2020-03-08_INN

8 DE MARZO DE 2020 Nº 98

8M Siete españolas que demuestran que la innovación no tiene género P. 8

INDUSTRIA Esta firma sevillana, con más de 75 años, se ha especializado en desarrollar tecnología con partners como el Fraunhofer alemán para proteger a los cada vez más mayores trabajadores de las industrias

Exoesqueleto para el pulgar desarrollado por el grupo Iturri junto al Fraunhofer alemán. C on el envejecimiento de la pobla- ción activa y el paso de las perso- nas del mundo rural a las ciuda- des,lostrabajadoresenlasfábricasdehoy ahorasonmuchomásmayoresquelosque había en las plantas hace 40 años, lo que conlleva un incremento de los riesgos er- gónomicos:lostrastornosmúsculo-esque- léticossupone40%delosaccidentesyson laprincipalcausadeaccidentesconbajaen España. Yaquí es dondedesempeñanun papel esencial en la llamada Industria 4.0 losexoesqueletos,juntoalrestodeinnova- cionestecnológicasdesarrolladasparare- ducir estos riesgos en la espalda, brazos, y cuellosdelostrabajadores. Esta misma evolución es la que ha ex- perimentado Grupo Iturri, una empresa sevillana con sedes en 12 países y centros dedesarrolloymantenimientoenEspaña y Alemania. Con casi 75 años de historia (lafundóelabuelodelactualCEO),nació enfocadaenlagestiónnavalparasuminis- trar productos a los barcos que llegan al puerto de Sevilla. Esta filosofía pervive en laestrategiaactual:«Seguimossiendouna empresa de cliente» a pesar de que a lo largo de su historia se han tenido que «transformar y reconvertir varias veces», cuenta a INNOVADORES Carlos Cruz, directordeInnovación,quedestacaentre sus clientes grandes empresas del Ibex35 ygrandesfirmasdeloscuatrocontinentes. A lo largo de esta trayectoria, Iturri se ha especializadoenlaproteccióndeltrabaja- dor, del entorno laboral y del medio am- biente, es decir en el safety . Y los exoesqueletos son uno de sus de- sarrollados tecnológicos diseñados para proteger a este empleado, cada vez más mayor, que trabaja en las fábricas indus- triales.Yparaellotrabajanconalgunosde los mejores de centros de investigación europeos, como el Fraunhofer alemán, con el que han desarrollado un mini- exoesqueletoparaelpulgardelamano.Se llama IturriExothumb yestádiseñadopara trabajadores del sector de la automación que trabajan en una línea de montaje en la que tienen que colocar alguna pieza en elchasisdelcocheapretandoconelpulgar. «Esta operación repetitiva y diaria de es- fuerzoconel pulgar sepuedegeneraruna enfermedad de la mano que se conoce como rizartrosis o artrosis del pulgar» y estemini-exoesqueletoayudaa«derivarla fuerzadelpulgarhaciazonasmásresisten- tes de la mano para evitar generar este FordyMercedesconfíanenlos exoesqueletosespañolesdeIturri trastorno», explica Cruz. Otro de estos desarrollos«activos»esunguantebiónico con cinco motores, uno por dedo, con sensoresencadayemacapacesdedetectar lapresiónque senecesitarealizarparaac- tivar losmotores para ejecutar esa fuerza, sinnecesidaddel esfuerzodel trabajador. Además, esta firma española también está invirtiendo en otras empresas: «He- mos entrado en el capital de Laevo, una empresa holandesa que ha desarrollado unexoesqueletopara la espalda, que ayu- daal trabajadoraevitarposturas forzadas y reducir los trastornos musculares». En estecaso,setratadeunexoesqueletopasi- voparaproteger la zona lumbar. Endefi- nitiva,todaunagamadeexoesqueletosque CREU IBÁÑEZ INNOVADORES yausantrabajadoreseempresaslogísticas como Schneider Electrico o de la auoto- moción comoMercedes, BMWoFord. EldirectordeInnovacióndeIturritam- bién destaca otro de los ámbitos de la In- dustria 4.0 en la que trabajan: el internet de las cosas «paraconectar todos los siste- mas dentro de la fábrica: desde sistemas fijos hasta las robotizaciones de procesos para generar la hiperconectivad», que, en opinión de Cruz, «tiene que comprender también al trabajador». Enestesentido,unadelasestrategiasde su departamento es ayudar al llamado «trabajador conectado» para comunicar- seconelrestodesistemasindustrialesyde gestión en la planta de forma segura. Así, Cruz incide en que están probando una de sus últimas soluciones: dos wearables paramedirlasconstantesvitalesdeltraba- jadorconelobjetivodeprevenirsiniestra- lidades como el estrés laboral o, incluso, riesgosdeinfartos.Setratadelaimplemen- tacióndesensoresintegradospara«medir datoscomolatemperaturaolafrecuencia cardiaca»,entreotrasconstantes,parapo- der monitorizarlos y con la ayuda de un algoritmo se estudia la cargametabólica y físicadel trabajadoryasí detectarposibles problemas y cumplir con la legislaciónde «adaptarelpuestodetrabajoalapersona». En este tipo de desarrollos sensorizados, «la tecnología 5G ayudará a reducir la la- tencia y el tiempode esperade la respues- ta»deestosdatosparaagilizarsusanálisis, apostillaCruz. El usuario, como foco de negocio Otra transformación del Grupo Iturri, que cuenta conmás de dos millones de usuarios: si antes el foco de venta eran empresas como Ford, Mercedes-Benz, Enel-Endesa, ahora hay un cambio de paradig- ma hacia el B2U. «El usuario final son personas y debemos adaptar los productos a ellos y a su confort», subraya Cruz. Con los ‘millennial’ hay otra mentalidad: «Existe correlación entre el confort de los equipos de protección y el número de accidentes»

