una obligación legislada con el fin de alcanzar los pactos sostenibles de la moda. Ya está pasando: 2022 va a estar marcado por la presión de la administración pública a nivel global, impulsando la panacea de la industria de la moda. Se usan 2700 litros de agua para fabricar una camiseta, el equivalente a lo que una personabebe durante dos años ymedio vanza la democratización de la moda, pero con sobreproducción. Presentación de tendencias, pero rápidas, sin calidad. Estilo, pero sin ser individual. La moda, en general, y el fast fashion en particular, representan las dos caras de la misma moneda. El más es más no solo fue una tendencia, se implantó, también, en la realidad económica del sector. Las condiciones eran las idóneas. Un mercado aspiracional, de coste productivo bajo que, además, contaba con una gran ventaja: no tenía regulación. Y de repente, el mundo se llenó de cadenas de ropa baratas que instaban a crear el conocido sueño americano de los años 60, ahora, en nuestro armario. Como en todo gran sueño, nos hemos acabado despertando. La tensa relación que la industria de la moda mantiene con la ética y la sostenibilidad ha cambiado el paradigma (y futuro) del fast fashion. Los datos no engañan. Se usan 2700 litros de agua para fabricar una camiseta, el equivalente a lo que una persona bebe durante dos años y medio. Se emiten 2,1 millones de toneladas de CO2 por año, la misma emisión que emiten Francia, Alemania y Reino Unido juntos.

19 @lft_magazine Nueva York ya ha presentado una regulación específica para este sector liderada por The News Standard Institute. Con esta nueva normativa, los poderes legislativos pretenden controlar y mejorar la cadena de suministros de la moda, obligando a las marcas a cumplir todos los estándares. Sí, una de las capitales de la moda se posiciona como actor del cambio. Cambiando de continente, el debate continúa en Europa con países como Alemania, Francia e Inglaterra planteando una legislación pertinente para el sector a nivel nacional. Por su parte, la Unión Europea trabaja en un borrador enfocado en controlar legalmente el proceso de producción, fomentar el diseño circular y aumentar la transparencia con información obligatoria en las etiquetas de las prendas. Emily Macintoch, responsable de políticas de la Comisión Europea del Textil, declaró que la única manera que tiene la industria de cambiar es implementando tarifas por contaminación a las empresas textiles. A finales de este mes, se tratará este nuevo paquete de medidas que pretende llegar para cambiar las cosas. Y no podemos olvidarnos de un tercer actor, China. El país donde más prendas se fabrican y se consumen, también ha dado un paso al frente haciendo público un plan a cinco años para desarrollar la circularidad en el negocio de la moda. LAS 5 CLAVES DE LATRANSICIÓN Ante esto, el fast fashion no se queda atrás. Para poder alinearse con las nuevas normas que van a ir imponiéndose, las marcas están trabajando en pilares estratégicos que les ayudarán en este cambio. Desde la cadena de producción hasta la innovación en materiales, la moda se adelanta a la norma y abre su propio camino. Estas son las novedades que tienes que conocer para entender el panorama actual (y el futuro). 1. Enbuscadealiados. Las marcas de moda no quieren (o pueden) estar solas en esto. Grandes firmas como Zalando, Adidas o el grupo H&M están invirtiendo millones de dólares en start ups que trabajan implementando a la cadena de producción soluciones sostenibles en el sector. Muchas veces, la necesidad de las marcas se ve acotada por unos sobrecostes en i+D, así que la opción de crear relaciones a largo plazo con expertos en la materia se convierte en la solución más rápida y barata. 2. Hola a las fibras bastas. La industria quiere dejar de ser tan dependiente de materias primas como el algodón –textil con mayor aumento de precio– y las fibras sintéticas –fabricadas con base de petróleo y difíciles de reciclar–. Las fibras bastas como el lino, cáñamo, radio y yute forman parte de prácticas agrícolas regenerativas, por lo que su cultivo causa un menor impacto ambiental. Además, su reciclaje y producción es mucho más sostenible que los de los materiales tradicionales. Lululemon ya se ha comprometido a que el 100 % de sus materiales de producción sean sostenibles para 2030. Mango, por su parte, también contempla que en 2025 el 100 % de las fibras celulósicas usadas sea de origen controlado y trazable. Un adiós razonable a las fibras sintéticas (de un solo uso). 3. Mentalidad circular para todos. Aunque a priori su modelo de negocio no se lo permita, el fast fashion trabaja para alinearse con la mentalidad circular. Asos, por ejemplo, se ha unido a la fiebre de la segunda mano y ha lanzado Asos marketplace dentro de su propio e-commerce con el fin de apostar por este modelo. Parece que quiere gritarnos: “¡Larga vida a las prendas!”. Eso sí, las marcas no deberían apostar todo a la circularidad, ya que esta solo es uno de los cambios que debe presentar la moda: “Los buzz words tienden a distraer a la industria haciendo pensar que esa o aquella debe ser la única solución que salvará a la industria, cuando en realidad es parte de una solución más grande: control del tratamiento del agua, el correcto manejo de los químicos, la educación al consumidor de cómo reciclar la prenda…”, subraya Neliana. Aquí, el ecodiseño se convierte en la llave que abre la puerta hacia una moda sostenible real. El origen de la prenda es la clave para poder reciclarla o no, lo que hace posible o no su propia circularidad. Por eso, esta nueva mentalidad acompañada de un diseño sostenible será clave para que el fast fashion pueda aplicar los cambios necesarios en el sector. 4. El as en la manga: la tecnología. La tecnología se convierte en el mejor amigo de la moda en esta transición. “La tecnología es la clave y el fast fashion tiene el capital para invertir en las nuevas innovaciones, para más tarde poder llevarlas al próximo nivel de escalabilidad”, afirma Fuenmayor. ¿Su punto fuerte? La transparencia que se consigue comunicar: en los materiales, cadena de producción y verificación de autenticidad de los productos. De entre todas estas tecnologías, el blockchain es el verdadero santo grial. Esta gran cadena de bloques facilita a la moda poder trazar sus prendas (y todos sus componentes de fabricación), creando un carné de identidad transparente y para siempre. Mediante un QR, por ejemplo, los clientes pueden consultar toda la información (verdadera) de la prenda. Además, un nuevo mundo virtual ya ha aterrizado en el sector. El metaverso se ha convertido en una realidad paralela donde la producción de ropa no contamina. Zara tampoco ha podido resistirse a la tentación de las posibilidades infinitas que tiene este fenómeno y ha lanzado “AZ collection”, su primera colección digital de la mano de ZEPETO, compañía coreana de tecnología. Transgresor y sostenible, este dos en uno abre un mundo de posibilidades para la moda del futuro. 5. Ser éticos también es ser sostenibles. Seguro que recuerdas escándalos relacionados con la falta de ética en el fast fashion, como el de Rana Plaza. Con capítulos como este, la conciencia sobre los derechos humanos y ética de las prendas empezó a formar parte no solo del debate público, sino también de acciones políticas. Por ejemplo, en Alemania se obligará a las marcas a desarrollar sistemas que puedan identificar la violación de derechos humanos básicos a lo largo de la cadena de producción. Grandes marcas como Mango ya han empezado a trabajar en esta transparencia, publicando su listado de fábricas de primer y segundo nivel abiertamente y subrayando su proceso de producción ético. El futuro es alentador: el fast fashion tiene un nuevo papel. Ahora, este actor tendrá que obedecer a las nuevas regulaciones, obligatorias y sujetas a penalizaciones monetarias. Pero, debemos seguir teniendo claro que la realidad para el sector no es otra que la de la unión: “El slow and fast fashion se necesitan entre sí, mantienen una relación simbiótica. Juntos deben diseñar las soluciones como una industria de la moda global”, asegura Fuenmayor. ¿Por qué? Principalmente, porque como la vida, esto también consiste en un juego entre el ying y el yang, un juego donde la moda rápida necesita las innovaciones de la moda sostenible (y su agilidad) y la moda sostenible necesita el know-how de una moda rápida asentada y dueña del mercado. Quizá el verdadero juego empieza ahora: colaborando entre todos. l ecodiseño es la llave que abre la puerta hacia una moda sostenible real entalidad circular para todos. ¡Larga vida a las prendas! IMAGEN: SHUTTERSTOCK

20 LIFESTYLE MAGAZINE / MAYO 2022 Moda e conoce como gateway luxury y es el término que se usa para definir el primer consumo de lujo que realiza un individuo. Algo como una iniciación al universo del lujo o lujo para principiantes. Lo importante no es el término en sí, sino cómo descifrarlo. El futuro de las marcas de lujo depende de ello… o lo que es lo mismo, de entender cómo comprará la siguiente generación de shopping adictos. En su día, algunas marcas subestimaron a los millennials cuando todavía no tenían un poder adquisitivo real. Ahora están pagando las consecuencias al no haber invertido en los valores que esa generación veneraba. Por ejemplo la sostenibilidad, la diversidad (hola Victoria’s Secret) o la sensibilidad a la apropiación cultural. Y si no, que se lo digan a Dolce & Gabbana, que todavía sufre los efectos de una desafortunada campaña de publicidad –involucrando a una modelo asiática, unos palillos de comida y un macarrón italiano– que la comunidad online tachó de culturalmente inapropiada vía los custodios del orden ‘fashionista’, la cuenta de Instagram Diet Prada. Ya nadie va a caer en el error de subestimar a los Z y el potencial que tienen para amadrinar o cancelar una marca. El problema es que son un misterio para la mayoría de ejecutivos de marcas que todavía están configurando TikTok en sus móviles. Los Z tienen unos valores ligeramente distintos a los de la generación anterior, que los analistas de consumo llevan años observando en cuanto a hábitos de compra. Y si te preguntas qué más da una generación tan joven y qué pinta en el lujo sin casi tener una cuenta bancaria saneada, solo decirte que son la clave de todo. La piedra angular del futuro del lujo. La premisa es que los zennials van, por un lado, a magnificar los cambios que ya han marcado los de la generación anterior y a modificar otros: las nuevas formas de consumir lujo, la búsqueda de una comunidad de marca y la importancia de todo lo que rodea a la sostenibilidad. S La ‘influencer’ Emma Chamberlain, con tan solo 20 años, es embajadora de la marca Louis Vuitton. Aquí, acudiendo a su desfile de París. Luxury Las firmas de moda como Louis Vuitton están mimando más que nunca a la generación Z. ¿La clave? Fidelizarla desde ya. Sí, incluso antes de tener la capacidad económica de invertir en lujo. Por Ana Ureña Gateway

21 @lft_magazine Ya no se trata solo de comprar online, eso lo hemos superado. Se trata de aniquilar el concepto de temporadas. ¿Primavera-verano? ¿Otoño-invierno? Son nociones arcaicas. Necesito un triquini en noviembre para ir a una rave en el Amazonas. Las colecciones tienen que tener de todo. ¿Un arnés de cuero? Loewe, check. ¿Un pantalón corto estilo luchador de muay thai? Dior, check. ¿Un portabotellas de rafia? Saint Laurent, check. ¿Una esterilla de yoga? Vuitton, check. ¿Un pasamontañas multicolor? Gucci, check. Y novedades, siempre tiene que haber novedades, inputs, como si estuvieses mirando un feed de TikTok eterno. Esto se solventa con los drops –las entregas de producto nuevo planificadas y de manera regular– una idea que nació en la moda urbana y que han replicado firmas desde Louis Vuitton o Chanel. Esta última ha cambiado la palabra drop por acto para darle un aire más elevado, quizás más couture. Porque el lenguaje importa y marca la diferencia para los Z. Los adolescentes de hoy tienen su propio vocabulario, pero como marca es mejor no entrar en este territorio, ya que no admiten a adultos en su grupo. ¿La solución? Que hablen otros por ti. Que entren los embajadores de marca. Louis Vuitton quizás sea la que mejor haya entendido este juego. Entre sus brand ambassadors encontramos desde la influencer Chiara Ferragni hasta la actriz Hoyeon Jung de Los Juegos del calamar pasando por la youtuber Emma Chamberlain y la tiktoker Charli D’Amelio, que protagonizaron su campaña de pre-Fall de 2021. Si hay algo por lo que la generación Z rompe su ayuno de carbohidratos es por un plato de pasta servido en una vajilla de diseño Si tienes más de 20 años, te perdonamos si no te suenan. La fama tanto de Emma (20 años) como de D’Amelio (17 años) se forjó en las RR. SS. Emma ha decidido darse un descanso de YouTube, la plataforma que la hizo famosa, pero sigue activa en Instagram, mientras Charli atesora más de 130 millones de seguidores en TikTok. Otro punto de mira es el K pop o pop coreano, un fenómeno imparable que contra todo pronóstico se vive a nivel mundial con adeptos en todos los países que tengan acceso a Spotify. Una vez más, Vuitton fue de las firmas que lo entendieron (fichando al grupo BTS al completo), seguidos por Chanel con Jennie y Dior con Jisoo, ambas de BlackPink. Y para los escépticos, un solo dato. Durante la última semana de la moda de París, había más fans enloquecidas a las puertas del desfile de Dior para ver a la cantante surcoreana que a Rihanna. Otro aliado de las marcas de lujo son las plataformas de streaming y sus series estrella. Cuando se anunció el reboot de Gossip Girl en el 2020, las firmas saltaron a la oportunidad de colaborar en el vestuario de los personajes icónicos de estudiantes del Upper East Side de Nueva York. Chanel fue tan lejos como fichar a una de las actrices, Whitney Peak, de 19 años, como embajadora de marca. Una vez captada la atención de los zennials viene el siguiente paso… retenerla hasta que puedan consumir. Aquí entra el fenómeno experiencial. Una vez enamorados de los valores de marca y el universo de la firma que transmiten sus ídolos, hay que darles a probar algo y no nos referimos a las trilladas líneas de maquillaje (aunque también). ¿Con qué te ganas a las generación Z? Un ejemplo: con un café, su bebida predilecta, bien de cafeína para no parar de opinar sobre todo y todos. Eso sí, con leche vegetal. Y lo más importante algún plus para sus RR. SS. Un colorante vegano sin azúcar en la leche que haga juego con su manicura o con cacao ecológico espolvoreado encima en forma de cualquier logotipo. Puntos para Vuitton, Dior y Fendi con sus respectivos Cafés repartidos por el mundo, desde Miami hasta Tokio. Puntos también para Gucci que lo lleva aún más lejos con su propio restaurante (Osteria da Massimo Bottura). Porque si hay algo por lo que la generación Z rompe su ayuno de carbohidratos es por un plato de pasta servido en una vajilla de diseño. ¿Y cómo sabe una marca si va por buen camino? Hay dos parámetros de medición. El primero: que tus artículos sean los más demandados en los mercados de segunda mano de piezas auténticas. El segundo: aparecer en series icónicas sin que sea un product placement (que la marca haya pagado por ello). Es el caso de Louis Vuitton y Euphoria. Las fans se volvieron locas con un conjunto de leggings y top blancos con el logo de la marca en tonos multicolor. Pues resulta que fue íntegramente confeccionado por la estilista de la serie usando una tela cuya procedencia se desconoce. No exagerábamos cuando decíamos que la generación Z marca tendencias… si es que no solo las marca, te hace el diseño. La actriz Hoyeon Jung desfilando para Louis Vuitton La actriz Whitney Peak, embajadora de marca de Chanel. Detalle del café que sirven en Le Café V, los exclusivos restaurantes de Louis Vuitton en las tiendas de Ginza Namiki y de Osaka Midosuji. D.R. GTRES, INSTAGRAM. La embajadora de Dior Jisoo, una de las componentes de BlackPink. VUITTON La actriz Hoyeon Jung desfilando para Louis Vuitton.

22 LIFESTYLE MAGAZINE / MAYO 2022 1 Moda Spring Tonos chispeantes, profusión de estampados y prendas y accesorios para el buen tiempo. Por Berta Fernández-Abascal ETRO 1. Sandalias de toalla y esparto, de Ria Menorca (65 €). 2. Chaqueta impermeable con paneles, de Geox (199 €). 3. Gafas de Nude Project x Hawkers modelo One Raw Mustard (39,99 €). 4. Pulsera Clash tamaño XL, en oro rosa y amazonita, de Cartier (58 500€). 5. Blusa estampada con nudo, de Paco Rabanne (590 €). 6. Gorro tipo pescador en tejido de rizo, de Levi´s (30 €). 7. Reloj J12Wanted 33mm en cerámica blanca de Chanel (c.p.v.). 8. Bolso Peekaboo ISeeU Petite, de Fendi (2.900 €). 9. Sandalias trenzadas, de Jimmy Choo (450 €). 10. Minifalda estampada, de Antik Batik (135 €). 11. Vestido largo con botones, de Byan (145 €). 12. Bikini color lila, de Bohodot (70 €). 6 4 5 8 9 10 12 3 2 7 11 ISABEL MARANT

23 @lft_magazine Belleza FOTO: ANDRÉS GARCÍA LUJÁN. Este año viene cargado de eventos deportivos donde veremos en acción a Adriana Cerezo, nuestra medallista olímpica que ya es parte de la historia del mundo del deporte y del taekwondo. Sigue leyendo… Adriana Cerezo, la gran triunfadora en el mundo del taekwondo.

24 LIFESTYLE MAGAZINE / MAYO 2022 Belleza AdrianaCerezo Estudiante de criminalística, oro en Europa y plata olímpica. A los cuatro años le encantaban las películas de karatekas y, ahora, aquella niña es toda una figura del ‘taekwondo’ con la que el mismísimo Pau Gasol quiso hacerse una foto. Por Nemolato. Fotos: Andrés García Luján on 18 años y ya es oro en Europa y plata olímpica. Lo primero, en 2020 –covid mediante– y lo segundo en Tokio 2021. Y es solo el principio. ¿Por qué? Porque tiene hambre de triunfo. A ver, que participar está muy bien. Pero ella, ella es de ganar. Ganar siempre. Cuenta Adriana Cerezo que con, cuatro añitos, veía las pelis que regalaban diarios como este. Con su abuelo. Que, ya saben, en la colección, entre un Hitchcock y Mankiewicz, caían tres películas de karatekas. Una, vale, de Bruce Lee, las otras, irreproducibles, por orientales y por desconocidas. Pues resulta que al hombre, en su pisito de Alcalá de Henares, le chiflaban. Y las veía con la niña. Y a la niña, tanta patada voladora la volvían loca. Y cuando ya no podían aguantar más en la familia sus “perras” porque quería hacer kung fu a toda costa, la llevaron al gimnasio del barrio. Y allí, hacían taekwondo. Ahora, aquella mocosa es toda una figura de este deporte con la que el mismísimo Pau Gasol quiso hacerse una foto. Nos cuenta que le gustaría formar parte de la Historia del Deporte español sin darse cuenta de que ya, una página en filigranas iridiscentes, lleva su nombre y el capítulo no tiene visos de acabarse. ¿Si lo hiciera? Ya lo investigaríamos. Bueno, lo haría ella porque, agárrense los machos, estudia criminalística. Sí, CSI. Después de los Juegos Olímpicos, la cosa no paró ahí, ¿no? Qué va. Desde que terminamos en los JJ. OO., empezamos con el ciclo de competiciones y entrenamiento. Ahora, para París. No paramos en ningún momento porque este año tenemos el campeonato de Europa en mayo, y el Mundial, en noviembre, en Cancún. Estuvimos en Holanda, en Polonia, en Bélgica… Y seguimos. El Open de España… También tengo que ir a Estocolmo para preparar los Europeos. No sé si llegar tan rápido y arrasando, te genera más presión. Al revés, es un aliciente. Pero yo sigo con la misma idea: todavía no estoy en ese punto de que me tenga que mantener en nada. Sigo siendo la que tiene que apretar, la que tiene ambición y ganas. El hecho de tener una C ‘ME GUSTA LA SENSACIÓN DE GANAR’ medalla olímpica es un recordatorio de que las cosas se están haciendo bien y que eso forma parte del camino, pero tengo que seguir apretando. Hablabas de un camino, ¿a dónde te conduce? Uno de mis sueños… objetivo/sueño, mejor dicho, sería hacer historia en el mundo del deporte y del taekwondo. Siendo ya medalla olímpica con 18 años, parte de esa historia ya la tienes escrita. Soñar es lo que nos hace levantarnos cada mañana, tener una ilusión. Mirar atrás y ver que lo que estás haciendo es importante es estupendo, pero hay que apuntar a lo más alto. ¿Eres unamujer ambiciosa o eres de las que son competitivas pero consigo mismas? Yo soy una persona competitiva. Yme gusta mucho la sensación de ganar (risas), de haber hecho bien el trabajo. Ese momento del merecimiento, de que el esfuerzo ha tenido su recompensa ¿sabes? Pero también es verdad que, aunque me encanta ganar, me apasiona entrenar. Yo compito porque entreno, no entreno para competir. Eres tambiénmuy perfeccionista. Soy de las personas a las que les tiene que recordar que si haces las cosas diez veces y nueve están bien y solo una mal, las cosas están bien y no mal. Estos dos años de covid y con el taekwondo como deporte de contacto han debido de sermuy complicados, ¿no? El covid ha sido horrible para todos. Y ese ha sido el menor de los problemas: tener que entrenar de manera distinta con todo lo que ha pasado…Durante los meses de cuarentena dura entrenaba con mi padre. ¿Pero tu padre sabe de ‘taekwondo’? Uy mi padre…Acabó con las costillas fisuradas, con una mano fatal (risas). Pues te vino estupendo porque el Europeo lo ganaste en 2020. No me puedo quejar. Recuerdo que todos los días conectaba por Zoom con todo el gimnasio y entrenábamos como si estuviéramos en el gym. Cuando estabas compitiendo en Tokio, ¿en qué pensabas? Cuando decidí que me quería clasificar para ir a los Juegos, iba para ganarlos. Creo que todo deportista cuando va a un evento como ese tiene que ir con la seguridad de que va a ganar. Si vas, vas. Yo no creo en eso de “voy a participar”. Aunos JJ. OO. vas a dar el máximo para llegar a lo máximo. Mira, la noche antes de la competición, en una entrevista, me preguntaban si yo firmaría por la medalla de bronce y contesté que no. Pero tampoco firmaba ya por la de plata. Yo solo por el oro. ¿Conformarte antes? Eso es un error. Mi caso no fue el mismo. Yo tenía la medalla de plata y perdí el oro. El día que gané mi medalla fue el mejor de mi vida, pero también uno de los peores. Tuviste que pensar “he perdido, pero tengo la plata”, ¿no? Total. Yme dijeron que lo llevaría mejor…Que luego, valoras y… ¡es mentira! Lo ves un poco mejor, vale, porque sería egoísta decir que no estoy orgullosa de mi medalla olímpica. Hace un año, me lo dices y a mí me costaría creérmelo… Pero en aquel momento, que perdí el oro, me dio mucha rabia. Cómo fue tu experiencia olímpica?Además, tan atípica… No sé decirte porque yo no había estado en otros JJ. OO., pero fue… ¡una pasada! El viaje con el equipo olímpico español, tener tu ropa olímpica, ir en un avión para nosotros solos, ir a la villa olímpica, estar en un edificio con Pau Gasol, Mireia Belmonte… ¡con los ídolos del deporte! E ir a comer un día y encontrarte con Jodkovic, por Me apasiona entrenar. Yo compito porque entreno, no entreno para competir

ejemplo. Es indescriptible. Parece que estás en un mundo paralelo al tuyo, pero no, es el tuyo. Imagino que a uno le sale pedir un autógrafo. Y, sin embargo, también formas parte de ese equipo, ¿no? Recuerdo pedir una foto a Pau Gasol y cuando se lo estaba preguntando, me vio la medalla y me dijo que el que sería hacer la foto era él, que me había visto compitiendo. Yo me quedé pálida cuando me dijo que me había visto competir. Fue surrealista. De repente, estás al mismo nivel que –salvando las distancias, claro– ídolos del mundo como Pau, Naomi Osaka… pero que estás allí, con el mismo objetivo. Y es raro. No sé si en algúnmomento, por los entrenamientos, por las dietas, por el sacrificio… has sentido que te estabas perdiendo algo. Nunca he tenido esa sensación. En el momento en que una persona mira hacia atrás y se dice a sí misma que se está sacrificando, que se está perdiendo cosas… se está equivocando. Para mí, es mi vida. No siento que me pierda nada. Y si algún día empiezo a tirar de fuerza de voluntad y no de pasión y miro atrás y me doy cuenta de que por muchos campeonatos que atesore siento que he perdido el tiempo…No quiero pensarlo porque tiene que ser muy duro. ¿Sigues una dieta estricta? Tengo un nutricionista que me da formación para aprender a comer bien y a tener una alimentación saludable. Los alimentos sanos son los que más me gustan. ¿Te cuesta mantener el peso? Mi constitución es muy delgada. No sé si cuando deje el deporte cambiará, pero quemo muchísmo y compito en 49 kilos, pero es que ese es mi peso natural. ¡Qué suerte! Yahora, ¿estás más atenta a la composición de los alimentos después de que la gimnasta rusa alertara de que dio positivo en dopaje por tomar no sé qué barra energética? ¡Eso es imposible! A cualquiera que le preguntes del control antidopaje si por un ibuprofeno o una barrita o comer carne puedes dar positivo te va a decir que no. Además, tienes que estar conectado todos los días con la agencia internacional de dopaje para estar localizable y hay una aplicación en donde tienes que apuntar los medicamentos que tomas y, si tienes que tomar algo fuerte, tienes que indicar la prescripción médica. Vamos, que no te has vuelto locamirando ingredientes. Nada de lo que compres en Mercadona te va a dar positivo en un control antidopaje. Esas cosas que se dicen son al 90 % mentira. Y si algún día dejas el deporte, ¿qué? Tengo mi plan. Siempre es importante estudiar. ¿Qué estás estudiando? Criminalística. ¿CSI? (Risas) Tenía que estudiar algo que me gustase mucho para que, aunque me costara un gran esfuerzo, me entretuviera…Y la criminalística la acababan de abrir enAlcalá y me dije ¿por qué no? Nada de lo que compres en Mercadona te va a dar positivo en un control antidopaje 25 @lft_magazine

26 LIFESTYLE MAGAZINE / MAYO 2022 golpe ELLAS dan el Belleza Ganar fuerza y autoestima, liberar estrés, quemar calorías, muscular o aprender a defenderse son razones por las que los deportes de combate y las artes marciales están seduciendo, más que nunca, a las mujeres. Quienes prueban se enganchan. Por Carmen Lanchares rece el número de mujeres atraídas por el boxeo y los deportes de combate así como por las artes marciales y las disciplinas de defensa personal. Son muchas las motivaciones, también los beneficios, físicos y mentales, para subirse al ring o luchar en un tatami. Así lo confirma Sara Álvarez, fundadora y creadora de Reto 48. “Han dejado de ser disciplinas masculinas para estar en mente de muchas de las mujeres que quieren ponerse en forma”. Además, añade, el mero hecho de entrenar incrementa la confianza en nosotras mismas y la percepción de ser capaces de conseguir todo lo que nos proponemos al tiempo que se gana autoestima y sensación de seguridad, “al fin y al cabo, se aprenden métodos de autodefensa”. Quienes entrenan en alguna de estas disciplinas lo saben: su práctica no se queda en la musculación, la fuerza o el subidón de endorfinas, sino que contribuyen en gran medida a su desarrollo personal y es una eficaz válvula de escape para sortear tiempos difíciles. Desde el célebre boxeo (y sus variedades) hasta el jiu jitsu (japonés o brasileño) o el exigente (e incluso peligroso) krav maga, pasando por modernas versiones adaptadas al fitness, las posibilidades se multiplican. C DIOR DIOR DIOR La inspiración también llega desde un ring de boxeo en el desfile de primavera-verano de Dior. Equipo de defensa 1. Eau Extraordinaire, agua de tratamiento corporal perfumada, vigorizante y refrescante, con aceites esenciales y extractos de plantas, de Clarins (53 €). 2. Polar White Birch, de Natura Siberica, gel de ducha purificante y perfeccionador para cuerpo y rostro, de Natura Siberica (3,99 €). 3. Morning Glory, desodorante recargable y con prebióticos, de Haan (7,90 €). 4. Maboflex fisio, crema de masaje muscular para reducir las molestias musculares y preparar los músculos y ligamentos frente al ejercicio cotidiano o intenso, de MaboFarma (c.p.v., en farmacias). 5. Champú seco al lino, limpiador, texturizante y voluminizador, de Klorane (11,30 €, en farmacias). 1 2 3 4 5

27 @lft_magazine FOTOS: DIOR, ETAM, D.R. UN BUEN GANCHO El boxeo es uno de los deportes más completos que existen a nivel corporal, y no, no se limita al tren superior, como se cree erróneamente. “Aúna trabajo cardiovascular y de tonificación. Para las mujeres resulta muy beneficioso a la hora de fortalecer y endurecer brazos, abdomen, hombros, glúteos y piernas. Hay que romper con la idea de que el boxeo solo trabaja los brazos”, asegura Sara Álvarez. Sus tres grandes beneficios, explica la experta, son la pérdida de grasa, ya que quema calorías en poco tiempo (entre 400 y 600 en una sola clase); la tonificación, porque incrementa la masa muscular por la fuerza que se ejerce al realizar los movimientos, un nivel de fuerza que aumenta, además, el peso de los guantes; y el trabajo de distintos grupos musculares, porque el boxeo requiere un constante movimiento de piernas en las diferentes posiciones y mucha fuerza en el abdomen para poder golpear. Eso a nivel físico, pero desde el punto de vista psicológico, este deporte tampoco tiene desperdicio. “Es una de las actividades físicas que más estrés y adrenalina liberan y el grado de relajación que se alcanza al finalizar una sesión de combate no es comparable al de ninguna otra”, confirma Álvarez, quien añade que al mismo tiempo aumentan progresivamente nuestros niveles de energía y autocontrol. Actualmente, teniendo como base los movimientos del boxeo, podemos encontrar nuevos estilos de entrenamiento para mejorar la forma física, ganar potencia y coordinación sin competir ni comprometer la integridad física. Es el caso del fitboxing, probablemente la modalidad más light de este deporte, cuyos beneficios físicos tienen poco que envidiar a los del boxeo clásico. Se trata, como señalan desde el centro Golden Kyu de Barcelona, de un conjunto de ejercicios funcionales que cruzan los fundamentos básicos del boxeo y el kickboxing con música. “La unión de diferentes técnicas y su clara orientación fitness brinda una excelente preparación física en tan solo unos minutos. Se trata de fuerza, potencia y sobre todo coordinación, marcados por la música”. Según Harvard Health es también un gran entrenamiento aeróbico, lo que contribuye a reducir los riesgos cardiovasculares, al tiempo que ayuda a la mejora postural y del equilibrio, fortalece la parte superior del cuerpo y el core, puede aumentar el estado de alerta, mejora el estado de ánimo y la coordinación ojo-mano. Además, “se trata de una rutina perfecta, ya que sus sesiones de alta intensidad ayudan a tener un nivel físico óptimo, aliviar el estrés y ganar seguridad en uno mismo” explica María Luisa Sánchez-Ocaña, directora de Brooklyn Fitboxing Costa Rica, en Madrid. “Tener una actitud positiva frente al ejercicio ayuda tanto en los momentos de mayor optimismo como en esos ratos donde la pereza es el peor aliado”. Se puede practicar en alguno de los más de 140 centros de la cadena Brooklyn Fitboxing en España (brooklynfitboxing.com). Integrar movimientos de boxeo en una rutina de fitness es una de las tendencias más punteras de puesta en forma. Es el caso, por ejemplo, del método Reto 48, un plan de entrenamiento funcional y de alta intensidad concebido como un desafío de mejora física y mental, en 48 días, que incluye técnicas de boxeo y kickboxing. Además de sus dos centros en Madrid, Reto 48 (reto48.es) cuenta con un programa para empresas y Reto on demand, una plataforma digital con programas de entrenamientos a medida online. También el boxeo es una de las tres ‘b’ del método B3B. Bike y ballet son las otras dos actividades que configuran sus divertidas y motivadoras sesiones. En total 45 minutos de ejercicio de alta intensidad, orientado a mujeres, que quema calorías, endurece y estiliza, todo al ritmo de la música. Se puede practicar en sus dos centros madrileños (b3bwomanstudio.com). LIARSE APATADAS En su mayoría originarias de Oriente, las artes marciales se basan en técnicas de defensa – bloqueos, patadas, golpes, proyecciones, agarres, etc…–, perfectamente regladas, en las que no todo vale. Además de la autoprotección, su práctica promueve el desarrollo personal, la disciplina mental, la forja del carácter y la autoconfianza, explican desde Golden Kyu, en Barcelona (goldenkyu.com), un referente en artes marciales de la Ciudad Condal. Con armas (espada, palos, mazas…) o en la lucha cuerpo a cuerpo, su objetivo, en general, es neutralizar al atacante de la forma más eficiente y el mínimo daño posible, suelen tener una estética (de ahí que se consideren artes) y promover unos valores. El judo, el karate, el kung fu o el aikido son probablemente las disciplinas más conocidas, pero la lista es mucho más amplia. Entre las modalidades más soft se encuentra el jiu-jitsu, japonés o brasileño. Considerado como ‘el arte suave’, es una lucha cuerpo a cuerpo con kimono, que presenta un amplio repertorio de técnicas de combate en tierra, según exponen desde SA Fight Company, en Bilbao (safightcompany.com), un centro de artes marciales que cuenta con ambas modalidades y cuyo equipo de jiu-jitsu brasileño forma parte de la reputada escuela Mathias Ribeiro Team. Pero si hay una modalidad que despierte especial interés entre el público femenino es el kickboxing, nacido de la fusión del boxeo con las artes marciales (combina los golpes de fuego rápido del primero con las patadas de las segundas). Muchos de los cuerpos más fit de la pasarela –Karlie Kloss, Gigi Hadid o Adriana Lima, entre muchas otras– han contribuido a popularizar este deporte, desarrollado en los años 90, que se practica en ring o en tatami, y que, como señala Sara Álvarez, trabaja en la flexibilidad y agilidad, la tonificación y la estética de los golpes. Además de ser un entrenamiento cardiovascular y de musculación, lo es también de la autoestima, puesto que es una excelente forma de aprender también defensa personal. Los centros O2Wellness (Girona, Madrid y Andalucía, o2wellness.com) lo incluyen entre sus actividades dirigidas. Similar al kickboxing, pero con música y movimientos coreografiados es el body combat. Sus movimientos provienen del karate, boxeo, taekwondo, tai chi y muay thai y, lo mejor, no hace falta tener experiencia previa en ninguna de estas modalidades, puedes progresar a tu propio ritmo y está concebido para todas las edades y habilidades de fitness, aseguran desde Les Mills, la plataforma internacional de fitness dirigido. Numerosos gimnasios como el centro oficial de Les Mills Olympia Spa & Fitness, de Valencia (olympiaspafitness.com), cuentan con esta disciplina. Etam Integrar movimientos de boxeo en una rutina de ‘fitness’ es una de las tendencias más punteras de puesta en forma

