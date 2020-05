2020-05-24_INN

CONSTRUCCIÓN Este nuevo material de la española MyPHor, con patente internacional, se usa ya en los túneles del AVE Madrid-Galicia o en las soleras de las naves de la multinacional francesa Airbus Operarios de MyPHor trabajando en las estructuras de un túnel. E l empleo de fibras en la construc- ciónnoesalgonuevo,vienedelejos. Nos podemos remontar al adobe queseusabaenlaantigüedadyqueconsis- tía en una mezcla de un ligante, la arcilla, con una red de filamentos, normalmente paja.Estatécnicaconstructivacayóendes- usoconlaaparicióndelcementoPortland ydelhormigónarmado.Peroahora,lama- drileñaMyPHor ha desarrollado y paten- tadounasmacrofibrasestructurales,capa- cesdesustituirlasarmadurasmetálicascon lasqueselevantantúnelesoconstrucciones prefabricadas. Esta empresa ha readaptado la fórmula queusabanlosantiguossistemasdearma- dotridimensional graciasal usodenuevos materiales.Sieneladobeelmaterialligante eraelbarroyestesemezclabaconpaja(ma- terial que cosía por dentro esta particular armadura),ahoralasmacrofibrassintéticas MyPHor son «los filamentos para coser el hormigón»,explicaaINNOVADORESsu director técnico, EnriquePina. Estenuevomaterial,denominadoMPH Fiber Plus y que cuenta con una patente internacional,permitemejorarlaadheren- ciaalamatrizy,almismotiempo,aumentar sucapacidaddeelasticidad(superandolos Macrofibrassintéticas parasustituirlas armadurasmetálicas 20 gigapascales). De esta forma, estas es- tructuras pueden sustituir total o parcial- menteaarmadurasmetálicasenelsosteni- mientode túneles, prefabricados yhormi- gones estructurales, engeneral. «Hay multitud de polímeros base para poder fabricar fibras, de mejores o peores prestaciones, pero larelaciónentrepresta- ciónaportadaycosteparaconseguirloeslo que determina la opción idónea», subraya Pina. Entre las macrofibras sintéticas es- CREU IBÁÑEZ INNOVADORES tructurales,conbasedepolipropileno,que son lasmás empleadas entre las fibras sin- téticasactualesparaelmundodelhormigón y son las que usa MyPHor, «las nuestras tienen las prestaciones más altas del mer- cado en cuanto a elasticidad (20,5 GPa) y una de las más altas en resistencia a trac- ción». «Eso es lo que diferencia nuestro producto»de la competencia actual. Estas macrofibras españolas incluyen tratamientos específicos para mejorar la adherencia al hormigón, ya que, incide Pina,«lamejorfibra,encuantoaprestacio- nes, no sirve de nada si no tiene un buen anclaje a la matriz de cemento». ¿Por qué usar este polímero termoplástico que se obtiene del petróleo? Porque otro tipo de polímeros tiene «desventajas» como ser «menosestablesquímicamenteotenerpeor relacióncoste/eficacia», puntualiza. Así,hanconvencidoalaempresapúbli- caADIFparaemplearlasenlaconstrucción de los túnelesde la línea ferroviariadeAlta Velocidad (AVE) entre Madrid y Galicia, destaca el director técnico de MyPHor. Tambiénhancaídoensuredmultinaciones comoAirbus.Pinarecuerdaqueunodesus directivos buscaba «una alternativa para evitar superficies puntiagudas en los pavi- mientos de sus naves» industriales, con el finde lograruna «mayor seguridad»de las mismas. Así, entraron en contacto con MyPHor para recubrir las soleras de estas instalaciones consumaterial. El reto de esta empresamadrileña, fun- dada en 2004 por ingenieros, geólogos y arquitectos que detectaron una laguna en eláreadelaconstrucción,era«aprovechar elconocimientoparaacercarlastecnologías al sector». Una empresa pequeña, como MyPHor, que «no innovamuere pronto», sobretodoensectorescompetitivosyvolá- tilescomolaconstrucción.Yasí,ensufilo- sofíaempresarial,laI+Dsehaerigidoenun pilarpara sucrecimiento. Ylagranpruebadefuegolapasaroncon apenas tresañosdevida (2007), a laspuer- tasdeunaincipientecrisisquegolpearíade llenoalsector.Pinarecuerdaqueapostaron por una «reconversión» basada en el «po- tencial humano y buenas ideas innovado- ras».Así empezóel desarrollodeestasma- crofibras. «Estedesarrollonosayudóasobrevivira lacrisis,sobretodo,alabrinoslapuertaala granobracivil»,subrayaeldirectortécnico de MyPHor. Pina señala que buscaban «unanuevafibrasintética»conlasmayores prestacionesposiblesparacompetirconlas estructuras de los mallazos y los armados metálicosyaplicarlatantoensolerascomo en obras de ingeniería civil, subterránea y minera. «Tienen más durabilidad, no se oxidanni sedeteriorancomoel hormigón armado, y, además, son más elásticas y se adhierenmejoralamatriz»,apostillaPina, quien puntualiza que también son «fibras más seguras porque son químicamente inertesynoexisteelriesgodepinchazosdel personal que lasmanipula». Resinas con grafeno para la construcción Enrique Pina, director técnico de MyPHor, destaca que el grafeno es otro de los materia- les con los que trabajan sus equipos de I+D junto a empre- sas especializadas que producen este com- puesto «Sus propieda- des son muy elevadas y queríamos explorar hasta dónde se puede llegar en el sector de la construcción». Por el momento, ya cuenta con resinas que incorporan grafeno y que se están utilizando en barras de anclaje para el sostenimiento de edificios o minas.

