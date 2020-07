2020-07-05_INN

El responsable de la planta de Schneider Electric en Puenta la Reina, Manuel Otamendi. A horatambiéntenemoslacapaci- dad de diseñar las herramientas que necesitamos en la forma, el tamañoylacantidadexactasrequeridos». AsísearrancaManuelOtamendisobrelos beneficios que le aporta la apuesta por la fabricaciónaditiva.SuplantaenPuentela Reina, en el centro de Navarra, acaba de recibir la atención de Schneider Electric, grupoalquepertenecen,yqueleshasitua- docomoejemplodeimplementacióndela Industria4.0. En la instalación navarra trabajan 250 personas que se dedican a la fabricación ymontajedeaparatosyequiposeléctricos, incluidos interruptores de luz, enchufes, disyuntores, interruptores de voltaje. Como explica Otamendi, gerente de in- dustrializaciónymantenimiento,elegirla impresión3Dpara integrarla en su cade- na de trabajo les permitía reducir costes que antes subcontraban. ¿De qué forma la aplicaban? En un principio la querían para producir series limitadas de herra- mientas, pero «nos dimos cuenta del po- tencialdeextendersuusoaunagamamás amplia». De hecho, ahora están produciendo más de un centenar de nuevos diseños al año.Entreellos,plantillas,pinzasderobot yotrasherramientasparabrazosmecani- zados.Todasestaseranpiezasparalasque dependían de una subcontrata que se las producíamediante sistemas de inyección y moldes. Con la impresora 3D de Stra- tasys, Otamendi asegura que «ahora po- demos reemplazar las costosas pinzas de aluminio por brazos robóticos con alter- nativasimpresasen3DconPLA».Gracias a este termoplástico de ácido poliláctico consiguen imprimir «uno por alrededor de cien euros», lamitad de lo que les cos- taba antes y enmenos tiempo. Desde Stratasys, sudirector de solucio- nes de fabricación para Europa, Oriente Medio y África, Yann Rageul, señala que fomentarlaindependenciarespectoater- ceros es una tendencia al alza. «Imprimir enhoras,ocomomuchodías,loqueantes necesitabasemanasparaconseguirseper- mitequelasmáquinasseamorticenantes», apunta. «Esmuy útil no solo para reducir costes,sinoparaañadirunmejorusopor- que ayuda a localizar la producción». Esta es una ideaqueha cobradomayor importancia con los tres meses de estado de alarma a causa de la crisis sanitaria de la Covid-19. Lo que antes no se tenía en El epicentronavarrodel seísmo de laimpresión3Dindustrial cuenta, por ejemplo, que el proveedor es- tuviera a la otra punta del mundo, ahora cobraunamayorimportanciaconelcierre defronterasolasrestriccionesaltranspor- te en carretera. De momento, concede Rageul, no se trata de que la fabricación aditiva pueda asumirtodounprocesodeproducciónen serie, pero sí es capaz de responder ante pedidos de bajo volumen. «Usando el F170», prosigue Otamendi, «podemos producirnuevasherramientasdealtoren- dimiento en solo un día, mientras que hubiera tomado al menos una semana externalizar lasmismas herramientas an- teriormente. Esto reduce de manera cru- cialnuestradependenciadelosproveedo- MIQUEL HERNANDIS INNOVADORES res y nos da mucho más control sobre la producción de herramientas, lo que ha aumentadolaflexibilidadgeneraldenues- tro proceso de fabricación y ha acelerado nuestro tiempo de comercialización de muchos productos». De hecho, insiste en que«haymuchamásoportunidadporque aumentamos la replicabilidad de las pro- piedadesmecánicasdelaspiezas.Yesose aplica a todos los sectores». Si con grandes corporaciones como Airbus oSiemensMobility ya estánusan- do la fabricación aditiva directamente comosistemadeproduccióndesuspiezas, Rageulconfíaenquesevayamásalládela aeronáutica y el transporte en muy poco tiempo. Este2021yacalculanqueempre- sas de otros sectores darán el salto: «Esta tecnología existe desde hace 30 años y la primeraaplicacióneranprototiposyadía de hoymucha gente solo conoce esa apli- cación, pero están descubriendo que el retorno de inversión es mucho mejor de lo pensado». Eso, lo suman al avance de su mismo sectorenelqueyaveundescensodelcos- te de la producción de las piezas y el au- mentodelavelocidad,«conloquepodre- mos coger más y más del mercado de piezasoriginales».Coneso,reitera,«dare- moslaopciónalosempresariosdefabricar localmente. Son muy dependientes de productos que vienen demuy lejos y si se pueden fabricar demanera autónoma, es unasolución.Noparatodo,perosípuede ayudar». Fabricación avanzada contra el virus En un periodo de crisis como el estado de alarma que ha vivido esta primavera Europa, la fabricación 3D se ha usado especialmente para ayudar al sector sanitario. «La impre- sión de protección y ventiladores ha sido más importante de lo que se podía esperar», reconoce Rageul. Tanto es así que tuvieron que trabajar en particular para poder cubrir la deman- da en materiales biocompatibles que les pedían sus clientes.

