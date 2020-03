2020-03-22_INN

22 DE MARZO DE 2020 Nº 100 SALUD La era biomimética: de comer sensores a medir la piel P. 2 y 3 CONSUMO El camino al éxito de Lenovo pasa por la gestión de marcas míticas P. 4 y 5 CIRCULAR La española Jealsa Rianxeira avanza en la cosmética a partir de restos de pescado P. 7 CIENCIA Estos son los 'premios Nobel' más gamberros P. 8 DEFENSA INNOVADORES visita el área de su nueva empresa de Espacio y Defensa donde ensambla componentes clave para tres familias de misiles europeos José Julián Echevarría, director general de Sener Aeroespacial. L a industria espacial y la del arma- mento están tan cercanas que el primer cohete con empuje y velo- cidadsuficientesparavenceralagravedad y alcanzar la estratosfera fue el que equi- paban lasV-1deWernerVonBraun, con las queHitler bombardeó Inglaterra en la SegundaGuerraMundial. En juniode2018el grupode ingeniería Sener adquirió Tryo, una empresa espa- ñola aeroespacial, actividad en la que la propia Sener está inmersa desde 1967. El sentido de la compra era convertirse en «una compañía convocación industrial». O volver a serlo. Algo que los directivos confiesanque seperdióal vender en2016 suparticipaciónenel fabricantedemoto- res turbopropulsados ITP. Esa vocación de tener «capacidad de hacer producto, producción industrial, y no sólo ingeniería», en palabras de José Julián Echevarría, es lo que da lugar a la creación de una estructura empresarial propia para Sener Aeroespacial. «Con su CIF y su cuenta de resultados», precisa Echevarría, sudirector general. La nueva empresa del grupo Sener (que es ahora un holding con otras dos compa- ñías,IngenieríayRenewableInvestments), incluye tres áreas: Espacio y Ciencia (que podría renombrarse como ‘astronomía’), bajoladireccióndeDiegoRodríguez;yDe- fensa, dirigida por el recién fichadoRafael Orbe.Deéldependeráelrenacidoempeño por la «fabricación en serie». Un objetivo claveparalareestructuracióndelgrupotec- nológicoes«potenciar»suactividadenDe- fensa. «Diseñar el futuro y asegurar el pre- senteaquí abajo», diceEchevarría. «Cosas que hemos aprendido a hacer en el espacio son aplicables a defensa», afirmaAndrésSendagorta,vicepresidente del grupo. «Existen aspectos técnicos y mecánicosenunsistemadedespliegue[en artefactos espaciales] que derivan en de- fensa enotroproductodiferente, que son los sistemas de actuacióny control demi- siles. Hacer cosas nuevas en I+D cuesta mucho, así que, ya que lo conseguimos, vamosaaplicarlo».Senerparticipa«encasi todoslosprogramaseuropeosdeproduc- cióndemisiles.Porlomenostodoslosque últimamente España ha adquirido». La española Sener ‘cruza’ del espacio a la industria INNOVADORES tuvoocasiónde visi- tar el área donde se ensamblany verifican componentes para esosmisiles en los que participaSener. Fueunavisitaconbatade seguridad, sin fotos y con advertencia ex- presa de no tocar nada. Trabajan con ele- mentos electrónicos tan sensibles que los puede ‘freír’ una simple descarga de elec- tricidad estática, esa que a veces sentimos como un calambrazo al bajar del coche rozandounapartemetálica. Enel edificio, de acceso totalmente res- tringido, se trabaja en piezas de dirección y navegación (sistemas de guía, aletas o alerones,susarticulacionesylaelectrónica de control) para tres familias de misiles, cadaunadediferentefabricante.«Cuando vienendealgunodeellos, sólopuedenver lazonadondetrabajamosconsussistemas. No las de los otros fabricantes», señala el cicerone de la visita. INNOVADORES sí pudo verlo todo. Semanufacturanpiezasparaelmisilde crucero aire-tierraTaurus, del grupo ger- mano-sueco GmbH, con un alcance de 500kilómetros.Disponendeéllasfuerzas armadas de Alemania, España y Corea del Sur. Tambiénseproducenelementosdelmi- sil aire-aireMetor, del consorcio europeo MBDA. Se tratadeunsistemaBVRAAM, JULIO MIRAVALLS INNOVADORES loquesignificaquepuedealcanzarblancos más allá del alcance visual, hasta a 100 ki- lómetros. Su estratoreactor le permite al- canzar hasta cuatro veces la velocidad del sonido. Al principio del vuelo, mantiene unenlacededatospararecibirinstruccio- nesylapartefinalesautoguiadaporradar. Enello interviene la tecnologíade Sener. LatercerafamiliademisilesesIris,dela alemana DBD, con una versión aire-aire y otra tierra-aire. «Es muy superior al Si- dewinder», nos dicen. Puede hacer giros demuchos grados, por un sistema de flu- jos dirigidos en su tobera, y ha sido dise- ñadoparareemplazaralproyectilestado- unidense. Entodosesosartefactos,enlosqueSener aplica conocimientos espaciales parausar electrónica en condiciones extremas, el reto es aprovechar espacios inverosímiles, adaptarsealhuecoquedejauncolectorde admisióndeaire,orodearconlosdisposi- tivosdecontrollapropiatoberadelcohete, blindándolos al calor. La gran diferencia es que crear un dis- positivoespecíficoydegranprecisiónpara un vehículo espacial es hacer uno de uno, mientrasqueendefensa«se tratade fabri- car series a veces de cientos, o incluso de miles». Vocación de producción indus- trial. Se difuminan las capas del espacio La industria espacial cambia: «Hasta hace 10 años era un mercado institucional», explica Rodríguez. Los proyectos tenían «tres capas: contratista principal, ensamblado- res de subsistemas o carga útil y los que entregaban equipo pequeño. Estábamos en el segundo nivel. En el futuro pueden quedar dos capas, o difuminarse. Habrá que tener control de elementos clave. Evolucionamos a crear productos, con i+D, que se vendan por sí mismos o como parte esencial en proyectos».

