2020-09-06_INN

6 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Nº 119 AMETIC El congreso de la patronal TIC señala a lo digital como única respuesta posCovid P. 2 y 3 INNOVADORES by Inndux es una publicación de INNDUX DIGITAL GROUP S L. Tel: 960 263 499 innovadores@inndux.com IFA 2020 El 5G también quiere entrar en tu casa, uno de los mensajes de la feria de Berlín P. 2 y 3 EMPRESAS El creador de ‘Fortnite’ desafía a Apple y encarna un nuevo modelo de innovador P. 6 MERCADOS Soluciones para evitar el ‘crack’ tecnológico de la economía española P. 8 I+D+i La cántabra Fotoglass combina tecnología óptica con biomedicina para desarrollar nuevos instrumentales quirúrgicos capaces de diferenciar tejido tumoral del sano La firma cántabra une en sus laboratorios la físcia óptica y la biotecnología. C ombinar la tecnología óptica con la biomedicina y la neu- rocirugía. Este es el reto que tiene ahora entre manos la firmacántabraFotoglass, quehadadoel salto de desarrollar tejidos o cerámica luminiscentes a crear instrumental qui- rúrgicoparaayudaralosneurocirujanos a diferenciar el tejido sano del tumoral enunaoperaciónparaextirparglioblas- toma(unodelostumorescerebralesmás frecuentes). En concreto, junto al Hospital Mar- qués de Valdecillas, el instituto IDIVAL y la Universidad de Cantabria, han pa- tentadodosdispositivos, que tienenuna forma similar a la de un lápiz, basados entecnologíaplasmónica(chipplasmó- nico)connanosensorescapacesdeiden- tificar, en tiempo real, tejido necrótico, tumoral y tejido peritumoral, gracias a la transmisiónópticaextraordinaria, un fenómenogeneradoporlaexcitaciónde los plasmones superficiales del chip. Este equipo de investigadores, enca- bezados por los responsables de Foto- glass (los doctores y catedráticos de la Universidad de Cantabria Francisco González y Fernando Moreno -miem- bro de la Optical Society of America- y José Luis Fernández, jefe de Genética del Hospital Marqués de Valdecilla y responsable de investigación en IDI- VAL) ha creadoestos dispositivos conel objetivo de ayudar al neurocirujano a detectar losmárgenes del tumor, sinne- cesidaddeeliminartejidonodañadopor el tumor, explica a INNOVADORES FernandoMoreno. Este proyecto, por el que ya ha mos- tradointerésunamultinacionaldeequi- pamiento quirúrgico, es un claro ejem- plo de cómo «el área ‘bio’ mezclada con la física [óptica] es un coctel conmucho potencial» en el sector médico, porque permite dar nuevos pasos, puntualiza González: «Ya se era capaz de distinguir tejido sano de otro que no lo es, pero ahorasomos capacesdehacerlosindes- truirlo». Endefinitiva,estosdispositivos permiten al profesional obtener infor- mación en tiempo real durante la inter- vención quirúrgica e interpretarla fácil- mente para tomar decisiones. En sus inicios en 2009, esta compañía se especializó en desarrollar tecnología óptica aplicada a sectores industriales tan diversos como el textil, el cerámico Estabio-ópticaespañola‘ilumina’ nanotextilesycélulascancerígenas o el alimentario. «Somos capaces de ver cualquiercosaquesenecesite,porejem- plo,enlaindustriaalimenticiadescubrir trazas que no se pueden detectar en los procesos o en la textil lograr que una prenda sea visible sin ser enfocada por una luz», apunta Paloma Rivero, direc- tora de Operaciones. Desinfección Covid-19 Sin abandonar esta línea de I+D indus- trial, Fotoglass ha evolucionado para incorporar labiotecnología ensusdesa- rrollos y así potenciar el incipiente con- cepto de ‘bio-óptica’. En ese momento, se incorporó a la compañía José Luis Fernández. Esta nueva área de la com- CREU IBÁÑEZ INNOVADORES pañía también ha permitido a Fotoglass adaptarseenestostiemposdepandemia por laCovid-19. Rivero señala que, ante la proliferación de dispositivos de des- infección que utilizan luz ultravioleta UVCsobresuperficiesysistemasdeaires paramatar lapresenciadel coronavirus, se ha detectadoquemuchos no cuentan con una validación del «efecto germici- da», es decir, en qué grado estánmatan- do a este patógeno. Así, Fotoglasshadesarrolladounbio- dosímetro con microorganismos vivos, amododesensorparavalidarlarespues- ta ante la UVC de este tipo de equipos. Estosbiodosímetrossecolocanenzonas estratégicas para validar los dispositivos o las áreas sobre las que seha aplicado la luz ultravioleta. Así, se combina con ra- diometría óptica para validar los pará- metros de las dosis de UVC que se pre- cisan para matar los patógenos de la Covid-19ylograrmásdeun99%dedes- infección, explica Fernández. Eneste sentido, se dirigena los dispo- sitivos que usan UVC en sectores como la automoción, transportes público y privado (metro, AVE, autobuses), hote- les y centros sanitarios. El biodosímetro desarrollado por Fotoglass se basa en «modelos potencialmente patógenos, pero tratados genéticamente, de tal ma- nera en el laboratorio, que dejan de ser unpeligroymantiene los niveles debio- seguridad» durante los procesos de va- lidación, apostillan sus responsables. Un área de I+D a medida de cada cliente El modelo de negocio de Fotoglass se centra en las primeras fases del I+D+i, es decir, trabajan en el desarro- llo de un proyecto para trasladar el conoci- miento de la tecnología bio-óptica a diferentes sectores industriales. El equipo de esta firma cántabra se centra en prototipar todos estos desarrollos y realizar las pruebas de concep- to a escala laboratorio para trasladarlo a sus clientes, que son quienes fabrican y comercializan el producto.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=