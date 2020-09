2020-09-20_INN

20 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Nº 121

INDUSTRIA Los sistemas de ventilación de la empresa catalana Airtecnics, que usan Apple o McDonald's en sus tiendas, dan el salto a la desinfección de virus y bacterias con radicales hidroxilos

El equipo de la empresa catalana Airtecnics.

N o se ve ni se toca, pero se siente. Las llamadas cortinas de aire crean una barrera invisible para separar dos ambientes diferentes. Piense cuando entra a una tienda en verano y dentrosemantienefresco.PuesenEspaña, enconcretoenCastellardelVallès(Barce- lona), se encuentraAirtecnics, uno de los reyesmundiales de estos sistemas de ven- tilación. Apple, IKEA,Carrefour, Adidas, Nike, McDonald’s, Mango, Zara o Lego utilizan su tecnología en sus tiendas de todo el globo. También han llegado a la SagradaFamiliaoDisneyland.Y,elpróxi- momesdeoctubre,lanzaránlacortinade aire capaz de eliminar virus del aire y de las superficies sindañar a la salud. La historia de Airtecnics arranca en 1986 cuando el emprendedor Jordi Oltra decidecrear suempresaparavender ven- tiladores. Empieza importando marcas europeasparacomercializarlasenelmer- cado nacional y, unos años después, se lanza a la producción propia de cortinas de aire para terceros. Esta tecnología des- tacaporsuahorroenergético(yeconómi- co), reduciendo el coste de calefacción y refrigeración en más del 80%, mientras mantienelaclimatizacióninterioryelcon- fort de las personas. En 2002, la compañía catalana apuesta dellenoporestalíneadenegocioycreasu propiamarca. Contacta por aquel enton- ces con laUniversidadPolitécnicadeCa- taluña (UPC) para conocer mejor cómo se comporta el aire en las cortinas y em- pieza a ampliar la gama de productos y a desarrollar tecnología patentada. ¿Unejemplo?En2017,Airtecnicslanza una gamade cortinas de aire resultadode unproyectoCDTI. Enestecaso, la tecno- logía ejerce de barrera frente a insectos o, incluso,roedores.«Noexistíanadasimilar en el mercado», destaca el ingeniero in- dustrial Jordi Oltra, hijo del fundador, a INNOVADORES.ElsistemaFlyDuo,por ejemplo, consiste en un doble jet con un plénum (espacio cerrado de aire) enme- dio. Así, el primer jet de aire lucha direc- tamente contra la entrada externa de in- sectos y, si alguno consigue entrar, el se- gundo jet los guíahacia el plénumcentral para llevarlosfinalmentehaciael exterior. «Estagamasehavendidoentodoelmun- do,porejemplo,hafuncionadomuybien en Nigeria, Perú, Colombia, Jordania o Dubái», destaca el subgerente y jefe del DepartamentoTécnico, JordiHierro. Las cortinasdeairedeDisneyy laTorreEiffel seránantivirus Trasunainvestigacióncasiprofética,en diciembre de 2019, la empresa catalana lanzóalmercadoWellisair,protegidobajo patente,capazdeeliminarvirusybacterias del aire y de las superficies enun radio de unos 60metros cuadrados. Y entonces la realidad se impuso. «Tuvimos rotura de stock», reconoceHierro. «El productoha tenido un impactomuy grande». Por eso ahoralaempresatrabajaenadaptarlatec- nología a otros formatos. De hecho, en octubre planea lanzar una cortina de aire conestafuncióndeeliminacióndeconta- minantes. Su solución, ideada por el doctor en IngenieríaBiomédicaPereMoragas, pre- senta dos ventajas claras frente a otros MARÍA CLIMENT INNOVADORES sistemasdedesinfección.Porunlado,des- infecta todo el ambiente y las superficies sinnecesidaddecontacto.«Muchospuri- ficadores sebasanenfiltros», explicaHie- rro,«esoquieredecirque,sielairenopasa porelaparato,noselimpia».Sinembargo, Wellisair utiliza radicales hidroxilos que eliminan los virus y bacterias a través de un proceso de oxidación avanzada. «Cuando salen los radicales, se produce una reacción en cadena que va desinfec- tando no solo el aire, también las superfi- cies», comenta. «Es elmismoprocesoque hace la naturaleza en la troposfera para limpiar el aire, nosotros lohemos imitado para el aire interior». La segunda gran ventaja es que es ino- cuopara el ser humano. «Adiferencia del ozonoolaluzultravioleta,quenopueden usuarseconpersonasdentro,nuestratec- nología no es nociva porque las personas ylosanimalestenemosunsistemaantioxi- dantequenosprotegedelaoxidaciónque provocan radicales, pero los virus y las bacterias no tienen estemecanismo». Y llega la pregunta del millón: ¿puede utilizarse Wellisair frente al coronavirus? «Según los resultados obtenidos en virus con estructuras similares al Covid-19 comoel SyncytialVirus (RSV), el disposi- tivo ofrece un resultado de eliminación esperado de entre el 92 y el 99%», dicen desdelaempresa.Peroelresultadonoserá seguro hasta noviembre, cuando Airtec- nicshagaunensayodelatecnologíaenun laboratorio independiente. En Catar, Jamaica y Siberia La exportación es la razónde ser de la compañía. Su amplio abanicode productos (más de 2.500 referen- cias propias) ha llevado aAirtecnics a los rinconesmás recónditos como la Torre Eiffel, el MetrodeDoha (Catar), el Aeropuerto JKFde NuevaYork, el HotelW deDubái, la estructura AtomiumdeBruselas, la fábricadePepsi enYeda (Arabia Saudí), el Museo deBobMarley en Kingston (Jamaica) o la planta de extracciónde gas natural Yamal LNG en laRusia siberiana.

