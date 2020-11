2020-11-29_INN

29 DE NOVIEMBRE DE 2020 Nº 131 POLÍTICA Análisis de la Carta de Derechos Digitales del Gobierno, abierta a consulta pública P. 2 y 3 INNOVADORES by Inndux es una publicación de INNDUX DIGITAL GROUP S L. Tel: 960 263 499 innovadores@inndux.com EIT DIGITAL Proyectos disruptores para reivindicar en este evento una «Europa digital y fuerte» P. 4 y 5 NEGOCIO Alianza estratégica de OVHcloud y Google Cloud para proteger los datos en la nube P. 6 INDUSTRIA Las innovaciones en el sector cerámico se aplican para proteger superficies de bacterias P. 8 MEDTECH La española Psious desarrolla un software con ‘machine learning’ para sacar el máximo provecho de la realidad virtual en tratamientos por trastornos mentales La tecnología de Psious se emplea en el tratamiento de trastornos mentales. C on una densa formación en físi- ca e ingeniería electrónica reali- zada en España y Estados Uni- dos,ydespuésdeunalargaconversación con unos amigos alrededor de unas cer- vezas en un bar de Barcelona, Xavier Palomer decidió adentrarse en el trata- miento de los trastornos mentales a tra- vésde realidadvirtual (RV).CreóPsious en 2013, cuando esta tecnología era to- davía incipiente, muy costosa y poco implementada, pero, como destaca él mismo, «yaapuntabaaquepodríaapor- tar valor a la realidad médica». Existía una evidencia clínica de la necesidad de avanzar en el campo de los trastornos mentales, encambio laevolucióndeesta tecnología de la imagen todavía no se situaba a la altura de las necesidades de los profesionales. «Enaquellosaños,OculusVR,empre- sacalifornianaqueliderabaelámbitoRV, da a conocer su nuevo proyecto a través de Kickstarter -web de micromecenaz- go-, y recibe un gran apoyo financiero. Este anuncio me hizo pensar que su hardware llegaría pronto al mercado y quenuestro software deberíaestarapun- to para cuando esto pasara», explica Pa- lomer, fundador y CEO de la empresa, lamentando que la tecnología todavía tardaría casi tres años en hacerse reali- dad.CuandoSamsung, encolaboración conOculusVR, lanzóSamsungGear en 2015, el primer dispositivo más friendly y asequible enelmercadode laRV, Psio- usyaestabapreparadaparadespegar.En septiembre de 2016 lanzaría su primer producto real. La startup ha llegado al año 2020 en plena fase expansiva, con más de 2.000 usuariosen60países-mayoritariamente deEuropayEstadosUnidos-,ayudando en el tratamiento de más de 20.000 pa- cientes con trastornos mentales como ansiedad, estrés postraumático, TDAH, obsesivos compulsivos, desordenes ali- mentarios y dolor. Psious proporciona un software basado en machine learning , algoritmos y sensores, acompañado de unaherramientade gestiónque permite monitorizaralospacientes.«Deestama- nera, el profesional puede tomar lasme- jores decisiones en cada momento», apunta Palomer. El equipodepsicólogosdePsious es el encargado de desarrollar los ambientes que conformaran las imágenes necesa- Realidad virtual para hacer frente a los trastornosmentales rias para cada uno de los trastornos que tratan los profesionales. El software per- mite costumizar los ambientes propues- tos así como el grado de intensidad a los que debe hacer frente el paciente. Por ejemplo,elprofesionalpuedeelegirentre un ascensor ubicado en el interior de un edificioounoque asciendapor la facha- dayque tenga lasparedes transparentes, o una estación de metro medio vacía o repletade gentepara el tratamientode la claustrofobia, graduando la intensidad de la luz, la cantidad de personas que intervienenenelambiente,eltamañodel ascensor, el ruidoexterioro laubicación del paciente en la simulación. «El trata- mientoseiniciaintroduciendoalpacien- M. SARDÀ INNOVADORES te enambientes que le aterran, enel caso de la claustrofobia, por ejemplo, y se le sitúaencircunstanciasmásdifícilespara élamedidaqueavanzaeneltratamiento, hasta llegar a una situación virtual, pero igual a la que se puede encontrar en la vida real. Paso a paso, los profesionales consiguenatravésdelaRVdePsiousque el trastorno desaparezca». El Covid-19 también ha marcado su trayectoria. «2020hasidounañodemu- chos cambios debido a la pandemia y desde Psious teníamos muy claro que si ayudábamos a nuestros clientes esta si- tuación se podía convertir en una gran- dísima oportunidad. El Covid-19 ha incrementado significativamente la de- manda de soluciones para problemas como el estrés postraumático o el tras- tornoobsesivo compulsivo. La sociedad demandasolucionesynosotrostenemos que poder ayudar», apunta. Afinales demarzo, la compañía lanzó la versión móvil de Psious, habilitando sesiones remotas con pacientes y focali- zando los recursos en la expansión in- ternacional,sobretodoenEEUU,donde espera cerrar pronto alianzas estratégi- cas. Ahora están focalizados en los tras- tornosqueocasionael dolor,muy trans- versal en el área hospitalaria, y han ad- quirido gran reconocimiento en el ám- bitopediátrico,ademásdeestarinmersos en el desarrollo de una plataforma de telemedicina que permita utilizar la he- rramienta telemáticamente. EEUU en el horizonte Psious, participada por Banco Sabadell desde sus vehículos de inversión BStartup y Sabadell Venture Capital, ha iniciado las pruebas piloto del producto en las aseguradoras más destacadas de EEUU, país donde tiene gran parte de sus clientes, ubicados básicamente en los estados de Nueva York y California. La empre- sa, que cuenta con más de 50 empleados y alcanzó un millón de euros de facturación en 2019, ha sido reconocida como la Mejor Startup del Año por Esade Alumni.

