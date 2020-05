2020-05-10_INN

10 DE MAYO DE 2020 Nº 107 THINK 2020 Krishna (nuevo CEO de IBM) se pone el sombrero rojo en el Gigante Azul P. 4 INNOVADORES by Inndux es una publicación de INNDUX DIGITAL GROUP S L. Tel: 960 263 499 innovadores@inndux.com POSCOVID Así volveremos a ir a los estadios deportivos gracias a la tecnología española P. 2 y 3 DATOS El reto de rescatar 100.000 informes médicos todavía ‘cautivos’ P. 5 LOGÍSTICA Paquetes de cartón y tecnología. Entramos en el principal centro de Correos Express P. 6 y 7 LOGÍSTICA La startup sevillana Airvant apuesta por implementar inteligencia artificial y visión computacional en sus drones para mapear almacenes y contabilizar palés Dos operarios de Airvant con uno de sus drones en un almacén de mercancías. E n el interior de unalmacén las so- lucionesquesevalendetecnología GPS no tienen mucha razón de ser, ¿qué aplicaciones podrían utilizarse para mapear y extraer información de estos espacios? La startup sevillana Air- vant lo tiene claro: visión computacional y navegación con drones en el interior almacenes para, por ejemplo, poder au- tomatizar los inventarios logísticos de la mercancía y realizar inspecciones. Esta startup ha desarrollado un soft- ware para sus drones que no solomapea el almacén, sino que es capaz de leer los códigos de barra y las etiquetas RFID de lamercancía,explicaaINNOVADORES su CEO, Guillermo Valero. Con uno de sus drones se pueden leer los códigos de entre 700 y 1.200 pales a la hora, lo que equivale aproximadamente al trabajo en tiempo de cuatro o cinco personas en ta- reas de contabilizarmercancía. «De estemodo, el almacenistanopier- de el tiempo en estos trabajos y puede realizar,porejemplo,laboresdemanipu- lación y apertura de la mercancía en el suelo» que un dron no podría realizar, destaca Valero. La información se puede transmitir en tiempo real al sistema ERP del cliente o exportar enunCSVpara in- tegrarlo después. Este dron, que puede penetrarenespaciosestrechos,estádota- dodecomunicacionesinalámbricaspara transferir estos códigos contabilizados. Grandes plantas industriales, como las que tiene la multinacional francesa Da- noneenIrlanda,yaconfíanenestatecno- logía española, en concreto el equipo de dronesparalaslecturasdeetiquetasRFID ensus almacenes.Más alláde este tipode clientes finales, Airvant trabaja con los grandes operadores logísticos que em- plean lasmarcas en sus cadenas de sumi- nistros.«Porejemplo,vamosarealizarun inventario de 18.000 posiciones para un operador que trabajapara Ikea enValen- cia en un solo fin de semana». Másalládeestesistemadedrones,Air- vant ha desarrollado junto a Chep (mul- tinacionalreferenteenserviciosde pooling de palés) un software basado en técnicas devisiónartificialy machinelearning para detectarycuantificarpalésatravésdeuna mera grabación de las instalaciones. El algoritmo SkyScan , como se llama esta tecnología que se implementa en sus drones,analizaelcontenidovisualcapta- do por el dronpara transmitir el número Estedronespañol automatiza inventarios, como losdeDanone de palés que hay en el almacén con «una fiabilidad total», frente a la fórmula tradi- cionaldeuncontadormanual.Elobjetivo es generar una plataforma especializada en logística que se implementa en los clientesdeChep,comoporejemploNes- tlé, para contabilizar el número de mer- cancía almacenada en sus instalaciones. Modelo de negocio El siguiente pasoque quiere darAirvant es ser capaz de «cuantificar toda esta in- formación en un solo vuelo»: desde la lectura de los códigos de barra hasta la contabilizacióndepalés, pasandopor el estado de la mercancía e incluso de las instalaciones.«Unaimagentienemucha CREU IBÁÑEZ INNOVADORES informacióny,porelmomento,solonos estamos centrando en el palé, pero ve- mos muchas más cosas que podrían aportarmuchovalorparaelsectorlogís- tico», matiza Valero. Aunque en estos servicios utilizan sus drones, la operativa de los vuelos es dife- rente, por ahora, si se contabilizan palés o si se realizan lecturas de etiquetas. Para realizar un inventario el dron cuenta con unmicroprocesador de 120 gramos, con un sensor de lectura y un sistema de tele- comunicaciones para transmitir la infor- mación.Sisetratadelecturasdeetiquetas RFID, el dron incorpora su correspon- diente antena, mientras que para conta- bilizar palés lleva una cámara y para el sistema de inspección una de 360º. «El dron es nuestra herramienta, pero el verdaderovalor, nuestroactivoestraté- gico, está en el dato. La estrategia no es el producto, sino el servicio que somos ca- paces de dar con la información que re- copilamos.Yestoesloquenosdiferencia del principal competidor [una empresa sudafricana] enfocada más en el hard- ware»,señalaValero.Porello,Airvantestá desarrollandosolucionesqueincorporan tecnología de inteligencia artificial para generarmodelos predictivosmediante el procesamientodellenguajenatural,visión computacionalyaprendizajeautomático. El retoes «potenciar la capacidadde ade- lantarsealoshechosygenerarunaventa- ja competitiva» en la cadena de suminis- tro, apostillaValero. Drones contra el coronavirus en las ZAL Airvant, junto al centro tecnológico CATEC, están inmersos en el proyecto PrevenZAL de 18meses para desarro- llar un dron capaz de desinfectar de forma automatizada activos logísticos como muelles de cargas y pasillos de almacenaje de las ZAL. Las opera- ciones de la cadena de suministro van a cambiar tras la pande- mia global por Covid- 19, por lo que trabajan en automatizar los procesos logísticos para agilizar los flujos y garantizar la seguridad.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=