2020-06-28_INN

28 DE JUNIO DE 2020 Nº 114 ENERGÍA El hidrógeno, un ‘boom’ energético a la vista que España no puede perderse P. 2 y 3 INNOVADORES by Inndux es una publicación de INNDUX DIGITAL GROUP S L. Tel: 960 263 499 innovadores@inndux.com ENTREVISTA Pure Storage: «Los discos magnéticos para almacenar datos, los nuevos dinosaurios» P. 4 EVENTOS La era del ‘show virtual’ para coches y moda, ¿Seduce tanto como los actos presenciales? P. 12 y 13 AFONDO La producción tecnológica de personas ‘falsas’ y ‘tecnopersonas’, en la terminología del investigador Javier Echevarría, creadas digitalmente, tiene un mercado enorme. Son un gran negocio y forman parte de nuestra realidad superpuesta. ¿Qué sucederá cuando se use para simular manifestaciones? El negocio en auge de fabricar en masa INNOVADORES ‘personas’ matemáticamente ‘únicas’... que no existen

