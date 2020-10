2020-10-18_INN

TEL AVIV Israel: si no puedo fabricar coches «decentes», seré el mejor en software P. 2 y 3 CIO La cerveza se sirve con dos dedos de espuma y... ahora desde la nube P. 6 COVID-19 Un algoritmo para evitar el cierre del comercio y la restauración P. 8 PREMIO La española Arancha Martínez gana el EU Prize for Women Innovators por su trabajo en ComGo para aportar transparencia a este sector y en It Wil Be por su tecnología biométrica Arancha Martínez en un viaje a la India con su ONG It Will Be. A unquehaymásmujeresquehom- bresenEuropa,soloel16%delas startups europeas han sido fun- dadasocofundadaspormujeres,ysoloun 6% tiene equipos fundadores exclusiva- mente femeninos. Para subir estas cifras, los galardones EU Prize for Women Inno- vators eligen cada año a tres mujeres dis- ruptoras para premiar su trayectoria en el ecosistema innovador europeo y este año una de ellas es la española AranchaMar- tínez, cofundadora de la startup ComGo y fundadorade ItWillBe, unaONGtam- biénde base tecnológica. «Elfocodemisdosproyectosesmejorar la eficiencia y el impacto en el ámbito la innovación social», explica a INNOVA- DORESMartínez,quecreequehapodido tener más incidencia en el premio su tra- bajo con tecnología blockchain para au- mentarlatransparenciaenlatrazabilidad de fondos ydonaciones de las ayudas hu- manitarias para acabar con la corrupción e incrementar el rigor y el impacto social. DeestoseocupaComGo,unastartuptec- nológicafundadahacetresañosenEEUU junto aManuelHurtado. ComGosurgedeun customproject sobre tecnologíablockchainqueelaboraHurta- do en el MIT con la ayuda de Martínez. «Fueelproyectoseleccionadocomomejor proyecto y recibió el empujón del MIT para fundar una startup. Me llamó y lo pusimosenmarcha.Losdoscreemosque la tecnología puede mejorar el mundo» y esteeraelmododedemostrarlo.Así,crea- ron una plataforma blockchain para la trazabiliad del impacto social, algo que puede sonar intangible, pero que gracias alatecnologíasetransforma:losdonantes pueden conocer los efectos de su aporta- ción, hacer un seguimientode lamisma y ver los resultados que tiene, desde que se realiza hasta que finaliza el proyecto. SinofueraporlapandemiadelaCovid- 19,ComGoseríayaunproyectocomercial, pero todo se transformó a principios de este 2020 y los fundadores de esta startup decidieron poner su plataforma a dispo- sición del sector de manera gratuita y ya hay 136 entidades usando la plataforma Stopcovid.io. Este cambio de estrategia, reconoce,hasidograciasacolaboraciones comolasdeIBM,quehacedidodeforma gratuita IBMCloud IaaS. Aunque está teniendo bastante buena acogida, Martínez incide en que «se en- tiendevagamente»elpotencialquepuede Blockchainpara‘colorear’ las donacionesydigitalizarlasONG tenerlaplataformay«noseusacomoreal- mente podría hacerse para lograr más impacto, llegar mejor al donante y crear unarelaciónconélmásdisruptivaytrans- parente». El objetivo es descentralizar, sumar a beneficiarios y proveedores para validarsusprocesosydaresavisibilidadal donante.«Latecnologíayalopermite,pero alasONGlesestácostandocambiarelchip y reportar de esta forma». Para lograr este ambicioso proyecto, desdeComGohandesarrolladocontratos inteligentes para gestionar la particular cadenade suministroque actúa enel sec- tor de las entidades sinánimode lucro: se detallanosolounameradescripcióndela ONGy el proyecto, sino también se espe- CREU IBÁÑEZ SWATI CHAUHAN cifica qué actividades, qué presupuesto, qué plazos… «Se puede modificar, pero todo queda registrado, quién lo ha cam- biadoyenquéfechasehahecho,paradar transparenciayconocimientoaldonante». Además,tambiénsepuedeseguirelrastro del dinero que se realiza con donaciones fueradelaplataforma:«Secoloreaeldine- ro,losfondos,altokenizarlos,ysepueden asignar a actividades declaradas para que el donante pueda hacer su seguimiento». Así,sehaestructuradoenunaarquitec- turasimilara ladeunaredsocial paraque exista intercambio de información y vali- dacionesparagenerarconfianza,ganaren rigor y tratar de «aumentar la filantropía en nuestro país». Para ello, el objetivo es crear una experiencia similar a cuando se pide «una recomendación o un consejo para viajar a un determinado lugar, una especie de evaluación de cada proyecto» para acercar al donante y al beneficiario. «Es una digitalización enorme del sector, es como el ‘hoteles.com ’ de nuestro sec- tor», conel que se puede «comunicar con rigor» y aportar total transparencia al im- pacto social de cada proyecto. Por último, como fundadora de ItWill Be,Martínezdestacaeldesarrollodela app Child PPA , que emplea reconocimiento biométricomultifactorial(reconocimien- tofacial,huelladactilaryhuelladelasvenas de la mano) para recoger de forma siste- matizada datos fidedignos de un menor paraimpulsarelregistroylaidentificación de estos ‘invisibles’ para protegerles. En busca de ‘capital paciente’ El trabajo de Arancha Martínez ha sido seleccionado entre más de 200 candidatas para concienciar sobre la necesidad de más mujeres emprendedo- ras y crear modelos a seguir. La española apuesta por implemen- tar tecnologías como blockchain o biometría en proyectos de índole social. Su reto: digitali- zar sectores como el de las ONG, pero se trata de un proyecto que requiere un «capital paciente», porque en filantropía no hay un retorno rápido de la inversión.

