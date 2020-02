2020_02_16_INN

16 DE FEBRERO DE 2020 Nº 95 innovadores.inndux.com TENDENCIAS El dato como activo económico P. 4 iNTERNET DE LAS COSAS La llave para cerrar el círculo de la logística global, 5G P. 4 y 5 A FONDO La Patente Unitaria Europea baila sobre el Brexit P. 5 TELECOMUNICACIONES La vasca Nemergent ha captado ya 4,8millones de dólares (en consorcio con terceros) del Departamento de Comercio para mejorar las comunicaciones de equipos de emergencias con 4G y 5G Los participantes del último proyecto financiado por el Departamento de Comercio de EEUU. N o solo son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también las operacionesferroviarias, la aviación, las centrales energéticas, de gas... Todos necesitan comunica- ciones eficientes e inviolables. El reto es mantener ese nivel de seguridad ante situaciones críticas al mismo tiempoqueseaprovechanlasfuncio- nalidades multimedia que ofrece in- ternet. Estados Unidos se ha tomado eldesafíomuyenserio.Tantoqueaca- badeotorgarunproyectode innova- ción de 3,6 millones de euros a un consorcio con especial presencia es- pañola. La UPV/EHU y su spin off Nemergent Solutions son dos de las piezasclaveenlainteroperabilidadde las comunicaciones demisión crítica conel 4Gy conel esperado5G. Lahistoriaseremontaa2010,cuan- do un grupo de investigación de la universidad vasca vio una oportuni- dadconel 4G. Lepareció interesante elusodelanuevaredparadarservicio alaseguridadpública,quehastaaho- ra solopodía usar redes privadas con velocidadmás limitada. Fueunéxito, peroseadelantaron.Elmomento lle- gócuando«EEUUdecidiócrearuna reddeseguridadpúblicabasadaen4G para facilitar la interoperabilidad de lasdistintasagencias,queentoncesno podían hablar entre sí», comenta el CEOdeNemergent,JoséÓscarFajar- do. Diferentes gobiernos internacio- nalesunieronesfuerzosparaimpulsar la creación de nuevos estándares abiertos sobre los que las comunica- cionesdemisióncríticapudiesenfun- cionar durante décadas. «Para noso- tros fue fantástico», recuerda. Este softwaredemisióncrítica seganaalGobiernodeEEUU Nacióasí ungrupode trabajopara comunicaciones demisión crítica en elórganismodeestándarespararedes móviles,el3GPP.Seacabaronlosrei- nos de taifas. También en España, dondelasautonomías,ayuntamientos yGobiernocentralteníansuspropias redes. «Las dificultades para hablar y montar un grupo de emergencia co- ordinado eran enormes». Sin contar queparaelclienteimplicabaatarsede por vida aunproveedor. Resultó que la UPV/EHU había tenidobuenojo. Losprotocolosque habíamontadoparasuproyectoeu- ropeo eran muy parecidos al que proponía el 3GPP. «Contábamos con el know how y, al no tener un producto comercial que mantener, podíamos desarrollar uno desde cero», comenta Fajardo. Fue el mo- MARÍA CLIMENT INNOVADORES mentodedarelsaltoalmercadoyasí nació Nemergent a principios de 2017. Los teléfonos rugerizados (robus- tos) están diseñados para reaccionar antecualquiersituacióncrítica,siem- pre garantizando la seguridad de las comunicaciones. El problema es que nopuedenaprovechartodaslasposi- bilidades que ofrece internet en el móvil. Aquí es donde entra Nemer- gent. «Ponemos las aplicaciones que corren en esos teléfonos y las ‘tripas’ quelesdansoporte»,explicaFajardo. En definitiva, la empresa vasca con- vierte cualquier smartphone en una plataformadecomunicaciones segu- ra y fiable, «con niveles de cifrado, encriptaciónadiferentes capas». Hoy,lastartuptieneunodelospro- ductos «más avanzados del mercado ensertotalmenteestándar».«Nomez- clamos tecnologías nuevas con pasa- das», aclara el CEO. Esta ventaja ha permitido que, a través de su extensa de integradores externos, su tecnolo- gíaesté implantadaenredesprivadas de medio mundo, desde minas en SudaméricahastatrenesenAustralia. Aunque uno de sus grandes éxitos tiene lugar enEEUU. El Departamento de Comercio de EEUU,atravésdelelInstitutoNacio- nal de Estándares y Tecnología (NIST), abrió en 2017 un programa deinnovaciónparafinanciaraempre- sas que desarrollasenproductos para los nuevos estándares. En principio, estabaorientadoacompañíasestado- unidenses,peroalgodebíahacerbien Nemergent cuando contactaron con ella. «Veían que teníamos prototipos bastantesavanzados».Asíquerecibie- ron un proyecto de 1,2 millones de dólares, enunconsorcioconel fabri- cante de móviles rugerizados ameri- cano Sonim, para crear aplicaciones deAndroidsobresusdispositivos.En diciembre de 2019, el trabajofinalizó «con mucho éxito». «Hemos hecho demostracionesendepartamentosde Policía de EEUUy nos ha dadomu- cha fama anivel global». Unmesdespués,Nemergentvuel- ve a ser seleccionado por Comercio de EEUU, esta vez en consorcio con laUPV/EHUyotros,paradesarrollar un primer prototipo de certificación de estos estándares. «Como no hay certificación, ahora no se puede de- mostrar el nivel de compatibilidad con el estándar», comenta. Este pro- yecto,conunaduracióndedosaños, tieneunadotaciónde3,6millonesde dólares. Adelantándose a las ventajas del 5G La tecnología de Nemergent es perfecta- mente replicable al 5G. «Lo único que cambia es cómo los servidores hablan con la red». La empresa vasca ya está trabajando en esta adaptación, de hecho, participa en un proyecto H2020 de la Comisión Europea, llamado 5Genesis, para avanzar en este sentido. En Málaga están montando un piloto de seguridad pública sobre 5G. «Uno de los problemas con los actuales desplie- gues 5G es que solo incluyen la actualiza- ción del interfaz radio», advierte Fajardo. «Pero la verdadera revolución del 5G está en el ‘core’ de la red y toda esa parte sin desarrollar».

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=