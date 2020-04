2020-04-05_INN

5 DE ABRIL DE 202O Nº 102 COVID-19 Los otros héroes del coronavirus: así se organiza el ecosistema de los innovadores P. 4 y 5 INNOVADORES by Inndux es una publicación de INNDUX DIGITAL GROUP S L. Tel: 960 263 499 innovadores@inndux.com DIÁLOGO El creador del concepto industria 4.0: «El cambio climático sí incide en la producción» P. 2 QUÍMICA La castellonense NOB166 crea una ‘armadura’ textil que protege una semana P. 7 CAPITAL La fundadora de BeAble: invertir en ciencia para dar el salto del ‘paper’ a la industria P. 8 SALUD La tecnología de realidad virtual inmersiva de Broomx da el salto de los hoteles al sector sanitario y se implementa en terapias en pacientes con alzhéimer La tecnologia de Broomx da el salto al sector sanitario. B roomxTechnologiestetranspor- ta a un mundo virtual sin aban- donar el real y sin enfundarte unas gafas de visión 3D. Tumbado en la camadetuhabitacióndehotelpuedesver pasar los delfines y las medusas, o bien disfrutar de unpaisaje idílico en el que el prado se funde con el cielo azul en el ho- rizonte.FundadaydirigidaporlosSerra- no Brothers -Diego y Pedro-, junto a Ig- nasi Capellà, Sergi Lario y Xavi Vinaixa, Broomxhacreadounarealidadinmersi- va plug and play , asequible y aplicable en diversos sectores, desde el comercial al sanitario. Esta startup de Barcelona nació en 2015, ofreciendo instalaciones inmersi- vaspequeñasparapresentacionescomer- ciales en hoteles o salones. «La prepara- ción del equipo necesario era engorrosa ynecesitabasvariosdíasparatenerlotodo a punto. Además, tenías que elaborar contenidos específicamenteparael siste- ma. También el mantenimiento era cos- toso porque para las instalaciones se re- querían tres o cuatro proyectores, orde- nador, cableado, etc. En entornos como museos, tenía sentido todo el montaje, peroencualquierotro lugar, no», explica Ignasi Capellà. Reconvirtieron y mejoraron la tecno- logía hasta que patentaron el MK Pla- yer360, un proyector de realidad virtual único enelmundo, que permite vivir ex- periencias inmersivas 4D en espacios reales, a través de una plataforma que carga los contenidos -ahora compatibles conlamayoríadesistemasqueexistenen elmercado-desdeunteléfonomóvil.«Es un sistema estable y sin necesidad de mantenimiento», apunta. Entró en el mercado hace pocomás de dos años y la experiencia ya se ha podido vivir enmás de22países.Entresusclientesseencuen- tran cadenas hoteleras como Catalonia Hoteles, Melià o Marriott; firmas de di- versossectorescomoSkoda,Toyota,Vice, Adidas, PernodRicardo laoperadorade telefonía japonesaDocomo; universida- desdeEstadosUnidos; yelMinisteriode Salud del Gobierno de Canadá. Broomxhacrecidointernacionalmen- te a través de partners y justo ahora, en plena crisis del Covid-19, abren sus pri- meras sedes enMadrid, Londres yNue- va York, a la vez que analizan instalarse también en París, Japón y Corea del Sur. Laemergenciasanitariaactuallesempu- Realidad inmersivaespañolaen geriátricosdeCoreayCanadá jó a plantearse una nueva estrategia de crecimiento, en previsión de los malos tiemposqueseprevén.Anivelcomercial, se fijaron en los mercados que primero saldrían de la emergencia sanitaria, «y pusimos rumbo a Corea del Sur, Japón, Singapur yHongKong». De la nueva es- trategiacomercialhansurgidotresencar- gos en Corea del Sur y un nuevo socio comercial,«queayudaráenelcrecimien- to de la compañía», puntualiza. Hasta ahora se han centrado en tres sectores: hoteles, eventos y salud. «Esta- mos en nuevos proyectos en el sector salud que nos atraen muchísimo y que queremospotenciar».Desdehacemásde unaño, elMinisteriode SanidaddelGo- M. SARDÀ INNOVADORES biernodeCanadáda apoyoaunproyec- to destinado a clínicas geriátricas y de enfermos mentales, que han iniciado te- rapias en las que se utilizan las imágenes de realidad virtual inmersiva que ofrece el proyector de Broomx para relajar a los pacientes, estimular la memoria o bien transformar la salas terapéuticas en pai- sajesbucólicosoenrecuerdosdeinfancia de los pacientes, con resultadosmuy po- sitivos. También en Estados Unidos, han ce- rrado un acuerdo con la firma japonesa Toyota acaba de cerrar para comprar 10 proyectores que implementará en las ochoplantas enel país, con la instalación de dos proyectores sincronizados endos de ellas. «Los quieren situar en el visitor center paramostrar a los visitantes el fun- cionamientodelafactoríasinqueseauna molestia para los trabajadores», señala Capellà, que apunta que en EEUU tam- bién se encuentran en la Universidad de Los Ángeles (UCLA) y mantienen con- tactosconStanfordUniversityenproyec- tos educativos. La sensaciónde realidadqueproduce el proyector de Broomx está empezando a ser utilizado por inmobiliarias, para mostrar los espacios deoficinas ovivien- das todavía sobre plano. «Llevamos al proyector los renders virtuales y así los clientes pueden sentir que están dentro del espacio que visitan, aún inexistente». Transportadosaunanuevarealidad,pero manteniendo los pies en suelo firme. Dos rondas de inversión: 2,4 millones Wayra, la aceleradora de Telefónica, partici- pó en la primera ronda de inversión de Broomx en 2016, que significó la entrada de 400.000 euros destinados a crear producto, mejorar el software y solicitar la patente. A finales de 2019, lanzó una segunda ronda para levantar dos millones y ampliar la estrategia de crecimiento, abrir nuevos mercados, desarrollar el software, iniciar el marketing y ampliar el equipo de esta startup española.

