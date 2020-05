2020-05-31_INN

31 DE MAYO DE 2020 Nº 110 A FONDO El espacio, de patrimonio de la humanidad a foco de la minería privada P. 4 y 5 INNOVADORES by Inndux es una publicación de INNDUX DIGITAL GROUP S L. Tel: 960 263 499 innovadores@inndux.com TIC La llegada de la 5G obliga a reubicar y reorganizar el espectro radioeléctrico P. 8 y 9 REDES Comunicaciones más eficientes para ayudar al nuevo ‘ingeniero aumentado’ P. 12 ENTREVISTA Repasamos en exclusiva con el CEO de Siemens España el modelo laboral que diseña la compañía y el cambio de ‘mindset’ para esta nueva era ‘ N E W W O R K I N G C O N C E P T ’ VICENT BOSCH

