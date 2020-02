2020-03-01_INN

L a mítica serie televisiva CSI nos ha llevadoapensarquelaantropología es una ciencia tecnológicamente muy avanzada, con las herramientasmás sofisticadas.Puesnoesasí.«Laherramien- tamás usadapor el antropólogoes el cali- bre yunahojaExcel», dice el CEOyCTO de Panacea, Óscar Ibáñez. Resulta que el ADNno lo es todo y, cuando solo se pue- detrabajarconloshuesosdelfallecido,los profesionales no pueden aprovechar el potencial de las últimas tecnologías. La empresaquedirigeIbáñezhaintroducido la inteligencia artificial para automatizar laidentificacióndecadáveres.Yaseusaen Lituaniaparaponernombrealos20cuer- pos de una fosa común en el Castillo Su- perior deVilna, datada en 1860. Panacea Cooperative Research nace fruto de la frustración. Un equipo de in- vestigadoresespañolesliderabauntraba- jo pionero a nivel mundial: la aplicación de inteligencia artificial (IA) en la antro- pologíaforense.¿Elproblema?«Nollegá- bamos a los forenses», recuerda Ibáñez a INNOVADORES.Crearunaempresaera lamejoropciónpara trasladar suconoci- miento a los profesionales. Así que, des- puésde tres añosdándole forma, en2017 comenzóunaaventuraquedesdesusini- cios teníaunADNdiferente, almenos en elsectortecnológico.«Nacimoscomouna cooperativa, la compañía pertenece a los trabajadores y tiene una motivación de aportar valor real a la sociedad». Hoy, esta spin-off de la Universidad de Granada,aunqueconsedeenPonferrada, ha creado Skeleton-ID, una plataforma con dos patentes basada en IA para dar soporte integral a los antropólogos en la tareadeidentificacióndesereshumanos. Su primera herramienta consiste en una técnica de identificación por superposi- ción craneofacial. «En este caso, se com- para el cráneode lapersona fallecida con fotografías de cuando estaba viva», co- menta. «Parte de la idea de que el cráneo es como una huella dactilar». No es un enfoquenuevo,muchospaíseslarecono- cen como técnica secundaria, pero siem- presehahechomanualmente.Lastartup española ha conseguido automatizarla. La buena noticia es que hoy en día «cualquiera tiene fotografías», por tanto, su potencial de uso es increíble. «Podría usarse hasta en casos de memoria histó- rica en España». La mala noticia es que «la cara y el cráneo no son lo mismo», es Esta IAespañola identificaa los cuerposde las fosas comunes decir, que cuadrar esa superposición de imágenes no es tan sencillo.De ahí que el papel del antropólogo siga siendo clave. Básicamente, Skeleton-ID escanea el cráneo del fallecido y sus algoritmos de inteligenciaartificialsuperponenesaima- gen sobre la fotografía de la persona que se cree que puede ser. El software intenta replicar el momento en el que se hizo la foto mediante visión por computador. «Pero el antropólogo siempre va a tomar ladecisiónfinal»,puntualizaIbáñez.«Ske- leton-IDproporcionalasherramientasal profesionalparaquehagasutrabajoyuna serie de algoritmos para automatizarlo». Ademásdeacelerarlaidentificación,per- miteampliar lasposibilidadesdeéxito, ya MARÍA CLIMENT INNOVADORES que, hasta ahora, la superposición cra- neofacialsolopodíaemplearseenescena- rios muy cerrados. «Igual que las huellas dactilares, se pueden introducir las foto- grafías en el sistema y automáticamente dar con las más probables, esto nunca había pasado en antropología». «Las ciencias forenses se basan en en- contrar y comparar patrones», dice Ibá- ñez. De ahí que la inteligencia artificial se perfile como el mejor aliado de la antro- pología.Enconcreto,Panaceamanejados técnicas, la visión por computador (para cotejar las imágenes) y el aprendizaje au- tomático (para la automatización). «No existe ningún software especializado y menosaún,automático»,indicaelCEOy CTO de Panacea. «Para la identificación apartirderestosesqueléticos,solohayuna basededatosdeunaempresadanesaque permitecompararregistrosdentales,pero es unprocesomanual de comparar». Los laboratorios, por tanto, se ven obligados a utilizar herramientas genéricas, como Photoshop. Aunquelaempresaestáapuntodelan- zar al mercado su tecnología, ya la ha va- lidado en la práctica. Su herramienta ha ayudado a la Guardia Civil y el Instituto deMedicinaLegal deGranadaa resolver algunos casos. Aunque sumayor éxitoha sidoenLituania,dondeseestáutilizando el software español para identificar los 20 esqueletos que sehanencontradoenuna fosa común de 1860 a partir de viejas fo- tografías. Radiografía comparativa y perfil biológico La superposición craneofacial no se puede usar por sí sola como técnica de identificaciónprimaria, por eso, unode los retos de Panacea esmejorarla hasta conseguirlo. También trabaja en otras herramientas de identificación. Por ejemplo, la radiografía comparativa, donde se compara un huesodel cadáver con radiogra- fías que pudiera tener en vida; o la aplicación de redes neuronales para crearmodelos que automaticen la estima- cióndel perfil biológico.

