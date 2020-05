2020-05-03_INN

3 DE MAYO DE 2020 Nº 106 ENTREVISTA Changpeng Zhao: «Las cryptomonedas eliminan restricciones innecesarias» P. 2 INNOVADORES by Inndux es una publicación de INNDUX DIGITAL GROUP S L. Tel: 960 263 499 innovadores@inndux.com TIC Así funciona Epigraph, el simulador que estima más de 3 millones de infectados P. 4 SALUD La máquina de origen militar que crea oxígeno infinito con un enchufe P. 5 AVIACIÓN El futuro de los aviones no depende de la tecnología, sino de la confianza, según SEPLA P. 8 SANIDAD La empresa española Kanteron Systems readapta su plataforma de gestión de información médica para acelerar y mejorar el diagnóstico, detectar brotes o acertar con el tratamiento de cada paciente El equipo de Kanteron Systems, con sede en Valencia. J orge Cortell era jugador profesional de basket, pero después de sus tres primerospartidos,serompiólasdos rodillas.«Fuelacarreramáscortadelahis- toria», recuerda a INNOVADORES. Una desgracia que fue capaz de convertir en oportunidad.Nopodríavolveralacancha, síalaUniversidad.YahabíaestudiadoEm- presariales,peronoleentusiasmaba.Optó por la Informática y se marchó a Oxford. Allí,trasmesesdecirugíasyrehabilitación, seespecializóenimagenmédicaycreóKan- teronSystemsenValencia.Hoy,trashaber conquistado hospitales de mediomundo, la compañía ha adaptado su plataforma médica a la lucha contra el coronavirus. Trasabrirsuempresa,Cortellsellevóuna sorpresa. En Nueva York, conoció a una pacienteoncológicaquerecibíatratamien- to en dos de los principales centros de la ciudad.«Medejaronasistiralcomitétumo- ral,dondediversosespecialistasvaloranlos diferentes aspectos de la enfermedad y ahí viquetodosdiscutían».¿Elmotivo?Eldes- ordenenlainformación.Nada,exceptolas imágenes,estabadigitalizado.Lespregun- tó por qué trabajaban así. La respuesta: «Porque no hay otra cosa». «Entendí que hacía falta crearlo». ElequipodeKanteronsededicódelleno a desarrollar eso que no existía, una plata- forma capaz de unificar los datos digitales detodaslasáreasdelhospitalparamejorar el sistemade tratamiento. Su sistema auto- matizado«recopilatodalainformacióndel paciente,detectalasvariantes,haceunaná- lisisyofreceunarecomendación,quepue- de ser lamedicación». Desde entonces, su tecnología se ha implantado en cientos de centros de todo elmundo como20hospi- talesdelServicioNacionaldeSaluddeRei- noUnido,elColegioAmericanodeRadio- logía,elBerliJuckerdeBangkokoHospital 20deNoviembredeMéxicoDF. Y,derepente,llegóelCovid-19.«Aúnno sesabelosuficientedelaenfermedad»,pero sí están claros algunos elementos como la distancia. De aquí surgieron las primeras peticiones de sus clientes. Demandaban una telemedicina, donde los profesionales médicos pudiesen trabajar desde casa con toda la información que disponen en el hospital, incluidas las imágenes médicas. Kanteronconsiguióadaptarsuplataforma paraqueradiólogos,patólogosogenetistas mantuvieran su actividad desde el hogar. Tambiénhabilitaronlasconsultasadistan- cia. Así comenzó la empresa valenciana a Elsistemaqueunelosdatosmédicos delCovid-19(ygustaalaOMS) adaptar su tecnología a la atención enuna pandemiaglobal. Perohacía faltamás. «Los criterios para el diagnóstico iban evolucionando», co- menta Cortell. El TAC se alza como una buenapruebaporqueseveuna«opacidad» enlospulmones.«Elproblemaesquedejas fueraamuchoscasos»,dice.Yesquenoes posiblehacerunTACatodoslospacientes. «Si el método de diagnóstico pasa por un procedimiento que no se puede aplicar a todos, vamosmal», apunta elCEO. La plataforma de Kanteron aúna los TAC,ultrasonidosylosrayosXparaavan- zar en el diagnóstico. «El sistema puede incluirmuchaspruebasdistintasypermite usarlaquequieras».Siatodoesto seañade MARÍA CLIMENT INNOVADORES el PCR, «aporta mayor fidelidad y menos falsos positivos». Además, con toda esa in- formacióncentralizada,sepuedeempezar ahacer estudios. «Mejorael seguimientoy notifica en tiempo real». Cortell comenta que las estadísticasde los gobiernos tienen un promedio de una semana. Con su pla- taforma, losdatos son instantáneos. La principal adaptación que ha hecho Kanteron está enfocada en la farmacoge- nómica. «Parece que hay un componente genómicoenlaenfermedad,noessolores- piratoria», indica. Se refiere a esos dedos o labiosmoradosqueseproducenenalgunos pacientes.Algunasinvestigacionesapuntan aqueelviruspodríaafectaracómolosgló- bulosrojostransportanlasangre.Lacomu- nidad global ahora estudia qué medica- mentos funcionan con determinados pa- cientes según su ADN. Kanteron ya está incorporadoasusalgoritmostodaslaspu- blicacionescientíficasanivelglobal.«Espe- ramos que enbreve podamos ayudar afil- trar a lapoblaciónpor suADN». PeroelequipodeKanteronqueríasaber si su plataforma podía aportar un soporte real a la lucha contra el coronavirus y a fu- turas pandemias. Contactaronconunpar deexpertosdelaOrganizaciónMundialde la Salud (OMS) y les enseñaronel sistema: «Lespareciólabomba».Ahora,estanueva versióndesutecnologíayaestáfuncionan- doentodoPerú(conmásde200hospitales yclínicaspúblicas)yhospitalesdeMéxico, Colombia, Tailandia, Inglaterra y Estados Unidos. La genómica extendida, clave Cortell confía en el poder de la genómica en el tratamiento del coronavirus. Aparte de que la secuenciación genómica ha sufrido un abaratamiento brutal, está aumentan- do el número de laboratorios, profesio- nales y software capaz de calcular tantos datos. «Al final, terminaremos todos secuenciados». Ahí hay dos tipos de pruebas: las reducidas (PCR) y las completas (exoma o genoma). Aunque las segundas son más caras, «no hace falta que te vuelvas a secuenciar».

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=