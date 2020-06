2020-06-14_INN

14 DE JUNIO DE 2020 Nº 112 BIO DIGITAL Estalla la reinvención de la Medicina, el sector de la salud analiza las claves P. 2 INNOVADORES by Inndux es una publicación de INNDUX DIGITAL GROUP S L. Tel: 960 263 499 innovadores@inndux.com AMENAZAS La ciberseguridad europea entra en un estado de revisión ante el auge del IoT P. 4 INGENIERÍA El sensor que salta de la obra civil a la ginecología para los partos prematuros P. 6 EMPRESAS Cuatro principios clave para reconstruir la división de TV y audio de Philips con diseño P. 8 PERSONAJES ÚNICOS Paul Cormier concede su primera entrevista en España a INNOVADORES tras asumir la dirección de Red Hat el pasado abril y convertido en el rostro del código abierto empresarial Paul Cormier, presidente y CEO de Red Hat. V einte años, quién lodiría, pasan volando. Dos décadas ya desde que iniciáramos este nuevomi- lenio y cuatro lustros en los que el mun- dohacambiadoprácticamenteporcom- pleto. Hagamos algo de memoria (y un ejercicio de particular nostalgia): en 2001, ascendía a la presidencia de Esta- dos Unidos George W. Bush. Todavía contábamos en pesetas. La estación es- pacial rusa MIR dejaba de existir y cul- minaba en ciertomodo la era de esplen- dorsoviético;mientrasquelaWikipedia enespañol aúnestabadando sus prime- ros pasos. Parecemuchísimo tiempo, ya nohablemos en la arena tecnológica, en la que internet aún era un desconocido paramuchos, los smartphones pertene- cíanalacienciaficciónolanubesoloera sinónimo de lluvia y mal tiempo. Un largo e intensoperíodode tiempo el que hemos vividodesde entonces hasta hoy; años que un ingeniero de software lla- madoPaul Cormier ha vivido en lamis- ma empresa: Red Hat. RedHat esbienconocidoennuestros díascomoelreferenteensolucionesem- presariales de código abierto. Los pri- meros que supieron rentabilizar Linux comounaopciónviableparalasgrandes empresas. Los que abrieron el melónde lanubehíbrida.Yesaempresaporlaque IBM desembolsó el pasado año nada menos que 34.000 millones de dólares. Pero en 2001, cuandoCormier entró en la empresa como vicepresidente de In- geniería, apenas era una startup inci- piente con un modelo de negocio en pañales y objeto de las críticas de la co- munidad ‘open source’. «Cuando entré enRedHat éramosmenos de150 traba- jadores, ahora somos 15.000. Y la em- presa se dedicaba a algo muy distinto a loquehacemoshoy:erasimplementeun revendedor de Linux, empaquetaban distribuciones de Linux en cajas para venderlas. Con estemodelo de negocio, teníamos 15millones en ingresos y per- díamos 200millones al año», rememora Paul Cormier para INNOVADORES. «Yo fui responsable de la controversia, que no fue otra cosa que reenfocarnos hacia la empresa. A las compañías les gustaba Linux, pero no era una opción estable. Tenían miedo de que el sistema secayeraal agregarnuevas aplicaciones, al incorporar nuevo hardware... No ha- RedHat, de la controversia al reinado del código abierto ALBERTO IGLESIAS INNOVADORES bíani siquiera softwareempresarial cer- tificado para esta plataforma. Tampoco existíaunciclode actualizaciones fijo.Y ahí vimos una oportunidad: decidimos abandonar la venta deLinux que hacía- mos,quefueunadecisióncontrovertida internamente, y lanzar Red Hat Enter- priseLinux.Haciafuera,hubomáscon- troversia con hacer dinero con una so- lución de código abierto. Pero siempre hemos sido fieles a esa filosofía y devol- vemos todas nuestras tecnologías, todo loquedesarrollamos,alacomunidad.Y con esto conseguimos pasar de apenas 30 ingenieros a 3.000 trabajando en Li- nux, cuyo trabajo era devuelto después al mundo». Sigue en la página 3 Traje de día, ingeniero de noche PaulCormiersiempreha renegadodel liderazgo corporativo,pesea ocuparelsillóndemando deRedHat.Y, afechade hoy, sigueconsiderándo- secomouningeniero más.«Algunoscompañe- rosmehicieronunaplaca especial conel cargode ‘Exingenierodistinguido’. Mesentímuyorgulloso deesedetalle»,presume.

