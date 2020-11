2020-11-01_INN

De repente, puedes hacer una clase de yoga, probartedistintosmaquillajeso llevarun control exhaustivo de tus datos de salud. Y todo sin necesidades de conjuros, es másbienunacombinacióndeingeniería, nube, software, realidad aumentada e inteligenciaartificial(IA).Esteinventode ActiMirror,consedeenValenciayHong Kong, ya ha hecho las delicias demarcas comoShiseidoenJapón,EstéeLauderen Singapur,GuerlainenChina,TheNorth Face en Shanghái, Kohl’s en EEUU o la mayor joyería del mundo, la asiática ChowTai Fook. ActiMirror nace en 2014muy lejos de España, en Hong Kong. Su primer foco era el retail, pero en 2019 el sector sufrió «un gran retroceso» y la compañía tomó dos decisiones estratégicas. La primera, expandir su know-how al segmentoB2C, concentrando sus esfuerzos en el hogar, el fitness y los hoteles. La segunda, crear una sociedad hermana de ActiMirror Hong Kong, domiciliada en Valencia paraexpandirelnegocioenlaUniónEu- ropea. Y así llegamos hasta Lanzadera, que ha seleccionado a esta startup en su última convocatoria. La primera pregunta es obligatoria, ¿por qué un espejo? «En las tiendas hay muchosestímulosvisuales,peroalgoque nunca filtramos es nuestra propia ima- gen», explica suCEO, Víctor Ruiz, a IN- NOVADORES. «Desde un punto de vista de programación neurolingüística, el cerebro límbico, el irracional, siempre te obliga amirar tu reflejo». Aunquepor fuera loparece, Lunnano esunespejocorriente.Detrásdesucristal de dos milímetros, hay una pantalla que dispara 900 lúmenes. «El máximo para que no dañe la vista son 300». ¿Por qué tantos, entonces? Porque al atravesar el cristal, se pierden 600. En total, ActiMi- rror ha logrado 280-300 lúmenes en alta definición. El «truco» está en su sistema patentadoconmicroagujeros(impercep- tibles para el ojo humano). «Rompimos muchos espejos hasta llegar hasta ahí y nos gastamos 900.000 dólares», recuer- da. Pero no se define como una empresa dehardware, sinode software. Todo está en la nube. Así, a diferencia de sus com- El espejo inteligente con sello español que conquista Oriente petidores, el espejo no depende del telé- fono móvil del usuario. Las API’s, la re- colección de datos o la IA se ejecutan en el cloud . ActiMirror también se encarga del desarrollo de las aplicaciones custo- mizadas, la realidadaumentada, la expe- riencia de usuario... de ahí su enfoque software. Actualmente, la startup tiene más re- corridoenel sector retail. Suúltimocon- trato global, por valor de 1,2millones de dólares,esconlafirmaniponadecosmé- ticosShiseido.Elproyecto,quedesplega- rá 1.050 espejos por tiendas de la marca detodoelmundo,permitiráalasclientas probarse el maquillaje con realidad au- mentada. La fabricaciónde las unidades MARÍA CLIMENT VICENT BOSCH empezará en noviembre y la instalación está prevista para febrero. PeroActiMirrorahoraestáexplorando nuevos mercados, como el del hogar y el fitness. Para ello ha creado Lunna, su es- pejodomésticoconmúltiplesfuncionali- dades.AtravésdesuaplicaciónCasa-Fit- ness, el usuario tiene acceso a vídeos (gratuitos y de pago) de entrenamientos. Lacámaraescapazdeidentificarsusojos y, convisiónartificial, crea todos los pun- tos de las articulaciones para corregir posturas cuando haga ejercicio. «A los gimnasios les interesamucho para fideli- zar a los clientes porqueofrecemos expe- riencias en tiempo real», dice el CEO. De hecho,actualmenteestánnegociandocon dos de las principales cadenas del país. Lunna también se presenta como un centro de control de salud. Por un lado, sepuede conectar aunabásculaconbio- impedancia para aportar información relativa al peso. Por otro, es capaz de in- tegrarsecontodotipodewearablescomo anillos o relojes. «Toda la información se centralizaconinteligenciaartificialyofre- ce una experiencia multidimensional y personalizada», indica. Tambiénestánprobando suusocomo interfazparalatelemedicina.Conelequi- poTummidelHospitalMoinhosdeVen- todePortoAlegre (Brasil) están llevando a cabo un proyecto piloto para que los pacientes no tengan que desplazarse siemprehastalaconsultadelmédicopara sus chequeos. Trajes de Cerruti en Hong Kong La tecnología de ActiMirror sirvió a la marca francesa de moda Cerruti para incrementar sus ventas un 16%en su tienda de Hong Kong. Se introdu- jeron etiquetas RFID en las prendas de la tienda y cuando alguien cogía una, el espejo la reconocía y lamostraba en la pantallamientras analizaba el perfil biométrico de la persona. Después, le enseñaba una foto de unmodelo de edad similar con esa prenda y con otras comple- mentarias. Entonces podía escanearlas con códigos QR y en casa, tomar la decisión y hacer la compra.

