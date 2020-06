2020-06-07_INN

7 DE JUNIO DE 2020 Nº 111 RACISMO La inteligencia artificial replica y amplifica los sesgos y la discriminación por raza P. 2 INNOVADORES by Inndux es una publicación de INNDUX DIGITAL GROUP S L. Tel: 960 263 499 innovadores@inndux.com A FONDO Hacia la logística 4.0: un sector se revoluciona en busca de la entrega perfecta P. 4 y 5 INGENIERÍA Generar electricidad diseñando un ‘hidrotornillo de Arquímedes’ P. 7 SOCIEDAD Los miedos de la Covid-19: la solidaridad en España, el hambre en Latinoamérica P. 8 INDUSTRIA La empresa española TedCas ha rediseñado su tecnología de interfaces naturales para que las plantas productivas puedan trabajar en remoto o manejar los ‘cobots’ a distancia evitando riesgos de salud La tecnología de la española TedCas tiene aplicaciones en el ámbito industrial y médico. C uandoJesúsPérez-Llanoideóuna tecnologíahospitalariautilizando herramientasdelmundodelvide- ojuego, nunca pensó que podría llegar a servirde‘escudo’paralasanidadylaindus- tria enmediodeunapandemiaglobal. Suempresa, TedCas, trabajaba en facili- tar la interacción humano-máquina antes de que se convirtiese enuna tendencia del sector.AsílacompañíadeNoáin(Navarra) logrócrearunsistemaquepermitíaalciru- jano controlar los equipos informáticos mediante gestos y órdenes. El médico to- mabaporprimeravezelcontroldelaspan- tallasinformativasdurantelasoperaciones, sin tener que recurrir a terceras personas. Su misión: reducir el tiempo del paciente enelquirófanoreduciendolosriesgosycon el consecuente ahorro de costes. Pronto atrajo a centros demediomundo como el HCA Healthcare de Texas, Academisch MedischCentrumdeÁmsterdam,Azienda OspedalieraUniversitaria IntegratadeVe- ronaoLaPazdeMadrid. Despuésllegóelaugedelasnuevasinter- facesnaturalesdeusuario,quebuscanuna maneradecomunicarnosconlatecnología más intuitiva incluso que las pantallas tác- tiles.Y,¿quéhaymássencilloqueusarlavoz Controlarporvozla fábricadeVolkswagen parareducircontactos o los gestos? Así que la industria, que bus- caba nuevos sistemas para el control de la maquinaria, encontró en el sistema de TedCas el mejor aliado, con Volkswagen comoprimer cliente. Hoy, lanecesidadesotra, peroel core de latecnologíaeslamisma.Ahoraelrequisi- to es reducir al máximo el contacto de las personas con todo tipo demáquinas, ma- terialoinclusootraspersonas.Laempresa navarra yaha rediseñado su soluciónpara MARÍA CLIMENT INNOVADORES dar respuesta a las nuevas exigencias tanto en el ámbito industrial como en el sanita- rio. En las fábricas, su tecnología se está uti- lizando condos enfoques. El primero está relacionado con las auditorías avanzadas. Laempresayahabíaimplantadounsistema que permitía al responsable de una planta ounalíneadeproduccióncontrolareltra- bajode todos losoperariosque, a travésde una tablet, iban actualizando la informa- ción.Tambiénpodíanintroduciresosdatos porvoz,aunqueeraunaopciónquepocos escogían.Pero,«elcontrolporvozempieza atenermássentido»,indicaPérez-Llanoa INNOVADORES. Esas tabletas se com- partenentredistintaspersonasdentrodela planta.«Ademásdelacomodidaddelope- rario, ahora entra en juego la higiene y el factorde riesgo». Perolasinterfacesnaturalestambiénson claveparaelusodeotrotipodemaquinaria avanzada: los robots colaborativos. «Nun- ca nos habían pedido esta funcionalidad, peroyahemos vendidounidadesparapo- der controlar por voz a los cobots», señala elCEO. Además,estasúltimassemanas,losclien- tes demandaban un sistema que facilitase eltelecontroloinclusolaasistenciaremota del procesode fabricación. Enunamisma compañíaconplantasdistribuidaseshabi- tual que, cuando hay una incidencia, los expertos semuevande una a otra para so- lucionarla. Una práctica que, durante el confinamiento, no ha podido llevarse a cabo.TedCashaaprovechadosuexperien- ciaenelsectormédico,paradesarrollarun sistemadetelecontrol plugandplay .Sutec- nología permite actuar sobre el equipo a distanciaparaqueelexpertopuedaresolver elproblemasinmoversedecasa.Setratade unhardwareque,consoloconectarlo,ofre- ce el control remoto sin necesidad de ins- talarnada. ¿Quién está beneficiándose ya de la so- lucióndeTedCas? Enun año, la planta de VolkswagenenNavarrahaampliadosuuso atodaslasáreas,desdecalidadalogística,y la idea es que se amplíe a otras fábricas de lamultinacional.Otrasempresasespañolas comoAernnovaoITptambiénusanlatec- nología. En Alemania, Plastic Omnium, proveedordeAudi, tambiénha introduci- do el sistema en sus líneas de producción deplásticosde automoción. Por suparte, enel sectormédico, la em- presa ha visto cómo el control por voz ha salidodel quirófano a todo el hospital. «Es una aplicación que no esperábamos», re- conocePérez-Llano.Tambiénparaelcon- trol en remoto de la tecnología sanitaria. Hasta hace unos meses, su sistema se em- pleabahabitualmenteenzonasconmucha radiaciónparaevitarelcontactodelospro- fesionales conestasmáquinas. «Ahorahe- mos dado un paso más allá y estamos lle- gando a zonas con carga viral alta para re- ducir el riesgo de contagio», subraya el CEO. Garantizar la seguridad de la información En entornos tan críticos como la industria o la sanidad, la ciberseguri- dad se convierte en una asignatura obligatoria para TedCas. Para garantizarla, implemen- tamecanismos como la encriptación de la información. Aunque muchos clientes optan por instalar la tecnolo- gía en su propia red privada virtual (VPN). «Para reconocimiento de voz, siempre recomiendamos motores de reconoci- miento ‘offline’, nada sale del hospital o de la fábrica», dice Pérez- Llano.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=