2020-07-19_INN

19 DE JULIO DE 2020 Nº 117 ENTREVISTA Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e IA, adelanta sus planes P. 2 OCIO Así es Warm, la 'oreja' mundial de radios que empodera a los músicos emergentes P. 4 SANIDAD La directora de EIT Health: «Nos falta profesionalizar la innovación en salud P. 5 I+D Desentrañar la luz con ojos de mujer: el ICFO logra un millón para una nueva cátedra P. 8 COMERCIO NeuroMobile es una startup murciana que permite obtener los mismos datos sobre los consumidores de los canales online pero en las tiendas de proximidad y los centros comerciales El equipo de Neuromobile. E l comercio físico lleva varios años afrontando una tensa re- conversión ante el auge de las ventas online y los profundos cambios en las tendencias de compra de las ge- neraciones más jóvenes. La crisis de la COVID-19 no ha hecho sino incre- mentar la urgencia de reinventar estos espacios, desde las pequeñas tiendas de proximidad hasta las grandes superfi- cies y centros comerciales, paramante- ner su sentido. Y la premisa sobre la cual construir una nueva era parece clara: el conocimiento preciso de sus consumidores para poderles ofrecer el tratomás personalizado posible. Y es que, mientras que los canales online lo tienenmuy fácil para obtener información de sus clientes (por datos denavegación, cookies, etc.), enel caso de los entornos físicos esto resulta har- to complicado. Pero cada vez surgen más propuestas que combinanel Smart Data con el conocimiento de la locali- zación de los usuarios de forma no invasiva para obtener esa panorámica tan imprescindible. Es el caso de la murciana NeuroMobile, fundada en 2011 tras una competiciónde empresas innovadoras de base tecnológica. «Nos dedicamos al desarrollo de so- luciones tecnológicas que permiten la gestión integral de los espacios comer- ciales ya sean tiendas, centros comer- ciales o áreas urbanas. Buscamos el conocimiento de los hábitos y prefe- rencias del cliente o ciudadano, apli- cando indicadores digitales al entorno físico», explicaRaúl García Serapio, su fundador y CEO. «Inicialmente vimos una oportunidad en la hiper-persona- lización del marketing de proximidad en el comercio aplicado al entorno de los grandes centros comerciales y en áreas comerciales urbanas. Le presen- tamos la solución a una de las mayores gestoras de centros comerciales de Eu- ropa que nos contrató para ponerla en marcha». NeuroMobile combina herramien- tas para gestionar la relación con el cliente/ciudadano (CRM), la creación de contenidos (CMS) yun sistemapro- piode localización indoor que propor- ciona la información de visitas de clientes sin necesidad de instalar nin- gún tipo de hardware, como puedan ser los tradicionales beacons. Este úl- Lastartupquesensorizadesde Murcia14.500tiendasenRusia timo es el ingrediente secreto de la startup, que consigue esos datos de presenciade los usuariosmedianteuna tecnología LAAS que, en definitiva, se trata de un SDK que corre en la apli- cación del cliente y que facilite los da- tos de tráfico (como visitas, tiempo de permanencia, recurrencia, etc) de clientes a cada pequeño comercio o la hiperpersonalización de la comunica- ción indoor en tiempo real de las ac- ciones o actividades promocionales de cada comercio. De ahí, a las posibili- dades infinitas en cuanto a dinamiza- ción del comercio urbano o de los centros comerciales: programas de fi- delización, automatización de comu- ALBERTO IGLESIAS INNOVADORES nicaciones con los usuarios, dinámicas participativas, iniciativas promociona- les a medida… E incluso, ludotecas: «El principio del periodo de confina- miento causado por el COVID nos coincidió con la puesta en marcha del proyecto con la asociación de empre- sarios de Villena en Alicante. Con un socio local creamos una LudotecaVir- tual donde los papas podíanentretener a los niños, hicimos el estreno de una obra de teatro y proporcionamos un medio al ayuntamiento para difundir información sobre las diferentes fases de desescalada del COVID», detalla el CEO de NeuroMobile. El éxitode esta propuesta está siendo reseñable. Desde suMurcia originaria, donde trabajan sus 14 profesionales, esta startup ya opera en países como Finlandia, Italia, Polonia, Portugal o Colombia y ha comenzado un proyec- to en Rusia de la mano del mayor ope- rador de tiendas de alimentación en el país euroasiático con 14.500 estableci- mientos. En total, su solución está ya integrada en 40 grandes centros co- merciales por toda Europa y en dos áreas urbanas: Bilbao y Villena. Ade- más, recientemente la startup ha for- mado parte del programa de acelera- ción del Grupo Dia con el fin de com- probar las posibilidades de esta tecno- logía de localización dentro de la personalización y el marketing de proximidad. Smart Data para el comercio local «La necesidad de solu- ciones digitales aplicadas al desarrollo económico local se ha disparado como consecuencia de la pandemia de la COVID. No tenemos una cifra del alcance, pero en países donde la gestión de áreas comerciales urbanas está mucho más profesionalizado que en España, como es Reino Unido, la demanda de estas soluciones se ha multiplicado por 10 en tan solo tres meses», indica Raúl García.

