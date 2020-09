2020-09-13_INN

13 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Nº 120 DIGITALES Las compañías ‘telco’ piden un «trato justo» en pleno despegue de la 5G P. 2 INNOVADORES by Inndux es una publicación de INNDUX DIGITAL GROUP S L. Tel: 960 263 499 innovadores@inndux.com EIT El director del instituto dice que la Covid-19 prueba que a Europa le falta soberanía digital P. 3 INDUSTRIA El automóvil conectado sigue su camino y no espera a la 5G hasta 2026 P. 4 DACOSTA Cómo innovar un restaurante tres estrellas Michelín en plena pandemia P. 5 AGRICULTURA Después de tres años como investigador en movilidad robótica en el MIT, Ramón González traslada esta experiencia a su startup Robonity para lanzar una solución que facilita el día a día del agricultor El emprendedor español Ramón González, fundador de Robonity, con sede en Almería. Y silaúltimatecnologíaparalaNASA se aplicase directamente en los camposdeAlmería?RamónGon- zález ha logrado trasladar a la agricultura todoelconocimientoadquiridodurantesu etapacomoinvestigadorenelinstitutotec- nológicomás punterodelmundo: elMIT. El ingeniero en Informática y doctor en Robótica cruzó el charco para trabajar en el grupo de movilidad robótica del centro deMassachusetts.Hoy,yadevueltaencasa, su empresa Robonity acaba de lanzar su primerproductocomercial,protegidocon siete modelos de utilidad, que pretende simplificar el día adíadel agricultor. «Siempre he sido muy inquieto», reco- noce González a INNOVADORES. Su periplo por EEUU es una prueba de ello. Desdesugrupodeinvestigación,trabajaba paradosclientesdealtonivel:laOTAN,en asuntos como la optimización de rutas de los vehículos militares, y la NASA, en la movilidadde susvehículosdeexploración planetaria.«Desarrollamosdiferentesalgo- ritmosdecontroldevelocidaddelasruedas de los robots que pueden usarse en las próximas misiones a la Luna», comenta. «Trabajabaenlapuntadelanzadelatecno- logía anivelmundial». Sinembargo,GonzálezvolvióaAlmería en 2017. «Me ofrecieron seguir en elMIT yenalgunaempresarelevante,perolesdije que no», recuerda. «Quería cambiar las cosas».Yeso,ensutierra,significamejorar el sector agrícola. «Laagriculturaes elmo- tor fundamental de nuestra economía, sobretodo,laintensiva»,comenta.«Miin- tención era aprovechar ese conocimiento en tecnología punta para resolver los pro- blemascotidianosdeagricultoresyempre- sas agrícolas». Así nacióRobonity. Unadelasparticularidadesdelastartup almeriensedesdesunacimientoesquefor- mapartedelexclusivoecosistemadelMIT, al que solo pertenecen 1.700 empresas de todoelmundo.Paraentrareneste‘club’,el fundadornosolotienequehaberformado parte del instituto tecnológico, sinoque su filosofíaesevaluadaporuncomitéquede- cide si está alineada con los valores que el MITdefiende.«Nosoloaceptaronnuestro formulario,sinoqueennoviembrede2019 nosinvitarondosdíasapresentarRoboni- tyenuneventoquesecelebrabaenelaudi- torio principal con asistentes como los presidentesdeBayer,OracleoMicrosoft», señala. «Fuimos lanovedadenagricultura y llamamosmucho la atención». El españolque llevalatecnología delMITy laNASAal campo Lacompañíaactualmentesigueunmo- delo de negocio doble. Por un lado, lleva acaboproyectosdeconsultoríarelaciona- dosconlarobotizacióndeprocesosindus- triales, también ofrece formación en ro- bóticao estudios de viabilidaddeproyec- tos. En esta línea, Robonity mantiene la relacióncomercialconlaNASAylaOTAN enasuntosdeconsultoríaparaproblemas particulares de la movilidad de sus vehí- culos. Lasegundalíneadenegociosonlospro- ductospropios.Lastartupempezóroboti- zandoprocesosencentrosdemanipulado dealimentos.«Pero,alestarencontactocon el sector, vimos queunode los grandes ni- chos de mercado en la agricultura son las MARÍA CLIMENT INNOVADORES explotacionesagrícolas,dondeserecolecta y crece el cultivo», dice. «Hay muy poca tecnificación y pocas herramientas para capturardatos, salvo las estacionesmeteo- rológicas». Tras varios prototipos y dos años traba- jandoen la idea, Robonityha lanzadoeste mes su primer producto: Mobibuk. «Los agricultores cada vez tienen que ser más eficientes yoptimizar sus procesos porque lacompetenciayaesmuyalta».Paramejo- rarsucompetitividad,lastartuphadiseña- do un sistema de gestión de explotación agrícola(unERPvertical)donde,«deforma muy sencilla», los trabajadores pueden in- troducirlosdatosdeloscultivosyvisualizar toda la información fundamental para to- mardecisiones. Lasencillezesunadesusprincipalesca- racterísticas. «No hace falta ni manual de usuario». Con la aplicaciónmóvil, el agri- cultor puede introducir los datos indivi- dualmenteoconetiquetas repartidas enel invernadero. «Aportamos informaciónde forma automatizada que es clave para la toma de decisiones, como cuántas líneas hace cada trabajador, cuánto tarda enuna operaciónoquéplagasseobservan»,expli- caGonzález. La herramienta tecnológica permite así dar una respuesta de control y gestión de datos, planificación de recursos humanos ymaterialesyelcontroldeplagaseinciden- cias.Todoellobasadoenlasúltimastecno- logíascomolarobótica,lainteligenciaarti- ficial, el bigdataoel internet de las cosas. Entre los 10 finalistas de la OTAN Robonity se alzó como finalista del NATO Innovation Challenge en 2018, el premiomás importante que la OTAN concede a la innovación a nivel mundial. «Lanza un reto y cualquier empresa o centro de investigación puede enviar su propuesta de solución», comenta González. «La sorpresa llegó cuando fuimos seleccionados entre los 10 finalistas». El equipo viajó a París para defen- der su proyecto. «Fuimos los únicos españoles elegidos».

