2020-04-12_INN

12 DE ABRIL DE 2020 Nº 103 A FONDO Materiales avanzados, el motor del futuro del transporte avanza a toda velocidad P. 4 y 5 INNOVADORES by Inndux es una publicación de INNDUX DIGITAL GROUP S L. Tel: 960 263 499 innovadores@inndux.com TURISMO El CEO de eDreams: «El 45% de las reservas se realizan ya a través del móvil» P. 3 BIOTECH NBD, qué hace un ‘ferrari’ de la bioinformática dentro de una fábrica P. 7 FINTECH ‘Low code’ para pagar la ayuda por el Covid- 19 a quien no tiene cuenta corriente P. 6 SANIDAD Pal Robotics lleva al entorno hospitalario el ‘know how’ que ya utilizan empresas como Decathlon, Facebook, Airbus o Nissan. Sus máquinas inteligentes reducen el contacto entre sanitarios y pacientes Una de las creaciones de Pal Robotics, en la recepción de un hospital. E stá a la vanguardia de la robótica mundial. En 2004, creó el primer bípedo autónomo de Europa. Seis añosdespués,atrajolasmiradasdetodoel planeta con su robot de asistencia para la PolicíadeDubái.Desdeentonces,laespa- ñolaPalRoboticshaconvencidoagrandes como Decathlon (en su tienda abierta 24 horas de Singapur pueden ver una de sus creaciones),Facebook(queusasusmáqui- nas para investigación), Airbus o Nissan (queutilizansusplataformasparasuintra- logística). Y ahora, a través del proyecto europeoSpring,estaempresadeBarcelona quiereaprovecharelpotencialdesutecno- logíaparaayudarahospitalesyresidencias de ancianos a resistir al coronavirus. lPal Robotics desarrolla y fabrica cobots desdeantesdequerecibieranestenombre. «Fuerondos instituciones alemanas quie- nesllamaronasíalosrobotscolaborativos yestasdosinstitucioneshanacabadocom- prado nuestros robots», comenta el CEO, Francesco Ferro, a INNOVADORES. Su visión de la robótica no es otra que la de brindar ayuda al ser humano, tanto en el ámbitopersonal como enel profesional. De estafilosofía surgen las tres líneas de negocio de la compañía. La primera es la industrial. En este sector, Pal Robotics ha desarrollado unas bases móviles autóno- mas, que pueden levantar hasta 100 kilos, yquedesempeñantareasrutinariasdentro de los almacenes de las fábricas ohacenel inventarioenlastiendas(comoconDeca- thlon).«Cincodelosretailersmásgrandes delmundousannuestros robots». Lasegundalíneadetrabajoeslaasisten- cia a la investigación. En este caso, la em- presadesarrollaplataformasmodularesde código abierto, que ayudan a universida- des, centros tecnológicos y empresas de todoel globoaavanzar en las aplicaciones de la robótica. Aquí sudesarrollomás po- pular es Tiago: una base móvil a la que se le puede añadir unodos brazos. Pero si una de sus creaciones destaca sobre los demás, esa es Talos. Este huma- noide bípedo es una muestra del «estado delartedelarobóticaactual».PalRobotics solo vende un par de unidades al año (su precio esmuy elevado), pero supropósito noesiralmercadomasivo,sinodemostrar que las investigacionesmás avanzadas del mundopuedenmaterializarseenunrobot. De ahí que su competencia directa sea, ni másnimenos, que lapropiaNASA. «Para nosotros, la guinda de la tarta fue cuando El ‘rey’ español de la robótica, a por el coronavirus un laboratorio de Edimburgo, que es el único que tiene uno de estos robots de la NASA, el año pasado compró un Talos porquenoconseguíahacerlainvestigación que quería», subraya Ferro. ¿Qué tiene de especial? Según el CEO, gracias a los sen- sores de par, la máquina puede ‘sentir’ la fuerza que aplica el humano cuando toca una parte del robot. «El robot empieza a ser sensible». La tercera pata de Pal Robotics son los robots sociales. Yeneste ámbitoes donde la firma española puede ofrecer una solu- cióncontraelCovid-19paramuchoshos- pitales o residencias de ancianos. Aquí su granavanceha sidoabarataruna tecnolo- gíaqueahoramismoestáalalcancedeunos MARÍA CLIMENT INNOVADORES pocos. El resultado es ARI. En febrero, antes de la pandemiamundial, arrancó el proyectoeuropeoSpring,conotrossocios comunitarios,paraponerenmarchaapli- caciones realesde este robot enel entorno hospitalario.Ahora,estánenfocandomu- chosdeesosusosacombatirelcoronavirus. La tecnología es lamisma, cambia el foco. «Antes buscábamos optimizar el trabajo delpersonalsanitario,ahorapretendemos salvarle la vida», afirmaFerro. Con ese propósito, la tecnología de Pal Roboticspuedeserútilendistintosfrentes. ARIseprobarácomoacompañantedelos pacientes, evitandoalmáximoel contacto con enfermeros o auxiliares. En este caso, la idea es que el robot pueda tomar losda- tosdelapersonaydirigirlehastalaconsul- tadelmédico. Susbasesmóviles,comoTiago,seencar- garándelapartedesuministro.Lespueden incorporaruna cajade seguridadencima, que se podrá abrir conun código. De esta forma, podrán mover pruebas clínicas o material sanitariopor el centro.Ollevar la comida a las habitaciones. También pue- denincorporarlesunacámaratérmicapara tomar la temperaturade los pacientes. In- cluso están trabajando en añadirles luz ultravioletaparaladesinfecciónautónoma. Aunqueelproyectoaúnestáendesarrollo, Ferroafirmaqueestasaplicacionesyaestán listasparadesplegarse.Noeslaprimeravez quePal Robotics trabaja enproyectos pú- blicos y privados de este tipo y ya tiene el knowhow listoparaponerse enmarcha. Asistencia a personas mayores En el proyecto euro- peo EnrichMe, pal Robotics probó sus robots en hogares de ancianos en Polonia, Grecia, Inglaterra, Francia o Portugal. Su plataforma móvil autónoma, equipada con tecnología RFID y cámara térmica, permitía tomar la temperatura de la persona y recordarle dónde se había dejado, por ejemplo, la medicación. Con este sistema, los mayores pueden alargar su independencia en casa.

