2020-05-17_INN

17 DE MAYO DE 2020 Nº 108 A FONDO Los días en que la Administración fue agil y no un freno a la innovación P. 2 y 3 INNOVADORES by Inndux es una publicación de INNDUX DIGITAL GROUP S L. Tel: 960 263 499 innovadores@inndux.com TIC La ciberseguridad y la Covid-19, según un ex agente secreto de Estados Unidos P. 4 INDUSTRIA Tecnología española para las fábricas de automóviles de Volkswagen o Tesla P. 6 SALUD La tecnología patentada de la española Laboratorios Necenti analiza, a partir de una serie de marcadores moleculares y una muestra de sangre, si la persona se infectará y la gravedad de los síntomas El laboratorio de la empresa española Necenti. E xistelaideageneraldequecontraer un virus es como la lotería», indica el director general deLaboratorios Necenti, SergioCaja. «Perono es así». Re- sulta que en cada persona existe un «con- textomolecular»quepermitequeelagente infeccioso llegue a la diana y produzca su efecto.Enestapremisasebasaeltrabajode estaempresabiotecnológica,quehalogra- do adaptar su tecnología, protegida bajo patente, para identificar si una persona va aresultarcontagiadaycuálserálagravedad de los síntomas. Empecemosporelprincipio.Caja,doble DoctorenBiologíaMolecularyenCiencias delaSalud,hadedicadolosúltimos10años aestudiarel «origende las enfermedades». Según explica, hay dos componentes: uno genético y otro epigenético. «La genética normalmenteaportaun20%,loquequiere decir que heredamos de nuestros padres unapredisposiciónapadecerciertasenfer- medades, perono significa que vayamos a generarlaenfermedad»,comentaaINNO- VADORES.El80%restantecorrespondea laepigenética,esdecir,larelacióndinámica entre el entorno de una persona y su im- pactoenlosgenes.«Elmodoenelquevivi- mos, como la exposición a tóxicos o la dieta, va ahacer quedesarrollemos ono la enfermedad».Elproblemaesque,asícomo síesposiblesecuenciarelgenoma,nadiees capaz demedir el epigenoma. Hasta aho- ra. Caja ha descubierto ciertosmarcadores molecularesque«sonel reflejodeesacon- diciónepigenética».Suplataformadealgo- ritmosbioquímicospermitequecadaper- sona pueda conocer «en qué punto de la enfermedad se encuentra», incluso desde laausenciadelamisma.Conestainforma- ción, ayuda a «hacer una personalización de cómosuestilode vida sepuedemodifi- carparaquepuedarevertireldesarrollode la enfermedad». DeestehallazgonacióLaboratoriosNe- centi, junto a la venture builder británica GrupoKiatt,yqueactualmenteestáabrien- do el «primer laboratorio de epigenómica de España». El pasado mes de marzo, la empresaestabaapuntodelanzarsuprimer producto al mercado, pero el coronavirus puso todo patas arriba. Esta solución está enfocadaalaceliaquía,cuyodiagnósticose suele producir, demedia, 13 años después desde los primeros síntomas. «Interviene el componente epigenético, aunquenoesinmutable»,indicaCaja.Pero Estabiotechsabesi tecontagiarás decoronavirusportuepigenética para eso se necesitan datos. La tecnología de Necenti es capaz de analizar el perfil epigenético de una persona desde los seis meses de vida para identificar si va a desa- rrollar la celiaquía y, si es así, con qué gra- vedad. «No todos los celiacos son iguales, nosotros somos capaces de determinar a partir de qué punto el gluten hace daño a cadapersonaparaquepuedaadecuarsesu dieta», afirma. Sinembargo,Necentihatenidoquede- jarellanzamientodeestasoluciónaunlado para volcar todos sus esfuerzos al corona- virus. «Desde el primer brote enChinadel Covid,hemosidoanalizandolosdatospu- blicados»,subrayaCaja.Asíhandescubier- to que, entre las decenas marcadores epi- MARÍA CLIMENT INNOVADORES genéticosque laempresa tieneensuplata- forma, hayalgunosque sirvenpara identi- ficar el mayor omenor riesgo de una per- sonade contagiarse. Laparticularidadesque,enlasinfeccio- nesvíricas,la«epigenéticaesprácticamen- te el 100%, no interviene la genética». Para queunviruspuedainfectar,tienequehaber un «contexto epigenético concreto». O lo que es lo mismo, cada persona tiene una seriedemarcadoresmolecularesquegene- ran que el virus pueda infectarle o no. Por eso, la herramienta de Necenti puede de- terminarelriesgodeunapersonadeinfec- tarse, en función de si su epigénetica es compatibleconelvirus.«Tambiénpermite identificar la gravedadde los síntomas, no solobasándoseenlaedadoelsexo,sinoen cada contextomolecular concreto». Solohacefaltaunamuestradesangre.La empresahaoptadopor unmodelode ser- vicio,dondeloslaboratoriosycentroshos- pitalarios puedan enviarles las pruebas y ellos emitenel informe conel resultado. Las ventajas están claras. Esta informa- ción permite dimensionar el sistema sani- tarioanteun futuro rebrote y evitar los co- lapsosenhospitales.«Inclusopodríaservir para proteger sectores económicos muy susceptiblesopriorizarquiénnecesitaantes la vacuna». Necenti ultima ahora la adap- taciónde laplataformay los trámites regu- latorios, su director espera que esté lista si se produce un nuevo brote. Advierte que seráútileninfeccionesproducidasporotra clasede virus conestructuras similares. Empoderar al paciente con datos El objetivo de la española Laboratorios Necenti es proporcio- nar a las personas una información que hasta ahora no se podía obtener para que cada uno «conozca sus límites y pueda organizar toda su vida en torno a ellos». Una visión avanzada de la medicina de precisión o medicina personalizada que «empodera» al paciente gracias a la obtención y al uso de «datos objetivos», en lugar de «estadísticas generles».

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=