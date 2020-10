2020-10-11_INN

11 DE OCTUBRE DE 2020 Nº 124 A FONDO «El dilema antisocial», por Michail Bletsas, jefe de computación del MIT Media Lab P. 2 y 3 INNOVADORES by Inndux es una publicación de INNDUX DIGITAL GROUP S L. Tel: 960 263 499 innovadores@inndux.com SALUD Un laboratorio en España para combatir el Covid con genómica P. 3 AGRITECH Cómo convertir ‘porquería’ en el fertilizante que busca el agricultor P. 4 NUBE Gaia-X: la (última) gran apuesta europea por crear un coloso ‘cloud’ P. 6 y 7 FORMACIÓN Másde100.000alumnos detodoelmundo,que preparancertificaciones TIC,utilizancadamesla tecnologíade MeasureUp,radicadaen unpequeñopueblo sevillano.Ahorabusca darelsaltoacolegiosy escuelas Imagen de uno de los tests preparatorios de MeasureUp para una certificación TIC A penas separado por el río Gua- dalquivir de la vecina Sevilla, el pueblo de Tomares (25.000 ha- bitantes) no suele aparecer en los mapas de innovación mundiales ni figurar en ninguna lista de emprendimiento de re- nombre.Y,sinembargo,esallídondeestá radicada una de las startupsmás prome- tedoras en el ámbitode la formaciónon- line, conpresencia ya enmás de 100 paí- ses, con más de 100.000 usuarios men- suales y alianzas estratégicas con colosos comoMicrosoft oVMware. La empresa en cuestión se llama Media Interactive, aunque es más conocida por el nombre de su servicio de evaluación y tests prác- ticos: MeasureUp. «Desde los 18 años salí fuera de casa y micarreraprofesionalmellevóaIrlanda, trabajando en una empresa de certifica- ciones con gran relación con el mercado norteamericano.Alo largodel tiempo, vi unaoportunidaddenegocioendesarro- llar todos los contenidos de esos planes de formación desde España, en lugar de subcontratar en la India u otros países. Conunpequeñoequipo,empezamospor ahíparaircerrandolasdiferentesbrechas que hemos ido detectando en el mundo delaformación»,explicaaINNOVADO- RES SamBrocal, su fundador. De ahí el camino de la startup ha sido fulgurante.ConMeasureUpcomoplata- forma estrella. «Las dos grandes diferen- ciasdenuestroservicioson latecnología, pero también el tipo de preguntas que hacemos para validar el conocimiento adquirido. No nos quedamos simple- menteenuntestquerecojaloaprendido, sino que buscamos casos prácticos que requieranentenderodesarrollaresasha- bilidades», detalla el emprendedor. Un valorañadidoquemultituddecompañías de certificación han visto como el com- plemento perfecto a sus propios progra- mas de certificación, de modo que los alumnoslleguenmásymejorpreparados a los exámenes finales. «Es fundamental practicar antes de obtener una certifica- ción,peronosiempresesuelehacer.No- sotrospodemosacompañarenesecami- no, aportando además correcciones e información adicional ante los errores o losaspectosqueelalumnonoestáenten- diendo del todo». El resultado de esta técnica es palpable, tal y como reconoce Brocal: «Hay un caso de una gran com- pañía con la que empezamos a trabajar y Losexámenes ‘incopiables’que poneMicrosoft salendeSevilla teníanuna tasa de aprobados a la prime- ra de sus certificaciones inferior al 50%. Tras integrar MeasureUp en la prepara- ción de esos exámenes, el porcentaje su- bió al 87%». Eso en cuanto a la pata metodológica de esta startup, pero la capa tecnológica también es digna de mención. Bajo el nombre de Pedagoo, su plataforma téc- nica se independizó este año -justo antes de la pandemia mundial- para no sólo quedarse en el segmento de las certifica- ciones profesionales, sino poder abarcar a toda clase de centros educativos, em- presas ogobiernos quenecesitenevalua- ciones y formación remota. «Ya llevába- mos varios años haciendo una inversión ALBERTO IGLESIAS INNOVADORES muy potente en esta tecnología, que he- redamosdeunacompraen2013enlaque ganamos una subasta a veinte empresas estadounidenses. Desde entonces, y de formamuy agresiva, hemos ido constru- yendo una plataforma de evaluación re- motaque, además dedar soporte aMea- sureUp, pueda ser comercializada en el mundo académico en general. Estos pri- merosmeseshemosvistoungraninterés, conunaveintenadecentrosquehanpro- bado la plataforma, pero que enmuchos casossehaencontradoconlasreticencias al cambio o la falta de aprovechamiento de sus capacidades por parte de los do- centes.LoscentrosenEspañavanevolu- cionandoenelmundodigitaladiferentes velocidades, y es normal, pero aún cues- ta romper el modelo educativo tradicio- nalyconseguirlaintroduccióndetecno- logías -como la evaluación práctica y continuada- enel procesode aprendiza- je», añade el emprendedor. Unatecnologíaque,másalládelostests orientados al conocimiento aplicado, tambiénincorporaavanzadastécnicasde reconocimiento deimageneinteligencia artificialparalaautenticacióndelalumno que hace el examen: desde la captura de losdatosdelDNIhastaelseguimientode losmovimientos de la cabeza o el cuerpo del estudiante, pasando por el ritmo de pulsaciones en el teclado y un sinfín de parámetrosmásparaqueeldocentepue- da «cazar» aaquel queosehacer trampas en una de estas pruebas. Ayudando a transformar la educación SamBrocal está conven- cidodeque, pocoa poco, se impondrán las nuevasmetodologías de enseñanzamás ágiles y basadas en la tecnolo- gía. Ypara favorecer ese cambio, no siempre sencillo, su compañía tambiéndisponedeuna líneade consultoría - llamadaCertinet- especializada en la transformacióndigital de centros educativos e instituciones, desde los gestores hasta los docentes quedeben adaptar su formade enseñar a los nuevos tiempos .

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=