2020-04-19_INN

19 DE ABRIL DE 2020 Nº 104 L as infecciones cruzadas en los hos- pitaleshasidounodelosfactoresde riesgoenlapropagaciónmasivadel coroavirus COVID-19. ¿Cómo se podría mitigarestepeligroenunfuturo,peropre- visible, segundo brote pandémico? La va- lencianaMysphera, que ya cuenta conun sistema de localización RTLS (real time location system) en un gran número de hospitales de referencia españoles (Vall d’HebronenBarcelona,VirgendelRocío enSevillaoLaFedeValencia, entreotros) hadesarrolladounanuevasolucióncapaz deidentificarlatrazabilidaddeuncontagio en un hospital entre pacientes, entre per- sonal sanitario y entre ambos grupos, así comodetectarconquéequipamientomé- dicohanestado encontacto. Elobjetivodelasolución Atlas esconte- ner una propagación masiva de un brote infeccioso enunhospital. De hecho, en la inquietud de uno de los sanitarios con los quetrabajaMySpheraseencuentrael«ger- mendesudesarrollo»,quetendríaunfoco más alládel COVID-19 al poder aplicarse atodotipodepatologíasinfecciosas,expli- caaINNOVADORESSalvadorVera,CEO de esta compañía, fundada ya hace ocho años. Estasoluciónse instalaráenunaaplica- ción en los móviles de los sanitarios, que funciona en segundo plano recabando informacióndetodaslasinteraccionesque mantienen tanto con otros profesionales como con los pacientes a través de supul- sera identificativa. Además, siguiendo la Ley de Protección deDatos, el almacena- mientodedatosescombinado,cifrandola informaciónen lanube y el análisis e inte- gración con el servidor del centro, sinne- cesidadde laWiFi del hospital. Ante los problemas detectados en las áreas hospitalarias en esta primera fase de la emergencia sanitaria, con infecciones cruzadas,alentrarenelhospital,porejem- plo, un paciente con coronavirus que ha contagiado a otros pacientes sin el virus y alpersonalsanitarioantedeserdiagnosti- cado,elequipodeMyspheradecidióadap- tar su tecnología para ayudar a la conten- ciónde la propagación con la ayuda de su sistema de localización, basado en tecno- logía bluetooth. Conestesistema,aldetectarunpequeño brotesetendríalainformacióndelpersonal sanitarioquehaestadoexpuesto,asícomo otrospacientesdel hospital con losqueha entrado en contacto, y en qué áreas y con Unsistemapara‘seguirelrastro’del virusenelhospitalyevitarcontagios qué equipamiento médico ha estado. De estemodo, en aquellos centros sin un sis- tema RTLS de localización podría imple- mentarseestaaplicacióndeformaderápi- da y con funcionalidad «potente» para frenar unapropagaciónmasiva. Otra de sus ventajas es la mejora de la prevención al incluir técnicas de simula- ciónparapoder ejecutar losprotocolosde actuaciónde aislamiento y de contención de un posible brote detectado dentro del hospital.«Apartirdeestassimulacionesse puede mejorar la gestión para aislar a un equipo, un turnoounárea concreta». El objetivo es implementar esta nueva solución, que complementaría el sistema delocalizaciónqueyatienenloshospitales CREU IBÁÑEZ INNOVADORES con los que trabajaMysphera, el próximo junio en un proyecto piloto en cuatro de los principales hospitales españoles, para queestuvierarodadadecaraaunaposible segunda fase de lapandemia enotoño. En la fase actual de la pandemia, con el virus tan extendido en las áreas hospitala- ria, el sistema deMysphera está enfocado alocalizarelequipamientomásrequerido porelpersonalsanitario:botellasdeoxíge- no y respiradores mecánicos, entre otros. Estos equipos suelen estar localizados en determinadas áreas del hospital, como las UCI, sin embargo, en estas últimas sema- nas las zonasdeactuaciónsehanextendi- doy seprecisa la trazabilidadpara encon- trar, por ejemplo, una botella de oxígeno que requiere suministropara rellenarla. Además, más allá de las apps que se de- sarrollan estos días para localizar posibles focos de contagio y que dependen de que losciudadanosselasinstalenmasivamen- teensusmóviles,la appAtlas estáfocaliza- daenelentornosanitarioprofesional,que une la digitalización del sistema (como la pulseradel pacienteal ingresaro laaplica- ciónque usa el personal sanitario). Enépocas de riesgode infecciones víri- casdeestetipohayquemodificarlaconfi- guracióndedeterminadosservicioshospi- talarios, desde turnosde trabajoshasta los protocolos de áreas como las urgencias, quepuedenconvertirseenfocosdeconta- gio potencial. Con esta solución podrían realizarsesimulacionesparaestudiarcómo mejorar los protocolos de contención. Otras ‘apps’ y sistemas de localización Grandes compañías como Apple o Google, e incluso muchos gobiernos autonómi- cos, están desarrollan- do sus propias aplica- ciones de localización que tienen un objetivo similar al de esta solución de Mysphera. El problema es que estas, en opinión de Salvador Vera, pueden llegar «a trascender el tema de la GDPR: o te la saltas y localizas los móviles de las perso- nas o lo haces bien, pero solo funcionara si la gente se la instala masivamente en sus teléfonos y la usa sin poder obligarles».

