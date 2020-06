2020-06-21_INN

En su segunda fase, que se lanzará en2022, se incluyeunvehículomotoriza- do ( rover ) que irá perforando hasta dos metrosdeprofundidadelplanetarojo.En él,elInstitutoNacionaldeTécnicaAeroes- pacial ha desarrollado un espectrómetro RAMAN, que contará conun láserde es- tado sólido bombeado por diodo creado por la españolaMonocrom. Con la tecnología patentadade esta fir- ma, sehapodido fabricar la fuentede ilu- minacióndelmódulo láser que se integra delespectrómetroRAMAN,quepropor- ciona en pocos segundos información química y estructural de casi cualquier material o compuesto orgánico e inorgá- nico para identificarlo y, así, poder inves- tigar si hay trazas o marcadores de vida, presente o pasada, enMarte. Se tratadeun láserespecial por las con- dicionesenlasquesevasausar:«Esdeun tamañodiminuto(menosdeunamoneda de dos euros), perodebe sermuy robusto parasoportarlasvibraciones,losimpactos y la radiacióngamma»de estamisión, ex- plica a InnovadoresCarlesOriach, direc- tor de Estrategia y Desarrollo de Mono- crom. Y el tamaño y el peso importan, y mucho, porque «cuesta unmillón de dó- lares cada kilo que se lanza al espacio». Esto es algo muy alejado de los inicios deMonocrom: empezóen1993conpro- ductoscomounláserintegradoenunpalo de golf para guiar la trayectoriade los gol- pes.Enconcreto, laempresasurgió tras la fusión de otras dos, una especializada en óptica y otra en electrónica de potencia, y aunqueseenfocaroncomotallerdeservi- cios láser para sumantenimiento, tras los efectosdelacrisisde2008,queenestesec- tor se sintió de lleno entre 2011 y 2012, se transformaronyapostaronporesapeque- ñaáreadedesarrollotecnológicoiniciada casiunadécadaantes.Oriachresumeesta reinvención de una forma muy gráfica: «Empezamos integrando láseres enpalos de golf y ahora estamos mandando esta tecnología aMarte». Esta estrategiade «repensar» elmodelo de negocio la estableció Delfí López, el actualCEOqueaterrizóenMonocromen 2013. «Ya teníamos productos propios, pero nos centramos para focalizar más estosdesarrollosenesasáreasdondeapor- tamos más valor» con dos tecnologías Elláserespañolquesalealespacio yanalizarámaterialesenMarte concretas:elláserdediodoyláserdeesta- dosólidobombeadopordiodo,ambosde alta potencia. Para fabricar estos compo- nentes láser, cuentan conuna patente so- brelatecnologíaparamontarlasbarrasde diodo láser enunchipde tamaño reduci- do. A diferencia de las seis empresas con las que compiten en todo el mundo (dos en EEUU, Alemania, Francia, Japón y China)queapuestanporlasoldaduracon oro-estañoo indio, la firma catalana para evitar los problemas de la soldadura creó unsistemapropioparamontarelchipcon uncontactoeléctricoytérmico«perfecto» sobre electrodos de cobre. Con este sistema, que puede realizarse a temperatura ambiente, el chip es más CREU IBÁÑEZ INNOVADORES robustoy,alevitarlassoldaduras,sealarga lavidade lasbarrasdediodoy semejoran las propiedades ópticas del láser. Ahora están actualizando la patente para intro- ducir lasmejoras desarrolladas. López incide en que uno de los puntos de inflexiónde la compañíaha sido la au- tomatización de la fábrica en 2014 para convertirse en una planta industrial 4.0. Estoleshapermitidomantenerdoslíneas de producción: una ‘manual’ para lanzar series más cortas, peromás flexibles para adaptarse a los requisitos de un cliente y capazdeproducirentre4.000y5.000uni- dades de alta potencia al año. Aestalíneamáspersonalizada,sesuma la producción automatizada: un solo tur- nodetrabajo(cuentacontresenlaplanta) puede llegar a producir hasta 10.000 uni- dades. «Esta línea, además, es fácilmente adaptable a cada nuevo componente sin añadir grandes costes de inversión» por los ajustes de las máquinas, lo que aporta un gran valor añadido a su tecnología. «El campo de utilidad de la tecnología láser aúnno está explotada del todo. Aún quedanmuchasaplicacionesdelafotóni- ca por explorar. Una de las últimas que hemosdescubiertoesusarláserazul,trans- parente al agua, para limpiar el casco de un barco sin tener que vararlo», apostilla López. El futuro está abierto y ahora a la puerta de Monocrom llaman desde la agencia espacial japonesa (Jaxa) o laESA, pero también empresas de sectores muy diversos: salud, automoción, diseño... Industria y salud, otros nichos Monocrom, además, diseña y fabrica dispositivos láser de diodo de baja y alta potencia para diferen- tes sectores como médico, estético, procesado de materia- les, ciencia, defensa o artes gráficas... Por ejemplo, en automo- ción han desarrollado una tecnología para el conformado de materiales, con el fin de poder doblar en las líneas de montaje los metales más duros sin malgastar energía, con una rapidez extrema y sin perder sus propie- dades en el proceso.

