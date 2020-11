2020-11-22_INN

22 DE NOVIEMBRE DE 2020 Nº 130 BIG IDEAS La generación y retención de talento, el eje central de la cita de SomosMujeresTech P. 2 y 3 INNOVADORES by Inndux es una publicación de INNDUX DIGITAL GROUP S L. Tel: 960 263 499 innovadores@inndux.com 5G A la 5G le falta llenar la infraestructura con desarrollos industriales y casos de uso P. 4 LENGUA Entrevistamos al CEO de Transperfect, pionera en servicios lingüísticos online P. 6 y 7 ESPACIAL Una startup española se encarga de vigilar los derrames de crudo de TOTAL P. 8 GENÉTICA ¿Por qué tenemos el cabello rubio? ¿Qué provoca que sea intolerante al gluten? La startup española ADNTRO busca democratizar el acceso a nuestro propio ADN y a la información que esconde Guillermo Pérez Solero, CEO de ADNTRO N uestrocolordeojos,intolerancias alimentarias o, aún más impor- tante actualmente, cómo podría afectarnoselCOVID19encasodeconta- giarnos…Lagenéticapuededarrespues- ta a muchos de estos interrogantes pero, hasta ahora, ha sido una ciencia alejada del gran público. Una lejanía con la que quiere acabar la españolaADNTRO, na- cidaen2019para«democratizarelacceso a la informacióngenéticade todos y cada uno de nosotros». Así, desde 79 euros, la empresaofreceunhomekitquerecibimos en nuestro propio domicilio. A partir de ahí, el proceso es sencillo: tomamos una muestra de nuestra saliva, enviamos de nuevoel kit aADNTROparaque loana- licenyyaestá: nuestroviajeúnicoanues- troADNhabrá comenzado, una aventu- ra además en el tiempo. «NuestroADNnocambiaperosínues- troconocimientosobreelmismoyelpro- greso de la ciencia. Por ello, nuestro ser- vicio incluye un año de acceso gratuito a todas las novedades y estudios sobre el ADNque se publiquen…Nuestra estra- tegiaesenamoraranuestrosclientesayu- dándolesanavegarporsuADN,ofrecien- dolainformaciónmáscompletadelmer- cado y que, dentro de un año, hayamos podidoprobarqueesteviajeúnicomere- ce la pena», explica Guillermo Pérez So- lero, CEOde la compañía. Pero, ¿qué puede realmente desvelar- nos este análisis genético? El estudio de ADNTROincluyeáreascomoAncestria, destinadaadescubrirlosorígenesgeográ- ficosdeunapersona;NutriciónyDepor- te: para conocer la predisposición a into- lerancias alimentarias, la dieta más indi- cada o, por ejemplo, si nuestra genética estámás indicada para deportes de resis- tencia o de fuerza; Personalidad, Farma- cogenética, con la que descubrir nuestra capacidad para metabolizar diferentes medicamentos, cómo de eficaces serán éstos en nuestro organismo o si tenemos una mayor predisposición a sufrir sus efectos adversos. Ycómono,Salud,unáreaenlaque,no podemos dejar de preguntar si el análisis deADNTROayuda a conocer cómopo- dría llegar a afectarnos el COVID19. «Nuestragenética influyemucho respec- toalCOVID.Noinfluyeennuestracapa- cidadparacontagiarnos,almenos,nohay pruebas al respecto; pero sí que las hay y además muy sólidas respecto a nuestra La startup que propone un viaje al interior del ADN prognosis (los síntomas que padecerá el pacienteylasprobabilidadesquetienede recuperarse)», afirma Pérez Solero que aclara, eso sí, que ADNTRO no propor- cionaundiagnósticomédico,tansolouna predisposición/protección genética”. Con un total de 2.439 muestras, entre basesdedatospúblicaspararealizarcom- paraciones y clientes, la compañía tiene comoprioridadlaseguridadyprivacidad. «Lasmuestrassonanónimasyaque,enel momentoderegistrarlas,elúnicodatoque tenemosdelusuarioesunemailyunnom- breporelquedirigirnosaél.Porotrolado, unavezqueellaboratorioprocesaelADN de la muestra, nos conectamos por co- nexiónseguraparaobtenerlosdatos,que MAR CARPENA INNOVADORES nuncaabandonannuestrainfraestructu- ra alojada en Google Cloud, y situada tambiénenEuropa.Laplataformaúnica- mente concede accesoa los resultados de una muestra al usuario que la registró», explica. Un viaje al ADN sobre el que, explica el CEOdeADNTRO, faltamuchocono- cimientoennuestropaís:«EnEEUU,por ejemplo, aproximadamente un 8% de la población, estamos hablando de 26 mi- llonesdepersonas,yasehanrealizadoun test así, fundamentalmente por el interés enconocersusancestros.ADNTROtiene unaclaravocación:educarsobreconcep- tosbásicosdelagenética,unobjetivopara el que ya estamos desarrollando colabo- racionesconuniversidadesyempresasdel sector». Labor divulgativa con la que ADNTROquiere que cada vez seanmás las personas que realmentepuedanacce- der a toda la informaciónque esconde su ADN.«Elprogresodelacienciaenelárea delagenéticaestácreciendoavelocidades exponenciales; el principal beneficio, a corto plazo, es una mejora en la preven- ción de enfermedades y en el desarrollo de fármacos más adaptados a la genética en cuestión. Es el principio del camino hacia la medicina personalizada. Esto a nivel individual ya es un avance impor- tantísimo pero, a nivel general, la investi- gacióngenéticanospermitirádesarrollar nuevosmedicamentosytratamientosmás eficientes yconmenores efectos adversos para toda la humanidad», detalla. Tecnología digital para nuestro ADN Cadamuestra de ADN analizada en el labora- torio de ADNTRO equivale a unos 2Gb de almacenamiento. Así, para garantizar la escalabilidad y proce- sado, la compañía utiliza tecnologías cloud, «que nos permiten aumentar la capacidad sin límites según la demanda», al tiempo que herramien- tas de BigData y Machine Learning, «para realizar costosas consultas sobre todas las muestras de forma simultánea en apenas unos segundos». Tecnologías digitales al servicio del análisis genético.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=